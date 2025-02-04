ClickUp blog
A 10 leghasznosabb e-mail írási eszköz a vonzó levelezéshez

2025. február 4.

Átlagosan a marketingesek 36 dolláros megtérülést érnek el minden 1 dollár után, amelyet potenciális ügyfeleiknek szóló e-mail kampányokra költenek. Nem kétséges, hogy a tartalmas tartalom írása az egyik legfontosabb tényező a sikeres e-mail marketing mögött.

Sajnos nem könnyű meggyőző e-maileket írni, különösen manapság, amikor minden vállalkozás célja, hogy megragadja az olvasók figyelmét és cselekvésre ösztönözze őket. Bár a belső e-mailek írása könnyebbnek tűnhet, ügyfeleinek és más külső érdekelt feleknek szóló levelek írásakor nagyobb óvatossággal kell eljárnia.

Ez az a terület, ahol az e-mail írási eszközök megváltoztatják a játékszabályokat. A megfelelő funkciókkal rendelkeznek, hogy segítsenek Önnek e-mail tartalmak írásában különböző helyzetekben.

Az e-mail írási eszközök ebből a gondosan összeállított listából könnyebbé teszik az írási folyamatot, mint valaha. Az AI-alapú eszközöktől, amelyek másodpercek alatt lenyűgöző tartalmat hoznak létre, a nyelvtan, a hangnem és a személyre szabás javítására szolgáló szoftverekig, ezek a modern segédeszközök megszüntetik az írói blokkot, és pillanatok alatt hatékony e-maileket hoznak létre. ✊

Mik azok az e-mail írási eszközök?

Az e-mail írási eszközök olyan programok, amelyek gépi tanulást használnak a szöveg értékeléséhez és jól megírt e-mailek létrehozásához. Hatalmas mennyiségű szöveges adaton képzett autoregresszív nyelvi modelleket használnak.

Ezekkel az eszközökkel gyorsan kiváló minőségű e-maileket készíthet, miközben azok személyre szabott jellegét is megőrizheti. Miután elkészítette a szöveget, finomíthatja azt, hogy üzenete vonzóbbá vagy kontextusba illeszkedőbbé váljon.

Az AI e-mail írási eszköz használatának előnyei

Az e-mail írási eszközök megkönnyítik az írás folyamatát, és segítenek olyan e-maileket küldeni, amelyek felkelthetik a figyelmet, elolvasásra kerülnek és értékelést kapnak. A következő előnyökkel járnak:

  • Hatékonyság: Az AI írási eszközök felgyorsítják az e-mailek írását, így több időd marad más fontos feladatokra.
  • Pontosság: Intelligens algoritmusok segítségével személyre szabott e-maileket hoznak létre, amelyek mentesek a gyakori nyelvtani, helyesírási és stilisztikai hibáktól, így biztosítva, hogy tartalma helyes és egyben vonzó legyen.
  • Következetesség: Ezek az eszközök minden e-mailben ugyanazt a barátságos és/vagy professzionális hangnemet tartják fenn, illeszkedve stílusához és márkájához.
  • Testreszabás: Az e-mail írási eszközök olyan tartalmakat hoznak létre, amelyek adott felhasználási esetekre vannak szabva, például potenciális ügyfelek felkutatására vagy irodai feljegyzések írására, így e-mailjei nem lesznek általánosak, hanem a célközönségnek megfelelőek lesznek.

A 10 legjobb e-mail írási eszköz, amelyet érdemes megfontolni

Ezzel a 10 e-mail írási eszközzel meggyőző és vonzó e-maileket készíthet, amelyekkel megnyerheti ügyfeleit és egyszerűsítheti belső e-mail kommunikációját. Ez a kettős előny értékes időt takarít meg Önnek, és hatékony, ugyanakkor udvarias kommunikációt biztosít. ❣️

1. ClickUp AI

Újra megkérdezése a ClickUp AI segítségével
Finomítsa eredményeit, hogy gyorsabban elérje a jobb tartalmat a ClickUp AI reprompting funkciójával.

Talán hallott már a ClickUp-ról, egy átfogó marketing- és projektmenedzsment-megoldásról. Nos, a ClickUp AI a platform magasan képzett írási asszisztense! 🤖

A ClickUp AI könnyedén generál e-mail tartalmakat, a vázlatoktól a teljes üzenetekig, így értékes időt takaríthat meg. Nincs többé nyelvtani és helyesírási hiba, mivel professzionális és hibátlan e-maileket biztosít. Emellett stílus és átadás szempontjából is felülvizsgálja a meglévő vázlatait!

A ClickUp AI szerepkörspecifikus útmutatásokkal segít tökéletesen formázott e-maileket írni különböző felhasználási esetekhez. Írjon promóciós és potenciális ügyfeleket megcélzó e-maileket, értekezletjegyzeteket, ügyfél-felmérési kérdéseket, értékesítési szövegeket és ügyfélválaszokat néhány másodperc alatt.

Az eszköz ugyanolyan hasznos a belső kommunikációban is. Készítsen projektismertetőket, ötletvázlatokat és egyéb csapatdokumentumokat előre strukturált fejlécekkel és táblázatokkal. A ClickUp AI automatikusan beállítja a megfelelő hangnemet attól függően, hogy kivel kommunikál.

Ráadásul a e-mail kliensekkel és munkafolyamat-eszközökkel való zökkenőmentes integrációja felbecsülhetetlen segítséget nyújt a munkahelyi kommunikáció egyszerűsítésében. Az e-mail kampányok kezelésében a ClickUp e-mail marketing sablon segít a kampányok tervezésében és az üzenetek ütemezésében a felhasználói viselkedés alapján.

Használja ki a ClickUp naptár nézetét és drag-and-drop felületét, hogy e-mailjei ütemezése összhangban legyen projektjeivel. Támogatja az automatikus feladatprioritizálást, a konfliktusok felismerését és az új feladatokhoz időintervallumok ajánlását, javítva ezzel az időgazdálkodást és garantálva a hatékony erőforrás-elosztást. ⏰

A ClickUp legjobb funkciói

  • AI írási asszisztens szerepkörspecifikus utasításokkal az e-mailek írásához
  • Bármilyen méretű e-mail kampányt támogat
  • Beépített nyelvtani ellenőrző
  • Valós idejű hangnem-beállítások
  • Dokumentumkezelés a ClickUp Docs segítségével
  • Robusztus feladatkezelés több mint 15 testreszabható nézettel
  • Több mint 1000 sablon
  • Szüntesse meg az ismétlődő feladatokat a ClickUp Automations segítségével
  • Zökkenőmentes együttműködés megjegyzések, említések és valós idejű frissítések révén
  • Több mint 1000 integráció

A ClickUp korlátai

  • Hosszú a tanulási görbe
  • Az ingyenes csomag korlátozottan használható prémium funkciókat tartalmaz.

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. HubSpot e-mail sablonkészítő

HubSpot Dashboard
Forrás: HubSpot

A HubSpot Email Template Builder lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kódolási vagy tervezési ismeretek nélkül személyre szabott e-mail sablonokat hozzanak létre. Drag-and-drop szerkesztőjével könnyedén hozzáadhat és elrendezhet olyan elemeket, mint szöveg, képek, gombok és közösségi média ikonok.

Az eszköz reszponzív kialakítású, a sablonokat különböző eszközökhöz és képernyőméretekhez optimalizálja. A személyre szabási és dinamikus tartalom funkciók lehetővé teszik a testreszabott és vonzó e-mail kommunikációt, a HubSpot CRM platformmal való integráció pedig az e-mailek teljesítményének nyomon követését és a követő intézkedések automatizálását teszi lehetővé. Az e-maileket elküldés előtt különböző eszközökön is megtekintheti. 📨

A HubSpot legjobb funkciói

  • Drag-and-drop szerkesztő az egyszerű testreszabáshoz
  • Személyre szabás és dinamikus tartalomkezelés
  • Integráció a HubSpot CRM-mel a nyomon követés és az automatizálás érdekében
  • Előnézeti funkció az e-mail megjelenésének ellenőrzéséhez küldés előtt

A HubSpot korlátai

  • A további funkciók csak a HubSpot prémium kiadásaiban érhetők el.
  • Korlátozott sablonválaszték

HubSpot árak

  • A vásárolt HubSpot csomagtól függően változó. Az e-mail sablonkészítő a legtöbb csomagban ingyenesen elérhető.

HubSpot értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (több mint 5000 értékelés)

3. Flowrite

Flowrite
Forrás: Flowrite

A Flowrite rövid utasításait vagy javaslatait teljes e-mail üzenetté alakítja, amely készen áll a küldésre. A Flowrite Chrome kiterjesztés különböző böngészőkön működik, és könnyedén segít e-mailek és üzenetek létrehozásában. Tehát, ha Gmail, LinkedIn, Outlook vagy bármely más kommunikációs oldalt használ, a kiterjesztés segítségére lesz.

Intelligens sablonokkal rendelkezik a gyakori üzenetek és e-mailekhez, amelyek segítenek automatizálni a rutinüzeneteket. Az eszköz fejlett természetes nyelvfeldolgozó algoritmusokat használ a javaslatok generálásához, a nyelvtani hibák kijavításához, a mondatszerkezet javításához és az általános olvashatóság javításához. A Flowrite e-mailek, blogbejegyzések, jelentések és egyebek írásához használható. 💻

Növelje termelékenységét az szerkesztésre és lektorálásra fordított idő csökkentésével. Az eszköz valós idejű javaslatokat ad a felhasználók gépelése közben, lehetővé téve az azonnali javításokat. Idővel az egyéni írásstílusokhoz is alkalmazkodik, személyre szabott ajánlásokat adva.

A Flowrite legjobb funkciói

  • AI-alapú írási segítség a jobb nyelvtan, mondatszerkezet és olvashatóság érdekében
  • Valós idejű javaslatok és javítások gépelés közben
  • Személyre szabott ajánlások az egyéni írásstílus alapján
  • Támogatás különböző típusú írásokhoz, beleértve e-maileket, blogbejegyzéseket és jelentéseket

A Flowrite korlátai

  • Nincs ingyenes csomag
  • A legtöbb csomag esetében havi korlátozott generációszám

Flowrite árak

  • Ingyenes próba
  • Light: 4 €/hó
  • Prémium: 12 €/hó
  • Korlátlan: 24 €/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Flowrite értékelések és vélemények

  • Még nincs vélemény

4. Hemingway Editor

Hemingway Editor
Forrás: Hemingway Editor

A Hemingway Editor segít javítani az írásos munkák érthetőségét és koherenciáját. Elemezi a szöveget, és kiemeli a javításra szoruló területeket, például a bonyolult mondatokat, a túlzott melléknévhasználatot, a passzív hangnemet és más elemeket, amelyek negatívan befolyásolhatják az olvashatóságot.

A Hemingway olvashatósági pontszámot jelenít meg, amely a tartalom megértéséhez szükséges szintet tükrözi. Ez segít abban, hogy e-mailjeit a célközönségéhez igazítsa.

A szerkesztés mellett a Hemingway egy webes írási eszközt is kínál, amely korlátozott szerkesztési lehetőségekkel rendelkezik.

A Hemingway Editor legjobb funkciói

  • Olvashatósági elemzés
  • Különböző típusú problémák színekkel jelölve
  • Szószám és olvasási idő becslés a jobb tartalomtervezés és ütemezés érdekében

A Hemingway Editor korlátai

  • Az eszköz általános irányelveken alapuló javaslatai nem mindig felelnek meg az egyes írásstílusoknak.
  • Korlátozott funkcionalitás

Hemingway Editor árak

  • Ingyenes verzió
  • Egyszeri vásárlás: 20 dollár

Hemingway Editor értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (40+ értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (10+ értékelés)

5. AutoThink

AutoThink
Forrás: AutoThink

Az AutoThink automatikus e-mail válaszokat tesz lehetővé, így kiválaszthatja a kívánt hangnemet és finomhangolhatja üzenetét elküldés előtt. Kompatibilis a Gmail és az Outlook programokkal, sőt, még az automatizált e-mail marketinget is megkönnyíti. Az AutoThink kihasználja a GPT3 erejét, biztosítva a tömör és hatékony e-mail kommunikációt. 📧

Ráadásul zökkenőmentesen integrálható a népszerű e-mail platformokba, és mindez ingyenes.

Ez az eszköz számos területen alkalmazható, többek között a marketingben, a termékfejlesztésben, a tartalomkészítésben és még sok másban. Az AutoThink képességeinek kihasználásával időt és energiát takaríthat meg, miközben rengeteg olyan ötlethez juthat hozzá, amelyek egyébként talán észrevétlenek maradtak volna.

Az AutoThink legjobb funkciói

  • Automatikus válaszadás e-mailekre
  • Témák, címsorok és tartalomvázlatok generálása
  • Integrálható a Gmail és az Outlook programokkal

Az AutoThink korlátai

  • Még mindig nem tudja beépíteni a probléma vagy helyzet finom árnyalatú kontextusát?

AutoThink árak:

  • Ingyenes próba
  • Az árakról érdeklődjön az AutoThinknál

AutoThink értékelések és vélemények

  • Még nincs vélemény

6. Jasper

Jasper
Forrás: Jasper

A Jasper.ai egy fejlett AI írási asszisztens , amely kiválóan alkalmas meggyőző és tömör e-mailek írására. A személyre szabott hideg e-mailek az egyik a több mint 50 AI-generált sablon közül, amelyeket a Jasper jelenleg kínál. Ezzel a sablonnal olyan e-mailt tervezhet, amelyre választ kap. Különböző e-mail formátumokhoz személyre szabott sablonok kidolgozásához e-mail sablon generátorként is használhatja. 💌

A Jasper Commands Template használata egy másik lehetőség az e-mail szövegek létrehozásához. Nyissa meg a sablont, írja be a kívánt e-mail tartalmat, és a Jasper megírja a figyelemfelkeltő e-mail szöveget. Az eszköz segítségével felére csökkentheti az e-mailek létrehozásának idejét, növelheti a megnyitási és átkattintási arányokat, valamint javíthatja a konverziós arányokat.

A Jasper különlegessége a hatalmas nyilvánosan elérhető internetes adatok elemzéséből származó kiterjedt tudásbázisában rejlik. Az eszköz több mint 30 nyelven szinte minden szegmens és iparág igényeit kielégíti. Valós példákból és keretrendszerekből származó ismeretekkel a Jasper több mint 50 készséget sajátított el, hogy segítsen a felhasználóknak írásbeli feladataik elvégzésében.

A Jasper legjobb funkciói:

  • Nyolc, kifejezetten e-mailek írásához tervezett eszközt kínál.
  • A felhasználók a böngészőbővítmény segítségével közvetlenül az e-mail alkalmazásokban, szövegszerkesztőkben vagy más harmadik fél webhelyein generálhatnak szöveget.
  • A munkafolyamat funkció lehetővé teszi célzott e-mail kampányok létrehozását olyan elemek beépítésével, mint a problémás pontok, a célközönség és a vállalat leírása.

Jasper korlátai:

  • Egyes felhasználók drágának tartják
  • Nem reagál minden utasításra

Jasper árak

  • Ingyenes próba
  • Alkotó: 39 USD/év felhasználónként
  • Csapatok: 99 USD/év felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Jasper értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (1000+ értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (1000+ értékelés)

7. Copy. ai

Copy.ai AI írási eszköz
Forrás: Copy .ai

A Copy. ai szövegváltozatokat hoz létre különböző e-mail formátumokhoz és különböző célpiacokhoz. Mivel a program kiváló minőségű anyagokat állít elő és 80%-kal csökkenti az írási időt, jelentősen növelheti e-mail marketing tevékenységét. A Copy. ai-t olyan szabványos alkalmazásokhoz is használhatja, mint a Google Docs, a Gmail és mások, mert tartalmaz egy Chrome bővítményt.

Hozzáférhető sablonok állnak rendelkezésre célzott e-mail sorozatok és tárgymezők összeállításához. Ez az eszköz természetes nyelv feldolgozó algoritmusokat használ, hogy javaslatokat, javításokat és kreatív ötleteket nyújtson különböző típusú írásokhoz. 📝

A Copy. ai felhasználóbarát felülete megkönnyíti ötleteinek és utasításainak bevitelét. Néhány szó elegendő ahhoz, hogy az eszköz javaslatokat generáljon, amelyeket Ön módosíthat, finomíthat és testreszabhat.

A Copy.ai legjobb funkciói

  • Különböző írásstílusokat, hangnemeket és hangokat utánoz, hogy megfeleljen a márka vagy a közönség preferenciáinak.
  • A felhasználói utasítások vagy konkrét követelmények alapján generál tartalmat.
  • Segítséget nyújt a vonzó közösségi média feliratok és bejegyzések megírásában.

Copy. ai korlátai

  • A kiterjedt használat további krediteket igényelhet.
  • Az AI hatékony irányításához átfogó utasításokra van szükség.

Copy. ai árak

  • Ingyenes csomag
  • Pro: 36 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Copy. ai értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (100+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

8. Gorgias

Gorgias
Forrás: Gorgias

A Gorgias megkímél attól, hogy ugyanazokat az e-maileket újra és újra begépelje. Lehetővé teszi, hogy sablonokat hozzon létre az ismétlődő szövegekhez, és gyorsbillentyűket használjon az e-mailekre való válaszadáshoz másodpercek alatt.

A termék elsősorban az ügyfélszolgálatok támogatására készült. Akár értékesítési ajánlatot készít egy ügyfélnek, akár ügyfélkérdésre válaszol, akár nyugtát küld, ez az e-mail írási eszköz jelentősen növeli a termelékenységét. Az ingyenes Chrome-bővítmény zökkenőmentesen működik a Gmail, a Yahoo és az Outlook programokkal, növelve az e-mailek hatékonyságát. 👍

A Gorgias legjobb funkciói

  • Hozzon létre automatikus válaszokat a gyakori ügyfélkérdésekre
  • Használjon előre definiált makrókat és sablonokat a gyakran használt válaszokhoz.
  • Kezelje az ügyfelek kérdéseit különböző csatornákon, beleértve az e-mailt, az élő csevegést, a közösségi médiát és a telefont.

A Gorgias korlátai

  • A makrók használata kihívást jelenthet, és a használatukhoz további anyagok szükségesek.
  • A jegyek lezárása kihívást jelenthet

Gorgias árak

  • Ingyenes próba
  • Starter: 10 USD/hó
  • Alap: 50 USD/hó
  • Pro: 300 USD/hó
  • Haladó: 750 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Gorgias értékelések és vélemények

  • G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

9. QuillBot

QuillBot
Forrás: QuillBot

A QuillBot egy fejlett, mesterséges intelligenciával működő írási eszköz , amely segít a felhasználóknak magasminőségű tartalmak létrehozásában. Az e-mailek terén a QuillBot forradalmi változást hoz. Javaslatokat kínál, átfogalmazza a mondatokat és javítja az írás összességében folyékonyságát. Ez az eszköz természetes nyelvfeldolgozó algoritmusokat használ a tartalom hatékonyságának javítására. 🌞

Bár a QuillBot egy sokoldalú írási eszköz, fontos figyelembe venni az alternatíváit is, mivel teljesítménye a szöveg összetettségétől függően változhat, különösen az ingyenes csomag esetében.

A QuillBot legjobb funkciói

  • Alternatív kifejezési lehetőségeket kínál és szinonimákat javasol a mondatszerkezet javítása érdekében.
  • Azonosítja a nyelvtani és írásjel-hibákat, és valós idejű javaslatokat ad.
  • Böngészőjével, külső alkalmazásokkal és webhelyekkel kompatibilis Chrome-bővítményt biztosít.

A QuillBot korlátai

  • Más e-mail írási alkalmazásokhoz képest nincs AI írási funkció
  • Korlátozott funkciók az ingyenes csomagban

QuillBot árak

  • Örökre ingyenes
  • Prémium: 9,95 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár a havi számlázási modellre vonatkozik.

QuillBot értékelések és vélemények

  • Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

10. Rytr

Rytr
Forrás: Rytr

A Rytr segítségével e-mail tartalmakat több mint 30 különböző nyelven hozhat létre. A beépített Copyscape ellenőrzésnek köszönhetően biztosítja, hogy az összes létrehozott tartalom eredeti legyen. Az eszköz ideális az egyénre szabott kommunikációhoz, mert lehetővé teszi, hogy kiválassza e-mail üzenete hangnemét és szándékát.

Mindenféle tartalmat kezelni tud, beleértve blogokat, e-maileket, történeteket és még sok mást. Csak mondja el a Rytr-nek, mit szeretne, és adjon neki egy kis tippet a stílus és a szerkezet tekintetében. 🔎

A tartalom ezután az integrált fejlett szövegszerkesztővel finomítható. A Rytr nemcsak tartalmat hoz létre, hanem szerkesztői eszközként is szolgál a szöveg átfogalmazásához, tömörítéséhez vagy kidolgozásához. Egy sor kiegészítő eszközt tartalmaz, beleértve a SEO-elemzéseket és a kulcsszógenerálást, ami tovább erősíti a tartalomkészítők és a marketingesek pozícióját.

A Rytr legjobb funkciói:

  • Több mint 30 nyelven támogatja a különböző írásformátumokat.
  • Összefoglalók készítése vagy összetett mondatok egyszerűsítése
  • A felhasználói utasítások vagy konkrét követelmények alapján hoz létre tartalmat.

A Rytr korlátai

  • További ellenőrzésekre van szükség annak igazolásához, hogy a tartalom eredeti és megfelelően hivatkozott.
  • Kézi ellenőrzést és beállítást igényel.

Rytr árak

  • Ingyenes csomag
  • Megtakarítás: 9 USD/hó felhasználónként
  • Korlátlan: 29 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Rytr értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (760+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (15+ értékelés)

Változtassa meg e-mail írását a legmodernebb technológiával

A hatékony e-mail írási eszközök iránti igény még soha nem volt ilyen nagy, különösen akkor, ha azt szeretné, hogy írásbeli kommunikációja tömör, világos és erőteljes legyen.

Regisztráljon a ClickUp AI és más e-mail írási eszközökre , hogy egyszerűsítse e-mail feladatait és új szintű termelékenységet érjen el.

