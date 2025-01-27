A 10 legjobb cikkátíró eszköz a parafrazáláshoz 2025-ben

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az a cikkátíró?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A cikkátíró egy olyan eszköz, amely automatikusan átfogalmazza vagy átírja a meglévő cikkeket vagy tartalmakat, hogy új verziókat hozzon létre, miközben megőrzi az eredeti jelentést. Algoritmusokat és természetes nyelvfeldolgozási technikákat használ, hogy szavakat, kifejezéseket és mondatszerkezeteket szinonimákkal vagy hasonló alternatívákkal cserélje ki. " } } ] }

Írói blokkot próbál leküzdeni vagy hatalmas munkaterhelést meghódítani? Egyszeri kattintással egyedi tartalmat létrehozni és másodpercek alatt eredményt elérni biztosan megkönnyítené az életét. És ez nem csak vágyálom – a cikkátíró eszközökkel ez valósággá válik.

A 2024-es technológia és mesterséges intelligencia lehetővé teszi, hogy pár mondattal átfogalmazd a szöveget, és a mai átíró eszközök rengeteg időt takaríthatnak meg neked. Annyira egyszerű, mint beilleszteni egy cikket, amelyet át szeretnél írni, és hagyni, hogy az eszköz átfogalmazza valami újjá.

Az átírt tartalmat felhasználhatja a keresőmotorok rangsorának javítására, az olvasók figyelmének felkeltésére és marketingkampányának fellendítésére. Nem is beszélve arról, hogy időt takaríthat meg, így több munkát tud elvégezni (vagy, tudja, elengedheti magát, és a megmaradt időt valami szórakoztatóra fordíthatja)!

Átnéztük a digitális világot, hogy értékeljük a 10 legjobb cikkátíró és cikkforgató eszközt, amelyet 2024 kínál. Bemutatjuk a funkciókat, korlátozásokat, árakat és valódi emberek véleményét, hogy segítsünk Önnek megalapozott döntést hozni.

Mi az a cikkátíró eszköz?

A cikkátíró eszköz automatikusan átfogalmazza vagy átírja a meglévő cikkeket vagy tartalmakat, hogy új verziókat hozzon létre, miközben megőrzi az eredeti jelentést. Algoritmusokat és természetes nyelvfeldolgozási technikákat használ, hogy szavakat, kifejezéseket és mondatszerkezeteket szinonimákkal vagy hasonló alternatívákkal helyettesítsen.

Mit kell keresni egy cikkátíró eszközben?

A cikkátírók szavakat cserélnek, mondatszerkezeteket módosítanak, bekezdéseket átfogalmaznak és AI eszközöket használnak, hogy valami újat hozzanak létre. Ezután már csak a közzététel előtt le kell korrektúráznia a átfogalmazott szöveget!

A plágiummentes, jól olvasható tartalom létrehozásának titka a megfelelő cikkátíró eszköz kiválasztása. Mivel a cikkátíró és a parafrazáló eszközök különböző algoritmusokat és technológiákat használnak, érdemes megbizonyosodni arról, hogy pontosan mit is keres.

De ne aggódjon! Az alábbiakban kiemeltünk néhány fontos szempontot, amelyeket érdemes figyelembe venni egy cikkátíró eszköz (más néven új legjobb barátja) kiválasztásakor:

Szerkesztési funkciók: Ha nincs saját nyelvtani ellenőrző vagy lektoráló eszközöd, keress olyan szerkesztési funkciókkal rendelkező eszközt, amely segít minőségi munkát létrehozni.

Mesterséges intelligencia : Napról napra egyre több tartalom készül mesterséges intelligencia segítségével, ezért érdemes olyan AI-átíró eszközt keresni, amely biztosítja, hogy a tartalmaid versenyképesek legyenek a többi tartalommal. Az AI megkönnyíti az eredeti tartalom létrehozását is, ha nincs átírható cikked.

Plagizálás-ellenőrző: Ha nem használ saját plagizálás-ellenőrzőt, keressen egy olyan cikkátíró eszközt, amelybe beépített ellenőrző funkció van az egyediség ellenőrzésére. Még az emberi tartalomírók is véletlenül plagizálnak időnként.

Fejlett adatbázisok és technológia: A legjobb eredmények érdekében keressen olyan átírási eszközt, amely kiterjedt szinonima-adatbázissal rendelkezik. Ha nem használ mesterséges intelligenciát, akkor mélyreható cikkátíró technológiára lesz szüksége a pontosság és a friss tartalom biztosítása érdekében.

Formátumtámogatás: Gondold át, hogyan fogod rendszeresen használni az eszközt, és válaszd ki a legmegfelelőbbet. Például szükséged lehet egy bekezdés-átíróra és egy cikk-átíróra. Vagy ha közösségi média posztokat írsz, akkor inkább egy mondat-átíróra lehet szükséged. Ne felejtsd el a fájlformátumokat sem, mint például .doc, .docx, .pdf és .txt.

Költség: Határozza meg a költségkeretét, és keressen egy olyan cikkátíró eszközt, amely a legjobb ár-érték arányt kínálja. Ha ingyenes cikkátíróra van szüksége, fontolja meg egy jövőbeli költségkeret meghatározását, hogy képet kapjon arról, mire szeretne később frissíteni.

Felhasználói vélemények: Nézze meg a valódi emberek visszajelzéseit, hogy jobban megértse, mennyire hatékony az egyes eszközök. Általában minél több vélemény van, annál jobb, mert így több visszajelzés érhető el arról, hogy az átírási eszköz valóban mennyire felhasználóbarát és hatékony.

Nyelvek: Ha a tartalma nem angol nyelvű, keressen olyan eszközöket, amelyek támogatják a szükséges nyelveket.

A lista még folytatható, de ez elég lesz a kezdéshez. Ha pedig további ötleteid vannak azzal kapcsolatban, hogy mit keresel, jegyezd meg őket most. ?

Kész? Remek. Akkor lássunk hozzá a jó dolgokhoz! ✨ ?

Kinek van ideje több száz gyenge minőségű opciót átnézni? Hagyja ránk a nehéz munkát. Önnek csak annyit kell tennie, hogy megiszik egy italt, kinyújtja a lábát, és élvezi a 2024-es év 10 legjobb cikkátíró eszközének bemutatását.

1. ClickUp

A ClickUp mesterséges intelligenciája megkönnyíti a marketingcsapatok számára a fontos dokumentumok, például esettanulmányok gyors elkészítését.

Valószínűleg most forgatja a szemét, és azt gondolja: „A ClickUp a ClickUp-ot jelölte meg a legjobb választásként? Nem lehet!” Persze, egy kicsit elfogultak vagyunk, de hallgasson meg minket.

Nem csak mi tartjuk a ClickUp-ot a legjobbnak – éppen ebben az évben a ClickUp az első helyet szerezte meg a G2 legjobb projektmenedzsment szoftverek ranglistáján. Ó, és épp most indítottuk el a világ egyetlen szerepköralapú AI asszisztensét! ?

A ClickUp AI azonban sokkal többet tesz, mint hogy segíti a projektmenedzsereket és átfogalmazza a tartalmat. Hogyan hangzik a tartalomkészítés input cikk nélkül? Mi gondoskodunk róla. Szeretné automatikusan összefoglalni a jegyzeteit? Persze. Szüksége van egy vázlatra az új marketingstratégiájához? Semmi gond!

A ClickUp AI a ChatGPT Prompts segítségével néhány egyszerű lépéssel segít Önnek, hogy saját szavaival írjon tartalmat, és mindezt a szokásosnál sokkal rövidebb idő alatt. Így működik:

Használja AI-s promptjeinket , hogy figyelemfelkeltő ötleteket generáljon, amelyek célja a figyelem felkeltése.

Használja a ClickUp AI-t, hogy informatív, vonzó tartalmakat készítsen duplikáció nélkül.

Tegye közzé tartalmát több csatornán a maximális láthatóság érdekében

A parafrazáláson túl a ClickUp segíthet a tartalomíróknak és bloggereknek feldobni bármely meglévő szöveget, optimalizálva azt a tartalommarketing és a keresőmotorok optimalizálása szempontjából. Szóval igen, nagyjából azt próbáljuk, hogy az egyik legjobb íróeszközt hozzuk létre. Semmi különös.

A ClickUp legjobb funkciói:

A ClickUp korlátai:

A ClickUp AI nem szerepel az ingyenes csomagban (de hamarosan elérhető lesz egy korlátozott ingyenes próbaverzió).

Egyes felhasználóknak szükségük lehet ingyenes bemutatóinkra és képzéseinkre, hogy megismerjék az összes funkciót.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (7000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Quillbot AI

via Quillbot AI

A Quillbot AI egy szövegátíró eszköz, amelyet úgy terveztek, hogy mindent átírjon, az e-mailektől és a közösségi média bejegyzésektől kezdve a bekezdésekig és cikkekig. Kutatási cikkek és esszék átírására is alkalmas.

A Quillbot átfogalmazója az egyik legjobb ingyenes online cikkátíró eszköz. Számos egyéb ingyenes funkcióval rendelkezik, például összefoglalóval és különböző folyékonysági módokkal.

Hozzáférhet olyan információkhoz is, mint a szavak száma és az eredeti szöveghez képest megváltozott szöveg százalékos aránya.

A Quillbot AI legjobb funkciói:

Korlátlan szószám a prémium felhasználók számára a paraphraserben, akár 6000 szó összefoglalása, gyorsabb feldolgozási sebesség és számos egyéb funkció.

Az ingyenes felhasználóknak nem kell bejelentkezniük – illesszen be legfeljebb 125 szót a parafrázis-eszközbe, vagy használja mondatátíróként, hogy legyőzze az írói blokkot.

Egyéb funkciók: nyelvtani ellenőrző, hivatkozásgenerátor, társszerző és plágiumellenőrző.

Gyors eredmények testreszabható beállításokkal ebben az átírási eszközben

A Quillbot AI korlátai:

Sok értékes eszköz csak prémium felhasználók számára elérhető.

Egyes vélemények technikai problémákról számolnak be, például elutasított szövegekről és érthetetlen mondatokról.

Quillbot AI árak:

Ingyenes

Prémium: 19,95 USD/hó felhasználónként

Quillbot AI értékelések és vélemények:

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

Próbálja ki ezeket a Quillbot alternatívákat!

via Small SEO Tools

A Small SEO Tools egy fantasztikus SEO- és írási eszközök gyűjteménye, amely AI-alapú technológiát használ, hogy segítsen Önnek a tartalomkészítés minden területén. Kezdetben csak három eszköz volt elérhető, de az új verzió több kategóriában több mint 120 eszközt tartalmaz. Ráadásul a minőség is jelentősen javult. ?

A Small SEO Tools segítségével jelentéseket készíthet, plágiumot észlelhet, nyelvtant ellenőrizhet, tartalmakat átírhat, és több felhasználót is összekapcsolhat a csapatában. Sőt, az alapvető funkciók, mint a parafrazálás és a nyelvtanellenőrzés, ingyenes felhasználók számára is elérhetők.

Többnyelvű tartalom támogatása

Testreszabható profilok a csapat tagjai számára és megosztható jelentések

Fejlett plágiumfelismerés, plágiumértékelés és integráció a plágium WordPress plug-innal.

Egyéb funkciók: keresési lehetőségek, URL-ellenőrzés, adat titkosítás, fájlfeltöltés és több felhasználói hely.

Az egyes prémium csomagok többféle verziója és szintje lehetővé teszi a testreszabást.

Nincs integrálva más online eszközökkel

Az összes funkcióhoz hozzáférést biztosító csomagok túl drágák lehetnek azoknak a felhasználóknak, akiknek csak egy alapvető cikkátíróra van szükségük.

Nincs értékelés a népszerű értékelő oldalakon

Ingyenes

Alap: 9,80 USD+/hó

Classic: 24,80 USD/hó

Vállalati: 29,80 USD+/hó

Intézet: 149 dollár. 80+/hónap

G2: N/A

Capterra: N/A

4. Duplichecker

via Duplichecker

A Duplichecker egy cikkátíró eszköz, amely számos remek funkcióval rendelkezik, például átfogalmazó eszközzel, plágiumellenőrzővel és még fordított képkeresővel is. A legjobb az egészben, hogy minden cikkátíró funkció (korlátozott) hozzáféréssel elérhető az ingyenes felhasználók számára, ráadásul minden funkcióhoz remek prémium csomagok is rendelkezésre állnak.

A Duplichecker SEO-szolgáltatásokat és eszközöket is kínál, amelyek segítenek az optimalizálásban, értékelésben, írásban és szerkesztésben, hogy a vállalkozások versenyelőnyben maradjanak.

Megjegyzés a Grammarly felhasználók számára (a lista alján található): a Duplichecker átfogalmazási funkciója a Grammarly plug-int használja, és valószínűleg nem lesz szükség mindkettőre. ?

A Duplichecker legjobb funkciói:

Számos hasznos funkció, beleértve a szöveg-beszéd átalakítást, helyesírás-ellenőrzést, nyelvtani ellenőrzést, szövegelemzést, kulcsszó-kutatást, backlinkeket, weboldal-kezelést, kód-érvényesítést és weboldal-ellenőrzést.

Hozzáférhet különböző eszközökhöz és opciókhoz, amelyeket diákok, vállalkozások, szabadúszók és magánszemélyek számára terveztek.

2006-ig visszanyúló tapasztalat SEO-szolgáltatásokkal

A Duplichecker korlátai:

Az ingyenes verzió használatát szigorúan korlátozza, és a legtöbb szakembernek fizetnie kell azért, hogy az eszköz hasznos legyen.

Az Article Rewriter nem kapott értékelést a népszerű értékelő oldalakon.

A különböző funkciókhoz tartozó különálló csomagok és szintek sok felhasználó számára magasabb költségeket jelenthetnek.

Duplichecker árak:

Ingyenes

Plagizálás-ellenőrző: 10 USD+/hó

Átfogalmazó eszköz: 10 USD+/hó

Reverse Image Search Pro: 9,99 USD+/hó

Duplichecker értékelések és vélemények:

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Copy. ai

A Copy. ai gépi tanulási algoritmusokat és mesterséges intelligenciát használ a szövegek átfogalmazásához és olyan tartalmak létrehozásához, mint rövid cikkek, blogbevezetők, digitális hirdetések szövegei, e-mail tárgyak és termékleírások. Olyan szövegírók, marketingesek és vállalkozók számára készült, akik gyorsabban szeretnének meggyőző szövegeket készíteni.

Ráadásul a Copy. ai kiválóan alkalmas brainstormingra, üzleti növekedésre, cikkek átírására és más, ötletek generálását igénylő területekre. Az eszköz átfogalmazási és tartalomgenerálási funkciói a GPT-3 AI szoftveren alapulnak, hogy minden funkcióban ember számára olvasható eredményeket produkáljanak.

Ha hasonló lehetőségeket szeretne felfedezni, tekintse meg a Copy.ai alternatíváinak listáját! ?

Copy. ai legjobb funkciói:

Kompatibilis nyelvek: angol, spanyol, portugál, francia, kínai és japán.

A fejlett AI adatbázis gépi tanulást használ, hogy új tartalmat generáljon meglévő cikkekből, promptokból és egyebekből.

A kampánykezelési funkciók többcsatornás kampányokkal működnek

Egyéb funkciók: publikálási ütemterv, elkötelezettség nyomon követése, testreszabható márkaépítés és közösségi média tartalom generálása.

Copy. ai korlátai:

Az ingyenes felhasználók hozzáférése korlátozott, és a legtöbb szakembernek fizetnie kell azért, hogy az átíró eszköz hasznos legyen.

Egyes vélemények szerint a kimenet generálása lassabb, mint a hasonló AI cikkátírási opciók esetében.

Copy. ai árak:

Ingyenes

Pro: 36 USD/hó (öt felhasználóra korlátozva)

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Copy. ai értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

6. Paraphraser. io

A Paraphraser. io egy fantasztikus online cikkátíró és átfogalmazó eszköz, amely néhány kifinomult NLP (természetes nyelvfeldolgozás) algoritmusnak köszönhetően segít átfogalmazni a cikkeket anélkül, hogy azok eredeti jelentése elveszne! A koherencia, az olvashatóság és az írás folyékonysága érdekében lett kialakítva, és néhány funkciója ingyenesen is elérhető – nem kell fiókot létrehozni.

De várj, még van más is!

A Paraphraser. io plágiumellenőrzővel, nyelvtani ellenőrzővel és szövegösszefoglalóval is rendelkezik, hogy megkönnyítse a tartalomkészítést és a lektorálást. SEO-szakemberek, írók és tudósok számára készült, és a weboldalt elhagyása nélkül hozhatja létre és lektorálhatja tartalmát az elejétől a végéig.

Paraphraser. io legjobb funkciói:

A hivatkozásgenerátor segítségével könnyen készíthet hasznos cikkeket az olvasók számára, és növelheti a keresőmotorok iránti bizalmat.

A WordPress plug-in megkönnyíti a Paraphaser.io használatát a bloggerek számára.

Az AI átíró gyorsan átírja a cikkeket, mielőtt ellenőrizné a plágiumot és a duplikált tartalmat.

Paraphraser. io korlátai:

Az ingyenes felhasználók korlátozott hozzáféréssel rendelkeznek a funkciókhoz.

A felhasználói vélemények nem elérhetők a főbb véleményoldalakon.

Paraphraser. io árak:

Ingyenes

Alap: 23 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 50 USD/15 nap

Paraphraser. io értékelések és vélemények:

G2: N/A

Capterra: N/A

7. Rewrite Guru

via Rewrite Guru

A Rewrite Guru egy cikkátíró eszköz, amely fejlett AI szoftvert használ a beillesztett szöveg szinonimákkal történő átfogalmazásához, hogy megőrizze az eredeti jelentést. Emellett külön átfogalmazó eszközzel rendelkezik mondatok és bekezdések számára, valamint plágiumellenőrzővel a nagyobb biztonság érdekében.

A Rewrite Guru olyan digitális marketingesek számára készült, akiknek nagy mennyiségű tartalomra van szükségük SEO-kampányokhoz, és másodpercek alatt készít el átírt cikkeket. A parafrazáló eszköz kiválóan alkalmas bekezdések és mondatok átírására, valamint segít leküzdeni az írói blokkot, ha új szavak hiányában találja magát.

A Rewrite Guru legjobb funkciói:

Bármely iOS vagy Android eszközre letölthető, és bármely webböngészőn keresztül elérhető.

A szinergikus funkciók között megtalálható a cikkátíró, a parafrazáló eszköz és a plágiumellenes eszköz.

A fejlett AI algoritmus segít felismerni a szöveg eredeti jelentését, és megőrizni azt az átírt tartalomban.

A felhasználók felár ellenében többnyelvű funkciókat is igénybe vehetnek

A Rewrite Guru korlátai:

Az ingyenes hozzáférés az cikkátíróhoz szigorú használati korlátozásokkal jár.

A felhasználói vélemények nem elérhetők a főbb véleményoldalakon.

Minden árkategóriában havi szószámkorlát van érvényben.

Rewrite Guru árak:

Ingyenes

Alap: 9,99 USD+/hó felhasználónként

Pro: 12 USD+/hó felhasználónként

Rewrite Guru értékelések és vélemények:

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Jasper

via Jasper

A Jasper egy mesterséges intelligenciával működő írási asszisztens és átfogalmazó, amelynek célja, hogy segítsen Önnek gyorsan kiváló minőségű tartalmakat létrehozni. Akár blogbejegyzéseket, közösségi média frissítéseket, marketing e-maileket vagy bármi mást kell írnia, a Jasper több nyelven is segítségére lesz.

Egy másik nagyszerű tulajdonsága, hogy a Jasper több forrásból átírja és generálja a tartalmat, így szinte bármilyen témáról tud írni. Mivel minden tartalom az összes rendelkezésre álló forrásból épül fel, ez az online átíró eszköz eredeti és plágiummentes. Ó, és még illusztrációkat is generálhat a cikkeihez! ?

A Jasper legjobb funkciói:

A Jasper több mint 50, valós példákon alapuló készséget használ a gyors és hatékony íráshoz.

Képesség arra, hogy másodpercek alatt vonzó művészeti , marketing, blog és fikciós tartalmakat hozzon létre

Adjon hozzá csapattagokat, és biztosítson hozzáférést egyedi bejelentkezési adatokkal, hogy megkönnyítse a projektekben való együttműködést.

Gyorsan válthatsz a munkaterületek között, hogy hatékonyabbá tedd a munkanapodat.

A bemutató videók segítenek a felhasználóknak megtanulni a fortélyokat.

Testreszabhatja a tartalmat a márka hangjának beállításával, hogy hű maradjon vállalkozásához és közönségéhez.

A Jasper korlátai:

Nincs örökre ingyenes csomag

Egyes felhasználók ténybeli pontatlanságokról és irreleváns információkról számolnak be, amelyek jelentős szerkesztést igényelnek.

Jasper árak:

Alkotó: 49 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 125 USD/hó három felhasználó számára

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jasper értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1000+ értékelés)

Nézze meg ezeket az írási segédeszközöket!

9. Frase. io

A Frase. io egy csodálatos eszköz, amely segítségével könnyedén létrehozhat vagy átírhat kiváló minőségű tartalmakat. Fejlett AI szoftvert használ, amely a SEO-kutatásra és a gépi tanulásra összpontosít, így biztos lehet benne, hogy a tartalom keresőmotorok számára optimalizált és vonzó lesz a közönség számára.

Akár promptot adsz meg, akár beillesztett szöveget, a Frase. io gyorsan létrehozhat vonzó tartalmat, amely válaszol ügyfeleid kérdéseire és aggályaira. Úgy van programozva, hogy beszélgetésszerű, emberhez hasonló átírt tartalmat hozzon létre nagy mennyiségben, megkönnyítve ezzel a vállalkozók és marketingesek számára a tartalomgyártást anélkül, hogy kiterjedt szerkesztésre lenne szükség.

Frase. io legjobb funkciói:

A csapatcsomag lehetővé teszi, hogy legfeljebb három felhasználó dolgozzon együtt a projektekben.

AI által generált tartalmi összefoglalók, cikkvázlatok, blogcímek, szlogenek és meta leírások

Használja a Frase.io AI-alapú chatbotot, hogy néhány perc alatt 24 órában segítsen a közönségének.

A kérdésgenerátor minden kulcsszóhoz kapcsolódó, SEO-t javító kérdések listáját állíthatja össze.

Frase. io korlátai:

Az ingyenes próba korlátozott hozzáférést biztosít a funkciókhoz.

Egyes felhasználók problémákat jelentenek a bemutató videókkal kapcsolatban.

Nincs integráció más programokkal és online eszközökkel

Frase. io árak:

Solo: 14,99 USD/hó felhasználónként

Alap: 44,99 USD/hó felhasználónként

Csapat: 114,99 USD/hó három felhasználó számára

Frase. io értékelések és vélemények:

G2: 4,9/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: N/A

10. Grammarly

via Grammarly

A Grammarly egy szerkesztő szoftver és plágiumellenőrző, amely nemrégiben néhány igen lenyűgöző, AI-alapú átfogalmazási és tartalomgenerálási funkcióval bővült. Írók, szerkesztők és tartalomügynökségek egyaránt szeretik használni írásaik javításához. ?

Az új GrammarlyGo nevű AI funkcióval cikkvázlatokat, címötleteket, bekezdéseket és mondatokat generálhat. Ráadásul testreszabható beállításokkal rendelkezik, hogy a tartalom illeszkedjen a márka hangjához! Ne feledkezzen meg a átfogó nyelvtani ellenőrzőről sem, amely segítségével gyorsan és egyszerűen tisztázhatja az AI által generált cikkeket.

A Grammarly legjobb funkciói:

Testreszabhatja a generált tartalmat többféle hangnem, hangszín és szándék opcióval.

A nyelvtani és plágiumellenőrzők korlátlan használata

Számos mobil-, web- és asztali alkalmazással integrálható, beleértve a Chrome-ot, a Gmailt, a Slacket, a Twittert, a Facebookot és a legtöbb Windows, Android vagy iOS eszközt.

Szókincs-ajánlások, szótár, szinonimaszótár és stílus-szerkesztő segít egyedi, vonzó tartalmak létrehozásában.

Egyéb funkciók: tevékenységi műszerfal, együttműködési eszközök, irodai csomag, csevegés és testreszabható sablonok.

A Grammarly korlátai:

Az ingyenes verzió nem tartalmazza a parafrazáló és tartalomgeneráló eszközt.

A fizetős csomagok havi AI-parancs korlátozásokat tartalmaznak.

Egyes felhasználók a nyelvtani ellenőrzőben kimaradt hibákról és az AI-tartalom gyenge mondatszerkezetéről számolnak be.

A Grammarly árai:

Ingyenes

Prémium: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Grammarly értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Gyakran ismételt kérdések az átíró eszközökről

Igen, az átíró eszközöket a plágiumellenőrző szoftverek vagy a kézi ellenőrzés felismerheti. Bár ezek az eszközök átírhatják a szöveget, megváltoztatva a megfogalmazást és a mondatszerkezetet, gyakran nem változtatják meg a tartalom általános jelentését. A plágiumellenőrzők felismerhetik ezt az eredetiség hiányát.

Az átíró eszközök hatékonyak lehetnek nagy mennyiségű tartalom gyors létrehozásához vagy az írói blokk leküzdéséhez. Hatékonyságuk azonban az alkalmazott AI szoftver és algoritmusok minőségétől függően változhat. Ezek az eszközök nem helyettesítik az emberi írási és szerkesztési készségeket.

Az átíró eszközök ára a funkcióktól és korlátozásoktól függően ingyenes és havi több száz dollár között mozoghat. Néhány eszköz ingyenes próbaverziót kínál, míg mások előfizetést vagy egyszeri vásárlási díjat igényelnek.

Nem, az átíró eszközöket nem szabad tudományos írásokhoz használni, mivel olyan tartalmat hozhatnak létre, amely túlzottan hasonlít a már létező munkákhoz, és plágiumhoz vezethet. Fontos, hogy eredeti ötleteket használjon, és a tudományos írásokban megfelelően hivatkozzon a felhasznált forrásokra. Azonban használhat olyan AI-alapú eszközt, mint a ClickUp AI, amely segít a kutatásban és ötletek generálásában a tudományos írásokhoz.

Igen, az átíró eszközök használata legális, amennyiben a generált tartalom nem sérti a szerzői jogi törvényeket. Fontos, hogy az átírt tartalomban megfelelően hivatkozzon az összes felhasznált forrásra, hogy elkerülje a plágiumot. Mindig a legjobb azonban, ha az átíró eszközöket etikus és felelősségteljes módon használja, és gondoskodik arról, hogy a kimeneti tartalom egyedi legyen és hozzáadott értéket nyújtson az olvasó számára.

Készen áll arra, hogy termelékenységét és íráskészségét új szintre emelje? Ha igen, akkor itt az ideje, hogy alkalmazza ezt a termelékenységi trükköt, és elkezdje használni az AI-alapú tartalomgeneráló és átíró eszközöket! ?

Az átíró eszközök életmentők lehetnek, ha gyorsan és egyszerűen kell tartalmat létrehoznia. Ráadásul segítenek elkerülni a rettegett kiégést, ami mindig jó dolog.

Miért ne próbálná ki a ClickUp AI-t? Felbecsülhetetlen értékű eszköz lehet mindenki számára, aki időt szeretne megtakarítani és javítani szeretné tartalmainak minőségét. Bízzon bennünk – írásai (és az ép elméje) hálásak lesznek érte!