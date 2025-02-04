A 10 legjobb írási eszköz minden író igényeinek kielégítésére 2025-ben

A legtöbb író meglehetősen ellentmondásos viszonyban áll az írás művészetével.

Egyrészt ez az, amit csinálsz és amiben jó vagy. Másrészt viszont nagyon nehéz.

A jó hír az, hogy bár az írás soha nem lesz könnyű, ez nem jelenti azt, hogy nem lehet könnyebbé tenni. A Microsoft Wordhoz hasonló digitális eszközök korai csodáitól az AI-alapú tartalomkészítő eszközök új korszakáig a kreatív írók tanúi lehettek az írási szoftverek drasztikus változásának, amelynek célja az írási folyamat megkönnyítése volt.

Az írási eszközök azonban egyre inkább elterjedtek. Nehéz megmondani, hogy melyik írási eszköz felel meg az Ön egyedi igényeinek. De éppen ezért vagyunk itt!

Összeállítottunk egy listát a 10 legjobb írási eszközről, amelyet 2023-ban használhat, hogy ne ragadjon le egy üres oldalon, és könnyen elkerülhető hibáktól mentes tartalmat szállítson. Először is nézzük meg, mi teszi egy írási eszközt nagyszerűvé.

Mit kell keresni egy írási eszközben?

A kiváló írási eszközök mindenféle formában és méretben kaphatók. Egyesek segítenek elkerülni a nyelvtani és helyesírási hibákat, míg mások arra összpontosítanak, hogy briliáns szövegeit valamilyen rendben tartsák. A mai kreatív írók elkényeztetve vannak az online írási eszközök választékával.

Ahhoz, hogy a folyamat a lehető legkönnyebb legyen, érdemes összeállítania egy igazi írási szoftver technológiai csomagot, amely az írási folyamat minden szakaszában segítségére lesz. Függetlenül attól, hogy milyen írási eszközt használ, érdemes odafigyelnie néhány szempontra, amely a legjobb írási eszközökben közös, például:

Integrációs képességek : Egyetlen írási eszköz sem fog mindent elvégezni helyetted, ezért valószínűleg több írási eszközre és szerkesztő szoftverre fogsz támaszkodni, amelyek együttesen működnek. Győződj meg arról, hogy az általad választott eszközök jól működnek együtt, hogy egymást kiegészítve még hatékonyabbá váljanak.

Alacsony ár : Nem vagy milliomos! Ha pénzt akarsz költeni néhány írási eszközre, akkor biztosra akarsz menni, hogy az előnyök meghaladják a költségeket.

Specializáció: A kiváló írási eszközök gyakran egy területre specializálódnak, de vannak olyan lehetőségek is, amelyek minden szükséges funkcióval rendelkeznek – és még többel!

Az írási szoftvereknek kéz a kézben kell járniuk a termelékenységet növelő eszközökkel – mert mi az értéke egy terméketlen írónak?

Akár regényt írsz, akár egy egyszerű blogbejegyzést, a legjobb írási eszközök segítenek elérni a szavaszám-céljaidat, megbízható nyelvtani ellenőrzőt használni és elkerülni a figyelemelterelést. Nézzük meg kedvenc írási és szerkesztési eszközeinket, amelyeket mindenképpen ki kell próbálnod.

A ClickUp Docs gazdag formázási lehetőségeket és perjelparancsokat kínál a hatékonyabb munkavégzéshez.

A ClickUp nem csak egy írási eszköz, amely rengeteg projektmenedzsment funkcióval rendelkezik, hanem az egyik legjobb termelékenységi eszköz a piacon. És bár tudjuk, hogy a ClickUp-ot tesszük a lista élére, nem vagyunk egyedül! A ClickUp az első helyet szerezte meg a G2 2023-as legjobb együttműködési és termelékenységi eszközök listáján!

Az írók a ClickUp-ot használhatják minden tartalmuk központi tárolóhelyeként – zavaró tényezőktől mentes térben vagy együttműködési eszközként más írókkal. A felhasználók vagy feladatok címkézésével, a gazdag szövegszerkesztéssel és a hatékony keresési funkciókkal a ClickUp minden típusú tartalomkészítés központi írási eszközeként működik.

A ClickUp minden funkciójának középpontjában a termelékenység áll. A ClickUp Docs új AI írási asszisztens eszközeivel pedig az AI írási eszközök ( például a Writesonic ) teljes erejét közvetlenül a platformunkon belül használhatja!

A ClickUp mesterséges intelligenciája megkönnyíti a marketingcsapatok számára fontos dokumentumok, például esettanulmányok gyors elkészítését.

Ez az AI-integráció teszi a ClickUp-ot olyan nagyszerű írási eszközzé sokféle csapat számára, amelynek funkciói segítségével könnyedén létrehozhat szöveget és másolatot bármilyen témához, rövidítheti vagy hosszabbíthatja a tartalmat, és villámgyorsan elvégezheti a nyelvtani ellenőrzést. Ez a praktikus eszköz segíthet a tartalomcsapatoknak blogbejegyzés-ötletek kidolgozásában, vagy a termékcsapatoknak termékigény-dokumentumok létrehozásában és felhasználói tesztelési tanulmányok tervezésében másodpercek alatt!

A ClickUp funkciói:

ClickUp előnyei:

Rendkívül rugalmasan alkalmazható egy személy vagy egy egész szervezet számára feladatok vagy megjegyzések kiosztására.

Kezdje el ingyenesen, és hozzáférhet több ezer sablonhoz

Lehetővé teszi, hogy írásbeli célokat tűzz ki magad elé, amelyek segítenek nyomon követni az előrehaladásodat.

Integrált AI-eszközök csapat-specifikus dokumentumok létrehozásához és nyelvtani ellenőrzéshez

ClickUp hátrányai:

Nem minden funkció elérhető a mobilalkalmazásban.

Az AI funkciók jelenleg várólistán vannak (egyelőre!).

ClickUp Ár:

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Grammarly

A Grammarly egy nyelvtani és plágiumellenőrző szerkesztőeszközökből álló csomag, amely segít az íróknak professzionális színvonalra csiszolni szövegeiket. Az írók számára a Grammarly előnye, hogy segít nekik világosabb és hatékonyabb szövegeket írni. Ezzel az írási eszközzel biztos lehet benne, hogy szövege mentes a nyelvtani hibáktól, a furcsa kifejezésektől és a plágiumtól.

A Grammarly néhány legfontosabb funkciója az automatikus helyesírás- és nyelvtani ellenőrző, az írásstílusra vonatkozó javaslatok, a plágiumdetektor és a személyre szabott visszajelzések. Beépített szinonimaszótárral is rendelkezik, így a felhasználók kicserélhetik a túl gyakran használt szavakat. Akár verset írsz a 12. osztályos angol órára, akár OKR-eket a legújabb projektedhez, a Grammarly egy olyan eszköz, amelyet minden írónak érdemes hozzáadnia az eszköztárához.

Hasonlítsd össze a Grammarly-t a Wordtune-nal!

A Grammarly funkciói:

Kérjen másodvéleményt stílusáról és hangvételéről az intelligens szerkesztő segítségével.

Használja a plágiumellenőrzőt, hogy megbizonyosodjon arról, nem másolt-e véletlenül senkitől.

Csökkentse a helyesírási és nyelvtani hibák számát a helyesírás-ellenőrzővel.

A Grammarly előnyei:

Könnyen használható, még akkor is, ha nem az ő szerkesztőjükben dolgozol.

A javaslatok a leggyakoribb hibák, tévedések és kihagyások széles skáláját fedik le.

Fantasztikus ingyenes verzió, amelyet bárki használhat

A Grammarly hátrányai:

Néhány javaslat ismétlődő és haszontalannak tűnik.

A formázás elromolhat, ha az írást a Grammarly szerkesztőjéből a kedvenc írási alkalmazásába másolja át.

Grammarly Ár:

Ingyenes

Prémium : 30 USD/hó

Üzleti: 14,50 USD/hó felhasználónként (10 főnél nagyobb csapatok számára)

Grammarly Értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

3. Hemingway Editor

A Hemingway Editor egy írási segédeszköz, amelynek célja, hogy javítsa írásod olvashatóságát. Ezt úgy éri el, hogy az írók számára ingyenes írási alkalmazást biztosít, amely elemzi a mondatszerkezetet és könnyen követhető visszajelzéseket ad.

Például a Hemingway alkalmazás piros színnel kiemeli azokat a mondatokat, amelyeket túl bonyolultnak tart. Így csak annyit kell tennie, hogy beilleszti a munkáját, és szerkeszti a piros mondatokat, amíg a szöveg világosabbá és könnyebben olvashatóvá nem válik. Ráadásul az alkalmazás olvashatósági pontszámot is ad az írásának, így biztos lehet benne, hogy az írása megfelel a célközönség elvárásainak.

A Hemingway Editor egy rendkívül hatékony írási eszköz, mivel nehéz lehet saját munkádat stilisztikai szempontból szerkeszteni, például az adverbek túlzott használata vagy a passzív hangnem miatt. A Hemingway Editor segítségével gyorsan kijavíthatod ezeket a problémákat, javíthatod a már amúgy is kiváló első vázlatot, és jobb íróvá válhatsz.

Hemingway funkciók:

A színkóddal jelölt szerkesztési javaslatok megkönnyítik a cikkek áttekintését.

A program felismeri a nehezen olvasható mondatokat, így írása világosabbá válik.

Az egyszerű importáló funkció lehetővé teszi a gyors szerkesztést, függetlenül attól, hogy hol írsz.

Hemingway előnyei:

Nincs szükség bejelentkezésre vagy regisztrációra a használatához.

Egyszerű felületének köszönhetően bárki használhatja.

Segít csökkenteni a nehezen észrevehető problémákat, mint például a mondatok bonyolultsága és az adverbek túlzott használata.

Hemingway hátrányai:

Hiányzik belőle sok olyan funkció, amely más szerkesztőprogramokban, például a Grammarly-ben megtalálható.

Nincs lehetőség az integrálásra a tényleges írási eszközöddel, például a Microsoft Worddel.

Nem ideális ötletek leírásához

Hemingway Ár:

Ingyenes

Fizetős verzió: 19,99 $ (egyszeri fizetés)

Hemingway értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (46 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (10 értékelés)

4. Power Thesaurus

A Power Thesaurus egy weboldal, amely segít az embereknek különböző szavakat találni írásaikhoz. Ez az írási eszköz kiváló azok számára, akik egy kényelmesebb, digitális szinonimaszótárt keresnek. Keresőfunkciójával olyan szinonimákat találhat, amelyek segítenek új és érdekes módon kifejezni, amit mondani szeretne.

Ráadásul a Power Thesaurus antonimákat is kínál, így az írók változatosságot és kontrasztot vihetnek történeteikbe. A Power Thesaurus talán nem a legizgalmasabb írási eszköz, amit valaha láttál. Az ingyenes verzió azonban a legtöbb ember számára tökéletes lehet, és felbecsülhetetlen értékű lehet, ha éppen azon a ponton akadtál el, hogy nem jut eszedbe a megfelelő szó.

A Power Thesaurus funkciói:

Az egyszerű keresősáv segítségével beírhat egy szót, és megkapja a szinonimák, antonimák és egyéb kifejezések listáját.

Tartalmaz egy Chrome-bővítményt és egy mobilalkalmazást.

Indulj el a végtelen szinonimák és antonimák választékával!

Power Thesaurus Előnyök:

Egyszerű felhasználói felület, amelyet bárki használhat

Nincs szükség bejelentkezésre vagy regisztrációra.

Közösség által működtetett

Power Thesaurus hátrányai:

Nincs sok funkciója

Az ingyenes verzió hirdetéseket tartalmaz.

Power Thesaurus Ár:

Ingyenes

Pro: 2,49 USD/hó (éves előfizetés esetén)

Power Thesaurus Értékelések és vélemények:

G2: Jelenleg nincs vélemény

Capterra: Jelenleg nincs értékelés

5. Google Docs

A Google Docs egy digitális szövegszerkesztő, amely lehetővé teszi dokumentumok létrehozását, online tárolását és másokkal való megosztását. Kiválóan alkalmas levelek, történetek, jegyzetek és egyebek írására!

A Google Suite kényelme és rugalmassága miatt fontos az írók számára. Először is, online jellege azt jelenti, hogy internetkapcsolattal bárhonnan hozzáférhet dokumentumaihoz. Ez megkönnyíti az írási munkát, ha otthonától távol van, vagy gyorsan meg kell osztania valamit valakivel.

Egy másik nagyszerű funkciója a kollaborációs eszközök. Ez azt jelenti, hogy egyszerre több emberrel is dolgozhat egy dokumentumon, így nem kell aggódnia a fájl több változatának elküldése és nyomon követése miatt.

Összességében ez egy kiváló eszköz minden írónak, akinek szüksége van egy könnyen használható szövegszerkesztőre, amely rengeteg funkciót kínál, még az ingyenes előfizetési szintnél is.

Google funkciók:

Teljes értékű szövegszerkesztő

Integrálható más Google-termékekkel, például a Google Drive-val vagy a Sheets-szel.

Teljesen online, így könnyebben hozzáférhető és könnyebb a csapatokkal való együttműködés.

Google Docs Előnyök:

Könnyen használható és az iparági szabvány, amelyet a legtöbb ember ismer.

A Google által gyakran frissítve

Az ingyenes verzió teljes funkcionalitással rendelkezik, és kiválóan alkalmas kisvállalkozások számára.

Google Docs hátrányai:

A dokumentumok rendezettségének fenntartása nem kis feladat.

Korlátozott számú sablon

Nincs natív asztali verzió

Google Docs Ár:

Ezek az árak a Google Workspace és más Google-programok, például a Gmail és a Drive előfizetéseire vonatkoznak.

Ingyenes

Business Starter : 5,40 USD/hó felhasználónként

Business Standard : 10,80 USD/hó felhasználónként

Business Plus : 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Google Docs Értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

6. Notion

via Notion

A Notion egy rendkívül hatékony termelékenységi eszköz írók számára, amely számos olyan funkciót kínál, amelyek megkönnyítik munkájuk szervezését és megírását. A Notion segítségével az írók könnyedén létrehozhatnak dokumentumokat, tárolhatják azokat a felhőben, és megoszthatják másokkal. Emellett kiválóan alkalmas történetek vagy írásbeli projektek előrehaladásának nyomon követésére is.

Ráadásul a Notion számos sablont kínál, amelyek megkönnyítik az eszköz azonnali használatát. Vannak sablonok különböző írásbeli projektekhez, sőt naplóhoz is, hogy nyomon követhesse gondolatait és ötleteit. A Notion rendkívül hasznos az együttműködéshez is: az írók könnyedén megoszthatják dokumentumaikat és jegyzeteiket, és több felhasználó is egyszerre szerkesztheti ugyanazt a dokumentumot.

Összességében a Notion egy sokoldalú eszköz azoknak az íróknak, akik szeretnének szervezettek maradni és a lehető legtöbbet kihozni az írási folyamatból. A jegyzeteléstől az együttműködésig és még sok másig, a Notion mindenki számára kínál valamit.

A Notion funkciói:

A Notes and Docs rendszer segítségével könnyedén megírhatja és tárolhatja mindazt, amire szüksége van.

A Notion AI hozzáférést biztosít egy AI írási asszisztenshez , amely segít rendezni a jegyzeteket vagy átírni a bonyolult mondatokat.

A Wiki rendszer segítségével egyszerűen rendszerezheti és megoszthatja írásait kollégáival.

Notion előnyei:

Az all-in-one rendszer egyszerűsíti a dokumentumok írását, szervezését és megosztását.

A keresési funkciók segítségével pontosan megtalálhatja a kívánt írást.

Számos funkció és integráció segít Önnek mindenben, amire szüksége van.

A Notion hátrányai:

A felhasználói felület gyorsan zavarossá válhat a Microsoft Word alapvetőbb eszközéhez képest.

Nem a legfunkcionálisabb könyvíró szoftver, mivel megbízhatatlan internetkapcsolat esetén nehéz használni.

Notion Ár:

Ingyenes

Plusz : 8 dollár/hó felhasználónként

Üzleti : 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Notion értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

7. LINER

A LINER az a keresési segédprogram, amiről nem is tudta, hogy szüksége van rá. Íróként szinte ugyanannyi időt tölt írásra, mint kutatásra. Ezért szüksége van egy speciális eszközre, amely sokkal könnyebbé és hatékonyabbá teszi a kutatást.

A LINER pontosan ezt tudja.

A LINER integrálódik a böngészőjével, és hasznosabbá teszi a Google-kereséseket. Például, amikor kérdést tesz fel a Google-nak, a LINER mesterséges intelligenciát használ, hogy gyors választ adjon. Ha pedig hasznos cikket talál, a LINER segítségével kiemelheti a fontos részeket, és elmentheti azokat a saját tudásbázisába későbbi felhasználásra. Mindez segít abban, hogy kevesebb időt töltsön kutatással, és több időt fordítson az írásra.

A LINER funkciói:

A keresési asszisztens tartalmakat ajánl, amikor valamit keresel.

Az AI összefoglalja a keresési kérésekét, és új kereséseket javasol a jobb kutatás érdekében.

Jelölje ki bármit az interneten, majd mentse el későbbre!

LINER Előnyök:

Időt takarít meg egy téma kutatása során, mivel egyszerű, AI által generált válaszokat ad az alapvető kérdésekre.

Kiváló módszer cikkek tárolására, hogy később elolvashassa őket

Lehetővé teszi cikkek, YouTube-videók és egyéb tartalmak kiemelését.

LINER hátrányai:

Az AI válaszai néha helytelen vagy hiányos információkat adhatnak.

A funkciók nem feltétlenül mindenki számára hasznosak.

LINER Ár:

Ingyenes

Alapvető : 8,83 USD/hó

Professzionális : 10,49 USD/hó

Munkaterület: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

LINER Értékelések és vélemények:

G2: Jelenleg nincs vélemény

Capterra: Jelenleg nincs értékelés

8. Reedsy Book Editor

A Reedsy Book Editor nem annyira eszköz, mint inkább közösség. Sok kiváló író rendelkezik rengeteg fantasztikus könyvötlettel, de nem tudja, hogyan is lehetne könyvét kiadni. A Reedsy azért jött létre, hogy segítse a pályára lépő szerzőket műveik kiadásában. Ehhez írók számára hozzáférést biztosít egy professzionális szerkesztőkből, tervezőkből és marketingesekből álló hálózathoz.

Emellett olyan forrásokat is biztosít, mint blogbejegyzések, webináriumok és oktatóanyagok, amelyek segítenek az íróknak a lehető legjobb könyv megírásában. Maga az eszköz egy egyszerű online szerkesztő, amely megkönnyíti a könyvek formázását az Amazon Kindle vagy a nyomtatás-igény-alapú szolgáltatások számára.

A könnyen használható felületnek köszönhetően gyorsan feltöltheti kéziratát, majd elvégezheti a szükséges változtatásokat, hogy készen álljon a publikálásra. Összességében a Reedsy Book Editor felbecsülhetetlen értékű forrás azoknak az íróknak, akik írásukat egy magasabb szintre szeretnék emelni.

Szüksége van egy kis segítségre, hogy könyve elinduljon és beinduljon? Próbálja ki ingyenes könyvtervező sablonunkat a jobb eredményekért!

Reedsy funkciók:

Tartalmaz egy ingyenes 10 napos tanfolyamot a könyvkiadásról.

A Reedsy Marketplace lehetővé teszi, hogy kapcsolatba lépj a kiadói iparágban dolgozó mindenféle szakemberrel.

A cselekmény- és tartalomgenerátor segít leküzdeni az írói blokkot.

Az Easy Book Editor egyszerűsíti a publikált művek létrehozásának folyamatát.

Reedsy előnyei:

Egy helyen találhat szerkesztőket, tervezőket és más szakembereket, akik segítenek Önnek könyv készítésében.

Az egyik kevés ingyenesen használható könyvíró szoftver

Rengeteg tartalom és eszköz, amelyek segítenek az írásban

Reedsy hátrányai:

Elsősorban új könyv vagy novella megírásában segít.

Reedsy Ár:

Ingyenes

Reedsy Értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (1 értékelés)

Capterra: Jelenleg nincs értékelés

9. Medve

A Bear egy Apple jegyzetelő eszköz, amely segít leírni és nyomon követni a történetötleteidet és a teendőid listáját. A Bear az ebben a listában szereplő legjobb írási eszközök közül azzal tűnik ki igazán, hogy gyönyörű a felhasználói felülete. Könnyen érthető módon van szervezve, és minimalista kialakítása nagyon jól illeszkedik az írási folyamathoz.

Ráadásul a Bear számos címkéző eszközzel rendelkezik, amelyek egyszerűvé és hatékonnyá teszik a jegyzetek és ötletek szervezését. Így könnyedén nyomon követhet mindent, amit írt vagy írni tervez, anélkül, hogy túlterhelve érezné magát. Akár diák, hivatásos író vagy csak valaki, aki szereti az írást és az ötletek kidolgozását, a Bear felbecsülhetetlen értékű írási szoftver, amelyet érdemes a fegyvertárában tartani.

A Bear funkciói:

Használj hashtageket és linkeket, hogy jegyzetjeid rendezettek legyenek.

A titkosítás biztosítja a jegyzetek titkosságát

A jelölőszerkesztő segít a programozóknak több mint 150 programozási nyelven dolgozni.

Bear Pros:

Gyönyörűen néz ki

Tökéletes megoldás jegyzetek készítéséhez útközben vagy legújabb esszéd megírásához.

Szinkronizálható az eszközök között, így iPhone-on, iPad-en vagy Mac-en is dolgozhat.

Bear hátrányok:

Csak az Apple ökoszisztémában támogatott.

Fejlett írási vagy szervezési funkciók hiánya

Bear Cost:

Ingyenes

Pro: 14,99 USD/hó

Bear Értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (42 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (6 értékelés)

10. Evernote

Az Evernote egy másik hasznos jegyzetelő eszköz írók számára, mert lehetővé teszi számukra, hogy ötleteiket, dokumentumaikat és jegyzetüket egy helyen tárolják. Az Evernote megkönnyíti az írási projektekben való együttműködést is, mivel könnyedén megoszthatja a dokumentumokat másokkal.

Ezenkívül az Evernote számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyek egyszerűvé és hatékonnyá teszik az írások szervezését. Például a címkézési rendszer segítségével gyorsan megtalálhatja a releváns dokumentumokat és jegyzeteket. Emellett az Evernote keresőfunkciója megkönnyíti a dokumentumokban található konkrét kulcsszavak megtalálását. Végül az Evernote archívumként is működik azoknak a dokumentumoknak, amelyekre nincs rendszeres szüksége, így azokhoz mindig hozzáférhet.

Az Evernote talán nem a legszebb vagy legújabb eszköz a listán, de mindenképpen az egyik leghasznosabb. Ha olyan írási eszközt keresel, amely segít az írásodat szervezett és hozzáférhető formában tartani, akkor az Evernote mindenképpen megfontolásra érdemes.

Evernote funkciók:

A feladatkezelő eszközzel nyomon követheted a mai napra elvégzendő feladatokat.

Az offline funkcióknak köszönhetően bárhol hozzáférhetsz az Evernote-hoz.

Integrálható a naptárával

Evernote előnyei:

A fájlok kereshetők, függetlenül attól, hogy jegyzetben vagy PDF-ben vannak-e.

Könnyen hozzáadható és szerkeszthető képek

Számos funkció, amely egyszerűsíti a jegyzetelés folyamatát

Evernote hátrányai:

Az ingyenes verzióban hiányoznak olyan fontos funkciók, mint a határidők hozzáadása vagy a Google Naptárhoz való csatlakozás.

A versenytársakhoz képest drága

Nem igazán ideális könyvíró szoftverhez

Evernote Ár:

Ingyenes

Személyes : 8,99 USD/hó

Professzionális : 10,99 $/hó

Csapatok: 14,99 USD/hó

Evernote Értékelések és vélemények:

G2: 4. 4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (7000+ értékelés)

Az írás az élet elengedhetetlen része, és számos írási szoftver áll rendelkezésre, amelyek megkönnyítik ezt a folyamatot. Akár mesterséges intelligenciát, keresési asszisztenst, könyvszerkesztőt vagy jegyzetelőt keres, ebben a listában biztosan talál valamit, ami segít elkerülni a figyelemelterelést.

Az írási hatékonyságának javítását ma már el is kezdheti a ClickUp segítségével. A ClickUp minden írónak segítséget nyújt azzal, hogy egyetlen helyen hozhatja létre, tárolhatja és rendszerezheti kreatív munkáit és dokumentumait. Ez az egyik legjobb írási eszköz, különösen ha csapatban dolgozik, visszajelzéseket kap és kollégáival együttműködik.

A ClickUp ingyenesen kipróbálható, ezért kezdje el még ma, és nézze meg, hogyan hozhatja ki többet az írásra szánt időből.