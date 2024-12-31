10 marketingcél példa a 2025-ös célok eléréséhez

Mindenki tudja, hogy a marketingcélok fontosak.

Először is, a verseny szoros, és a növekedési hackelés segít a rocksztár startupoknak lenyűgöző magasságokba emelkedni. Másodszor, tudnia kell, mit akar, különben céltalanul vándorol, míg mindenki más elhalad ön mellett.

Ahhoz azonban, hogy marketingstratégiája sikeres legyen, azonnal meg kell határoznia a célokat.

Ebben a cikkben meghatározzuk a marketingcélokat, bemutatjuk a 10 legjobb példát, és megválaszolunk néhány gyakran feltett kérdést, amely a marketingcélokkal kapcsolatban felmerülhet.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A marketingcélok elengedhetetlenek a versenyképes környezetben való sikerhez, mivel irányt és mérhető célokat adnak.

Ezek irányítják a marketing taktikai és stratégiai lépéseit, és a potenciális ügyfeleket a marketingcsatornán keresztül a felfedezéstől a vásárlásig vezetik.

A legfontosabb példák között szerepel a márka ismertségének növelése, az elkötelezettség fokozása, a keresési rangsor javítása, a webhely forgalmának növelése és a potenciális ügyfelek generálása.

Egyéb fontos célok a bevételek növelése, az ügyfelek értéke, a márka tekintélye, az ügyfélmegtartás és a közösségi médiában való jelenlét erősítése.

A ClickUp segít nyomon követni a marketingcélokat testreszabható célokkal, a ROI mérésére szolgáló irányítópultokkal és az idővonal kezelésére szolgáló Gantt-diagramokkal.

Mik a marketingcélok?

A marketingcélok a marketingtervben meghatározott konkrét célok.

Ezek felvázolják a marketingcsapat szándékait, egyértelmű iránymutatást adnak nekik, és információkat nyújtanak a vezetőknek, hogy azok áttekintse és támogassa azokat.

Ezek a célok lehetnek:

Vagy más teljesítményalapú referenciaértékek, amelyekkel mérni tudja a marketing sikereit.

Ahhoz, hogy könnyebben megértsd a célokat, kérdezd meg magadtól, mit akarsz.

Növelni az eladásokat vagy a bevételeket?

Javítani szeretné a márka ismertségét vagy a gondolatvezetői pozícióját?

Erősítse meg bejövő marketing tevékenységét

Digitális marketing vagy közösségi média marketing kampányokat indít?

A tartalommarketingre koncentrál?

Ezek mind marketingcélok példái.

Miért fontos a célok kitűzése?

A stratégiai marketingcélok segítségével elképzelheti azokat a marketingtaktikákat és stratégiákat, amelyekre szükség van azok eléréséhez.

Olyanok, mint egy látásjavító szemüveg, amely lehetővé teszi, hogy minden lehetőséget lásson. 🥽

Az alapvető marketingcsatorna három szintből áll:

Felfedezés (a csatorna teteje): Az emberek akkor fedezik fel a márkáját, amikor egy terméket vagy szolgáltatást keresnek.

Megfontolás (a tölcsér közepe): A fogyasztó befejezte a böngészést, és most már készen áll a vásárlásra.

Vásárlás (a vásárlási folyamat vége): Cége megköti az üzletet.

Amikor célokat tűz ki, simán haladhat az egyik marketingcsatorna szintjéről a következőre.

Ezek nélkül céltalanul sodródik egyik feladatról a másikra, anélkül, hogy tisztában lenne azzal, hogy munkája milyen hatással van a dolgok alakulására.

Tehát állítson fel célokat !

Bónusz: SWOT-elemző szoftver vállalkozások és csapatok számára

A 10 legfontosabb marketingcél példa

Íme néhány példa olyan marketingcélokra, amelyekre szüksége lesz egy kiváló marketingstratégia kidolgozásához!

1. Növelje a márka ismertségét

Ha valamit fénymásolni szeretne, akkor valószínűleg „Xeroxolni” szeretné, igaz?

A helyzet a következő: a Xerox nem egy ige vagy általános főnév a fénymásolásra. Ez egy márkanév.

Az ok, amiért ezek a tevékenység szinonimáivá váltak, a márkaismertség.

És a vállalatának is növelnie kell a sajátját.

Ez a cél egyszerű: több emberhez kell eljuttatnia a márkáját.

A márkája egyedi személyiséggel rendelkezik, akárcsak Ön!

Erősítse meg őket a márka ismertségének növelése érdekében.

Egy másik stratégia ennek a célnak a megvalósításához az, hogy megvizsgálja, hol töltik a legtöbb időt a célközönség tagjai. Próbáljon ki egy közösségi média stratégiát, hogy olyan platformot találjon, ahol kapcsolatba léphet a célközönséggel.

A közösségi média céljait a következőképpen érheti el:

Bejegyzés a vállalati kultúráról

Érdekes, iparághoz kapcsolódó cikkek megosztása

Vagy végezzen közvélemény-kutatásokat, hogy kapcsolatba lépjen a közönségével.

A lényeg az, hogy a közösségi médiában kapcsolatba lépjen a közönségével, és a márkáját megközelíthetőnek mutassa be.

Legyen barátságos a közönségével, hogy rajongókká és támogatókká váljanak a márkájának. 🤝

Ezután figyelje meg, ahogy megosztják az Ön tartalmát és a márkával kapcsolatos pozitív asszociációikat a barátaikkal.

Hamarosan a márkaneved a terméked szinonimájává válik. 😎

További segítségre van szüksége a termékmenedzsment terén?

Vessen egy pillantást termékmenedzsment útmutatónkra, és nézze meg a legjobb termékmenedzsment eszközöket .

2. Növelje a márka iránti elkötelezettséget

Amikor az emberek meglátogatják a weboldalát vagy a közösségi oldalaidat, szeretné, ha továbbra is érdeklődőek maradnának.

De gyors internetkapcsolatuk van, és nincs időt pazarolniuk.

Vonzza be közönségét az alábbiakkal:

Rendszeres posztolás

Válaszadás a közösségi médiában megjelenő megjegyzésekre (beleértve a Facebook-hirdetésekhez fűzött megjegyzéseket is!)

Az összes online oldal frissítése a legújabb információkkal

Ha nem vonja be őket, a közönsége nem fog kétszer is meggondolni, mielőtt a Vissza gombra kattintana.

Gyorsabban elhagyják a weboldalát, mint LeBron James eldobja a labdát.

És amint a Google megérzi a magas kilépési arányokat...

Gulp

Ezzel eljutottunk a következő témához...

3. Jobb helyezés a keresési eredmények között

A Google keresési eredményeinek második oldalára szorulni minden márka legrosszabb rémálma.

Ha nem szeretné, hogy ez valóra váljon, törekedjen arra, hogy az élen járjon, és növelje webhelye forgalmát! 🚀

Mert a magasabb keresési rangsor azt jelenti, hogy:

Megnövekedett márkaismertség

Magasabb potenciális ügyfélszám

Csökkentett hirdetési költségek

A potenciális ügyfelek és a bevételek céljainak elérése

De hogyan lehet a csúcsra jutni?

A keresőmotor-optimalizálásra (SEO) összpontosító digitális marketingstratégia növeli a keresőmotorok rangsorában való láthatóságát.

A mindennapi feladatok között szerepelhetnek a következők:

Tartalom optimalizálása a keresőmotorok számára

Célzott üzleti kulcsszavak

A feltérképezési problémák azonosítása

És linképítés

Ezek a feladatok biztosítják, hogy webhelye elég erős legyen ahhoz, hogy elérje ideális ügyfeleit. 💪

Webhelye láthatóságának javítása szintén segíthet marketingkommunikációs céljainak elérésében, például a közösségi média aktivitásának növelésében.

Egy kockával két legyet üthet. 😎

4. Növelje webhelye forgalmát

Kérdezze meg a marketingcsapatokat, hogy mi az, amit a világon a legjobban szeretnének.

Valószínűleg azt fogják mondani, hogy „új ügyfelek”.

Ehhez egy egyszerű célra van szükség: minél több embert kell a webhelyére vonzania, hogy az Ön feltételei szerint lépjen velük kapcsolatba.

Már rájöttünk, hogy a keresési eredmények között elért magasabb rangsorolásnak köszönhetően több ember találhat meg Önt.

Könnyen megtalálható = több webes forgalom

De nem hagyhatja, hogy a látogatók csak úgy rátérjenek a weboldalára, majd rögtön el is hagyják azt.

Gondoskodjon arról, hogy látogatói választ kapjanak kérdéseikre.

Segítsen nekik többet megtudni vállalkozásáról, termékeiről és szolgáltatásairól.

Belső webhelylinkek beillesztése

Hívás cselekvésre (CTA) felhívások hozzáadása

És ami a legfontosabb: kérje el az elérhetőségüket a potenciális ügyfelek megszerzéséhez.

Ez nem csak a vállalatának lesz előnyös, hanem a webhely látogatóinak is útmutatást nyújt, és ösztönzi őket arra, hogy tegyék meg a következő lépést az Önnel való együttműködésükben.

Miután megszerezte az elérhetőségüket, vezesse őket végig egy olyan ügyfélútvonalon, amely megfelel az igényeiknek, hogy a legjobb élményt nyújtsa nekik a márkájával kapcsolatban!

A ClickUp tartalomkezelési sablon a legjobb tartalommarketing eszköz – függetlenül attól, hogy a webhely forgalmát vagy a közösségi médiában megjelenő bejegyzéseket követi nyomon az összes csatornán. Búcsút inthet a bonyodalmaknak, és üdvözölheti az egyszerű, sokoldalú marketing munkafolyamatot, amely mindent lefed, a kérések fogadásától a szerkesztői naptár karbantartásáig és a tartalomszolgáltatásig.

5. Minősített potenciális ügyfelek generálása

A webhely látogatóit a tudatosság szakaszából a mérlegelés szakaszába szeretné átvezetni.

Tehát a következő marketingcélja a minősített potenciális ügyfelek generálása.

A minősített potenciális ügyfél olyan személy, aki a megadott kritériumok és azonosító adatok alapján potenciális ügyfélré válhat.

Alapvetően ez olyan személy, aki még nem vallotta be, hogy érdeklődik irántad, de te tudod, mi jár a fejében. 😏

Szóval, cselekednie kell.

De először is két dolgot kell megjegyezni egy ilyen vezetővel kapcsolatban:

A kritériumok az Ön vállalkozására jellemzőek.

Minősített potenciális ügyfelek csak azok lehetnek, akik önként adták meg adataikat.

Hogyan lehet minősített potenciális ügyfeleket szerezni?

Célzott kulcsszavak, amelyeket a potenciális ügyfelek keresni fognak

Próbálja ki a vendégblogoláshoz hasonló tartalommarketing-megközelítést!

Rendezzen webináriumot, és működjön együtt egy influencerrel vagy márkával!

A minősített potenciális ügyfelek azok, akik a potenciális ügyfelek szűkített listáján szerepelnek. Ezért rájuk is koncentráljon.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. Akár nyomonkövetési jegyzeteket küld, akár táblázatokat használ, a folyamat gyakran szétszórt és hatástalan. A ClickUp feladatkezelési megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, így csapata gyorsan tud cselekedni és összehangoltan tud működni.

6. Növelje bevételeit

Ez az egyik leggyakoribb intelligens marketingcél, amelyet mindenki követ. És ez az a cél, amelyre minden marketingtevékenységének irányulnia kell.

Ideje teljes gázzal előre!

Határozza meg bevételi céljait, és azonosítsa az Ön marketingtevékenységéhez leginkább megfelelő marketingcsatornákat.

Ezután árasztja el potenciális ügyfeleit szeretettel és figyelemmel.

Annak érdekében, hogy személyes szinten kapcsolódjanak a márkájához, a következőket teheti:

Lépjen kapcsolatba potenciális ügyfeleivel telefonon, e-mailben, csevegőprogramokon, közösségi médián stb. keresztül.

Kínáljon nekik promóciókat, hirdetéseket és kedvezményeket

A vásárlói út szakaszától függően releváns tartalmat mutasson be

Végül pedig a potenciális ügyfelet értékesítésre fogja konvertálni!

További tippeket keres a projekt marketingjéhez az eladások növelése érdekében?

Nézze meg ezeket a 20+ projektmenedzsment tippet marketingesek számára .

7. Növelje az ügyfelek értékét

Szóval új ügyfeleket talált! De miután befejezte az ünneplést, itt az ideje hosszú távon gondolkodni.

Marketingesként stratégiája nem koncentrálhat kizárólag az új ügyfelek megszerzésére.

Sokkal fontosabb, hogy törődjön a meglévő ügyfeleivel.

Miért?

Nyerje el hűségüket, és ők lesznek márkájának nagykövetei, akik több hasonló ügyfelet hoznak magukkal.

És ez még nem minden.

Az elégedett ügyfelek újra vásárolnak Öntől, növelve ezzel az ügyfélélettartam-értéket. Ráadásul az ügyfelek megtartása sokkal olcsóbb, mint új ügyfelek szerzése.

Hogyan tarthatja meg meglévő ügyfeleit és növelheti ügyfelei értékét?

Ismertesse velük termékeit, szolgáltatásait és az általuk kínált értékes lehetőségeket.

Végezzen retargeting kampányokat, hogy több terméket vagy szolgáltatást értékesítsen.

Találjon ki olyan marketingkampányokat, amelyekben az ügyfelek népszerűsítik Önt, és cserébe előnyöket vagy kiváltságokat kapnak.

Biztosítson minőségi ügyfélszolgálatot

Adjon nekik privilegizált hozzáférést új termékekhez vagy szolgáltatásokhoz

Nézze meg ezeket a marketingelemző eszközöket!

8. Építsen ki márka tekintélyt

A márkaismertség nagyszerű dolog.

De mi a helyzet a márka tekintélyével az iparágban?

Ez arra utal, hogy a márkája milyen bizalmat szerzett az ügyfelek körében, és hogy azok milyen mértékben tekintenek a márkájára, mint iparági szakértőre.

Tegyük fel, hogy fantasztikus egyedi cipőket árul. 👟

Nem szeretnénk, ha az ügyfél útja itt véget érne.

Ha valaki szeretné tudni, milyen festék alkalmas cipők festésére, vagy hogyan lehet tisztítani a tornacipőket anélkül, hogy megsérülnének, akkor keresse fel a weboldalát.

Ez a márka tekintélye.

Hogyan állapítsa meg azokat?

Készítsen minőségi és oktató jellegű tartalmakat, amelyek választ adnak a keresők kérdéseire. Ezzel javulni fog a hírneve, és az emberek megbízható forrásnak fogják tekinteni Önt. Ez is szerepelhet a tartalommarketing céljainak listáján.

Használja a társadalmi bizonyítékot , és mutassa meg pozitív ajánlásait a világnak. Ez bizonyítja, hogy vállalkozása elégedett ügyfeleket teremt.

Hagyja félre az eladási trükköket és a marketinges szlogeneket! Mutassa meg inkább az igazi önmagát, hogy az emberek megismerjék a márkáját. Hagyja, hogy a személyisége ragyogjon! ✨

Fókuszáljon továbbra is az összes online tartalom SEO-optimalizálására, hogy továbbra is numero uno maradjon a Google-on.

Végül pedig biztosítson következetes ügyfélszolgálatot.

Ismerje meg, hogyan kezelheti kampányait tartalommarketing szoftver segítségével!

9. Javítsa az ügyfélmegtartást

Elfoglalnak minket az új ügyfelek megszerzése és a magas konverziós arányok biztosítása.

De ugyanolyan fontos nyomon követni a meglévő ügyfelek elégedettségi szintjét, különösen az előfizetésen alapuló üzletágak esetében.

Értékelje, mennyire elégedettek a márkájával, termékeivel vagy szolgáltatásaival.

Egy gyors felmérés vagy rendszeres visszajelzés segíthet jobban megérteni az ügyfelek igényeit!

Íme, mit tehet:

Kövesse nyomon, hogy az ügyfelek milyen gyakran vásárolnak újra

Fontolja meg, hogy egy héttel a vásárlás után felveszi-e a kapcsolatot az ügyféllel, hogy visszajelzést kérjen tőle.

Figyelje az elégedetlen véleményeket, és azonnal oldja meg a problémát!

Ha az ügyfelek tudják, hogy folyamatosan dolgozik az élményük javításán, akkor nagyobb valószínűséggel maradnak hűségesek az Ön vállalkozásához.

10. Növelje jelenlétét a közösségi médiában

A mai digitális korszakban a márka sikerének kulcsfontosságú eleme a közösségi médiában való erős jelenlét. Ez a platform közvetlen kommunikációt tesz lehetővé a közönséggel, növeli a márka láthatóságát és lehetőséget kínál az ügyfelek bevonására. A cél itt az, hogy folyamatosan növelje márkája követőinek számát, a lájkolások és megosztások számát a különböző közösségi platformokon. Ezt a következőképpen érheti el:

Rendszeresen tegyen közzé érdekes és releváns tartalmakat

Kölcsönhatás a követőivel kommentek, üzenetek és megosztások révén

Együttműködés influencerekkel a hatókör bővítése érdekében

Versenyek vagy nyereményjátékok szervezése a közönség részvételének ösztönzése érdekében

Eszközök használata a bejegyzések ütemezéséhez és a mutatók nyomon követéséhez

A közösségi médiában való erős jelenlét jelentősen növelheti webhelye forgalmát, javíthatja a márka hírnevét, és végső soron hozzájárulhat az eladások növekedéséhez.

Hogyan lehet nyomon követni a marketingcélokat?

A tehetséges marketingcsapat és a meghatározott célok mellett mire van még szüksége?

Hatékony eszköz marketingprojektek és célok kezeléséhez.

A ClickUp e három szempont segítségével élvezi a sikert. Ez az egyik legjobban értékelt termelékenységi eszköz a világon, amelyet csapatok használnak szerte a világon.

Marketingcsapatunk eljutott minket oda, ahol most vagyunk, azáltal, hogy minden célra összpontosított és világszínvonalú szoftverünkkel elérte azokat.

Egy olyan vállalat számára, amely büszke marketing módszereire, olyan eszközt kellett kifejlesztenünk, amely tökéletes segítséget nyújt a marketingeseknek.

A ClickUp segítségével hatékonyan tervezheti, állíthatja be és követheti nyomon marketingcéljait.

1. Marketingcélok kitűzése

Jó hír. A ClickUp Goals magas szintű célok, amelyeket kisebb célokra oszthat fel.

Itt állíthat be digitális marketingcélt a közösségi média bejegyzéseinek, blogbejegyzéseinek vagy bevételtermelő tevékenységének nyomon követéséhez.

Használja őket a következőket nyomon követésére:

OKR-ek (célok és kulcsfontosságú eredmények)

Sprint

Heti eredménykártyák

És még sok más

Kezdés Tervezze meg és hozza létre omnichannel marketing tervét a ClickUp Goals segítségével.

A cél egy mérhető célkitűzés vagy eredmény. A célokat feladatok teljesítéséhez, numerikus értékekhez, pénzhez vagy egyszerű igaz/hamis mezőkhez rendelheti. Ahogy teljesíti az egyes célokat, azok automatikusan hozzáadódnak a cél teljesítésének előrehaladásához.

Ezenkívül a ClickUp stratégiai marketing terv sablonját felhasználhatja vállalatának éves marketingtevékenységeinek tervrajzaként. Ez a sablon segít felvázolni a marketingcélok eléréséhez szükséges lépéseket.

Ez pedig bármi lehet, az eladások növelésétől az új piacokra való terjeszkedésig.

Hozzon létre egy részletes tervet arról, hogy marketingcsapata hogyan fogja elérni a célokat, a költségvetést és egyebeket, és így hozzáférhet a legfontosabb célokhoz és eredményekhez (OKR-ek).

Marketingtervében konkrét célokat, valamint azok eléréséhez szükséges részletes cselekvési tervet és a haladás nyomon követésére és a költségvetés betartására szolgáló módszert kell meghatároznia. Ez a sablon útmutatóként szolgálhat marketingtevékenységeinek irányításához az év során.

2. Mérje a ROI-t a műszerfalak segítségével

A műszerfalakon minden információt megtekinthet a projektekről, feladatokról, emberekről... gyakorlatilag bármiről.

Személyre szabhatja a műszerfalakat egyedi widgetekkel, és egy pillanat alatt áttekintheti a marketingkampányok eredményeit.

Az egyéni widgetek segítségével az összes kívánt adatot oszlopdiagramok, kördiagramok, számítások, portfóliók stb. formájában jelenítheti meg.

Nézze meg ezeket a ROI-sablonokat!

A ClickUp Portfólió widgetje gyors áttekintést nyújt projektjeinek állapotáról magas szinten.

Hozzon létre egy külön műszerfalat minden kampányhoz. Így könnyen visszakeresheti a korábbi kampányokat, és optimalizálhatja őket a ROI növelése érdekében.

Profi tipp: A ClickUp célkitűzés-sablonokat is kínál. Ne felejtse el kipróbálni!

3. Határozza meg céljai idővonalát a Gantt-diagram nézet segítségével

Győződjön meg arról, hogy céljai rendelkeznek kezdő és befejező dátummal.

Hogyan?

Tegye marketingcéljait ClickUp-feladattá, és ütemezze be őket a ClickUp Gantt-diagram nézetében.

Használjon marketingtervező szoftvert, hogy láthatóvá tegye, milyen fantasztikus a marketingterve.

Elrontott valamit az idővonalon?

Egyszerűen húzza át a célokat a kívánt helyre.

A ClickUp Gantt-nézetével időt tervezhet, erőforrásokat kezelhet, függőségeket vizualizálhat és még sok minden mást tehet.

Elmarad a tervtől?

Ne aggódjon!

A Gantt-diagram segítségével automatikusan kiszámíthatja a kritikus utat, így a lehető leghamarabb elérheti marketingcéljait.

Gyakran ismételt kérdések a marketingcélokról

Van még kérdése? Válaszoljunk néhányra.

1. Hogyan állítsak fel SMART marketingcélokat?

A marketingterv céljából minden célnak SMART marketingcélnak kell lennie.

Miután megismerte marketingcéljait, ideje a részletekbe menni.

A leghatékonyabb marketingcélok a SMART típusúak, ezért használja ezt a rendszert, hogy minden kitűzött célja megérje a fáradozást. 😎

S pecifikus: Határozza meg a kívánt eredményt világos és konkrét kifejezésekkel, hogy mindenki megértse a célt. Határozzon meg valós számokat és határidőket, hogy felelősségre vonható legyen.

M érhető: A céloknak mérhető céloknak kell lenniük, kulcsfontosságú teljesítménymutatókkal (KPI) és konkrét mérföldkövekkel, amelyek segítségével mérhető a siker.

A chievable (elérhető): Győződjön meg arról, hogy a marketingcélok reálisak, és a vállalat és a csapat kapacitásán belül megvalósíthatók.

R eleváns: A céloknak relevánsnak kell lenniük a márka küldetéséhez, és hozzá kell járulniuk az átfogó tervhez.

Time-bound (időhöz kötött): Céljainak rendelkezniük kell egy idővonalral, amely megmutatja a kezdő és a befejező dátumot.

Például egy SMART webhelyforgalmi cél a blogod számára így nézhet ki:

A hónap végéig (időhöz kötött) 5%-kal kell növekednie a forgalomnak (mérhető) azáltal, hogy heti bejegyzéseink számát (konkrét) 5-ről 8-ra növeljük (elérhető).

A forgalom növekedése növeli a márka ismertségét és több potenciális ügyfelet generál (releváns).

💡 Profi tipp: Kérjen segítséget a ClickUp Brain-től, a ClickUp beépített AI asszisztensétől, hogy SMART marketingcélokat állítson fel. Nézze meg, hogyan. 👇🏼

Próbálja ki a ClickUp Brain alkalmazást! Kérje a ClickUp Brain segítségét a SMART keretrendszer használatával céljainak finomításához.

2. Melyek a reklámozási célok példái?

A leggyakoribb hirdetési célok vagy célkitűzések közé tartoznak:

Új termékek vagy szolgáltatások bevezetése

Mutassa be azok hatékonyságát

Terjeszkedjen egy új célpiacra

Építsen vállalati vagy márkaimázst

Nyerjen követőket a közösségi médiában, és növelje az elkötelezettséget

Kereslet generálása és potenciális ügyfelek szerzése

Növelje a fizetett hirdetésekre kattintások számát

3. Hogyan kapcsolhatom össze a marketingcélokat az üzleti célokkal?

Az Ön vállalkozása eltérhet a marketingosztály céljaitól.

Győződjön meg róla, hogy megérti ezeket. Csak így lehet biztos abban, hogy mit szeretne elérni a vállalata.

Az üzleti célok irányt adnak a marketing céloknak, mert vázlatot adnak nekik.

Ezzel világos képet kaphat arról, hogy marketing erőforrásait a megfelelő helyekre fekteti-e be vagy sem.

Például, ha üzleti célja a bevétel növelése, akkor vállalatának marketing célja az, hogy több ügyfelet vonzzon. Ez az a kapcsolat, amit keres.

Több ügyfél = nagyobb bevétel

Kezdje el nyomon követni marketingcéljait a ClickUp segítségével

Céljai messze nem lesznek tökéletesek. Még a legambiciózusabb és leginspirálóbb marketingstratégiák sem azok.

De ezek SMART célok, és csak akkor lehet sikeres, ha a céljai is azok.

Tehát amikor kidolgozza következő marketingstratégiáját, használja ezt a célok listáját, a SMART célok irányelveit és egy hatékony projektmenedzsment eszközt, mint például a ClickUp, a célok kitűzéséhez.

A ClickUp segítségével megtervezheti marketingcéljait, idővonalat állíthat be, piacra lépési stratégiákat tervezhet, nyomon követheti KPI-jeit, kampányokat kezelhet, mérheti a ROI-t...

Csak mutassa meg ezt a listát marketingcsapatának, és biztosan lenyűgözni fogja őket.

Csatlakozzon ingyenesen a ClickUp-hoz, hogy legyőzze a startupok és óriások marketingstratégiáit...