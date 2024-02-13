10 ingyenes termékpozicionálási sablon Word, PowerPoint és ClickUp formátumban

Bármilyen jó is legyen egy termék, nem lehet mindenki számára ideális megoldás. Az Ön feladata, hogy azonosítsa a célvásárlókat, és megmutassa nekik, hogyan profitálhatnak az Ön által kínált termékből.
Egyszerűen fogalmazva: a termék értékesítésének titka a megfelelő pozícionálásban rejlik. Ez a folyamat magában foglalja a termék egyedi bemutatását és annak meghatározását, hogy milyen pozíciót fog betölteni a vásárlók tudatában.
Vegyük példának a Rolexet. A márka mindig is presztízses és luxustermékként pozícionálta magát. Az évek során olyan híres sportolókkal is kapcsolatba hozta magát, mint Roger Federer, hangsúlyozva, hogy ez a márka a sikeres embereké.
Hatékony termékpozícionálásának köszönhetően mindenki tudja, mit jelent a Rolex: a kifinomultság, az elegancia és a stílus célpiacát. ⌚
Szerencsére nem kell egy Rolexhez hasonló piaci szakértőkből álló csapat, hogy megfelelően pozícionálja termékét – mindössze termékpozicionálási sablonokra van szüksége.
Bemutatjuk Önnek a jelenleg elérhető 10 legjobb termékpozicionálási sablon választékunkat. Ezek kész struktúrát kínálnak, amelyek segítségével felvázolhatja termékének erősségeit és gyengeségeit, és eltalálhatja a megfelelő pontot ügyfelei számára!
Mi az a termékpozicionálási sablon?
A termékpozicionálás az a folyamat, amelynek során meghatározza, hol illeszkedik be terméke a piaci környezetbe, és hogyan szeretné, hogy az ügyfelek érezzék magukat vele kapcsolatban. Ez számos tevékenységet magában foglal, a versenytársak elemzésétől a felhasználói személyiségek vizsgálatán át a márka imázsának és általános értékajánlatának kommunikálásáig.
A termékpozicionálási sablonok rövidítések, amelyek segítenek megtalálni a termékének tökéletes helyét a csillagok alatt. ⭐
Ezek alapját képezik a következőknek:
- Terméke erősségeinek és gyengeségeinek bemutatása
- A célpiac és a célközönség azonosítása
- A megfelelő marketing- és termékpozicionálási stratégia kidolgozása
- Vázolja fel vállalatának céljait és egyedi értékeit
Mi jellemzi egy jó termékpozicionálási sablont?
Egy praktikus termékpozicionálási sablonnak bizonyos kulcsfontosságú jellemzőkkel kell rendelkeznie, például:
- Előre meghatározott szerkezet: A sablonnak megfelelő szakaszokkal kell rendelkeznie a termék jellemzőinek, értékeinek, célközönségének és céljainak leírásához, valamint a verseny elemzéséhez.
- Testreszabhatóság: Lehetővé kell tennie a szerkezetének módosítását, és biztosítania kell, hogy az összhangban legyen vállalatának márkaesszenciájával és marketingtevékenységeinek céljaival. Lehetőséget kell biztosítania a szakaszok szerkesztésére, hozzáadására vagy törlésére, hogy a sablont saját igényeihez igazíthassa.
- Sokoldalúság: A szerkezetnek alkalmasnak kell lennie mindenféle termék – a fogkrémtől az ékszerekig – vázlatos leírására és pozícionálásának meghatározására. Ez különösen fontos a sokféle termékportfólióval rendelkező vállalatok számára.
- Együttműködési lehetőségek: Olyan lehetőségeket kell kínálnia, mint a valós idejű szerkesztés, kommentelés és jegyzetelés, hogy az egész csapat naprakész legyen és hozzájárulhasson a teljes marketingstratégiához.
- Könnyű használat: Részletes és pontos utasításokat kell tartalmaznia arról, hogy a belső csapatok hogyan használhatják, és mely információkat kell hol hozzáadni (pl. vásárlói profil, a márka pozicionálása, versenytársak elemzése és a legfontosabb megkülönböztető tényezők).
10 termékpozicionálási sablon, amelyet érdemes használni
Több tucat termékpozicionálási sablont megvizsgáltunk, és kiválasztottuk a 10 legjobbat a ClickUp, Chasm, Template.net, Slidesgo, Slideteam és SlideUpLift weboldalakról. Használja őket, hogy termékét a legjobb fényben mutassa be, és a megfelelő közönségnek kínálja. ✨
1. ClickUp termékpozicionálási lista sablon
A termékpozícionáláshoz több csapatnak kell összefogni, a projekt- és termékmenedzsmenttől a marketingig és a terméktervezésig. Mivel minden részleg ugyanazon termék különböző aspektusaival foglalkozik, természetes, hogy zavar és félreértések adódhatnak.
Szerencsére a ClickUp termékpozicionálási lista sablonjával összegyűjtheti csapata tagjait és egységes frontot alkothat. Ezzel Ön és csapata minden tagja mélyebb megértést szerezhet termékéről, és azonosíthatja a célpiaci rést.
A sablon három nézetet tartalmaz – a kiindulási pont a Termékpozicionálás értékelése nézet. Itt talál egy űrlapot előre meghatározott mezőkkel, mint például a termék neve, a tervezett bevezetés dátuma, a termék leírása, a piaci szegmens, a problémás pontok és az egyedi értékek vagy értékesítési érvek. Természetesen módosíthatja az űrlapot, hogy az megfeleljen termékének sajátosságainak, a rendelkezésre álló mezők használatával vagy egyéni mezők hozzáadásával.
Miután a csapat minden tagja kitöltötte az űrlapot, a beküldött információk automatikusan megjelennek a Terméklista nézetben. Itt áttekintheti a termékpozicionálási folyamattal kapcsolatos összes információt, feladatokat rendelhet hozzá konkrét csapattagokhoz, prioritásokat állíthat be, és a feladatokat állapotuk szerint csoportosíthatja, például Tervezés, Folyamatban és Felfüggesztve.
A nézet fantasztikus több termékpozicionálási folyamat egyidejű kezeléséhez!
A harmadik nézet (Tábla) egy Kanban tábla, amely a termékeit feladatlapokká alakítja, és lehetővé teszi azok státuszuk alapján történő rendezését. A drag-and-drop kialakításnak köszönhetően a lapok mozgatása gyerekjáték. ?️
2. ClickUp termékpozicionálási feladat sablon
A ClickUp termékpozicionálási feladat sablon egyszerű, de hatékony módszert kínál annak biztosítására, hogy elvégezte a sikeres termékpozicionáláshoz szükséges tevékenységeket. Miután bejelölte a sablon ellenőrzőlistáján szereplő összes elemet, minden szükséges eszközzel rendelkezik ahhoz, hogy egyedi marketingstratégiát hozzon létre termékéhez, és megtalálja célpiacát. ✅
A sablon alapvetően egy teendőlista hat alapértelmezett feladattal, amelyek olyan szempontokkal foglalkoznak, mint a felhasználók problémái, az egyedi értékesítési ajánlat és a márkastratégia. A helyzetétől függően törölhet, szerkeszthet vagy új feladatokat adhat hozzá a listához. Minden feladathoz rendeljen egy csapattagot, és gondoskodjon arról, hogy mindenki tisztában legyen a felelősségi körével.
A sablon egyik legnagyobb előnye a feladatok közötti kapcsolatok hozzáadása. Biztosíthatja, hogy egy feladat csak akkor induljon el, ha egy másik már befejeződött, így fenntartva a megfelelő munkafolyamatot a csapatában és meghatározza a prioritásokat.
A sablonban nyomon követheti az időt, határidőket állíthat be, és figyelemmel kísérheti a teendőlista jobb oldalán minden feladat előrehaladását. Ez megkönnyíti mindenki számára a hozzáférést az Ön konkrét értékajánlatához vagy piaci stratégiájához.
Mivel ez egy feladat sablon, könnyen lemásolhatja és csatolhatja minden általad kezelt termékhez, így időt takaríthat meg.
3. ClickUp termékismertető dokumentum sablon
Akár egy meglévő termék frissítéséről, akár egy új termék bevezetéséről van szó, elengedhetetlen egy jól meghatározott stratégia. Ez a stratégia minden apró részletet le kell fedjen, a funkcionális specifikációktól a célközönségig, hogy minden résztvevő ugyanazon a hullámhosszon működjön. ?
A ClickUp termékismertető sablon vitathatatlanul megbízható információforrásként szolgálhat minden, a termékfejlesztési folyamatban részt vevő csapat számára.
Mivel ez egy ClickUp Doc sablon, lehetővé teszi, hogy a termékfejlesztéssel és -pozícionálással kapcsolatos összes információt egyetlen dokumentumban rendszerezze és központosítsa. Tetszőleges számú oldalt adhat hozzá, és megjegyzésekkel együttműködhet munkatársaival, vagy értesítheti az egyes csapattagokat, ha szükség van a véleményükre.
Alapértelmezés szerint ez a sablon négy részből áll, amelyeket szerkeszthetsz, hogy pontosan illeszkedjenek a termékedhez:
- 2 oldalas: Elmagyarázza azokat a problémákat és kihívásokat, amelyekre terméke megoldást kínál, és meghatározza a siker mérése céljait és kritériumait.
- Funkcionális specifikációk: Meghatározza a különböző funkciók specifikációit és felvázolja a termék potenciális felhasználóit.
- Kiadási terv: Meghatározza a termék bevezetése előtt elvégzendő lépéseket és mérföldköveket.
- Mellékletek: További termékekkel kapcsolatos dokumentumokat, információkat és kutatásokat tartalmaz.
4. ClickUp termékárazási sablon
Az árképzésnek és a termékpozícionálásnak összhangban kell lennie – az ár meghatározásakor szem előtt kell tartania termékének helyét a piacon. Tegyük fel, hogy csokoládét árul – logikus, hogy a sima tejcsokoládé ára alacsonyabb legyen, mint a mandulás, egzotikus ízű vagy aranyleveles csokoládéé. ?
Ez sokkal nehezebb, ha széles termékválasztékkal rendelkezik. Szerencsére rendelkezésére áll a ClickUp termékárazási sablon. Ez központi helyként szolgál az összes termékadatok tárolására, beleértve az árakat is, hogy jobban bemutathassa értékajánlatát.
Ezzel a pozicionálási nyilatkozat sablonnal a következőket teheti:
- Dolgozzon együtt csapatával, és kísérletezzen különböző árazási stratégiákkal!
- Könnyedén módosítsa az árakat a piaci feltételek vagy a termék egyedi értéke függvényében.
- Kövesse nyomon készleteit és kezelje raktárkészletét
- Tárolja a releváns termékinformációkat, és segítsen ügyfeleinek
Kezdje azzal, hogy beírja a releváns termékinformációkat a Termékek kategória szerint nézetbe. Adja meg a termék nevét, raktári cikkszámát (SKU), márkáját, típusát, színét és egységárát. A ClickUp kategóriák szerint csoportosítja termékeit, hogy könnyebb legyen a navigáció.
Miután megadta az összes információt, áttekintheti az összes raktáron lévő terméket, és hatékonyabban kezelheti készleteit. Ráadásul pillanatok alatt előhívhatja az ügyfelei számára releváns részleteket.
5. ClickUp termékstratégiai sablon
Olyan terméket szeretne fejleszteni, amely megfelel ügyfelei igényeinek és összhangban áll vállalatának céljaival? Akkor a ClickUp termékstratégiai sablon a megfelelő választás. Három különböző nézetű listát tartalmaz, amelyek segítségével a legapróbb részletekig testre szabhatja termékstratégiáját. ?️
Az első lista a „Funkciók” nevet viseli, és ide jegyezheti fel azokat a képességeket, amelyekkel szeretné, hogy a terméke rendelkezzen. Használja az egyéni mezőket, mint például a Funkciókategória, Erőfeszítés, Csapatvezető és Határidő, hogy további részleteket adjon meg a kívánt funkciókról. A funkciókat manuálisan is beviheti, vagy használhatja a Funkcióbeküldési űrlapot, hogy az adatait automatikusan hozzáadja a listához. Az Aktív funkciók, Prioritás és Erőfeszítés nézetek segítségével szűrheti a bejegyzéseket, és összpontosíthat bizonyos funkciókra.
A második lista a Timeline (Idővonal). Itt a fő hangsúly a funkciók bevezetésének ütemezésén van. Két nézet van, amelyek a funkciókat állapotuk alapján csoportosítják. A sablon két állapotopcióval szolgál példaként: In Progress (Folyamatban) és To-Do (Teendők), de hozzáadhat más opciókat is, például Review (Felülvizsgálat), On Hold (Felfüggesztve) vagy Complete (Befejezve).
A harmadik lista a Csapat, amely a projekt végrehajtásában részt vevő személyekről tartalmaz információkat, beleértve a részlegüket, e-mail címüket és telefonszámukat.
Érdemes megjegyezni, hogy a sablon teljesen testreszabható. Adjon hozzá új listákat, szerkessze a meglévőket, módosítsa az egyéni mezőket és állítsa be a nézeteket, hogy személyre szabott teret hozzon létre, ahol Ön és csapata dolgozhatnak a termék megvalósításán. ?
6. Pozicionálási keretrendszer sablon a Chasm-tól
Ha egyszerű sablont keres, amely felvázolja termékének célközönségét és jellemzőit, akkor a Chasm Positioning Framework Template kiváló választás.
A sablon táblázatos formátumú, három oszlopból és nyolc sorból áll. Az Ön feladata, hogy kitöltse a táblázatot a releváns információkkal, és bemutassa, miben tűnik ki a terméke. Választhat, hogy online szerkeszti a sablont, vagy letölti PDF formátumban, és offline dolgozik rajta.
Kezdje azzal, hogy meghatározza célközönségét, és felvázolja azokat a problémákat, amelyek megoldására törekednek. Emellett vegye figyelembe azokat az érzelmi motivációkat is, amelyek az embereket a termék megvásárlására ösztönözhetik. Végül is az érzelmek nagyban befolyásolják ügyfelei döntéshozatali folyamatait.
Ezután magyarázza el, miért vásárolnák meg ügyfelei a termékét, és írja le, mi teszi termékét jobbá a versenytársakénál.
A táblázat kitöltése után Ön és munkatársai világos képet kapnak arról, hogy mi teszi terméküket egyedivé, és hogyan lehet annak tulajdonságait kihasználni a piacon való megfelelő pozícionálásához.
7. Word márkapozícionálási stratégia sablon a Template.net webhelyről
Az eddig bemutatott sablonok a termékekre koncentráltak, ez viszont a márkára fókuszál. A Template.net Word márka pozicionálási stratégia sablonja egy egyszerű sablon, amely felvázolja márkád célját, jövőképét, értékeit és céljait. Word vagy Google Docs formátumban töltheted le.
A sablon három fő részre oszlik:
- Márkaüzenetek
- Márkaimázs
- Márkastratégia
A Márkaüzenet részben meghatározza márkája szlogenjét és értékeit. A sablon egy hangszerkészítő cég példáját tartalmazza, amelynek központi értékei a kiváló hangminőség, a kifogástalan kivitelezés és az ügyfélszolgálat. A cég minden tevékenységének összhangban kell lennie ezekkel az értékekkel. ?
A Márka arculata szakaszban szerepelnie kell a márka logójának, tipográfiájának és színeinek leírásának, hogy minden csapattag a megfelelő vizuális elemekkel dolgozzon. Ez iránymutatásként szolgál a márkával kapcsolatos dokumentumok elkészítéséhez és a marketingkampányok testreszabásához.
A márkastratégia meghatározza márkájának céljait és felvázolja azok eléréséhez szükséges stratégiákat.
8. Slide termékpozicionálási infografika sablon a Slidesgo-tól
Cserélje le a termékadatokkal teletömött egyszerű dokumentumokat esztétikus és vonzó diagramokra és táblázatokra a Slidesgo Slide Product Positioning Infographic Template sablonjának köszönhetően!
Ez a PowerPoint-sablon 32 diával rendelkezik, amelyek különböző kategóriákat fednek le, például:
- Célközönség profilok és jellemzők
- Terméke víziója, célja és szlogenje
- A kihívások, amelyek leküzdésében terméke segíthet
- Árazási stratégiák
- Versenyzőelemzés
- Marketingstratégiák
Miután minden diára felvitted a releváns információkat, világos képet kapsz arról, hogyan mutasd be termékedet a piacon, és hogyan emeld ki annak jellemzőit. A sablon annyira részletes, hogy különböző csapatok is használhatják, a termékmenedzsmenttől és a tervezéstől az értékesítésig és a marketingig.
Minden dia tartalmaz vizuális elemeket, amelyek megkönnyítik a bemutatott információk megértését. Megváltoztathatja a diák sorrendjét és testreszabhatja azok megjelenését, a színek beállításától a stílus szerkesztéséig.
9. PowerPoint termékpozicionálási sablon a Slideteam-től
A Slideteam Slide Product Positioning Infographic Template sablonja tökéletes arra, hogy egyszerű vizuális ábrázolást készítsen arról, hol áll a terméke a versenytársakhoz képest.
Bár a kialakítás egy folyamatábrázolási sablon benyomását keltheti, valójában más célra szolgál. Arra összpontosít, hogy azonosítsa azokat a tulajdonságokat, amelyekkel összehasonlíthatja termékét a versenytársakkal, és kialakíthatja helyét a piacon.
A termékösszehasonlító sablon működését legjobban egy példával lehet elmagyarázni. Tegyük fel, hogy egy média streaming platformot szeretne elindítani. A platform piaci pozíciójának meghatározásához elemeznie kell a legnagyobb versenytársakat, mint például a Spotify és a Tidal.
Négy kvadráns áll rendelkezésre, ahová a versenytársakat konkrét értékek alapján helyezheti el. Ebben az esetben az első érték, amelyre összpontosítunk, az ár, míg a másik a könyvtárban található címek száma. Az alacsony és magas értékek segítenek meghatározni az egyes vállalatok pontos pozícióját a kvadránsban.
Miután ezt megtette, képet kaphat arról, hogy melyik piaci szegmensben tud új és frissítő termékeket kínálni.
10. PowerPoint márkapozícionálási összehasonlító táblázat sablon a SlideUpLift-től
A márkája a termékeinek tükörképe, és annak pozicionálását gyakran a termékválaszték minősége határozza meg. Nem állíthatja, hogy márkája luxustermék, ha olcsó, alacsony minőségű termékeket kínál.
A SlideUpLift PowerPoint márkapozícionálási összehasonlító táblázat sablonja segít bemutatni termékeit és összeállítani a releváns információkat, hogy egyedi képet festhessen márkájáról. ?
Ez a sablon egy testreszabható táblázattal rendelkezik, amely öt oszlopot és öt sort tartalmaz. Minden sor egy terméket képvisel, és minden oszlop a márka pozicionálásával kapcsolatos szempontot vázol fel. Az Ön feladata, hogy minden termékhez beírja a megfelelő információkat, hogy megértse, mit kínál az adott termék.
Ez a sablon nemcsak segít megérteni, hogyan pozícionálja márkáját, hanem marketingstratégiák kidolgozásához és a megfelelő terméktervezés kidolgozásához is felhasználható.
Termékpozicionálási sablonok – sima kifutópálya termékének biztonságos felszállásához
Minden vállalat szeretné kedvezően pozícionálni termékeit a vásárlók szemében. Ehhez azonban pontosan meg kell határoznia a megfelelő rést, és meg kell értenie, mi teszi termékét különlegessé.
A felsorolt termékpozicionálási sablonok segítségével (képletesen) szétszedheti termékét és megértheti annak minden részletét, hogy sikerre vigye. Ezek a sablonok segítenek a megfelelő marketingstratégiák kidolgozásában, az árak meghatározásában és a márka népszerűsítésében is! ?