10 ingyenes termékpozicionálási sablon Word, PowerPoint és ClickUp formátumban

Bármilyen jó is legyen egy termék, nem lehet mindenki számára ideális megoldás. Az Ön feladata, hogy azonosítsa a célvásárlókat, és megmutassa nekik, hogyan profitálhatnak az Ön által kínált termékből.

Egyszerűen fogalmazva: a termék értékesítésének titka a megfelelő pozícionálásban rejlik. Ez a folyamat magában foglalja a termék egyedi bemutatását és annak meghatározását, hogy milyen pozíciót fog betölteni a vásárlók tudatában.

Vegyük példának a Rolexet. A márka mindig is presztízses és luxustermékként pozícionálta magát. Az évek során olyan híres sportolókkal is kapcsolatba hozta magát, mint Roger Federer, hangsúlyozva, hogy ez a márka a sikeres embereké.

Hatékony termékpozícionálásának köszönhetően mindenki tudja, mit jelent a Rolex: a kifinomultság, az elegancia és a stílus célpiacát. ⌚

Szerencsére nem kell egy Rolexhez hasonló piaci szakértőkből álló csapat, hogy megfelelően pozícionálja termékét – mindössze termékpozicionálási sablonokra van szüksége.

Bemutatjuk Önnek a jelenleg elérhető 10 legjobb termékpozicionálási sablon választékunkat. Ezek kész struktúrát kínálnak, amelyek segítségével felvázolhatja termékének erősségeit és gyengeségeit, és eltalálhatja a megfelelő pontot ügyfelei számára!

Mi az a termékpozicionálási sablon?

A termékpozicionálás az a folyamat, amelynek során meghatározza, hol illeszkedik be terméke a piaci környezetbe, és hogyan szeretné, hogy az ügyfelek érezzék magukat vele kapcsolatban. Ez számos tevékenységet magában foglal, a versenytársak elemzésétől a felhasználói személyiségek vizsgálatán át a márka imázsának és általános értékajánlatának kommunikálásáig.

A termékpozicionálási sablonok rövidítések, amelyek segítenek megtalálni a termékének tökéletes helyét a csillagok alatt. ⭐

Ezek alapját képezik a következőknek:

Terméke erősségeinek és gyengeségeinek bemutatása

A célpiac és a célközönség azonosítása

A megfelelő marketing- és termékpozicionálási stratégia kidolgozása

Vázolja fel vállalatának céljait és egyedi értékeit

Több projektet ütemezhet, függőségeket kezelhet és mindent prioritásba rendezhet az egyéni projekt ütemtervében a ClickUp Timeline nézetével.

Mi jellemzi egy jó termékpozicionálási sablont?

Egy praktikus termékpozicionálási sablonnak bizonyos kulcsfontosságú jellemzőkkel kell rendelkeznie, például:

Előre meghatározott szerkezet : A sablonnak megfelelő szakaszokkal kell rendelkeznie a termék jellemzőinek, értékeinek, célközönségének és céljainak leírásához, valamint a verseny elemzéséhez.

Testreszabhatóság : Lehetővé kell tennie a szerkezetének módosítását, és biztosítania kell, hogy az összhangban legyen vállalatának márkaesszenciájával és marketingtevékenységeinek céljaival. Lehetőséget kell biztosítania a szakaszok szerkesztésére, hozzáadására vagy törlésére, hogy a sablont saját igényeihez igazíthassa.

Sokoldalúság : A szerkezetnek alkalmasnak kell lennie mindenféle termék – a fogkrémtől az ékszerekig – vázlatos leírására és pozícionálásának meghatározására. Ez különösen fontos a sokféle termékportfólióval rendelkező vállalatok számára.

Együttműködési lehetőségek : Olyan lehetőségeket kell kínálnia, mint a valós idejű szerkesztés, kommentelés és jegyzetelés, hogy az egész csapat naprakész legyen és hozzájárulhasson a teljes marketingstratégiához.

Könnyű használat: Részletes és pontos utasításokat kell tartalmaznia arról, hogy a belső csapatok hogyan használhatják, és mely információkat kell hol hozzáadni (pl. vásárlói profil, a márka pozicionálása, versenytársak elemzése és a legfontosabb megkülönböztető tényezők).

A ClickUp segítségével könnyedén formázhatja és szerkesztheti a dokumentumokat a csapattal, anélkül, hogy egymás munkáját zavarnák.

10 termékpozicionálási sablon, amelyet érdemes használni

Több tucat termékpozicionálási sablont megvizsgáltunk, és kiválasztottuk a 10 legjobbat a ClickUp, Chasm, Template.net, Slidesgo, Slideteam és SlideUpLift weboldalakról. Használja őket, hogy termékét a legjobb fényben mutassa be, és a megfelelő közönségnek kínálja. ✨

1. ClickUp termékpozicionálási lista sablon

Használja a ClickUp termékpozicionálási lista sablonját, hogy megértse a termék minden részletét, és megfelelően bemutassa azt a célpiacnak.

A termékpozícionáláshoz több csapatnak kell összefogni, a projekt- és termékmenedzsmenttől a marketingig és a terméktervezésig. Mivel minden részleg ugyanazon termék különböző aspektusaival foglalkozik, természetes, hogy zavar és félreértések adódhatnak.

Szerencsére a ClickUp termékpozicionálási lista sablonjával összegyűjtheti csapata tagjait és egységes frontot alkothat. Ezzel Ön és csapata minden tagja mélyebb megértést szerezhet termékéről, és azonosíthatja a célpiaci rést.

A sablon három nézetet tartalmaz – a kiindulási pont a Termékpozicionálás értékelése nézet. Itt talál egy űrlapot előre meghatározott mezőkkel, mint például a termék neve, a tervezett bevezetés dátuma, a termék leírása, a piaci szegmens, a problémás pontok és az egyedi értékek vagy értékesítési érvek. Természetesen módosíthatja az űrlapot, hogy az megfeleljen termékének sajátosságainak, a rendelkezésre álló mezők használatával vagy egyéni mezők hozzáadásával.

Miután a csapat minden tagja kitöltötte az űrlapot, a beküldött információk automatikusan megjelennek a Terméklista nézetben. Itt áttekintheti a termékpozicionálási folyamattal kapcsolatos összes információt, feladatokat rendelhet hozzá konkrét csapattagokhoz, prioritásokat állíthat be, és a feladatokat állapotuk szerint csoportosíthatja, például Tervezés, Folyamatban és Felfüggesztve.

A nézet fantasztikus több termékpozicionálási folyamat egyidejű kezeléséhez!

A harmadik nézet (Tábla) egy Kanban tábla, amely a termékeit feladatlapokká alakítja, és lehetővé teszi azok státuszuk alapján történő rendezését. A drag-and-drop kialakításnak köszönhetően a lapok mozgatása gyerekjáték. ?️

2. ClickUp termékpozicionálási feladat sablon

Használja a ClickUp termékpozicionálási feladat sablonját, hogy olyan teendőlistákat készítsen, amelyek segítenek megérteni, hogyan vezesse be termékét a piacra.

A ClickUp termékpozicionálási feladat sablon egyszerű, de hatékony módszert kínál annak biztosítására, hogy elvégezte a sikeres termékpozicionáláshoz szükséges tevékenységeket. Miután bejelölte a sablon ellenőrzőlistáján szereplő összes elemet, minden szükséges eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy egyedi marketingstratégiát hozzon létre termékéhez, és megtalálja célpiacát. ✅

A sablon alapvetően egy teendőlista hat alapértelmezett feladattal, amelyek olyan szempontokkal foglalkoznak, mint a felhasználók problémái, az egyedi értékesítési ajánlat és a márkastratégia. A helyzetétől függően törölhet, szerkeszthet vagy új feladatokat adhat hozzá a listához. Minden feladathoz rendeljen egy csapattagot, és gondoskodjon arról, hogy mindenki tisztában legyen a felelősségi körével.

A sablon egyik legnagyobb előnye a feladatok közötti kapcsolatok hozzáadása. Biztosíthatja, hogy egy feladat csak akkor induljon el, ha egy másik már befejeződött, így fenntartva a megfelelő munkafolyamatot a csapatában és meghatározza a prioritásokat.

A sablonban nyomon követheti az időt, határidőket állíthat be, és figyelemmel kísérheti a teendőlista jobb oldalán minden feladat előrehaladását. Ez megkönnyíti mindenki számára a hozzáférést az Ön konkrét értékajánlatához vagy piaci stratégiájához.

Mivel ez egy feladat sablon, könnyen lemásolhatja és csatolhatja minden általad kezelt termékhez, így időt takaríthat meg.

3. ClickUp termékismertető dokumentum sablon

A ClickUp termékismertető sablonjával csapata egy teljes, kitölthető vázlatot kap, amely támogatja a sikeres bevezetést, miközben szó szerint ugyanazon az oldalon maradnak.

Akár egy meglévő termék frissítéséről, akár egy új termék bevezetéséről van szó, elengedhetetlen egy jól meghatározott stratégia. Ez a stratégia minden apró részletet le kell fedjen, a funkcionális specifikációktól a célközönségig, hogy minden résztvevő ugyanazon a hullámhosszon működjön. ?

A ClickUp termékismertető sablon vitathatatlanul megbízható információforrásként szolgálhat minden, a termékfejlesztési folyamatban részt vevő csapat számára.

Mivel ez egy ClickUp Doc sablon, lehetővé teszi, hogy a termékfejlesztéssel és -pozícionálással kapcsolatos összes információt egyetlen dokumentumban rendszerezze és központosítsa. Tetszőleges számú oldalt adhat hozzá, és megjegyzésekkel együttműködhet munkatársaival, vagy értesítheti az egyes csapattagokat, ha szükség van a véleményükre.

Alapértelmezés szerint ez a sablon négy részből áll, amelyeket szerkeszthetsz, hogy pontosan illeszkedjenek a termékedhez:

2 oldalas: Elmagyarázza azokat a problémákat és kihívásokat, amelyekre terméke megoldást kínál, és meghatározza a siker mérése céljait és kritériumait. Funkcionális specifikációk: Meghatározza a különböző funkciók specifikációit és felvázolja a termék potenciális felhasználóit. Kiadási terv: Meghatározza a termék bevezetése előtt elvégzendő lépéseket és mérföldköveket. Mellékletek: További termékekkel kapcsolatos dokumentumokat, információkat és kutatásokat tartalmaz.

4. ClickUp termékárazási sablon

Készítsen árlistát termékeihez és szolgáltatásaihoz az ingyenes ClickUp termékárazási sablon segítségével.

Az árképzésnek és a termékpozícionálásnak összhangban kell lennie – az ár meghatározásakor szem előtt kell tartania termékének helyét a piacon. Tegyük fel, hogy csokoládét árul – logikus, hogy a sima tejcsokoládé ára alacsonyabb legyen, mint a mandulás, egzotikus ízű vagy aranyleveles csokoládéé. ?

Ez sokkal nehezebb, ha széles termékválasztékkal rendelkezik. Szerencsére rendelkezésére áll a ClickUp termékárazási sablon. Ez központi helyként szolgál az összes termékadatok tárolására, beleértve az árakat is, hogy jobban bemutathassa értékajánlatát.

Ezzel a pozicionálási nyilatkozat sablonnal a következőket teheti:

Dolgozzon együtt csapatával, és kísérletezzen különböző árazási stratégiákkal!

Könnyedén módosítsa az árakat a piaci feltételek vagy a termék egyedi értéke függvényében.

Kövesse nyomon készleteit és kezelje raktárkészletét

Tárolja a releváns termékinformációkat, és segítsen ügyfeleinek

Kezdje azzal, hogy beírja a releváns termékinformációkat a Termékek kategória szerint nézetbe. Adja meg a termék nevét, raktári cikkszámát (SKU), márkáját, típusát, színét és egységárát. A ClickUp kategóriák szerint csoportosítja termékeit, hogy könnyebb legyen a navigáció.

Miután megadta az összes információt, áttekintheti az összes raktáron lévő terméket, és hatékonyabban kezelheti készleteit. Ráadásul pillanatok alatt előhívhatja az ügyfelei számára releváns részleteket.

5. ClickUp termékstratégiai sablon

A ClickUp termékstratégiai sablon segítségével csapata mindig naprakész marad, és olyan terméket hozhat létre, amely megfelel a piaci követelményeknek.

Olyan terméket szeretne fejleszteni, amely megfelel ügyfelei igényeinek és összhangban áll vállalatának céljaival? Akkor a ClickUp termékstratégiai sablon a megfelelő választás. Három különböző nézetű listát tartalmaz, amelyek segítségével a legapróbb részletekig testre szabhatja termékstratégiáját. ?️

Az első lista a „Funkciók” nevet viseli, és ide jegyezheti fel azokat a képességeket, amelyekkel szeretné, hogy a terméke rendelkezzen. Használja az egyéni mezőket, mint például a Funkciókategória, Erőfeszítés, Csapatvezető és Határidő, hogy további részleteket adjon meg a kívánt funkciókról. A funkciókat manuálisan is beviheti, vagy használhatja a Funkcióbeküldési űrlapot, hogy az adatait automatikusan hozzáadja a listához. Az Aktív funkciók, Prioritás és Erőfeszítés nézetek segítségével szűrheti a bejegyzéseket, és összpontosíthat bizonyos funkciókra.

A második lista a Timeline (Idővonal). Itt a fő hangsúly a funkciók bevezetésének ütemezésén van. Két nézet van, amelyek a funkciókat állapotuk alapján csoportosítják. A sablon két állapotopcióval szolgál példaként: In Progress (Folyamatban) és To-Do (Teendők), de hozzáadhat más opciókat is, például Review (Felülvizsgálat), On Hold (Felfüggesztve) vagy Complete (Befejezve).

A harmadik lista a Csapat, amely a projekt végrehajtásában részt vevő személyekről tartalmaz információkat, beleértve a részlegüket, e-mail címüket és telefonszámukat.

Érdemes megjegyezni, hogy a sablon teljesen testreszabható. Adjon hozzá új listákat, szerkessze a meglévőket, módosítsa az egyéni mezőket és állítsa be a nézeteket, hogy személyre szabott teret hozzon létre, ahol Ön és csapata dolgozhatnak a termék megvalósításán. ?

6. Pozicionálási keretrendszer sablon a Chasm-tól

Használja a Chasm pozicionálási keretrendszer sablonját, hogy felvázolja termékének előnyeit és az általa megoldott problémákat.

Ha egyszerű sablont keres, amely felvázolja termékének célközönségét és jellemzőit, akkor a Chasm Positioning Framework Template kiváló választás.

A sablon táblázatos formátumú, három oszlopból és nyolc sorból áll. Az Ön feladata, hogy kitöltse a táblázatot a releváns információkkal, és bemutassa, miben tűnik ki a terméke. Választhat, hogy online szerkeszti a sablont, vagy letölti PDF formátumban, és offline dolgozik rajta.

Kezdje azzal, hogy meghatározza célközönségét, és felvázolja azokat a problémákat, amelyek megoldására törekednek. Emellett vegye figyelembe azokat az érzelmi motivációkat is, amelyek az embereket a termék megvásárlására ösztönözhetik. Végül is az érzelmek nagyban befolyásolják ügyfelei döntéshozatali folyamatait.

Ezután magyarázza el, miért vásárolnák meg ügyfelei a termékét, és írja le, mi teszi termékét jobbá a versenytársakénál.

A táblázat kitöltése után Ön és munkatársai világos képet kapnak arról, hogy mi teszi terméküket egyedivé, és hogyan lehet annak tulajdonságait kihasználni a piacon való megfelelő pozícionálásához.

7. Word márkapozícionálási stratégia sablon a Template.net webhelyről

Használja a Template.net Word márkapozícionálási stratégia sablonját, hogy a legjobb fényben mutassa be márkáját.

Az eddig bemutatott sablonok a termékekre koncentráltak, ez viszont a márkára fókuszál. A Template.net Word márka pozicionálási stratégia sablonja egy egyszerű sablon, amely felvázolja márkád célját, jövőképét, értékeit és céljait. Word vagy Google Docs formátumban töltheted le.

A sablon három fő részre oszlik:

Márkaüzenetek Márkaimázs Márkastratégia

A Márkaüzenet részben meghatározza márkája szlogenjét és értékeit. A sablon egy hangszerkészítő cég példáját tartalmazza, amelynek központi értékei a kiváló hangminőség, a kifogástalan kivitelezés és az ügyfélszolgálat. A cég minden tevékenységének összhangban kell lennie ezekkel az értékekkel. ?

A Márka arculata szakaszban szerepelnie kell a márka logójának, tipográfiájának és színeinek leírásának, hogy minden csapattag a megfelelő vizuális elemekkel dolgozzon. Ez iránymutatásként szolgál a márkával kapcsolatos dokumentumok elkészítéséhez és a marketingkampányok testreszabásához.

A márkastratégia meghatározza márkájának céljait és felvázolja azok eléréséhez szükséges stratégiákat.

8. Slide termékpozicionálási infografika sablon a Slidesgo-tól

A Slidesgo Slide Product Positioning Infographic Template sablonjával vizuálisan vonzó ábrázolást készíthet termékéről.

Cserélje le a termékadatokkal teletömött egyszerű dokumentumokat esztétikus és vonzó diagramokra és táblázatokra a Slidesgo Slide Product Positioning Infographic Template sablonjának köszönhetően!

Ez a PowerPoint-sablon 32 diával rendelkezik, amelyek különböző kategóriákat fednek le, például:

Célközönség profilok és jellemzők Terméke víziója, célja és szlogenje A kihívások, amelyek leküzdésében terméke segíthet Árazási stratégiák Versenyzőelemzés Marketingstratégiák

Miután minden diára felvitted a releváns információkat, világos képet kapsz arról, hogyan mutasd be termékedet a piacon, és hogyan emeld ki annak jellemzőit. A sablon annyira részletes, hogy különböző csapatok is használhatják, a termékmenedzsmenttől és a tervezéstől az értékesítésig és a marketingig.

Minden dia tartalmaz vizuális elemeket, amelyek megkönnyítik a bemutatott információk megértését. Megváltoztathatja a diák sorrendjét és testreszabhatja azok megjelenését, a színek beállításától a stílus szerkesztéséig.

9. PowerPoint termékpozicionálási sablon a Slideteam-től

Használja a Slideteam PowerPoint termékpozicionálási sablonját, hogy megnézze, hogyan viszonyul a terméke a versenytársakhoz, és felvázolja annak erősségeit.

A Slideteam Slide Product Positioning Infographic Template sablonja tökéletes arra, hogy egyszerű vizuális ábrázolást készítsen arról, hol áll a terméke a versenytársakhoz képest.

Bár a kialakítás egy folyamatábrázolási sablon benyomását keltheti, valójában más célra szolgál. Arra összpontosít, hogy azonosítsa azokat a tulajdonságokat, amelyekkel összehasonlíthatja termékét a versenytársakkal, és kialakíthatja helyét a piacon.

A termékösszehasonlító sablon működését legjobban egy példával lehet elmagyarázni. Tegyük fel, hogy egy média streaming platformot szeretne elindítani. A platform piaci pozíciójának meghatározásához elemeznie kell a legnagyobb versenytársakat, mint például a Spotify és a Tidal.

Négy kvadráns áll rendelkezésre, ahová a versenytársakat konkrét értékek alapján helyezheti el. Ebben az esetben az első érték, amelyre összpontosítunk, az ár, míg a másik a könyvtárban található címek száma. Az alacsony és magas értékek segítenek meghatározni az egyes vállalatok pontos pozícióját a kvadránsban.

Miután ezt megtette, képet kaphat arról, hogy melyik piaci szegmensben tud új és frissítő termékeket kínálni.

10. PowerPoint márkapozícionálási összehasonlító táblázat sablon a SlideUpLift-től

A SlideUpLift PowerPoint márkapozícionálási összehasonlító táblázat sablonja segít abban, hogy márkáját a termékeivel összhangban mutassa be.

A márkája a termékeinek tükörképe, és annak pozicionálását gyakran a termékválaszték minősége határozza meg. Nem állíthatja, hogy márkája luxustermék, ha olcsó, alacsony minőségű termékeket kínál.

A SlideUpLift PowerPoint márkapozícionálási összehasonlító táblázat sablonja segít bemutatni termékeit és összeállítani a releváns információkat, hogy egyedi képet festhessen márkájáról. ?

Ez a sablon egy testreszabható táblázattal rendelkezik, amely öt oszlopot és öt sort tartalmaz. Minden sor egy terméket képvisel, és minden oszlop a márka pozicionálásával kapcsolatos szempontot vázol fel. Az Ön feladata, hogy minden termékhez beírja a megfelelő információkat, hogy megértse, mit kínál az adott termék.

Ez a sablon nemcsak segít megérteni, hogyan pozícionálja márkáját, hanem marketingstratégiák kidolgozásához és a megfelelő terméktervezés kidolgozásához is felhasználható.

Termékpozicionálási sablonok – sima kifutópálya termékének biztonságos felszállásához

Minden vállalat szeretné kedvezően pozícionálni termékeit a vásárlók szemében. Ehhez azonban pontosan meg kell határoznia a megfelelő rést, és meg kell értenie, mi teszi termékét különlegessé.

A felsorolt termékpozicionálási sablonok segítségével (képletesen) szétszedheti termékét és megértheti annak minden részletét, hogy sikerre vigye. Ezek a sablonok segítenek a megfelelő marketingstratégiák kidolgozásában, az árak meghatározásában és a márka népszerűsítésében is! ?