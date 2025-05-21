Mi az a marketingkampány-menedzsment (példákkal és sablonokkal)

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az a marketingkampány-menedzsment?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A marketingkampány-menedzsment a stratégiai marketingtevékenységek tervezésének, végrehajtásának és nyomon követésének folyamata. Magában foglalja a marketingkampány szervezéséhez, elindításához és értékeléséhez szükséges összes feladatot a teljes életciklus során, a stratégiától a kampány elindításán át a kampány utáni értékelésig. " } } ] }

A marketingkampány-menedzsment nyilvánvalóan fontos, de az ügynökségek számára ijesztőnek tűnhet. Hogyan lehet egyensúlyt teremteni a különböző ügyfelek kampányai között? Hogyan lehet a kampányokat irányítani anélkül, hogy a helyszínen lennénk?

Ebben a marketingkampány-kezelési útmutatóban minden olyan információt megtalál, amelyre szüksége van ahhoz, hogy ügyfelei számára sikeres kampányokat valósítson meg a kezdetektől a végéig.

Mi az a marketingkampány-menedzsment?

A marketingkampány-menedzsment a stratégiai marketingtevékenységek tervezésének, végrehajtásának és nyomon követésének folyamata. Magában foglalja a marketingkampány teljes életciklusa során – a stratégia kidolgozásától a kampány elindításán át a kampány utáni értékelésig – a kampány szervezéséhez, elindításához és értékeléséhez szükséges összes feladatot.

Ha ügynökségi környezetben foglalkozik ügyfelek marketingkampányainak kezelésével, akkor valószínűleg az alábbi feladatokért felelős:

A marketingstratégia meghatározása

Piackutatás végzése a célközönség megismerése érdekében

Segítség az ügyfeleknek marketing költségvetésük meghatározásában és kezelésében

Tartalomnaptár készítése és kezelése

Erősítse ügyfelei márkaismertségét tartalom- és közösségi média marketing segítségével

Vizuálisan lenyűgöző grafikák és videók készítése, amelyek ügyfelei üzeneteit közvetítik a hirdetésekben

A marketingkampány-menedzsment tervezésének legfontosabb elemei

A marketingprojekt-menedzsment részeként meg kell határoznia az ügyfelei marketingkampányának sikeréhez szükséges összes elemet.

Íme hat kulcsfontosságú elem, amelyre figyelnie kell, amikor marketingkampányokat tervez ügyfelei számára:

Célközönség: Kiknek szánja marketingjét? Ügyfele célközönsége határozza meg, hogy milyen üzenetek találnak visszhangra, milyen csatornákon Kiknek szánja marketingjét? Ügyfele célközönsége határozza meg, hogy milyen üzenetek találnak visszhangra, milyen csatornákon érheti el ezt a közönséget , és milyen tartalomformátumokat használ a konkrét közönség leggyakrabban. Marketingcélok és OKR-ek: Miért indít kampányt? A világos célok felelősségteljes munkavégzést biztosítanak a csapatának az ügyfélprojektek során. A jól meghatározott OKR-ek segítségével pedig nyomon követheti a csapatának az e célok felé tett előrehaladását. Ezek a mutatók mind a csapatát, mind az ügyfeleit tájékoztatják arról, hogy mit csinál, miért csinálja, és mennyire hatékonyak az erőfeszítései. Költségvetés: Ügyfele marketingkampányának költségvetése konkrét korlátot szab arra, hogy mennyit költhet Ön vagy ügyfele erre a konkrét kezdeményezésre. Noha nem szeretné, hogy az ügyfelek költségvetése korlátozza a kreativitást, használja ezt az összeget arra, hogy felmérje, megvalósíthatók-e csapata kampányra vonatkozó ötletei. Marketingtevékenységek: Milyen típusú kampányt fog létrehozni ügyfele számára? Ez a kérdés kulcsfontosságú Milyen típusú kampányt fog létrehozni ügyfele számára? Ez a kérdés kulcsfontosságú az erőforrások elosztásának a várható eredményeknek és a határidőknek a meghatározásához. Egy televíziós reklámfilm sokkal több erőforrást igényel, mint egy e-mailes hírlevél kampány. A marketingkampány típusa attól is függ, hogy milyen csatornákat használ az ügyfele célközönségének eléréséhez. Ha például a Z generációt szeretné megszólítani , akkor a TikTokhoz hasonló rövid videóplatformokon futó közösségi média marketingkampányok a legmegfelelőbbek. Ütemezés: Mennyi időbe telik az ügyfél kampányának megtervezése és végrehajtása, és mikor lesz a leghatékonyabb az üzenete? Határozza meg a kampány kezdő és befejező dátumát, és tervezze meg a megfelelő mérföldköveket az Mennyi időbe telik az ügyfél kampányának megtervezése és végrehajtása, és mikor lesz a leghatékonyabb az üzenete? Határozza meg a kampány kezdő és befejező dátumát, és tervezze meg a megfelelő mérföldköveket az ütemtervben . Ha az Egyesült Államokban hirdet egy iskolakezdési akciót, akkor valószínűleg július végétől augusztus közepéig szeretné futtatni a kampányt. A tervezést legkésőbb júniusban el kell kezdeni, az összes eredményt július közepére kell összeállítani, és a kampány eredményeit szeptemberben kell értékelni. Csapat: Az Avengershez hasonlóan össze kell állítania egy álomcsapatot az ügynökségében (szövegírók, tervezők, stb.), akik képesek elvégezni a marketingkampány feladatlistáján szereplő összes teendőt. A csapat összeállításakor vegye figyelembe a tagok készségeit és rendelkezésre állását.

7 lépés a hatékony marketingkampány-menedzsmenthez

Hogy bemutassuk, hogyan működik a marketingkampány-menedzsment a gyakorlatban, képzeljük el, hogy Ön egy közösségi média marketing ügynökség marketing menedzsere. Ügyfele a MySkinDoc, egy növekvő startup; terméke egy távegészségügyi alkalmazás, amely távolról összeköti az engedéllyel rendelkező bőrgyógyászokat a betegekkel. Az ügyfél Önt bízta meg egy (remélhetőleg vírusként terjedő) közösségi média kampány lebonyolításával, amely növeli a márka ismertségét.

Bontsuk le marketingkampány-kezelési stratégiáját hét megvalósítható lépésre.

1. Ismerje meg célközönségét 🙋

A kampány sikere attól függ, hogy mennyire találja meg a márka célközönségét. Ügynökségként alaposan utánajárnia kell ügyfele legfontosabb vásárlóinak, mielőtt belevágna a kampány kidolgozásába.

Tegye fel ezeket a kérdéseket, hogy megértse a célközönség gondolkodásmódját, és hatékonyabban tudjon nekik értékesíteni:

Kik profitálnak leginkább az Ön ügyfele termékéből vagy szolgáltatásából?

Melyek a célközönség igényei, érdeklődési körei és viselkedési mintái?

Melyek a közönség problémás pontjai, és hogyan oldhatja meg azokat az ügyfele?

A marketingcsatorna melyik szakaszában található a kampány célközönsége: a legfelső (tudatosság), a középső (megfontolás) vagy a legalsó (vásárlás)?

Ezekre a kérdésekre való válaszadáshoz Önnek és csapatának valószínűleg piackutatást és célközönség-szegmentálást kell végeznie. Kérdezze meg az ügyfelet, hogy van-e olyan vásárlói profilja vagy ideális ügyfélprofilja, amelyet megoszthatna, hogy kiegészítse ezt a kutatást.

Az ügyfelektől kapott visszajelzések segítenek megérteni a célközönséget és annak igényeit, ami elősegíti a marketingkampány-kezelési folyamatot.

Példa válaszok: Azok, akik feliratkoznának a MySkinDoc szolgáltatásra:

Azok az egyének, akik bőrproblémákkal küzdenek, de nem tudnak vagy nem akarnak személyesen felkeresni egy bőrgyógyászt

Tiszta, egészséges bőrt szeretne, és a közösségi médiát használja, hogy kövesse az érdeklődési körének megfelelő márkákat.

Lehet, hogy önbizalomhiányosak a megjelenésük miatt, és nem tudják, milyen lehetőségek állnak rendelkezésükre, ha nem mennek el személyesen orvoshoz; a MySkinDoc segítségével távolról, ítélkezés nélkül kapcsolatba léphetnek egy bőrgyógyásszal.

Ebben a szakaszban még a vásárlási folyamat legelején járnak, és csak most ismerkednek meg a MySkinDoc-kal; azt szeretné, ha a „Kövess” gombra kattintva kapcsolatba lépnének az ügyféllel.

2. Határozzon meg konkrét célokat és kampánytípusokat 🎯

Mit szeretne elérni az ügyfél ezzel a kampánnyal, és milyen típusú kampány felel meg leginkább ennek a célnak?

Az ügyfelek általában általános elképzeléssel rendelkeznek céljaikról és arról, hogy szerintük milyennek kell lennie a kampánynak. Az Ön feladata, hogy pontosítsa ezeket, hogy ne legyenek meglepetések a végeredményt illetően. Vegye figyelembe a lehetséges marketingkampány-célok és marketingkampány-típusok alábbi listáját:

Növelje az ingyenes próbaidőszakra való regisztrációk számát: Fizetett közösségi média hirdetéseket indítson a LinkedIn és a Twitter potenciális ügyfeleinek megcélzására.

Új termékfunkció sikeres bevezetése : Készítsen friss, izgalmas céloldalakat és sajtóközlemény-tervezeteket a Hacker News-on való közzétételhez.

Növelje az eladásokat : Indítson e-mailes marketingkampányt, amely 24 órán belül emlékezteti az embereket a webhelyéről elhagyott kosaraikra.

Növelje webhelye forgalmát és javítsa organikus elérhetőségét: Készítsen egy sor SEO-listát, amelyek az év végére a keresőmotorok találati listájának első oldalára kerülnek a „legjobb termék/szoftver/eszköz” listákkal.

Példa: Térjünk vissza a MySkinDoc példához. Ez egy viszonylag új termék, ezért a vállalat csapata egy sor fizetett hirdetéssel szeretné növelni a márka ismertségét a Twitteren, az Instagramon és a TikTokon. A terv az, hogy a MySkinDoc valódi felhasználóinak „előtte” és „utána” fotóival és videóival felkelti a közösségi média felhasználóinak figyelmét.

3. Határozzon meg mutatókat a siker mérésére 🔢

Miután meghatároztad, mit kell elérnie az ügyfeled marketingkampányának, eldöntheted, hogyan fogod értékelni a kampány hatékonyságát. A marketing KPI-knek közvetlenül kapcsolódniuk kell ahhoz, hogy a marketingkampány mennyire éri el a 2. lépésben meghatározott ügyfélcélokat.

Összegyűjtse összes munkáját egy magas szintű áttekintésben a Dashboards segítségével.

Néhány példa a marketingmutatókra, amelyekkel az ügyfelek céljai alapján mérheti a sikert:

Új termékek bevezetése és bevétel generálása: Konverziós arányok, e-mail kattintási arányok, minősített potenciális ügyfelek, új regisztrációk, felárértékesítés, ROI

A forgalom növelése érdekében: kulcsszó-rangsorok, domain tekintély, organikus keresési forgalom, összes oldalmegtekintés, egyedi oldallátogatók, elhagyási arány, kattintásonkénti fizetéses kampányok költsége

A márka ismertségének növelése érdekében: felhasználói vélemények, közösségi média aktivitás mutatók, YouTube-megtekintések, közösségi médiában vagy a sajtóban való említések, márkás kulcsszavak keresési volumene

Események esetében: összes regisztráció vagy jegyértékesítés, összes résztvevő, minősített potenciális ügyfelek, ügyfélszerzési arány

Példa: Növelje a közösségi média követőinek számát és az elkötelezettséget, MoM, 100%-kal minden csatornán (Twitter-megjelenítések és lájkolások, Instagram- és TikTok-lájkolások és kommentek).

4. Határozza meg a rendelkezésre álló erőforrásait ✔️

Ügyfele marketingkampányának tervezésekor határozza meg, hogy ügynökségénél kik rendelkeznek a feladatok elvégzéséhez szükséges képességekkel és rendelkezésre állással. Ezután marketingkampány-kezelési stratégiájában meg kell határoznia ezeknek a személyeknek a határidőket és a határidőket, hogy a projekt a tervek szerint haladjon.

A csapat tagjaival együtt határozza meg, milyen eszközökre vagy felszerelésre van szüksége kampányaihoz, például marketing automatizálási eszközökre, valamint hozzáférésre ügyfelei CRM-jéhez és a Google Analyticshez. A ClickUphoz hasonló kiváló kampánykezelő szoftverek segítenek nyomon követni az összes kampányát és azok teendőlistáit, biztosítva, hogy csapata minden határidőt betartson.

Használja a ClickUp Workload View funkcióját, hogy lássa, ki áll előrébb és ki lemarad, és egyszerűen drag-and-drop módszerrel áthelyezze a feladatokat az erőforrások újraelosztása érdekében.

Ne feledkezzen meg ügyfelei marketingkampányokra szánt költségvetéséről sem, hogy ne fordítson túl sok forrást erre a területre.

Példa: Három közösségi média marketing menedzsert rendel a projekthez: Samet, Lydiát és Marcót. Mindegyiküknek van tapasztalata kampányok lebonyolításában a Twitteren, az Instagramon és a TikTokon. A Canva és a Final Cut Pro programokban készít el elemeket, és a Hootsuite segítségével ütemezi a bejegyzéseket. A kampány költségvetése 15 000 dollár.

5. Tervezze meg kampányprojektjét egy ütemtervben 📅

Készítsen tartalomnaptárat, hogy tisztázza a mérföldköveket és kezelje az ügynöksége és ügyfelei közötti elvárásokat. Ön vagy marketingkampány-menedzsere egyszerű táblázatkezelő programmal, vagy még jobb, ha olyan együttműködési projektmenedzsment eszközökkel, mint a ClickUp, kezelheti a tartalomnaptárat.

Használja a ClickUp Home Calendar View funkciót feladatok létrehozásához, találkozók hozzáadásához vagy a feladatlistájának egyidejű figyeléséhez.

Példa: A MySkinDoc kampánya közösségi média szövegekből és Twitteren, TikTokon és Instagramon történő marketinghez szükséges eszközökből áll:

A MySkinDoc Twitter-, TikTok- és Instagram-kampányai október 1-jétől december 31-ig tartanak.

Ügynöksége minden teljesítést legalább két héttel a határidő előtt elkészít, és a MySkinDoc marketing csapata a teljesítés után egy héten belül visszajelzést vagy jóváhagyást ad.

Csapata a Sprout Social alkalmazásban ütemezi az egyes közösségi média bejegyzéseket, követve a legjobb gyakorlatokat az egyes platformokon való posztolás legjobb időpontjáról

Meghatározza az egyes feladatok határidejét egy tartalmi naptárban, és kijelöli a felelős személyeket, pl. Samnek szeptember 9-ig kell megírnia a Twitter-bejegyzést, Marco-nak szeptember 14-ig kell leforgatnia és szerkesztenie a TikTok-videókat stb.

6. Végezze el a tervét 🏃

A marketingkampány tervezése olyan, mint egy rakéta indításának előkészítése: meg kell győződni arról, hogy elegendő üzemanyaggal rendelkezik, és a megfelelő űrhajósok vannak a fedélzeten. A kampány végrehajtása olyan, mint megnyomni a „take off” gombot, és gondoskodni arról, hogy a rakéta a pályán maradjon, és eljusson a Holdra!

Ahhoz, hogy ebben a szakaszban megőrizze a lendületet, ellenőrizze a csapat tagjait, hogy időben elkészítik-e a feladatokat. Ösztönözze mindenkit, hogy tartsa be a vázolt tervet, de készüljön fel váratlan eseményekre, például arra, hogy az ügyfelek a projekt közepén megváltoztatják a projekt hatókörét. Ellenkező esetben kampányának sikere hirtelen összeomolhat!

Konvertálja a megjegyzéseket ClickUp feladatokká, vagy rendelje hozzá őket, hogy gondolatokat azonnal cselekvési tételekké alakítson.

Rendszeresen kommunikáljon ügyfeleivel, hogy minden érintett fél – beleértve a marketingkampány-menedzserét is – tisztában legyen az elvárásokkal és a határidőkkel kapcsolatos hatásokkal. Csak akkor módosítsa a kampány ütemtervét és a teljesítendő feladatokat, ha az feltétlenül szükséges. Ne feledje, hogy a késedelmek megnehezítik a kampányok költségkeretén belüli tartását, és gyakran a feladatköri kiterjedés növekedéséhez vezetnek.

Példa: A csapata remekül teljesít. Minden határidőt betartottak, és a MySkinDoc minden tervezetet jóváhagyott, visszajelzés nélkül. De Sam a hétvégén síbalesetet szenvedett, és most a marketingkampány hátralévő részében nem lesz az irodában.

Új csapattagot kell találnia, aki átveszi a Twitter-kampány menedzselését. Szerencsére Po rendelkezésre áll, hogy segítsen a különböző közösségi média platformokon. Mivel ő új a fiókban, első néhány bejegyzése nem találja el a MySkinDoc célközönségét. Az ügyfél visszajelzést ad, és a későbbi módosítások és a végső jóváhagyási folyamat késedelmet okoznak a Twitter-bejegyzések ütemezésében.

A ClickUp segítségével egyetlen gombnyomással megtekintheti a kritikus útvonalon maradt feladatok alapján a munkaterhelését!

Van néhány módszer, amellyel megelőzheti ezeket a váratlan zavarokat. Először is, azonnal tájékoztassa ügyfelét Sam helyzetéről.

Kérje meg őket, hogy legyenek türelmesek, amíg Po megtanulja a fortélyokat. Igazítsa az ütemtervét és a tartalomnaptárát ahhoz, hogy Po megfelelően be tudjon illeszkedni a fiókba. Végül kérje meg Lydiát és Marcót, hogy segítsenek Po-nak, hogy minél hamarabb megértse a MySkinDoc igényeit.

7. KPI-k figyelemmel kísérése 📈

Használja a 3. lépésben már meghatározott KPI-ket a kampány teljesítményének értékeléséhez.

Ha kampánya nem hozza a várt eredményeket, akkor növelnie kell a számokat!

Belső brainstormingot tartson arról, hogyan javíthatja mutatóit. Lehet, hogy az Instagram-hirdetésnek színesebb képre volt szüksége, vagy a képaláírást rövidíteni kellett volna. Tartsa ügyfeleit naprakészen a kampánykezelési folyamatról, és kérje meg őket, hogy hagyják jóvá a marketingstratégia vagy a határidők bármilyen változását.

Ötleteljen, és rajzoljon szabad formájú gondolattérképet a ClickUp Blank Mode módjában.

Példa: Kampányának kezdetén a MySkinDoc Twitter-fiókjának csak 30 követője volt. A cél az volt, hogy havonta megduplázzák a követők számát. Októberben a fiók 40 követőt szerzett, meghaladva a célt, de novemberben csak 50 követőt szerzett. Hogyan biztosíthatja, hogy decemberben 120-ról 240-re nőjön a követők száma?

Az ajándékok remek módszerek a Twitteren való aktivitás növelésére. Megkérdezi a MySkinDoc-ot, hogy szervezhetnének-e egy promóciós ajándékosztást, amelynek keretében egy szerencsés Twitter-követőjük ingyenes konzultációt kaphat a platform egyik bőrgyógyászától. Az ügyfél beleegyezik, és Po nekilát, hogy népszerűsítse ezt az ajándékosztást a Twitteren.

A Twitter-fiók gyorsan követőket szerez, akik érdeklődnek az ingyenes konzultáció iránt. Még ha a kampány vége után le is iratkoznak, Ön biztosította, hogy elérje a KPI-ket, és december hátralévő részében közvetlenül elérje a MySkinDoc célközönségét.

A marketingkampányok hatékony kezelésének előnyei

Bármely marketingügynökség vezetője megmondhatja, hogy egy kampánynak sok mozgó eleme van. Az eredmények elérése érdekében több részlegben dolgozó emberekre van szükség. Emellett több határidőt is nyomon kell követni, miközben az ügyfeleket folyamatosan tájékoztatni kell a haladásról. Mondjuk úgy, hogy a lista még folytatódik.

A cél azonban az, hogy ezeket a változó tényezőket kiszámíthatóbbá tegyük. A marketingkampány-menedzsment segítségével ügynöksége csapattagjai megnyugodhatnak, mert tudják, hogy:

Melyek a feladataik?

Mikor esedékesek a teljesítések?

Hol találhat ügyfél-visszajelzéseket?

TL;DR? A marketingkampány-menedzsment felkészíti ügynöksége csapatának tagjait arra, hogy időben megvalósítsák a kampányt és elérjék ügyfele céljait, miközben ügynökségét stratégiai partnerként pozícionálja, nem pedig csak egy újabb beszállítóként.

Hozzon létre magas szintű célokat a ClickUp Goals funkciójával, majd bontsa azokat kisebb célokra, hogy nyomon követhesse az előrehaladást.

Az ügyfelek magas színvonalú marketingkampányokat várnak, amelyek időben elkészülnek és kézzelfogható eredményeket hoznak. A hatékony marketingkampány-menedzsment ugyan nem garantálja ezeket az eredményeket, de elérhetőbbé teszi őket.

Az ügynökségénél a kiváló kampánykezelés így nézhet ki:

Az ügyfélkapcsolati vezetők ellenőrzik a projekt előrehaladását, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy az ügynökség csapattagjai betartják a határidőket. Ugyanakkor továbbítják az ügyfelek visszajelzéseit a csapattagoknak, hogy biztosítsák a magas színvonalú eredményeket.

A csapat tagjai mindannyian ismerik a nekik kiosztott feladatokat és a határidőket, ami megkönnyíti számukra, hogy minden teendőjüket időben elvégezzék.

Ügyfelei tudják, mit várhatnak Öntől, és viszont, mit várnak tőlük, azaz hogy meghatározott határidőre visszajelzést adjanak.

A hatékony marketingkampányok egyszerűen eléri az ügyfelek által kívánt eredményeket, és elégedetté teszik őket. Az elégedett ügyfelek pedig nagyobb valószínűséggel lesznek visszatérő partnerek. Ön párhuzamos sikert szeretne, hogy ők is terjesszék az ügynöksége gyors és sikeres munkavégzéséről szóló hírt.

Egy jó marketingkampány építi ügyfeleinek márkáját és bevételeit, de egy jól kezelt marketingkampány az Ön ügynökségét is építi!

Másrészt a rosszul kezelt marketingkampányok katasztrofális következményekkel járhatnak mind az ügyfelei, mind az ügynöksége márkája számára. Nézze meg a Burger King nemzetközi nőnapra közzétett tweetjét vagy azt a Kendall Jenner Pepsi-reklámot... biztosan nem ilyen marketingkampányt szeretne, hogy a potenciális ügyfelek az ön ügynökségével társítsanak!

Marketingkampány-kezelési sablonok

Ki ne szeretne egy jó sablont? Mi biztosan szeretünk. Sokkal könnyebbé teszik az életet, mert nem kell egy egész rendszert vagy dokumentumot a semmiből megtervezni.

Akár egy, akár 12 márkát forgalmaz, nézze meg hat kedvenc (ingyenes!) sablonunkat, amelyek segíthetnek az összes marketingprojektjének kezelésében.

1. ClickUp kampány- és promóciókezelési sablon

Ez a sablon egy teljes munkafolyamatot biztosít, a kérések fogadásától a kampány tervezéséig és végrehajtásáig.

A ClickUp kampány- és promóciókezelési sablon egy mindenre kiterjedő forrás minden marketingkampány-menedzser és marketingcsapatok érdekelt felei számára.

Ez a sablon több ClickUp nézettel rendelkezik, amelyek segítségével különböző szempontokból vizualizálhatja és megtervezheti marketingkampányait:

Termékbevezetési kampány: Áttekinthető, magas szintű ellenőrzőlista az összes feladatról, kampányfázisok szerint csoportosítva

Közösségi média csapatkövető: A közösségi média feladatait cselekvési tételekre bontja, és a felelős csapatok szerint szervezi. Meghatározza a tartalom típusát és a releváns közösségi média csatornákat.

Marketing fázis: A feladatokat fázisok szerint különbözteti meg egy Kanban táblán.

Naptár: Tervezze meg az összes Tervezze meg az összes marketingfeladatát egy naptárban , hogy könnyen átláthassa, mi a következő teendő.

Referenciák: A ClickUp Docs-ban tárolja a szükséges A ClickUp Docs-ban tárolja a szükséges marketinges forrásokat , például marketingjavaslatát, márkairányelveit és termékinformációit.

Költségvetés-nyomkövető: Megmutatja az egyes feladatokhoz rendelt költségvetést, így mindig a költségvetésen belül maradhat.

2. ClickUp kampány- és promóciókezelési lista nézet sablon

Használja a ClickUp kampány- és promóciókezelési sablon listanézetét, hogy könnyedén nyomon követhesse a költségvetéseket és más fontos marketingelemzéseket.

Ugyanezzel a ClickUp kampány- és promóciókezelési sablonnal szerkesztheti a lista nézetet, hogy részletesen bemutassa kampányának fontos aspektusait, mint például a célok, a célközönség, a költségvetés, a kiadások és a projekt állapota.

Nincs többé zaklatás a marketingcsapatoknál a frissítésekért, vagy a KPI-k után való kutatás. Ez a kampánykövetési sablon segít Önnek:

Tekintse meg egyszerre az összes kampányát és azok konverziós mutatóit, és válassza ki, mely KPI-ket szeretné nyomon követni a testreszabható adatmezők segítségével.

Több nézetben is megjelenítheti kampányának munkafolyamatait (ez a példa a Lista nézetet használja).

Tartsa be az ütemtervet és kezelje a határidőket a testreszabható kezdési és befejezési dátum mezők segítségével.

3. ClickUp kampány- és promóciókezelés Kanban nézet sablon

Használja ezt a Kanban nézetet a Kampány- és promóciókezelési sablonban, hogy hatékonyan szervezze meg kampányait.

Ismét, ugyanazon ClickUp kampány- és promóciókezelési sablonon belül használhatja a Kanban nézetet teljesen új sablonként kampányainak nyomon követéséhez és kezeléséhez.

Ez a nézet ideális a közösségi média kampányok kezeléséhez, mert így az érdekelt felek és más projektfigyelők madártávlatból láthatják a közösségi kampány egyes eszközeinek, bejegyzéseinek vagy tartalmi elemeinek állapotát.

4. ClickUp kampányismertető sablon

Készítse el kampányának minden lépését ebben a sablonos összefoglalóban a ClickUp Docs-ban.

Szüksége van kampányainak tömör összefoglalására, különösen az ügyfelek jóváhagyásának megszerzése érdekében?

Győződjön meg arról, hogy Ön és ügyfelei ugyanazon az oldalon állnak a ClickUp kampányismertető sablon segítségével, amely segít Önnek a célok felvázolásában és bármely marketingkampányra vonatkozó javaslat kidolgozásában egy egyszerű, rövid dokumentumban.

Ez a sablon végigvezeti Önt a következő alapvető marketingkampány-összetevők egyenkénti meghatározásán:

Kampány áttekintés

Célpiac (beleértve a felhasználói személyiség sablonokat

Javasolt költségvetés

Fontos dátumok

Marketingtevékenységek, anyagok (más néven eszközök vagy eredmények)

Hivatkozások (linkek releváns marketingforrásokhoz, pl. márkairányelvek, versenytársak listája, bejelentkezési adatok stb. )

Összefoglalás és jóváhagyás

5. ClickUp kreatív brief dokumentum sablon

Ez a sablon összehangolja a produkciós csapatokat és az érdekelt feleket a kreatív projektek megvalósítása érdekében, felvázolva az általános stratégiát és a legfontosabb elemeket.

A ClickUp kreatív brief sablonja rövid és tömör áttekintést nyújt kampányáról. Tökéletes segítséget nyújt Önnek és ügyfelének az alapvető részletek és ütemtervek összehangolásában. Ez elengedhetetlen a marketingcsapatok számára.

A csomag tartalma:

Kampány áttekintése : Vázolja fel kampányának céljait, mérföldköveit, költségvetését és célközönségét.

Kreatív briefek : Magyarázza el, hogyan határozza meg kampányának üzeneteit, cselekvésre ösztönző felhívásait és eredményeit. : Magyarázza el, hogyan határozza meg kampányának üzeneteit, cselekvésre ösztönző felhívásait és eredményeit.

Videó összefoglalók: Tervezze meg videóprodukcióját storyboarddal, felvételi listával és forgatási ütemtervvel.

Nézze meg ezeket a kreatív rövid példákat inspirációként!

6. ClickUp kampánynaptár sablon

Gondoskodjon arról, hogy csapata egyetlen, megosztható felületen tartsa szervezetten a különböző kampányait.

A ClickUp kampánynaptár-sablon segít csapatának szervezett maradni, miközben az összes marketingkampányát kezeli. Ez a naptár áttekintést ad az összes aktív kampányáról azok feltérképezésével, lehetővé téve a magas szintű stratégiai tervezést, és lehetővé téve Önnek, hogy:

Tervezze meg kampányait egy eseménynaptárban, amely naponta, 4 naponta, hetente vagy havonta megtekinthető.

Kampányait egymás mellett, idővonalon tekintheti meg, hogy megérthesse, hogyan fedik egymást. Drag and drop funkcióval állíthatja be a kampányok kezdő és befejező dátumát vagy időtartamát.

A jobb oldali sávban, amelyen az összes nem ütemezett és lejárt feladat szerepel, jelenítheti meg azokat a teendőket, amelyek azonnali figyelmet igényelnek.

Sorolja fel összes kampányát, és csoportosítsa azokat időtartam szerint, hogy megkülönböztesse az egyszeri, rövid távú és hosszú távú kampányokat.

Tekintse meg az összes kampányának aktuális állapotát, hogy a marketingkampány-menedzserek a vizuális Kanban-táblán az oszlopok között húzva módosíthassák azok előrehaladását.

Optimalizálja marketingkampány-kezelési folyamatát a ClickUp segítségével

Nem minden marketingkampány lehet olyan „könnyű, laza és gyönyörű”, mint a Covergirlé, de mi egy lépéssel közelebb vihetjük Önt ehhez. 😉

A ClickUp egy all-in-one kampánykezelő eszköz, amely segít az ügynökségeknek és marketingcsapatoknak a marketingkampányok során az ügyfelekkel való együttműködésük egyszerűsítésében a kezdetektől a végéig.

Íme néhány módszer, amellyel a ClickUp segít kevesebb időt szervezésre és több időt cselekvésre fordítani:

Tárolja ügyfelei fontos információit, tartalmi naptárait és márkairányelveit egy erre a célra létrehozott, együttműködésen alapuló dokumentumokban.

A ClickUp Gantt-diagramjaival pontosan láthatja, mennyi ideig fog tartani a kampánya, és kapcsolatokat teremthet a feladatok között.

Tartsa be a kampányok ütemtervét a ClickUp Dashboards KPI-jainak figyelemmel kísérésével és a csapat mérhető célok felé tett előrehaladásának automatikus nyomon követésével.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és kezdje el még ma a hatékonyabb marketingkampányok kezelését.