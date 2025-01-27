A 10 legjobb tartalomkezelő szoftver és eszköz 2025-ben

Ahhoz, hogy versenyképes maradjon a mai gyorsan változó digitális világban, vállalkozásának elengedhetetlenül fontos, hogy magas színvonalú tartalmakat állítson elő. A tartalomkezelő szoftverek és eszközök területe folyamatosan fejlődik, 2024-ben már több mint 800 tartalomkezelő rendszer közül lehet választani! De hogyan lehet eldönteni, melyik a legmegfelelőbb az Ön számára?

Ebben a cikkben bemutatjuk a 2024-es év 10 legjobb tartalomkezelő eszközét és szoftverét. Akár marketinges, tartalomkészítő vagy vállalkozás tulajdonosa, ez az átfogó útmutató segítségére lesz. Felfedezheti az iparágat vezető megoldásokat, amelyek segítségével átveheti az irányítást online tartalma felett.

Készen áll arra, hogy 2024-ben kiaknázza a tartalomkezelésben rejlő lehetőségeket, és forradalmasítsa a tartalom létrehozásának, kezelésének és közönségének eljuttatásának módját? Akkor kezdjük!

Mi az a tartalomkezelő rendszer?

A tartalomkezelő rendszer (CMS) egy szoftveralkalmazás, amely lehetővé teszi a digitális tartalom létrehozását, kezelését és módosítását. Felhasználóbarát felületet biztosít a tartalom létrehozásához, szerkesztéséhez és közzétételéhez, anélkül, hogy kiterjedt technikai ismeretekre vagy kódolási készségekre lenne szükség.

Közzétett már blogot vagy szerkesztett már weboldalt? Akkor már használt tartalomkezelő rendszert!

A CMS két fő összetevőből áll:

Tartalomkezelő alkalmazás : Ez lehetővé teszi digitális tartalmak létrehozását, szerkesztését, szervezését és közzétételét. Tartalmaz szövegszerkesztőket, Ez lehetővé teszi digitális tartalmak létrehozását, szerkesztését, szervezését és közzétételét. Tartalmaz szövegszerkesztőket, tartalomnaptárakat , médiakezelő eszközöket és felhasználói profilokat. Mindez megkönnyíti a csapatok számára a tartalom létrehozásában és közzétételében való együttműködést.

Tartalomszolgáltató alkalmazás: Ez a komponens kezeli a tartalom megjelenítését és a végfelhasználókhoz való eljuttatását. Olyan feladatokat lát el, mint a tartalom lekérése a CMS adatbázisból, sablonok vagy témák alkalmazása, valamint a tartalom kiszolgálása a látogatók számára.

A CMS platformok számos egyéb funkciót és szolgáltatást kínálnak, például erőforrás-kezelést, bővítményeket és kiterjesztéseket, valamint elemzéseket.

A tartalomkezelő rendszerek típusai

A CMS platform kiválasztása előtt fontos alaposan átgondolni a különböző típusú tartalomkezelő rendszereket. Íme a leggyakoribb CMS típusok és azok felhasználási területei:

Webtartalom-kezelő rendszer (WCMS): magában foglalja a weboldal-készítést, a webtárhely-szolgáltatást és a nyílt forráskódú CMS-t.

Digitális eszközkezelő rendszer (DAM): Központosítsa az eszközöket, tartalmakat, munkafolyamatokat és műveleteket több üzleti egység, osztály és csapat között. Központosítsa az eszközöket, tartalmakat, munkafolyamatokat és műveleteket több üzleti egység, osztály és csapat között.

Vállalati tartalomkezelő rendszer (ECM): Olyan rendszer, amely segít a szervezeteknek a strukturálatlan adatok gyűjtésében, tárolásában, továbbításában és kezelésében. Ide tartoznak például az e-mailek, (ECM): Olyan rendszer, amely segít a szervezeteknek a strukturálatlan adatok gyűjtésében, tárolásában, továbbításában és kezelésében. Ide tartoznak például az e-mailek, irodai dokumentumok , beolvasott dokumentumok, jelentések és egyebek.

Komponens-tartalomkezelő rendszer (CCMS): A CCMS lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy hatékonyan nyomon kövessék, kezeljék és tárolják a tartalmat különböző komponensekben, például szavakban, bekezdésekben, kifejezésekben vagy fotókban.

A minőségi tartalom előállítása marketingstratégiájának egyik legfontosabb eleme kell, hogy legyen. A CMS pedig pontosan ebben segít.

Felbérelhet influencereket, hogy megpróbálják eladni a termékeit és szolgáltatásait, és ez bizonyos mértékben segíthet. De saját tartalom nélkül nem fogja tudni magát megbízható hangként megalapozni, és nem fogja tudni kiépíteni az ügyfelek hűségét.

A megfelelő CMS és marketing eszközök megtalálása segítségével egyszerűsítheti a munkafolyamatokat, javíthatja a csapat együttműködését, és ami a legfontosabb, bővítheti vállalkozását. Tartalomkezelő eszközök nélkül nehezebb lenne tartalmat létrehozni és nagy mennyiségben szállítani.

Szerencsére manapság számos különböző típusú tartalomkezelő eszköz áll rendelkezésre, amelyek segítenek csapatának és vállalkozásának a munka minden részének kezelésében. Ezek a tartalomkezelő rendszerek önállóan vagy együttesen is működhetnek, hogy megkönnyítsék a tartalom létrehozását és kezelését, racionalizálják az együttműködést, biztosítsák a következetes márkaépítést, javítsák a keresőmotorok optimalizálását, és támogassák az Ön igényeit vállalkozása növekedésével.

Vessünk egy pillantást mindegyikre!

1. Egyszerű tartalomkészítés

A tartalomkezelő rendszer többféle módon is elősegíti vállalkozása fejlődését. Frissítse digitális platformjait, növelje termelékenységét, és releváns tartalmakat szállítson közönségének, mindezt technikai szakértelem nélkül. A CMS egyszerűsíti a digitális tartalom létrehozásának és kezelésének folyamatát, és az AI írási eszközök segítségével ez még könnyebbé válik.

A újra megkérdező funkciók lehetővé teszik, hogy nagy mennyiségű tartalmat átírjon, hogy az megfeleljen az Ön hangvételének.

CMS nélkül szükség lenne egy professzionális fejlesztőre, aki ért a kódoláshoz. A CMS-sel a kód már készen áll. Ön irányítja a tartalomkészítést, ami időt és pénzt takarít meg.

2. Egyszerűsíti az együttműködést

A CMS megkönnyíti a csapat tagjai közötti együttműködést. Több felhasználó is egyszerre dolgozhat, hozzájárulva a tartalom létrehozásához és szerkesztéséhez. Különböző helyszíneken dolgozó, többfunkciós csapatokkal rendelkezik? A munkafolyamat-kezelés és a verziókezelés elengedhetetlen. Ez biztosítja a tartalom pontosságát és megkönnyíti a hatékony csapatmunkát.

Javítsa a csapat együttműködését, központosítsa a visszajelzéseket és gyorsítsa fel a jóváhagyási folyamatokat a ClickUp Proofing funkciójával – hozzárendelhet megjegyzéseket közvetlenül a feladat mellékleteihez, PDF-ekhez, képekhez és videókhoz.

3. Rugalmasságot kínál és támogatja a skálázhatóságot

A CMS segít vállalkozásának növekedésében és alkalmazkodásában is. Új oldalak, szakaszok vagy funkciók hozzáadhatók, ahogyan az Ön igényei változnak. Ez a rugalmasság lehetővé teszi a bővülő igényeinek kielégítését anélkül, hogy jelentős változtatásokra vagy új fejlesztésekre lenne szükség.

A skálázható CMS-platformok gyakran rendelkeznek tartalomreplikációs és -terjesztési funkciókkal. Ez lehetővé teszi a tartalom több szerverre történő replikálását. Ez azt jelenti, hogy a szerverek nem lesznek túlterheltek. Egyszerűen fogalmazva: növeli a teljesítményt, így webhelye nem lesz túlterhelve a nagy forgalom miatt.

4. Biztosítja a következetes márkaépítést

A márkázási sablonok és témák használatával a CMS egységes és professzionális megjelenést biztosít az egész digitális jelenlétedben. Ez erősíti a márka identitását, növeli az ügyfelek elismertségét és javítja a felhasználói élményt, így javítva az ügyfelekkel való kapcsolattartást.

A CMS-nek rendelkeznie kell egy központi katalógussal a digitális eszközök, például logók, grafikák, képek és videók kezeléséhez. Ezáltal a tartalomkészítők könnyen hozzáférhetnek a márkaeszközökhöz. Emellett minimalizálja az elavult vagy jogosulatlan anyagok használatának kockázatát. A központi eszközkezelő rendszer fenntartásával a CMS biztosítja a webhely egészén belüli konzisztenciát.

5. Javítja a SEO-t

Nem kell SEO-guru lennie ahhoz, hogy webhelyét megtalálják. Sok CMS-platform beépített SEO-eszközökkel rendelkezik, amelyek segítenek ebben. Optimalizálni szeretné a kezdőlapját, termékoldalait vagy blogbejegyzéseit? Egy jó CMS növeli az organikus forgalmát és segít elérni a célközönségét.

Egy jó tartalomkezelő rendszer, amely támogatja a SEO projektmenedzsmentet, nagy változást hozhat vállalkozásában. Időt takarít meg, rugalmasságot biztosít és nagyobb ellenőrzést ad online tartalma felett. Végül is a CMS segít abban, hogy jobb élményt nyújtson közönségének és elérje üzleti céljait.

Hozzon létre kétirányú hozzáférési pontot a tartalomadatbázis és a klaszterek között úgy, hogy a Mind Map-et közvetlenül összekapcsolja a feladatokkal a ClickUp Whiteboards segítségével.

Mi teszi jóvá egy tartalomkezelő szoftvert?

A megfelelő tartalomkezelő szoftver kiválasztásakor vegye figyelembe a következő elemeket:

Felhasználóbarát: Keressen olyan CMS-t, amely intuitív felülettel és egyszerű funkciókkal rendelkezik. A tartalom létrehozásához, szerkesztéséhez és közzétételéhez nem szükségesek programozási ismeretek. A felhasználóbarát CMS lehetővé teszi csapatának, hogy hatékonyan kezelje a tartalmakat.

Rugalmas szerkesztő: Egy jó CMS-nek rugalmas szerkesztőt kell kínálnia, amely lehetővé teszi a tartalom egyszerű létrehozását és formázását. Keressen olyan eszközöket, mint Egy jó CMS-nek rugalmas szerkesztőt kell kínálnia, amely lehetővé teszi a tartalom egyszerű létrehozását és formázását. Keressen olyan eszközöket, mint a WYSIWYG szerkesztők, a drag-and-drop funkció és a médiakezelés. Ez egyszerűsíti a kreatív folyamatot és zökkenőmentes szerkesztési élményt biztosít.

Együttműködés: Fontolja meg egy olyan CMS használatát, amely támogatja az együttműködési funkciókat. Keressen olyan funkciókat, mint a szerepkörök és jogosultságok, tartalom munkafolyamatok és verziókezelés. Ezek a funkciók lehetővé teszik, hogy több felhasználó együtt dolgozzon, és együtt vizsgálja meg és hagyja jóvá a tartalmat, így csapata soha nem marad le semmiről.

Testreszabás: Válasszon olyan CMS-t, amely testreszabási lehetőségeket kínál, hogy az illeszkedjen a márkaépítési és tervezési követelményeihez. Keresse meg a sablonok, témák és elrendezések testreszabási lehetőségeit. A nagymértékben testreszabható CMS lehetővé teszi, hogy egyedi és személyre szabott digitális élményt teremtsen a közönségének.

Integrációk : Ellenőrizze CMS-ének kompatibilitását a népszerű bővítményekkel, kiterjesztésekkel vagy API-kkal. Az integrációk, mint például : Ellenőrizze CMS-ének kompatibilitását a népszerű bővítményekkel, kiterjesztésekkel vagy API-kkal. Az integrációk, mint például az AI-tartalomgenerátorok marketingeszközök vagy automatikus időkövetés , jelentősen megkönnyíthetik az életét. Az integrációk célja a munkafolyamatok javítása és az adatok szinkronizálása az összes rendszer között.

Támogatás: A CMS-nek megbízható támogatási hozzáféréssel kell rendelkeznie. Keresse meg a dokumentációt, a felhasználói fórumokat és az ügyfélszolgálati csatornákat. A gyors reagálású támogatás döntő fontosságú lehet a felmerülő problémák megoldásában.

Ezeket az elemeket figyelembe véve olyan tartalomkezelő rendszert találhat, amely minden igényét kielégíti, függetlenül vállalkozása méretétől.

Kezdjük egy fontos figyelmeztetéssel. Lehetetlen meghatározni, hogy melyik a „legjobb CMS”. Miközben elolvassa ezt a listát, javasoljuk, hogy a döntés meghozatala előtt mérlegelje az egyes CMS-ek funkcióit az Ön igényeinek megfelelően. Mérlegelje az előnyöket és hátrányokat, és próbáljon ki néhányat. A legtöbbnek van ingyenes próbaverziója vagy demója.

Ezzel együtt nézzük meg a 10 legjobb tartalomkezelő szoftvert.

A legjobb digitális eszközkezeléshez, munkafolyamatok automatizálásához és csapatmunka együttműködéshez

Készítsen áttekinthető képet munkájáról, egyszerűsítse tartalomkezelési feladatait, és kezelje minden típusú tartalmát, például közösségi média bejegyzéseket, blogokat, céloldalakat és egyebeket a ClickUp segítségével.

Ha a ClickUp-ra gondol, valószínűleg a projektkezelő szoftver jut eszébe. Ez igaz. De mivel ez egy all-in-one projektkezelő eszköz, amely teljesen testreszabható platformot kínál, bármelyik csapat, bármelyik részleg és bármilyen méretű vállalkozás konfigurálhatja a ClickUp-ot úgy, hogy az megfeleljen az egyedi igényeinek és különböző felhasználási eseteinek, beleértve a tartalomkezelést is. ?

A ClickUp több száz fejlett marketing- és csapatmunkát támogató funkcióval, valamint bármilyen felhasználási esethez és igényhez igazítható átfogó marketing sablonokkal segíti a tartalommarketing tevékenységét, például:

A ClickUp ezen funkciói segíthetnek a tervezési folyamat egyszerűsítésében és a különböző csatornák, például a webhely, a blog, a közösségi média és az e-mail kampányok tartalmának kezelésében.

Ráadásul a ClickUp több mint 15féle nézetet kínál munkájának megtekintéséhez, beleértve a naptár nézetet a tartalom naptárának tervezéséhez és ütemezéséhez, a lista nézetet a tartalomprojektek kezeléséhez, a táblázat nézetet a tartalom egyszerű kezeléséhez és a haladás nyomon követéséhez, és még sok minden mást.

És nem feledkezhetünk meg a ClickUp AI-ról sem – a ClickUp beépített, szerepkörökön alapuló írási asszisztenséről. ✍️⚡️

A ClickUp AI célja, hogy segítsen gyorsabban írni, vonzó tartalmakat összeállítani, finomítani az írásait, és segítsen megőrizni kreativitását. Akár blogot ír, közösségi médiás bejegyzéseket szerkeszt, vagy tartalommarketing-stratégiákat és kampányötleteket dolgoz ki, a ClickUp AI segítségével legyőzheti az írói blokkot, és kevesebb idő alatt többet tud elvégezni.

A ClickUp AI használata blogbejegyzések, közösségi média bejegyzések, tartalomstratégiai ötletek és egyebek létrehozásához a ClickUp Docs-ban

Ezek a fejlett funkciók és még sok más zökkenőmentes élményt nyújtanak a ClickUp-ban, valamint funkcionális megoldásokat kínálnak, amelyek segítenek a csapatok és a tartalomkezelési munkafolyamat minden részének kezelésében.

Főbb jellemzők

Több mint 15 egyedi projektnézet : Tekintse meg munkáját a saját módján a ClickUp : Tekintse meg munkáját a saját módján a ClickUp egyedi projektnézeteivel , beleértve a Naptár, Tábla, Idővonal és Űrlap nézeteket.

Teljesen testreszabható platform : Konfigurálja a ClickUp-ot úgy, hogy az minden igénynek, munkafolyamat-preferenciának és egyebeknek megfeleljen, olyan fejlett funkciók segítségével, mint : Konfigurálja a ClickUp-ot úgy, hogy az minden igénynek, munkafolyamat-preferenciának és egyebeknek megfeleljen, olyan fejlett funkciók segítségével, mint a ClickApps

ClickUp AI : AI írási asszisztens a ClickUp-ban, amely segít gyorsabban írni és jobb tartalmakat készíteni.

Egyéni mezők : Adjon hozzá saját : Adjon hozzá saját egyéni mezőket , hogy hatékony és testreszabott nézetet hozzon létre, amely igazodik a projektjeihez, csapataikhoz és bármilyen típusú munkához.

Egyéni állapotok : Egyszerűsítse tartalom-munkafolyamatát, és hozzon létre egyéni állapotokat, hogy a projekt minden szakaszának megadjon egy kijelölt állapotot.

Munkafolyamat-automatizálás: Használjon előre elkészített recepteket, vagy hozzon létre egyedi munkafolyamat-automatizálást a ClickUp-ban, hogy felgyorsítsa munkafolyamatát és biztosítsa a folyamatok konzisztenciáját.

Csapatmunka és kommunikáció : Hozzáférés egy sor csapatmunka és kommunikációs funkcióhoz, mint például a brainstorminghoz és tartalomtervezéshez használható Whiteboards, az SOP-k és blogokhoz használható Docs, az azonnali üzenetküldéshez használható Chat view, a jegyzetekhez, hozzárendelt megjegyzésekhez és még sok máshoz használható Proofing.

Testreszabható sablonok: Válasszon több mint 1000 sablon közül minden csapat és különböző felhasználási esetek számára, hogy gyorsan elindíthassa munkáját, és testreszabhatja azokat igényeinek és preferenciáinak megfelelően.

Korlátozások

Lehet, hogy a rendelkezésre álló funkciók és testreszabási lehetőségek száma miatt van egy kis tanulási görbe, de a ClickUp olyan erőforrásokat kínál, mint a ClickUp University, oktató blogok és 24/7 ügyfélszolgálat.

Az alkalmazásban még nem minden nézet elérhető.

Árak

Örökre ingyenes csomag

Korlátlan: 5 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 12 USD/felhasználó/hónap

Business Plus: 19 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp AI: Ingyenes próba elérhető; bármely fizetős munkaterülethez hozzáadható, csupán 5 dollárért tag/hónap.

2. WordPress

A legjobb weboldal-készítéshez és webtartalom-kezeléshez

WordPress megjelenés és témák (WordPress-en keresztül)

A WordPress egy széles körben használt és sokoldalú CMS. Könnyű használatáról, kiterjedt plugin-ökoszisztémájáról és testreszabható témáiról ismert.

A WordPress minden szintű felhasználó számára lehetővé teszi weboldalainak létrehozását, kezelését és testreszabását. Több ezer témával és bővítménnyel a WordPress páratlan testreszabási lehetőségeket kínál. Emellett nagy és támogató közösséggel rendelkezik, amely erőforrásokat, frissítéseket és biztonsági javításokat biztosít.

A WordPress rendkívül skálázható, így kisvállalkozások és nagyvállalatok számára egyaránt alkalmas. Az internet több mint 40%-a WordPressen fut. Ez bizonyítja, hogy tovább fog fejlődni, és továbbra is kompatibilis marad a különböző tárhelyszolgáltatókkal és integrációkkal.

Fontos megjegyezni, hogy van különbség a WordPress.org és a WordPress.com között. A fő különbség az, hogy a WordPress.com egy hosztolt blogszolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy WordPress szoftverrel hozzon létre weboldalt. A WordPress.org önállóan hosztolt, vagyis a weboldalt saját maga építi fel. A WordPress.org sokkal jobban testreszabható és hosszú távon megfizethetőbb.

A legjobb funkciók

Intuitív felület : A WordPress segítségével a kezdők is könnyedén létrehozhatnak és kezelhetnek weboldalakat, anélkül, hogy széleskörű technikai ismeretekkel rendelkeznének.

Rugalmas tartalomkezelés: Könnyedén hozhat létre, szerkeszthet és rendszerezhet különböző típusú tartalmakat, beleértve blogbejegyzéseket, oldalakat, médiafájlokat és még sok mást.

Kiterjedt plugin-ökoszisztéma: A pluginok széles körű funkciókat fednek le, beleértve az e-kereskedelmet, a SEO-t, a közösségi média integrációt, a biztonsági fejlesztéseket és még sok mást.

Testreszabási lehetőségek: A felhasználók személyre szabhatják webhelyeiket egyedi sablonok, stílusok, widgetek, menük, CSS-testreszabás és egyéb lehetőségek segítségével.

Erős közösségi támogatás: Világszerte több millió felhasználóval a WordPress egy virágzó fejlesztői, tervezői és rajongói közösség támogatását élvezi, akik hozzájárulnak a fejlesztéséhez.

Korlátozások

Bár a WordPress egy sokoldalú és rendkívül skálázható platform, a webhelyek nagy mennyiségű tartalom vagy nagy forgalom kezelése során kihívásokkal szembesülhetnek, ami további szerverigényeket tesz szükségessé.

Népszerűsége és széles körű használata miatt a WordPress célpontja lehet a hackereknek és a rosszindulatú szereplőknek.

Árak

Ingyenes nyílt forráskódú szoftver a WordPress.org számára.

WordPress.com csomagok: Örökre ingyenes Alap: 4 USD/hó Prémium: 8 USD/hó Üzleti: 25 USD/hó Kereskedelmi: 45 USD/hó Vállalati: 25 000 USD/évtől

Vásárlói vélemények és értékelések

G2: 4,5 az 5-ből (8650 értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (14 635 értékelés)

3. Drupal

A legjobb nyílt forráskódú tartalomkezelő keretrendszer egyszerű webhelyekhez

Műszerfal nézet a Drupalban (a Drupal segítségével)

A Drupal robusztus, skálázható és nagyon rugalmas. Hatékony tartalomkezelési funkciókat kínál. Nagyon testreszabható, így komplex és nagyméretű webhelyekhez is alkalmas.

A Drupal moduláris felépítése lehetővé teszi a harmadik féltől származó rendszerekkel való egyszerű integrációt. Emellett kiterjedt testreszabási lehetőségeket is kínál, hogy illeszkedjen az Ön márkájához. Fejlett jogosultság-vezérlő és biztonsági funkcióival ideális vállalati szintű projektekhez. Az aktív felhasználói közösség hozzájárul a Drupal folyamatos fejlesztéséhez. Így mindig frissítéseket és rengeteg erőforrást kap.

A Drupal megbízható választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek változatos és folyamatosan fejlődő tartalomkezelési igényeik vannak.

A legjobb funkciók

Rugalmas tartalomarchitektúra: A Drupal rendkívül rugalmas tartalomarchitektúrát kínál, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyedi mezőkkel komplex tartalomtípusokat hozzanak létre és szervezzenek.

Skálázhatóság és teljesítmény: A Drupal nagy forgalmú webhelyek kezelésére lett tervezve, és beépített gyorsítótár-mechanizmusaival és tartalomszolgáltató hálózatok támogatásával hatékonyan skálázható.

Kiterjedt modulökoszisztéma: CMS moduljai számos funkciót lefednek, beleértve az e-kereskedelmet, a SEO-t, a felhasználókezelést, a média kezelését és még sok mást.

Robusztus többnyelvű támogatás: A többnyelvű támogatás és a beépített fordítási funkciók ideális választássá teszik globális webhelyek számára.

Erős biztonsági funkciók: A Drupal architektúrája számos biztonsági intézkedést tartalmaz, például részletes felhasználói jogosultságokat, bemeneti szűrést és hozzáférés-vezérlést, amelyek segítenek megvédeni a webhelyeket a potenciális fenyegetésektől.

Korlátozások

A felhasználóknak több időt és energiát kell fordítaniuk a Drupal koncepcióinak, konfigurációjának és fejlesztési gyakorlatainak elsajátítására.

A Drupal moduljai gondos tervezést és tesztelést igényelhetnek a kompatibilitás biztosítása és a webhely funkcionalitásának esetleges zavarainak elkerülése érdekében.

Árak

Ingyenes nyílt forráskódú szoftver

Vásárlói vélemények és értékelések

G2: 3,8 az 5-ből (403 értékelés)

Capterra: 4,2 az 5-ből (427 értékelés)

4. Joomla

A legjobb nyílt forráskódú CMS-hez és weboldalak készítéséhez

Műszerfal nézet a Joomla-ban (a Joomla-n keresztül)

A Joomla a könnyű használhatóság, a bővíthetőség és a sokoldalúság jegyében készült. A Joomla egyszerű felületet kínál, amely kezdők és nem technikai felhasználók számára is hozzáférhető. Bővítménykönyvtára megkönnyíti a testreszabást és az integrációt.

A Joomla rendkívül skálázható és komplex webhelyek és alkalmazások kezelésére is alkalmas. A Drupalhoz hasonlóan a közösség által vezérelt fejlesztést helyezi előtérbe. Rendszeres frissítéseket, biztonsági javításokat és támogató felhasználói közösséget kap. Funkciói, rugalmassága és kiterjesztései kombinációjával a Joomla kiváló választás, ha hatékony és alkalmazkodó CMS-megoldást keres.

A legjobb funkciók

Felhasználóbarát felület: A Joomla egy világos és intuitív adminisztrációs felületet kínál, amely egyszerűsíti a webhelykezelési feladatokat.

Hatékony tartalomkezelés: Az olyan funkciók, mint a beépített cikkverziókezelés, a tartalom ütemezése és a tartalom címkézése hatékony tartalomkezelést tesznek lehetővé.

Széles körű kiterjesztések: A kiterjesztések sablonokat, modulokat, komponenseket és bővítményeket tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy webhelyeiket saját igényeiknek megfelelően testreszabják.

Többnyelvű támogatás: A Joomla beépített többnyelvű támogatást biztosít, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy több nyelven hozzanak létre weboldalakat.

Hozzáférés-ellenőrzés és felhasználókezelés: A Joomla átfogó hozzáférés-ellenőrzési és felhasználókezelési funkciókat kínál, mint például felhasználói csoportok létrehozása, konkrét jogosultságok hozzárendelése felhasználókhoz vagy felhasználói csoportokhoz, valamint a felhasználói hitelesítési módszerek kezelése.

Korlátozások

A Drupalhoz hasonlóan a felhasználók a Joomla komplex felépítése miatt is nehéznek találhatják a megtanulását.

Bár a Joomla számos ingyenes sablont kínál, az alapértelmezett tervezési lehetőségek más CMS-platformokhoz képest korlátozottabbak lehetnek.

Árak

Ingyenes nyílt forráskódú szoftver

Vélemények

G2: 4,0 az 5-ből (375 értékelés)

Capterra: 4,1 az 5-ből (583 értékelés)

5. Sitecore Experience Platform

A legjobb több webhely kezeléséhez és omnichannel támogatáshoz

Műszerfal nézet a Sitecore-ban (a Sitecore-on keresztül)

Készen áll a hatékony és személyre szabott digitális élmények létrehozására? Nézze meg alaposan a Sitecore-t!

A Sitecore Experience Platform egy átfogó CMS. Digitális élményplatformja, személyre szabási képességei és vállalati szintű funkciói miatt megbízható CMS-megoldásnak számít. Többcsatornás publikálást, munkafolyamatokat, tartalomverziókezelést tartalmaz, és hatalmas integrációs ökoszisztémával rendelkezik.

Célzott tartalmi lehetőségeket keres? A Sitecore fejlett személyre szabási és ügyfélélmény-kezelő eszközei ezt megkönnyítik Önnek. Skálázható és biztonságos platformot biztosít, amely ideális nagyobb projektekhez.

A legjobb funkciók

Robusztus személyre szabás: A Sitecore hatékony személyre szabási funkciókat kínál, amelyek lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy célzott és releváns tartalmat nyújtsanak webhelyük látogatóinak.

Tartalomkezelési munkafolyamat: A Sitecore átfogó tartalomkezelő rendszert (CMS) kínál intuitív szerkesztőeszközökkel, verziókezeléssel és munkafolyamat-kezeléssel.

Fejlett marketing automatizálás: hatékony hatékony leadkezelés , e-mail marketing, A/B tesztelés, analitikai integráció és még sok más lehetőség a marketingtevékenységek optimalizálásához.

Többcsatornás szállítás: A Sitecore zökkenőmentes tartalomszállítást tesz lehetővé több csatornán, beleértve a webhelyeket, a mobil eszközöket, a közösségi médiát és az e-maileket.

Skálázhatóság és vállalati szintű képességek: Nagy léptékű vállalati webhelyek igényeinek kielégítésére készült.

Korlátozások

A Sitecore egy csúcskategóriás vállalati szintű platformként lett kialakítva, és a licencelési és bevezetési költségek magasak lehetnek.

A Sitecore egy funkciókban gazdag és nagymértékben testreszabható platform, amely technikai szakértelemmel nem rendelkező felhasználók számára bonyolultnak bizonyulhat.

Árak

Az árak nem szerepelnek az interneten.

Vélemények

G2: 3,9 az 5-ből (362 értékelés)

Capterra: 4,2 az 5-ből (4 értékelés)

6. Contentful

A legjobb tartalomkezeléshez és -terjesztéshez bármilyen platformon

Műszerfal nézet a Contentfulban (a Contentfulon keresztül)

A Contentful CMS egy headless tartalomkezelő rendszer. Rugalmasságáról, skálázhatóságáról és könnyű használatáról ismert. Elválasztja a tartalom létrehozását és tárolását a megjelenítéstől. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozások zökkenőmentesen tudják szállítani a tartalmat a különböző csatornákon és eszközökön.

A Contentful API-first megközelítést alkalmaz. Ez megkönnyíti a fejlesztők számára a tartalom integrálását és bármely alkalmazásba való szállítását. Intuitív felhasználói felületének köszönhetően a nem technikai felhasználók is létrehozhatnak és kezelhetnek tartalmakat.

Olyan CMS-megoldást keres, amelyet a fejlesztők is imádni fognak? A Contentful ezt is teljesíti. A fejlesztők imádják a felhőalapú architektúráját.

A legjobb funkciók

Headless CMS architektúra: Ez rugalmasságot biztosít a tartalom különböző platformokra és eszközökre történő szállításában, beleértve a weboldalakat, mobilalkalmazásokat, okoseszközöket és egyebeket.

Tartalom modellezés és strukturált tartalom: Hatékony tartalomszervezés, újrafelhasználás és konzisztencia a különböző csatornákon és alkalmazásokban.

API-first megközelítés: Könnyű integrációt kínál más rendszerekkel, alkalmazásokkal és szolgáltatásokkal, megkönnyítve a személyre szabott és dinamikus élmények létrehozását különböző platformokon.

Valós idejű együttműködés és verziókezelés: A Contentful valós idejű frissítéseket, verziókezelést és a változások nyomon követésének lehetőségét kínálja, megkönnyítve ezzel a csapatok együttműködését és a tartalom minőségének fenntartását.

Skálázhatóság és teljesítmény: A Contentful infrastruktúrája, globális tartalomszolgáltató hálózata (CDN) és gyorsítótár-mechanizmusai kiváló teljesítményt és skálázhatóságot biztosítanak.

Korlátozások

A Contentful beállítása és konfigurálása technikai ismereteket vagy segítséget igényelhet.

Felhőalapú CMS-ként az internet-hozzáférés korlátozott vagy megbízhatatlan területeken működő vállalatok nehézségekbe ütközhetnek a tartalom hatékony elérésében és kezelésében.

Árak

Ingyenes: magánszemélyek és alapvető projektek számára

Alap: 300 USD/hó 20 felhasználó számára

Prémium: egyedi árazás

Vásárlói vélemények és értékelések

G2: 4,2 az 5-ből (286 értékelés)

Capterra: 4,4 az 5-ből (55 értékelés)

7. HubSpot CMS

A legjobb weboldal készítéséhez és kezeléséhez

Műszerfal nézet Hubspot CMS (a Hubspoton keresztül)

A HubSpot CMS egy átfogó tartalomkezelő eszköz. Ötvözi a weboldal-fejlesztést, a marketinget, az elérhetőségi eszközöket és még sok mást. A HubSpot CMS segítségével a vállalkozások könnyedén építhetnek reszponzív és optimalizált weboldalakat. Zökkenőmentesen integrálható más HubSpot eszközökkel, mint például az e-mail nyomon követés, a marketing automatizálás, a leadkezelés és az ügyfélkapcsolatok. Az alkalmazás-piactérük több mint 1000 integrációt kínál, köztük egyet a ClickUp-pal.

A HubSpot CMS segítségével rendkívül személyre szabott élményt nyújthat közönségének. Ebben olyan funkciók segítenek, mint a dinamikus személyre szabás és az intelligens tartalom. Ez egy all-in-one megoldás, amely lehetővé teszi a marketingesek és fejlesztők számára, hogy digitális tartalmaikat és kampányaikat létrehozzák, optimalizálják és nyomon kövessék.

A legjobb funkciók

Tartalomkészítés és -kezelés: A HubSpot CMS drag-and-drop szerkesztőt, inline szerkesztést és testreszabható sablonokat kínál, amelyekkel könnyedén létrehozhat és frissíthet weboldalakat, blogbejegyzéseket, céloldalakat és egyebeket, anélkül, hogy kódolási ismeretekre lenne szüksége.

Dinamikus személyre szabás: A tartalmat személyre szabhatja, hogy személyre szabott élményt nyújtson, növelve ezzel az elkötelezettséget és a konverziós arányokat.

SEO optimalizálás: A HubSpot CMS beépített SEO eszközöket és optimalizálási ajánlásokat tartalmaz, amelyek segítenek javítani webhelye láthatóságát a keresőmotorokban.

Több eszközre való reagálóképesség: A HubSpot CMS biztosítja, hogy webhelye reagálóképes és optimalizált legyen a különböző eszközökhöz, beleértve a számítógépeket, táblagépeket és mobil eszközöket.

Marketing integráció: Zökkenőmentesen integrálható a Hubspot CRM-mel a hatékony lead generálás és ápolási folyamatok érdekében.

Korlátozások

A rendelkezésre álló sablonokon túlmutató elrendezés vagy tervezés testreszabása fejlett kódolási ismereteket vagy fejlesztő segítségét igényelheti.

A HubSpot CMS használatának költsége hátrány lehet azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek nincs szükségük a HubSpot marketingfunkcióinak teljes skálájára.

Árak

Ingyenes

Starter: 23 USD/hó

Professzionális: 360 USD/hó

Vállalati: 1200 USD/hó

Vásárlói vélemények és értékelések

G2: 4,5 az 5-ből (1505 értékelés)

Capterra: 4,7 az 5-ből (69 értékelés)

8. Statamic

A legjobb weboldalak készítéséhez és kezeléséhez

Leírások szerkesztése a Statamicban (vis Statamic)

A Statamic egy egyedülálló CMS ebben az összeállításban. Írók, kiadók és fejlesztők számára készült. A Statamic elnyerte a 2021-es CMS Critics Choice Award díjat a legjobb flat-file CMS kategóriában. Blokk-alapú tartalomszerkesztője elragadó kritikákat kapott.

Tiszta és intuitív felhasználói felületet kínál, amelynek köszönhetően a tartalomkezelés és -szerkesztés gyerekjáték. Lapos fájlszerkezetének köszönhetően a Statamic nem igényel adatbázist. Ez gyorsabb teljesítményt és egyszerűbb telepítést eredményez. A Statamic hatékony sablonrendszere és testreszabható mezői lehetővé teszik a tartalom egyszerű testreszabását. Kiváló fejlesztői eszközöket is kínál, például robusztus API-t és kiterjedt dokumentációt.

A Statamic kiváló választás, ha könnyű, mégis hatékony CMS-megoldást keres.

A legjobb funkciók

Lapos fájlszerkezet: A Statamic a tartalmakat és adatokat egyszerű szövegfájlokban tárolja, ahelyett, hogy adatbázisra támaszkodna, így nincs szükség bonyolult adatbázis-beállításokra.

Rugalmas tartalommodellezés: Határozza meg az egyéni tartalomtípusokat mezők, kapcsolatok és taxonómiák segítségével, hogy a tartalmat az Ön számára értelmes módon strukturálja és szervezze.

Felhasználóbarát vezérlőpanel: Tiszta és intuitív felület a tartalomszerzők és szerkesztők számára, hogy technikai ismeretek nélkül is létrehozhassák és frissíthessék a tartalmakat.

Beépített verziókezelés: Kövesse nyomon és kezelje a tartalmában végzett változtatásokat, könnyedén állítsa vissza a korábbi verziókat, hasonlítsa össze a változtatásokat, és működjön együtt több csapattaggal.

Bővíthetőség kiegészítőkkel: A kiegészítők olyan területeket fednek le, mint az e-kereskedelem, a SEO, az űrlapkészítők, a felhasználókezelés és még sok más.

Korlátozások

A nem technikai felhasználók számára kihívást jelenthet a Statamic használatának megkezdése további képzés vagy segítség nélkül.

Bár a Statamic aktív és támogató közösséggel rendelkezik, felhasználói bázisa kisebb lehet, mint a szélesebb körben elterjedt CMS-platformoké.

Árak

Solo: Örökre ingyenes

Pro: 259 dollár egyszeri díj projektenként; egy évig ingyenes frissítések, utána 59 dollár/év

Vállalati: Egyedi árazás

Vásárlói vélemények és értékelések

G2: 4,8 az 5-ből (2 értékelés)

Capterra: 4,8 az 5-ből (18 értékelés)

9. Adobe Commerce (korábban Magento)

A legjobb a teljes körű vásárlási és beszerzési élmény kezeléséhez

A teljes vásárlási és beszerzési élmény kezelése az Adobe Commerce-ben (az Adobe Commerce-en keresztül)

Az Adobe Commerce, korábban Magento néven ismert, egy hatékony, nyílt forráskódú CMS. Ez egy széles körben használt tartalomkezelő rendszer, amelyet kifejezetten e-kereskedelmi webhelyek számára terveztek. Hatékony funkciókat kínál a termékkezelés, a megrendelések feldolgozása és a fizetési integráció terén. A Magento ideális választás az online termékeket értékesítő vállalkozások számára.

Rendkívül testreszabható platformot kínál rugalmas architektúrával. A fejlesztők a kiterjesztés-piactérét használják a funkcionalitás bővítésére és a harmadik féltől származó rendszerekkel való integrációra. Skálázható és biztonságos CMS-megoldásként az Adobe Commerce segíthet vállalkozásának növekedésében és e-kereskedelmi tevékenységeinek hatékony kezelésében.

A legjobb funkciók

Robusztus e-kereskedelmi funkcionalitás: Az Adobe Commerce átfogó eszközkészletet kínál az online áruházak hatékony létrehozásához és kezeléséhez.

Rugalmas testreszabás és bővíthetőség: moduláris architektúrát biztosít, amely lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy egyedi témákat, bővítményeket és integrációkat hozzanak létre az egyedi üzleti igények kielégítése érdekében.

Skálázhatóság és teljesítmény: fejlett gyorsítótár-technikákat, elosztott architektúrát és optimalizált adatbázis-lekérdezéseket tartalmaz, hogy gyors és skálázható teljesítményt nyújtson.

Omnichannel képességek: Zökkenőmentes integrációt biztosít olyan népszerű piacterekkel, mint az Amazon és az eBay, valamint eszközöket kínál a készletek és megrendelések különböző csatornákon történő kezeléséhez.

Elemzési és marketingeszközök: Az olyan funkciók, mint a vásárlói szegmentálás, a személyre szabott ajánlások, a hírlevelek, a promóciók és a hűségprogramok javítják marketingtevékenységeit.

Korlátozások

A funkciókban gazdag és vállalati szintű igényekre tervezett Adobe Commerce magas költségekkel járhat, ami kevésbé hozzáférhetővé teszi a kisebb vállalkozások számára.

Árak

Az árak nem szerepelnek az interneten.

Ügyfélárak és vélemények

G2: 4,0 az 5-ből (493 értékelés)

Capterra: 4,3 az 5-ből (591 értékelés)

10. Squarespace

A legjobb testreszabott weboldalak készítéséhez

Példa egy Squarespace-szel létrehozott egyedi weboldalra (a Squarespace-en keresztül)

A Squarespace egy népszerű tartalomkezelő szoftver. Az egyszerű drag-and-drop felületnek köszönhetően a felhasználók kódolási ismeretek nélkül is gyönyörű weboldalakat hozhatnak létre. A Squarespace sablonjai és reszponzív elrendezései pillanatok alatt lenyűgöző weboldalakat hoznak létre. Tartalomkezelést, blogolást, e-kereskedelmet, SEO eszközöket és még sok mást tartalmaz.

A Squarespace a tárhelyszolgáltatást, a biztonságot és a szoftverfrissítéseket is kezeli, egyszerűsítve ezzel a weboldal karbantartását. Intuitív felületével és kifinomult kialakításával a Squarespace egy all-in-one megoldás a CMS-igényeire.

A legjobb funkciók

Sablonok: A Squarespace széles választékot kínál professzionálisan tervezett, vizuálisan lenyűgöző és modern sablonokból.

Drag-and-drop szerkesztő: A felhasználóbarát drag-and-drop szerkesztő segítségével könnyedén testreszabhatja webhelye elrendezését, hozzáadhat tartalomblokkokat és átrendezheti az elemeket.

Mobilbarát kialakítás: Az összes Squarespace sablon mobilbarát kialakítású.

Beépített SEO eszközök: A Squarespace beépített keresőmotor-optimalizálási (SEO) funkciókkal rendelkezik, amelyek segítenek webhelyének jó helyezést elérni a keresőmotorok találati listáján.

E-kereskedelmi funkciók: A Squarespace beépített e-kereskedelmi funkciójával könnyedén beállíthatja online áruházát.

Korlátozások

A fejlett testreszabás, például az alapkód módosítása vagy komplex egyéni funkciók létrehozása, korlátozott lehet.

Ha összetett vagy nagyon specifikus követelményei vannak, például külső rendszerekkel való kiterjedt integráció vagy egyedi fejlesztés, akkor a Squarespace korlátozottnak bizonyulhat abban, amit elérhet.

Árak

Személyes: 16 USD/hó

Üzleti: 23 USD/hó

Kereskedelem (alap): 27 USD/hó

Kereskedelem (haladó): 49 USD/hó

Vásárlói vélemények és értékelések

G2: 4,5 az 5-ből (1031 értékelés)

Capterra: 4,6 az 5-ből (2827 értékelés)

A tartalom a legfontosabb. De ahhoz, hogy kiváló tartalmat hozzon létre, szüksége van egy megbízható CMS-re. A digitális környezet gyorsan fejlődik. Ezek a 2024-es év legjobb CMS-platformjai képesek alkalmazkodni és kielégíteni mind a vállalkozások, mind a magánszemélyek igényeit.

Akár kisvállalkozás tulajdonosa, akár nagyvállalatot vezet, biztosan talál olyan CMS-megoldást, amely az Ön egyedi igényeinek megfelel. Ezekkel a lehetőségekkel magabiztosan vághat bele a tartalomkészítésbe. Ne feledje, hogy a minőségi tartalom idővel az üzleti növekedéshez vezet.

Bármelyik CMS-t is választja, a ClickUp segíthet javítani csapata termelékenységét és együttműködését. Szoftverünkkel összes tartalmi munkáját egy helyen konszolidáljuk.

Vendégíró:

Freya SEO-tanácsadó, aki tartalomkészítéssel és -terjesztéssel segíti a márkákat organikus forgalmuk növelésében. Számos online kiadványban idézik, többek között a Business Insider, a Fox Business, a Yahoo Finance és a Huffington Post. Emellett a CollectingCents tulajdonosa is, egy személyes pénzügyi blog, amelyet a semmiből épített fel.