A 10 legjobb AI szöveg- és tartalomgeneráló eszköz 2025-ben

Tudod, hogy valami népszerű, amikor a nagynénéd megjelöl téged a közösségi médiában egy „Láttad már ezt?” felirattal. Ez biztosan igaz a mesterséges intelligencia (AI) körüli legutóbbi felfordulásra és az OpenAI ChatGPT széles körű „felfedezésére ”.

Bár a ChatGPT kapja a legtöbb figyelmet, rengeteg más AI szöveggenerátor is létezik, amelyek célja, hogy segítsék az embereket a tartalomkészítésben. Ha rendszeresen készít tartalmakat, érdemes megismerkednie ezekkel az eszközökkel, hogy javítsa szövegei minőségét és hatását, és időt takarítson meg.

Vessünk egy pillantást a legjobb AI írásgenerátorokra, hogy megnézzük, mit tudnak Önnek nyújtani. ✍️

Mi az AI szöveggenerátor és hogyan működik?

Az AI szöveggenerátor, más néven AI író vagy tartalomgenerátor, egy olyan szoftver, amely mesterséges intelligencia (AI) technológiát használ írásos tartalom létrehozásához. Működése során nagy mennyiségű meglévő szöveget elemz, majd természetes nyelvfeldolgozó (NLP) algoritmusokat használva koherens és releváns új mondatokat és bekezdéseket generál.

Mit kell keresni egy AI szöveggenerátorban?

Valószínűleg nem szeretné, hogy az AI által generált tartalom úgy hangozzon, mintha egy robot írta volna. Azt szeretné, hogy illeszkedjen a hangvételéhez és a céljához, legyen szó csapatkommunikációról vagy a legújabb digitális marketingkampányáról.

Íme néhány fontos funkció, amelyre figyelnie kell egy AI szöveggenerátorban:

Könnyen illeszkedik a tartalomírási folyamatába

Könnyen használható felület, amely az eszközt írási asszisztenssé teszi

A hangnem és a stílus ellenőrzése

Folyamatosan kiváló minőségű tartalmat állít elő

Pontosan és egyszerűen ellenőrzi a nyelvtant

Az ár megfelel a költségvetésének

Beépített utasítások a leggyakoribb feladatokhoz

Robusztus és pontos átfogalmazási és összefoglalási funkciók

A 10 legjobb AI szöveggenerátor

Érdemes megjegyezni, hogy a listán szereplő AI írási eszközök többsége ugyanazokat a modelleket és algoritmusokat használja, mint az OpenAI. Ez lehet GPT-3, GPT-3. 5, vagy akár az új GPT-4 is. A legfontosabb az, hogy eldöntse, melyik AI író felel meg leginkább az Ön céljainak, hogy kevesebb munkával jobb tartalmat hozzon létre.

Dolgozz gyorsabban, írj jobban, és ébreszd fel kreativitásodat a ClickUp AI segítségével!

A ClickUp AI egy átfogó projektmenedzsment eszközkészletbe építve mindig ott van, amikor és ahol szüksége van rá. Az AI-alapú asszisztens szerepét betöltve a ClickUp AI segít az első vázlatok elkészítésében, a meglévő tartalmak javításában, tartalmi ötletek kidolgozásában, marketing szlogenek generálásában, a következő kampány brainstormingjában, és alapvetően megszünteti az írói blokkot.

A ClickUp AI-t a Docs és a feladatokba való beágyazottságán túl az teszi különlegessé, hogy több mint 100 eszközzel rendelkezik, amelyek adott szerepkörökhöz szabott utasításokat használnak, így nem kell időt pazarolni a próbálkozásokra.

A ClickUp AI legjobb funkciói

Beépítve egy hatékony együttműködési és projektmenedzsment platformba

A kiválasztott szöveg tömör összefoglalása egyetlen kattintással

Cselekvési tételeket generál a tartalomból

Professzionális életrajzokat generál

Előre definiált utasításokkal rendelkező felhasználói szerepkörök, amelyek felgyorsítják az AI használatát

Közvetlenül egy átfogó íróeszköz-készletbe építve, dokumentumok létrehozásához

SEO kulcsszó javaslatok

Turbófeltöltött keresés, amely kihasználja az AI motort

Könnyen használható eszközök, amelyek javítják tartalmának minőségét

A ClickUp AI korlátai

Használatához másolás-beillesztés szükséges az e-mailben.

A válaszok nem feltétlenül tükrözik a kérésed megfelelő kontextusát.

ClickUp AI árak

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3500+ értékelés)

2. QuillBot

Via QuillBot

A QuillBot inkább átfogalmazó eszközként, mint AI szöveggenerátorként írja le magát. Írja be saját szövegét vagy másvalaki tartalmát, és használja az eszközt a javításhoz és fejlesztéshez. Válasszon a többféle átfogalmazási mód közül, és az AI motor egy gombnyomással elvégzi a többi munkát.

A QuillBot legjobb funkciói

Beépítve a Chrome és a Microsoft Word programokba

Növekvő idegen nyelvi támogatás, beleértve a fordítási képességeket

Egyszerű és könnyen használható, ha csak át kell fogalmaznia vagy ellenőriznie kell a tartalmat.

Hatékony szinonima-eszköz, amely javaslatokat kínál és lehetővé teszi a választást

Az ingyenes verzió a parafrazálás és a nyelvtani ellenőrzés alapjait fedi le.

A QuillBot korlátai

Minden funkciónak megvan a saját felhasználói felülete.

Főként a meglévő tartalom fejlesztésére összpontosítanak

A legtöbb alkalmazás esetében másolnia és beillesztenie kell az alkalmazás és a QuillBot között.

A nyelvtani pontosság javítható

Nem mindig parafrázál mindent

QuillBot árak

Alapszintű: Ingyenes

Prémium: 19,95 USD/hó felhasználónként

QuillBot értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

Próbálja ki ezeket a QuillBot alternatívákat!

3. Jasper

Via Jasper

A Jasper azért szerepel az AI szöveggenerátorok listáján, mert az egyik legjobb, amely a felhasználó márkájának stílusát és hangját tükrözi. Segítségével a tartalomírók blogcikkeket, közösségi média bejegyzéseket, céloldalakat és marketing e-maileket hozhatnak létre. API-ján keresztül integrálható az alkalmazásába, vagy Chrome-bővítményen vagy csevegőalkalmazáson keresztül érhető el.

A Jasper legjobb funkciói

Jasper korlátai

Nincs plágiumellenőrző

Nincs SEO-képesség

Ismétlődő tartalmat vagy hibákat eredményezhet

Az AI-eszközöket promptokkal kell irányítani, hogy a kívánt eredményt kapjuk.

Jasper árak

Próba: Hét napig ingyenes

Starter: 29 USD/hó felhasználónként

Boss Mode: 59 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1700+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Jasper AI alternatívákat!

4. Copy. ai

Egy másik nagyon hasznos AI szöveggenerátor a Copy.ai, amely ideális marketingcsapatok számára értékesítési és marketing szövegek létrehozásához. A platform kialakítása arra összpontosít, hogy segítse a csapatokat piacra lépési stratégiájuk megvalósításában személyre szabott értékesítési szövegek létrehozásával, hosszú formátumú bejegyzések írásával, tartalmak több csatornán való újrafelhasználásával és termékleírások készítésével.

Copy. ai legjobb funkciói

Ugyanazt a tartalmat használja fel különböző csatornákhoz és közönségekhez

Könnyen használható felület a tartalom finomításához AI írási eszközökkel

Különleges eszközök közösségi média feliratok készítéséhez

Széles választékú sablonok

Összehangolva a tömör szövegek generálására

Több mint 25 nyelv támogatott

A Copy.ai korlátai

Feltételezi, hogy a felhasználó ért a marketinghez és az értékesítési szövegek írásához.

Más AI szöveggenerátorokhoz képest hibás információkat generálhat.

Nem alkalmasak hosszabb cikkek vagy magas színvonalú tartalmak létrehozására (nézze meg ezeket a Copy.ai alternatívákat !)

Copy. ai árak

Ingyenes: Ingyenes

Pro: 49 USD/hó 5 felhasználó számára

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

5. ContentBot. ai

Via ContentBot

Ahogy a neve is sugallja, a ContentBot. ai AI-t használ marketingtartalom létrehozásához. Ez az AI-írási eszköz leginkább hosszú blogbejegyzések írásáról ismert, de képes tartalmakat átfogalmazni és AI-szövegeket generálni is. Webalapú, és SEO-eszközöket és plágiumellenőrzőt kínál, ami egyre fontosabbá válik az AI-szöveggenerátorok számára.

A ContentBot.ai legjobb funkciói

Hosszú, 2000 szónál több blogbejegyzéseket ír

Beépített SEO eszközök

Chrome és WordPress kiterjesztések, valamint csevegőfelület

Robusztus sablonkönyvtár, amely többféle felhasználási esetet támogat

A ContentBot.ai korlátai

Korlátozza a havonta létrehozható szavak számát, hacsak nem fizet többet

A felhasználói felületnek van néhány hibája

Az árazás bonyolult, és a költségek gyorsan felhalmozódhatnak.

ContentBot. ai árak

Ingyenes: 5000 szóig ingyenes

Starter csomag: 19 USD/felhasználó havonta

Prémium csomag: 59 USD/felhasználó havonta

Premium+ csomag: 99 USD/felhasználó havonta

ContentBot. ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (100+ értékelés)

Capterra: N/A

6. ChatGPT

A ChatGPT segítségével

A ChatGPT az az eszköz, amely a jelenlegi széles körű érdeklődést keltette az AI által generált szövegek iránt. Amikor az OpenAI ingyenesen elérhetővé tette eszközeit egy weboldalon található csevegőfelületen, szinte mindenki kipróbálta. Az ingyenes verzió a legújabb OpenAI GPT-3. 5 nagy nyelvi modellt (LLM) használja, míg a fizetős ChatGPT Plus a GPT-4 LLM-et.

A ChatGPT legjobb funkciói

Párbeszédes szövegfelület, amely intuitív módon finomítja a válaszokat

Visszacsatolási funkció, amely segít a mögöttes modellek betanításában

A szöveges válaszok természetesen folyékonyak

A korábbi beszélgetések a felhasználó fiókjában maradnak, és újraindíthatók.

A legismertebb és legszélesebb körben használt szöveggeneráló eszköz

A ChatGPT korlátai

A felhasználóknak meg kell tanulniuk, hogyan irányítsák az eszközt kérdésekkel és megjegyzésekkel.

Nincsenek sablonok

A ingyenes verzióhoz való hozzáférés korlátozott, és forgalmas időszakokban megtagadható.

A válaszok lassúak lehetnek az ingyenes verzióban.

A modellekben használt adatkészlet 2021 közepét követően kevés információt tartalmaz.

ChatGPT árak

ChatGPT: Ingyenes

ChatGPT Plus: 20 USD/hó felhasználónként

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: N/A

7. Rytr

Via Rytr

A Rytr egy platform, amely AI-generált szövegek segítségével hosszú formátumú tartalmakat hoz létre. A felhasználók meghatározzák a felhasználási esetet, megadják a kontextust, beállítják a hangnemet, majd létrehoznak egy tartalmat, amelyet tovább lehet finomítani. Az AI szöveggenerátorok listáján a Rytr kiemelkedik azzal, hogy több mint 30 nyelvet támogat, és rendelkezik plágiumellenőrzővel, SEO eszközzel és képalkotási opcióval. Legfőbb megkülönböztető jellemzője a beépített írási munkafolyamat-eszköz, amely a projektek tárolására és szervezésére szolgál.

A Rytr legjobb funkciói

Végigvezeti a felhasználókat az írási folyamaton

Beépített rich text szerkesztő

Bővítmények Chrome-hoz, WordPress-hez és másokhoz

Marketingtartalom létrehozására tervezve

A Rytr korlátai

A felhasználói felület megtanulása nehéz

A kimenet általában rövid és nem alkalmas hosszú formátumú tartalmakhoz.

Korlátozott csomagok esetén könnyen elfogyhatnak a karakterek egy adott hónapban.

Rytr árak

Ingyenes csomag: Ingyenes

Saver Plan: 9 USD/hó felhasználónként

Korlátlan csomag: 29 USD/hó felhasználónként

Rytr értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (750+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (9 értékelés)

8. Egyszerűsített

Via Simplified

A Simplified egy multimédiás AI-tartalomgenerátor és -kezelő eszköz, amely marketingcsapatoknak készült. Sablonokat, AI-t és egyszerűsített eszközöket használ grafikai tervezés, képek, videók és szövegek létrehozásához. Tartalmaz funkciókat a közösségi médián való kezeléshez és posztoláshoz.

A legjobb funkciók egyszerűsített változata

Multimédiás lehetőségek tartalom létrehozásához egy helyen

Közösségi média posztok ütemezése a legtöbb nagy platformra, beleértve a LinkedIn, Twitter, Instagram és Facebook oldalakat.

Az egyszerű felhasználói élmény kiváló a kezdő AI írók számára.

Az AI-t nem szöveges tartalmak létrehozására is használják.

Egyszerűsített korlátozások

Az AI szöveggenerálás más megoldásokhoz képest korlátozott

A közösségi média fiókokhoz való csatlakozás nehézkes lehet

A layout és a grafikus eszközök nem fejlettek – néha más eszközöket kell használni.

Egyszerűsített árazás

Örökre ingyenes: Ingyenes

Kis csapat: 30 USD/hó 5 felhasználó számára

Üzleti: 50 USD/hó 5 felhasználó számára

Növekedés: 125 USD/hó 5 felhasználó számára

Egyszerűsített értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (750+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (75+ értékelés)

9. Frase

Via Frase

A Frase egy SEO-tartalom-készítő platform, amely tartalom-marketingesek és marketingügynökségek számára készült. Az AI-alapú szöveggenerálás mellett a Frase tartalomelemzést is kínál. Mivel együttműködésre lett kialakítva, projektmegosztási és -szervezési eszközöket is tartalmaz.

A Frase legjobb funkciói

SEO optimalizálás

Beépített elemzési funkciók

Beépített Google keresőmotor eszköz

Erős tartalom-összefoglaló készítési funkciók

Versenyelőnyös kutatási eszközök és wikik

Egyedi sablonok

Frase korlátai

Nincsenek kulcsszó-kutató eszközök

A projekt szervezési képességek hiányosak

Nem az AI szöveggenerálásra összpontosít

A Frase árai

Próbaverzió: 1 dollár 5 napra

Solo: 14,99 USD/hó felhasználónként

Alap: 44,99 USD/hó felhasználónként

Csapat: 114,99 USD/hó három felhasználó számára

Frase értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

10. Copysmith

A Copysmith egy AI-alapú tartalomgeneráló eszköz, amely az OpenAI GPT-modelleit használja e-kereskedelmi termékek tartalmának létrehozásához. Kezelése a leggyakoribb e-kereskedelmi platformokon végzett szövegkészítési munkafolyamatokat, és tartalomkezelő eszközöket biztosít a termékleírásokhoz.

A Copysmith legjobb funkciói

E-kereskedelmi termékleírásokhoz készült

Integrálható az Amazon, a Shopify, a WooCommerce és más platformokkal

Munkafolyamat-kezelés, beleértve a szerkesztést, jóváhagyásokat és közzétételt

Tartalomkezelő eszközök

Támogatja a termékkatalógus importálását és a tömeges másolás létrehozását a termékleírások tömeges létrehozásához.

A Copysmith korlátai

A felület zavaros lehet

Csak termékek tartalmának létrehozásához hasznos

Az alacsonyabb árú csomagokban nem állnak rendelkezésre egyéni sablonok.

A kreditek lejárnak, ha nem használja őket.

Copysmith árak

Ingyenes próba: Ingyenes

Starter csomag: 19 USD/hó felhasználónként

Pro csomag: 49 USD/hó 5 felhasználó számára

Vállalati csomag: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Copysmith értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (12 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (25+ értékelés)

További eszközökért nézd meg a Spinbot alternatíváit és a Speedwrite alternatíváit!

ClickUp: A legjobb AI szöveggenerátor az Ön tartalmi igényeinek kielégítésére

Ha egyedi tartalom létrehozásáról van szó, akkor a legújabb mesterséges intelligencia eszközöknél többre van szükséged a feladatok elvégzéséhez. Szükséged van segítségre a projektek kezelésében, az együttműködésben és az előrehaladás nyomon követésében is.

A ClickUp AI az egyik legjobb módja annak, hogy hozzáférjen az OpenAI természetes nyelvfeldolgozási képességeihez. Mindez a ClickUp könnyen használható platformján belül elérhető, amely eredeti tartalomkészítő alkalmazásként is kiváló. 🛠

Ezért minden típusú csapat a ClickUp-ra támaszkodik a projektmenedzsment, az együttműködés, a projektdokumentáció és az AI írási asszisztens terén. Legközelebb, amikor új projektet indít, regisztráljon a ClickUp ingyenes próbaverziójára, és próbálja ki!

Nem kell sok idő, hogy megismerje a ClickUp és az AI íróeszköz együttes erejét, miközben könnyedén dolgozik együtt csapatával. 🤩