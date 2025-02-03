10 elengedhetetlen technikai írási szoftver és eszköz 2025-ben

A műszaki írók komplex információkat rögzítenek és egyszerű, felhasználóbarát dokumentumokká alakítanak. Legyen szó termékleírásról, használati utasításról, kiadási megjegyzésekről vagy bármilyen más típusú tartalomról, a világosság elengedhetetlen.

Bár ilyen speciális tartalom elkészítése kihívást jelenthet, a mai technikai írói szoftverekkel ez a folyamat már nem okoz olyan nagy fejtörést. ?

Ez az útmutató bemutatja a 2024-es év 10 legjobb eszközét a műszaki írók számára, így Önnek csak azt kell megtennie, hogy kiválasztja a legmegfelelőbbet, amely megkönnyíti az életét. Emellett áttekintettük a műszaki írási eszközöknél figyelembe veendő alapvető szempontokat is, hogy mindenki ugyanazon az állásponton legyen.

Kezdjük el!

Mi az a műszaki írás?

A műszaki írás komplex műszaki információk világos és tömör közlését jelenti. Általában az alábbi dokumentumokhoz használják:

Felhasználói kézikönyvek

Szabványos működési eljárások

Tudományos cikkek

Műszaki jelentések

Szoftver kézikönyvek

Projektdokumentáció

A műszaki íróknak gondoskodniuk kell arról, hogy írásaik pontosak és hibamentesek legyenek. Mindezt úgy kell megtenniük, hogy a tudást olyan formába sűrítsék, amely a nem műszaki végfelhasználók számára is könnyen érthető.

A műszaki íróknak nemcsak alaposan ismerniük kell, miről és kinek írnak, hanem jártasnak kell lenniük az írásban, szerkesztésben, formázásban és kutatásban is.

Mit kell keresni a műszaki íráshoz használt szoftverekben?

Elengedhetetlen, hogy meghatározza, milyen funkciókra van szüksége a műszaki íráshoz használt szoftverben. Íme néhány alapvető elem, amelyre figyelnie kell:

Sablonok : A műszaki dokumentumok létrehozásának folyamata egyszerűbbé válik, ha egy előre elkészített keretrendszerrel kezdhet (bízzon bennünk).

Mesterséges intelligencia: A mai korban nincs ok arra, hogy ne használjuk ki a gépi tanulás és A mai korban nincs ok arra, hogy ne használjuk ki a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia írási eszközeinek erejét, amelyek rengeteg időt takarítanak meg Önnek.

A ClickUp AI segítségével egyetlen gombnyomással azonnal összefoglalhatja a hosszú kommentárszálakat.

Együttműködési jogosultságok: Ha csapatban dolgozik, akkor olyan funkciókra lesz szüksége, amelyekkel felhasználói jogosultságokat és szerepköröket rendelhet hozzá.

Jelentéskészítési funkciók: A beépített A beépített jelentéskészítő eszközök kiemelhetik a technikai tartalom teljesítményével kapcsolatos fontos információkat.

Ez nem egy kimerítő lista, de valószínűleg ismeri a többi funkciót is, amit keres: gondoljon például a szerkesztőeszközökre, a képernyőképernyő-rögzítésre, a nyelvtani ellenőrzésre, a helyesírás-ellenőrző eszközökre és az olyan szoftverekkel való integrációra, mint az MS Word.

Akár írási asszisztens szoftvert, akár plágiumellenőrzőt keres, ebben a listában megtalálja, amire szüksége van a legjobb műszaki dokumentáció elkészítéséhez.

A reprompting funkciók lehetővé teszik, hogy nagy mennyiségű tartalmat átírjon, hogy az megfeleljen az Ön hangvételének.

Valószínűleg nem lepődik meg, hogy a ClickUp vezeti a listánkat, de nem csak mi adunk neki maximális pontszámot. Éppen ebben az évben szereztük meg az első helyet a G2 2024 legjobb projektmenedzsment szoftvertermékeinek listáján, és ez nem kis teljesítmény! ✨ ?

A ClickUp egy felhőalapú eszköz, amely rengeteg funkcióval rendelkezik, hogy megkönnyítse a műszaki írók életét. Ez egy átfogó termelékenységi platform és tudásbázis, amely lehetővé teszi, hogy mindent egy helyen összegyűjtsön olyan funkciók segítségével, mint a ClickUp Docs, a Whiteboards és a List view.

Használja a ClickUp Board nézetet új projektek drag-and-drop alapjául, majd váltson List view nézetre a feladatok csoportosításához, rendezéséhez és szűréséhez. Vagy használja ki a ClickUp Docs stílusbeállításait táblázatok hozzáadásához és tudásbázisok formázásához egy pillanat alatt.

És akkor ott van még a csillagszóró ClickUp AI írási asszisztens! Ez egy szuperintelligens AI eszköz, amely órákat spórolhat meg a munkafolyamatában azzal, hogy kivonatokat, tartalomjegyzékeket és teljes weboldalakat hoz létre. A ClickUp AI másodpercek alatt elvégzi a formázást és a szövegszerkesztést, miközben segít a technikai információkat felhasználóbarát megfogalmazásokká alakítani.

Használhatja a ClickUp ChatGPT Prompts for Technical Writing (ChatGPT technikai íráshoz) funkcióját is, hogy megkönnyítse a kezdeti lépéseket, így az íráskészségét a fontosabb feladatokra összpontosíthatja.

A ClickUp legjobb funkciói:

Több mint 1000 eszközzel integrálható, többek között a WordPress, a Google Drive, a Microsoft Word, a GitHub, a HubSpot és a Google Docs programokkal.

Rengeteg sablon áll rendelkezésre, hogy Ön a tartalom szerzésére (nem pedig a strukturálására) koncentrálhasson – gondoljon például a követelmények összegyűjtésére szolgáló sablonokra a tartalomkezelési sablonokra és még sok másra.

Kompatibilis a legtöbb eszközzel és operációs rendszerrel, beleértve a Chrome-ot, a Windows-t, az iOS-t, az Androidot és a MacOS-t.

Az olyan együttműködési funkciók, mint a valós idejű megjegyzések, a csevegés, a gifek és az egyéni irányítópultok megkönnyítik a csapat tagjainak összehangolt munkáját.

A ClickUp AI teljes e-maileket, közösségi média bejegyzéseket és dokumentumösszefoglalókat tud létrehozni. Online szövegszerkesztőként is használhatja, hogy bizonyos tartalmakat rövidítsen, hosszabbítson vagy bővítse.

A ClickUp Automations időt takaríthat meg és racionalizálhatja a munkafolyamatot azáltal, hogy automatizálja az egyedi triggereket és műveleteket az időigényes és ismétlődő feladatokhoz, mint például a határidők frissítése és a teendők létrehozása.

A Clip funkció videofelvételi lehetőséget biztosít, hogy a rögzített videókat elküldhesse csapattársainak.

A ClickUp korlátai:

Egyes recenzensek arról számolnak be, hogy a beállításokat a saját igényeiknek megfelelően kell testreszabniuk.

A ClickUp AI nem elérhető a Free Forever csomagban.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel; 10 USD/hó felhasználónként, havi fizetéssel

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkaterületenkénti tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

2. Document360

via Document360

A Document360 az egyik legjobb technikai írási eszköz több formátumban történő publikáláshoz. A szoftver számos hasznos funkciójával könnyedén létrehozhat és publikálhat cikkeket, felhasználói útmutatókat, oktatóanyagokat, gyakran ismételt kérdések listáit és tudásbázis-cikkeket.

A HTML-szerkesztővel a hangsúlyt a formázásról a multimédiás tartalomkészítésre helyezheti. Vagy használja a SEO-beállításokat az online láthatóság növeléséhez, és vegyen fel egyedi CSS-t, hogy weboldala kiemelkedjen a többi közül!

A Document360 legjobb funkciói:

Több mint 20 eszközzel integrálható, többek között a Google Analytics, a FullStory és a Chatra programokkal.

Az együttműködési eszközök segítségével határidőket állíthat be, szerepeket oszthat ki és kezelheti a csapat munkamenetét.

Több szövegszerkesztő funkció minimalizálja a hibák kijavításával járó munkát.

A speciális eszközök segítségével megbízható XML-típusú webhelytérkép-generátorral feleannyi idő alatt kiváló minőségű tudásbázist hozhat létre ügyfelei és alkalmazottai számára.

A Document360 korlátai:

Egyes recenzensek arról számoltak be, hogy karakter- és oldalkorlátozásokkal találkoztak, amelyek zavarták a szoftverdokumentációjukat.

Az ingyenes verzió korlátozza a hozzáférést a legtöbb fejlett dokumentációs eszközhöz

A Document360 ára:

Ingyenes

Alapcsomag: 149 USD/hó projektenként, éves fizetéssel

Professzionális: 299 USD/hó projektenként, éves fizetéssel

Üzleti: 399 USD/hó projektenként, éves fizetéssel

Vállalati: 599 USD/hó projektenként, éves fizetéssel

Document360 értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 350 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (150+ értékelés)

3. Atlassian Confluence

A Confluence egy kiváló, nyílt, megosztott munkaterület távoli csapatok és együttműködés számára. Tervezzen, hozzon létre, osszon meg és frissítsen műszaki dokumentációt, és válasszon több plugin közül, hogy időt takarítson meg a dokumentum életciklusa során.

Bármit létrehozhat, a termékbevezetési tervektől a marketingkampányokon át a tudásbázis cikkekig, nyitott és együttműködésen alapuló struktúrával.

Az Atlassian Confluence legjobb funkciói:

Több szoftvereszközzel és bővítménnyel integrálható, többek között a Google Drive-val, a Draw.io-val, a Jira-val, a Slack-kel és a Miro-val.

Sablonok projekttervezéshez, termékmenedzsmenthez, szoftverfejlesztéshez és online dokumentációhoz

Testreszabható munkafolyamatok, kép szerkesztő eszközökkel, képernyőfelvétel eszközökkel és privát jegyzetfüzetekkel.

A fehér táblák olyan funkciókkal, mint a Smart Links és a sticky notes, megkönnyítik a csapatával való brainstormingot.

Az Atlassian Confluence korlátai:

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a csapatuknak nehéz volt megismerkedni az Atlassian csomaggal.

Egyes vélemények szövegalapú keresési funkciókkal kapcsolatos problémákat említenek.

Az Atlassian Confluence árai:

Ingyenes

Alapcsomag: 5,75 USD/hó felhasználónként

Prémium: 11 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 102 500 USD/év 801 vagy több felhasználó esetén

Atlassian Confluence értékelések és vélemények:

G2: 4,1/5 (több mint 3600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

4. Adobe FrameMaker

via Adobe FrameMaker

Az Adobe Framemaker népszerű eszköz a műszaki írók, szerkesztők és tartalomkészítők körében. Strukturált szerzői és kiadói eszközök segítségével formázhat, létrehozhat és szerkeszthet hosszú és összetett dokumentumokat, műszaki kézikönyveket, jelentéseket és könyveket.

Használja más Adobe termékekkel együtt, hogy minden teendőjét egy helyen kezelhesse. Szüksége van a dokumentumot egyszerű szöveggé konvertálni, például online súgóhoz? Használja az Adobe súgószerkesztő eszközét, az Adobe RoboHelp-et, hogy WebHelp formátumba konvertálja. Animációkat szeretne hozzáadni egy interaktív végfelhasználói oldalhoz? Használja az Adobe HTML5 szerkesztőjét, az Adobe Animate-et, hogy megvalósítsa elképzeléseit.

Az Adobe FrameMaker legjobb funkciói:

Integrálható más Adobe termékekkel, például az Adobe Photoshop, Adobe Acrobat Pro, Adobe InDesign és Adobe XD programokkal.

Az innovatív navigáció és a WYSIWYG (What You See Is What You Get) nézetek megkönnyítik a vonzó műszaki dokumentáció elkészítését.

A sablonalapú struktúra és eszközök lehetővé teszik, hogy gazdag médiatartalmakat illesszen be a műszaki írásba, anélkül, hogy ezzel bajlódnia kellene.

Robusztus szerzői környezet, amelynek célja, hogy megkönnyítse a strukturált és strukturálatlan tartalmak létrehozását és frissítését.

Az Adobe FrameMaker korlátai:

Egyes felhasználók csalódottan jelzik, hogy a FrameMaker nem része más Adobe csomagoknak, például az Adobe Creative Suite-nek, amely grafikai tervezés és videószerkesztés terén népszerű.

Egyes vélemények említik a munkafolyamat zavarát, mivel a FrameMaker MIF formátumot nem lehet exportálni Markdown, MkDocs és Material formátumokba, illetve nem lehet olyan eszközöket használni, mint a GitHub a verziókezeléshez.

Az Adobe FrameMaker ára:

Adobe FrameMaker előfizetés: 39,99 USD/hó felhasználónként

Adobe FrameMaker értékelések és vélemények:

G2: 4. 1/5 (30+ értékelés)

Capterra: N/A

5. Copyscape

via Copyscape

A Copyscape egy egyszerű plágiumellenőrző eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan és könnyedén ellenőrizzék a duplikált tartalmakat. Ellenőrzi a szándékos plágiumot, így biztos lehet benne, hogy senki sem másolta le a tartalmát, valamint a véletlen plágiumot is, ami a műszaki írás során előfordulhat.

A Copyscape teljes jelentéseket készít, amelyek segítségével ellenőrizheti a tartalom eredetiségét, megnézheti, mely forrásokkal egyezik meg a tartalom, és megtekintheti, hogy a tartalom hány százaléka jelölhető plágiumként.

A Copyscape legjobb funkciói:

A WordPress integrációja lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kedvenc blogszerkesztő eszközeiket használják, és a Copyscape bővítmény segítségével ellenőrizzék a tartalom eredetiségét a közzététel előtt.

Lehetőség van a tartalom közvetlen másolására/beillesztésére a Copyscape-be, vagy teljes dokumentumok feltöltésére plágiumellenőrzés céljából.

A tesztelők szerint az eredmények gyorsak és megbízhatóak, még nagy dokumentumok ellenőrzése esetén is.

Az egyszerű platform, amely nem tartalmaz további funkciókat, kiküszöböli a tanulási görbét, így minden csapattag azonnal elkezdheti használni.

A Copyscape korlátai:

Egyes véleményekben az olvasók alacsonyabb árakat szeretnének, ha nagy mennyiségű tartalmat kell ellenőrizniük.

Az ingyenes verzió csak egyes weboldalakat tud ellenőrizni, és a legtöbb vállalkozás vagy csapat számára nem hasznos.

Nincs mesterséges intelligencia felismerési képesség

A Copyscape árai:

Ingyenes

Copyscape Premium: 0,03 USD/keresés (legfeljebb 200 szó), plusz 0,01 USD/további 100 szó

Copyscape értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)

6. Paligo

via Paligo

A Paligo egy felhőalapú komponens-tartalomkezelő rendszer (CCMS) és műszaki írási eszköz, amelyet dokumentumok létrehozására, kezelésére, frissítésére, fordítására és közzétételére terveztek. Használhatja műszaki dokumentációk, eljárások, irányelvek, képzési tartalmak és tudásmenedzsment céljára.

A Paligo kifejezetten tartalomszerzők és műszaki írók számára készült eszköz. AI-t használ, hogy a megírt tartalmakat többféle kimeneti formátumba konvertálja, ezzel órákat takarítva meg. ?️

A Paligo legjobb funkciói:

Több mint 24 eszközzel integrálható, többek között a Zendeskkel, a GitLabbal és a Coveóval.

A felhasználóbarát SaaS felhasználói felület megkönnyíti olyan funkciók használatát, mint a verziótörténet, a verzióvisszagörgetés és a kiadáskezelés.

A CCMS lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy perceken belül rendszerezzék és kategorizálják a tartalmat.

A strukturált és témaközpontú szerzés megkönnyíti a tartalom létrehozását, közzétételét és frissítését.

A Paligo korlátai:

Egyes vélemények szerint az alkalmazásprogramozási interfész dokumentációja és a közzétételi lehetőségek nem elég rugalmasak.

Egyes felhasználók késleltetett bejelentkezési időket és lagot említenek a Paligo munkaterületre való bejelentkezéskor.

A Paligo árai:

Professzionális: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Paligo értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (50+ értékelés)

Capterra: 3/5 (1+ értékelés)

7. Jasper AI

via Jasper AI

A Jasper (korábban Jarvis) egy mesterséges intelligenciával működő írási asszisztens, amelyet arra terveztek, hogy márkaközpontú tartalmakat hozzon létre vállalatok számára. Ez a technikai írási szoftver több mint 30 nyelven segíthet Önnek szinte bármilyen szakterületen.

A Jasper AI az összes forrásából merítve generál tartalmat, így minden eredeti és plágiummentes. Rengeteg együttműködési funkcióval rendelkezik azoknak a nagy csapatoknak, amelyeknek projekteket kell szervezniük és különböző munkaterületek között kell váltaniuk.

A Jasper legjobb funkciói:

Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Grammarly, a Surfer SEO és a Zapier.

A Jasper AI több mint 50, a valós világban alkalmazott keretrendszereken és írási példákon alapuló készséget használ, hogy segítsen Önnek gyors, kiváló minőségű tartalmakat létrehozni.

A márka hangjának és következetességének optimalizálására tervezve, ideális azoknak a műszaki íróknak, akiknek magas színvonalú, felhasználóbarát tartalmakat kell létrehozniuk.

A beépített plágiumellenőrző, a többféle mesterséges intelligencia modell és az ismételhető munkafolyamatok segítségével gyorsan elvégezheti a munkáját.

A Jasper korlátai:

A havi szószámkorlát minden hónapban visszaáll, és a fel nem használt szavak nem vihetők át a következő hónapra.

Egyes értékelők késleltetést jelentenek a csapattagokkal való csevegés funkció használata során.

Jasper árak:

Creator: 39,99 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel; 49,99 USD/hó felhasználónként, havi fizetéssel

Csapatok: 99 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel; 125 USD/hó felhasználónként, havi fizetéssel

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jasper értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1700 értékelés)

8. Awesome Screenshot

via Awesome Screenshot

Az Awesome Screenshot egy képernyőfelvétel-alkalmazás és megosztási megoldás minden méretű vállalkozás számára, amely tökéletesen alkalmas oktatóképek hozzáadására a műszaki tartalmakhoz. Készítsen képernyőfelvételeket, rögzítse a képernyőjét, rögzítsen videót a kamerájával, és adjon hozzá megjegyzéseket a tartalmához egy egyszerű platformon.

Egy gombnyomással rögzítheti a képernyőjét a műszaki dokumentációhoz, ahelyett, hogy órákat töltene a munkafolyamatával. Ha pedig csapatban dolgozik, mindenki visszajelzést küldhet, hozzáférhet a tagok között megosztott felhőalapú videókhoz, és azonnali megosztási linkeket generálhat ezzel a kivágó eszközzel.

Az Awesome Screenshot legjobb funkciói:

Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Trello, a Slack, az Asana és a Jira.

Különböző árazási tervek állnak rendelkezésre egyének és csapatok számára, így minden projektméret és üzleti tevékenység számára van megfelelő opció.

A Snipping Tool kompatibilis a Windows, iOS, Linux, Mozilla Firefox és Chrome rendszerekkel.

Gyorsan és könnyen használható, minimális tanulási görbével, így tökéletes minden szintű technikai ismeretekkel rendelkező csapatok számára.

Az Awesome Screenshot korlátai:

A Free és a Workspace Lite verziókban korlátozások vonatkoznak a videókra, képekre és képernyőképekre, és nem érhetők el a fejlett funkciók (pl. 4K felbontás, prioritásos MP4 konverzió stb.).

Egyes vélemények a szerkesztő eszköz korlátozott tervezési lehetőségeit és együttműködési funkcióit említik.

Awesome Screenshot árak:

Ingyenes

Professzionális: 6 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel; 8 USD/hó felhasználónként, havi fizetéssel

Alap: 5 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel; 6 USD/hó felhasználónként, havi fizetéssel

Workspace Lite: Ingyenes

Workspace Premium: 8 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel; 10 USD/hó felhasználónként, havi fizetéssel

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Awesome Screenshot értékelések és vélemények:

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (20+ értékelés)

9. MadCap Software

via MadCap Software

A MadCap egy technikai írási eszköz, amelyet minden iparágban történő tartalomfejlesztéshez terveztek. Készítsen önkiszolgáló támogatást, online súgóoldalakat, tanulási központokat, tudásbázis-cikkeket, dokumentációs portálokat és még sok mást egyetlen szerzői megoldás segítségével.

Egyszerűsítse tartalomkészítési folyamatát ezzel a műszaki írási eszközzel, amelynek segítségével több csatornán is közzéteheti tartalmait, és azok életciklusának minden szakaszában kezelheti azokat. Mindezt mesterséges intelligencia eszközök segítségével teheti meg, hogy gyorsabban végezze el a feladatokat. ?

A MadCap legjobb funkciói:

Pluginek és integrációk a Salesforce, Zendesk és más népszerű eszközökkel

Többféle árképzési struktúra témakörökön alapuló szerzéshez és kiadáshoz, felhőalapú projektmenedzsmenthez, tárhelyszolgáltatáshoz és egyebekhez.

A beépített WYSIWYG szerkesztő megkönnyíti a strukturált és strukturálatlan tartalom létrehozását.

A CSS-szerkesztő lehetővé teszi az összes közzétett tartalom teljes testreszabását.

A MadCap korlátai:

Egyes értékelők arról számolnak be, hogy gyakran találkoznak hibákkal és hibaüzenetekkel, anélkül, hogy részletes információkat kapnának.

Egyes felhasználók nehézségeket említenek a csapattagokkal való együttműködés során.

MadCap árak:

MadCap Flare : 182 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

MadCap Central: 311 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel

MadCap IXIA CCMS: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

MadCap értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (10+ értékelés)

10. Gyorsírás

via Speedwrite

A Speedwrite egy mesterséges intelligenciával működő tartalomkészítő eszköz, amely bármilyen témában meglévő Creative Commons szövegek (nyilvános használatra engedélyezett források) átfogalmazásával generál tartalmat. Az eszköz mesterséges intelligenciája a bevitt szöveg alapján új szöveget hoz létre.

Azok a műszaki írók, akik olyan műszaki jelentéseket és szoftverkézikönyveket készítenek, amelyek hasonlóak a vállalat által már létrehozott dokumentumokhoz, szintén használják ezt a szoftvert a meglévő dokumentumok átfogalmazására és új tartalom létrehozására.

A Speedwrite legjobb funkciói:

Az AI szöveggenerátor úgy lett kialakítva, hogy helyes nyelvtani és helyesírási szabályokkal rendelkező természetes nyelvet állítson elő.

A szöveg másolása/beillesztése minden szintű felhasználó számára megkönnyíti a tartalom előállítását

Másodpercek alatt létrehoz tartalmat a gyors és egyszerű műszaki írás generálásához.

A parafrazáló rendszer új tartalmat generál anélkül, hogy mondatokat vagy bekezdéseket más forrásokból venné át az internetről.

A Speedwrite korlátai:

Egyes recenzensek szerint ellenőrizni kell a duplikált tartalmakat és a szöveg pontosságát.

A felhasználók havonta legfeljebb 6000 előrejelzésre jogosultak minden fizetős csomag esetében.

Speedwrite árak:

Havi díj: 19,99 USD/hó felhasználónként, havi fizetéssel

Féléves: 11,65 USD/hó felhasználónként, évente kétszer fizetendő

Éves díj: 8,33 USD/hónap felhasználónként, éves fizetéssel

Speedwrite értékelések és vélemények:

G2: N/A

Capterra: N/A

Műszaki írók – ne becsüljék alá magukat – munkájukhoz kiváló minőségű műszaki írási szoftverre van szükségük, függetlenül attól, hogy tapasztalt műszaki írók vagy még csak most tanulják a szakmát. Bízzanak bennünk, a megfelelő eszközökkel óriási különbséget lehet elérni. ?

Ne csak a szavainkat higgye el, próbálja ki saját maga, és tapasztalja meg, milyen nagy különbséget jelenthet ez. Regisztráljon most a ClickUp-ra, és próbálja ki ingyen!