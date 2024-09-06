Kreatív brief példák: Hogyan írjunk marketing kreatív briefet 8 lépésben

Ahogy Boromir egyszer a filmművészeti remekműben, A Gyűrűk Urában mondta: „Nem lehet csak úgy vicces videót készíteni.” 🤌 Oké, vettünk magunknak némi művészi szabadságot, de az érzés igaz! Nem lehet csak úgy a semmiből előállítani egy kreatív projektet kreatív brief példák nélkül, és elvárni, hogy sikeres legyen.

A kreatív projektek gondos kutatást, átgondolt tervezést és együttműködést igényelnek, hogy sikert arassanak. És mielőtt a csapatok nekiláthatnának a munkának, ezeket az elemeket össze kell foglalni egy informatív dokumentumban, az úgynevezett kreatív briefben. ✨

De honnan tudhatja, hogy kreatív briefje minden követelménynek megfelel?

Kövesse az útmutatót, és megtanulhat mindent, amit tudnia kell egy hatékony kreatív brief elkészítéséhez, beleértve a részletes vázlatot, a lépésről lépésre bemutatott munkafolyamatot, a legjobb példákat és még sok mást. Ráadásul hozzáférhet testreszabható kreatív brief sablonokhoz is!

Mi az a kreatív brief?

A kreatív brief egy rövid, de informatív dokumentum, amely felvázolja a kreatív projekt főbb részleteit, és végigkíséri a csapatot az ötlet megszületésétől a végső eredményekig. Ez a kulcs a terv kidolgozásához és a fontos információk rögzítéséhez, mint például:

Projekt követelmények

Márkairányelvek

Kreatív eszközök

Cél

Célközönség és üzenet

KPI-k

Hatály és ütemterv

És még több – a projektjétől függően! 🎨

A kreatív briefek a legtöbb ügynökség és marketingcsapat számára bevett gyakorlatnak számítanak. A tervezési briefhez hasonlóan a kreatív brief is egy ügyfél, a vállalat érdekelt fele vagy a szervezeten belüli másik részleg kérésével kezdődik.

Bár a projektet fejlesztő csapat végső soron a kreatív brief tulajdonosa, annak elkészítése az összes résztvevő közös munkájának eredménye.

Kezdje azzal, hogy megbeszéli magát a kérést. Az értekezletre azzal a szándékkal menjen, hogy megértse a kérő vagy az ügyfél elképzeléseit, küldetését és céljait, hogy megtalálja azokat az elemeket, amelyek számukra igazán fontosak. Innen kiindulva foglalkozhat az azonnali kihívásokkal, és felajánlhatja iparági szakértelmét a projekt megvalósításához.

A cél az, hogy mindenki csatlakozzon a projekt tervéhez – különösen az érdekelt felek. A követelmények rögzítésével a tervezőcsapatok, az írók és a marketingesek pontosan tudni fogják, mennyire kreatívak lehetnek a projektben, és mit várnak el tőlük.

Mi tartozik egy kreatív briefbe?

A kreatív briefek szabványosítását az egyes projektek folyamatosan változó jellege teszi olyan nehézkessé. De ez is az, ami a briefjét olyan értékessé teszi!

A kreatív projekt szinte bármi lehet – egy komplex reklámkampány elindításától egy websorozat gyártásáig. Minden projekt egyedi kihívásokkal jár, de a kreatív brief segít a kreatív csapatoknak ezeket a problémákat a lehető leggyorsabban azonosítani és megoldani.

Tekintse kreatív briefjét megbízható információforrásnak, amelyre a projekt teljes folyamata során hivatkozhat. Akár frissítéseket szeretne közölni, munkáját összevetni az eredeti tervvel, vagy üzeneteit még egyszer ellenőrizni, a brief az Ön iránytűje. ⭐️

Kreatív brief példák

A bemutatott vázlat és munkafolyamat gyakorlatilag bármilyen kreatív projekthez alkalmazható. Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden brief ugyanúgy fog kinézni. A kreatív briefek minden kreatív projekt kiindulópontját jelentik, függetlenül attól, hogy azok nagyok vagy kicsik. Egyes projekteknél a kreatív brief bizonyos részei nagyobb hangsúlyt kapnak, mint másoknál. Íme néhány kreatív brief példa, amelyek segítenek felmérni a projektek közötti különbségeket.

Reklámkampány kreatív briefek

A reklám- és marketingkampány-briefek a munka terjedelmétől függően a viszonylag egyszerűektől a rendkívül összetettekig terjedhetnek. Ebben a kreatív brief példában érdemes lehet további kutatásokat, több vizuális hivatkozást és több vázlatáttekintést is belefoglalni, hogy a gyártás és a szállítás zökkenőmentesen zajlódjon.

Ez egyben remek példa arra a típusú projektre, amely több CTA-t is tartalmazhat. Bár a kampány mögött mindig egy elsődleges cél áll, fontos, hogy a kreatív csapat és az érdekelt felek a lehető leggyorsabban egyeztessék a marketing KPI-ket, a teljesítendő feladatokat és a megvalósítási folyamatot.

Tartalommarketing kreatív briefek

A tartalommarketing kreatív brief segítségével a blog- és SEO-csapatok olyan cikkeket, szövegeket és anyagokat készíthetnek, amelyek rezonálnak a vállalattal, annak ügyfeleivel és másokkal is! A közönség, a célok, az üzenetküldési stratégia és az ütemterv kulcsfontosságúak a tartalommarketing-projektekben, különösen, ha szoros tartalomnaptárat követ.

A tartalommarketing céljai között szerepel minden, a márka ismertségének növelésétől a potenciális értékesítési lehetőségek generálásáig. Ezeket gyakran a márka saját weboldalára, közösségi média platformjaira, hírleveleibe vagy tartalomadatbázisába készítik.

A projekt sikerét általában a webhely forgalma, az elkötelezettség aránya, a konverziók és a különböző közösségi média mutatók alapján határozzák meg, hogy azok összhangban legyenek a vállalat nagyobb céljaival.

Sok vállalat ezeket a projekteket használja arra, hogy gondolatvezetői pozícióját megerősítse harmadik felek kiadványaival való együttműködés révén, amihez részletes brief szükséges, hogy a márka sajátos hangvételét és stílusirányelveit megfelelően követni tudják.

Weboldal-átalakítási briefek

A webdesign munkafolyamatok nem kis feladatot jelentenek, és rengeteg egyedi kreatív elem előtt nyitják meg az ajtót, beleértve a felhasználói élményt, a funkcionális követelményeket, a kreatív folyamat igényeit és még sok mást! A weboldal átalakításának kreatív briefjei továbbra is ugyanazokat az alapvető lépéseket és struktúrát követik, de további szempontokból is meg kell vizsgálni őket:

A grafika, a tipográfia és az üzenet összhangban van-e a márkával?

A felhasználók könnyen navigálhatnak a weboldalon, és könnyedén elérhetik a termékeket vagy szolgáltatásokat?

A tervezés támogatja-e az Ön számára szükséges funkcionalitást?

Mivel egy weboldal sok elemből áll, a tervezők és az ügyfél között sok oda-vissza kommunikációra lehet szükség. Annak érdekében, hogy a csapatodat ne merítsd ki állandó felülvizsgálati ülésekkkel és apróbb módosításokkal, gondoskodj arról, hogy kreatív projektmenedzserként egyértelmű határokat szabj a projektben megengedett módosítások számára a végső határidő előtt.

Két körnél több nem szükséges.

Hogyan írjunk kreatív briefet?

Még ha a vázlat már készen is áll, stratégiai megközelítésre van szükség a brief lehető leghatékonyabb elkészítéséhez. Kövesse az alábbi lépéseket, hogy biztosítsa, hogy csapata és az érdekelt felek a kreatív brief folyamat során végig egy hullámhosszon legyenek, és semmi ne maradjon ki!

1. lépés: Adjon megfelelő nevet a projektnek

Kezdje erőteljesen a projekt egyik legfontosabb elemével: a nevével! A projekt neve legyen egyértelmű és tömör, ugyanakkor fejezze ki a szándékot. Nem kell feltétlenül feltűnőnek vagy viccesnek lennie, de meg kell szólítania a célközönséget, és elég vonzónak kell lennie ahhoz, hogy többet akarnak tudni róla. Bizonyos értelemben a név a projekt vagy vállalkozás első benyomása.

Az áttekintés részben a projekt nevét részletesebben elemezheti a csapat érdekében. Egy mondatban vagy annál rövidebben válaszoljon az áttekintés részben a projekt nevével kapcsolatban felmerülő kérdésekre, hogy elkerülje a félreértéseket és a felesleges vitákat az érdekelt felek és a kreatív csapat között. Ez lehet egy rövid leírás a projekt tartalmáról és fő üzenetéről.

2. lépés: Hangolja össze céljait a hosszú távú célokkal

A projekt nevével és leírásával a kezében készen áll a fő célok és célkitűzések felvázolására. A célok részletesek és projektspecifikusak. Ez az Ön lehetősége, hogy a csapatot felkészítse a lehetséges akadályokra, mielőtt azok bekövetkeznének, CTA-kra, és bizonyítsa a projekt értékét.

Mindez a következő kulcsfontosságú pontok meghatározásával kezdődik:

A megoldandó probléma

Hogyan fogja megoldani a projekt?

Miért van erre szükség?

A projekt mit, hogyan és miért kérdéseinek pontos meghatározása meghatározza az elvárt eredményt, amikor minden elkészült. Innen kiindulva kapcsolatot teremthet a projekt részletesebb céljai és a vállalat nagyobb céljai vagy küldetése között.

3. lépés: Határozza meg a célközönségét

A célközönség az a csoport, amely a legtöbbet profitálhat a projektből vagy kampányból, és megmutatja a kreatív csapatnak, hogy kivel állnak kapcsolatban. Ha már rendelkezik a vállalkozásához létrehozott felhasználói személyiségprofilokkal, használja ezeket az erőforrásokat és piackutatási eredményeket a szakasz összeállításához! Nem kell elmesélnie a felhasználók életét, de feltétlenül tartalmazzon alapvető információkat, többek között:

Demográfiai adatok : életkor, beosztás, végzettség, családi állapot és etnikai hovatartozás

Viselkedés : Vásárlási trendek és előzmények

Pszichográfia : általános érdeklődésük, véleményük és hozzáállásuk)

Hely: Nem csak fizikai! Gondoljon arra, hogy hol találhatja meg ügyfeleit digitálisan.

4. lépés: Szilárdítsa meg üzenetküldési stratégiáját

Most, hogy már tudja, kinek szánja marketingjét, kidolgozhatja a legjobb stratégiát, hogy kapcsolatba lépjen velük. Az üzenetküldési stratégiája arról szól, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen legyen, és úgy szóljon a közönségéhez, ahogyan ők szeretnék.

Más néven: hogyan fogja eljuttatni kreatív projektjét a célközönséghez?

Vegye figyelembe azokat a közösségi médiákat és online platformokat, amelyeket a célközönsége leggyakrabban használ, és készítsen ezekre a csatornákra szabott tartalmakat. Ez az előrelátás segít meghozni olyan fontos döntéseket, mint például, hogy videót, írásos bejegyzést vagy fotósorozatot készítsen-e, hogy a közönséget a termékéhez vagy szolgáltatásához vonzza.

De ez még nem minden. Amint a közönség tagjai meglátogatják a webhelyét, eljutnak a CTA-jához vagy rákattintanak a linkjére, üdvözölje őket következetes és ismerős üzenetekkel, hogy végigkísérje őket a vásárlási folyamaton.

5. lépés: Határozza meg a végső eredményeket

Ahh, most pedig jöjjön a jó rész – mi is valójában a projekt.

A kreatív brief előző szakaszai elengedhetetlenek az eszközök indoklásához, beállításához és keretezéséhez a sikeres bevezetés érdekében. De a projekt stratégiáját és vízióját eddig sokféleképpen lehet értelmezni. Használja ezt a szakaszt a kreatív csapat által nyújtott szolgáltatások pontos leírásával, hogy kiküszöbölje a bizonytalanságokat és a lehetséges félreértéseket.

A végső kreatív eredmények között szerepelnek az összes kért digitális vagy fizikai média, a konkrét tervezési elemek, a hasonló munkákra való hivatkozások, a méret- vagy formátumkövetelmények, a makettek és egyebek. Annak érdekében, hogy ügyfele vagy érdekelt felei teljes mértékben elégedettek legyenek a végső termékkel, jobb, ha a részletekre koncentrál, mint hogy túl sokat hagyjon a képzeletre.

6. lépés: Tervezze meg az időt és az erőforrásokat

Lehet, hogy ez nem a munkád kedvenc része, de nagyon fontos, hogy teljesen átlátható legyen a költségvetésed. A költségvetés nem korlátozás, hanem segít a kreatív csapatnak meghatározni, hogy mennyire lehetnek kreatívak a kéréssel kapcsolatban.

Ne felejtse el megjegyezni, hogy van-e némi mozgástér a költségvetésben, és mikor éri el a projekt a maximális összeget. Gondoljon a költségvetésre úgy, mint a bowlingpálya ütközőkorlátjára. Ezek a határok egyértelmű iránymutatásokat adnak a kreatív csapatnak a munkához.

És ne felejtsük el: a kreatív csapat tagjai szakértők ebben! A projekt kidolgozásának kihívása előre meghatározott követelmények keretein belül számukra nem újdonság.

A kristálytiszta költségvetésnek köszönhetően a projekt a legjobb alapokon indulhat, így senki sem fog csalódni, és nem érheti senkit sem kellemetlen meglepetés.

7. lépés: Határozza meg a mérföldköveket, majd az ütemtervet

Az ütemterv kidolgozásakor könnyebb a projekt fontosabb dátumaival kezdeni, más néven a projekt mérföldköveivel! Ezek a mérföldkő események a következők:

A projekt elindítása

Kreatív brief jóváhagyása

Vázlatok áttekintése

A produkció befejezése

Végső eszközforgalom

Ezekkel a dátumokkal kidolgozhatja az egyes mérföldkövek közötti feladatokat, alfeladatokat, függőségeket, ismétlődő találkozókat és egyebeket.

A jóváhagyott ütemterv és mérföldkövek lesznek a központi források a részletes projektütemterv elkészítéséhez és a csapatok egyéni munkaterhelésének megfelelő elosztásához.

8. lépés: Nevezze meg a legfontosabb szereplőket

A teljes átláthatóság érdekében gondoskodjon arról, hogy minden résztvevő számára azonosítsa a kreatív projekt minden fontos szereplőjét.

A projektmenedzser számára ez tisztázza az egyes kapcsolattartókat, azok beosztását és a végső jóváhagyásokat. Ami magát a projektet illeti, a kreatív brief ezen része egyben papíralapú dokumentumként is szolgál, amely rögzíti, hogy a projekt bizonyos aspektusait jóváhagyták-e és mikor.

9. lépés: Zárja le a briefet

Miután elkészítette a kreatív brief első változatát, küldje vissza ügyfelének és az érdekelt feleknek végleges jóváhagyásra – ezután pedig máris használatba veheti!

Miután a kreatív briefet áttekintették és elfogadták, további módosításokat nem szabad végrehajtani. De természetesen minden projekt más és más! Ha bármikor módosításokat hajtanak végre a briefben, gondoskodjon arról, hogy azokat alaposan dokumentálják, dátumozzák, és megosszák az összes érintett féllel egy megfelelő projektmegbeszélésen.

Kreatív brief sablonok

Még egy világos vázlat és lépésről lépésre kidolgozott munkafolyamat mellett sem lehet felülmúlni egy előre elkészített és testreszabható sablont, amely egyszerűsíti a kreatív brief elkészítésének folyamatát.

Ezeket az eszközöket úgy tervezték, hogy minden fontos elemet tartalmaznak, így elkerülhetőek azok a hibák, amelyek később gondot okozhatnak. Az ideális kreatív brief sablon zökkenőmentesen integrálható a kreatív projektmenedzsment szoftverébe, és könnyen igazítható az egyes projektek igényeihez.

A ClickUp saját hatalmas sablonkönyvtárával élen jár a kreatív és tervezőcsapatok számára készült sablonok terén. Több mint 1000 sablonnal és hetente új sablonokkal a ClickUp minden igényét kielégíti – függetlenül attól, hogy mire használja! Íme néhány kedvenc kreatív brief sablonunk, amelyekkel könnyedén elindíthatja következő projektjét.

1. Kreatív brief dokumentum sablon

Ha gondosan összeállított, kezdőknek is megfelelő, együttműködésen alapuló kreatív brief sablont keres, akkor ez az Ön számára ideális! A ClickUp kreatív brief dokumentum sablonja a titka annak, hogy a marketingcsapat, az érdekelt felek és az ügyfelek még a projekt megkezdése előtt összhangba kerüljenek az összes kreatív projektelemmel kapcsolatban.

A projekt céljának meghatározásától a költségvetés vázlatos felállításáig ez a sablon minden elengedhetetlen kreatív brief elemet könnyen használható formátumban bont ki, előre elkészített táblázatokkal, ellenőrzőlistákkal és útmutatókkal.

Ez a kész ClickUp Doc minden olyan hatékony funkcióval rendelkezik, amelyekről a ClickUp ismert, többek között:

Szálakba rendezett és hozzárendelt megjegyzések a szerkesztési folyamat egyszerűsítéséhez

Slash parancsok feladatok, harmadik fél webhelyek, gazdag stílusok és média beágyazásához, hogy sablonodban további kontextust teremts.

Beágyazott oldalak, amelyekkel kiterjesztheti kreatív briefjét a gyártási folyamatra, és vizuális hierarchiát építhet ki.

Egyszerű @mentions segítségével hívhatja meg a tagokat a dokumentumába.

Egyedi megosztási és engedélyezési beállítások, amelyekkel szabályozhatja, ki szerkesztheti vagy tekintheti meg a briefjét.

És még több! Teljesen ingyenesen hozzáférhet ehhez a sablonhoz.

2. Kreatív brief igénytervezési sablon

Használja a ClickUp kreatív brief igénytervezési sablonját önmagában, vagy párosítsa a fent említett sablonnal, hogy világos célokat tűzzön ki kreatív projektje előtt. Ez a sablon egy lépéssel továbbviszi a hagyományos kreatív brief példát olyan funkciókkal, amelyek segítenek megvalósítani ötleteit abban a pillanatban, amikor az ihlet megérkezik.

Ez az intuitív lista sablon minden kreatív projektmenedzser álma: öt egyéni állapotjelzéssel, amelyekkel vizuálisan jelenítheti meg az előrehaladást, 20 egyéni mezővel, amelyekkel másodpercek alatt szűrheti és rendezheti a feladatokat, valamint hét egyéni nézettel, amelyekkel minden szempontból kezelheti projektjeit. A sokféle nézet közül megtalálja a következőket:

Előre elkészített lista az összes kreatív munkád szervezéséhez

Kreatív brief Űrlap az ügyféltől szükséges információk összegyűjtéséhez

Minden elfogadott projekt áttekinthető táblázatban jelenik meg.

Részletes projektnaptár, hogy mindig tisztában legyen a határidőkkel és a projekt mérföldköveivel.

És még sok más. Különösen akkor, ha ügynöksége egyszerre több kreatív projektet is kezel, ez a sablon Önnek készült.

3. Kreatív brief whiteboard sablon

Nem állítjuk, hogy a legjobbat a végére tartogattuk, de ez biztosan a leginteraktívabb! A ClickUp kreatív brief whiteboard sablonja áthidalja az üzleti és a tervezési területek közötti szakadékot, hogy ugyanazon a rendkívül vizuális felületen hatékonyan kommunikálhassa az ötleteket és a követelményeket.

A hagyományos digitális táblaszofverekkel ellentétben a ClickUp Whiteboards azonnal csatlakozik a munkafolyamatához, és bármilyen szöveget cselekvésre késztető feladattá alakít. Ez nem csak egy előre strukturált diagram.

Ez a sablon a munkafolyamat-automatizálások, hét egyéni állapot és kilenc egyéni mező segítségével még a kreatív brief jóváhagyása után is sokáig a rendelkezésére áll, hogy megkönnyítse a kreatív folyamatot. Ezenkívül négy készen használható projektnézet segít a határidő és a munkafolyamatok kidolgozásában.

Vigye projektjeit tovább kreatív briefekkel

Rendben, sok anyagot átvettünk. Összefoglaljuk a lényeget, rendben? Eddig a következőket tanultuk:

A kreatív brief elengedhetetlen elemei

Részletes vázlat a saját brief elkészítéséhez

Lépésről lépésre

Három kreatív brief példa

Több kreatív brief sablon

