A 15 legjobb értékesítést támogató platform 2025-ben

Ahogy az értékesítési csapatok felkészülnek arra, hogy 2024-ben új magasságokba törjenek, egy dolog biztos: az elavult megközelítések nem lesznek elegendőek a mai, folyamatosan változó piacon. A páratlan siker kulcsa az iparágvezető értékesítést támogató eszközök alkalmazásában rejlik, amelyek lehetővé teszik az értékesítési csapat számára, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsa.

A nehézkes manuális folyamatok és az elszalasztott lehetőségek ideje lejárt. Ezen 15 legjobb értékesítést támogató eszköz és alkalmazás közül értékesítési képviselői kiválaszthatják a legmegfelelőbbet, és soha nem látott sikereket érhetnek el. A racionalizált munkafolyamatoktól az adatalapú betekintésig – készüljön fel arra, hogy értékesítési csapatai teljes potenciálját kiaknázza.

Mi az értékesítést támogató platform?

Az értékesítés-támogató szoftver egy hatékony eszköz, amelynek célja a vállalat értékesítési folyamatának hatékonyságának és eredményességének javítása. Áthidalja a marketing és az értékesítés közötti szakadékot azáltal, hogy központi platformot biztosít, amely minden releváns tartalmat, adatot és eszközt tartalmaz, amely a sikeres értékesítéshez szükséges.

Mit kell keresnie egy értékesítést támogató platformban?

A megfelelő értékesítést támogató eszközt keresi, amely egyszerűsíti a folyamatokat és lerövidíti az értékesítési ciklust? Ezek a tényezők segítenek az értékesítési képviselőinek kiválasztani a szervezet számára legmegfelelőbb opciót a piacon elérhető egyéb értékesítési intelligencia eszközök közül.

Felhasználóbarát felület : A felhasználóbarát és intuitív felület elengedhetetlen ahhoz, hogy az értékesítési képviselők gyorsan elsajátítsák a használatát. Ez biztosítja, hogy az értékesítést támogató eszköz könnyen kezelhető és érthető legyen, csökkentve a tanulási görbét és javítva az általános hatékonyságot.

Zökkenőmentes integráció a meglévő technológiai eszközökkel: Keressen olyan értékesítést támogató eszközöket, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a jelenlegi technológiai eszközökkel, például Keressen olyan értékesítést támogató eszközöket, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a jelenlegi technológiai eszközökkel, például a CRM-rendszerekkel és a kommunikációs platformokkal. Az integráció egyszerűsíti a munkafolyamatokat, biztosítja az adatok konzisztenciáját és időt takarít meg, mivel a értékesítési képviselőknek nem kell manuálisan átvinniük az adatokat az alkalmazások között.

Tartalomkezelés és -szervezés: Adjon elsőbbséget azoknak az értékesítés-támogató eszközöknek, amelyek megkönnyítik a tartalomkezelést és -szervezést, és így az értékesítési képviselők könnyen hozzáférhetnek a releváns értékesítési anyagokhoz. A hatékony tartalomkezelés biztosítja, hogy értékesítési csapata gyorsan megtalálja a megfelelő Adjon elsőbbséget azoknak az értékesítés-támogató eszközöknek, amelyek megkönnyítik a tartalomkezelést és -szervezést, és így az értékesítési képviselők könnyen hozzáférhetnek a releváns értékesítési anyagokhoz. A hatékony tartalomkezelés biztosítja, hogy értékesítési csapata gyorsan megtalálja a megfelelő erőforrásokat az értékesítési tevékenységek támogatásához, ami jobb ügyfélkapcsolatokhoz vezet.

Testreszabási és személyre szabási lehetőségek: Válasszon olyan értékesítést támogató eszközöket, amelyek testreszabhatók és személyre szabhatók, hogy megfeleljenek csapata speciális igényeinek és munkafolyamataiknak. Minden értékesítési csapat másképp működik, és az alkalmazás rugalmassága lehetővé teszi, hogy az Ön folyamataihoz igazítsa, így maximalizálva annak hatékonyságát.

Értékesítési elemzés és jelentéskészítési funkciók: Keressen olyan értékesítést támogató eszközöket, amelyek robusztus elemzési és jelentéskészítési funkciókat nyújtanak értékesítési képviselőinek. Ezek az eszközök lehetővé teszik az értékesítési csapat teljesítményének nyomon követését, a sikeres stratégiák azonosítását és a fejlesztésre szoruló területek pontos meghatározását. Az adatokon alapuló betekintés jobb döntéshozatalt tesz lehetővé és segít javítani az általános értékesítési termelékenységet.

Biztonsági intézkedések: Válasszon olyan értékesítést támogató eszközöket, amelyek prioritásként kezelik a biztonságot, hogy megvédjék az érzékeny értékesítési adatokat és az ügyfélinformációkat. Az értékesítést támogató alkalmazások tartalmazhatnak tulajdonosi információkat, ügyféladatokat és bizalmas értékesítési stratégiákat. A szigorú biztonsági intézkedések megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést és a potenciális adatvédelmi incidenseket, biztosítva ezzel vállalkozása és ügyfelei biztonságát.

A felhasználóbarát és integrált alkalmazás hatékony tartalomkezeléssel, testreszabási lehetőségekkel, robusztus elemzési funkciókkal és kiváló biztonsággal növeli értékesítési csapatának termelékenységét, javítja az értékesítési teljesítményt, és végső soron kivételes eredményeket hoz vállalkozásának.

A 15 legjobb értékesítést támogató platform 2024-ben (ingyenes és fizetős)

A legjobb értékesítést támogató alkalmazás ingyenes funkciókkal

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

A ClickUp bizonyította, hogy forradalmi változást hoz, mivel átfogó funkciókkal rendelkezik, amelyek racionalizálják az értékesítési munkafolyamatokat, javítják a csapatok közötti együttműködést és soha nem látott magasságokba emelik a termelékenységet. Intuitív felülete és testreszabható opciói minden értékesítési szakember egyedi igényeinek megfelelnek, így ez az eszköz valóban bármely csapat követelményeihez alkalmazkodni tud.

A ClickUp segítségével az értékesítési vezetők könnyedén kioszthatják a feladatokat, nyomon követhetik az előrehaladást, és értékes betekintést nyerhetnek csapataik teljesítményébe. A kommunikációt központosítja, biztosítva, hogy minden csapattag ugyanazon az oldalon álljon, lehetővé téve számukra, hogy gyorsabban és hatékonyabban zárják le az üzleteket. Búcsút inthet a nehézkes táblázatoknak, az összefonódó e-mail láncoknak és az elszalasztott lehetőségeknek – a ClickUp mindent elintéz!

A ClickUp azonban az innováció iránti folyamatos elkötelezettségével emelkedik ki a versenytársai közül. A ClickUp csapata folyamatosan frissíti és finomítja a platformot, így mindig egy lépéssel előrébb jár, és alkalmazkodik a világszerte működő értékesítők változó igényeihez. A ClickUp a bevezetése óta a mai napig megbízható és innovatív szövetségesnek számít az értékesítők körében világszerte.

A ClickUp legjobb funkciói

Töltse le ezt a sablont Kezelje értékesítési folyamatának minden szakaszát a ClickUp értékesítési folyamat sablon segítségével.

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazásban nem minden nézet elérhető.

A sok hatékony együttműködési eszköz egyes felhasználók számára tanulási görbét jelenthet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak elérhetők

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

2. Ambíció

A legjobb értékesítést támogató termelékenységi eszköz

via Ambition

Az Ambition egy értékesítési menedzsment platform, amelynek célja az értékesítési csapatok hatékonyságának és termelékenységének növelése. Úgy tervezték, hogy átláthatóságot és elszámoltathatóságot biztosítson az értékesítési folyamatban, és számos olyan funkciót kínál, amelyek a teljesítmény nyomon követésére, elemzésére és motiválására összpontosítanak.

Az Ambition segítségével az értékesítési vezetők testreszabott célokat és referenciaértékeket állíthatnak be csapattagjaik számára, és dinamikus irányítópultokon keresztül láthatják az elért eredményeket. A platform gamifikációs funkciói verseny és izgalom elemeket adnak hozzá, ösztönözve az egyes értékesítési képviselőket céljaik elérésére és túllépésére.

Különböző CRM-eszközökkel való integráció révén az Ambition valós idejű adatkövetést biztosít és hasznos betekintést nyújt az értékesítés támogatásához. Az elemző komponens segít a trendek és a fejlesztendő területek azonosításában is, elősegítve a folyamatos tanulás és növekedés kultúráját.

Összességében az Ambition egy átfogó eszköz különböző méretű értékesítési szervezetek számára, amelynek célja egy elkötelezettebb, motiváltabb és sikeresebb értékesítési csapat létrehozása.

Az Ambition legjobb funkciói

Hozzáférés KPI-monitorokhoz, foglalási statisztikákhoz és hívásnaplókhoz, hogy könnyen mérhető legyen az előrehaladás.

Valós idejű ösztönzők az értékesítési képviselők számára

Automatizált coaching műveletek

Alkalmazáson belüli kommunikáció

Ambíciók korlátai

Esetenkénti időbeli eltérés a művelet kezdeményezése és az alkalmazásban való megjelenése között

Túl sok szűrő

Más értékesítést támogató eszközökhöz képest nehézkes Salesforce-integráció

Ambition árazás

Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az Ambitionnel.

Ambition ügyfélértékelések

G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (15+ értékelés)

3. EngageBay

A legjobb all-in-one értékesítést támogató eszköz

via EngageBay

Az EngageBay egy all-in-one értékesítést támogató, marketing és CRM eszköz. Ez egy életképes értékesítést támogató eszköz azoknak a startupoknak, akik funkcionalitást és megfizethetőséget keresnek egy szoftverben. Az EngageBay segítségével a kis- és középvállalkozások képesek megszerezni, bevonni és megtartani ideális ügyfeleiket.

Az e-mail kampányoktól a közösségi média bejegyzéseiig, a platform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy különböző marketing tevékenységeket ütemezzenek és kezeljenek. Az EngageBay átfogó eszközkészletet kínál az értékesítés kezeléséhez és a növekedés elősegítéséhez. Úgy tervezték, hogy világos áttekintést nyújtson az értékesítési folyamatokról és nyomon kövesse az ügyfelekkel való interakciókat.

Az EngageBay CRM-komponense központosítja az összes ügyfélinformációt, megkönnyítve a kommunikációt és ápolva a kapcsolatokat.

Az EngageBay legjobb funkciói

Megfizethető árak

Reagáló ügyfélszolgálat

Feladatkezelő panel, amely projektkövetőként is funkcionál

Egyszerű weboldal-beállítás

Teljesen funkcionális CRM

Az EngageBay korlátai

A kiegészítő funkciókért felár fizetendő.

Az e-mail szinkronizálási funkció a Pro csomag alatti csomagokban nem elérhető.

Egyes funkciók a mobil verzión korlátozottak.

Kevés sablonlehetőség az értékesítést támogató tartalmakhoz

EngageBay árak

Ingyenes: 0 USD

Alap: 12,74 USD/felhasználó/hónap

Növekedés: 42,49 USD/felhasználó/hónap

Pro: 84,99 USD/felhasználó/hónap

EngageBay ügyfélértékelések

G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 500 értékelés)

4. Fision

A legjobb értékesítési tartalomkezelő eszköz

via Fision

A Fision egységes megközelítést kínál az értékesítés támogatásához és a marketing automatizáláshoz, és a márka konzisztenciájának javítására, valamint az értékesítési folyamat felgyorsítására összpontosít.

A platform megkönnyíti a testreszabott digitális értékesítési tartalmak létrehozását, terjesztését és nyomon követését, biztosítva a marketing és az értékesítési csapatok közötti összhangot.

A Fision előre jóváhagyott márkaeszközök és sablonok kiterjedt könyvtárával segít fenntartani az egységes megjelenést és üzenetet az összes kommunikációban.

Automatizálási képességei célzott kampányok megvalósítását teszik lehetővé, személyre szabva a különböző ügyfélszegmensekhez és a vásárlási folyamat különböző szakaszaihoz való hozzáállást.

A meglévő CRM-rendszerekkel való integráció valós idejű betekintést nyújt az ügyfélkapcsolatokba és a tartalom hatékonyságába.

A Fision analitikai eszközei támogatják a folyamatos optimalizálást, kiemelve azokat a területeket, amelyek a közönséget leginkább érdeklik, és javaslatokat téve a fejlesztésre szoruló területekre. A platform általános célja a marketingcsapatok és az értékesítési csapatok közötti szakadék áthidalása, egy egyszerűsített megközelítés kialakítása a potenciális ügyfelek bevonására.

A Fision legjobb funkciói

Reagáló ügyfélszolgálati csapat

Testreszabható értékesítést támogató platform

Hozzáférés a kampányelemzésekhez

Digitális eszközkezelési megoldások

A Fision korlátai

A Fision weboldalán nem szerepelnek nyilvános árak.

Fision árak

Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Fisionnal.

Fision ügyfélértékelések

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

5. Dialpad

A legjobb a felhőalapú kommunikációhoz

via Dialpad

A felhőalapú kommunikációra szakosodott Dialpad olyan értékesítést támogató platformot kínál, amely egyesíti a hang-, videó-, üzenetküldő és értekezletfunkciókat az eszközökön. Úgy tervezték, hogy alkalmazkodjon a modern értékesítési és marketingcsapatok munkamódszereihez, rugalmasságot és hozzáférhetőséget biztosítva mind az irodában, mind a távmunkában.

A Dialpad mesterséges intelligenciával működő hangfelismerő funkciója valós időben leírja a hívásokat, és betekintést és elemzéseket kínál, amelyek segítenek a vállalkozásoknak adat alapú döntéseket hozni. A népszerű termelékenységi és együttműködési eszközökkel való integrációval célja, hogy minden méretű szervezeten belül egyszerűsítse a kommunikációt.

A biztonság is prioritás, vállalati szintű titkosítással és megfelelőségi szabványokkal. A Dialpad sokoldalúsága és felhasználóbarát felülete népszerű választássá teszi azoknak a vállalatoknak, amelyek kommunikációs infrastruktúrájukat szeretnék fejleszteni.

A Dialpad legjobb funkciói

Reagáló ügyfélszolgálat

Zökkenőmentes integráció a Microsoft Teams és a G Suite alkalmazásokkal

Könnyű navigáció

Intuitív felhasználói felület

A Dialpad korlátai

Nincs ingyenes verzió

A Dialpad árai

Üzleti kommunikáció Standard: 15 USD/hó felhasználónként Pro: 25 USD/hó felhasználónként Enterprise: Az árakról érdeklődjön a Dialpadnál

Dialpad ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (több mint 190 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (490+ értékelés)

6. Showpad

A legjobb értékesítési tartalomkezelő rendszer

via Showpad

A Showpad egy olyan platform, amely az értékesítési tartalmakat, a felkészültséget és az elkötelezettséget egyetlen, hatékony eszközbe ötvözi.

Célja, hogy áthidalja a különbséget az értékesítést támogató eszközök és a marketing között olyan funkciók kínálásával, amelyek lehetővé teszik a csapatok számára, hogy hatékonyabban osszák meg az értékesítést támogató tartalmakat, és személyre szabottabb módon lépjenek kapcsolatba az ügyfelekkel.

A Showpad betekintéssel és elemzésekkel értékes visszajelzéseket nyújt a tartalom teljesítményéről, segítve a szervezeteket abban, hogy megértsék, mely értékesítést támogató anyagok találnak visszhangra a közönségük körében. A platformon belül képzési és coaching modulok is rendelkezésre állnak, hogy az értékesítési csapatok jól felkészültek legyenek és összhangban álljanak a vállalat céljaival.

A különböző CRM- és értékesítést támogató tartalomkezelő rendszerekkel való integráció még kényelmesebbé teszi a használatát, és egységesebb értékesítést támogató munkafolyamatot tesz lehetővé.

Az együttműködés javításával és a dinamikusabb és tájékozottabb értékesítési folyamatokhoz szükséges eszközök biztosításával a Showpad célja, hogy növelje az értékesítési csapatok hatékonyságát és sikerességét az iparágakban.

A Showpad legjobb funkciói

Showpad „SharedSpaces” az értékesítést támogató tartalmak valós idejű együttműködéséhez

Könnyű tartalomnavigáció

Jól integrálható más fontos eszközökkel a munkafolyamatok javítása érdekében.

Automatizált bevezetés és coaching

Hozzáférés az értékesítést támogató anyagok adat alapú betekintéséhez

A Showpad korlátai

A címkék megtalálása kissé nehéz lehet.

Korlátozott számú dizájn az értékesítést támogató tartalmakhoz

Showpad árak

Fontos: Az árakról érdeklődjön a Showpadnál.

Plusz: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Showpaddal.

Ultimate: Az árakról érdeklődjön a Showpadnál.

Showpad ügyfélértékelések

G2: 4,6/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (50+ értékelés)

7. Cloze

A legjobb értékesítési kapcsolatok kezeléséhez

via Cloze

A Cloze egy olyan platform, amelynek célja a kapcsolattartás egyszerűsítése, és amely személyes asszisztensként működik a szakmai kapcsolataidban. Automatikusan nyomon követi a különböző csatornákon, például e-mailben, telefonon és közösségi médián keresztül zajló interakcióidat, és az összes értékesítést támogató információt egy egységes nézetbe gyűjti.

Ezzel a Cloze segít a felhasználóknak a szokásos manuális erőfeszítések nélkül kezelni kapcsolataikat ügyfeleikkel, vásárlóikkal és kollégáikkal. Intelligens emlékeztetőket és hasznos információkat kínál, így biztosítva, hogy mindig tisztában legyen a fontos dátumokkal, a nyomon követendő feladatokkal és más kritikus teendőkkel.

A Cloze elemző és jelentéskészítő eszközei részletes betekintést nyújtanak kapcsolataiba és interakcióiba, lehetővé téve a jobb döntéshozatalt és prioritások meghatározását.

A Cloze legjobb funkciói

Követési emlékeztetők, hogy ne felejtse el a megfelelő időben elküldeni az értékesítést támogató tartalmakat.

Találkozók naplózásának lehetősége

E-mailek és üzenetek nyomon követése

Mobilalkalmazás funkciók és integráció Mac-kel

Integráció az Evernote és a Dropbox szolgáltatással

Cloze korlátai

Túl nagy hangsúlyt fektetnek a Google integrációkra, miközben elhanyagolják más fontos eszközöket, mint például az Asana és a Trello.

Az árak kissé magasak lehetnek kis csapatok számára.

A munkafolyamat kissé nehézkes más értékesítést támogató szoftverekhez képest.

Cloze árak

Cloze Pro: 17 USD/hó felhasználónként

Business Silver: 21 USD/hó felhasználónként

Üzleti arany: 29 USD/hó felhasználónként

Business platinum: 42 USD/hó felhasználónként

Cloze ügyfélértékelések

G2: 3,75 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (10+ értékelés)

8. Outreach

A legjobb értékesítési platform

via Outreach

Az Outreach egy vezető értékesítési platform, amely többet kínál, mint egyszerű kommunikációt a potenciális ügyfelekkel. Egyedülálló értékesítést támogató funkcióival, mint például a szekvenciatervezés, az üzenetek A/B tesztelése és a beépített együttműködési eszközök, lehetővé teszi értékesítési csapatának, hogy személyre szabottabb és hatékonyabb elkötelezettségi stratégiákat dolgozzon ki.

A platform praktikus elemzései mélyreható betekintést nyújtanak a potenciális ügyfelek viselkedésébe és az értékesítési teljesítménybe, lehetővé téve az értékesítési taktikák folyamatos finomítását és fejlesztését.

Ezenkívül az Outreach más értékesítést támogató szoftverekkel, például CRM-rendszerekkel és marketingautomatizálási platformokkal való integrálhatósága egységes és egyszerűsített értékesítési folyamatot eredményez. A platform által kínált speciális képzések és támogatási szolgáltatások tovább segítik az értékesítési képviselőket céljaik elérésében, így az Outreach sokoldalú megoldás azoknak a szervezeteknek, amelyek értékesítési képzésüket szeretnék fejleszteni.

Az Outreach legjobb funkciói

Több időzóna opció az ügyfélkapcsolatok kezeléséhez a világ minden táján található potenciális ügyfelekkel.

Intuitív felhasználói felület

Jól összekapcsolható más megoldásokkal

Drip kampányok létrehozásának és az értékesítési tartalmak sorozatainak automatizálásának lehetősége

Egyszerű e-mail ütemtervek készítése

Az elérhetőség korlátai

A rendszerben való keresés kissé nehézkes lehet.

A tanulási görbe magasabb, mint más értékesítést támogató szoftverek esetében.

A felugró emlékeztető funkció néha késik.

A tömeges e-mailek létrehozása nem olyan egyszerű, mint remélné

Outreach árak

Standard: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az Outreach-szal.

Professzionális: Az árakról érdeklődjön az Outreachnál.

Outreach ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (több mint 3100 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (280 értékelés)

9. Salesloft

A legjobb értékesítési folyamatok automatizálásához

via Salesloft

A munkafolyamatok automatizálására összpontosítva a Salesloft lehetővé teszi az értékesítési képviselők számára, hogy személyre szabott interakciós sorozatokat hozzanak létre, ezzel értékes időt takarítva meg és biztosítva a következetességet.

A Salesloft valós idejű e-mail nyomon követési és elemzési funkciói betekintést nyújtanak az értékesítési képviselőknek az ügyfélkapcsolatokba és a válaszadási képességbe, lehetővé téve az értékesítési csapatok számára, hogy szükség szerint finomítsák megközelítésüket.

A főbb CRM-rendszerekkel és más üzleti eszközökkel való integráció biztosítja az információk zökkenőmentes áramlását az értékesítési ciklus különböző szakaszaiban.

Ezenkívül a platform coaching és fejlesztési funkciókat is kínál, amelyek elősegítik az értékesítési vezetők szakmai fejlődését.

A Salesloft az automatizálás, az elemzés és az értékesítési képzés kombinációjával az értékesítési stratégia és hatékonyság javítására helyezi a hangsúlyt, így értékes eszköz a modern értékesítési vezetők számára.

A Salesloft legjobb funkciói

Hozzáférés előre beállított sablonokhoz árajánlatokhoz és CRM-hez

Calendly link integrációk potenciális ügyfelekkel való találkozókhoz

Készítsen könnyedén csepegtető kampányokat

E-mail sablon importálása

Hívások és e-mailek nyomon követésének lehetősége

Zökkenőmentes integráció más alkalmazásokkal

A Salesloft korlátai

A telefon tárcsázó néha leáll

A SalesForce integrációja nem a legegyszerűbb.

Egyes felhasználók problémákat jelentenek a böngészőbővítmény használatával kapcsolatban.

Salesloft árak

Alapvető információk: Az árakról érdeklődjön a Salesloftnál.

Haladó: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Saleslofttal.

Premier: Az árakról érdeklődjön a Salesloftnál.

Salesloft ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (több mint 3600 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

10. Highspot

A legjobb értékesítést támogató képzési szoftver

via Highspot

A Highspot számos olyan funkciót kínál, amelyek segítségével értékesítési csapata hatékonyabban léphet kapcsolatba az ügyfelekkel. Tartalomkezelési, értékesítési képzési, coaching és ügyfélkapcsolat-kezelési eszközöket tartalmaz, így egységes platformot teremt az értékesítési sikerekhez.

A Highspot tartalomoptimalizáló funkciója biztosítja, hogy az értékesítési képviselők hozzáférjenek a legrelevánsabb és leghatásosabb értékesítést támogató tartalmakhoz, ami lehetővé teszi a potenciális ügyfelekkel való vonzóbb interakciókat.

Az AI-alapú keresés és ajánlások tovább egyszerűsítik a tartalom felfedezését, biztosítva, hogy a megfelelő értékesítési tartalom mindig kéznél legyen.

A Highspot részletes elemzéseket is nyújt az értékesítési tartalmak használatáról és a vásárlók elkötelezettségéről, lehetővé téve értékesítési támogatás stratégiájának folyamatos finomítását.

Az interaktív értékesítési képzési modulok és a valós idejű támogatás hozzáadásával a Highspot platformja úgy lett kialakítva, hogy értékesítési csapatát ellátja azokkal az eszközökkel, amelyekre szükségük van ahhoz, hogy a mai versenyképes piaci környezetben kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak.

A Highspot legjobb funkciói

Képernyő megosztás

Tartalom importálása

Készítsen egyedi jelentést a potenciális ügyfelekkel való interakciókról

Hozzáférés a frissített erőforrás-könyvtárhoz

Mesterséges intelligencián alapuló ajánlások

Belső együttműködés

A Highspot korlátai

A rendszer megismerése időbe telhet.

Highspot árak

Az árakkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Highspot-tal.

Highspot ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (40+ értékelés)

11. Gong

A legjobb az értékesítési termelékenységhez

via Gong

A Gong egy értékesítést támogató eszköz, amelynek célja az értékesítés hatékonyságának és termelékenységének javítása. Beszélgetéselemzéssel betekintést nyújt az értékesítési hívások és megbeszélések teljesítményébe, segítve megérteni, mi működik és mi nem a vevői interakciókban.

A Gong legjobb funkciói

A Gong valós idejű rögzítést, átírást és elemzést kínál az értékesítési hívások és megbeszélések számára, betekintést nyújtva és hatékonyan támogatva az értékesítési csapatokat.

A Gong integrálható a népszerű CRM-rendszerekkel.

A platform egy üzletkövetési funkciót is kínál, amely segít az értékesítési csapatoknak megérteni, hogy hol tartanak az értékesítési ciklusban.

A Gong korlátai

Néhány népszerű értékesítési eszközzel való integráció hiányzik.

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a leiratok nem 100%-osan pontosak.

Gong árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Gong ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (több mint 5300 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (520+ értékelés)

12. LeadLoft

A legjobb a potenciális ügyfelek generálásához

via LeadLoft

A LeadLoft egy átfogó értékesítést támogató eszköz, amely segít a vállalkozásoknak felgyorsítani a potenciális ügyfelek generálásának folyamatát. Integrált platformot kínál a csapatok számára a potenciális ügyfelek felkutatásához és ápolásához, az első kapcsolatfelvételtől az üzlet lezárásáig.

A LeadLoft legjobb funkciói

A LeadLoft több millió vállalat adatbázisát kínálja felkeresés céljából, amelyeket speciális szűrők segítségével lehet leszűkíteni.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy személyre szabott és automatizált e-mailes kampányokat küldjenek potenciális ügyfeleknek.

A szoftver integrálható a meglévő CRM-rendszerével is, így részletes elemzéseket nyújt az elérési kampányok sikerességéről.

A LeadLoft korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a platform használatának elsajátításához tanulási folyamatra van szükség, hogy megértsék az összes funkciót és lehetőséget.

A platform nem kínál telefonos ügyfélszolgálatot, amit egyes felhasználók előnyben részesíthetnek.

LeadLoft árak

Teljes hozzáférés: 100 USD/hó (2 felhasználót tartalmaz – minden további felhasználó 100 USD/hó)

Kezelési szolgáltatás: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

LeadLoft ügyfélértékelések

G2: 5/5 (10+ értékelés)

Capterra: n/a

13. Fireflies. ai

A legjobb AI értékesítést támogató eszköz

A Fireflies. ai egy AI-alapú értékesítést támogató eszköz, amely automatikusan rögzíti, leírja és kivonja a megbeszélések során végzett műveleteket. Kiváló eszköz azoknak az értékesítési csapatoknak, amelyek a jegyzetek készítése vagy a döntések és teendők kézi rögzítése helyett inkább magára a megbeszélésre szeretnének koncentrálni.

Fireflies. ai legjobb funkciói

A megbeszéléseken elhangzott viták és döntések automatikusan leírásra kerülnek, és a legfontosabb információk kiemelve jelennek meg.

A végpontok közötti titkosítás magas szintű biztonságot és titkosságot garantál.

Támogatja a legtöbb népszerű videokonferencia-eszközzel való integrációt, például a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams eszközökkel.

A platform mesterséges intelligenciája úgy konfigurálható, hogy automatikusan részt vegyen a megbeszéléseken és jegyzeteket készítsen, miközben a megbeszélés alatt csendben marad.

Fireflies. ai korlátai

Egyes felhasználói vélemények szerint az AI-alapú átírás javításra szorul, és néha manuális korrekcióra van szükség.

A piacon elérhető egyéb értékesítést támogató eszközökhöz képest korlátozott jelentéskészítési lehetőségek

Fireflies. ai árak

Ingyenes

Pro: 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Fireflies. ai ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4/5 (5 értékelés)

14. Dropbox Sign

A legjobb szerződéskezeléshez

via DropBox Sign

A Dropbox Sign egyszerű módot kínál szerződések, megállapodások és egyéb jogilag kötelező erejű dokumentumok elküldésére, aláírására és kezelésére. Ez az értékesítést támogató eszköz egyszerűsíti az aláírási folyamatot Ön és ügyfelei számára, így még a nagy mennyiségű értékesítési szerződések kezelése is könnyűvé válik.

A Dropbox Sign legjobb funkciói

Könnyen használható felület dokumentumok létrehozásához és aláírásra történő elküldéséhez

Felhasználóbarát eszközök a dokumentumok állapotának kezeléséhez és nyomon követéséhez

Zökkenőmentes integráció más Dropbox eszközökkel és alkalmazásokkal, valamint különböző fájlformátumok támogatása, beleértve a PDF, Word és Excel formátumokat.

Az adminisztratív ellenőrzések magasabb szintű biztonságot garantálnak, és a platform továbbra is megfelel a legfontosabb iparági előírásoknak és szabványoknak.

A Dropbox Sign korlátai

Egyes felhasználók a testreszabási funkciók korlátozottságáról számoltak be.

Nincs ingyenes próba vagy ingyenes verzió, ami visszatarthatja a kisebb vállalkozásokat a termék kipróbálásától.

A Dropbox Sign árai

Örökre ingyenes

Essentials : 15 USD/hó

Dropbox + eSign : 24,99 USD/hó

Standard : 25 USD/hó áron

Prémium: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot!

Dropbox Sign ügyfélértékelések

G2 : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1300 értékelés)

15. SalesRabbit

A legjobb házaló értékesítési csapatok számára

via SalesRabbit

A SalesRabbit egy értékesítést támogató szoftver, amelynek célja, hogy segítse a területi és házaló értékesítési csapatokat termelékenységük javításában. Eszközöket biztosít a potenciális ügyfelek nyomon követéséhez, a területek kezeléséhez és kiosztásához, valamint az értékesítési teljesítmény elemzéséhez.

A SalesRabbit legjobb funkciói

A platform egyszerűsített leadkezelő rendszert biztosít.

Funkciókat kínál az értékesítési területek kijelöléséhez és az értékesítési csapatok helyének valós idejű nyomon követéséhez.

Hatékony értékesítési csapat teljesítményelemzést biztosít, és olyan betekintést nyújt, amely segít az értékesítési stratégiák fejlesztésében.

A SalesRabbit korlátai

Egyes felhasználók szerint a mobilalkalmazás néha lassú és nem reagál.

A más értékesítési szoftverekkel való korlátozott integrációs lehetőségek egyes felhasználók számára akadályt jelenthetnek.

SalesRabbit árak

Lite : Örökre ingyenes

Csapat : 25 USD/hó

Pro : 35 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SalesRabbit ügyfélértékelések

G2 : 4,5/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

Egyszerűsített értékesítési folyamat

Az ismétlődő feladatok automatizálásával és a fontos értékesítési anyagok rendszerezésével az értékesítést támogató eszközök jelentősen csökkentik az értékesítési képviselők adminisztratív feladatokra fordított idejét, így azok jobban összpontosíthatnak az értékesítésre.

Jobb értékesítési és marketing összehangolás

Ezek az eszközök segítik áthidalni a különbségeket az értékesítési és marketing csapatok között azáltal, hogy biztosítják, hogy minden fél hozzáférjen ugyanazokhoz a frissített anyagokhoz és adatokhoz, elősegítve ezzel a potenciális és meglévő ügyfelek bevonására irányuló egységes megközelítést.

Továbbfejlesztett képzés és bevezetés

A képzési modulokat és teljesítménykövetést is magában foglaló átfogó funkciókkal az értékesítést támogató szoftver felgyorsítja az új munkatársak beilleszkedési folyamatát és elősegíti a tapasztalt értékesítési szakemberek folyamatos fejlődését.

Adat alapú betekintés

Az elemzési és jelentéskészítési funkciókkal ellátott értékesítés-támogató platformok értékes betekintést nyújtanak a vásárlói magatartásba és az értékesítési teljesítménybe, lehetővé téve a csapatok számára a stratégiák finomítását és az eredmények javítását.

Megnövekedett nyerési arányok

Az értékesítési képviselők megfelelő eszközökkel és információkkal való ellátásával az értékesítést támogató szoftverek jelentősen javíthatják az értékesítési prezentációk hatékonyságát, ami növeli az üzletkötések valószínűségét.

Ezeknek a rendkívül testreszabható értékesítést támogató eszközöknek a bevezetésével új lehetőségek tárulnak fel az értékesítési csapatok hatékony irányítása és az értékesítési eredmények új magasságokba emelése terén.

A ClickUp vitathatatlanul az értékesítést támogató eszközök bajnoka, és hatása az értékesítési csapatára tagadhatatlan lesz. Indítson el egy ingyenes ClickUp munkaterületet, és tapasztalja meg első kézből az értékesítést támogató eszközök jövőjét!