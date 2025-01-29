10 marketingelemző szoftvereszköz 2025-ben

A digitális innováció korában a marketingelemzés szerepe soha nem volt még ennyire fontos a marketingcsapatok számára. Minden sikeres marketingkampány mögött rengeteg elemzés áll, amelyek értékes betekintést nyújtanak a döntések meghozatalához és a növekedés előmozdításához.

A marketingadatok hatalmas világában való eligazodás azonban túl nagy feladat lehet a marketingcsapatok számára, különösen ha nem állnak rendelkezésre a legjobb marketingelemző eszközök. Itt jönnek képbe ezek a 10 vezető marketingelemző eszköz, amelyek készen állnak arra, hogy a nyers marketingadatokat hasznos információkká alakítsák.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a legjobb marketingelemző eszközöket, amelyek segítségével a marketingesek hatékonyabban dolgozhatnak!

Az üzleti tevékenységéhez legmegfelelőbb marketingelemző eszközök kiválasztásakor több kulcsfontosságú tényező is befolyásolhatja a döntéshozatali folyamatot. Ha ezeket a szempontokat tartja szem előtt a marketingelemző eszközök keresése során, megtalálhatja azt, amelyik tökéletesen illeszkedik marketingcéljaihoz.

Adatintegrációs képességek: Keressen olyan marketingelemző eszközöket, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók különböző marketingadat-forrásokkal, beleértve az összes marketingcsatornát és közösségi média platformot, webhelyelemző eszközöket, e-mail marketingelemző eszközöket és ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszereket . Ez biztosítja a marketingtevékenységeinek átfogó áttekintését és lehetővé teszi az adatokon alapuló döntéshozatalt.

Valós idejű jelentések és irányítópultok: A valós idejű betekintést nyújtó elemző eszköz elengedhetetlen A valós idejű betekintést nyújtó elemző eszköz elengedhetetlen az agilis marketingstratégiákhoz . Válasszon olyan marketingelemző eszközöket, amelyek dinamikus jelentéseket és interaktív irányítópultokat kínálnak, lehetővé téve kampányai marketingteljesítményének figyelemmel kísérését, az egyes marketingcsatornák trendjeinek azonosítását és a szükséges gyors kiigazítások elvégzését.

Fejlett elemzési funkciók : Keressen olyan marketingelemző eszközöket, amelyek túlmutatnak a marketingcsatornái alapvető mutatóin. Keressen webelemző eszközöket, prediktív elemző eszközöket, gépi tanulási képességeket és mesterséges intelligencián alapuló algoritmusokat, hogy mélyebb betekintést nyerjen és rejtett lehetőségeket fedezzen fel.

Testreszabhatóság és skálázhatóság: Minden vállalkozásnak egyedi igényei vannak, ezért marketingelemző eszközeinek elég rugalmasnak kell lenniük ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak az Ön konkrét követelményeihez. Ezenkívül vegye figyelembe az eszköz skálázhatóságát is, hogy az üzleti növekedésnek megfelelően alkalmazkodni tudjon marketingtevékenységeihez.

Felhasználóbarát felület: A bonyolult marketingelemző szoftverek ronthatják a termelékenységet. Válasszon olyan marketingelemző eszközöket, amelyek intuitív felhasználói élményt nyújtanak, így minden szintű marketinges könnyen eligazodhat bennük és hatékonyan használhatja őket.

Adatbiztonság és megfelelőség: A marketingadatok gyakran érzékeny információkat tartalmaznak. Győződjön meg arról, hogy marketingelemző eszközei megfelelnek a legújabb adatbiztonsági szabványoknak és a vonatkozó előírásoknak, hogy megvédje marketingadatait és megőrizze ügyfelei bizalmát.

Ügyfélszolgálat és képzés: A megbízható ügyfélszolgálat és képzési források elengedhetetlenek a zökkenőmentes bevezetési folyamathoz és az elemző eszköz folyamatos sikeréhez. Keressen olyan szolgáltatókat, akik átfogó segítséget nyújtanak marketingtevékenységeihez.

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az igényeinek megfelelően testreszabhassa!

A legjobb marketingprojekt-elemzéshez

A ClickUp rendkívül testreszabható platformja rendkívül kényelmes a marketingmenedzserek számára, akik integrálhatják a megfelelő marketingelemző eszközökkel, hogy nyomon követhessék a marketingkampányokat, projekteket és kezdeményezéseket nagy léptékben.

Ez az all-in-one termelékenységi platform a marketingcsapatok kedvenc elemző eszköze, mert könnyen úgy alakítható, hogy többfunkciós csapatokat is támogasson. Néhány figyelemre méltó funkció, mint például a ClickUp Dashboards és a platform integrációja kritikus elemző eszközökkel, jelentősen javítja a marketing munkafolyamatokat.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp segítségével dinamikus projekt-dashboardokat hozhat létre, amelyek jelentéskészítő eszközként és feladatkezelőként is funkcionálnak. Szerkessze a feladatokat, adjon hozzá megjegyzéseket, és kommunikáljon a projekttel kapcsolatban egy helyen!

A ClickUp könnyen integrálható különböző releváns elemző eszközökkel, és segít az összes folyamatot egyetlen, könnyen kezelhető munkafolyamatba integrálni.

Hozzáférés több ezer testreszabható sablonhoz, amelyek segítségével gyorsan és zökkenőmentesen elemezheti kampányjelentéseit (nézze meg ezeket a QBR sablonokat !).

A fehér tábla funkció lehetővé teszi a marketingvezetők számára, hogy stratégiájukat vizuálisan ábrázolják.

A csapatok és az egyének a ClickUp naptárnézet funkciójával kezelhetik marketing naptárukat

A ClickUp korlátai

A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.

A funkciók széles skálája miatt meredek a tanulási görbe.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak elérhetők

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatársonként.

ClickUp ügyfélértékelések

G2: 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

2. Tableau

via Tableau

A legjobb adatmegjelenítéshez

A Tableau egy üzleti intelligencia platform, amely segít a szervezeteknek marketingadataik vizualizálásában és megértésében, hogy magas konverziós arányú ügyfél-elkötelezettséget valósítsanak meg.

Ez a vizuális elemző szoftver az elemzés folyamatának javítására és az információk vizualizáció révén történő hozzáférhetőbbé tételére összpontosít a releváns érdekelt felek számára.

A Tableau legjobb funkciói

Marketingadatok kezelése és beágyazott elemzés

Interaktív pénzügyi naptár

Több mint 1400 tanulási forrás

Mesterséges intelligencia és gépi tanulási funkciók

Integráció olyan marketingelemző eszközökkel, mint a Salesforce, a Slack, a Mulesoft és még sok más

A Tableau korlátai

Nehézségek a műszerfal nézetek és elrendezések beállításával

A platformon az adatautomatizálás beállításához némi Python-ismeretre van szükség.

A legtöbb formázási és fejlett vizualizációs beállítás a szoftver asztali verziójában elérhető, míg a felhőalapú verzióban ezek hiányoznak.

Korlátozott programozási lehetőségek állnak rendelkezésre a prediktív modellezéshez és az adatfeldolgozáshoz.

A Tableau árai

Tableau ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2100 értékelés)

3. Google Analytics

a Google Analytics segítségével

A legjobb weboldal-elemzéshez

A Google Marketing Platform szerves részét képező Google Analytics ingyenes marketingelemző eszközöket és megoldásokat kínál webhelyadatok gyűjtéséhez és elemzéséhez. Ez a marketingelemző eszköz kritikus webhely- és alkalmazáselemzési jelentéseket generál, amelyek releváns betekintést nyújtanak, lehetővé téve a vállalatok számára, hogy okosabb és jobban megalapozott üzleti döntéseket hozzanak.

A Google Analytics segítségével a vállalkozások többet tudhatnak meg webhelyük látogatóiról, azok viselkedéséről és arról, hogyan lehet őket hűséges ügyfelekké alakítani.

A Google Analytics legjobb funkciói

Prediktív képességek a Google Analytics által létrehozott, adatbiztonságos gépi tanulási modellek segítségével

Nézze meg a Google Analytics valós idejű akvizíciós, elkötelezettségi és bevételszerzési jelentéseit!

A Google Analytics egy hirdetési munkaterülettel büszkélkedhet, amely segít megérteni a marketing ROI-t és adat alapú költségvetési döntéseket hozni.

Adatgyűjtés és adminisztrációs API-k

Google BigQuery export

A Google Analytics integrálva van a Google Ad Manager, a Google Data Studio, a Search Console, a Salesforce és más eszközökkel.

A Google Analytics korlátai

Nehézségek a pontos szegmensek beállításában

A Google Analytics adatelemzési folyamata más marketingelemző eszközökhöz képest nem kezdőbarát.

Közvetlen ügyfélszolgálat nem áll rendelkezésre.

A Google Analytics árai

Ingyenes

Fizetős: További részletekért vegye fel a kapcsolatot a vállalat értékesítési csapatával.

Google Analytics ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (több mint 6100 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7500+ értékelés)

4. Heap Analytics

via Heap Analytics

A legjobb a felhasználói viselkedés nyomon követéséhez

Ha ügyfelei digitális útját szeretné nyomon követni, a felhasználói viselkedést elemezni és a megtartást javítani, a Heap Analytics az egyik legjobb marketingelemző eszköz. Lehetővé teszi a kritikus ügyfelek egyszerű felosztását releváns szegmensekbe, ahol külön-külön nyomon követheti őket, és a megszerzett ismereteket felhasználva optimalizálhatja az ügyfelek útját vagy élményét.

A Heap Analytics legjobb funkciói

Adatkezelés, biztonság és adatvédelem

Adatelemzési műszerfalak, diagramok és stratégiai útmutatók

Hő térképek és munkamenet-visszajátszások a felhasználói viselkedés és az ügyfelek webhelyeken és mobilalkalmazásokban történő útjának nyomon követéséhez

A Heap Analytics korlátai

Az adatok exportálása ebben az elemző eszközben korlátozott.

A teljes körű megvalósításhoz valamilyen képzésre van szükség.

Heap Analytics árak

Ingyenes

Növekedés: Regisztráljon és telepítse az ingyenes kódrészletet, hogy becslést kapjon.

Előny: Egyedi munkamenet-árazás

Prémium: Egyedi munkamenet árazás

Heap Analytics ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (30+ értékelés)

5. Whatagraph

via Whatagraph

A legjobb jelentések készítéséhez

A Whatagraph egy all-in-one marketingelemző eszköz, amelynek segítségével marketingügynökségek és szakemberek vizualizálhatják, megoszthatják és importálhatják adataikat a marketingtevékenységek hatékonyságának növelése érdekében. A szoftvert 2015-ben hozták létre azzal a céllal, hogy az adatok értelmezése és a betekintő jelentések készítése terén minimalizálja a komplexitást más marketingelemző eszközökhöz képest.

A Whatagraph legjobb funkciói

Integráció a BigQuery-vel

Több mint 40 natív integráció más marketingelemző eszközökkel az adatok lekéréséhez

Smart Builder funkció, amely egyedi jelentéseket készít a felhasználói viselkedésről

Élő jelentések és automatizált megosztás

A Whatagraph korlátai

Lassú ügyfélszolgálati válaszok

A funkciók nem könnyen megtalálhatók

Kisebb szoftverhibák

Whatagraph árak

Professzionális: 223 USD/hó felhasználónként

Prémium: 335 USD/hó felhasználónként

Egyedi: Az árakról érdeklődjön a Whatagraphnál.

Whatagraph ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (80+ értékelés)

6. Easy Insight

via Easy Insight

A legjobb adatelemzéshez

Az Easy Insight egy üzleti intelligencia eszköz, amely kis- és nagyvállalatok számára egyaránt lehetővé teszi, hogy azonnali rálátást nyerjenek készletgazdálkodásukra, konverziós arányaikra, felhasználói viselkedésükre és projektjeik ütemtervére. Néhány kattintással az Easy Insight segítségével összekapcsolhatja felhőalapú alkalmazásait, hasznos információkhoz juthat, és az adatokat vizuálisan vonzó, könnyen olvasható irányítópultokká alakíthatja.

Az Easy Insight legjobb funkciói

Egyedi adatforrások

Testreszabhatja a jelentések megjelenését és hangulatát mezőszkripteléssel.

Több forrásból származó adatok egyszerű összevonása

Lehetőség a jelentések és a műszerfalak e-mailben történő exportálására

Hozzon létre folyamatirányító paneleket a kreatív folyamatok nyomon követéséhez

Az Easy Insight korlátai

Nehézségek a több adatbázisból származó adatok összevonásában

A rejtett adatok ügyfelek számára való nyilvánosságra kerülésének kockázata

Easy Insight árak

Csapat: 49 USD/hó

Professzionális: 149 USD/hó

Prémium: 299 USD/hó

Vállalati: 499 USD/hó

Korlátlan: 1499 USD/hó

Easy Insight ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (1 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (10+ értékelés)

7. Klipfolio

via Klipfolio

A legjobb üzleti intelligencia

A Klipfolio egy felhőalapú irányítópult és jelentéskészítő eszköz, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat a különböző marketingelemző eszközökből és más forrásokból származó adatok integrálásában, elemzésében és vizualizálásában valós időben. A 2001-ben alapított szoftver mára az üzleti intelligencia gyűjtésének és elemzésének vezető szereplőjévé nőtte ki magát.

A Klipfolio legjobb funkciói

Sokkal jobb mutatók és adatvizualizációk, mint sok más marketingelemző eszköznél

Adattárolás és előzmények

Biztonság, adatvédelem és hozzáférés-ellenőrzés

Ügyféljelentési megoldások

A Klipfolio korlátai

Lassú futás nagyobb adathalmazok elemzése esetén

A felhasználói felületet kissé barátságtalannak tartják más marketingelemző eszközökhöz képest.

Klipfolio árak

Ingyenes

Go: 90 USD/hó felhasználónként

Pro: 225 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 800 USD/hó felhasználónként

Klipfolio ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 180 értékelés)

8. Equals App

az Equals App segítségével

A legjobb adatbázis-dashboardokhoz

Az Equals egy marketingelemző szoftver beépített táblázattal, amely lehetővé teszi a startupok számára, hogy különböző típusú marketingelemzéseket végezzenek. Egyszerű funkcióival, intuitív munkafolyamataival és több adatforrás-kapcsolatával az Equals zökkenőmentessé tette az adatbázis-dashboardok létrehozását.

Az Equals App legjobb funkciói

Beépített táblázatkezelő, amely kapcsolódik az adatforrásaihoz

Nincs szükség SQL-re az adatforrások összekapcsolásához

Testreszabható sablonok az üzleti teljesítmény méréséhez

Integráció a Google BigQuery, Snowflake, Redshift és másokkal

Az Equals App korlátai

Az oldalak betöltése a szokásosnál hosszabb időt vehet igénybe.

Időnként előfordulhatnak technikai problémák és formázási hibák.

Az Equals App árai

Starter: 49 USD/hó

Professzionális: 149 USD/hó

Vállalati: Az árakért vegye fel a kapcsolatot az Equals-szal.

Equals App ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (2 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (270+ értékelés)

9. Sprout Social

via Sprout Social

A legjobb a közösségi média elemzéséhez

A Sprout Social egy népszerű marketingelemző platform a közösségi média kezeléséhez, mert lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyan növeljék hatásaikat a rendelkezésükre álló hatalmas közösségi médiaadatok és irányítópultok segítségével. A közösségi média eszköz lehetővé teszi a csapatok számára, hogy különböző üzleti igényekhez igazodó, rendkívül testreszabott jelentéseket készítsenek.

A Sprout Socialhoz hasonló marketingelemző eszközökkel automatizálhatja a közösségi média adatainak gyűjtését, és más magas szintű feladatokra koncentrálhat, mint például a közösségi média stratégiája, kampánytervezés és költségvetés-elosztás.

A Sprout Social legjobb funkciói

Központi közzététel és figyelemmel kísérés több közösségi média hálózaton keresztül

A közösségi média figyelése minden Sprout Social csomag kiegészítő funkciója.

Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy személyre szabott közösségi média jelentéseket készítsenek.

Integráció az Apple Store-ral, a Bitly-vel, a Canva-val, a SalesForce-szal és még sok mással

A Sprout Social webhely- és linkkövetést kínál a közösségi média kampányok nyomon követéséhez.

Ingyenes próbaverzió elérhető.

A Sprout Social korlátai

A magas árak miatt ezek a szoftverek megfizethetetlenek azoknak az egyéneknek és kis csapatoknak, akik marketingelemző eszközöket szeretnének használni.

Fontos jelentéskészítő és ütemezési eszközök hiánya

Az árat tekintve a Sprout nem teszi lehetővé a megfelelő közösségi média profilok integrálását.

Sprout Social árak

Alapcsomag: 249 USD/hó

Professzionális: 399 USD/hó

Haladó: 499 USD/hó

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal az egyedi árakért!

Sprout Social ügyfélértékelések

G2: 4,4/5 (több mint 2500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

10. AWeber

via AWeber

A legjobb e-mail marketingelemzéshez

Az AWeber egy e-mail marketing platform, amelyet hírlevelek és e-mailes promóciók küldésére, valamint az e-mail marketing elemzések nyomon követésére fejlesztettek ki. Az 1998-ban elindított e-mail marketing alkalmazás egy folyamatosan új lehetőségeket kínáló eszköz, amely az adatok e-mail listákba való rögzítésétől az e-mail marketing kampányok automatizálásáig és az ezekből származó eredmények elemzéséig mindenre kiterjed.

Az AWeber legjobb funkciói

Az e-mail kampányok statisztikáinak egyszerű elemzése

Széles választék testreszabható sablonok közül

Ingyenes csomag elérhető

Az AWeber korlátai

Más elemző eszközökhöz képest elavult felhasználói felület

Korlátozott automatizálási funkciók és e-mail sablonok rugalmassága

Bonyolult regisztrációs folyamat

AWeber árak

Ingyenes

Lite: 12,50 USD/hó

Plusz: 20 USD/hó

Korlátlan: 899 USD/hó

AWeber ügyfélértékelések

G2: 4,2/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

