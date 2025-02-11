10 ingyenes kreatív brief sablon és példa

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az a kreatív brief sablon?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "A kreatív brief sablon egy előre elkészített dokumentum, amely meghatározza a közelgő kreatív projekt legfontosabb információit, paramétereit és céljait. Ezeket a dokumentumokat általában az érdekelt felek és a projekt tagjai számára készítik, hogy a projekt teljes életciklusa alatt összhangban maradjanak a projekt céljaival, és a projektmenedzserek könnyű hivatkozás céljából megőrzik őket. " } } ] }

Függetlenül attól, hogy milyen üzleti tevékenységet folytat, a kreatív projekteknél nehéz megőrizni az egyensúlyt. Gondoskodnia kell arról, hogy a projektek a terv szerint haladjanak, de nem szabad túlságosan strukturálni őket, mert akkor sablonossá válnak. ⚖️

Egyrészt a kevésbé strukturált felépítés több teret hagy a kreativitásnak, vagyis a szórakoztató résznek! Az ötletek előtérbe helyezése gyönyörű dizájnokhoz, vonzó tartalomhoz és átgondolt együttműködéshez vezet. Másrészt viszont a folyamat, a felelősségvállalás és az iránymutatás hiánya gyakran a határidők elmulasztásához és a munka következetességének hiányához vezet.

Ráadásul a kreatív projektek mögötti struktúra az, ami a sikerhez vezet! Ha nincs egy szilárd és szabványosított működési eljárás, amely megalapozza a projektet, a csapat számára nem lesz egyértelmű, hogy a projekt valójában mit próbál elérni.

Ezért elengedhetetlen a kreatív brief minden kreatív projektben, függetlenül annak összetettségétől vagy méretétől! A kreativitásra és a struktúrára egyaránt összpontosítva a kreatív brief az a kompromisszum, amelyet a tervező és marketing csapatok kerestek!

Ezek a dokumentumok segítenek átgondolni és megszilárdítani a projekt ki, mi, hol, mikor és miért kérdéseit. Segítenek a csapatnak a célokhoz igazodni és meghatározzák a következő lépéseket! Ráadásul gyakran minden kulcsfontosságú szereplő által egy szigorú jóváhagyási folyamaton mennek keresztül, így biztos lehet benne, hogy a végtermék minden elvárást kielégít (vagy meghalad).

De nem kell minden új projektnél a nulláról kezdeni a kreatív brief elkészítését. Inkább fektesse be idejét produktívabban – egy kreatív brief sablon segítségével! Ezek az eszközök könnyen használhatók, együttműködésre alkalmasak, és ami a legjobb, testreszabhatók!

Szerencsédre már elvégeztük a munkát, és összeállítottuk a 10 legjobb kreatív brief sablont bármilyen felhasználási esethez! Kövesd nyomon a további kreatív briefekkel kapcsolatos gyakori kérdéseket, a legfontosabb funkciókat, a sablonok részletes leírását és még sok mást. 🎨

Mi az a kreatív brief sablon?

A kreatív brief sablon egy előre elkészített dokumentum, amely meghatározza a közelgő kreatív projekt legfontosabb információit, paramétereit és céljait. Ezeket a dokumentumokat általában az érdekelt felek és a projekt tagjai számára készítik, hogy a projekt teljes életciklusa alatt összhangban maradjanak a projekt céljaival, és a projektmenedzserek tárolják őket, hogy könnyen hozzáférhessenek.

A kreatív briefek szintén rövidek. Nem több oldalas kutatási eredményeket keresünk, hanem egy magas szintű összefoglalót arról, amit szállítani fogsz. Ha további forrásokra van szükség a kontextus megértéséhez, akkor linkelj rájuk. 🙂

A kreatív briefek sokféle formában léteznek, különösen a konkrét projekt típusától és összetettségétől függően, de minden brief következetesen egy szabványos kategóriakészletet követ, hogy a kezdő megbeszélés előtt minden rendben legyen. Gondoljon a kreatív briefre úgy, mint egy kifestőkönyvre – ez határozza meg a kreatív csapat munkájának határait, hogy a legjobb tudásuk szerint dolgozhassanak!

Bónusz: Kreatív brief példák!

10 kreatív brief sablon

A kreatív brief akkor a leghasznosabb, ha zökkenőmentesen integrálható más munkaszerszámaival. Mivel a ClickUp az egyetlen olyan kreatív projektmenedzsment szoftver, amely elég rugalmas ahhoz, hogy az összes munkáját az alkalmazásokon át egy központi platformra összpontosítsa, ezért ezzel kezdjük. ✅

Nézze meg a ClickUp 10 legjobb kreatív brief sablonját szinte minden felhasználási esethez! Hozzáférés együttműködési és előre elkészített dokumentumokhoz, táblákhoz, munkafolyamatokhoz, listákhoz és még sok máshoz – mindez ingyenesen!

1. Kreatív brief sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Kreatív brief sablon a ClickUp-tól

Kezdjük azzal, ami talán a legkönnyebben módosítható és legátfogóbb kreatív brief sablon, amit találhat. A ClickUp kreatív brief sablonja biztosítja, hogy kreatív csapata egy hullámhosszon legyen, és a kezdetektől fogva ugyanazokat a célokat kövesse. Ez a kezdőknek is könnyen használható ClickUp Doc sablon előre formázott, táblázatok, média és ellenőrzőlisták támogatásával. Ezen felül kijelölt szakaszok segítik a projektinformációk áttekinthető szervezését és gyors megtalálását. Ezek a szakaszok a következők:

Célok

Célközönség

Üzenetek

Szállítandó anyagok

Költségvetés

Ütemezés és mérföldkövek

Főbb érdekelt felek és jóváhagyások

A ClickUp Docs az ideális dokumentumszerkesztő a kreatív brief sablonjához, mivel számos együttműködési funkcióval rendelkezik, mint például az élő szerkesztés, a hozzárendelt megjegyzések és az URL-megosztás. Intuitív formázása, stílusa és gazdag szövegszerkesztése is segít olyan vizuálisan vonzó és érdekes briefek létrehozásában, amelyeket az érdekelt felek a projektmenedzser segítségével is elolvashatnak!

Mivel a ClickUp Docs a munkaterületén belül található, a szöveget cselekvésre késztető feladatokká alakíthatja, címkéket adhat a dokumentumokhoz a könnyű hivatkozás érdekében, és automatikusan frissítheti munkáját anélkül, hogy a „mentés” gombra kellene kattintania.

2. Kreatív brief whiteboard sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Kreatív brief whiteboard sablon a ClickUp-tól

Bár a kreatív brief sablonok gyakran előre elkészített dokumentumok, nem kell hogy azok legyenek! A kreatív brief elkészítésének egyik legfontosabb része a brainstorming folyamat. És mi lehetne jobb módszer a legjobb ötletelési technikák megvalósítására, mint egy dinamikus digitális táblás szoftver? 🤓

A ClickUp kreatív brief whiteboard sablonja egy lépéssel továbbviszi a hagyományos briefeket, előre elkészített kreatív projektfeladatok listáját alkalmazva a munkaterületén, és brainstorming diagramot használva a kollaboratív whiteboard funkcióval.

A fehér táblák ideálisak az ötletek rögzítésére és azok azonnali megvalósítására. Használja ezt a diagramot keretként kreatív projektje céljainak, a célközönség demográfiai adatainak, kutatási terveinek és lehetséges munkafolyamatainak feltárásához. Amikor pedig készen áll a következő fázisra, egyszerűen konvertálja szövegét, alakzatát vagy jegyzetét közvetlenül ClickUp-feladattá!

Míg az előző sablon átfogó volt a Doc szakaszok és a formázás tekintetében, ez a Whiteboards sablon gazdag funkciókkal és funkcionalitással rendelkezik, hogy ugyanazokat az információkat vizuálisan is átadja! Ebben a sablonban a következőket találja:

Hét egyedi feladatállapot az összes folyamat felügyeletéhez

Kilenc egyéni mező , hogy minden nézetben és minden feladatban több kontextust nyújtson

Négy projektnézet , beleértve az idővonal, a lista és a dokumentum nézetet

Munkafoly amat-automatizálás a projekt előrehaladásának biztosításához (a feladatok közötti bosszantó apró munkák nélkül)

De ez még nem minden. Ez a sablon biztosítja, hogy kreatív csapata, az érdekelt felek és az ügyfelek mindig hozzáférjenek a szükséges információkhoz, miközben a projekt formát ölt.

3. Kreatív brief keresleti tervezési sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Kreatív brief kereslettervezési sablon a ClickUp-tól

A kreatív folyamat jóval azelőtt megkezdődik, hogy a brief formát ölt. Képesnek kell lenned világos célokat kitűzni, amelyek mindenki számára egyértelművé teszik, hogy merre kell haladnia a projektnek, valamint egy útitervet is készíteni, hogy hogyan lehet ezt elérni. Valószínűleg egyszerre több projektötlettel is foglalkozni fogsz – hogyan döntesz el, hogy mely projekteket fejleszd ki először?

A projektek prioritásának meghatározása függhet a rendelkezésre álló erőforrásoktól, a szükséges munkamennyiségtől és a komplexitástól. Végül azonban az a döntő, hogy mely projektek találnak leginkább visszhangra az ügyfelek vagy a közönség körében. Más szóval, ahhoz, hogy egy projekt megvalósítását indokoltnak tekintsük, annak iránti igénynek kell lennie. Itt jön képbe a ClickUp kreatív brief igénytervezési sablonja.

Ez a lista sablon olyan kreatív csapatok számára készült, amelyek egyszerre több kampányt is kezelnek. A ClickUp táblázatos nézetével öt egyedi állapotot rendezhet el egy interaktív Kanban táblán, és a sablonban található 20 egyedi mező segítségével vizuálisan kezelheti a több projektben zajló minden apró lépést.

4. Termékbrief sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Termékbrief sablon a ClickUp-tól

A zökkenőmentes termékfejlesztési folyamat érdekében elengedhetetlen, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon. A ClickUp termékleírás-sablonja megoldást kínál erre a kihívásra egy részletes dokumentummal, amely elősegíti a funkciók közötti együttműködést, magas szintű kutatásokra hivatkozik, és a sikeres termékbevezetés felé vezet.

Ezzel az egyszerű kreatív brief sablonnal a termékmenedzserek könnyedén együttműködhetnek a tagokkal, az érdekelt felekkel vagy az ügyfelekkel a termék specifikációinak összeállításában, a visszajelzések áttekintésében és a következő lépések meghozatalában – mindezt ugyanabból a dokumentumból.

Ez a formázott sablon alapvetően azokat a legfontosabb információkat helyezi előtérbe, amelyekre a csapatoknak szükségük van a munkához. Ide tartozik egy egyszerű áttekintés, a funkcionális specifikációk, egy részletes kiadási terv, a megoldandó probléma leírása és a legfontosabb csapattagok listája.

Készen állsz arra, hogy többet megtudj a termékfejlesztési folyamatról? Kezdd egy intuitív termékmenedzsment sablonnal, amely irányítja a munkafolyamatodat!

5. Kampánybrief sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Kampánybrief-sablon a ClickUp-tól

A kreatív kampánybriefek összeállítása egy kicsit több munkát igényel, mint egy átlagos projekt. A termékbriefekhez hasonlóan ezek is más részlegek bevonását, cselekvését és együttműködését igénylik a sikeres végrehajtáshoz. Ez azért van, mert a kampányok általában több kisebb projektből állnak, amelyek együttesen nagyobb eredményt hoznak. A ClickUp kampánybrief-sablonja felvázolja ezeket a legfontosabb paramétereket, és megkönnyíti a projektmenedzserek számára a kampány számos mozgó elemének felügyeletét.

Ez az ötoldalas ClickUp Doc magas szintről bontja le kampányának elemeit, hogy biztosítsa az üzenetek és a célok összhangját a legfelső szinttől lefelé. Az általános reklámkampány-briefel kezdve ez a sablon meghatározza célját, célközönségét, költségvetését, eredményeit, erőforrásait és egyebeket. Ezen szakaszokon belül a rendszer kéri, hogy merüljön el a részletekben, hogy irányt mutasson kampányának többi elemének.

Innen előre elkészített aloldalak segítenek Önnek a kisebb kreatív kampányelemek és eszközök briefjeinek elkészítésében.

6. Eseménybrief sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont ClickUp eseménybrief sablon

Rendezvény szervezése nem könnyű feladat! De a ClickUp rendezvény-brief sablonja ideális eszköz ahhoz, hogy a lehető legjobban indítsd el rendezvényed projektmenedzsment folyamatát.

Ez a dokumentum részletes ellenőrzőlistaként szolgál, amelyre a tervezési és végrehajtási fázis során vissza lehet térni az esemény logisztikájának, erőforrásainak és végső soron sikerének kezelése érdekében.

Az összefoglaló részben nemcsak az esemény címe, dátuma és helyszíne szerepel, hanem lehetőség van a ClickUp projekt sablon és az esemény üzenetcsatornájának összekapcsolására is. Az egyéb részek tartalmazzák a célok és feladatok vázlatát, a célközönséget, az esemény tervezésén és kivitelezésén dolgozó projektcsapatot, valamint a konkrét esemény ütemtervét.

Ez egy remek sablon, amelyet érdemes kéznél tartani, amikor a folyamat előrehaladását bemutatjuk az érdekelt feleknek és az ügyfeleknek, hogy biztosak lehessünk abban, hogy a nagyobb rendezvények igényei teljesülnek, mielőtt a szerződéseket elküldjük és a beszállítókat véglegesítjük.

7. SEO tartalmi brief sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont SEO tartalmi brief sablon a ClickUp-tól

Nem csak arról van szó, hogy a tartalomnaptárban folyamatos blogbejegyzések legyenek, hanem arról is, hogy azok eljussanak a megfelelő közönséghez! A megfelelő keresőmotor-optimalizálás (SEO) felülvizsgálata és stratégiái kulcsfontosságúak ennek eléréséhez, és kritikus részét kell képezniük a tartalomkészítési munkafolyamatnak, hogy írásaid jó helyezést érjenek el.

Bár számos eszköz áll rendelkezésre, amelyeket SEO-projektmenedzsment folyamata során felhasználhat, egy megbízható kiindulási pont, mint például a ClickUp SEO-tartalom-brief sablonja, minden szükséges információval ellátja az írókat ahhoz, hogy vonzó és keresőmotorok számára optimalizált tartalmat hozzanak létre.

A projekt áttekintése mellett ez a Doc sablon tartalmazza a SEO címet, a meta leírást és a tervezett szószámot. Az OKR szakasz helyet hagy a célok és a legfontosabb eredmények, a célközönség és a kulcsszavak információinak, hogy a tartalom fókuszált legyen, és egy vázlat segít az íróknak a tartalom strukturálásában.

Bónusz: Vázlatgenerátorok!

8. Design Brief Template by ClickUp

Töltse le ezt a sablont Tervezési brief sablon a ClickUp-tól

Ha képeket szeretne hozzáadni egy bloghoz vagy bejegyzéseket szeretne készíteni a közösségi média csatornáira, akkor valószínűleg először be kell nyújtania egy tervezési igényt. Ezek az igények alapvető információkat gyűjtenek a szükséges képről vagy grafikáról, és végső soron segítenek a tervezési brief kialakításában.

Mivel ezek a kérések gyakran egy nagyobb projekt kis részét képezik, a tervezőcsapat valószínűleg egyszerre több briefet fog kezelni – néha naponta többet is! Ezért elengedhetetlen egy olyan szervezett keretrendszer, mint a ClickUp Design Brief Template, hogy minden kérés, előrehaladás és visszajelzés egy helyen legyen.

Használja a projekt céljainak, hatókörének és ütemtervének felvázolásához, több nézet segítségével, hogy minden szempontból kezelhesse munkáját – akár felelősségek kiosztása, feladatok delegálása és a feladatok prioritásainak beállítása is egyetlen lista nézetből.

Ezután kövesse nyomon a tervezési projekt végrehajtását egyéni feladatállapotok és egy előre elkészített Kanban-tábla segítségével, hogy biztosan betarthassa a határidőket, és minden érintett fél folyamatosan tájékozott legyen a projekt aktuális állásáról.

9. Marketingkampány-brief sablon a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont Marketingkampány-brief sablon a ClickUp-tól

A ClickUp marketingkampány-brief sablonja nemcsak használhatóságával, hanem megjelenésével is kiemelkedik. A prezentációra kész borítóoldal segítségével könnyen átadhatja a legfontosabb információkat vizuálisan, míg a célközönségre, a javasolt költségvetésre és a fontos dátumokra vonatkozó szakaszok segítenek a tervezésben.

A marketing kreatív brief elkészítése során további marketinganyagok és hivatkozások beágyazásával is kiegészítheti a kontextust. Egyszerűen fogalmazva: ez a tökéletes áttekintés minden olyan csapat számára, amely marketingkampányok tervezésén és végrehajtásán dolgozik.

10. Marketingprojekt-brief a ClickUp-tól

Töltse le ezt a sablont ClickUp marketing projekt brief sablon

Higgye vagy ne, nem minden marketingprojekt kampány! Kisebb projektek vagy egyedi megkeresések esetén a ClickUp Marketing Project Brief Template sablonja a legjobb választás. Ez az előre elkészített feladat egyszerűvé és strukturálttá teszi a dolgokat, így Ön a jó részre koncentrálhat: a kreativitásra!

Ez a feladat és alfeladatai biztosítják, hogy minden fontos információt megkapjon a projekt elindításához, beleértve a célközönséget, az áttekintést, a következő lépéseket és a legfontosabb szereplőket.

Mi teszi jóvá egy kreatív brief sablont?

Segítségre van szüksége a kreatív brief sablon kiválasztásában? A leghatékonyabb kreatív brief sablonoknak elég szabványosnak kell lenniük ahhoz, hogy minden új projektnél gyorsan kitölthetőek legyenek, ugyanakkor elég általánosnak kell lenniük ahhoz, hogy teret hagyjanak az egyedi fejlesztéseknek.

Ez nem könnyű feladat, különösen ha figyelembe vesszük, hogy milyen sokféle kreatív briefre lehet szükség. De lehetséges! Keressen olyan briefeket, amelyek a következő elemeket tartalmazzák:

A projekt rövid összefoglalása . Így mindenki megérti a projekt lényegét – különösen az érdekelt felek és . Így mindenki megérti a projekt lényegét – különösen az érdekelt felek és a többfunkciós csapat tagjai.

A célközönségre vonatkozó szakasz , amelyben helyet kapnak a célközönséggel kapcsolatos finomabb részletek és az őket érintő problémák ismertetése.

A projekt céljai . Mindig segít, ha a tervező vagy az író pontosan tudja, miért csinálja azt, amit csinál.

Hely a nyitott információk számára . A brief nem tartalmaz minden apró részletet. Valójában a projekt egyes elemei még megvitatásra kerülhetnek – a brief végső soron segít ezeknek az elemeknek a kialakításában.

A projekt ütemterve. Ez meghatározza a projektben elkészítendő eredményekre és azok befejezésének időpontjára vonatkozó szigorú és gyors elvárásokat.

Hozzáférhet a dokumentumokhoz a ClickUp munkaterületének bármely pontjáról, és beágyazott aloldalakat, táblázatokat és stílusokat adhat hozzá a tökéletes struktúra létrehozásához.

Természetesen a kitöltésnek is egyszerűnek kell lennie. Minél kevesebb időt kell a projektmenedzsernek a kitöltéssel töltenie, annál több idő marad a projekt eredményeire koncentrálni.

Egyszerűsítse kreatív projektjeit egy kreatív brief sablon segítségével

Kreatív termékek, kampányok és eredmények létrehozása kemény munka. Akkor miért nehezítené meg még jobban a dolgot? Ha a megfelelő kreatív brief sablont használja, a szervezés nagy része már el van végezve.

A ClickUp hatalmas sablonkönyvtára több ezer sablonnal rendelkezik minden felhasználási esethez! A fenti 10 sablon bármelyikéhez ingyenesen hozzáférhet, hogy azonnal elkezdhesse a tökéletes kreatív briefek elkészítését. És amikor készen áll a kreatív projektje elindítására, a ClickUp rendelkezik a tökéletes funkciókkal, amelyek segítenek ebben.

Több száz projektmenedzsment funkció, több mint 1000 integráció, beépített Whiteboards funkció, együttműködési dokumentumszerkesztő és még sok más várja Önt, ha még ma regisztrál a ClickUp-ra.