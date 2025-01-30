A 10 legjobb AI-alapú írási asszisztens szoftver 2025-ben

A legjobb írási asszisztens szoftvert keresi? Akár kisvállalkozás tulajdonosa, marketingcsapat tagja vagy önálló tartalomíró, mi segítünk Önnek.

A mai gyorsan változó digitális korban a friss, vonzó és hibátlan tartalom iránti igény nagyobb, mint valaha. Itt jönnek képbe az írási asszisztens szoftverek.

Az írási asszisztens szoftverek segítenek javítani írási készségeit és optimalizálni blogbejegyzéseit a közönségének, hogy üzenete minden alkalommal célba érjen.

A hab a tortán? Sok ilyen írási asszisztens szoftver ma már kihasználja az AI erejét, így tartalmát új magasságokba emeli.

Összeállítottunk egy listát a 2023-ban elérhető 10 legjobb AI-alapú írási asszisztens szoftverről. Olvassa el, és találja meg a leginkább igényeinek megfelelőt!

Mit kell keresnie a legjobb írási asszisztens szoftverben?

Az AI-alapú írási asszisztens szoftverek hatalmas tengerében hogyan válasszuk ki a legmegfelelőbbet? Kezdjük azzal, hogy megvizsgáljuk a képességeiket.

Az AI-alapú írási asszisztens szoftver ideális esetben nyelvtani ellenőrzőt, írási stílusra vonatkozó javaslatokat, plágiumfelismerést és tartalomoptimalizálást kínál. Az írási asszisztens eszközök ezen funkciói biztosítják, hogy tartalma pontos legyen és rezonáljon a célközönséggel.

A reprompting funkciók lehetővé teszik, hogy nagy mennyiségű tartalmat átírjon, hogy az megfeleljen az Ön egyedi hangvételének.

Ezután vegye figyelembe az egyes AI-írókhoz elérhető integrációkat. A választott eszköznek képesnek kell lennie a zökkenőmentes összekapcsolódásra más, rendszeresen használt platformokkal, például a Google Docs-szal, a WordPress-szel vagy bármely projektmenedzsment szoftverrel. Ez lehetővé teszi a munkafolyamatok egyszerűsítését és hatékonyságának növelését.

Végül figyeljen az egyes AI írási eszközök felhasználóbarát jellegére. A jó írási asszisztenseknek intuitívnak és könnyen kezelhetőnek kell lenniük. A bonyolult felület lelassíthatja és megnehezítheti az AI tartalomkészítési folyamatot, amit szeretnénk elkerülni.

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

A ClickUp nem csupán kiváló projektmenedzsment eszköz, hanem remek írási asszisztens is.

Célja, hogy egyszerűsítse az írási folyamatot, javítsa a csapatmunkát és könnyedén szinkronizálható legyen a kedvenc platformjaival. Beépített ClickUp AI írási képességeivel segít finomítani a tartalmat, biztosítva, hogy SEO-barát legyen, és magas szintű érthetőséget és koherenciát tartson fenn.

De ez még nem minden. A ClickUp nyomon követi a feladatait és a határidőket is, így mindig kézben tarthatja a munkáját. Nem sok olyan mesterséges intelligenciával működő írási asszisztens eszköz van, amely ezt meg tudja tenni!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók kezdetben bonyolultnak találják a felületet, de idővel egyre intuitívabbá válik.

A funkciók teljes potenciáljának kihasználásához némi tanulási folyamatra lehet szükség.

Az AI írási asszisztens funkciók nem szerepelnek a Free Forever csomagban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Készen állsz a ClickUp AI írási asszisztensének kipróbálására? Próbáld ki a ClickUp ChatGPT Prompt Template-t a ClickUp Docs-ban!

A ChatGPT írási sablonok segíthetnek felébreszteni a benned rejlő írói tehetséget.

2. Rytr

via Rytr

A Rytr egy hatékony AI írási eszköz, amely gyorsan generál magas minőségű tartalmat. Robusztus gépi tanulási képességei az Ön bevitelét vonzó, SEO-optimalizált tartalommá alakítják. A Ryter használható akadémiai és műszaki írási eszközként, miközben a nyelvtani ellenőrző funkcióval biztosíthatja, hogy ne legyenek hibái.

Különböző tartalomtípusok közül választhat, a Rytr egy rugalmas írási asszisztens eszköz mindenféle tartalomalkotó számára. A nyelvi javító AI eszköz személyes vagy üzleti írási asszisztensként is használható.

A Rytr legjobb funkciói

A Rytr többféle módot kínál, például hírleveleket , blogokat, közösségi média bejegyzéseket, termékleírásokat és még sok mást.

Intuitív a használata, vagyis pillanatok alatt elkezdhet érdekes tartalmakat létrehozni.

Több nyelvet támogat, így szélesebb körben elérhetővé teszi tartalmát.

Tartalmaz egy nyelvtani ellenőrzőt, amely kiszűri a helyesírási hibákat és biztosítja, hogy szövege hibátlan legyen.

A Rytr korlátai

Az írott tartalmakat néha szerkeszteni kell a jobb kontextushoz igazítás érdekében.

Még a „korlátlan” csomag is tartalmaz szószámkorlátozást.

Rytr árak

Ingyenes csomag

Saver csomag: 9 dollár havonta vagy 90 dollár évente

Korlátlan csomag: 29 dollár havonta vagy 290 dollár évente

Rytr értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (750+ értékelés)

Trustpilot: 4,8/5 (több mint 2100 értékelés)

3. QuillBot

via QuillBot

A QuillBot egy fejlett átíró eszköz, amely átírja a tartalmát, miközben megőrzi annak eredeti jelentését.

Ez egy népszerű AI írási eszköz azoknak az íróknak, akik el akarják kerülni a plágiumot és javítani szeretnék a mondatszerkezetet. A Quillbot különböző írási módjai lehetővé teszik, hogy különböző írási stílusokhoz alkalmazkodjon.

A QuillBot legjobb funkciói

Átírja a mondatokat, miközben megőrzi az eredeti kontextust és elkerüli a hibákat a nyelvtani ellenőrzés segítségével.

Különböző írásmódok alkalmazkodnak az Ön írásstílusához

Az AI írási asszisztens szinonimákat kínál, hogy gazdagítsa szókincsét.

Integrálható a böngészőjével, így útközben is szerkesztheti szövegeit

A QuillBot korlátai

A felhasználók szerint sok időt töltenek a problémák megoldásával.

A fizetős csomagok továbbra is korlátozzák az előállítható mennyiséget.

QuillBot árak

Ingyenes

Prémium: 19,95 USD havonta (1 felhasználó)

Csapat: 7,50 dollár íróként havonta (minimum 5 felhasználó)

QuillBot értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

Trustpilot: 2. 3/5 (75 értékelés)

4. Copy. ai

A Copy. ai egy AI-alapú írási asszisztens, amelynek célja, hogy segítsen Önnek könnyedén kiváló minőségű tartalmakat létrehozni. Fejlett AI nyelvi modellt használ, hogy kreatív és egyedi tartalmi javaslatokat nyújtson, ami az egyik oka annak, hogy kedvenc termékleírás-generátoraink között szerepel.

Akár blogbevezetőkre, közösségi média tartalmakra vagy termékleírásokra van szüksége, a Copy. ai egy AI-alapú szövegírási eszköz, amely mindent elintéz. Használata egyszerű, időt takarít meg és megkönnyíti a tartalomkészítési folyamatot.

A legjobb rész? Ez az AI-alapú írási asszisztens szoftver friss tartalmi ötletekkel segít elkerülni az írói blokkot.

Copy. ai legjobb funkciói

Gép tanulást használ, hogy nyelvtani hibák nélküli kreatív tartalmat nyújtson.

Más AI írási alkalmazásokhoz képest széles körű tartalomtípusokat generál.

Egyszerű felülete zökkenőmentes tartalomkészítési folyamatot biztosít az AI írók számára.

Friss, AI által generált ötleteket kínál, ha írói válságban van.

Copy. ai korlátai

A Copy. ai néha GPT-4-ről GPT-3-ra csökkenti szolgáltatási szintjét.

A felhasználók nem rajonganak a vállalat ügyfélszolgálatáért.

Copy. ai árak

Ingyenes: havonta legfeljebb 2000 szó

Pro: 49 dollár havonta, korlátlan szószámmal (1 felhasználóra korlátozva)

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Copy. ai-val.

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 160 értékelés)

Trustpilot: 3,9/5 (több mint 160 értékelés)

Írjon tartalmakat, például céloldalakat, termékoldalakat, blogbejegyzéseket és egyebeket a Simplified segítségével, amely az egyik kedvenc írási eszközünk.

Nézze meg ezeket a Copy.AI alternatívákat!

5. Simplified

via Simplified

A Simplifiedbe beépített AI-technológia grafikai tervezés, közösségi média bejegyzések és egyszerű videószerkesztés terén is segítséget nyújthat. Ez egy valóban all-in-one tartalomkészítő csomag. Ezért kiváló eszköz azoknak a marketingeseknek és tartalomkészítőknek, akik szeretnék racionalizálni tartalomkészítési folyamataikat.

Ezenkívül felhasználóbarát felületet és gazdag forráskönyvtárat kínál tudományos és műszaki íráshoz.

A Simplified legjobb funkciói

Rengeteg sablon, hogy tartalomgeneráló motorja még simábban működjön

Különböző hangnemekkel, írásstílusokkal és nyelvekkel előre feltöltve, hogy fokozza kreatív írását.

Új blogtartalmak létrehozásával időt takaríthat meg a szövegátíró eszközzel.

Egyszerűsített korlátozások

A tárhelyre vonatkozó szigorú korlátozások

A Simplified korlátozza az egy fiókhoz rendelhető felhasználók számát.

Egyszerűsített árazás

Ingyenes csomag

Kis csapat: 30 dollár havonta 5 felhasználó számára

Üzleti: 50 dollár havonta (5 felhasználó)

Növekedés: 125 dollár havonta (5 felhasználó)

Vállalatok vagy ügynökségek: Az árakról érdeklődjön a Simplifiednél.

Egyszerűsített értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (850+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (88 értékelés)

6. Jasper

via Jasper

Ha hosszú formátumú tartalomkészítésre specializálódott eszközt keres, akkor a Jasper a legjobb választás. Fejlett AI technológiát használ blogcikkek, szkriptek és egyéb tartalmak generálásához.

A Jasper segítségével egy profi író másodpercek alatt elkészítheti egy cikk vázlatát, és az AI-ra bízhatja a többi rész kitöltését.

A Jasper különlegessége, hogy képes koherens és vonzó hosszú formátumú tartalmakat írni. De a Jasper nem mindenki számára megfelelő, ezért összeállítottunk egy listát a Jasper alternatíváiról, amelyet érdemes megnéznie!

A Jasper legjobb funkciói

Az írási asszisztens egy praktikus böngésző kiegészítővel érkezik.

Szakterülete a vonzó blogbejegyzések, szkriptek és egyéb tartalmak létrehozása.

Akadémiai és műszaki íráshoz használható

Gyorsan létrehoz egy cikk vázlatot, hogy elindítsa az írási folyamatot.

Könnyen kezelhető és használható

A Jasper korlátai

Egyes tartalomírók arról számoltak be, hogy az eredményeket szerkeszteni kell, hogy a leírt szöveg a kívánt hangnemnek megfeleljen.

A nagyon korlátozott ingyenes próbaidőszak miatt egyes felhasználóknak nehéz eldönteni, hogy az eszköz megéri-e a befektetést.

Jasper árak

Alkotó: 49 USD/hó egy felhasználó számára, éves számlázással

Csapatok: 125 USD/hó három felhasználó számára, éves számlázással

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1700 értékelés)

7. Frase

Via Frase

A Frase egy AI-alapú írási asszisztens, amely új szintre emeli a SEO-tartalom optimalizálását.

A nyelvi javító AI eszköz kiemelkedő funkciókkal rendelkezik, például képes lenyűgöző tartalmi összefoglalásokat készíteni egy adott kulcsszó legnépszerűbb találatai alapján.

A SEO-ra összpontosító marketingesek számára a Frase felbecsülhetetlen értékű betekintést nyújt, amely végigkíséri a tartalom teljes életciklusát. Nem csak a tartalom generálásáról van szó, hanem olyan tartalom létrehozásáról, amely rangsorolható.

A Frase legjobb funkciói

Részletes tartalmi összefoglalók készítése egy adott kulcsszóhoz

Segít optimalizálni a tartalmát a keresőmotorok számára

Közvetlen válaszokat generál a felhasználói kérdésekre, javítva ezzel a felhasználói élményt.

Értékeli és javítja a meglévő tartalmát, így cikkeket hozhat létre a tartalmi hiányosságok pótlására.

A Frase korlátai

Egyes felhasználók szerint a SEO-elemzés és a kulcsszó-javaslatok nem mindig teljesen pontosak.

Az eredmények néha nem tartalmaznak mélyreható elemzést.

Nincs ingyenes verzió

Frase árak

Solo: 14,99 USD/hó felhasználónként

Alap: 44,99 USD/hó felhasználónként

Csapat: 114,99 $ (három felhasználó, további csapattagok esetén havi 25 $)

Frase értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: N/A

8. Textmetrics

via Textmetrics

Ha a tartalom SEO-optimalizálásáról van szó, a Textmetrics sokat kínál az íróasszisztensek piacán.

Ez az AI írási szoftver nem csupán tartalom generálására szolgál. Kihasználja a nyelvtani hibákat, biztosítja, hogy szövege összhangban legyen a célközönséggel, és segít javítani online láthatóságát.

A Textmetrics valós idejű javaslatokat ad beírás közben, így olyan tartalmat hozhat létre, amely pontosan eléri a célját. A Textmetrics segítségével az egyik legjobb AI-alapú eszközt kapja meg, amellyel tartalma SEO-barát és közönségközpontú lesz.

A Textmetrics legjobb funkciói

A valós idejű SEO-javaslatok azonnali visszajelzést adnak a gépelés közben.

A közönség-illesztés összehangolja szövegét a célcsoportjával

Javítja az olvashatóságot és a kulcsszavak használatát

Több nyelvet támogat, így szélesebb körben használható

A Textmetrics korlátai

Nincs beépített plágiumellenőrző funkciója.

Az új felhasználóknak egy kis időbe telhet, mire megszokják a felületet.

A Textmetrics árai

Az árakról érdeklődjön a Textmetricsnél.

Textmetrics értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

9. Readable

via Readable

A Readable egy AI-alapú írási asszisztens, amelynek célja, hogy tartalmát a lehető legérthetőbbé tegye. Hatékony olvashatósági pontozási rendszere révén tartalma elérhetővé válik a célközönség számára.

A Readable segítségével világos betekintést nyerhet abba, hogy mi gátolhatja tartalmát, így elvégezheti a szükséges módosításokat.

Az olvashatóságon túl ez az írási asszisztens ellenőrzi a kliséket, az érzelmeket és a hangnemet is, biztosítva, hogy tartalma a megfelelő üzenetet közvetítse.

A Readable legjobb funkciói

Részletes olvashatósági értékeléseket kínál a tartalmához

Elemezi a szöveg hangulatát és hangnemét

Segít elkerülni a túl gyakran használt kifejezéseket, hogy javítsd íráskészségedet.

Ellenőrzi az e-mail tartalmának olvashatóságát

Nyelvtani ellenőrzési funkciók

Olvasható korlátozások

Az eszköz nem mindig értelmezi pontosan a tartalom hangvételét.

Nincs ingyenes verzió

Olvasható árak

ContentPro: 8 dollár/hó

CommercePro: 48 USD/hó

AgencyPro: 138 USD/hó

Olvasható értékelések és vélemények

G2 : 4,0/5 (5+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (9+ értékelés)

10. WordAI

via Wordai

A WordAI kiemelkedik abból a szempontból, hogy más írási asszisztensekhez képest képes átírni a tartalmat úgy, hogy közben megőrzi az olvashatóságot és az eredeti jelentést. AI-alapú írási szoftvere megérti a szavak és kifejezések kontextusát, így biztosítva, hogy a végeredmény természetesen hangozzon.

Ez teszi a WordAI-t egy hatékony AI írási eszközzé azoknak az íróknak és marketingeseknek, akiknek gyorsan át kell írniuk a tartalmat, miközben elkerülik a plágiumot. A WordAI segítségével egyedi tartalmat hozhat létre anélkül, hogy elveszítené annak eredeti lényegét.

A WordAI legjobb funkciói

A tartalmat átírja, miközben megérti a kontextust

Több nyelven támogatja az átírást

Lehetővé teszi több cikk egyszerre történő átírását

Zökkenőmentes integrációt tesz lehetővé más eszközökkel

A WordAI korlátai

Nincs beépített funkciója a SEO optimalizáláshoz.

Az átírás minősége a szöveg összetettségétől függően változhat.

Nem a megfelelő írási asszisztens új tartalom generálásához

Korlátozott számú felhasználói értékelés

WordAI árak

Havi díj: 57 dollár/hó

Éves: 27 dollár havonta (éves számlázás)

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a WordAI-jal.

WordAI értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (17 értékelés)

Trustpilot: 2,6/5 (6 értékelés)

Turbózza fel a tartalomkészítést a legjobb írási asszisztens szoftverrel

Az AI-alapú írási asszisztensek világában nehéz eligazodni, mivel mindegyikük egyedi funkciókkal, előnyökkel és hátrányokkal rendelkezik. Megvizsgáltunk 10 lenyűgöző AI-alapú írási asszisztenst, amelyek mindegyike képes egyszerűsíteni a tartalomkészítési folyamatot és növelni az írási termelékenységet.

A legfontosabb az, hogy azonosítsa saját igényeit. Akár hosszú formátumú tartalomhoz, SEO optimalizáláshoz vagy az olvashatóság javításához van szüksége írási asszisztensre, biztosan talál olyan írási szoftvert, amely tökéletesen megfelel az Ön igényeinek. Az összes ma bemutatott AI-író az AI erejét használja ki, hogy egyedi megoldásokat kínáljon a tartalomkészítés folyamatosan változó kihívásaira.

Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan forradalmasíthatja az AI-alapú írás a tartalomkészítési folyamatot, tekintse meg a ClickUp AI funkcióját. Az eszköz új szintű hatékonyságot biztosít az írási feladatokhoz, segítve a tartalom szervezését, generálását és finomítását.

Érdemes megnézni a ClickUp Docs alkalmazást is, amely kiváló funkció a dokumentumok létrehozásához és a csapaton belüli közös munkához. A ClickUp Docs egy központi munkaterület, amely hatékonyabbá és szervezettebbé teszi a közös írási folyamatot.

Ne feledje, hogy az AI-alapú írási asszisztensek használatának végső célja az, hogy javítsa tartalmát, munkáját hozzáférhetőbbé tegye, és több időt biztosítson Önnek a stratégiai feladatokra való koncentráláshoz. Reméljük, hogy ez a tíz legjobb írási asszisztens szoftver bemutatása hasznos volt. Kellemes írást kívánunk!