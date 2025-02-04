A 10 leghasznosabb e-mail írási eszköz a vonzó levelezéshez

Átlagosan a marketingesek 36 dolláros megtérülést érnek el minden 1 dollár után, amelyet potenciális ügyfeleiknek szóló e-mail kampányokra költenek. Nem kétséges, hogy a tartalmas tartalom írása az egyik legfontosabb tényező a sikeres e-mail marketing mögött.
Sajnos nem könnyű meggyőző e-maileket írni, különösen manapság, amikor minden vállalkozás célja, hogy megragadja az olvasók figyelmét és cselekvésre ösztönözze őket. Bár a belső e-mailek írása könnyebbnek tűnhet, ügyfeleinek és más külső érdekelt feleknek szóló levelek írásakor nagyobb óvatossággal kell eljárnia.
Ez az a terület, ahol az e-mail írási eszközök megváltoztatják a játékszabályokat. A megfelelő funkciókkal rendelkeznek, hogy segítsenek Önnek e-mail tartalmak írásában különböző helyzetekben.
Az e-mail írási eszközök ebből a gondosan összeállított listából könnyebbé teszik az írási folyamatot, mint valaha. Az AI-alapú eszközöktől, amelyek másodpercek alatt lenyűgöző tartalmat hoznak létre, a nyelvtan, a hangnem és a személyre szabás javítására szolgáló szoftverekig, ezek a modern segédeszközök megszüntetik az írói blokkot, és pillanatok alatt hatékony e-maileket hoznak létre. ✊
Mik azok az e-mail írási eszközök?
Az e-mail írási eszközök olyan programok, amelyek gépi tanulást használnak a szöveg értékeléséhez és jól megírt e-mailek létrehozásához. Hatalmas mennyiségű szöveges adaton képzett autoregresszív nyelvi modelleket használnak.
Ezekkel az eszközökkel gyorsan kiváló minőségű e-maileket készíthet, miközben azok személyre szabott jellegét is megőrizheti. Miután elkészítette a szöveget, finomíthatja azt, hogy üzenete vonzóbbá vagy kontextusba illeszkedőbbé váljon.
Az AI e-mail írási eszköz használatának előnyei
Az e-mail írási eszközök megkönnyítik az írás folyamatát, és segítenek olyan e-maileket küldeni, amelyek felkelthetik a figyelmet, elolvasásra kerülnek és értékelést kapnak. A következő előnyökkel járnak:
- Hatékonyság: Az AI írási eszközök felgyorsítják az e-mailek írását, így több időd marad más fontos feladatokra.
- Pontosság: Intelligens algoritmusok segítségével személyre szabott e-maileket hoznak létre, amelyek mentesek a gyakori nyelvtani, helyesírási és stilisztikai hibáktól, így biztosítva, hogy tartalma helyes és egyben vonzó legyen.
- Következetesség: Ezek az eszközök minden e-mailben ugyanazt a barátságos és/vagy professzionális hangnemet tartják fenn, illeszkedve stílusához és márkájához.
- Testreszabás: Az e-mail írási eszközök olyan tartalmakat hoznak létre, amelyek adott felhasználási esetekre vannak szabva, például potenciális ügyfelek felkutatására vagy irodai feljegyzések írására, így e-mailjei nem lesznek általánosak, hanem a célközönségnek megfelelőek lesznek.
A 10 legjobb e-mail írási eszköz, amelyet érdemes megfontolni
Ezzel a 10 e-mail írási eszközzel meggyőző és vonzó e-maileket készíthet, amelyekkel megnyerheti ügyfeleit és egyszerűsítheti belső e-mail kommunikációját. Ez a kettős előny értékes időt takarít meg Önnek, és hatékony, ugyanakkor udvarias kommunikációt biztosít. ❣️
1. ClickUp AI
Talán hallott már a ClickUp-ról, egy átfogó marketing- és projektmenedzsment-megoldásról. Nos, a ClickUp AI a platform magasan képzett írási asszisztense! 🤖
A ClickUp AI könnyedén generál e-mail tartalmakat, a vázlatoktól a teljes üzenetekig, így értékes időt takaríthat meg. Nincs többé nyelvtani és helyesírási hiba, mivel professzionális és hibátlan e-maileket biztosít. Emellett stílus és átadás szempontjából is felülvizsgálja a meglévő vázlatait!
A ClickUp AI szerepkörspecifikus útmutatásokkal segít tökéletesen formázott e-maileket írni különböző felhasználási esetekhez. Írjon promóciós és potenciális ügyfeleket megcélzó e-maileket, értekezletjegyzeteket, ügyfél-felmérési kérdéseket, értékesítési szövegeket és ügyfélválaszokat néhány másodperc alatt.
Az eszköz ugyanolyan hasznos a belső kommunikációban is. Készítsen projektismertetőket, ötletvázlatokat és egyéb csapatdokumentumokat előre strukturált fejlécekkel és táblázatokkal. A ClickUp AI automatikusan beállítja a megfelelő hangnemet attól függően, hogy kivel kommunikál.
Ráadásul a e-mail kliensekkel és munkafolyamat-eszközökkel való zökkenőmentes integrációja felbecsülhetetlen segítséget nyújt a munkahelyi kommunikáció egyszerűsítésében. Az e-mail kampányok kezelésében a ClickUp e-mail marketing sablon segít a kampányok tervezésében és az üzenetek ütemezésében a felhasználói viselkedés alapján.
Használja ki a ClickUp naptár nézetét és drag-and-drop felületét, hogy e-mailjei ütemezése összhangban legyen projektjeivel. Támogatja az automatikus feladatprioritizálást, a konfliktusok felismerését és az új feladatokhoz időintervallumok ajánlását, javítva ezzel az időgazdálkodást és garantálva a hatékony erőforrás-elosztást. ⏰
A ClickUp legjobb funkciói
- AI írási asszisztens szerepkörspecifikus utasításokkal az e-mailek írásához
- Bármilyen méretű e-mail kampányt támogat
- Beépített nyelvtani ellenőrző
- Valós idejű hangnem-beállítások
- Dokumentumkezelés a ClickUp Docs segítségével
- Robusztus feladatkezelés több mint 15 testreszabható nézettel
- Több mint 1000 sablon
- Szüntesse meg az ismétlődő feladatokat a ClickUp Automations segítségével
- Zökkenőmentes együttműködés megjegyzések, említések és valós idejű frissítések révén
- Több mint 1000 integráció
A ClickUp korlátai
- Hosszú a tanulási görbe
- Az ingyenes csomag korlátozottan használható prémium funkciókat tartalmaz.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
2. HubSpot e-mail sablonkészítő
A HubSpot Email Template Builder lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kódolási vagy tervezési ismeretek nélkül személyre szabott e-mail sablonokat hozzanak létre. Drag-and-drop szerkesztőjével könnyedén hozzáadhat és elrendezhet olyan elemeket, mint szöveg, képek, gombok és közösségi média ikonok.
Az eszköz reszponzív kialakítású, a sablonokat különböző eszközökhöz és képernyőméretekhez optimalizálja. A személyre szabási és dinamikus tartalom funkciók lehetővé teszik a testreszabott és vonzó e-mail kommunikációt, a HubSpot CRM platformmal való integráció pedig az e-mailek teljesítményének nyomon követését és a követő intézkedések automatizálását teszi lehetővé. Az e-maileket elküldés előtt különböző eszközökön is megtekintheti. 📨
A HubSpot legjobb funkciói
- Drag-and-drop szerkesztő az egyszerű testreszabáshoz
- Személyre szabás és dinamikus tartalomkezelés
- Integráció a HubSpot CRM-mel a nyomon követés és az automatizálás érdekében
- Előnézeti funkció az e-mail megjelenésének ellenőrzéséhez küldés előtt
A HubSpot korlátai
- A további funkciók csak a HubSpot prémium kiadásaiban érhetők el.
- Korlátozott sablonválaszték
HubSpot árak
- A vásárolt HubSpot csomagtól függően változó. Az e-mail sablonkészítő a legtöbb csomagban ingyenesen elérhető.
HubSpot értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 5000 értékelés)
3. Flowrite
A Flowrite rövid utasításait vagy javaslatait teljes e-mail üzenetté alakítja, amely készen áll a küldésre. A Flowrite Chrome kiterjesztés különböző böngészőkön működik, és könnyedén segít e-mailek és üzenetek létrehozásában. Tehát, ha Gmail, LinkedIn, Outlook vagy bármely más kommunikációs oldalt használ, a kiterjesztés segítségére lesz.
Intelligens sablonokkal rendelkezik a gyakori üzenetek és e-mailekhez, amelyek segítenek automatizálni a rutinüzeneteket. Az eszköz fejlett természetes nyelvfeldolgozó algoritmusokat használ a javaslatok generálásához, a nyelvtani hibák kijavításához, a mondatszerkezet javításához és az általános olvashatóság javításához. A Flowrite e-mailek, blogbejegyzések, jelentések és egyebek írásához használható. 💻
Növelje termelékenységét az szerkesztésre és lektorálásra fordított idő csökkentésével. Az eszköz valós idejű javaslatokat ad a felhasználók gépelése közben, lehetővé téve az azonnali javításokat. Idővel az egyéni írásstílusokhoz is alkalmazkodik, személyre szabott ajánlásokat adva.
A Flowrite legjobb funkciói
- AI-alapú írási segítség a jobb nyelvtan, mondatszerkezet és olvashatóság érdekében
- Valós idejű javaslatok és javítások gépelés közben
- Személyre szabott ajánlások az egyéni írásstílus alapján
- Támogatás különböző típusú írásokhoz, beleértve e-maileket, blogbejegyzéseket és jelentéseket
A Flowrite korlátai
- Nincs ingyenes csomag
- A legtöbb csomag esetében havi korlátozott generációszám
Flowrite árak
- Ingyenes próba
- Light: 4 €/hó
- Prémium: 12 €/hó
- Korlátlan: 24 €/hó
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Flowrite értékelések és vélemények
- Még nincs vélemény
4. Hemingway Editor
A Hemingway Editor segít javítani az írásos munkák érthetőségét és koherenciáját. Elemezi a szöveget, és kiemeli a javításra szoruló területeket, például a bonyolult mondatokat, a túlzott melléknévhasználatot, a passzív hangnemet és más elemeket, amelyek negatívan befolyásolhatják az olvashatóságot.
A Hemingway olvashatósági pontszámot jelenít meg, amely a tartalom megértéséhez szükséges szintet tükrözi. Ez segít abban, hogy e-mailjeit a célközönségéhez igazítsa.
A szerkesztés mellett a Hemingway egy webes írási eszközt is kínál, amely korlátozott szerkesztési lehetőségekkel rendelkezik.
A Hemingway Editor legjobb funkciói
- Olvashatósági elemzés
- Különböző típusú problémák színekkel jelölve
- Szószám és olvasási idő becslés a jobb tartalomtervezés és ütemezés érdekében
A Hemingway Editor korlátai
- Az eszköz általános irányelveken alapuló javaslatai nem mindig felelnek meg az egyes írásstílusoknak.
- Korlátozott funkcionalitás
Hemingway Editor árak
- Ingyenes verzió
- Egyszeri vásárlás: 20 dollár
Hemingway Editor értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (40+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (10+ értékelés)
5. AutoThink
Az AutoThink automatikus e-mail válaszokat tesz lehetővé, így kiválaszthatja a kívánt hangnemet és finomhangolhatja üzenetét elküldés előtt. Kompatibilis a Gmail és az Outlook programokkal, sőt, még az automatizált e-mail marketinget is megkönnyíti. Az AutoThink kihasználja a GPT–3 erejét, biztosítva a tömör és hatékony e-mail kommunikációt. 📧
Ráadásul zökkenőmentesen integrálható a népszerű e-mail platformokba, és mindez ingyenes.
Ez az eszköz számos területen alkalmazható, többek között a marketingben, a termékfejlesztésben, a tartalomkészítésben és még sok másban. Az AutoThink képességeinek kihasználásával időt és energiát takaríthat meg, miközben rengeteg olyan ötlethez juthat hozzá, amelyek egyébként talán észrevétlenek maradtak volna.
Az AutoThink legjobb funkciói
- Automatikus válaszadás e-mailekre
- Témák, címsorok és tartalomvázlatok generálása
- Integrálható a Gmail és az Outlook programokkal
Az AutoThink korlátai
- Még mindig nem tudja beépíteni a probléma vagy helyzet finom árnyalatú kontextusát?
AutoThink árak:
- Ingyenes próba
- Az árakról érdeklődjön az AutoThinknál
AutoThink értékelések és vélemények
- Még nincs vélemény
6. Jasper
A Jasper.ai egy fejlett AI írási asszisztens , amely kiválóan alkalmas meggyőző és tömör e-mailek írására. A személyre szabott hideg e-mailek az egyik a több mint 50 AI-generált sablon közül, amelyeket a Jasper jelenleg kínál. Ezzel a sablonnal olyan e-mailt tervezhet, amelyre választ kap. Különböző e-mail formátumokhoz személyre szabott sablonok kidolgozásához e-mail sablon generátorként is használhatja. 💌
A Jasper Commands Template használata egy másik lehetőség az e-mail szövegek létrehozásához. Nyissa meg a sablont, írja be a kívánt e-mail tartalmat, és a Jasper megírja a figyelemfelkeltő e-mail szöveget. Az eszköz segítségével felére csökkentheti az e-mailek létrehozásának idejét, növelheti a megnyitási és átkattintási arányokat, valamint javíthatja a konverziós arányokat.
A Jasper különlegessége a hatalmas nyilvánosan elérhető internetes adatok elemzéséből származó kiterjedt tudásbázisában rejlik. Az eszköz több mint 30 nyelven szinte minden szegmens és iparág igényeit kielégíti. Valós példákból és keretrendszerekből származó ismeretekkel a Jasper több mint 50 készséget sajátított el, hogy segítsen a felhasználóknak írásbeli feladataik elvégzésében.
A Jasper legjobb funkciói:
- Nyolc, kifejezetten e-mailek írásához tervezett eszközt kínál.
- A felhasználók a böngészőbővítmény segítségével közvetlenül az e-mail alkalmazásokban, szövegszerkesztőkben vagy más harmadik fél webhelyein generálhatnak szöveget.
- A munkafolyamat funkció lehetővé teszi célzott e-mail kampányok létrehozását olyan elemek beépítésével, mint a problémás pontok, a célközönség és a vállalat leírása.
Jasper korlátai:
- Egyes felhasználók drágának tartják
- Nem reagál minden utasításra
Jasper árak
- Ingyenes próba
- Alkotó: 39 USD/év felhasználónként
- Csapatok: 99 USD/év felhasználónként
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Jasper értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (1000+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (1000+ értékelés)
7. Copy. ai
A Copy. ai szövegváltozatokat hoz létre különböző e-mail formátumokhoz és különböző célpiacokhoz. Mivel a program kiváló minőségű anyagokat állít elő és 80%-kal csökkenti az írási időt, jelentősen növelheti e-mail marketing tevékenységét. A Copy. ai-t olyan szabványos alkalmazásokhoz is használhatja, mint a Google Docs, a Gmail és mások, mert tartalmaz egy Chrome bővítményt.
Hozzáférhető sablonok állnak rendelkezésre célzott e-mail sorozatok és tárgymezők összeállításához. Ez az eszköz természetes nyelv feldolgozó algoritmusokat használ, hogy javaslatokat, javításokat és kreatív ötleteket nyújtson különböző típusú írásokhoz. 📝
A Copy. ai felhasználóbarát felülete megkönnyíti ötleteinek és utasításainak bevitelét. Néhány szó elegendő ahhoz, hogy az eszköz javaslatokat generáljon, amelyeket Ön módosíthat, finomíthat és testreszabhat.
A Copy.ai legjobb funkciói
- Különböző írásstílusokat, hangnemeket és hangokat utánoz, hogy megfeleljen a márka vagy a közönség preferenciáinak.
- A felhasználói utasítások vagy konkrét követelmények alapján generál tartalmat.
- Segítséget nyújt a vonzó közösségi média feliratok és bejegyzések megírásában.
Copy. ai korlátai
- A kiterjedt használat további krediteket igényelhet.
- Az AI hatékony irányításához átfogó utasításokra van szükség.
Copy. ai árak
- Ingyenes csomag
- Pro: 36 USD/hó
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Copy. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)
8. Gorgias
A Gorgias megkímél attól, hogy ugyanazokat az e-maileket újra és újra begépelje. Lehetővé teszi, hogy sablonokat hozzon létre az ismétlődő szövegekhez, és gyorsbillentyűket használjon az e-mailekre való válaszadáshoz másodpercek alatt.
A termék elsősorban az ügyfélszolgálatok támogatására készült. Akár értékesítési ajánlatot készít egy ügyfélnek, akár ügyfélkérdésre válaszol, akár nyugtát küld, ez az e-mail írási eszköz jelentősen növeli a termelékenységét. Az ingyenes Chrome-bővítmény zökkenőmentesen működik a Gmail, a Yahoo és az Outlook programokkal, növelve az e-mailek hatékonyságát. 👍
A Gorgias legjobb funkciói
- Hozzon létre automatikus válaszokat a gyakori ügyfélkérdésekre
- Használjon előre definiált makrókat és sablonokat a gyakran használt válaszokhoz.
- Kezelje az ügyfelek kérdéseit különböző csatornákon, beleértve az e-mailt, az élő csevegést, a közösségi médiát és a telefont.
A Gorgias korlátai
- A makrók használata kihívást jelenthet, és a használatukhoz további anyagok szükségesek.
- A jegyek lezárása kihívást jelenthet
Gorgias árak
- Ingyenes próba
- Starter: 10 USD/hó
- Alap: 50 USD/hó
- Pro: 300 USD/hó
- Haladó: 750 USD/hó
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Gorgias értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)
9. QuillBot
A QuillBot egy fejlett, mesterséges intelligenciával működő írási eszköz , amely segít a felhasználóknak magas–minőségű tartalmak létrehozásában. Az e-mailek terén a QuillBot forradalmi változást hoz. Javaslatokat kínál, átfogalmazza a mondatokat és javítja az írás összességében folyékonyságát. Ez az eszköz természetes nyelvfeldolgozó algoritmusokat használ a tartalom hatékonyságának javítására. 🌞
Bár a QuillBot egy sokoldalú írási eszköz, fontos figyelembe venni az alternatíváit is, mivel teljesítménye a szöveg összetettségétől függően változhat, különösen az ingyenes csomag esetében.
A QuillBot legjobb funkciói
- Alternatív kifejezési lehetőségeket kínál és szinonimákat javasol a mondatszerkezet javítása érdekében.
- Azonosítja a nyelvtani és írásjel-hibákat, és valós idejű javaslatokat ad.
- Böngészőjével, külső alkalmazásokkal és webhelyekkel kompatibilis Chrome-bővítményt biztosít.
A QuillBot korlátai
- Más e-mail írási alkalmazásokhoz képest nincs AI írási funkció
- Korlátozott funkciók az ingyenes csomagban
QuillBot árak
- Örökre ingyenes
- Prémium: 9,95 USD/hó felhasználónként
*Az összes feltüntetett ár a havi számlázási modellre vonatkozik.
QuillBot értékelések és vélemények
- Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)
10. Rytr
A Rytr segítségével e-mail tartalmakat több mint 30 különböző nyelven hozhat létre. A beépített Copyscape ellenőrzésnek köszönhetően biztosítja, hogy az összes létrehozott tartalom eredeti legyen. Az eszköz ideális az egyénre szabott kommunikációhoz, mert lehetővé teszi, hogy kiválassza e-mail üzenete hangnemét és szándékát.
Mindenféle tartalmat kezelni tud, beleértve blogokat, e-maileket, történeteket és még sok mást. Csak mondja el a Rytr-nek, mit szeretne, és adjon neki egy kis tippet a stílus és a szerkezet tekintetében. 🔎
A tartalom ezután az integrált fejlett szövegszerkesztővel finomítható. A Rytr nemcsak tartalmat hoz létre, hanem szerkesztői eszközként is szolgál a szöveg átfogalmazásához, tömörítéséhez vagy kidolgozásához. Egy sor kiegészítő eszközt tartalmaz, beleértve a SEO-elemzéseket és a kulcsszógenerálást, ami tovább erősíti a tartalomkészítők és a marketingesek pozícióját.
A Rytr legjobb funkciói:
- Több mint 30 nyelven támogatja a különböző írásformátumokat.
- Összefoglalók készítése vagy összetett mondatok egyszerűsítése
- A felhasználói utasítások vagy konkrét követelmények alapján hoz létre tartalmat.
A Rytr korlátai
- További ellenőrzésekre van szükség annak igazolásához, hogy a tartalom eredeti és megfelelően hivatkozott.
- Kézi ellenőrzést és beállítást igényel.
Rytr árak
- Ingyenes csomag
- Megtakarítás: 9 USD/hó felhasználónként
- Korlátlan: 29 USD/hó felhasználónként
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.
Rytr értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (760+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (15+ értékelés)
Változtassa meg e-mail írását a legmodernebb technológiával
A hatékony e-mail írási eszközök iránti igény még soha nem volt ilyen nagy, különösen akkor, ha azt szeretné, hogy írásbeli kommunikációja tömör, világos és erőteljes legyen.
Regisztráljon a ClickUp AI és más e-mail írási eszközökre , hogy egyszerűsítse e-mail feladatait és új szintű termelékenységet érjen el.