A 2025-ben nyomon követendő 20 legfontosabb tartalommarketing KPI

Gondolkodott már azon, hogy célközönsége hogyan reagál a közzétett tartalmakra? Vagy hogy tartalmai elérik-e a kitűzött célokat, és vonzzák-e a megfelelő közönséget?

Tartalomstratégiájának adatvezéreltnek kell lennie, hogy megfelelő potenciális ügyfeleket vonzzon és népszerűségre tegyen szert. A közönség elkötelezettségének szintje egy platformon különböző okok miatt ingadozik, ami gyakran hatással van marketingtevékenységeire.

Ha azonban a stratégiákat a célközönséggel együtt elemzi és méri, a tartalommarketing könnyebbé válik.

A tartalommarketing kulcsfontosságú teljesítménymutatói (KPI-k) élő radar szerepet töltenek be, valós idejű betekintést nyújtva abba, hogy tartalma hogyan befolyásolja a közönség viselkedését. Ezek a marketing KPI-k segítenek csiszolni márkájának imázsát és drasztikusan növelni a konverziós arányokat.

Ha azt szeretné megtudni, mely KPI-ket érdemes mérni, kezdjük a 20 legfontosabb mutatóval, amelyek meghatározzák a tartalomstratégiájának sikerét vagy kudarcát.

Mik azok a tartalommarketing KPI-k?

A tartalommarketing KPI-k (kulcsfontosságú teljesítménymutatók) mérhető értékek, amelyekkel a tartalommarketing stratégia hatékonyságát és sikerét lehet mérni. Segítségükkel nyomon követhet konkrét célokat és célkitűzéseket, például az elkötelezettséget, a konverziókat vagy a közönség elérését, hogy tovább értékelhesse tartalommarketing teljesítményét.

A tartalommarketing-kampány KPI-k minőségellenőrzésként szolgálnak, amelyekkel értékelheti tartalomstratégiája hatékonyságát. A megfelelő KPI-k kiválasztása tartalomstratégiájának céljaitól függ.

Ezeknek a mutatóknak a rendszeres nyomon követése és elemzése segít abban, hogy az adatok alapján okosabb döntéseket hozzon a tartalom teljesítményének javítása érdekében.

Miért fontos a tartalommarketing KPI-k meghatározása?

A kulcsfontosságú teljesítménymutatók egyértelművé teszik a sikerhez vezető utat azáltal, hogy adatalapú célokat tűznek ki, és garantálják azok összhangját a nagyobb vállalati célokkal.

Az irány egyértelműsége : A KPI-k nyomon követése irányt és fókuszt biztosít azáltal, hogy kiemeli az üzleti tevékenységéhez kapcsolódó kritikus teljesítményterületeket. A marketing KPI-k segítenek : A KPI-k nyomon követése irányt és fókuszt biztosít azáltal, hogy kiemeli az üzleti tevékenységéhez kapcsolódó kritikus teljesítményterületeket. A marketing KPI-k segítenek célokat kitűzni a marketing céljainak eléréséhez szükséges feladatokhoz.

Közönségismeret : A KPI-k figyelemmel kísérése segít megérteni, hogy a célközönség hogyan értékeli az anyagát, és hogyan reagál rá.

Jobb együttműködés: A világos KPI-k elősegítik a csapatok közötti jobb kommunikációt és együttműködést azáltal, hogy közös megértést teremtenek a elérendő célokról, és segítik a csapatot ezeknek a céloknak az elérésében.

Mielőtt döntene a tartalommarketing kampány KPI-jeiről, ismernie kell a különböző típusokat. Így kiválaszthatja az üzleti céljainak megfelelő mutatókat, ami megkönnyíti a siker pontos mérését és jobb stratégiák kidolgozását.

A tartalommarketing KPI-k típusai

A tartalommarketing KPI-k olyan mutatókat fednek le, amelyek mérik a tartalommarketing céljainak és stratégiáinak teljesítményét. Négy típusra oszthatók, amelyek mindegyike a tartalommarketing hatékonyságának egy-egy konkrét aspektusát vizsgálja.

1. típus: Tartalommarketing KPI-k a márkaismertség növeléséhez

Ezek a KPI-k mérik a márka láthatóságát és ismertségét célzó stratégiák hatását. Olyan mutatókat követnek nyomon, mint a webhely organikus forgalma, az oldalmegtekintések, a visszalinkelések, a márkaemlítések, a hivatkozási források és a médiamegjelenések.

Ezeknek a mutatóknak a megtekintése segít megérteni, hogy tartalommarketing-tevékenységei mennyire növelik a márka ismertségét. Hasonlítsa össze ezeket üzleti céljaival, hogy nyomon követhesse a márka ismertségét, és tovább finomítsa stratégiáját a jobb eredmények érdekében.

2. típus: KPI-k a tartalommarketingben való elkötelezettség kezeléséhez

Az olyan mutatók nyomon követése, mint a közönség interakciója a közösségi média platformokon, beleértve a lájkolásokat, megosztásokat és kommenteket, betekintést nyújt a tartalom visszhangjába.

A munkamenet időtartamának, a kattintási arányoknak, az oldalon töltött időnek és a hírlevélre való feliratkozásoknak az ellenőrzése megmutatja, hogy az emberek mennyire elkötelezettek a tartalma iránt.

Ezek a mutatók mérik a tartalommarketingesek elkötelezettségét, és segítik tartalmi stratégiáinak kidolgozását, hogy még vonzóbb anyagokat készíthessen közönsége számára.

3. típus: KPI-k a lead generálás és az értékesítés javításához tartalommarketing segítségével

A konverziós arányok, az ügyfélszerzési költségek és a tartalom iránti érdeklődésből származó minősített potenciális ügyfelek számának ellenőrzése elengedhetetlen a betekintéshez. A potenciális ügyfelek nyomon követése a kezdetektől az értékesítésig elengedhetetlen a tartalommarketing-program teljesítményének értékeléséhez.

Az emberek érdeklődésüket cselekvéssé alakítják, rákattintanak a linkekre és regisztráció után vásárolnak? A végső cél a márka ismertségének növelése és az érdeklődő látogatók vásárlókká alakítása, ezért meg kell értenie, hogyan reagál a közönsége a tartalmára.

4. típus: A KPI-k szerepe a tartalommarketing révén történő megtartásban

A megtartási arány segít nyomon követni az előrehaladást és megtalálni azokat a hiányosságokat, amelyek akadályozzák az ügyfelek hűségét. A megtartás nyomon követése segít felfedezni, hogy tartalma hosszú távon is fenntartja-e az olvasók érdeklődését.

Az olyan mutatók, mint az ügyfélmegtartási arány, az életre szóló érték, az ismételt vásárlási arány és a nettó ajánlói pontszám, képet adnak arról, hogy az ügyfelek mennyire elégedettek és lojálisak. Ezen KPI-k figyelemmel kísérése segít megérteni, hogy tartalma mennyire hatékonyan tartja fenn az ügyfelekkel való kapcsolatot.

Több száz KPI-mutató létezik, de nem mindegyik felel meg a tartalommarketing-kampány céljainak. Határozza meg tartalmi céljait a marketingkampány előtt, hogy előnyt szerezzen.

20 tartalommarketing KPI

Íme egy lista 20 tartalommarketing KPI-ről, amelyek jelzik, mennyire hatékony a tartalommarketing stratégiája.

Tartalommarketing KPI-k a márkaismertség növeléséhez

Bár a márkaismertséget növelő kampányok nem feltétlenül eredményeznek gyors bevétel-növekedést, de növelik a márka ismertségét, felidézhetőségét és láthatóságát. Ennek eredményeként, ahogy márkád ismertségét növeli, célközönségednek könnyebb lesz felismerni azt vásárláskor.

Készítsen olyan tartalmat, amely összhangban áll vállalatának céljaival, értékeivel és küldetésével, hogy növelje a márka ismertségét. Gondoskodjon arról, hogy a tartalom vonzó legyen, és vonzza azokat a közönségeket, akiknek meg kell ismerkedniük vele.

Íme néhány fontos teljesítménymutató, amelyet érdemes figyelni a márkaismertségi kampányai során:

1. Webhelylátogatások és oldalmegtekintések

A webhely látogatások azt jelzik, hogy a felhasználók hányszor érkeznek a webhelyére, ami tükrözi az általános forgalmat és érdeklődést. Eközben a oldalnézetek azt mérik, hogy a felhasználók hány oldalt böngésznek látogatásuk során.

Ezeknek a mutatóknak a nyomon követése betekintést nyújt a felhasználók elkötelezettségébe és a tartalmával való interakciójába. A több organikus forgalom vagy webhelylátogatás nagyobb láthatóságot és ismertséget jelent egy szélesebb közönség számára.

Ezenkívül a magasabb oldalmegtekintések arra utalnak, hogy a felhasználók a webhely több részét is felfedezik, ami a márka tartalmával és kínálatával kapcsolatos mélyebb elkötelezettséget és érdeklődést jelez.

Kövesse nyomon a legfontosabb céloldalak oldalnézeteit, hogy lássa, mennyire vonzza a tartalma a látogatókat, és növeli a márka láthatóságát és ismertségét.

A backlinkek, vagy bejövő linkek olyan hiperlinkek más webhelyekről, amelyek forgalmat irányítanak az Ön webhelyére. Ezek a linkek pozitívan befolyásolhatják a webhely SEO-ját (keresőmotor-optimalizálását), mivel hitelességet, tekintélyt és relevanciát jeleznek a keresőmotorok számára.

A visszalinkelés azt tükrözi, hogy egy másik webhely hogyan értékeli a tartalmának alkalmazhatóságát és relevanciáját, és hogyan ösztönzi olvasóit arra, hogy meglátogassák az Ön oldalát. Ezek a linkek bizalmi szavazatokként működnek, növelik webhelye tekintélyét és organikus forgalmat generálnak.

Kövesse nyomon ezeknek a linkeknek a számát és minőségét olyan eszközökkel, mint a SEMrush vagy az Ahrefs. Elemezze az Ön webhelyére mutató linkeket – relevánsak és megbízhatóak-e, és növelik-e a forgalmat és a konverziókat?

A PR- vagy közkapcsolatok említései, az iparági blogoktól a nagy hírügynökségekig, olyanok, mint a megafonok az üzenete számára. Az olyan eszközök, mint a Google Alert, a Brand24 vagy a Meltwater felerősítik ezeket az említéseket, és értékes betekintést nyújtanak a teljesítménybe.

Regisztráljon ezekre az eszközökre, és nézze meg, kik beszélnek, hol beszélnek, és mi váltja ki az érdeklődést.

3. Megosztások a közösségi médiában

Szociális megosztásnak számít, amikor az emberek tartalmakat osztanak meg vagy újrapostolnak hálózatukkal olyan platformokon, mint a Facebook, a Twitter, a LinkedIn, az Instagram stb. A szociális megosztás segít növelni a tartalom elérését, javítja a láthatóságot, és több forgalmat hozhat az eredeti tartalmához.

Minden megosztás a bejegyzésén egy mini szavazásnak felel meg. Vizsgálja meg, melyik tartalom generál magas megosztási számokat, hogy megértse, mi találja meg a közönségét.

Nézzen túl a számokon, és összpontosítson arra, hogy kik osztják meg a tartalmát. Azok a személyek vagy csoportok, akik megosztják a tartalmát, fontosak, mert ők jelzik azt a végső közönséget, amely megfelel az ideális ügyfélprofiljának (ICP).

Ezek között vannak-e iparági influencerek, hűséges ügyfelek vagy potenciális új potenciális ügyfelek? Ha ezt tudod, kiderül, kinek szól a leginkább a tartalmad, ami segít a jövőbeli tartalmak célzásának és alakításának a jobb KPI-eredmények elérése érdekében.

Amikor az emberek megjelölik vagy megemlítik a márkáját a közösségi médiában, akkor a bejegyzéseikben vagy kommentjeikben megvitatják vagy hivatkoznak rá.

Tegyük fel, hogy valaki megjelöli a márkáját egy megosztott fotón, vagy megemlíti a márkáját egy tweetben vagy kommentben. Minden említés erősíti az üzenetét, megmutatva, ki beszél, hol és mi érdekli a közönséget.

Ez olyan, mint egy élő visszacsatolási hurok, amely betekintést nyújt abba, hogy márkája mennyire vált ki természetes beszélgetéseket, és segít mérni a márka ismertségét és a márka iránti érzéseket.

A sok említés, különösen a pozitívak, azt jelzik, hogy tartalma visszhangra talál. Ha az influencerek Önről beszélnek, akkor márkája tekintélye növekszik. Ne hagyja azonban figyelmen kívül a negatív említéseket. Ezek lehetőséget kínálnak a fejlődésre és a bizalom elnyerésére.

5. Ajánlások

Azok a webhelylátogatók, akik egy másik webhelyről, közösségi média platformról vagy bármely online forrásról, a nagy keresőmotorokon kívül, egy linkre kattintva érkeznek a webhelyére, azok referralok. Referral forgalmat akkor kap, amikor a felhasználókat egy másik webhelyről egy kattintható linkre kattintva irányítják át a webhelyére.

A referral forgalom nyomon követésével megértheti, mennyire hatékonyak marketingtevékenységei, partnerségei, backlinkjei és általános online jelenléte. A referralok nyomon követésekor két fő mutatóra kell összpontosítania: az elkötelezettségre és a konverzióra.

Ha meg szeretné tudni, hogyan reagálnak az emberek a tartalmára, használja a Google Analytics szolgáltatást a webhely forgalmának és a felhasználók valós idejű viselkedésének nyomon követéséhez, például hogy honnan érkeznek és mit csinálnak. A közösségi média aktivitás nyomon követéséhez használja a Facebook, a Twitter Analytics és az Instagram Insights szolgáltatást.

Használjon egyedi nyomonkövetési linkeket minden egyes tartalomhoz vagy ajánló kampányhoz, hogy pontosan mérhesse azok teljesítményét. Rendszeresen vizsgálja át ajánló adatait, hogy azonosítsa a trendeket, megértse, mi működik, és módosítsa tartalmi stratégiáját.

KPI-k a tartalommarketingben való elkötelezettség kezeléséhez

A márka és követői közötti vonzó és tartós kapcsolat kiépítése a következő lépés a tartalommarketing-tervében.

Hogyan méri követői elkötelezettségét a márkája üzenete iránt? Manapság az emberek figyelme egyre rövidebb ideig tart, ezért elengedhetetlen az elkötelezettséget kiváltó tartalom létrehozása.

Éppen ezért elengedhetetlen, hogy elemezze, hogyan viszonyulnak az emberek a márkájához, azáltal, hogy elkötelezettségi kampányt indít, és figyelemmel kíséri a következő KPI-ket:

6. Oldalon töltött idő

A Google Analytics megmutatja, hogy minden látogató mennyi időt tölt a weboldalán. Ez egyértelmű jelzés arra, hogy a tartalma hogyan hat a közönségére.

Ha az emberek sok időt töltenek a tartalmával, az jó jel – izgalmas és informatív. Ne aggódjon, ha a kilépési arány magas; nézze meg alaposan az egyes oldalakat, hogy megértse, mi történik.

Ha a látogatók kevés időt töltenek a termékoldalakon, az a zökkenőmentes navigációt jelezheti. Hosszabb tartalom esetén azonban fontolja meg figyelemfelkeltő elemeket hozzáadni vagy javítani az olvashatóságot, hogy fenntartsa a látogatók érdeklődését.

Tegyük fel, hogy van egy hatalmas, 6000 szavas blogbejegyzése a tartalom munkafolyamat-szoftverekről. Havonta 100 000 megtekintést kap, de az emberek átlagosan 20-25 másodpercig maradnak rajta. Egy hosszú bejegyzés esetében ezek a számok azt jelzik, hogy a tartalma nem tartja fenn a közönség érdeklődését a témája vagy írásstílusa iránt.

A tartalmakra fordított idő nyomon követése segít stratégiájának fejlesztésében és lépésről lépésre mélyebb kötődés kialakításában márkájához.

7. Átlagos munkamenet időtartama

Az átlagos munkamenet időtartama azt mutatja, hogy a felhasználók mennyi időt töltenek egy webhelyen, mobilalkalmazásban vagy platformon egy munkamenet alatt. Ennek kiszámításához oszd el egy adott időszak összes munkamenetének számát az összes munkamenet teljes időtartamával.

A hosszabb átlagos idő azt jelzi, hogy a közönséged érdeklődik és értékesnek tartja a tartalmadat, ami segít a márkahűség, a bizalom és a mélyebb ügyfélkapcsolatok kiépítésében.

Kövesse nyomon a hosszabb tartalmakon belüli kilépési pontokat. Vannak olyan szakaszok, amelyek elveszítik az érdeklődést? Használja ezt az információt a megközelítés finomításához és a tartalom frissítéséhez vonzóbb anyagokkal.

8. Átklikkelési arány (CTR)

A kattintási arányok nyomon követik, hogy egy adott link hány kattintást kap a teljes megtekintésekhez képest, kiemelve a megtekintések és a tényleges kattintások közötti különbséget. A magasabb CTR-ek növelik a márka iránti elkötelezettséget, a potenciális ügyfelek számát vagy az eladásokat.

Az alacsony CTR-értékek azonban nem jelentenek világvégét. Vizsgálja meg alaposabban a kontextust. A CTA-k jobb elhelyezést vagy egyértelműbb megfogalmazást igényelnek?

Használja a CTR-adatokat a fejlesztésre szoruló területek azonosításához – kísérletezzen különböző CTA-k és formátumok A/B tesztelésével az elkötelezettség szintjének javítása érdekében.

9. Hírlevélre való feliratkozások

Amikor valaki feliratkozik a hírlevelére, többet szeretne megtudni a vállalatáról. Ez azt is jelenti, hogy bízik a márkájában. A feliratkozók számának növekedése azt jelzi, hogy a jelenlegi üzleti növekedési stratégiája működik.

Kövesse nyomon a regisztrációk számát a kampányokban, a közösségi médiában vagy a weboldalakon az e-mail kézbesítési vezérlőpultjáról. Elemezze a témákat és platformokat, valamint a regisztrációk demográfiai adatait és érdeklődési körét, hogy megértse ideális közönségét, és ennek megfelelően alakítsa ki tartalmát.

A kommentek azok a rövid, de tartalmas beszélgetések, amelyeket a tartalma vált ki – minél jelentősebbek és pozitívabbak a kommentek, annál jobb a márka számára.

Figyelje a platformok és tartalomtípusok összesített kommentjeinek számát. A nagy mennyiség az elkötelezettséget jelzi, míg az alacsony mennyiség az érdeklődés hiányát jelezheti. Azonosítsa a kommentekben visszatérő témákat, kérdéseket és kéréseket, hogy mélyebb betekintést nyerjen.

Ez feltárja a tartalmi stratégiájában lévő hiányosságokat és a közönség igényeinek közvetlen kielégítésére kínálkozó lehetőségeket. Használja ezeket az adatokat a jövőbeli témák finomításához, az aggályok kezeléséhez és márkája egyedi értékajánlatának (UVP) személyre szabásához.

KPI-k a lead generálás és az értékesítés javításához tartalommarketing segítségével

A lead generációs kampányok rendkívül fontosak, mert potenciális ügyfeleket hoznak a vállalkozásnak. Íme néhány tartalommarketing-teljesítménymutató, amelyet érdemes figyelni a lead kampányok során:

11. Ügyfélszerzési költség (CAC)

Az ügyfélszerzési költség (CAC) az összes marketingtevékenységet – nem csak a tartalmat – lefedi, amelynek célja új ügyfelek szerzése. Megmutatja, hogy mennyi befektetésre van szükség ahhoz, hogy folyamatosan új ügyfeleket szerezzen.

Először is, ismerje meg a CAC-képletet. A CAC-t úgy számíthatja ki, hogy a marketing- és értékesítési költségeket elosztja a meghatározott időszakban megszerzett új ügyfelek számával.

A vásárlószerzési költség (CAC) kiszámításához vegye figyelembe a marketing- és értékesítési költségeket, beleértve a marketingtevékenységeket, promóciókat, kampányokat és értékesítési tevékenységeket. Határozzon meg egy konkrét időkeretet a számításokhoz.

Ezután számolja össze, hány új ügyfelet szerzett. Rendeljen hozzá költségeket az ügyfélszerzéshez, például reklám, tartalommarketing szoftver és a csapat fizetései. Válasszon egy képletet (általában a teljes szerzési költség osztva az új ügyfelek számával) a CAC kiszámításához.

Kövesse nyomon a CAC-t a különböző tartalomformátumok, csatornák és kampányok között. Azonosítsa a legköltséghatékonyabb új ügyfélforrásokat, hogy megtudja, mely tartalmak találnak visszhangra a célközönségében és ösztönzik a konverziókat.

Az előfizetők önként regisztrálnak, hogy rendszeresen frissítéseket, hírleveleket vagy tartalmakat kapjanak Öntől.

Aktívan tájékozódnak a hírekről, ajánlatokról vagy frissítésekről azáltal, hogy megadják elérhetőségi adataikat, például e-mail címüket vagy preferált kommunikációs csatornáikat.

Kövesse nyomon a különböző csatornákról (organikus, fizetett, ajánlások) és tartalomtípusokról (blogbejegyzések, e-mailek, közösségi média) érkező előfizetők számát. Azonosítsa a gyors növekedés vagy váratlan csökkenés időszakait, hogy megérthesse, hogyan generáltak az erőfeszítései potenciális ügyfeleket, és mi működik a közönségénél.

13. Űrlapválaszok

Az űrlapok kitöltése a potenciális ügyfelek aktív elkötelezettségét jelzi, és kulcsfontosságú teljesítménymutatóként (KPI) szolgál a tartalommarketing kampányokban. Erősítik a tartalmi stratégiát és információkat gyűjtenek a potenciális ügyfelekről.

Figyelje nyomon az űrlapokat kitöltő és befejező felhasználók százalékos arányát. Az alacsony kitöltési arány arra utal, hogy a kérdéseknek egyértelműbb, relevánsabb tartalomra vagy jobb űrlaptervezésre van szükségük. Elemezze, mely űrlapok teljesítenek a legjobban, hogy megértse, mely tartalom ösztönzi az elkötelezettséget és az értékes adatok gyűjtését.

Nézze meg a válaszokat, hogy elemezze a gyakori válaszokat, visszatérő témákat és mintákat. Ezzel feltárhatja közönsége értékeit, problémáit és tartalmi elvárásait.

14. Lead-költség (CPL)

A leadenkénti költség (CPL) megmutatja, melyik tartalom teljesít jobban és melyik platformon. Ossza el teljes marketingkiadásait (készítés, terjesztés, promóció) az adott időszakban generált leadek számával.

Kövesse nyomon az egyes CPL-értékeket a különböző tartalomformátumok, csatornák és kampányok esetében. Hasonlítsa össze a CPL-értéket olyan mutatókkal, mint a kattintási arány és a konverziós arány, hogy azonosítsa a csatornájában lévő szűk keresztmetszeteket.

Ezen információk alapján optimalizálja stratégiáját a potenciális ügyfelek megszerzése érdekében: fektessen többet a magas színvonalú tartalomba, finomítsa a gyengén teljesítő területeket, és helyezze előtérbe a hatékony konverziót biztosító formátumokat.

15. Konverziós arányok

Határozza meg a konverziós arányokat azoknak a személyeknek a száma alapján, akik pozitívan reagálnak kampányaira.

Hogyan alakítják a különböző formátumok (blogok, e-könyvek, webináriumok) a közönség tagjait konkrét cselekvésekre (vásárlások, letöltések, regisztrációk), hogy meg lehessen határozni, melyik tartalomtípusnak van a legnagyobb „vonzereje”.

A konverziókövetés megmutatja, hogy hány ajánló válik fizető ügyféllé. Kövesse nyomon, hogy hányan érkeznek az Ön webhelyére vagy platformjára egy ajánló forrásból, és hányan hajtják végre a kívánt műveletet (pl. vásárlás vagy hírlevélre való feliratkozás).

Szegmentálja ezeket a közönségadatokat demográfiai adatok, érdeklődési körök és az ügyfélút szakaszai alapján. Elemezze az egyes szegmensek konverziós arányait, hogy megértse, melyik tartalom találja meg a leginkább a célközönséget, és finomítsa a célzást az optimális eredmények elérése érdekében.

A KPI-k szerepe a tartalommarketing révén történő ügyfélmegtartásban

A Forbes szerint a meglévő ügyfelek megtartásába történő befektetés ötször olcsóbb, mint új ügyfelek szerzése. Az alábbi KPI-k bemutatják a megtartási kampányok valódi jelentőségét:

16. Ügyfélmegtartási arány (CRR)

A CRR-t azoknak a felhasználóknak az aránya határozza meg, akik az első vásárlás után nem folytatják az üzleti kapcsolatot a vállalattal.

Becsülje meg az ügyfélvesztést úgy, hogy az adott időszakban elvesztett ügyfelek számát elosztja az időszak elején regisztrált ügyfelek teljes számával. Ezzel kiderül, hogy tartalma milyen arányban nem képes megőrizni a meglévő ügyfeleket.

Elemezze az ügyfelek viselkedését az elvándorlás előtt és után. Azonosítsa a tartalomfogyasztási mintákat, az elkötelezettség szintjét és az utolsó interakciókat, hogy megfejthesse, hol nem felel meg tartalma az ügyfelek igényeinek.

Használja a lemorzsolódási adatokat a tartalom meglévő ügyfelek igényeihez való igazításához. Kezelje problémáikat releváns témákkal, formátumokkal és cselekvésre ösztönző felhívásokkal.

17. Ügyfélélettartam-érték (CLV)

Az ügyfél életre szóló értéke (Customer Lifetime Value) egy olyan tartalommarketing KPI, amely kiszámítja az egyetlen ügyféltől a partnerség során várható teljes bevételt.

A CLV kiszámításához becsülje meg az ügyfél bevételét úgy, hogy megszorozza az átlagos vásárlási értékét az egy évben történő átlagos vásárlások számával, majd szorozza meg az ügyfélként eltöltött átlagos időtartammal.

18. Bővítés MRR (havi ismétlődő bevétel)

A meglévő ügyfelektől származó MRR-növekedés azokra a többletbevételekre utal, amelyeket terméke felárral történő értékesítéssel, keresztértékesítéssel és kiegészítőkkel ér el.

Vizsgálja meg a meglévő ügyfelektől származó további havi bevételt, amelyet felárral, keresztértékesítéssel és kiegészítőkkel értek el, hogy megtudja, kik azok, akik elkötelezettek a márkája iránt és hajlamosak a hűségre.

Azonosítsa, mi ösztönzi ügyfeleit többet költeni. Exkluzív tartalomajánlatok, személyre szabott ajánlások vagy stratégiai árazási modellek? Az itt megszerzett ismeretek segítenek Önnek és csapatának a siker megismétlésében és az upsell-törekvések célzott megvalósításában.

19. Nettó ajánlói pontszám

A Net Promoter Score (NPS) egy olyan KPI, amely a célközönség hűségét és elégedettségét méri. Általában egy skálát használ a válaszok mérésére.

Kérdezze meg közönségét: „0-tól 10-ig terjedő skálán mennyire valószínű, hogy másoknak is ajánlaná a tartalmainkat?” Ez az egyszerű és közvetlen kérdés feltárja, hogy tartalma mennyire talál visszhangra és ösztönzi a lojalitást.

A válaszok alapján csoportosítsa az ügyfeleket három csoportba: promóterek (9-10 pont), passzívak (7-8 pont) és kritikusok (0-6 pont). Számítsa ki az NPS-t úgy, hogy a promóterek pontszámából levonja a kritikusok pontszámát. Az így kapott százalékos pontszám -100 és +100 között lehet, és jelzi az ügyfelek márka iránti érzéseit és lojalitását.

Kövesse nyomon NPS-ét különböző tartalomtípusok, platformok és demográfiai adatok alapján. Azonosítsa a lelkes támogatókat és a csalódott kritikusokat, mivel az előbbiek igazolják erőfeszítéseit, míg az utóbbiak rámutatnak a vakfoltokra.

A visszajelzések alapján foglalkozzon a szükséges kérdésekkel, és finomítsa tartalmi stratégiáját.

20. Ismételt vásárlási arány

Ez a KPI kiszámítja az ismételt vásárlások arányát az összes ügyfélhez viszonyítva. Ez a mutató általánosan jelzi az ügyfelek elkötelezettségét és méri az ügyfélmegtartást.

Ossza el a meghatározott időtartamon belül ismételt vásárlást végző ügyfelek számát az ügyfelek teljes számával. Ez megmutatja, hogy tartalma milyen százalékban alakítja az ügyfeleket hosszú távú vásárlókká.

Kövesse nyomon a visszatérő vásárlók viselkedését a különböző tartalomtípusok, csatornák és kampányok tekintetében. Válassza ki, mely témák, formátumok és ajánlatok találnak leginkább visszhangra visszatérő vásárlói körében, hogy megtudja, mely tartalmak erősítik a lojalitást és ösztönzik a folyamatos elkötelezettséget.

Hogyan kövessük nyomon a tartalommarketing KPI-ket?

Ne feledje, hogy önmagában az adat nem kincs – a feltárt információk minősége döntő fontosságú. Ezért mélyüljön el és alaposan elemezze az információkat.

A ClickUp megváltoztatja a tartalommarketing KPI-k nyomon követésének módját. A szétszórt táblázatok és elszigetelt eszközök helyett egy egységes, cselekvésorientált irányító központot kínál.

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment szoftver, amely elősegíti a csapatmunkát, és lehetővé teszi az ötletek kidolgozását, a KPI-k nyomon követését, a marketingfeladatok szervezését és az azokhoz való együttműködést.

Fedezze fel olyan hatékony funkciókat, mint a Célok, a Fehér táblák és a Dokumentumok. A testreszabható mezők, irányítópultok, jelentések és előre elkészített KPI-követési sablonok segítségével a ClickUp lehetővé teszi a tartalommarketing KPI-k hatékony nyomon követését.

ClickUp célok

Állítsa be a North Star mutatókat, és érje el őket a ClickUp segítségével!

A ClickUp Goals egy hatékony eszköz a KPI-k nyomon követéséhez. Kezdje azzal, hogy beállít egy „célt”. Határozza meg pontosan, hogy milyen eredményt szeretne elérni ezzel a céllal, és ügyeljen arra, hogy az megfeleljen a SMART kritériumoknak: konkrét, mérhető, elérhető, releváns és időhöz kötött.

Határozza meg azokat a mutatókat, amelyek a legjobban mérik az előrehaladást a cél felé. Győződjön meg arról, hogy a mutatók konkrétak és megvalósíthatók, és egyértelmű betekintést nyújtanak a teljesítményébe.

Minden KPI-hez hozzon létre egy célt a célkitűzésén belül. Adja meg a kívánt teljesítési szintet minden mutatóhoz a célkitűzés időkeretein belül. A ClickUp lehetővé teszi különböző típusú célok beállítását.

A célok nyomon követéséhez kiválaszthatja a megfelelő mutatókat:

Szám: Hozzon létre egy számsort, és kövesse nyomon a számok közötti növekedést vagy csökkenést.

Igaz/Hamis: Használjon „Kész/Nem kész” jelölőnégyzetet a cél teljesítésének jelöléséhez.

Pénznem: Állítson be pénzügyi célt, és kövesse nyomon az emelkedéseket vagy csökkenéseket.

Feladat: Egyetlen feladat vagy egy egész lista teljesítésének nyomon követése

A ClickUp különböző módszereket kínál a célok és célkitűzések elérése felé tett előrehaladás nyomon követésére. A haladási sávok segítségével vizuálisan ábrázolhatja az egyes célok teljesítésének százalékos arányát. A diagramok és grafikonok segítségével vizualizálhatja az időbeli trendeket és teljesítményt.

Használja a ClickUp Dashboards alkalmazást, hogy különböző célokat és célkitűzéseket egyetlen áttekintésben egyesítsen.

A ClickUp Dashboards widgetjeivel azonnal megtalálhatja a szükséges adatokat.

Rendszeresen ellenőrizze az előrehaladását, és elemezze a KPI-kből gyűjtött adatokat. Azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket, és ennek megfelelően módosítsa stratégiáit.

A ClickUp jelentéskészítő funkciói értékes betekintést nyújtanak, amelyek segítenek az adatokon alapuló döntések meghozatalában.

Szerezzen több betekintést a csapat teljesítményébe a ClickUp jelentésekkel

Dolgozzon együtt csapatával a ClickUp Tasks segítségével feladatok kiosztásával, és kövesse nyomon a közös célok elérésének előrehaladását. Válasszon több mint 1000 stratégiai marketingterv-sablonból álló könyvtárunkból, hogy egy helyen bontsa le költségvetését, céljait és egyéb kritikus tartalmi KPI-ket.

Szervezze meg munkáját, kezelje projektjeit és automatizálja az ismétlődő feladatokat a ClickUp segítségével.

Regisztráljon még ma ingyenesen, és javítsa csapata teljesítményét és nyomon követési céljait!