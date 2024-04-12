Hogyan készítsünk tartalommarketing-menedzsment tervet?

A globális online tartalomfogyasztás a világjárvány idején megduplázódott, és azóta is folyamatosan növekszik. Ez különösen igaz a közösségi médiára, mivel a felhasználók 98%-a azt mondta, hogy a jövőben várhatóan ezt a csatornát fogja használni vásárlásokhoz.

A marketingesek számára a tartalommarketing 62%-kal olcsóbb, mint a hagyományos marketingtevékenységek, miközben közel háromszor annyi potenciális ügyfelet generál.

Az online marketing alapja: a tartalom.

Egy jó tartalommarketing-menedzsment terv tehát olyan, mint egy tapasztalt kapitány, aki jól kidolgozott térképpel, egyértelmű célponttal és a navigációhoz szükséges csillagok mély ismeretével indul útnak.

Kezdjük el az utazást! 🚢

Mi az a tartalommarketing-menedzsment?

A tartalommarketing-menedzsment a tartalom tervezésének, létrehozásának, terjesztésének és elemzésének stratégiai gyakorlata, amelynek célja a célközönség hatékony elérése és bevonása.

Ez a sikeres digitális marketingstratégia gerince, amely biztosítja, hogy a megfelelő üzenetek a megfelelő időben, a megfelelő csatornákon keresztül jussanak el a megfelelő emberekhez.

Ehhez a következőkre van szükség:

Tartalomkészítés: Cikkek, videók, podcastok, infografikák és jelentések, amelyek a közönség igényeinek, kihívásainak, preferenciáinak és viselkedésének alapos megértése alapján rezonálnak a közönséggel.

Tartalom terjesztése: Gondoskodjon arról, hogy a tartalom a megfelelő csatornákon keresztül elérje a célközönséget, például weboldalon, blogon, hírlevélben, YouTube-on, Spotify-on, Instagramon, TikTokon stb.

Újrafelhasználás: A tartalommarketing hatékonyságának növelése a tartalom újrafelhasználásával és különböző csatornákon történő újraelosztásával. Például blogbejegyzés írása egy podcast alapján, vagy animációs videók készítése a vállalati eseményekről.

A hatás elemzése: A tartalommarketing-tevékenységek hatékonyságának mérése a tartalommarketing KPI-khez viszonyítva, olyan adatpontok alapján, mint a látogatók száma, az elkötelezettség, a potenciális ügyfelek száma, a konverziók száma stb.

Eszközök kihasználása: Tartalommarketing szoftver használata kampányok létrehozásához, automatizálásához és teljesítményük elemzéséhez.

Ennek ellenére a tartalommarketing-stratégia hatékony végrehajtása a hajó kapitányán, a tartalommarketing-menedzserén múlik. Nézzük meg közelebbről a tartalommarketing-menedzser szerepét, feladatait és készségeit.

A tartalommarketing-menedzser szerepe

Ahogyan a kapitánynak meg kell terveznie az útvonalat, irányítania kell a legénységet és reagálnia kell a változó árapályra, úgy a tartalommarketing-menedzsernek is irányítania kell tartalmát az internet viharos vizein, biztosítva, hogy az elérje a kívánt célállomást: a közönséget.

A tartalommarketing-menedzser legfontosabb feladatkörök

A tartalommarketing-menedzserek több feladatot is ellátnak, többek között:

Tartalomstratégia kidolgozása: Hatékony tartalommarketing-stratégia kidolgozása, amely összehangolja az erőfeszítéseket az üzleti célokkal, az ügyfelek igényeivel és a marketingcélokkal. Ez magában foglalja a következőket:

Főbb üzenetek

Tartalom pillérei

Tartalomformátumok

Terjesztési csatornák

Mérőszámok és KPI-k

Építsen a tartalommarketing-stratégia sablonok alapjaira. Testreszabhatja, mezőket hozzáadhat/eltávolíthat, és igény szerint felhasználhatja őket.

Tartalom létrehozása: Vezesse felügyeletet a vonzó, releváns tartalom létrehozását és összeállítását különböző formátumokban (cikkek, videók, infografikák stb.) és platformokon (blogok, közösségi média, weboldalak).

Csapatkoordináció és -menedzsment: A tartalomcsapat vezetése és együttműködés vele a magas színvonalú eredmények elérése érdekében. Ez magában foglalja:

Célok kitűzése és feladatok delegálása

Tartalom-ötletelés kreatív kampányötletekhez

Szoros együttműködés írókkal, tervezőkkel, videósokkal és más tartalomalkotókkal, iránymutatás és visszajelzés biztosítása

Minőségi szabványok meghatározása

Szerkesztői naptárkezelés: A tartalom előállításának és közzétételének ütemezésének tervezése és karbantartása minden csatornán. Tartalomnaptár-sablonok beállítása a csapatok közötti konzisztencia és ismételhetőség biztosítása érdekében.

SEO: Növelje rangsorolását keresőmotor-optimalizálási taktikákkal, például kulcsszó-kutatás, on-page optimalizálás (például meta tagek és címsorok) és off-page hitelességépítés segítségével.

Költségvetés-kezelés: A tartalommarketing-költségvetés felügyelete az erőforrások hatékony elosztásával, a beszállítókkal és közreműködőkkel való tárgyalásokkal, valamint a marketingmix maximalizálásával.

Elemzés és folyamatos fejlesztés: A legfontosabb mutatók teljesítményének figyelemmel kísérése, hogy a csapat folyamatosan javíthassa eredményeit.

A tartalommarketing-menedzsernek szükséges készségek

Bárki, aki érdekődik a marketing és a tartalom iránt, elvégezheti a tartalom marketing menedzser képzést, de az alábbi készségek segíthetnek ebben.

SEO: Írás, optimalizálás és rangsorolás kezelése a keresőmotorokban

Szerkesztői megjegyzés: Nyelvi és történetmesélési készségek

Időgazdálkodás: erőforrás-elosztás, ütemezés és szervezés

Visszajelzés: A tartalomkészítők felülvizsgálata és irányítása

Kutatás: piaci, ügyfél- és belső kutatási technikák

Együttműködés: együttműködés a értékesítés, a mérnöki, a HR (a munkáltatói márka tartalmához), a pénzügyi stb. területeken működő funkcionális csapatokkal.

Vezetés: A marketingcsapat felvétele, irányítása és támogatása

Ezekkel a készségekkel így maximalizálhatja tartalommarketing-eredményeit.

Tartalommarketing stratégiák és taktikák

A sikeres tartalommarketinghez a stratégiai gondolkodás és a hatékony végrehajtás megfelelő ötvözete szükséges. Nézzük meg, hogyan illeszkednek ezek egymáshoz.

Határozza meg céljait és célkitűzéseit

Állítson fel SMART (konkrét, mérhető, elérhető, releváns, időhöz kötött) célokat. Gyakori példák:

A webhely forgalmának 15%-os növelése a következő negyedévben

Negyedévente 50 új potenciális ügyfél generálása a keresőmotor-marketing segítségével

Növelje a közösségi médián keresztül történő értékesítést 30%-kal

Ismerje meg közönségét

Ahhoz, hogy sikeres tartalommarketing-kampányt hozzon létre, azt értelmesnek, értékesnek és a célközönség számára használhatónak kell tennie. Ehhez ismernie kell őket.

Végezzen felméréseket az elsődleges kvantitatív adatok gyűjtése érdekében.

Végezzen interjúkat, hogy mélyebb kérdéseket tegyen fel és kvalitatív adatokat gyűjtsön.

Használja az elemzéseket a viselkedés (tudatos és tudattalan) megértéséhez.

Ha például új termelékenységi eszközt vezet be, felmérést készíthet szakemberek körében az elsődleges adatok gyűjtése érdekében, interjút készíthet a célcsoportjával, majd felhasználói megfigyeléseket indíthat, hogy nyomon kövesse, hogyan reagálnak az MVP-jére. Ezután hozzon létre egy potenciális ügyfelekből álló személyiségprofilt.

Felhasználói személyiség (Kép forrása: Wikimedia Commons )

Ismerje meg a piacot

A piac és a versenytársak elemzése alapvető fontosságú a differenciált tartalom létrehozásához. Íme néhány módszer, amellyel ezt megteheti.

Alapvető keresés: Keressen alapvető kérdéseket a vállalkozása kínálatáról a Google-on. Nézze meg, mi áll már rendelkezésre, hogy később ötleteket gyűjthessen, mivel tudna hozzájárulni.

Részletes tanulmány: Látogassa meg versenytársai weboldalait vagy közösségi média csatornáit, és figyelje meg őket. Jegyezze fel, mi nyűgözi le, és mit csinálna másképp.

Ne álljon meg itt! Nézze meg más márkákat is, amelyek az Ön ügyfeleit szolgálják, még akkor is, ha nem versenyeznek Önnel. Például, ha Ön egy projektmenedzsment alkalmazás, érdemes megnéznie a termelékenységi influencerek vagy az íróasztali/irodai kellékek márkák tartalmait, amelyek betekintést nyújthatnak a felhasználók pszichéjébe.

Eszközalapú kutatás: Használjon olyan eszközöket, mint a SEMrush vagy az Ahrefs a versenytársak tartalmának elemzéséhez. Nézze meg a leggyakrabban megosztott és legmagasabb rangú tartalmaikat, hogy azonosítsa a hiányzó témákat. Ez lehetőségeket tárhat fel arra, hogy ezeket a témákat alaposabban vagy másképp tárgyalja.

SEO-képességek fejlesztése

Használja kutatásait SEO-stratégia kidolgozásához és a legjobb gyakorlatok kialakításához.

On-page SEO: Készítsen olyan tartalmakat, amelyek közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak a közönségéhez. Használjon kulcsszavakat, meta tageket, meta leírásokat, H1/2/3 tageket, képek alternatív szövegét, slugokat és belső linkeket.

Off-page SEO: Hozzon létre visszautaló linkeket következetes elkötelezettség révén.

Technikai SEO: Győződjön meg arról, hogy minden szükséges elem rendelkezésre áll, például XML-sitemap, megfelelő architektúra, robots.txt, menük, oldalszámozás stb.

A legfontosabb, hogy olyan átfogó tartalmakat hozzon létre, amelyek megfelelnek a felhasználók szándékainak, és javítják a rangsorolást.

Ne álljon meg a publikálásnál!

A közösségi média stratégiájának valódi hatása a publikálás utáni interakcióban rejlik. Ösztönözze a kommenteket és visszajelzéseket, hogy kétirányú párbeszéd alakuljon ki.

Kérdések feltevésével ösztönözze a kommentelést. „Mi a kedvence? Válaszoljon a kommentekben” – ez a legegyszerűbb módja a kezdésnek.

Készítsen közvélemény-kutatásokat

Rendezzen versenyeket, kvízeket stb.

Vendégül látogassa meg vendégeit/sztár ügyfeleit a platformján

Soha ne hagyjon kommentet megválaszolatlanul (persze, ésszerű határok között!).

Mérje és elemezze eredményeit

Használjon digitális marketingalkalmazásokat, például a Google Analytics-t, hogy nyomon kövesse, mennyire teljesíti tartalma a kitűzött célokat. Vizsgálja meg az olyan mutatókat, mint a oldalnézetek száma, a kilépési arány és a konverziós arány, hogy megértse, mi működik, és idővel finomítsa stratégiáját.

Tartsa magát naprakészen a tartalommarketing és az iparág legújabb fejleményeiről. Vegyen részt webináriumokon, kövesse a véleményvezéreket a közösségi médiában, és iratkozzon fel az iparági hírlevelekre. Az alkalmazkodóképesség és a tájékozottság lehetővé teszi, hogy stratégiáját úgy alakítsa, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon.

Ha ez ijesztőnek tűnik, ne aggódjon! Találtunk egy egyszerű és egyedi keretrendszert, amellyel az összes bevált gyakorlatot egyetlen áttekinthető tervbe integrálhatja. Kezdjük is!

A magas színvonalú tartalommarketing-menedzsment terv elkészítésének lépései

Az internet folyamatosan változó világában a tartalommarketing olyan lehet, mint szél ellen vitorlázni. Ezt egy hatékony tartalommarketing-menedzsment tervvel megakadályozhatja. Íme, hogyan.

1. Végezzen háromirányú tartalom-auditot

Mielőtt vásárolni indulna (azaz tartalommarketing-menedzsment tervet készítene), szüksége van egy bevásárlólistára (azaz tartalomellenőrzésre). Ezért végezzen alapos áttekintést a következőkről.

Meglévő tartalom a következőkre:

A témák, amelyekkel foglalkozik, és azok, amelyek kimaradnak

A webhely felépítése és a tartalom szervezése

Nyelv, hangnem, stílus és egyéb márkaelemek

Közösségi média csatornák és a közönség elérése

Csapat képességei a méret, a tartalom létrehozásához/terjesztéséhez szükséges készségek, a költségvetés és a szükséges szakterületi ismeretek tekintetében.

Versenyhelyzet a tárgyalt témák, a bevált ötletek, az influencerekkel való együttműködések, az ajánlatok stb. tekintetében.

2. Ötleteljen tartalmi ötleteket

A tartalom-audit segítségével képet kaphat arról, mit kell tennie ahhoz, hogy tartalomterve hatékony legyen. Most pedig gyűjtsön össze csapatát egy brainstorming ülésre, hogy tartalomötleteket gyűjtsenek.

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást, hogy csapatként megvitassák az ötleteket. Helyezze át a témákat, szervezze, tervezze és ütemezze őket, mindezt egy helyen!

Miközben ezt csinálja, előfordulhat, hogy a felsorolt témák véletlenszerűnek tűnnek. Ezért készítsen egy tématérképet. A SEO-csapatok a tartalmi pillérek megközelítést vagy a hub-and-spoke modellt használják a szervezéshez.

Használja a ClickUp Mind Maps alkalmazást az ötletek architektúrájának/hierarchiájának létrehozásához. A csomópont alapú gondolattérképek lehetővé teszik az ötletek összekapcsolását is, így létrehozva az Ön által létrehozott tartalom neurális hálózatát.

Ossza meg a csapattal, és gyűjtsön visszajelzéseket.

Térképezd fel ötleteidet a ClickUp Mind Maps segítségével!

3. Készítse el a tartalomtervet

Miután befejezte az intenzív ötletelést, rendszerezze az ötleteket, hogy megvalósíthassa őket.

Témák azonosítása: Sorolja fel mindazt, amiről tartalmat készíthet, hogy segítsen a kiválasztott célközönségnek. Gondolkodjon tágabb perspektívából. Az ötletek kidolgozásához AI marketing eszközöket is használhat.

Ha például töltőtollakat árul, akkor nyilvánvalóan készíthet tartalmat a termékeiről. Emellett érdekes tartalmakat is készíthet az íróeszközök történetéről, a legújabb technológiákról és kiegészítő termékekről, például tintákról, tárolóeszközökről stb.

Gondoljon át az egész helyzetet, és ennek megfelelően sorolja fel az ötleteit. Az ötleteket tegye át cselekvéssé úgy, hogy a csomópontokat nyomon követhető ClickUp feladatokká alakítja.

ClickUp feladatok a tartalomkészítés kezeléséhez

Írjon összefoglalókat: Miután elhagyja a brainstorming asztalt, csapata elfelejti mindazt, amit megbeszéltek. Ezért jegyezze le őket. A ClickUp Docs egy remek jegyzetelő eszköz brainstorming közben.

Ezt követően készítsen részletes összefoglalót minden egyes tartalomról, amelyben felvázolja a témát, a célközönséget, a kulcsszavakat és a célokat. Emellett adja meg, hogy milyen formátumban szeretné a tartalmat, például videó, hang, infografika, képek stb.

A ClickUp Docs segíthet ezeknek a briefeknek a kezelésében. Használhatja a feladatnézet leírás részét is. Nincs ideje? Használja a ClickUp Brain-t, és pillanatok alatt elkészítheti a briefeket!

Állítson be elfogadhatósági kritériumokat: Segítse a tartalomkészítőket a siker elérésében azzal, hogy egyértelműen megfogalmazza, mit kell elérniük. Ez lehet például a szavak száma, kulcsszavak beépítése, hiteles források, nyelvtani ellenőrzés stb.

A ClickUp feladatok ellenőrzőlistái remek módszerek ennek biztosítására. Csak készítsen egy sablont, és a jövőben automatikusan alkalmazza azt minden feladatra. Voilá!

Ellenőrzőlista a ClickUp feladatokhoz

Kiterjedt szerkesztés: Dolgozzon ki átfogó szerkesztési irányelveket, amelyek kiterjednek a stílusra, a hangnemre, a nyelvtanra és a tartalom ténybeli pontosságára. Ezután ossza ki a konkrét feladatokat a tartalomszerkesztők, a szövegszerkesztők, a lektorok vagy a tényellenőrök között, szakértelmük alapján.

4. Készítsen tartalomnaptárat

Határidők meghatározása: Tervezze meg a tartalmi elemeket egy naptárban, hogy biztosítsa a tartalom következetes és változatos elosztását a csatornák között. Általában a csapatok ezt x blogbejegyzésre, szerdai e-mail hírlevelekre stb. osztják fel. A ClickUp-on ismétlődő feladatokat is beállíthat, és a leírásokat menet közben frissítheti.

Ne találja fel újra a kereket! Használja a ClickUp tartalomnaptár-sablonját a kezdéshez.

ClickUp tartalomnaptár sablonja

Felhasználók kijelölése: Minden feladatot rendeljen egy csapattaghoz. Nézze meg, ki áll rendelkezésre, és a munkaterhelésük alapján ossza ki a feladatokat. Ha egy munkatárs több feladatot is ellát, ügyeljen arra, hogy a munkaterhelése ésszerű legyen. Emellett térképezze fel az esetleges függőségeket is.

Tervezzen előre a nagy aktivitású időszakokra: Határozza meg a szezonális tartalmakat, kampányokat, termékbevezetéseket vagy egyéb események, amelyek valószínűleg bekövetkeznek – ezekre a tartalmakra előre tervezzen, hogy elkerülje a last minute rohanást.

5. Terjessze. Terjessze. Terjessze.

Lehet, hogy éppen a következő Pulitzer-díjas cikket írja. Ha azonban nem terjeszti, senki sem fogja elolvasni.

Természetesen ossza meg tartalmát a közösségi médiában. De tegyen ennél többet is. Gondoljon bele:

E-mail marketing

Vezető generálásra irányuló fizetett hirdetések

Más formátumokra/csatornákra való átalakítás

A közösségi média bejegyzéseinek rövid időn belüli újrapostolása

A tartalom rendszeres frissítése

6. A tartalomkészítés és -kezelés operacionalizálása

Miután megteremtette az alapokat, kezdje el egységesíteni a tartalommarketing-menedzsment folyamatát. Például:

A tartalomírási sablonok kiválóan alkalmasak az írások következetességének biztosítására.

Használjon ismétlődő céloldalakat konkrét tartalmakhoz vagy kampányokhoz.

Használja a ClickUp Automations szolgáltatást az egyes feladatok állapotának automatikus megváltoztatásához vagy emlékeztető küldéséhez.

7. Teljesítmény nyomon követése és elemzése

Ahhoz, hogy egy kis létszámú tartalomcsapat konzisztens üzleti eredményeket érjen el, mérnie kell a marketing KPI-k teljesítményét. A ClickUp Dashboard pontosan ezt teszi lehetővé.

Integrálja marketingeszközeit a ClickUpba, hogy átfogó képet kapjon. Kövesse nyomon és elemezze marketingcéljai elérésének előrehaladását részletesen és egy pillanat alatt. Helyezze kontextusba a roadmapjához és piacra lépési terveihez kapcsolódó feladatokat.

Egységes marketing irányítópult a ClickUp segítségével

A ClickUp segítségével könnyedén navigálhat a tartalommarketing viharos vizein

Miután befejeztük a tartalommarketing-menedzsment terv kidolgozásának útját, egyértelművé vált, hogy ez a folyamat valóban összetett. Egy jó tartalommarketing-menedzsment tervhez szükség van a tartalomkészítő fantáziájára, a marketinges piaci fókuszára és a projektmenedzser szervezési képességeire.

Ez az egyedülálló kombináció a megfelelő eszközökkel tovább javítható. A ClickUp marketingprojekt-kezelő eszköze úgy lett kialakítva, hogy széles körű felhasználói igényeket kielégítsen, legyen szó alkotókról, lektorokról vagy menedzserekről.

Érje el célját biztonságosan és elégedetten a ClickUp segítségével. Próbálja ki a ClickUp-ot ingyen.

Gyakran ismételt kérdések a tartalommarketing-menedzsment tervről

1. Mi a tartalommarketinges szerepe?

A tartalommarketinges szerepe sokrétű, kreatív, stratégiai és analitikai feladatokat ötvöz, hogy növelje a márka ismertségét, bevonzza a közönséget, és végső soron hozzájáruljon az üzleti növekedéshez.

A tartalommarketingesek alapvető feladata, hogy értékes tartalmakat hozzanak létre és azokat következetesen terjesszék, hogy vonzzák és megtartsák a potenciális ügyfeleket, ami nyereséges ügyfélaktivitást eredményez.

2. Melyek a tartalommarketing 4 alapelvei?

A tartalommarketing 4 alapelve:

A közönség megértése

Tartalomkészítés

Tartalomterjesztés

Mérés és elemzés

3. A tartalomkezelés a marketing része?

Igen, a tartalomkezelés a marketing alapvető eleme. Lehetővé teszi a marketingszakemberek számára, hogy hatékonyan és eredményesen használják a tartalmat az üzleti és marketing célok eléréséhez, így elengedhetetlen a mai tartalomvezérelt digitális világban.