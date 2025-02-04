A 10 leghasznosabb e-mail írási eszköz a vonzó levelezéshez

Átlagosan a marketingesek 36 dolláros megtérülést érnek el minden 1 dollár után, amelyet potenciális ügyfeleiknek szóló e-mail kampányokra költenek. Nem kétséges, hogy a tartalmas tartalom írása az egyik legfontosabb tényező a sikeres e-mail marketing mögött.

Sajnos nem könnyű meggyőző e-maileket írni, különösen manapság, amikor minden vállalkozás célja, hogy megragadja az olvasók figyelmét és cselekvésre ösztönözze őket. Bár a belső e-mailek írása könnyebbnek tűnhet, ügyfeleinek és más külső érdekelt feleknek szóló levelek írásakor nagyobb óvatossággal kell eljárnia.

Ez az a terület, ahol az e-mail írási eszközök megváltoztatják a játékszabályokat. A megfelelő funkciókkal rendelkeznek, hogy segítsenek Önnek e-mail tartalmak írásában különböző helyzetekben.

Az e-mail írási eszközök ebből a gondosan összeállított listából könnyebbé teszik az írási folyamatot, mint valaha. Az AI-alapú eszközöktől, amelyek másodpercek alatt lenyűgöző tartalmat hoznak létre, a nyelvtan, a hangnem és a személyre szabás javítására szolgáló szoftverekig, ezek a modern segédeszközök megszüntetik az írói blokkot, és pillanatok alatt hatékony e-maileket hoznak létre. ✊

Az e-mail írási eszközök olyan programok, amelyek gépi tanulást használnak a szöveg értékeléséhez és jól megírt e-mailek létrehozásához. Hatalmas mennyiségű szöveges adaton képzett autoregresszív nyelvi modelleket használnak.

Ezekkel az eszközökkel gyorsan kiváló minőségű e-maileket készíthet, miközben azok személyre szabott jellegét is megőrizheti. Miután elkészítette a szöveget, finomíthatja azt, hogy üzenete vonzóbbá vagy kontextusba illeszkedőbbé váljon.

Az AI e-mail írási eszköz használatának előnyei

Az e-mail írási eszközök megkönnyítik az írás folyamatát, és segítenek olyan e-maileket küldeni, amelyek felkelthetik a figyelmet, elolvasásra kerülnek és értékelést kapnak. A következő előnyökkel járnak:

Hatékonyság : Az AI írási eszközök felgyorsítják az e-mailek írását, így több időd marad más fontos feladatokra.

Pontosság : Intelligens algoritmusok segítségével személyre szabott e-maileket hoznak létre, amelyek mentesek a gyakori nyelvtani, helyesírási és stilisztikai hibáktól, így biztosítva, hogy tartalma helyes és egyben vonzó legyen.

Következetesség : Ezek az eszközök minden e-mailben ugyanazt a barátságos és/vagy professzionális hangnemet tartják fenn, illeszkedve stílusához és márkájához.

Testreszabás: Az e-mail írási eszközök olyan tartalmakat hoznak létre, amelyek adott felhasználási esetekre vannak szabva, például potenciális ügyfelek felkutatására vagy irodai : Az e-mail írási eszközök olyan tartalmakat hoznak létre, amelyek adott felhasználási esetekre vannak szabva, például potenciális ügyfelek felkutatására vagy irodai feljegyzések írására, így e-mailjei nem lesznek általánosak, hanem a célközönségnek megfelelőek lesznek.

Ezzel a 10 e-mail írási eszközzel meggyőző és vonzó e-maileket készíthet, amelyekkel megnyerheti ügyfeleit és egyszerűsítheti belső e-mail kommunikációját. Ez a kettős előny értékes időt takarít meg Önnek, és hatékony, ugyanakkor udvarias kommunikációt biztosít. ❣️

Finomítsa eredményeit, hogy gyorsabban elérje a jobb tartalmat a ClickUp AI reprompting funkciójával.

Talán hallott már a ClickUp-ról, egy átfogó marketing- és projektmenedzsment-megoldásról. Nos, a ClickUp AI a platform magasan képzett írási asszisztense! 🤖

A ClickUp AI könnyedén generál e-mail tartalmakat, a vázlatoktól a teljes üzenetekig, így értékes időt takaríthat meg. Nincs többé nyelvtani és helyesírási hiba, mivel professzionális és hibátlan e-maileket biztosít. Emellett stílus és átadás szempontjából is felülvizsgálja a meglévő vázlatait!

A ClickUp AI szerepkörspecifikus útmutatásokkal segít tökéletesen formázott e-maileket írni különböző felhasználási esetekhez. Írjon promóciós és potenciális ügyfeleket megcélzó e-maileket, értekezletjegyzeteket, ügyfél-felmérési kérdéseket, értékesítési szövegeket és ügyfélválaszokat néhány másodperc alatt.

Az eszköz ugyanolyan hasznos a belső kommunikációban is. Készítsen projektismertetőket, ötletvázlatokat és egyéb csapatdokumentumokat előre strukturált fejlécekkel és táblázatokkal. A ClickUp AI automatikusan beállítja a megfelelő hangnemet attól függően, hogy kivel kommunikál.

Ráadásul a e-mail kliensekkel és munkafolyamat-eszközökkel való zökkenőmentes integrációja felbecsülhetetlen segítséget nyújt a munkahelyi kommunikáció egyszerűsítésében. Az e-mail kampányok kezelésében a ClickUp e-mail marketing sablon segít a kampányok tervezésében és az üzenetek ütemezésében a felhasználói viselkedés alapján.

Használja ki a ClickUp naptár nézetét és drag-and-drop felületét, hogy e-mailjei ütemezése összhangban legyen projektjeivel. Támogatja az automatikus feladatprioritizálást, a konfliktusok felismerését és az új feladatokhoz időintervallumok ajánlását, javítva ezzel az időgazdálkodást és garantálva a hatékony erőforrás-elosztást. ⏰

A ClickUp legjobb funkciói

AI írási asszisztens szerepkörspecifikus utasításokkal az e-mailek írásához

Bármilyen méretű e-mail kampányt támogat

Beépített nyelvtani ellenőrző

Valós idejű hangnem-beállítások

Dokumentumkezelés a ClickUp Docs segítségével

Robusztus feladatkezelés több mint 15 testreszabható nézettel

Több mint 1000 sablon

Szüntesse meg az ismétlődő feladatokat a ClickUp Automations segítségével

Zökkenőmentes együttműködés megjegyzések, említések és valós idejű frissítések révén

Több mint 1000 integráció

A ClickUp korlátai

Hosszú a tanulási görbe

Az ingyenes csomag korlátozottan használható prémium funkciókat tartalmaz.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. HubSpot e-mail sablonkészítő

A HubSpot Email Template Builder lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kódolási vagy tervezési ismeretek nélkül személyre szabott e-mail sablonokat hozzanak létre. Drag-and-drop szerkesztőjével könnyedén hozzáadhat és elrendezhet olyan elemeket, mint szöveg, képek, gombok és közösségi média ikonok.

Az eszköz reszponzív kialakítású, a sablonokat különböző eszközökhöz és képernyőméretekhez optimalizálja. A személyre szabási és dinamikus tartalom funkciók lehetővé teszik a testreszabott és vonzó e-mail kommunikációt, a HubSpot CRM platformmal való integráció pedig az e-mailek teljesítményének nyomon követését és a követő intézkedések automatizálását teszi lehetővé. Az e-maileket elküldés előtt különböző eszközökön is megtekintheti. 📨

A HubSpot legjobb funkciói

Drag-and-drop szerkesztő az egyszerű testreszabáshoz

Személyre szabás és dinamikus tartalomkezelés

Integráció a HubSpot CRM-mel a nyomon követés és az automatizálás érdekében

Előnézeti funkció az e-mail megjelenésének ellenőrzéséhez küldés előtt

A HubSpot korlátai

A további funkciók csak a HubSpot prémium kiadásaiban érhetők el.

Korlátozott sablonválaszték

HubSpot árak

A vásárolt HubSpot csomagtól függően változó. Az e-mail sablonkészítő a legtöbb csomagban ingyenesen elérhető.

HubSpot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 5000 értékelés)

3. Flowrite

A Flowrite rövid utasításait vagy javaslatait teljes e-mail üzenetté alakítja, amely készen áll a küldésre. A Flowrite Chrome kiterjesztés különböző böngészőkön működik, és könnyedén segít e-mailek és üzenetek létrehozásában. Tehát, ha Gmail, LinkedIn, Outlook vagy bármely más kommunikációs oldalt használ, a kiterjesztés segítségére lesz.

Intelligens sablonokkal rendelkezik a gyakori üzenetek és e-mailekhez, amelyek segítenek automatizálni a rutinüzeneteket. Az eszköz fejlett természetes nyelvfeldolgozó algoritmusokat használ a javaslatok generálásához, a nyelvtani hibák kijavításához, a mondatszerkezet javításához és az általános olvashatóság javításához. A Flowrite e-mailek, blogbejegyzések, jelentések és egyebek írásához használható. 💻

Növelje termelékenységét az szerkesztésre és lektorálásra fordított idő csökkentésével. Az eszköz valós idejű javaslatokat ad a felhasználók gépelése közben, lehetővé téve az azonnali javításokat. Idővel az egyéni írásstílusokhoz is alkalmazkodik, személyre szabott ajánlásokat adva.

A Flowrite legjobb funkciói

AI-alapú írási segítség a jobb nyelvtan, mondatszerkezet és olvashatóság érdekében

Valós idejű javaslatok és javítások gépelés közben

Személyre szabott ajánlások az egyéni írásstílus alapján

Támogatás különböző típusú írásokhoz, beleértve e-maileket, blogbejegyzéseket és jelentéseket

A Flowrite korlátai

Nincs ingyenes csomag

A legtöbb csomag esetében havi korlátozott generációszám

Flowrite árak

Ingyenes próba

Light : 4 €/hó

Prémium : 12 €/hó

Korlátlan: 24 €/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Flowrite értékelések és vélemények

Még nincs vélemény

4. Hemingway Editor

A Hemingway Editor segít javítani az írásos munkák érthetőségét és koherenciáját. Elemezi a szöveget, és kiemeli a javításra szoruló területeket, például a bonyolult mondatokat, a túlzott melléknévhasználatot, a passzív hangnemet és más elemeket, amelyek negatívan befolyásolhatják az olvashatóságot.

A Hemingway olvashatósági pontszámot jelenít meg, amely a tartalom megértéséhez szükséges szintet tükrözi. Ez segít abban, hogy e-mailjeit a célközönségéhez igazítsa.

A szerkesztés mellett a Hemingway egy webes írási eszközt is kínál, amely korlátozott szerkesztési lehetőségekkel rendelkezik.

A Hemingway Editor legjobb funkciói

Olvashatósági elemzés

Különböző típusú problémák színekkel jelölve

Szószám és olvasási idő becslés a jobb tartalomtervezés és ütemezés érdekében

A Hemingway Editor korlátai

Az eszköz általános irányelveken alapuló javaslatai nem mindig felelnek meg az egyes írásstílusoknak.

Korlátozott funkcionalitás

Hemingway Editor árak

Ingyenes verzió

Egyszeri vásárlás: 20 dollár

Hemingway Editor értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (40+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (10+ értékelés)

5. AutoThink

Az AutoThink automatikus e-mail válaszokat tesz lehetővé, így kiválaszthatja a kívánt hangnemet és finomhangolhatja üzenetét elküldés előtt. Kompatibilis a Gmail és az Outlook programokkal, sőt, még az automatizált e-mail marketinget is megkönnyíti. Az AutoThink kihasználja a GPT–3 erejét, biztosítva a tömör és hatékony e-mail kommunikációt. 📧

Ráadásul zökkenőmentesen integrálható a népszerű e-mail platformokba, és mindez ingyenes.

Ez az eszköz számos területen alkalmazható, többek között a marketingben, a termékfejlesztésben, a tartalomkészítésben és még sok másban. Az AutoThink képességeinek kihasználásával időt és energiát takaríthat meg, miközben rengeteg olyan ötlethez juthat hozzá, amelyek egyébként talán észrevétlenek maradtak volna.

Az AutoThink legjobb funkciói

Automatikus válaszadás e-mailekre

Témák, címsorok és tartalomvázlatok generálása

Integrálható a Gmail és az Outlook programokkal

Az AutoThink korlátai

Még mindig nem tudja beépíteni a probléma vagy helyzet finom árnyalatú kontextusát?

AutoThink árak:

Ingyenes próba

Az árakról érdeklődjön az AutoThinknál

AutoThink értékelések és vélemények

Még nincs vélemény

6. Jasper

A Jasper.ai egy fejlett AI írási asszisztens , amely kiválóan alkalmas meggyőző és tömör e-mailek írására. A személyre szabott hideg e-mailek az egyik a több mint 50 AI-generált sablon közül, amelyeket a Jasper jelenleg kínál. Ezzel a sablonnal olyan e-mailt tervezhet, amelyre választ kap. Különböző e-mail formátumokhoz személyre szabott sablonok kidolgozásához e-mail sablon generátorként is használhatja. 💌

A Jasper Commands Template használata egy másik lehetőség az e-mail szövegek létrehozásához. Nyissa meg a sablont, írja be a kívánt e-mail tartalmat, és a Jasper megírja a figyelemfelkeltő e-mail szöveget. Az eszköz segítségével felére csökkentheti az e-mailek létrehozásának idejét, növelheti a megnyitási és átkattintási arányokat, valamint javíthatja a konverziós arányokat.

A Jasper különlegessége a hatalmas nyilvánosan elérhető internetes adatok elemzéséből származó kiterjedt tudásbázisában rejlik. Az eszköz több mint 30 nyelven szinte minden szegmens és iparág igényeit kielégíti. Valós példákból és keretrendszerekből származó ismeretekkel a Jasper több mint 50 készséget sajátított el, hogy segítsen a felhasználóknak írásbeli feladataik elvégzésében.

A Jasper legjobb funkciói:

Nyolc, kifejezetten e-mailek írásához tervezett eszközt kínál.

A felhasználók a böngészőbővítmény segítségével közvetlenül az e-mail alkalmazásokban, szövegszerkesztőkben vagy más harmadik fél webhelyein generálhatnak szöveget.

A munkafolyamat funkció lehetővé teszi célzott e-mail kampányok létrehozását olyan elemek beépítésével, mint a problémás pontok, a célközönség és a vállalat leírása.

Jasper korlátai:

Egyes felhasználók drágának tartják

Nem reagál minden utasításra

Jasper árak

Ingyenes próba

Alkotó : 39 USD/év felhasználónként

Csapatok: 99 USD/év felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Jasper értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1000+ értékelés)

7. Copy. ai

A Copy. ai szövegváltozatokat hoz létre különböző e-mail formátumokhoz és különböző célpiacokhoz. Mivel a program kiváló minőségű anyagokat állít elő és 80%-kal csökkenti az írási időt, jelentősen növelheti e-mail marketing tevékenységét. A Copy. ai-t olyan szabványos alkalmazásokhoz is használhatja, mint a Google Docs, a Gmail és mások, mert tartalmaz egy Chrome bővítményt.

Hozzáférhető sablonok állnak rendelkezésre célzott e-mail sorozatok és tárgymezők összeállításához. Ez az eszköz természetes nyelv feldolgozó algoritmusokat használ, hogy javaslatokat, javításokat és kreatív ötleteket nyújtson különböző típusú írásokhoz. 📝

A Copy. ai felhasználóbarát felülete megkönnyíti ötleteinek és utasításainak bevitelét. Néhány szó elegendő ahhoz, hogy az eszköz javaslatokat generáljon, amelyeket Ön módosíthat, finomíthat és testreszabhat.

A Copy.ai legjobb funkciói

Különböző írásstílusokat, hangnemeket és hangokat utánoz, hogy megfeleljen a márka vagy a közönség preferenciáinak.

A felhasználói utasítások vagy konkrét követelmények alapján generál tartalmat

Segítséget nyújt a vonzó közösségi média feliratok és bejegyzések megírásában.

Copy. ai korlátai

A kiterjedt használat további krediteket igényelhet.

Az AI hatékony irányításához átfogó utasításokra van szükség.

Copy. ai árak

Ingyenes csomag

Pro: 36 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Copy. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

8. Gorgias

A Gorgias megkímél attól, hogy ugyanazokat az e-maileket újra és újra begépelje. Lehetővé teszi, hogy sablonokat hozzon létre az ismétlődő szövegekhez, és gyorsbillentyűket használjon az e-mailekre való válaszadáshoz másodpercek alatt.

A termék elsősorban az ügyfélszolgálatok támogatására készült. Akár értékesítési ajánlatot készít egy ügyfélnek, akár ügyfélkérdésre válaszol, akár nyugtát küld, ez az e-mail írási eszköz jelentősen növeli a termelékenységét. Az ingyenes Chrome-bővítmény zökkenőmentesen működik a Gmail, a Yahoo és az Outlook programokkal, növelve az e-mailek hatékonyságát. 👍

A Gorgias legjobb funkciói

Hozzon létre automatikus válaszokat a gyakori ügyfélkérdésekre

Használjon előre definiált makrókat és sablonokat a gyakran használt válaszokhoz.

Kezelje az ügyfelek kérdéseit különböző csatornákon, beleértve az e-mailt, az élő csevegést, a közösségi médiát és a telefont.

A Gorgias korlátai

A makrók használata kihívást jelenthet, és a használatukhoz további anyagok szükségesek.

A jegyek lezárása kihívást jelenthet

Gorgias árak

Ingyenes próba

Starter : 10 USD/hó

Alap : 50 USD/hó

Pro : 300 USD/hó

Haladó: 750 USD/hó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Gorgias értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

9. QuillBot

A QuillBot egy fejlett, mesterséges intelligenciával működő írási eszköz , amely segít a felhasználóknak magas–minőségű tartalmak létrehozásában. Az e-mailek terén a QuillBot forradalmi változást hoz. Javaslatokat kínál, átfogalmazza a mondatokat és javítja az írás összességében folyékonyságát. Ez az eszköz természetes nyelvfeldolgozó algoritmusokat használ a tartalom hatékonyságának javítására. 🌞

Bár a QuillBot egy sokoldalú írási eszköz, fontos figyelembe venni az alternatíváit is, mivel teljesítménye a szöveg összetettségétől függően változhat, különösen az ingyenes csomag esetében.

A QuillBot legjobb funkciói

Alternatív kifejezési lehetőségeket kínál és szinonimákat javasol a mondatszerkezet javítása érdekében.

Azonosítja a nyelvtani és írásjel-hibákat, és valós idejű javaslatokat ad.

Böngészőjével, külső alkalmazásokkal és webhelyekkel kompatibilis Chrome-bővítményt biztosít.

A QuillBot korlátai

Más e-mail írási alkalmazásokhoz képest nincs AI írási funkció

Korlátozott funkciók az ingyenes csomagban

QuillBot árak

Örökre ingyenes

Prémium: 9,95 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár a havi számlázási modellre vonatkozik.

QuillBot értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

10. Rytr

A Rytr segítségével e-mail tartalmakat több mint 30 különböző nyelven hozhat létre. A beépített Copyscape ellenőrzésnek köszönhetően biztosítja, hogy az összes létrehozott tartalom eredeti legyen. Az eszköz ideális az egyénre szabott kommunikációhoz, mert lehetővé teszi, hogy kiválassza e-mail üzenete hangnemét és szándékát.

Mindenféle tartalmat kezelni tud, beleértve blogokat, e-maileket, történeteket és még sok mást. Csak mondja el a Rytr-nek, mit szeretne, és adjon neki egy kis tippet a stílus és a szerkezet tekintetében. 🔎

A tartalom ezután az integrált fejlett szövegszerkesztővel finomítható. A Rytr nemcsak tartalmat hoz létre, hanem szerkesztői eszközként is szolgál a szöveg átfogalmazásához, tömörítéséhez vagy kidolgozásához. Egy sor kiegészítő eszközt tartalmaz, beleértve a SEO-elemzéseket és a kulcsszógenerálást, ami tovább erősíti a tartalomkészítők és a marketingesek pozícióját.

A Rytr legjobb funkciói:

Több mint 30 nyelven támogatja a különböző írásformátumokat.

Összefoglalók készítése vagy összetett mondatok egyszerűsítése

A felhasználói utasítások vagy konkrét követelmények alapján hoz létre tartalmat.

A Rytr korlátai

További ellenőrzésekre van szükség annak igazolásához, hogy a tartalom eredeti és megfelelően hivatkozott.

Kézi ellenőrzést és beállítást igényel.

Rytr árak

Ingyenes csomag

Megtakarítás : 9 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 29 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellre vonatkozik.

Rytr értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (760+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (15+ értékelés)

Változtassa meg e-mail írását a legmodernebb technológiával

A hatékony e-mail írási eszközök iránti igény még soha nem volt ilyen nagy, különösen akkor, ha azt szeretné, hogy írásbeli kommunikációja tömör, világos és erőteljes legyen.

Regisztráljon a ClickUp AI és más e-mail írási eszközökre , hogy egyszerűsítse e-mail feladatait és új szintű termelékenységet érjen el.