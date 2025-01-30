A 10 legjobb Writesonic alternatíva és versenytárs 2025-ben

A Writesonic hasznos eszköz lehet azoknak a csapatoknak, amelyek mesterséges intelligencia (AI) segítségével szeretnék felgyorsítani tartalomkészítésüket, de ez nem az egyetlen ilyen típusú szoftver a piacon. Manapság rengeteg eszköz és alkalmazás közül választhatunk, amelyek megkönnyítik a tartalom írását, szerkesztését és optimalizálását.

Ebben a cikkben bemutatjuk a jelenleg elérhető legjobb Writesonic alternatívákat. Megosztjuk azok funkcióit, előnyeit, korlátait, árait és termékértékeléseit, hogy megtalálhassa az Ön igényeinek leginkább megfelelő opciót.

Fedezzük fel a piacon jelenleg elérhető legjobb Writesonic-konkurenseket.

Mit kell keresnie egy Writesonic alternatívában?

Mielőtt áttérne egy másik AI íróeszközre, először meg kell fontolnia, hogy mit is keres pontosan.

A Writesonic olyan AI-alapú tartalomírási funkciókat kínál, mint a parafrazálás, cikkösszefoglalás, szövegbővítés és termékleírások. Gondold át, melyek ezek közül elengedhetetlenek számodra, és ezek alapján állítsd össze a szűkített listádat.

Gondold át, mit szeretsz a Writesonicban, és mit nem. Egyesek kedvelik a kredit alapú rendszert, míg mások inkább a korlátlan szószámú eszközöket preferálják. A Writesonic extra funkciói, mint például a képgenerátorok és a chatbot-készítők, tetszhetnek neked, vagy inkább ezeket elhagyva olyan eszközre váltanál, amely teljes mértékben az írásra és az együttműködésre koncentrál.

Gondold át, mit szeretnél, hogy az AI íróeszközöd tegyen érted, és ennek alapján keress lehetőségeket.

A 10 legjobb Writesonic alternatíva és versenytárs

Kezdjen el írni a ClickUp segítségével Használja a ClickUp Brain alkalmazást a tartalom szerkesztéséhez és összefoglalásához a Docs alkalmazásban.

Manapság mindig több tartalomra van szükségünk a tartalomnaptárunk kitöltéséhez, és az írási eszközök az egyik legjobb módszer a bővítésre. A ClickUp lehetővé teszi, hogy felgyorsítsa az írási folyamatot azáltal, hogy az összes dokumentumát, wikijét és fájlját egy helyen tárolja, így racionalizálhatja a munkafolyamatokat és hatékonyabban dolgozhat.

A ClickUp egyszerűsített felülete és beépített eszközei egy egyszerű, de funkciókban gazdag környezetet biztosítanak a magas színvonalú tartalmak elkészítéséhez. Akár új blogbejegyzést vázol fel, akár egy termékbevezetés folyamatát írja le, a ClickUp szövegszerkesztő szoftvere intuitív és könnyen használható.

Használj sablonokat, hogy megszüntesd az üres oldal érzését, formázási és stílusbeállításokat adj hozzá, és megnézd a szavak számát és az olvasási időt. Dolgozz együtt a csapattagokkal a szerkesztés során valós időben vagy aszinkron módon, majd oszd meg tartalmadat az érdekelt felekkel és szabadúszókkal egyszerű, megosztható linkek segítségével.

A ClickUp egy hihetetlen, többdimenziós eszköz a termelékenység és az együttműködés elősegítésére, ezért mindenképpen érdemes megvizsgálni, mint megoldást csapata szélesebb körű igényeire. Ráadásul a ClickUp Brain örökre megváltoztatja a ClickUp-ban végzett tartalomszerkesztési munkáját.

A ClickUp legjobb funkciói:

Fejlett stílus- és formázási lehetőségek – könyvjelzők beágyazása, táblázatok hozzáadása és még sok más

Könnyen használható sablonok, amelyek segítenek megszüntetni az írói blokkot

Lásd a szavak számát, a karakterek számát és az olvasási időt a Dokumentumokban.

Csatlakoztassa a dokumentumait a munkafolyamataihoz a könnyebb végrehajtás érdekében

Hozzon létre beágyazott oldalakat, hogy könnyedén létrehozhasson AI-alapú tudásbázisokat és wikiket.

Élvezze a valós idejű szerkesztést és együttműködést

Dokumentumok kategorizálása és erőforrások szervezése

Osszható linkek létrehozása és a különböző hozzáférési szintekhez tartozó jogosultságok kezelése

Használd a ClickUp egyéb funkcióival együtt, hogy javítsd a tartalomkészítési folyamatot.

Több mint 1000, a mai napig elérhető legjobb munkaeszközzel integrálható

AI-alapú sablonok, amelyek segítenek a ClickUp használatának megkezdésében. Kezdje el munkaterületének kialakítását a ClickUp AI-támogatott projektportfólió-sablonjával

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Brain segítségével könnyedén készíthetsz projektleírásokat, teendőket és még sok mást.

A ClickUp korlátai:

A ClickUp még nem rendelkezik AI szövegírási eszközzel, de ez hamarosan meg fog jelenni a ClickUp 3.0 -ban.

Előfordulhat, hogy egy kis időbe telik, mire teljesen megismered a ClickUp összes funkcióját és megérted, hogyan lehet azokat a legjobban kihasználni.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 6700 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3600+ értékelés)

2. Copy. ai

A Copy. ai az egyik első AI-tartalomgenerátor volt a piacon, és ez az írási eszköz a technológia fejlődésével folyamatosan új funkciókkal bővül. Ez az AI-írási asszisztens segíthet marketingeseknek, bloggereknek és tartalomkészítőknek abban, hogy magas színvonalú tartalmakat írjanak blogjaikba, Facebook- és Google-hirdetéseikbe, termékleírásaikba, céloldalaikra, és mindezt gyorsabban – az AI segítségével.

Copy. ai legjobb funkciói:

Intuitív, felhasználóbarát felület

Korlátlan számú szó a kredit alapú rendszer helyett

Több mint 25 nyelvhez férhet hozzá fizetős előfizetéssel.

Copy. ai korlátai:

A legtöbb AI eszközhöz hasonlóan, egyes felhasználók szerint az eredmények néha nem elég kreatívak.

Egyes felhasználók szeretnék, ha lenne egy jobb módszer a projektek és fájlok dokumentálására

Copy. ai árak:

Ingyenes csomag

Előny: 49 USD/hó 5 felhasználó számára

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Copy. ai értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

3. Egyszerűsített

Via Simplified

A Writesonic alternatíváinak listáján a következő a Simplified. A Simplified úgy lett kialakítva, hogy egy mindenre kiterjedő megoldás legyen azoknak a csapatoknak, amelyek az AI-t szeretnék bevezetni a méretnöveléshez. Az alkalmazás nemcsak AI írót kínál a tartalomkészítési folyamathoz, hanem grafikát, videószerkesztést és AI közösségi média funkciókat is – mindezt egyetlen csomagban. Ez hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek egyszerűsíteni szeretnék a munkájukat.

A legjobb funkciók egyszerűsített változata:

Hasznos drag-and-drop felület

A tartalmához illő kapcsolódó képeket javasol

Beépített jóváhagyások az egyszerűsített munkafolyamat érdekében

Egyszerűsített korlátozások:

Egyes felhasználók szerint a hosszú tartalmak ismétlődőnek tűnhetnek.

A formázás kezelése néha bonyolult lehet.

Egyszerűsített árazás:

Örökre ingyenes

Kis csapat: 30 USD/hó 5 tag számára

Üzleti: 50 USD/hó 5 tag számára

Növekedés: 125 USD/hó 5 tag számára

Egyszerűsített értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (80+ értékelés)

4. Jasper

Via Jasper

A Copy. ai mellett a Jasper AI (korábban Jarvis néven ismert) is népszerűvé vált, amikor a marketingcsapatok és a vállalkozók elkezdtek érdeklődni az AI íróeszközök iránt. A Jasper a márka hangjára összpontosít, és az alkalmazás úgy lett kialakítva, hogy segítsen a lehető legjobban kihasználni azt azáltal, hogy olyan tartalmat hoz létre, amely összhangban van a hangnemével és az írásstílusával.

A Jasper legjobb tulajdonságai:

Dolgozzon együtt valós idejű szerkesztési és csapatkezelési funkciókkal

Vizsgálja meg webhelyét, hogy meghatározza hangnemét, és hozzon létre kapcsolódó hosszú formátumú tartalmakat.

Beépített plágiumellenőrző

Jasper Art AI-alapú művészeti képek létrehozásához

A Jasper korlátai:

Ha Jasper Art-ot szeretnél hozzáadni az írásod kiegészítéséhez, akkor havi díjat kell fizetned.

Egyes felhasználók a háromfaktoros hitelesítést kényelmetlennek tartják.

Jasper árak:

Alkotó: 49 USD/hó 1 felhasználó számára

Csapatok: 125 USD/hó 3 felhasználó számára

Üzleti: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Jasper értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1700+ értékelés)

Hasonlítsd össze a Jaspert és a Writesonict!

5. Rytr

Via Rytr

A Rytr egy mesterséges intelligenciával működő írási asszisztens, amelynek célja a tartalomírási folyamat felgyorsítása. Ez az eszköz több mint 40 sablonnal rendelkezik, amelyek segítségével e-kereskedelmi szövegeket, e-maileket, Facebook-hirdetéseket, termékleírásokat és még sok mást írhat, még akkor is, ha nem szakértő tartalomíró.

A Rytr legjobb funkciói:

A Rytr korlátai:

Előfordul, hogy a történet témája és a végeredmény nem egyezik meg.

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a kimenet a mondat végén helyett a gondolat közepén végződhet, amikor tartalmat generál

Rytr árak:

Ingyenes

Megtakarítás: 9 USD/hó

Korlátlan: 29 USD/hó

Rytr értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (750+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (5+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Rytr alternatívákat!

6. Wordtune

Via Wordtune

A Wordtune egy mesterséges intelligenciával működő írási asszisztens, amelynek célja, hogy segítsen a lehető legjobban kifejezni, amit mondani szeretne. A Wordtune elsősorban mesterséges intelligenciával működő íróként segít, amely a helyesírási hibákat is megtalálja. Ez egy remek lehetőség a tartalomírók számára, mert nem csak optimalizált, hanem személyes és vonzó szövegeket is létrehoz, így az egyik legjobb Writesonic alternatívánk.

A Wordtune legjobb funkciói:

Írd át a saját szavaidat , hogy azok megfeleljenek a blogbejegyzésed szándékának vagy céljainak.

Javítsd nyelvtani és mondatszerkezeti tudásodat

Lehetőség tények hozzáadására és források könnyű idézésére

A Wordtune korlátai:

Nincs lehetőség konkrét hangnem beállítására, amit más alkalmazások kínálnak.

Egyes felhasználók szeretnék, ha lenne API és több integráció más szoftverekkel, például a WordPress-szel.

Wordtune árak:

Ingyenes

Prémium: 24,99 USD/hó

Premium csapatok számára: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Wordtune értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (60+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (70+ értékelés)

Nézd meg ezeket a Wordtune alternatívákat!

7. Anyword

Via Anyword

Az Anyword egy AI-alapú szövegírási szoftver, amelynek célja, hogy segítsen különböző típusú, konverzióra tervezett tartalmak írásában. Az alkalmazás erőssége a prediktív elemzés és a szövegértékelés használatában rejlik, hogy a szövegírás során a értékesítést tartsa szem előtt.

Az Anyword legjobb funkciói:

Írd át a tartalmat, hogy vonzóbbá és konverzióközpontúbbá váljon!

Beépített SEO optimalizálás blogtartalmakhoz

Elemezze webhelye, közösségi média csatornái és e-mail marketingje szövegeit

Anyword korlátai:

Egyes felhasználók szeretnék, ha lenne beépített hivatkozási szolgáltatás vagy funkció.

A generált tartalomban előfordulhatnak ismétlődések, különösen hosszabb szövegek esetén.

Anyword árak:

Starter : 29 USD/hó

Adatvezérelt: 99 USD/hó

Anyword for Business: Árakért vegye fel a kapcsolatot velünk

Anyword értékelések és vélemények:

G2: 4,8/5 (1150+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (370+ értékelés)

Nézze meg ezeket az Anyword alternatívákat!

8. TextWizard

Via TextWizard

A TextWizard AI-alapú eszközökkel és funkciókkal segíti a csapatokat jobb marketing szövegek létrehozásában. Az eszköz lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy időt takarítsanak meg és gyorsan bővítsék tevékenységüket, a keresőmotorokban jó helyezést elérő tartalmakkal. Az eszköz viszonylag új, könnyen olvasható terméktervvel rendelkezik, amelyet a ClickUp segítségével megoszthatóvá és felhasználóbaráttá tettek.

A TextWizard legjobb funkciói:

Készítsd el saját, céljaidnak megfelelő, megismételhető „generációs receptjeidet”!

Hosszú formátumú tartalmak, közösségi média bejegyzések , elevator pitch-ek és még sok más létrehozása

A meglévő tartalmak újbóli felhasználásával gyorsan bővítheti tartalmát

A TextWizard korlátai:

Egyes felhasználók szeretnék, ha több utasítás lenne a hosszú formátumú tartalmakhoz.

A TextWizard nem olyan teljes funkcionalitású, mint a ma elérhető egyéb AI íróeszközök.

TextWizard árak:

Ingyenes

Előny: 49 USD/hó felhasználónként

Csapat: 99 USD/hó felhasználónként

TextWizard értékelések és vélemények:

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Ginger

Via Ginger

A Ginger egy mesterséges intelligenciával működő írási asszisztens, amelynek célja, hogy egyéneknek és csapatoknak segítsen magabiztosabban írni. Ez a mesterséges intelligenciával támogatott eszköz segít a nyelvtani hibák kijavításában, javaslatokat tesz a nyelvhasználat javítására, és stílust és hangulatot ad a mindennapi tartalmakhoz.

A Ginger legjobb funkciói:

Javítsd ki a nyelvtani és helyesírási hibákat egy kattintással

Átfogalmazza meglévő tartalmát, hogy rövidítse a mondatokat vagy érdekesebbé tegye őket.

Integrációk népszerű eszközökkel, mint a Microsoft Word és a Gmail

A Ginger korlátai:

Ginger árak:

Prémium: 13,99 USD/hó

Ginger Teams: 4,99 USD/hó/tag

Ginger értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4/5 (80+ értékelés)

10. Pepper Content

Via Pepper Content (korábban Pepper Type)

A Pepper Content – korábban Pepper Type – egy AI-alapú tartalommarketing-platform, amely összehozza a csapatokat, az adatokat és a tartalmakat, hogy a marketingesek számára a tartalomkészítés és -optimalizálás első számú helyszínévé váljon. Ez az eszköz korábban Peppertype AI néven volt ismert, de azóta a platform növekedett, új funkciókkal bővült, és új nevet kapott.

A Pepper Content legjobb funkciói:

Írj optimalizált tartalmat a SEO írási asszisztens segítségével

Kövesse nyomon a kulcsszavakat és támogassa SEO céljait

Zökkenőmentes élmény a Pepper AI és a Pepper Docs írási funkcióival

Pepper Content korlátai:

Egyes felhasználók csalódottak a Peppertype eredeti irányvonalától való eltérés miatt.

Egyes felhasználók néha túlterhelőnek találják a felületet.

Pepper Content árak:

Prémium: 399 USD/hó 3 felhasználó számára

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Pepper Content értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (470+ értékelés)*

Capterra: 4,7/5 (500+ értékelés)*

*A rendelkezésre álló vélemények többsége csak a Pepper Type-ra vonatkozik.

Találd meg a számodra megfelelő Writesonic versenytársat

A Writesonic egy remek, mesterséges intelligenciával működő írási eszköz, de vannak más lehetőségek is. Használja ezt az útmutatót, hogy eldöntse, mely Writesonic alternatívákat vegye fel a szűkített listájára, és tesztelje őket, hogy megtalálja az Ön számára ideális mesterséges intelligenciával működő írási eszközt.

Ha olyan eszközt keres, amely sokkal többet tud, mint csak írni, próbálja ki a ClickUp-ot. All-in-one platformunk ötvözi az írást az együttműködéssel, a termelékenységgel, a feladatkezeléssel és még sok mással. Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal, vagy regisztráljon ingyenesen, és kezdje el még ma felfedezni a funkciókat.