A 10 legjobb vázlatkészítő eszköz tartalomalkotók számára 2025-ben

Brainstormingot tart a vállalata weboldalának következő blogbejegyzéseiről? Vagy talán egy közelgő esszé szerkezetén töri a fejét?
Függetlenül attól, hogy mit tervez írni, valószínűleg először vázlatra lesz szüksége.
A vázlatok strukturálják a tartalmat, és a tudatfolyam-szerű szószálakat hatékony és vonzó üzenetekké alakítják. ✍️
A vázlatkészítés hátránya, hogy sok időt vesz igénybe. Ha pedig írói válságban van, a vázlat elkészítése ugyanolyan nehéz, mint maga a tartalom megírása.
De elárulunk egy kis titkot: nem kell saját vázlatokat írnia.
Ehelyett egy vázlatgenerátor elvégezheti a nehéz munkát helyetted. Csak adj meg néhány utasítást és paramétert, a többit a generátor elintézi.
Megmutatjuk, hogyan lehet felismerni egy minőségi vázlatgenerátort, és bemutatunk 10 vázlatgenerátort, amelyekkel fejlesztheti íráskészségét. ?
Mit kell keresni a vázlatkészítőkben?
Az interneten rengeteg ingyenes vázlatgenerátor található AI-hez, de nem mindegyik kiváló minőségű. Az opciók kutatása során keressen olyan vázlatgenerátort, amely az alábbi feltételeknek megfelel:
- Többféle tartalomformátum: Vannak olyan eszközök, amelyek kizárólag esszék és cikkek vázlatának generálására szolgálnak, de ha már befektet egy AI-alapú tartalomgenerátorba, akkor érdemes a lehető legtöbbet kihozni belőle. Válasszon olyan vázlatgenerátor eszközt, amely mindenre képes, az esszé témáktól, cikkvázlatoktól és blogtémák generálásától a termékleírásokig, GYIK-ekig, közösségi média bejegyzésekig és sajtóközleményekig.
- Keresőmotor-optimalizálás: Ha tartalomkészítő vagy, akkor tudod, mennyire fontos, hogy rendelkezésedre álljon egy SEO-eszköz, amely egyszerűsíti a tartalommarketinget. Válassz egy olyan tartalom- vagy blogbejegyzés-vázlatkészítőt, amely SEO-barát vázlatokat készít.
- Plagizálás ellenőrzés: Imádjuk az AI írási eszközöket, de némelyikük nem túl jó az eredeti szövegek generálásában. Ez bajba sodorhatja Önt, ezért akár kutatási cikkről, akár blogról van szó, győződjön meg róla, hogy az nem tartalmaz plágiumot.
- Sablonok: Siet? Az AI esszéíró eszköznek különböző esszétípusokkal és tartalomtípusokkal kell rendelkeznie. Csak válasszon ki egy sablont, adjon meg néhány részletet, és a vázlatkészítő eszköz elvégzi a többit.
A 10 legjobb vázlatkészítő program
A mesterséges intelligencia algoritmusai gyorsan összeállítják a sok információt, így egyszerűsítve az írási folyamatot. Ennek eredményeként másodpercek alatt szilárd tartalmi tervet kap.
Az olyan eszközök, mint a ChatGPT, népszerűek, de hiányzik belőlük az igazi AI íróktól elvárt finomság. Próbálja ki ezt a 10 legjobb vázlatgenerátort, hogy hatékonyabb vázlatokat készíthessen.
1. ClickUp
A ClickUp az vázlatgenerátorok svájci zsebkése. Sablonokat keres? Nálunk megtalálja őket.
Feladatkezelés? Megvan. Együttműködési eszközök? Megvan. ✅
Van még egy AI írási eszközünk is, amely kevesebb idő alatt kiváló minőségű vázlatokat generál. A ClickUp AI egy tartalomgenerátor és intelligens munkatárs. Segít a tartalomkészítés minden szakaszában, a vázlatkészítéstől a blog létrehozásáig.
Különleges, mert ez az egyetlen olyan AI író, amely konkrét szerepekre van szabva. Akár mérnök, ügyfélszolgálati szakember, marketinges vagy projektmenedzser vagy, aki az AI-t szeretné kihasználni, AI író asszisztensünk az igényeidnek megfelelő segítséget nyújt.
A legjobb az egészben, hogy integrálható a ClickUp Docs-ba, így az AI-alapú írás és a szövegszerkesztés egy helyen történik. A ClickUp strukturált fejlécével és táblázataival pillanatok alatt szerkesztheti és formázhatja a szöveget.
A ClickUp legjobb funkciói
- A kiterjedt sablonkönyvtár felgyorsítja az írási és formázási folyamatot.
- A ClickUp AI blogbejegyzés- és cikkvázlat-generátor, szlogenkészítő és funkciónevező eszközök segítségével rövidebb idő alatt készíthetsz szellemesebb szövegeket.
- Ha valami vizuálisabb megoldásra van szüksége, a ClickUp Whiteboards mindent feltérképez, hogy legyőzze az írói blokk démonait.
- A ClickUp Tasks kezeli az írási határidőket, így minden alkalommal időben befejezheti a blogbejegyzés vázlatát.
- A sablonok tartalmazzák a tartalomnaptárakat, AI-utasításokat, összefoglalókat és még sok mást.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp AI csak fizetős csomagokhoz érhető el.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel; 10 USD/hó felhasználónként, havi fizetéssel
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3700+ értékelés)
2. Copy. ai
A Copy.ai egy SOC II-kompatibilis AI író és vázlatkészítő eszköz. Mivel a legtöbb AI író elég titokzatos azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja az adataidat, a Copy.ai biztonságra és megfelelésre törekvő megközelítése üdítően hat.
Tartalmazza az AI író 100%-ban ingyenes verzióját is, és nincs szükség hitelkártyára ahhoz, hogy elindulhasson egy jól strukturált vázlat elkészítésével ötletek kidolgozásához vagy a célközönség hatékonyabb eléréséhez. A Copy. ai segítségével könnyen elkerülhető, hogy üres lapról kelljen kezdeni.
Így működik:
- Mondja el a Copy. ai-nak, mit szeretne készíteni, például: „Készíts nekem egy cikk vázlatot egy bloghoz”.
- Adjon meg további kontextust azokról a pontokról, amelyeket szeretne lefedni.
- Válassza ki a tartalom hangvételét, például barátságos vagy komoly.
- Ezt követően a Copy. ai több lehetőséget generál, amelyek közül választhat.
A digitális hirdetések szövegének vázlatától az e-mailes marketingkampányok vázlatáig a Copy. ai számos felhasználási lehetőséget kínál.
Copy. ai legjobb funkciói
- Több mint 90 eszköz és sablon található benne, amelyekkel felgyorsíthatja a tartalom előállítását.
- A platform SOC II-kompatibilis.
- A Copy. ai Chat egy ChatGPT alternatíva, amelyet valós idejű adatok alapján tanítottak be.
- A YouTube-videókat pontokba szedve összefoglalja, hogy részletes vázlatot kapj.
Copy. ai korlátai
- Egyes felhasználók kissé mesterkéltnek találták a Motto Generator és az Audience Refiner eszközöket.
- A szövegátíró eszköz értelmetlen módon keveri össze a mondatokat.
Copy. ai árak
- Ingyenes
- Pro: 36 USD/hó öt felhasználó számára, éves számlázással
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Copy. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (170+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)
3. Jasper
A Jasper egy vázlatgenerátor, amelynek célja, hogy pontosan megragadja a hangnemét. Az egyik fő panasz, amit az emberek az AI írókkal kapcsolatban emelnek, az, hogy nem tudják pontosan megragadni a hangnemet.
Némi gyakorlás és finomítás szükséges, de Jasper idővel megtanulja az Ön stílusát, és hihetetlenül pontos tartalmakat ír Önnek.
Kezdéskor különböző hangnemek közül választhat: pimasz, formális, merész és… kalóz. Imádjuk a humorérzékkel rendelkező márkákat. ?☠️
A Jasper nem csak blogok vázlatát készíti el. Ha szeretné, ezzel a szuper eszközzel akár egy egész marketingkampány vázlatát is összeállíthatja.
A Jasper legjobb funkciói
- Készítsen művészeti alkotásokat és képeket szöveges utasításokkal
- Törje meg az írói blokkot a előre strukturált tartalomvázlatok sablonkönyvtárával.
- Hívjon meg munkatársakat, hogy valós időben szerkesszék a Jasper által generált tartalmat.
A Jasper korlátai
- Egyes felhasználók szerint Jaspernek nehézséget okoz a speciális vagy összetett tartalmak létrehozása.
- A „kalóz” hangnem szórakoztató, de valóban használni fogja?
Jasper árak
- Creator: 39 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Csapatok: 99 USD/hó három felhasználó számára, éves számlázással
- Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Jasper értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (1220+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)
4. Writecream
A Writecream egy egyszerűsített vázlatgenerátor, amely egyetlen parancsra (parancs módban) szilárd vázlatokat állít elő. Ez az eszköz cikkeket ír, Facebook- és Google-hirdetéseket generál, és egy gombnyomással összefoglalja a szöveget.
Tetszik nekünk a Whitecream ChatGenie terméke is, amely a ChatGPT-t ötvözi a Google élő keresési eredményeivel. Indítson el egy csevegést az AI eszközzel, és kérje meg, hogy vázlatokat generáljon blogokhoz, hirdetésekhez, esszékhez és egyebekhez.
A Writecream legjobb funkciói
- A Writecream alkalmazások Android és iOS rendszerekre is elérhetők.
- A platform lehetővé teszi AI-művészet és videó hangalámondások létrehozását is.
- A Writecream ChatGenie 75 nyelvet támogat.
A Writecream korlátai
- A Writecream nem rendelkezik azokkal a fejlett funkciókkal, amelyeket más, koherens vázlatkészítő eszközök kínálnak.
- Egyes felhasználók szerint ez nem jó ár-érték arányú megoldás az írási folyamatodhoz.
A Writecream árai
- Örökre ingyenes
- Korlátlan (korlátozott ajánlat): 29 USD/hó korlátlan kreditért
- Standard: 49 USD/hó 200 kreditért
- Bővített: 69 USD/hó 750 kreditért
Writecream értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (350+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (290+ értékelés)
5. Hypotenuse AI
Miért készítenél vázlatot, amikor megkérheted a Hypotenuse AI-t, hogy írjon neked egy esszét? Csak adj meg néhány kulcsszót, és pár másodperc alatt minőségi tartalmat kapsz.
Ha az e-kereskedelmi szektorban dolgozik, a Hypotenuse AI különösen jó termékleírások generálásában. Adjon meg néhány adatot a termékkategóriáról, a kulcsszavakról, a célközönségről és a vállalatról, a többit a szerszám elvégzi.
A Hypotenuse AI is képes számos vázlatot létrehozni, amikor szüksége van rájuk. Használja a kötegelt generáló eszközt, hogy azonnal nagy mennyiségű tartalmat hozzon létre. Ezután töltse fel a részleteket tartalmazó táblázatot.
A Hypotenuse AI legjobb funkciói
- A Hypotenuse AI képeket vagy grafikákat generál.
- A Content Detective funkció biztosítja, hogy csak tényeken alapuló tartalmakat használjon fel.
- Az összefoglaló eszköz segítségével pillanatok alatt jobb absztraktokat és téziseket írhat, amelyek felhasználhatók jobb blogbejegyzések vázlatának elkészítéséhez.
A Hypotenuse AI korlátai
- A Hypotenuse AI nem kínál sablonokat.
- Egyszerre csak egy felhasználót tud kezelni, így nem szerkesztheti a szöveget munkatársaival együtt.
- Nem ingyenes vázlatgenerátor
Hypotenuse AI árak
- Starter: 24 USD/hó 100 kreditért, éves számlázással
- Növekedés: 49 USD/hó 350 kreditért, éves számlázással
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Hypotenuse AI értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (4 értékelés)
- Capterra: 5/5 (1 értékelés)
6. SurferSEO
A Surfer SEO sokkal több, mint egy AI-alapú tartalomkészítő eszköz – ez egy SEO-eszköz, amely növeli webhelyed forgalmát. A Surfer SEO elsősorban egy SEO-tartalomszerkesztő, amely segít a márkáknak SEO-optimalizált blogokat írni.
A Surfer AI termék frissen jelent meg (2024 májusában jelentették be), de máris nagy sikert aratott a tartalomalkotók körében, mint átfogó vázlatgenerátor. ?
Ha nem zavarja a cikkek 29 dolláros ára, a Surfer AI szinte mindent elintéz Ön helyett. Felejtse el a vázlatokat: ez a tartalomgenerátor megírja a tartalmat és optimalizálja azt a SEO szempontjából. Még linkeket és képeket is beilleszthet Ön helyett.
A SurferSEO legjobb funkciói
- Számos SEO-optimalizálási eszközt tartalmaz.
- Az eszköz linkeket és képeket is beilleszthet a szövegébe, így időt takaríthat meg.
- Az AI-ellenőrző funkció biztosítja, hogy tartalma emberinek hangozzon.
A SurferSEO korlátai
- A Surfer AI eszköz ára 29 dollár/cikk, ami elég drága.
- Egyes felhasználók hibákról és késésekkel kapcsolatos problémákról számoltak be.
SurferSEO árak
- Alapcsomag: 69 USD/hó két felhasználói fiókért, éves számlázással
- Haladó: 149 USD/hó öt felhasználói helyért, éves számlázással
- Max: 249 USD/hó tíz felhasználói helyért, éves számlázással
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
SurferSEO értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (460+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (370+ értékelés)
7. Rytr
A Rytr egy mesterséges intelligenciával működő írási eszköz, amely a szövegírásra specializálódott. Használatához válasszon a 40 felhasználási eset közül, adjon hozzá néhány kontextust, és a Rytr elvégzi a többit. Ha marketinges vagy értékesítő, akkor ez a tartalomkészítő eszköz az Ön számára ideális.
Használja a Blog Idea & Outline (Blogötletek és vázlatok) felhasználási esetet, hogy néhány kattintással hozzáférjen egy kész keretrendszerhez a tartalmához. Válassza ki a nyelvet, a hangnemet, a felhasználási esetet és a kulcsszavakat, hogy azonnal létrehozzon egy vázlatot.
A Ryter böngészőbővítményt is kínál. Ne lapozgasson többé a különböző platformok között: használja a Rytr-t az e-mail fiókjában, a Facebook Messengerben, a Google Docsban, a WordPressben és a közösségi média fiókjaiban.
A Rytr legjobb funkciói
- A Rytr olyan szövegírási formulákat használ, mint az AIDA, hogy hibátlan szövegeket generáljon.
- Készítse elő szövegét a prezentációhoz a Rytr formázási funkcióval
- Adjon hozzá együttműködőket a fiókjához, hogy egy helyen kezelhesse a szövegeket.
A Rytr korlátai
- A Rytr nem képes hosszú formátumú tartalmak (pl. blogbejegyzések) generálására.
- SEO-eszközei nem olyan erősek, mint más AI-íróké.
- Egyes felhasználók nem szeretik a Ryter felületének egyszerűségét.
Rytr árak
- Ingyenes
- Megtakarítás: 9 USD/hó, éves számlázással
- Korlátlan: 29 USD/hó, éves számlázással
Rytr értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (760+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (16 értékelés)
8. Clearscope
A Clearscope a legdrágább eszköz ezen a listán, de a pénzéért sokat kap. A Surferhez hasonlóan a Clearscope is elsősorban SEO-tartalom-optimalizáló eszköz.
A Clearscope használatához írjon be egy kulcsszót, és várja meg, amíg a platform elkészíti a jelentést. Az Outline (Vázlat) fülre kattintva egyszerre több tartalmi vázlatot is megtekinthet.
A blogot továbbra is magának kell felépítenie, de a Clearscope sok munkát elvégez helyette. A Kutatás fülön megtalálhatók a célszóhoz kapcsolódó gyakori témák és kérdések is, így íráskor még izgalmasabbá teheti a szöveget. ✨
A Clearscope legjobb funkciói
- Optimalizálja tartalmát a SEO szempontjából a megfelelő fejléc, kulcsszavak és szószám segítségével.
- Gyorsan készítsen tartalmi összefoglalókat és blogbejegyzés vázlatokat!
- Ismerje meg a versenytársak blogbejegyzéseinek tartalmát egy pillanat alatt
A Clearscope korlátai
- A Clearscope 170 dolláros havi ára drága, különösen amatőr alkotók vagy diákok számára.
- A Clearscope néhány percet vehet igénybe a jelentés elkészítéséhez.
Clearscope árak
- Alapvető szolgáltatások: 170 USD/hó egy felhasználói fiókért
- Üzleti: Öt felhasználói hely, az árakról érdeklődjön nálunk
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Clearscope értékelések és vélemények
- G2: 4,9/5 (80+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (60 értékelés)
9. StoryLab. ai
A StoryLab. ai a legnépszerűbb vázlatkészítő eszközök listáján a sötét ló, de ne tévessze meg a szerény kialakítása! Ez az AI író könnyedén kezeli a vázlatokat, blogbejegyzéseket, e-maileket és fizetett hirdetéseket. ?
Blogvázlat készítéséhez lépjen a Blogbejegyzés-generátorra, és válassza az Outline (Vázlat) opciót. 30 másodperc alatt az AI hatékony vázlatot generál a kiválasztott témához.
Ráadásul a StoryLab.ai-t már most ingyenesen használhatja. Havonta három ingyenes AI futást kap, így kiváló megoldás, ha alkalmanként szüksége van vázlatgenerátorra.
StoryLab. ai legjobb funkciói
- Készítsen fizetett hirdetési szövegeket, e-maileket és blogbejegyzéseket néhány kattintással
- A Blog to Social Posts funkcióval (fizetős) blogbejegyzéseket vonzó közösségi posztokká alakíthat.
- Használja a fizetős Campaign Builder alkalmazást tartalomötletek generálásához, szövegek rövidítéséhez vagy bővítéséhez, illetve a szöveg hangnemének megváltoztatásához.
A StoryLab. ai korlátai
- Egyes funkciók csak prémium tagok számára elérhetők.
- A StoryLab. ai nem rendelkezik más AI eszközök és vázlatgenerátorok kifinomultságával és komplexitásával.
StoryLab. ai árak
- Ingyenes
- Pro: 15 USD/hó 100 AI futtatásért
- Korlátlan: 19 USD/hó korlátlan AI futtatásokért
StoryLab. ai értékelések és vélemények
- G2: N/A
- Capterra: N/A
10. Writesonic
A Writesonic az egyik legtermékenyebb AI-írási és vázlatkészítő eszköz a világon. Hihetetlenül sok funkcióval rendelkezik, az AI-blogok vázlatától a weboldalak szövegeiig és az ingatlanhirdetésekig. Még az AIDA és PAS szövegírási keretrendszereket is követi.
Ha képekre van szüksége a szövegéhez, a Writesonic ezt is elintézi. Csak adjon meg egy kis szöveget az AI-nek, és az néhány másodperc alatt grafikákat generál.
A Writesonic legjobb funkciói
- Írjon 1500 szavas hosszú blogbejegyzéseket a Writesonic segítségével
- Használja a Növekedési ötletek funkciót, hogy innovatív ötleteket találjon ki vállalkozásához.
- Próbálja ki a Listicle Ideas funkciót, hogy ötleteket gyűjtsön jövőbeli blogbejegyzésekhez és esszékhez.
A Writesonic korlátai
- Egyes felhasználók nyelvtani hibákat jelentenek az AI által generált szövegekben.
A Writesonic árai
- Ingyenes próba
- Korlátlan: 16 USD/hó egy felhasználó számára, éves számlázással
- Üzleti: 12,67 USD/hó felhasználónként, éves számlázással
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Writesonic értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (1700+ értékelés)
Készítse el a tökéletes vázlatot a Clickup segítségével
Számos online eszköz áll rendelkezésre, amely vázlatokat generál írásbeli projektekhez. De még így is váltogatnia kell a vázlatgenerátor és a tényleges munkája között.
Mi ebben a szórakoztató?
Takarítson meg időt és egyszerűsítse munkafolyamatát a ClickUp segítségével. Az AI írási eszközöket kombináljuk minden más eszközzel, amelyre szüksége van a legjobb teljesítmény eléréséhez. ?
De ne higgyen nekünk vakon – győződjön meg saját maga a különbségről. Regisztráljon most a ClickUp-ra. Ingyenes!