A 10 legjobb vázlatkészítő eszköz tartalomalkotók számára 2025-ben

Brainstormingot tart a vállalata weboldalának következő blogbejegyzéseiről? Vagy talán egy közelgő esszé szerkezetén töri a fejét?

Függetlenül attól, hogy mit tervez írni, valószínűleg először vázlatra lesz szüksége.

A vázlatok strukturálják a tartalmat, és a tudatfolyam-szerű szószálakat hatékony és vonzó üzenetekké alakítják. ✍️

A vázlatkészítés hátránya, hogy sok időt vesz igénybe. Ha pedig írói válságban van, a vázlat elkészítése ugyanolyan nehéz, mint maga a tartalom megírása.

De elárulunk egy kis titkot: nem kell saját vázlatokat írnia.

Ehelyett egy vázlatgenerátor elvégezheti a nehéz munkát helyetted. Csak adj meg néhány utasítást és paramétert, a többit a generátor elintézi.

Megmutatjuk, hogyan lehet felismerni egy minőségi vázlatgenerátort, és bemutatunk 10 vázlatgenerátort, amelyekkel fejlesztheti íráskészségét. ?

Mit kell keresni a vázlatkészítőkben?

Az interneten rengeteg ingyenes vázlatgenerátor található AI-hez, de nem mindegyik kiváló minőségű. Az opciók kutatása során keressen olyan vázlatgenerátort, amely az alábbi feltételeknek megfelel:

Többféle tartalomformátum: Vannak olyan eszközök, amelyek kizárólag esszék és cikkek vázlatának generálására szolgálnak, de ha már befektet egy Vannak olyan eszközök, amelyek kizárólag esszék és cikkek vázlatának generálására szolgálnak, de ha már befektet egy AI-alapú tartalomgenerátorba , akkor érdemes a lehető legtöbbet kihozni belőle. Válasszon olyan vázlatgenerátor eszközt, amely mindenre képes, az esszé témáktól, cikkvázlatoktól és blogtémák generálásától a termékleírásokig, GYIK-ekig, közösségi média bejegyzésekig és sajtóközleményekig.

Keresőmotor-optimalizálás: Ha tartalomkészítő vagy, akkor tudod, mennyire fontos, hogy rendelkezésedre álljon egy SEO-eszköz, amely egyszerűsíti a tartalommarketinget. Válassz egy olyan tartalom- vagy blogbejegyzés-vázlatkészítőt, amely SEO-barát vázlatokat készít.

Plagizálás ellenőrzés: Imádjuk az AI írási eszközöket, de némelyikük nem túl jó az eredeti szövegek generálásában. Ez bajba sodorhatja Önt, ezért akár kutatási cikkről, akár blogról van szó, győződjön meg róla, hogy az nem tartalmaz plágiumot.

Sablonok: Siet? Az AI esszéíró eszköznek különböző esszétípusokkal és tartalomtípusokkal kell rendelkeznie. Csak válasszon ki egy sablont, adjon meg néhány részletet, és a vázlatkészítő eszköz elvégzi a többit.

A 10 legjobb vázlatkészítő program

A mesterséges intelligencia algoritmusai gyorsan összeállítják a sok információt, így egyszerűsítve az írási folyamatot. Ennek eredményeként másodpercek alatt szilárd tartalmi tervet kap.

Az olyan eszközök, mint a ChatGPT, népszerűek, de hiányzik belőlük az igazi AI íróktól elvárt finomság. Próbálja ki ezt a 10 legjobb vázlatgenerátort, hogy hatékonyabb vázlatokat készíthessen.

Gyorsan készítsen termék tesztelési terveket, és csökkentse a végtelen órákat igénylő kézi munkát a ClickUp AI által generált utasításokkal.

A ClickUp az vázlatgenerátorok svájci zsebkése. Sablonokat keres? Nálunk megtalálja őket.

Feladatkezelés? Megvan. Együttműködési eszközök? Megvan. ✅

Van még egy AI írási eszközünk is, amely kevesebb idő alatt kiváló minőségű vázlatokat generál. A ClickUp AI egy tartalomgenerátor és intelligens munkatárs. Segít a tartalomkészítés minden szakaszában, a vázlatkészítéstől a blog létrehozásáig.

A ClickUp AI Reprompting funkcióval nagy mennyiségű tartalmat átírhat, hogy az illeszkedjen a saját hangvételéhez.

Különleges, mert ez az egyetlen olyan AI író, amely konkrét szerepekre van szabva. Akár mérnök, ügyfélszolgálati szakember, marketinges vagy projektmenedzser vagy, aki az AI-t szeretné kihasználni, AI író asszisztensünk az igényeidnek megfelelő segítséget nyújt.

A legjobb az egészben, hogy integrálható a ClickUp Docs-ba, így az AI-alapú írás és a szövegszerkesztés egy helyen történik. A ClickUp strukturált fejlécével és táblázataival pillanatok alatt szerkesztheti és formázhatja a szöveget.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp AI csak fizetős csomagokhoz érhető el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként, éves fizetéssel; 10 USD/hó felhasználónként, havi fizetéssel

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3700+ értékelés)

2. Copy. ai

A Copy.ai egy SOC II-kompatibilis AI író és vázlatkészítő eszköz. Mivel a legtöbb AI író elég titokzatos azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja az adataidat, a Copy.ai biztonságra és megfelelésre törekvő megközelítése üdítően hat.

Tartalmazza az AI író 100%-ban ingyenes verzióját is, és nincs szükség hitelkártyára ahhoz, hogy elindulhasson egy jól strukturált vázlat elkészítésével ötletek kidolgozásához vagy a célközönség hatékonyabb eléréséhez. A Copy. ai segítségével könnyen elkerülhető, hogy üres lapról kelljen kezdeni.

Így működik:

Mondja el a Copy. ai-nak, mit szeretne készíteni, például: „Készíts nekem egy cikk vázlatot egy bloghoz”.

Adjon meg további kontextust azokról a pontokról, amelyeket szeretne lefedni.

Válassza ki a tartalom hangvételét, például barátságos vagy komoly.

Ezt követően a Copy. ai több lehetőséget generál, amelyek közül választhat.

A digitális hirdetések szövegének vázlatától az e-mailes marketingkampányok vázlatáig a Copy. ai számos felhasználási lehetőséget kínál.

Copy. ai legjobb funkciói

Több mint 90 eszköz és sablon található benne, amelyekkel felgyorsíthatja a tartalom előállítását

A platform SOC II-kompatibilis.

A Copy. ai Chat egy ChatGPT alternatíva , amelyet valós idejű adatok alapján tanítottak be.

A YouTube-videókat pontokba szedve összefoglalja, hogy részletes vázlatot kapj.

Copy. ai korlátai

Egyes felhasználók kissé mesterkéltnek találták a Motto Generator és az Audience Refiner eszközöket.

A szövegátíró eszköz értelmetlen módon keveri össze a mondatokat.

Copy. ai árak

Ingyenes

Pro: 36 USD/hó öt felhasználó számára, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

3. Jasper

Via Jasper

A Jasper egy vázlatgenerátor, amelynek célja, hogy pontosan megragadja a hangnemét. Az egyik fő panasz, amit az emberek az AI írókkal kapcsolatban emelnek, az, hogy nem tudják pontosan megragadni a hangnemet.

Némi gyakorlás és finomítás szükséges, de Jasper idővel megtanulja az Ön stílusát, és hihetetlenül pontos tartalmakat ír Önnek.

Kezdéskor különböző hangnemek közül választhat: pimasz, formális, merész és… kalóz. Imádjuk a humorérzékkel rendelkező márkákat. ?‍☠️

A Jasper nem csak blogok vázlatát készíti el. Ha szeretné, ezzel a szuper eszközzel akár egy egész marketingkampány vázlatát is összeállíthatja.

A Jasper legjobb funkciói

Készítsen művészeti alkotásokat és képeket szöveges utasításokkal

Törje meg az írói blokkot a előre strukturált tartalomvázlatok sablonkönyvtárával.

Hívjon meg munkatársakat, hogy valós időben szerkesszék a Jasper által generált tartalmat.

A Jasper korlátai

Egyes felhasználók szerint Jaspernek nehézséget okoz a speciális vagy összetett tartalmak létrehozása.

A „kalóz” hangnem szórakoztató, de valóban használni fogja?

Jasper árak

Creator: 39 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Csapatok: 99 USD/hó három felhasználó számára, éves számlázással

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1220+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

4. Writecream

A Writecream egy egyszerűsített vázlatgenerátor, amely egyetlen parancsra (parancs módban) szilárd vázlatokat állít elő. Ez az eszköz cikkeket ír, Facebook- és Google-hirdetéseket generál, és egy gombnyomással összefoglalja a szöveget.

Tetszik nekünk a Whitecream ChatGenie terméke is, amely a ChatGPT-t ötvözi a Google élő keresési eredményeivel. Indítson el egy csevegést az AI eszközzel, és kérje meg, hogy vázlatokat generáljon blogokhoz, hirdetésekhez, esszékhez és egyebekhez.

A Writecream legjobb funkciói

A Writecream alkalmazások Android és iOS rendszerekre is elérhetők.

A platform lehetővé teszi AI-művészet és videó hangalámondások létrehozását is.

A Writecream ChatGenie 75 nyelvet támogat.

A Writecream korlátai

A Writecream nem rendelkezik azokkal a fejlett funkciókkal, amelyeket más, koherens vázlatkészítő eszközök kínálnak.

Egyes felhasználók szerint ez nem jó ár-érték arányú megoldás az írási folyamatodhoz.

A Writecream árai

Örökre ingyenes

Korlátlan (korlátozott ajánlat): 29 USD/hó korlátlan kreditért

Standard: 49 USD/hó 200 kreditért

Bővített: 69 USD/hó 750 kreditért

Writecream értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (290+ értékelés)

5. Hypotenuse AI

Hypotenuse AI segítségével

Miért készítenél vázlatot, amikor megkérheted a Hypotenuse AI-t, hogy írjon neked egy esszét? Csak adj meg néhány kulcsszót, és pár másodperc alatt minőségi tartalmat kapsz.

Ha az e-kereskedelmi szektorban dolgozik, a Hypotenuse AI különösen jó termékleírások generálásában. Adjon meg néhány adatot a termékkategóriáról, a kulcsszavakról, a célközönségről és a vállalatról, a többit a szerszám elvégzi.

A Hypotenuse AI is képes számos vázlatot létrehozni, amikor szüksége van rájuk. Használja a kötegelt generáló eszközt, hogy azonnal nagy mennyiségű tartalmat hozzon létre. Ezután töltse fel a részleteket tartalmazó táblázatot.

A Hypotenuse AI legjobb funkciói

A Hypotenuse AI képeket vagy grafikákat generál.

A Content Detective funkció biztosítja, hogy csak tényeken alapuló tartalmakat használjon fel.

Az összefoglaló eszköz segítségével pillanatok alatt jobb absztraktokat és téziseket írhat, amelyek felhasználhatók jobb blogbejegyzések vázlatának elkészítéséhez.

A Hypotenuse AI korlátai

A Hypotenuse AI nem kínál sablonokat.

Egyszerre csak egy felhasználót tud kezelni, így nem szerkesztheti a szöveget munkatársaival együtt.

Nem ingyenes vázlatgenerátor

Hypotenuse AI árak

Starter: 24 USD/hó 100 kreditért, éves számlázással

Növekedés: 49 USD/hó 350 kreditért, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hypotenuse AI értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (4 értékelés)

Capterra: 5/5 (1 értékelés)

6. SurferSEO

A Surfer SEO sokkal több, mint egy AI-alapú tartalomkészítő eszköz – ez egy SEO-eszköz, amely növeli webhelyed forgalmát. A Surfer SEO elsősorban egy SEO-tartalomszerkesztő, amely segít a márkáknak SEO-optimalizált blogokat írni.

A Surfer AI termék frissen jelent meg (2024 májusában jelentették be), de máris nagy sikert aratott a tartalomalkotók körében, mint átfogó vázlatgenerátor. ?

Ha nem zavarja a cikkek 29 dolláros ára, a Surfer AI szinte mindent elintéz Ön helyett. Felejtse el a vázlatokat: ez a tartalomgenerátor megírja a tartalmat és optimalizálja azt a SEO szempontjából. Még linkeket és képeket is beilleszthet Ön helyett.

A SurferSEO legjobb funkciói

Számos SEO-optimalizálási eszközt tartalmaz.

Az eszköz linkeket és képeket is beilleszthet a szövegébe, így időt takaríthat meg.

Az AI-ellenőrző funkció biztosítja, hogy tartalma emberinek hangozzon.

A SurferSEO korlátai

A Surfer AI eszköz ára 29 dollár/cikk, ami elég drága.

Egyes felhasználók hibákról és késésekkel kapcsolatos problémákról számoltak be.

SurferSEO árak

Alapcsomag: 69 USD/hó két felhasználói fiókért, éves számlázással

Haladó: 149 USD/hó öt felhasználói helyért, éves számlázással

Max: 249 USD/hó tíz felhasználói helyért, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

SurferSEO értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (460+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (370+ értékelés)

7. Rytr

Via Rytr

A Rytr egy mesterséges intelligenciával működő írási eszköz, amely a szövegírásra specializálódott. Használatához válasszon a 40 felhasználási eset közül, adjon hozzá néhány kontextust, és a Rytr elvégzi a többit. Ha marketinges vagy értékesítő, akkor ez a tartalomkészítő eszköz az Ön számára ideális.

Használja a Blog Idea & Outline (Blogötletek és vázlatok) felhasználási esetet, hogy néhány kattintással hozzáférjen egy kész keretrendszerhez a tartalmához. Válassza ki a nyelvet, a hangnemet, a felhasználási esetet és a kulcsszavakat, hogy azonnal létrehozzon egy vázlatot.

A Ryter böngészőbővítményt is kínál. Ne lapozgasson többé a különböző platformok között: használja a Rytr-t az e-mail fiókjában, a Facebook Messengerben, a Google Docsban, a WordPressben és a közösségi média fiókjaiban.

A Rytr legjobb funkciói

A Rytr olyan szövegírási formulákat használ, mint az AIDA, hogy hibátlan szövegeket generáljon.

Készítse elő szövegét a prezentációhoz a Rytr formázási funkcióval

Adjon hozzá együttműködőket a fiókjához, hogy egy helyen kezelhesse a szövegeket.

A Rytr korlátai

A Rytr nem képes hosszú formátumú tartalmak (pl. blogbejegyzések) generálására.

SEO-eszközei nem olyan erősek, mint más AI-íróké.

Egyes felhasználók nem szeretik a Ryter felületének egyszerűségét.

Rytr árak

Ingyenes

Megtakarítás: 9 USD/hó, éves számlázással

Korlátlan: 29 USD/hó, éves számlázással

Rytr értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (760+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (16 értékelés)

8. Clearscope

A Clearscope a legdrágább eszköz ezen a listán, de a pénzéért sokat kap. A Surferhez hasonlóan a Clearscope is elsősorban SEO-tartalom-optimalizáló eszköz.

A Clearscope használatához írjon be egy kulcsszót, és várja meg, amíg a platform elkészíti a jelentést. Az Outline (Vázlat) fülre kattintva egyszerre több tartalmi vázlatot is megtekinthet.

A blogot továbbra is magának kell felépítenie, de a Clearscope sok munkát elvégez helyette. A Kutatás fülön megtalálhatók a célszóhoz kapcsolódó gyakori témák és kérdések is, így íráskor még izgalmasabbá teheti a szöveget. ✨

A Clearscope legjobb funkciói

Optimalizálja tartalmát a SEO szempontjából a megfelelő fejléc, kulcsszavak és szószám segítségével.

Gyorsan készítsen tartalmi összefoglalókat és blogbejegyzés vázlatokat!

Ismerje meg a versenytársak blogbejegyzéseinek tartalmát egy pillanat alatt

A Clearscope korlátai

A Clearscope 170 dolláros havi ára drága, különösen amatőr alkotók vagy diákok számára.

A Clearscope néhány percet vehet igénybe a jelentés elkészítéséhez.

Clearscope árak

Alapvető szolgáltatások: 170 USD/hó egy felhasználói fiókért

Üzleti: Öt felhasználói hely, az árakról érdeklődjön nálunk

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Clearscope értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (60 értékelés)

9. StoryLab. ai

A StoryLab. ai a legnépszerűbb vázlatkészítő eszközök listáján a sötét ló, de ne tévessze meg a szerény kialakítása! Ez az AI író könnyedén kezeli a vázlatokat, blogbejegyzéseket, e-maileket és fizetett hirdetéseket. ?

Blogvázlat készítéséhez lépjen a Blogbejegyzés-generátorra, és válassza az Outline (Vázlat) opciót. 30 másodperc alatt az AI hatékony vázlatot generál a kiválasztott témához.

Ráadásul a StoryLab.ai-t már most ingyenesen használhatja. Havonta három ingyenes AI futást kap, így kiváló megoldás, ha alkalmanként szüksége van vázlatgenerátorra.

StoryLab. ai legjobb funkciói

Készítsen fizetett hirdetési szövegeket, e-maileket és blogbejegyzéseket néhány kattintással

A Blog to Social Posts funkcióval (fizetős) blogbejegyzéseket vonzó közösségi posztokká alakíthat.

Használja a fizetős Campaign Builder alkalmazást tartalomötletek generálásához, szövegek rövidítéséhez vagy bővítéséhez, illetve a szöveg hangnemének megváltoztatásához.

A StoryLab. ai korlátai

Egyes funkciók csak prémium tagok számára elérhetők.

A StoryLab. ai nem rendelkezik más AI eszközök és vázlatgenerátorok kifinomultságával és komplexitásával.

StoryLab. ai árak

Ingyenes

Pro: 15 USD/hó 100 AI futtatásért

Korlátlan: 19 USD/hó korlátlan AI futtatásokért

StoryLab. ai értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Writesonic

A Writesonic az egyik legtermékenyebb AI-írási és vázlatkészítő eszköz a világon. Hihetetlenül sok funkcióval rendelkezik, az AI-blogok vázlatától a weboldalak szövegeiig és az ingatlanhirdetésekig. Még az AIDA és PAS szövegírási keretrendszereket is követi.

Ha képekre van szüksége a szövegéhez, a Writesonic ezt is elintézi. Csak adjon meg egy kis szöveget az AI-nek, és az néhány másodperc alatt grafikákat generál.

A Writesonic legjobb funkciói

Írjon 1500 szavas hosszú blogbejegyzéseket a Writesonic segítségével

Használja a Növekedési ötletek funkciót, hogy innovatív ötleteket találjon ki vállalkozásához.

Próbálja ki a Listicle Ideas funkciót, hogy ötleteket gyűjtsön jövőbeli blogbejegyzésekhez és esszékhez.

A Writesonic korlátai

Egyes felhasználók nyelvtani hibákat jelentenek az AI által generált szövegekben.

A Writesonic árai

Ingyenes próba

Korlátlan: 16 USD/hó egy felhasználó számára, éves számlázással

Üzleti: 12,67 USD/hó felhasználónként, éves számlázással

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Writesonic értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1700+ értékelés)

Készítse el a tökéletes vázlatot a Clickup segítségével

Számos online eszköz áll rendelkezésre, amely vázlatokat generál írásbeli projektekhez. De még így is váltogatnia kell a vázlatgenerátor és a tényleges munkája között.

Mi ebben a szórakoztató?

Takarítson meg időt és egyszerűsítse munkafolyamatát a ClickUp segítségével. Az AI írási eszközöket kombináljuk minden más eszközzel, amelyre szüksége van a legjobb teljesítmény eléréséhez. ?

De ne higgyen nekünk vakon – győződjön meg saját maga a különbségről. Regisztráljon most a ClickUp-ra. Ingyenes!