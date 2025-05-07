A 10 legjobb Speedwrite alternatíva és versenytárs 2025-ben

A Speedwrite egy mesterséges intelligenciával működő eszköz egyedi tartalom generálásához. Bármely témájú szöveget átfogalmazva 100%-ban egyedi szöveget hoz létre. Az írás legjobb gyakorlatait követi, hogy olvasóbarát tartalmat hozzon létre.

A Speedwrite megjelenése óta sok felhasználót szerzett magának a diákok, kutatók, tartalomírók, szövegírók, SEO- és marketing szakértők körében.

Bár a Speedwrite minden szempontból kiváló eszköz, vannak korlátai, és nem feltétlenül alkalmas mindenki számára. Éppen ezért érdemes megismerkedni a legjobb Speedwrite alternatívákkal és versenytársakkal, összehasonlítani őket, és megtalálni azt az eszközt, amely jobban megfelel az Ön igényeinek.

Mit kell keresni a Speedwrite alternatíváiban?

Rengeteg AI-alapú tartalomgenerátor létezik, és úgy tűnik, mindegyik ugyanazokkal vagy hasonló funkciókkal büszkélkedhet. Ha megnézzük a honlapjaikat, könnyen összezavarodhatunk, mert mindegyik sok mindent ígér, és nehéz megkülönböztetni, hogy mi az, ami igazán fontos, és mi nem. A sebességet, az eredetiséget vagy a kollaboratív eszközöket keressük? Elengedhetetlen funkció a mobilalkalmazás? Ingyenes Speedwrite alternatívák is rendelkezésre állnak, de vajon jók-e? Vizsgáljuk meg, mely funkciókra érdemes figyelni.

Könnyű használat: Ha Speedwrite alternatívákat keresel, akkor biztosan egy felhasználóbarát megoldást szeretnél választani. Az AI írási eszközöknek könnyen kezelhetőnek és élvezetesnek kell lenniük, és ehhez elengedhetetlen feltétel az intuitív és tiszta felhasználói felület.

Nyelvtani és helyesírás-ellenőrzés: Az AI írási eszközök célja, hogy elvégezzék a munkát helyetted. Ha időt kell pazarolnod a kimenet nyelvtani és helyesírási ellenőrzésére, akkor akár magad is megírhatod az egészet.

Fejlett szerkesztési funkciók: Ideális esetben a választott szöveggenerátor nem korlátozódhat pusztán szövegek előállítására. Olyan funkciókat kell kínálnia, amelyek a lehető leghatékonyabbá teszik az írási munkát. Ezek a funkciók magukban foglalhatják a természetes nyelv feldolgozását, a szószámlálót, az olvashatósági pontszámot elemzéssel és javaslatokkal, szinonimákat, hangnemet és hangformátumokat stb.

Integráció és exportálás: Ha szöveggenerátorát munkához fogja használni, legyen az marketing, értékesítés vagy termékfejlesztés, akkor szükség lehet néhány együttműködési eszközre, valamint exportálási lehetőségekre, amelyek lehetővé teszik a generált szöveg zökkenőmentes integrálását az Ön által használt együttműködési eszközbe vagy szövegszerkesztőbe. A felhőalapú tárolási szolgáltatásokkal való integráció szintén előnyös.

A 10 legjobb Speedwrite alternatíva

Most pedig bemutatjuk a legjobb tartalomspinnerek, AI-átírók és egyéb Speedwrite alternatívák közül a legjobbakat, amelyek jelenleg a piacon elérhetők.

Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

Valószínűleg már sokat hallottál a ClickUp-ról, de tudtad, hogy ez az átfogó termelékenységi platform egy AI írási eszközzel is rendelkezik?

A ClickUp AI egy olyan funkció, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy minden csapat igényeit kielégítse – az értékesítéstől a marketingig, az ügyfélszolgálatig és a termékmenedzsmentig. Használhatja projektdokumentációhoz, esettanulmányokhoz, jelentésekhez, tájékoztató e-mailekhez, PRD-khez, értekezletek napirendjéhez és még sok máshoz.

Még jobb, hogy az eszköz alaposan kutatott és gondosan kidolgozott AI-utasításokat használ gyakorlatilag bármilyen szerepre és célra, amelyeket praktikus sablonokba rendeztek.

Ha például fejlesztened kell a műszaki íráskészségedet, a ClickUp kiváló ChatGPT Prompts for Technical Writing Template (ChatGPT műszaki íráshoz) sablonnal segít ebben, és számos, különösen csapatok számára hasznos kutatási terv sablon is rendelkezésre áll.

A ClickUp legjobb funkciói

Ideális projektismertetők, jelentések, termékleírások, tájékoztató és promóciós e-mailek, weboldal-tartalmak stb. készítéséhez.

A ClickUp Automations segít gyorsabban dolgozni azáltal, hogy automatizálja a legunalmasabb feladatokat.

Gazdag sablonkönyvtár , kész promptokkal a legkülönbözőbb folyamatokhoz és feladatokhoz

Projektösszefoglalás készítése megjegyzések, jegyzetek vagy bármely más összefoglalást igénylő tartalom számára

Előre strukturált tartalom fejlécekkel, felsorolásokkal, táblázatokkal stb.

A ClickUp korlátai

Az AI korlátozott beszélgetési képességei miatt nem lehet vele vitatkozni vagy oda-vissza beszélgetni, mint más eszközökkel.

A ClickUp használatának megkezdése kissé bonyolult lehet, mivel nagyon sok funkcióval rendelkezik; van egy kis tanulási görbe (de megéri!).

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a ClickUp-pal.

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3500+ értékelés)

2. Copy. ai

A Copy.ai egy másik kiváló AI szöveggenerátor, amely méltó alternatívája lehet a Speedwrite-nak.

Elsősorban szövegírásra és tartalomkészítésre tervezett Copy. ai úgy működik, hogy feldolgozza a felhasználói utasításokat (amelyeket a legjobb eredmények elérése érdekében kontextussal együtt kell megadni), hogy egyedi blogbejegyzéseket, e-maileket, értékesítési szövegeket, hirdetési szövegeket és konvertáló közösségi média tartalmakat hozzon létre.

Az e-kereskedelemben vonzó termékleírások készítésével növelheti az online értékesítést.

A ClickUp-hoz hasonlóan ez is előre elkészített tartalmi sablonokkal rendelkezik, bár nem annyira sok és nem annyira gazdag, mint a ClickUp.

A Copy. ai egy többnyelvű eszköz, amely jelenleg több mint 29 nyelven generál szöveget.

Copy. ai legjobb funkciói

Különböző stílusokban és hangnemben képes tartalmat létrehozni

90+ eszköz és sablon

Kiváló ügyfélszolgálat és súgó

Tiszta és intuitív felhasználói felület

Copy. ai korlátai

Tényellenőrzés szükséges lehet

Esetenként lelassul

Hosszú tartalmakhoz nem ideális

A magas minőségű tartalom kimenet nem konzisztens

Copy. ai árak

Ingyenes

Pro : 36 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Copy. ai-val.

Copy. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (55+ értékelés)

3. Writesonic

via Writesonic

Ha marketing célokra alkalmas automatikus szöveggenerátort keresel, akkor a WriteSonic a legjobb választás.

Ez az AI-alapú szövegírási eszköz SEO-kompatibilis és plágiummentes tartalmakat hoz létre blogokhoz, promóciós és tájékoztató e-mailekhez, közösségi média bejegyzésekhez, hirdetésekhez és termékleírásokhoz. A GPT-4 hajtja, és jelenleg 24 nyelvet támogat.

A Surfer SEO integrációnak köszönhetően az eredmény automatikusan kulcsszó-optimalizált lesz, és szükség esetén könnyen módosítható. Ráadásul, ha kifogynak az ötletek, a Writesonic egy olyan eszközzel rendelkezik, amely inspirálja Önt és segít elindulni.

A Writesonic legjobb funkciói

Hatékony átfogalmazó eszköz egyedi és az eredetinél jobb átírásokhoz

Text Expander eszköz, ha nehezen teljesíted a megkövetelt szószámot

Facebook- és Google-hirdetéssablonok

Tartalomösszefoglaló hosszú cikkek azonnali összefoglalásához

Zökkenőmentes Zapier integráció

A Writesonic korlátai

A szöveg nyelvtani ellenőrzést igényelhet.

A tudáskorlát megakadályozza, hogy a legújabb témákról írjon.

Nem tartozik a legolcsóbb eszközök közé, összehasonlítva sok Writesonic alternatívával.

Writesonic árak

Ingyenes próba

Előnyök: 12,67 USD/hó és 666 USD/hó között, a felhasználók számától és a havonta generált szavak számától függően.

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Writesonic-kal.

Writesonic értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (‎1810+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1790+ értékelés)

4. Narrato

via Narrato

A szövegírók és tartalomkészítők számára a Narrato egy olyan név, amelyet nem kell külön bemutatni. Ez a szabadúszó írók platformja és piactere nemrégiben az AI felé fordult, és funkciói közé felvette a tartalomgenerátort.

Az AI tartalomasszisztens mellett lehetővé teszi a csapatok és az egyének számára, hogy teljes munkafolyamatukat egy helyen, közvetlenül a platformon kezeljék, és gazdag csapatkezelési és együttműködési eszközökkel rendelkezik, hogy a tartalomkészítési folyamat a lehető leghatékonyabb legyen. Az AI eszközök hatalmas időmegtakarítást jelentenek azzal, hogy tartalmi összefoglalókat generálnak, amelyeket a vezetők aztán a szerzőknek kioszthatnak, és a platformon keresztül kezelhetik a teljes munkafolyamatot. Ez nagy előny minden olyan csapat számára, amely a termelékenység növelésére törekszik.

A Narrato legjobb funkciói

Egyszerű feladatkiosztás és nyomon követés, értesítésekkel, tömeges műveletekkel és tartalomtárolóval

Az AI eszköz tartalmi ötleteket és összefoglalókat generál

A Narrato SEO-kompatibilis és nagy teljesítményű tartalmakat generál.

Beépített plágiumellenőrző

Olvashatóság, nyelvtan és szövegszerkezetre vonatkozó javaslatok

A Narrato korlátai

A közösségi média funkciók meglehetősen alapszintűek

A jelentések javításra szorulnak

A Narrato több integrációval rendelkezhetne, hogy valóban egykomponensű megoldássá váljon.

Narrato árak

Előny: 45 USD/hó

Üzleti : 95 USD/hó

Egyedi: Az árakról érdeklődjön a Narrato-nál.

Narrato értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (30 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (15 értékelés)

5. WordAi

via WordAi

Ez egy egyszerű és könnyen kezelhető eszköz, amely gépi tanulás és mesterséges intelligencia segítségével optimalizálja a tartalom kimenetét, és olyan szöveget hoz létre, amely legalább olyan jó, mint az ember által írt, ha nem jobb. Átfogalmazási, átírási és átszervezési funkciókon alapul, vagyis akkor működik a legjobban, ha egy teljes szöveget kap meg feldolgozásra.

Ez az eszköz az eredeti tartalom javításában is segíthet azzal, hogy javaslatokat tesz a szöveg olvashatóságának javítására, a világosság növelésére, valamint a szöveg rövidebb, tömörebb mondatokra bontására.

A WordAi legjobb funkciói

Garantálja, hogy nem lesz duplikált tartalom vagy AI-felismerés

Kiváló átfutási idő

A natív API-nak köszönhetően könnyedén integrálhatja átírásait a munkafolyamatába.

A WordAi korlátai

Ez egy tartalom-átalakító eszköz, amely nem alkalmas magas színvonalú, eredeti tartalom létrehozására.

Nagyon alapvető tartalomszerkesztési funkciók

WordAi árak

Havi díj: 57 USD/hó

Éves: 27 USD/hó

Vállalati: Kérdezze meg a Word. Ai-t az árakról

WordAi értékelések és vélemények

G2: 3. 8/5 (18 értékelés)

Capterra: 4. 1/5 (13 értékelés)

6. QuillBot

via QuillBot

A QuillBot egy másik eszköz, amely nem segít új, egyedi tartalom létrehozásában, de ha megoldást keres a átírás felgyorsítására vagy hasonló tartalmak előállítására, akkor ez egy érdekes Speedwrite alternatíva lehet, amelyre érdemes odafigyelni.

A Paraphraser eszközön kívül ez a cikkátíró program nyelvtani ellenőrzővel, plágiumellenőrzővel, közös írási eszközzel és tartalomösszefoglalóval is rendelkezik. A hivatkozásgenerátor egy érdekes funkció, amely segítségével pillanatok alatt pontos, ellenőrzött hivatkozásokat lehet hozzáadni.

A QuillBot egy webes eszköz, amelyhez Chrome-bővítmény is tartozik, ami mindenképpen kényelmes. A parafrazált tartalom színkódolása segít nyomon követni a módosításokat, így az írási folyamat során nem ismételed magad.

A QuillBot legjobb funkciói

Különböző módokkal rendelkezik, a formálisaktól a kreatívakig, beleértve a folyékonyságot is.

Több mint 23 nyelven működik

Beépített szinonimaszótár a szavak szinonimákkal való felcseréléséhez

Több nyelvet támogat

A Chrome-bővítmény a Google Docs-ban működik.

A QuillBot korlátai

Sok QuillBot alternatívához hasonlóan ez sem hoz létre eredeti tartalmat.

Korlátozott kimenet még fizetős csomagok esetén is (pl. 6000 szó a Summarizerben, 4 szinonima)

Lehet, hogy hibásan működik

Az egyik kevés ingyenes eszköz ezen a listán

QuillBot árak

Alap: Ingyenes csomag

Prémium: 9,95 USD/hó

QuillBot értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (118 értékelés)

Trustpilot: 3,2/5 (96 értékelés)

7. Paraphraser. io

A Paraphraser. io egy másik egyszerű, egyértelmű, problémamentes megoldás eredeti, plágiummentes tartalom létrehozására az Ön által megadott adatok alapján. Ez az ingyenes Speedwrite alternatíva másodpercek alatt pontosan átfogalmaz bármilyen szöveget, és jól jöhet, ha egyszerű és gyors tartalomgenerátorra van szüksége.

Nagyon könnyen használható, intuitív online felülettel rendelkezik, és segít elkerülni a duplikált tartalmakat.

A parafrázis-generátor hatféle móddal rendelkezik: Fluency (folyékonyság), Standard (standard), Creative (kreatív), Word Changer (szóváltó), Shorten (rövidítés) és Smarter (okosabb), amelyek nagy rugalmasságot biztosítanak a kimenet hangnemét illetően.

Paraphraser. io legjobb funkciói

Gyors, olcsó és egyszerű eszköz tartalom átfogalmazásához egyedi szöveg létrehozása céljából

API-kkal rendelkezik, amelyek nem tárolnak adatokat, és 24/7 ügyfélszolgálatot biztosítanak.

Emberi szintű átfogalmazást ígér

Az egyik kevés ingyenes Speedwrite alternatíva ezen a listán

Paraphraser. io korlátai

Hirdetésekkel teli felhasználói felület

Az eredetiség tekintetében nem mindig megbízható

Nagyon korlátozott ingyenes csomag az írási eszközökhöz

Nincs elég felhasználói visszajelzés vagy értékelés

Paraphraser. io árak

Ingyenes

Heti : 7 USD/hét

Havi : 20 USD/hó

Éves: 60 USD/év

Paraphraser. io értékelések és vélemények

Trustpilot: 3,7/5 (8 értékelés)

Nincs elérhető G2 vagy Capterra értékelés

8. SpinBot

via SpinBot

Az ingyenes Speedwrite alternatívák közül a SpinBot egyszerűségével kiemelkedik a versenytársak közül. A SpinBot, amelyet pontosan a neve sugall, segít gyorsan növelni a termelékenységet a szöveg átfogalmazásával vagy átírásával.

Ez jó választás azoknak a márkáknak és vállalkozásoknak, amelyek tartalommarketing segítségével próbálnak webes láthatóságot építeni, és hasznos lehet diákok és kutatók számára is.

A SpinBot legjobb funkciói

Nemrégiben hozzáadott Summarizer funkció

Külön nyelvtani ellenőrző eszközzel, valamint szinonima-javaslattal rendelkezik.

Nagyon gyorsan működik és több nyelvet is képes feldolgozni.

Az ingyenes csomag megkülönbözteti más Speedwrite alternatív parafrázis eszközöktől.

A SpinBot korlátai

Az eszköz a legtöbb Spinbot alternatívához képest nagyon egyszerű, és nem képes kreatív vagy eredeti tartalmat létrehozni.

A generált szöveget mesterséges intelligencia eszközökkel ellenőrizni kell plágium szempontjából.

Bár a munkamenetek számának nincs korlátja, a megadott szöveg nem haladhatja meg a 10 000 szót.

SpinBot árak

Ingyenes

SpinBot értékelések és vélemények

Trustpilot: 4/5 (6 értékelés)

Nincs elérhető G2 vagy Capterra értékelés

9. Outwrite

via Outwrite

Bár nem pontosan szöveggeneráló eszközről van szó, hanem inkább mesterséges intelligenciával működő írási asszisztensről, az Outwrite mégis egy megbízható fizetős vagy ingyenes Speedwrite alternatíva azok számára, akik gépi tanulást szeretnének használni írási készségeik fejlesztésére.

Ez a Grammarly-hez hasonló megoldás tartalmaz egy átfogalmazó eszközt, valamint egy nyelvtani és helyesírás-ellenőrzőt, és segíthet a stílus és a szerkezet kialakításában is. Az ingyenes verzió meglehetősen alapszintű, és csak a nyelvtan és a helyesírás ellenőrzésében segít, míg a fizetős csomagok több funkciót kínálnak, beleértve a szerkezeti és stilisztikai javaslatokat, valamint a plágiumellenőrző írási eszközöket.

Az Outwrite legjobb funkciói

Bármely szövegszerkesztőbe integrálható (Google Docs, Microsoft Word, Outlook, WordPress, LinkedIn)

Angol, francia és spanyol nyelv támogatása

Olvashatóság és stílusbeli betekintés és statisztikák

A Speedwrite alternatívában elérhető átfogalmazó eszközök

Outwrite korlátozások

A prémium funkciók meglehetősen drágák.

Néhány következetlenségi probléma

Panaszok az ügyfélszolgálattal kapcsolatban

Outwrite árak

Ingyenes

Előnyök: 8,95 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 7,95 USD/hó felhasználónként

Outwrite értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (15 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (22 értékelés)

10. Frase

Via Frase

A Frase. io egy innovatív AI eszköz, amelyet a tartalomkészítés és a keresőmotor-optimalizálási stratégia optimalizálására terveztek. Részletes tartalmi összefoglalókat nyújt, kérdéseket válaszol meg a tartalmával kapcsolatban, és hasznos információkat ad a SEO rangsorának javításához.

A legjobban teljesítő webes tartalmak elemzésére alkalmas Frase. io egy felbecsülhetetlen értékű átfogalmazó eszköz és cikkátíró, amely segítségével olyan tartalmakat hozhat létre, amelyek rezonálnak a célközönségével. Nyelvtani ellenőrzővel is rendelkezik, és egyre népszerűbb Speedwrite alternatívává válik.

A Frase legjobb funkciói

Beépített átfogalmazó eszköz, amely három különböző stílust használ a tartalmi összefoglalók írásához.

Mesterséges intelligenciával működő írási eszközei szövegrészeket vagy -fragmentumokat is generálhatnak, amelyek tartalma a projektjavaslatoktól a weboldaladon található GYIK-szakaszokig terjedhet.

Könnyen megosztható olvasási joggal rendelkező PDF-dokumentumok vagy teljes dokumentumok a platformon keresztül (nincs szükség Microsoft Wordra vagy Google Docsra)

Frase korlátozások

Több mint 4000 szó generálásához a Pro Add-On havi előfizetési díja 35 dollár.

Az eszköz javíthatna a SEO kulcsszavak generálásának és a SERP-alapú ajánlások pontosságán.

Más AI eszközöktől eltérően nem kínál teljesen ingyenes verziót.

Bár a cikkátíró több nyelven is működik, legjobban angolul teljesít.

Frase árak

Solo: 14,99 USD/felhasználó/hónap

Alap: 44,99 USD/felhasználó/hónap

Csapat: 114,99 $ (3 felhasználó, további csapattagok esetén havi 25 $)

Frase vásárlói vélemények

G2: 4,9/5 (280+ értékelés)

Capterra: N/A

ClickUp: A legjobb átfogalmazó és átíró eszköz

A Speedwrite alternatíváinak áttekintését lezárva egy eszköz kiemelkedik a többi közül: a ClickUp.

A ClickUp a legjobb Speedwrite alternatíva, mert megkönnyíti a tartalomírók számára az új ötletek generálását, a nagyobb versenytársak tartalomtermelésének lépéstartását, és közben a tartalomnaptárak szervezettségét és zökkenőmentes működését is biztosítja. A redundancia és az ismétlődésekkel való küzdelem napjai véget értek; a ClickUp AI segítségével folyamatosan új, vonzó tartalmakat hozhat létre.

Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, és megtudhatja, miért nem csupán a Speedwrite alternatívája, hanem a kiváló tartalomhatékonyság és -hatékonyság elérésének következő lépése.