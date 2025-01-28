A 10 legjobb e-mailes elérhetőségi eszköz 2025-ben (vélemények és árak)

Az e-mailek mindenhol jelen vannak!

Az átlagos e-mail postafiókot minden nap elárasztják az e-mailek. De tudja, mi a meglepő? Az értékesítési e-mailek csak körülbelül 23,9%-át nyitják meg.

Éppen ezért a potenciális ügyfelekkel, leadekkel és influencerekkel való kapcsolatfelvétel közös kihívás az üzleti világban. Az értékesítési csapatok, a marketingesek és a vállalkozás tulajdonosok egyaránt küszködnek azzal, hogy elérési eszközökkel értelmes kapcsolatokat építsenek ki.

Még ha figyelemre méltó termékkel vagy szolgáltatással is rendelkezik, nem könnyű elérni a célközönségét. Mivel az e-mailek átlagos megnyitási aránya folyamatosan csökken, fejlett e-mailes elérési szoftverre van szüksége a személyre szabott és célzott üzenetek elkészítéséhez.

Kiválasztottuk a legjobb e-mailes ügyfélszolgálati szoftvereket, amelyek segítségével erős kapcsolatokat építhet ki a közönségével – egy e-mailenként.

Bár az e-mailes elérhetőségi eszközök számos funkcióval rendelkeznek az e-mailes kampányok fejlesztése érdekében, a sikeres elérhetőséghez elengedhetetlen az üzleti igényeinek és kommunikációs céljainak megfelelő eszköz kiválasztása.

Az e-mailes elérhetőségi eszköz kiválasztásakor vegye figyelembe az alábbi funkciókat:

Felhasználóbarát felület: Keressen olyan e-mailes ügyfélszolgálati eszközt, amely lehetővé teszi a funkciók egyszerű navigálását, e-mailes kampányok beállítását és az eredmények elemzését anélkül, hogy bonyolult tanulási folyamaton kellene átesnie.

Automatizálás és ütemezés: Az automatizálási funkciók segítségével szervezett maradhat, mivel Az automatizálási funkciók segítségével szervezett maradhat, mivel időt takaríthat meg , és lehetővé teszik az e-mailek, a nyomon követések és az elérési feladatok ütemezését.

A/B tesztelés: Optimalizálja az e-mailek teljesítményét, mivel ez a funkció lehetővé teszi, hogy különböző elemekkel, például tárgymezőkkel és tartalmakkal kísérletezzen, hogy meghatározza, mi hat jobban a közönségére.

E-mail sablonok: Válasszon olyan eszközt, amely támogatja és testreszabható sablonokat kínál, hogy gyorsan professzionális megjelenésű e-maileket hozhasson létre, miközben biztosítja, hogy üzenetei a márka arculatának megfeleljenek.

Elemzés: Kövesse nyomon és elemezze kampányait olyan értékes információk segítségével, mint a megnyitási arányok és egyéb mutatók, hogy adat alapú döntéseket hozhasson és javíthassa elérési kampányait.

Az e-mailes kampányok sikerének elősegítése érdekében bemutatjuk a 10 legjobb e-mailes kampányeszközt, amelyekkel hatékonyabbá teheti kommunikációs tevékenységét.

Vessünk egy pillantást ezekre a megoldásokra!

1. ClickUp – A legjobb az elérhetőség kezeléséhez

Kezelje e-mailjeit és munkáját egy helyen – küldjön és fogadjon e-maileket bárhol a ClickUp-ban, hozzon létre feladatokat e-mailekből, állítson be automatizálásokat, csatoljon e-maileket bármely feladathoz, és még sok más.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment és termelékenységi platform, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat és az egyéneket a feladatok, projektek és együttműködés kezelésében egy egységes munkaterületen.

Ha már használ CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) szoftvert a potenciális ügyfelek, a kapcsolatok és az ügyfelek kezelésére, akkor itt van a lényeg: a mai CRM nem csak egy átlagos menedzser, hanem egy sokoldalú adatbázis, amely minden lényeges funkcióval rendelkezik!

Gondoljon elegáns sablonokra, automatikus nyomon követésre és megbízható jelentésekre – itt az ideje, hogy elbúcsúzzon az unalmas táblázatok és végtelen e-mail szálak korszakától.

A ClickUp CRM projektmenedzsment szoftver még tovább megy a testreszabható mezőkkel és a rugalmas hierarchiával, amely lehetővé teszi a CRM és a projektmenedzsment egyesítését egy egységes platformon.

Használja a ClickUp egyszerű CRM sablonját az ügyféladatok szervezéséhez, a potenciális ügyfelekkel való kommunikáció kezeléséhez és a feladatok automatizálásához. Integrálja a ClickUp-ot a LinkedIn Sales Navigatorral olyan eszközökkel, mint a Zapier, hogy e-mail listákat készítsen a LinkedIn potenciális ügyfelek felkutatásával és a névjegyek exportálásával.

Töltse le ezt a sablont Fejlessze CRM-stratégiáit a ClickUp egyszerű CRM-sablonjával

A ClickUp e-mail projektmenedzsmentjével korlátlan számú projektet hozhat létre a csapat termelékenységének nyomon követéséhez, e-mail üzeneteket küldhet és fogadhat közvetlenül a ClickUp Tasks alkalmazásból, anélkül, hogy lapot kellene váltania, és beállíthatja a ClickUp Automations alkalmazást ismétlődő e-mail kampányokhoz.

Ezek segítségével időt takaríthat meg, rendszerezheti a kommunikációt és átláthatóvá teheti a beszélgetéseket.

Küldjön e-maileket anélkül, hogy lapot váltana.

Nézzük meg, milyen további fontos funkciók teszik a ClickUp-ot megbízható e-mailes ügyfélszolgálati eszközzé.

A ClickUp legjobb funkciói:

Értékesítési ciklus vizualizálása: Gyorsítsa fel Gyorsítsa fel az ügyfélszám növekedését az értékesítés vizualizálásával és kezelésével több mint 10 rugalmas CRM-nézet segítségével.

Adat alapú betekintés: Elemezze az ügyfelekről szóló adatokat több mint 50 műszerfal-widget segítségével, hogy nyomon követhesse az ügyfelek életre szóló értékét és az üzletek méretét.

E-mailes ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer: Központosítsa az ügyfélkapcsolat-kezelést az e-mailek ClickUp-ba történő integrálásával, megkönnyítve ezzel a kommunikációt és az együttműködést.

Értelmes integrációk: Integrálja a Gmail, Outlook, Office 365 vagy IMAP alkalmazásokkal a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében.

Automatizálás: Használja az 50+ automatizálási lehetőséget testreszabható Használja az 50+ automatizálási lehetőséget testreszabható ClickUp feladatok létrehozásához, hogy javítsa elérési erőfeszítéseit.

Az e-mail marketing egyszerűbbé válik a ClickUp AI segítségével

Erőteljes generatív mesterséges intelligencia: Írjon meggyőző tartalmakat a ClickUp AI segítségével, és kommunikáljon potenciális ügyfeleivel következetesen és egyértelműen.

A ClickUp korlátai:

Az új felhasználóknak időre lehet szükségük az összes funkció felfedezéséhez.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 12 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árak

A ClickUp AI fizetős csomagokban is elérhető, 5 dollárért munkaterületenként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Outreach. io – A legjobb az értékesítési tevékenység automatizálásához

Az Outreach.io az egyik legjobb outreach eszköz, amelyet az értékesítési outreach folyamatok egyszerűsítésére és optimalizálására terveztek. Megoldásokat kínál értékesítési képviselők, vállalkozás tulajdonosok, lead generátorok, bloggerek és influencer menedzserek számára.

Az AI segítségével azonosíthatja a potenciális ügyfeleket, vonzó ajánlatokat készíthet és megszabadulhat az ismétlődő feladatoktól.

Az Outreach.io legjobb funkciói:

Intelligens nyomon követés: Az AI és ML által támogatott Always-on-assistant segítségével célzott ügyfélkapcsolatot építhet ki, és valós idejű frissítéseket kaphat ügyfeleiről, még akkor is, ha azok nem elérhetőek.

Globális elérhetőségi oldalsáv: Egy központi hub, a globális elérhetőségi oldalsáv segítségével hozzáférhet minden napi alapvető feladatához, az ügyfelek visszajelzéseinek megválaszolásától a találkozók ütemezéséig.

Kiterjedt integráció: Érje el a megbízható kétirányú szinkronizálást a Salesforce integrációval, valamint több mint 90 integrációval más CRM platformokkal.

Outreach. io korlátai

A tömeges szerkesztés nehézkes lehet, mivel a szekvenciákat egyenként kell szerkeszteni.

Az árak a listán szereplő eszközök közül a magasabb kategóriába tartoznak.

Outreach. io árak:

Egyedi árak

Outreach. io értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (3550+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 290 értékelés)

3. Mailshake – A legjobb a potenciális ügyfelek kezeléséhez

via Mailshake

A Mailshake egy e-mailes ügyfélszolgálati eszköz, amely személyre szabott e-mailes kampányokat, nyomon követést és nyomon követést tesz lehetővé, hogy javítsa a kommunikációt és a kapcsolatépítést a potenciális ügyfeleivel.

A Mailshake automatizált funkcióival egyszerre léphet kapcsolatba potenciális ügyfelekkel kampányok és automatizált utánkövetések segítségével.

A Mailshake legjobb funkciói:

Kampányelemzés: Tartsa kézben kampányát olyan elemzésekkel, mint az egyes e-mailek megnyitási, kattintási és válaszadási aránya. A Mailshake vezető hajtóerői segítenek azonosítani az értékes potenciális ügyfeleket, az A/B tesztelés pedig idővel javítja a teljesítményt.

CRM-rendszer integráció: Automatikusan küldje el a potenciális ügyfelek adatait Automatikusan küldje el a potenciális ügyfelek adatait CRM-rendszerébe harmadik féltől származó integrációk segítségével, olyan platformokkal, mint a Hubspot, a Pipedrive és a Salesforce. Javítsa az ügyfélkapcsolatokat az e-mailkezelés strukturálásával és az ismétlődő folyamatok automatizálásával.

Lista tisztítás: Javítsa a kézbesíthetőséget a lista tisztító eszközökkel, amelyek hatékonyan eltávolítják a hamis vagy inaktív e-mail címeket.

A Mailshake korlátai:

Korlátozott testreszabási lehetőségek az e-mailekhez

Gyenge ügyfélszolgálat

Mailshake árak:

E-mailes ügyfélszolgálat marketingesek és alapítók számára: 58 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Értékesítési elkötelezettség az értékesítési csapat számára: 83 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Mailshake értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 240 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

4. Salesblink – A legjobb e-mail ütemezéshez

via Salesblink

A Salesblink egy értékesítési automatizálási eszköz, amely ötvözi az AI-vezérelt elérést, az e-mailek kézbesíthetőségének javítását, a találkozók ütemezését és az oktatási forrásokat, hogy az egész értékesítési csapat hatékonyabban érje el céljait.

Ez az elérési eszköz egy all-in-one, teljes körű hideg elérési platformként működik.

A Salesblink legjobb funkciói:

BlinkGPT értékesítési AI: Készítsen e-maileket és személyre szabott sorozatokat a BlinkGPT segítségével. Az AI képességeinek köszönhetően ezeket a tevékenységeket másodpercek alatt elvégezheti.

E-mail bemelegítés: Könnyedén javítsa e-mailjei és domainje hírnevét, biztosítva, hogy üzenetei mindig oda érkezzenek, ahová kell, mivel a spam mappába kerülő üzeneteket automatikusan áthelyezi a beérkező levelek mappájába.

Találkozó-ütemező: A BlinkGPT segítségével potenciális ügyfelei szabadon, nekik legkényelmesebb időpontban foglalhatnak találkozót. Soha ne maradjon le egy találkozóról, legyen az online vagy személyes, a praktikus emlékeztető funkcióknak köszönhetően, amelyek Önnek és ügyfeleinek is rendelkezésre állnak.

A Salesblink korlátai:

A B2B vállalatkeresőben hiányoznak az al-niche-ekre vonatkozó szűrők, amelyek korlátozhatják a konkrét iparágak célzásának pontosságát.

Lehet, hogy a felhasználói felületet kissé elavultnak találja.

Salesblink árak:

Growth: 25 USD/hó (éves számlázás) – 6000 e-mail/hó

Skálázhatóság: 79 USD havonta (éves számlázással) – 100 000 e-mail havonta

Üzleti: 149 USD havonta (éves számlázás) – 200 000 e-mail havonta

Salesblink értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 120 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (110+ értékelés)

5. Salesloft – A legjobb az AI-n keresztüli értékesítési elkötelezettséghez

via Salesloft

A Salesloft az Ön első számú választása az értékesítési outreach tevékenységekhez – egy hatékony eszköz, amely zökkenőmentesen integrálja a potenciális ügyfelek felkutatását, a mélyreható elemzéseket és a ritmust. Ez az eszköz megkönnyíti a vezetők és az értékesítési képviselők számára a feladatok közötti átállást.

A Salesloft legjobb funkciói:

Értékesítési ritmus menedzsment: Hozzon létre és kezeljen értékesítési ritmusokat, amelyek strukturált sorozatok, amelyek célja a potenciális ügyfelek bevonása és az értékesítési csatornán való továbbítása.

Pipeline menedzsment: Alkalmazza CRM-adatait, építsen ki megbízható pipeline-t a valós idejű interakciók alapján, és tartsa magát naprakészen az üzletek előrehaladásáról az automatikus CRM-szinkronizálás segítségével.

Előrejelzhetőség: Növelje az értékesítést azáltal, hogy előrejelzhetőbbé teszi az értékesítési folyamatot olyan minősítési keretrendszerekkel, mint a MEDDICC vagy az ICED. Használja ezeket az információkat a potenciális ügyfelek generálásának és konverziójának elősegítésére.

A Salesloft korlátai:

A Hubspot integrációs problémái állandó megszakításokhoz és duplikált létrehozásokhoz vezethetnek.

A hívásnaplózás és a hívásrögzítés késedelme kellemetlenségeket okozhat

Salesloft árak:

Egyedi árak

Salesloft értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 3800 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

6. Reply – A legjobb automatizált nyomon követéshez

via Reply

A Reply az AI-alapú szövetségese az értékesítési elkötelezettség terén, forradalmasítva a skálázható üzleti lehetőségek létrehozásának módját.

A Reply automatizálja és egyszerűsíti az értékesítési folyamat különböző aspektusait, így biztosítva a jobb kommunikációt és a hatékony üzletkötéseket.

A Reply legjobb funkciói:

Többcsatornás értékesítési elérhetőség: Kombinálja és testreszabja az e-maileket, telefonokat, SMS-eket és LinkedIn üzeneteket egyetlen e-mailes elérhetőségi kampányban a hatékony kommunikáció érdekében.

Jason AI e-mail eszköz: Egyszerűsítse a vonzó kezdő e-mailek létrehozását a Jason AI-vel, egy ChatGPT-alapú automatizált Egyszerűsítse a vonzó kezdő e-mailek létrehozását a Jason AI-vel, egy ChatGPT-alapú automatizált írási eszközzel . Több mint 40 előre megtervezett e-mail sablonhoz férhet hozzá, hogy könnyedén megkeresse potenciális ügyfeleit.

Kiterjedt adatbázis: Hozzáférés B2B kapcsolattartói és vállalati adatbázishoz, fejlett szűrési lehetőségekkel, amelyek biztosítják, hogy üzenetei a megfelelő személyhez jussanak el, lehetővé téve egy célzott potenciális ügyfél lista összeállítását.

Válaszolási korlátozások:

A gyenge felhasználói felület befolyásolhatja a navigáció sebességét és a munkafolyamatot.

A nem megfelelő beérkező üzenetekről szóló értesítések késleltetett válaszokat eredményezhetnek.

Hibás Chrome-bővítmény az e-mailek szkennelése közben

Reply árak:

Ingyenes csomag: havi 20 adatforgalmi kredit

Starter : 60 USD havonta (1 postafiók)

Professzionális: 90 USD/hó (2 postafiók)

Egyedi árak (4 postafiók)

Válaszok értékelései és vélemények:

G2: 4,6/5 (1170+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (90+ értékelés)

7. Smartreach – A legjobb az e-mailek személyre szabásához

via Smartreach

A Smartreach egy e-mailes elérhetőségi eszköz, amelyet egyéni felhasználók és kisvállalkozások számára terveztek, és amely könnyen használható és megfizethető. Az alkalmazás optimalizálja a hideg e-mailek küldésének rendszerét.

Használja a potenciális ügyfelek kezelési funkcióit, hogy jobban kezelje és konvertálja potenciális ügyfeleit – nem kell aggódnia a félreértések vagy a felesleges munkavégzés miatt. Dolgozzon együtt csapataival, hogy minden felmerülő feladatot el tudjanak látni.

A Smartreach legjobb funkciói:

Lehetséges ügyfelek kezelése: Napi lehetséges ügyfelekről szóló hírlevél segítségével értékes betekintést nyerhet a lehetséges ügyfelekkel való interakciókba. Egyedi oszlopok és lehetséges ügyfélkategóriák segítségével részletes információkat tölthet fel, ami lehetővé teszi a személyre szabott kommunikációt az értékesítés előtti CRM-ben. Tervezzen személyre szabott e-maileket, amelyeknek sokkal nagyobb ( Napi lehetséges ügyfelekről szóló hírlevél segítségével értékes betekintést nyerhet a lehetséges ügyfelekkel való interakciókba. Egyedi oszlopok és lehetséges ügyfélkategóriák segítségével részletes információkat tölthet fel, ami lehetővé teszi a személyre szabott kommunikációt az értékesítés előtti CRM-ben. Tervezzen személyre szabott e-maileket, amelyeknek sokkal nagyobb ( 50% ) az esélye, hogy megnyitják őket.

Csapatmunka: Kövesse nyomon a kampányokra érkező válaszokat, állítson be emlékeztetőket, és működjön együtt zökkenőmentesen értékesítési csapatával a megosztott beérkező levelek funkcióval. A csapat előrehaladásának nyomon követése mellett ez megkönnyíti a potenciális ügyfelek listájának gyors megosztását is.

Hideg e-mailek: Optimalizálja e-mailes elérhetőségét Optimalizálja e-mailes elérhetőségét az automatizálás és a többszintű személyre szabás kombinálásával. Alakítsa át automatizált hideg e-mailekkel. Szüneteltesse a válaszok utáni nyomon követést, testreszabja dinamikusan korlátlan címkékkel, és állítson be domain-specifikus korlátokat.

A Smartreach korlátai:

A kampányok magas visszapattanási arány miatt szünetelhetnek, még akkor is, ha új potenciális ügyfelek listáját vizsgálják.

Korlátozott lehetőségek állnak rendelkezésre az egyes kampányokról szóló részletes jelentések elkészítéséhez.

Smartreach árak:

E-mailes ügyfélszolgálat: 29 USD/hó/felhasználó, havi számlázással

Értékesítési elkötelezettség: 49 USD/hó/felhasználó, havi számlázással

Ügynökség: Egyedi árak

Vállalati: Egyedi árak

Smartreach értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

8. Snov – A legjobb többcsatornás elérhetőséghez

via Snov

A Snov egy átfogó értékesítési eszköz és CRM platform, amelynek célja, hogy segítsen Önnek a növekedésben és a potenciális ügyfelek hatékony megszólításában.

Egyszerűsítse az egész e-mailes ügyfélszolgálati folyamatot a sokféle ügyfélszolgálati eszközzel, mint például a CRM-integráció, az AI-alapú e-mail, az e-mail-ellenőrzés és még sok más.

A Snov legjobb funkciói:

Rugalmas automatizálási eszköz: Lehetővé teszi a rendkívül rugalmas, többszálú e-mail kampányok létrehozását a felhasználóbarát vizuális elrendezés és az intuitív drag-and-drop automatizálási eszköz segítségével. Pontosan szabályozhatja, hogy e-mail kampányának mely részeit szeretné automatizálni, és hogyan.

E-mail kereső kiterjesztések: Kattintásos e-mail nyomon követési kiterjesztésekkel generálhat potenciális ügyfeleket útközben. Ez a funkció lehetővé teszi a LinkedIn potenciális ügyfelek keresését, az oldalak e-mail keresését és a potenciális ügyfelek közvetlen hozzáadását a kampányokhoz.

E-mail-ellenőrző: Csökkentse a visszapattanási arányt és tartsa tisztán adatbázisát egy egyszerű, 7 szintű e-mail-ellenőrző funkcióval, amely szürke lista megkerülést, 98%-os pontosságot és e-mail-ellenőrző API-t kínál.

A Snov korlátai:

Korlátozott lehetőségek a csapat tagjai közötti együttműködésre

Inkonzisztens keresési eredmények a névjegyek és e-mailek esetében

Snov árak:

Próbaverzió: 0 USD/hó (50 kredit, 100 e-mail címzett, egy postafiók felkészítése)

Starter: 30 USD/hó (1000 kredit, 5000 e-mail címzett, három postafiók-bemelegítés)

Pro: 75 USD/hó (5000 kredit, 10 000 e-mail címzett, korlátlan postafiók-bemelegítés)

Kezelési szolgáltatás: Havi 3999 dollártól

Snov értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (300+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

9. Growbots – A legjobb automatizált e-mailes ügyfélszolgálathoz

via Growbots

A Growbots egy all-in-one kimenő értékesítési platform, amely automatikus lead generálással, zökkenőmentes e-mail kampányokkal és CRM integrációval segíti az értékesítési csapatokat.

Szűrje ki az ideális potenciális ügyfeleket, és küldjön személyre szabott e-maileket a több mint 180 millió névjegyet tartalmazó hatalmas adatbázis segítségével.

A Growbots legjobb funkciói:

A potenciális ügyfelek minősége: Célzottan érje el potenciális ügyfeleit testreszabható kampányok és A/B tesztelés segítségével. Ezekkel a tesztekkel meghatározhatja, hogy fogyasztói milyen stílust és tartalmat preferálnak az e-mailekben.

Felhasználóbarát: A zökkenőmentes kampánykészítés és a szakértői útmutatásokkal történő egyszerű bevezetés az egész élményt nagyon intuitívvá teszi.

Kampányok: Automatizálja kampányait, és készítsen vonzó e-maileket, amelyekkel megragadhatja potenciális ügyfeleinek figyelmét. Használjon előre elkészített sablonokat a bonyolult e-mail sorozatok felépítéséhez, és személyre szabott üzeneteket adjon hozzá adatvezérelt egyéni mezőkkel.

A Growbots korlátai:

A harmadik féltől származó tárcsázók használata hátrányos lehet azoknak a felhasználóknak, akik nem férnek hozzájuk.

Egyszerre 100 potenciális ügyfél átviteli korlát

Growbots árak:

Outreach: 49 USD havonta egy felhasználó számára (49 USD minden további felhasználó után)

All-in-one: 199 USD havonta egy felhasználó számára (49 USD minden további felhasználó után)

Előny: Egyedi árazás

Growbots értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 130 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

10. Woodpecker – A legjobb hideg e-mailes elérhetőségi eszköz

via Woodpecker

A Woodpecker egy olyan szoftver, amelyet B2B vállalatok számára fejlesztettek ki hideg e-mailes ügyfélszerzés és potenciális ügyfelek generálása céljából.

Segít kapcsolatba lépni potenciális ügyfelekkel és partnerekkel azáltal, hogy személyre szabott e-mail sorozatokat hoz létre, amelyek közvetlenül az elsődleges beérkező levelek mappájába kerülnek.

A Woodpecker legjobb funkciói:

Automatizált e-mail sorozat: Állítson be 11 automatizált nyomon követést, amelyeket az első üzenet után meghatározott időpontokban küldhet el. Adjon hozzá egy feltételes szabályt kampányonként, hogy meghatározott feltételek alapján alternatív nyomon követési üzeneteket hozzon létre.

Kézbesíthetőségi eszközök: Javítsa az e-mailek kézbesítési arányát könnyen létrehozható bevezető kampányok és nagyszabású személyre szabás segítségével.

Woodpecker Scale: Használja ki az AI erejét, hogy e-mail kampányának részeként vonzó és személyre szabott videohirdetéseket készítsen minden potenciális ügyfelének.

A Woodpecker korlátai:

A felhasználóknak nehézséget okoz problémáik megoldása a gyenge ügyfélszolgálat miatt.

Nincs automatikus link létrehozási funkciója, miközben integrálható más csatornákkal.

Woodpecker árak:

Havi 29 dollártól (500 potenciális ügyfél)

Egyedi árak

Woodpecker értékelések és vélemények:

G2: 4. 1/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

A ClickUp segítségével az e-mailes kapcsolattartás könnyedén megvalósítható kapcsolatokká alakulhat.

Az évek során sok szakértő jósolta az e-mail mint csatorna halálát, de ezek a jóslatok újra és újra tévesnek bizonyultak. Ez egy saját tulajdonú médiacsatorna, amely továbbra is eredményeket hoz azoknak, akik értékteremtés, szakértelem nyújtása és bizalomépítés céljából használják.

Bár a hideg e-mailes ügyfélszolgálat nem népszerű, ez egy bevált módszer arra, hogy a közönség elé kerüljön. Egy olyan időszakban, amikor a világszerte működő márkák a közönség figyelméért küzdenek, egy növekvő vállalkozásként minden lehetőséget meg kell ragadnia.

A vállalkozásához legmegfelelőbb e-mailes ügyfélszolgálati eszköz kiválasztása nehéz feladatnak tűnhet, de mi hisszük, hogy létezik olyan eszköz, amely tökéletesen megfelel az Ön igényeinek és ügyfélszolgálati stratégiájának.

A ClickUp projektmenedzsment és CRM eszközei egyszerűbbé és hatékonyabbá teszik az elérést. Könnyen értelmezhető vizuális elemekkel, egy dedikált és egységes e-mailes elérési rendszerrel, valamint egy rendkívül intelligens generatív mesterséges intelligenciával észrevehető javulást fog tapasztalni elérési kampányában, és könnyedén konvertálhatja a potenciális ügyfeleket.

Regisztráljon ingyenes fiókot, és tapasztalja meg az all-in-one megoldás erejét a legjobb értékesítési eszközzel.