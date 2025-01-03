A 15 legjobb AI írási eszköz tartalomíráshoz 2025-ben

Amióta az OpenAI ChatGPT-je megjelent a világban, a marketingesek, a kisvállalkozások és a tartalomírók olyan AI-alapú tartalomírási eszközt keresnek, amely megkönnyíti munkájukat.

Bár a ChatGPT-t számos területen használják – a pénzügyi tervezéstől a táplálkozási tanácsadáson át az AI-alapú közösségi média bejegyzésekig –, ez nem az egyetlen eszköz a piacon.

Számos olyan AI-alapú tartalomgeneráló platformot találhat, amelyek fejlett funkcióikkal segítenek a blogírásban, a termékleírások megírásában, a kulcsszavak kutatásában, sőt a meglévő tartalmak értékelésében is. Ha nem tudja, hol kezdje, ez az egész kissé nyomasztónak tűnhet.

Szerencsére mi már elvégeztük a házi feladatot, így Önnek nem kell. Itt bemutatjuk a 15 legjobb AI írási eszközt, összehasonlítva azok funkcióit, előnyeit, hátrányait, értékeléseit és árait.

Mit kell keresni egy AI írási eszközben?

A mesterséges intelligencia (AI) írási eszközök nagy nyelvi modelleken (LLM) alapulnak. Az LLM-eket önfelügyelt gépi tanulás és természetes nyelvfeldolgozási technikák segítségével, hatalmas adatmennyiségeken képezik ki. Az OpenAI ChatGPT-4-ét például 300 milliárd szó alapján képezték ki.

A mesterséges intelligencia modellek betanítása után szabadjára engedhetők. Bárki használhatja őket „parancsok” (ugyanúgy, mint a keresőmotorokban a kulcsszavak megkereséséhez) bevitelével, és az AI-eszközök válaszokat generálnak és tartalmat hoznak létre. Ezért használják a generatív AI kifejezést.

Az Ön által választott AI írási szoftvernek a következő tulajdonságokkal kell rendelkeznie:

LLM-eken alapuló eszközök: A nyelvi modellek esetében a méret fontos. Tartalomíráshoz válassza a ChatGPT-t vagy hasonló méretű gépi tanulási alapmodelleket. Ellenkező esetben még a részletes utasítások is spamet és rossz minőségű tartalmat eredményeznek.

Számos lehetőség a szöveg kimenetének szabályozására: Lehetőséget kell biztosítani a stílus, hangnem, nyelv és tartalom befolyásolására minden AI írási szoftver esetében.

Felhasználóbarát webes alkalmazás: Az AI tartalomírási eszközöknek meg kell könnyíteniük a munkáját, nem pedig megnehezíteni. Keressen olyan alkalmazást, amely ugyanolyan kényelmes, mint Az AI tartalomírási eszközöknek meg kell könnyíteniük a munkáját, nem pedig megnehezíteni. Keressen olyan alkalmazást, amely ugyanolyan kényelmes, mint a már használt marketing ügynökségi szoftverek . Az alkalmazásnak AI írási asszisztensként kell működnie, nem pedig íróként.

Megfizethető a tartalom előállításához: A generatív AI technológia és szoftver piac gyorsan fejlődik, így az árak valószínűleg változni fognak az új funkciók fejlesztésével. De nem akarsz sokat költeni, ha AI írási eszközt használsz ötletek generálásához vagy A generatív AI technológia és szoftver piac gyorsan fejlődik, így az árak valószínűleg változni fognak az új funkciók fejlesztésével. De nem akarsz sokat költeni, ha AI írási eszközt használsz ötletek generálásához vagy dokumentumok összefoglalásához

Most nézzük meg, hogyan viszonyulnak egymáshoz a legjobb AI írási eszközök.

Akár vállalkozás tulajdonosa, tartalomíró vagy marketingcsapat tagja, az AI írási eszközök felgyorsíthatják az írási folyamatot és csökkenthetik az ismétlődő, időigényes írási feladatokat, mint például a legújabb kampány összefoglalása, értékesítési e-mailek megírása vagy blogbejegyzés-ötletek generálása.

Itt található a 15 legjobb AI írási eszköz listája, minden szükséges információval együtt.

1. ClickUp – A legjobb AI-integrált projektmenedzsmenthez

Kezdje el a ClickUp Brain használatát! A ClickUp Brain segítségével azonnali válaszokat kaphat kérdéseire, és automatizálhatja a feladatok előrehaladását.

A ClickUp, az all-in-one termelékenységi platform mostantól tartalmazza a ClickUp Brain-t, egy AI-alapú tartalomgenerátort, projektmenedzsert és tudásmenedzsert, amely a legjobb virtuális asszisztens a munkák gyorsabb elvégzéséhez. A ClickUp Brain AI Writer for Work segít leküzdeni az írói blokkot, ötleteket gyűjteni és egyszerűsíteni a tartalomkészítési folyamatot.

A termelékenység fokozása érdekében minden szerepkörhöz és felhasználási esethez kutatásokon alapuló útmutatásokat tartalmaz. Több tucat útmutatást tartalmaz marketingcsapatok, tartalomkezelők és írók számára, amelyek segítségével bármit létrehozhat, a rövid összefoglalóktól és esettanulmányoktól kezdve a kiváló minőségű marketing szövegekig, termékleírásokig és blogtartalmakig.

A ClickUp legnagyobb előnye, hogy AI-eszközeivel lenyűgöző szövegeket írhat, és minden dokumentumát egy helyen tárolhatja. Vagy használhatja a ClickUp Notepad alkalmazást, hogy leírja ötleteit, és azokat a platformon tárolja.

Akár marketing naptárat, akár közösségi média tervet kell készítenie, a ClickUp az egyetlen olyan termelékenységi szoftver, amely bármilyen méretű csapatnak és bármilyen iparágnak megfelel. Fejlessze íráskészségét, és valósítsa meg gyorsan ötleteit a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Számos funkcióval rendelkezik, ezért lehet, hogy egy kis tanulási időre lesz szükség (szerencsére részletes súgó webináriumok , sablonok, útmutatók és támogatás áll rendelkezésre, hogy a lehető legjobban kihasználhassa a platformot).

A Slack integrációk még nem tökéletesek

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 dollár felhasználónként havonta

Üzleti : 12 dollár felhasználónként havonta

Vállalati : Vegye fel a kapcsolatot a ClickUp-pal az egyedi árakért!

A ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp ügyfélvélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Rytr – A legjobb AI-tartalomíráshoz

via Ry tr

A Rytr egy OpenAI GPT-3 API-ra épülő AI írási eszköz, amelyet kifejezetten tartalomgenerátorok és írók, SEO-szakemberek és szövegírók számára hoztak létre.

Miért érdemes a Chat GPT helyett a Rytr-t (vagy bármely más AI írási platformot) használni? Az AI-alapú írási asszisztens használatának egyik előnye, hogy a promptok és sablonok több mint 40 felhasználási esetre vannak beépítve, a Facebook-hirdetések szövegének vagy a közösségi média bejegyzéseinek írásától a blogbejegyzések vázlatainak elkészítéséig.

A Rytr legjobb funkciói

Írjon tartalmakat több mint 30 nyelven, és használjon több mint 20 hangnemet és stílust!

Ellenőrizze a plágiumot, amikor cikkeket ír és szövegeket szerkeszt!

Készítsen AI-alapú képeket promptokból

Prémium előfizetéssel testreszabott felhasználási eseteket hozhat létre tartalomgeneráláshoz.

A Rytr korlátai

A vélemények és kutatásaink azt mutatják, hogy ez nem olyan hatékony, mint más AI írási asszisztensek.

Az AI írási alkalmazásnak szóközszám-korlátozása van, még a korlátlan csomagban is.

Rytr árak

Ingyenes csomag

Megtakarítási terv: 9 dollár havonta vagy 90 dollár évente

Korlátlan csomag: 29 dollár havonta vagy 290 dollár évente

Rytr vásárlói vélemények

G2: 4,7/5 (750+ értékelés)

Trustpilot: 4,8/5 (több mint 2100 értékelés)

Nézze meg ezeket a hírlevél-eszközöket!

3. Simplified – A legjobb az AI írási folyamatok racionalizálásához

via Simplified

1 millió felhasználóval és több tucat G2-díjjal a Simplified az AI-írási és tartalomkészítő alkalmazások piacának egyik vezetője. Az AI-írói csomag segítségével kiváló minőségű tartalmakat hozhat létre céloldalakhoz, termékleírásokhoz és blogbejegyzésekhez. Ez az eszköz azért szerepel a legjobb AI-írási eszközök listáján, mert más formátumokhoz is segítséget nyújt, például grafikai tervezéshez, közösségi média ütemezéshez és akár videószerkesztéshez is.

A Simplified AI Writer legjobb funkciói

Több mint 50 sablon különböző típusú tartalomgeneráláshoz

Testreszabhatja, hogy rövid vagy hosszú tartalmakat készítsen több mint 10 hangnemben és több mint 30 nyelven.

Használja újra publikált tartalmát az AI-alapú Rewriter Tool segítségével!

Egyszerűsített korlátozások

A szövegkimenetek nem sokkal jobbak a ChatGPT-4-nél, mivel azok az API-jukból származnak.

A csapat tagjainak számát minden árazási csomagban korlátozzák (legfeljebb 5 fő).

A tárolási korlátok a ingyenes verzióban 1 GB, a legdrágább csomagban pedig 500 GB.

Egyszerűsített árazás

Ingyenes csomag

Kis csapat: 30 dollár havonta 5 felhasználó számára

Üzleti: 50 dollár havonta (5 felhasználó)

Növekedés: 125 dollár havonta (5 felhasználó)

Vállalatok vagy ügynökségek: Az árakért vegye fel a kapcsolatot a Simplified céggel.

Egyszerűsített vásárlói vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 850 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (88 értékelés)

Bónusz: Nézze meg a 7 ingyenes tartalomírási sablont a gyorsabb tartalomkészítéshez

4. Frase – A legjobb SEO-optimalizált AI-tartalomhoz

via Frase

A Frase ötvözi a SEO-kutatást és az AI-írási funkciókat, így egy all-in-one AI-tartalomgeneráló és optimalizáló eszközzé válik. Ez jó hír azoknak a SEO- és tartalomkezelőknek, akiknek átfogó megoldásra van szükségük a rövid összefoglalók gyors elkészítéséhez. A Frase segítségével a kutatástól az optimalizálásig a tartalom teljes életciklusát kezelheti.

A Frase legjobb funkciói

A SERP-elemzés és a versenytársak értékelése alapján vázlatos összefoglalók készülnek a blogtartalmakhoz és a marketing szövegekhez.

A beépített szövegíró eszköz szövegrészeket generál, például projektjavaslatokat , bevezetőket és GYIK-eket.

Frase korlátai

4000 szónál több szöveg létrehozásához a Pro kiegészítő havi 35 dollárba kerül.

Nem elég pontos a SEO kulcsszavak és a SERP-alapú ajánlások generálásában.

Más AI eszközökhöz képest nincs valódi ingyenes verzió

Frase árak

Egyéni: 14,99 USD/felhasználó/hónap

Alap: 44,99 USD/felhasználó/hónap

Csapat: 114,99 $ (3 felhasználó, további csapattagok esetén havi 25 $)

Frase vásárlói vélemények

G2: 4,9/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: N/A

5. Narrato – A legjobb kreatív íráshoz

via Narrato

A Narrato viszonylag új szereplő az AI-írási eszközök piacán, bár a tartalommarketing területén már régóta jelen van. A tartalomkezelők és a SEO-szakemberek ezt az AI-eszközt használhatják tartalomíráshoz és szövegíráshoz, hogy rövid összefoglalókat készítsenek, azokat a Narrato Marketplace-en keresztül íróknak kioszthassák, és a platform segítségével kezeljék a tartalom munkafolyamatát.

A Narrato legjobb funkciói

Tartalom marketing projektmenedzsment eszközök

24-48 órás átfutási idő, alacsony árak és korlátlan számú javítás

Beépített plágiumellenőrző a tartalomkészítési folyamat során

A Narrato korlátai

Az AI eszközök nem mindig érik el a céljukat a tartalomkibocsátás terén.

76 000 szó havi limit a plágiumellenőrzőn

A Narrato árai

Pro: 65 dollár havonta (legfeljebb 5 felhasználó)

Üzleti: 125 dollár havonta (legfeljebb 5 felhasználó)

Egyedi: Az árakról érdeklődjön a Narrato-nál.

Narrato vásárlói vélemények

G2: 4,2/5 (5 értékelés)

Trustpilot: 3,2/5 (8 értékelés)

6. WordAI – A legjobb a természetes nyelv generálásához

via WordAI

A WordAI egy AI szövegírási eszköz, amelynek célja, hogy növelje a tartalomtermelését azáltal, hogy átfogalmazza, átírja és átstrukturálja a mondatokat és a szövegrészeket, a webes szövegektől a termékleírásokig és az értékesítési szövegekig. Természetes nyelvgeneráló eszközeivel akár 1000 SEO-átírást is létrehozhat egy tartalomból.

A WordAI legjobb funkciói

Úgy tervezték, hogy elkerülje a duplikációt és a mesterséges intelligencia felismerését.

A tartalomgeneráló platform néhány másodperc alatt átírja a teljes cikkeket.

A szerkesztői vezérlőkkel eldöntheti, hogy mennyire maradjon hű az eredeti tartalomhoz.

A WordAI korlátai

Kevés vélemény, amelyek közül sok a WordAI-t átfogalmazó vagy tartalom-átalakító eszközként írja le.

Korlátozott ellenőrzési és szerkesztési funkciók írók és szerkesztők számára

WordAI árak

Havi díj: 57 dollár havonta

Éves: 27 dollár havonta (éves számlázás)

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a WordAI-nál.

WordAI vásárlói vélemények

G2: 3,9/5 (17 értékelés)

Trustpilot: 2,6/5 (6 értékelés)

7. Copy. ai – A legjobb AI-alapú szövegíráshoz

A Copy. ai egy másik viszonylag új szereplő az AI-alapú tartalomírás területén. A ChatGPT-4 API-hozzáférésre épül, így megfelelő utasításokkal és bevitelekkel megfelelő minőségű blog- és szövegírási vázlatokat képes létrehozni.

Ez az AI-alapú tartalomgenerátor és AI-írási asszisztens másodpercek alatt prémium minőségű tartalmat ígér, és sablonokat kínál cikkek, közösségi média bejegyzések, e-mailek és egyebek írásához. Könnyedén válasszon a rövid és hosszú formátumú szövegszerkesztő eszközök könyvtárából, hogy a kiválasztás alapján releváns szöveg- és stílusjavaslatokat kapjon.

Copy. ai legjobb funkciói

Sablonkönyvtár, amely segít blogvázlatok és összefoglalók készítésében az írók számára

A magasabb szintű biztonság előnyös azoknak a vállalatoknak, amelyek aggódnak az adatok megfelelőségéért.

Copy. ai korlátai

A legutóbbi vélemények szerint a szolgáltatás néhány perc után ChatGPT-4-ről GPT-3-ra vált, ami korlátozza a válaszok minőségét.

Sok vélemény szerint az ügyfélszolgálati kérdésekre nem válaszolnak, és az előfizetések lemondása nehéz.

Copy. ai árak

Ingyenes: havonta legfeljebb 2000 szó

Pro: 49 dollár havonta, korlátlan szószámmal (1 felhasználóra korlátozva)

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön a Copy.ai-nál.

Copy. ai vásárlói vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 160 értékelés)

Trustpilot: 3,9/5 (több mint 160 értékelés)

Próbálja ki ezeket a Copy.ai alternatívákat!

8. QuillBot – A legjobb komplex tartalmak egyszerűsítéséhez

via QuillBot

A QuillBot egy AI szöveggenerátor és átfogalmazó eszköz rövid és hosszú tartalmakhoz. Nem generál új szöveget, de felhasználhatja dokumentumok, cikkek vagy bármilyen más szöveg összefoglalására vagy átfogalmazására.

Ez az egyszerű, webalapú alkalmazás segít elkerülni a plágiumot. A parafrazált szövegben végzett változtatások színekkel vannak jelölve, így nyomon követheti az írott szöveg módosításait, ami segíthet a csapatában dolgozó új íróknak.

A QuillBot legjobb funkciói

Hét mód, amelyek meghatározzák a módosítás hangvételét vagy célját

AI-alapú szinonimaszótár a túl gyakran használt szavak kereséséhez és cseréjéhez

A QuillBot korlátai

A technikai problémák miatt a felhasználók túl sok időt kénytelenek a hibaelhárításra fordítani.

Korlátozott havi oldalak és szavak száma, még a fizetős csomagokban is

QuillBot árak

Ingyenes

Prémium: 19,95 USD havonta (1 felhasználó)

Csapat: 7,50 dollár íróként havonta (minimum 5 felhasználó)

QuillBot vásárlói vélemények

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

Trustpilot: 2,3/5 (75 értékelés)

Próbálja ki ezeket a Quillbot alternatívákat!

9. Writerly – A legjobb szövegszerkesztéshez és lektoráláshoz

via Writerly

A Writerly egy mesterséges intelligenciával működő termelékenységi szoftvercsomag marketing-, ügyfélszolgálati és e-kereskedelmi csapatok számára. A mesterséges intelligenciával működő írási eszköz mellett a Writerly generatív mesterséges intelligenciával működő Chrome-bővítményt is kínál. A Chrome-bővítmény segítségével böngészés közben ötleteket meríthet cikkekből, és tartalmi összefoglalókat készíthet írói számára.

A Writerly legjobb funkciói

A Writerly Go integrálódik a Gmailbe, hogy időt takarítson meg

A Creator Cloud több tucat egyedi sablont tartalmaz tartalom és hirdetési szöveg írásához.

Segíthet a nyelvtani hibák kiszűrésében az AI íróeszközben

Írói korlátok

Alacsony szószám a ingyenes és alacsonyabb árú csomagokban

A sablonok több testreszabást igényelnek, mint más tartalomírási AI írási eszközök.

Writerly árak

Ingyenes: 1 alkotó, maximum 10 000 szó

Creator AI Chat: 4 dollár havonta 1 felhasználó számára, korlátlan szószám

Creator AI Studio: 14 dollár havonta 1 felhasználó számára, korlátlan szószám, több mint 50 sablon

Team AI Studio: 34 dollár havonta, maximum 3 felhasználó, korlátlan szószám, több mint 50 sablon

Writerly vásárlói vélemények

G2: 5/5 (5 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (15 értékelés)

Bónusz: AI naptárak!

10. Copymatic – A legjobb nyelvi fordításhoz és átfogalmazáshoz

via Copymatic

A Copymatic egy AI eszköz, amely több mint 20 nyelven támogatja a tartalomkészítést, és AI képgeneráló funkcióval is rendelkezik. Sokoldalú és könnyen használható eszköz, sablonokkal, csevegési funkcióval, intelligens szerkesztővel és szöveg-beszéd funkcióval.

A Copymatic legjobb funkciói

Tartalomkészítési lehetőségek mindenhez, a közösségi média tartalmától a hosszú blogcikkekig.

Használja az interneten elérhető AI-eszközök csomagját a Chrome-bővítmény segítségével!

Tartalmaz egy AI csevegő asszisztenst – CopyChat – az online tartalmak összefoglalásához.

A Copymatic korlátai

Nincs javítás gomb, így az átírások extra költségekkel járnak, ami más AI tartalomkészítő eszközökhöz képest drágává teheti a szolgáltatást.

Nehéz lehet a kívánt hangnemet vagy stílust fenntartani az AI által generált tartalmak esetében.

Copymatic árak

Pro: 29 dollár felhasználónként havonta

Csapat: 49 dollár havonta (legfeljebb 5 felhasználó)

Vállalati: 99 dollár havonta (legfeljebb 25 felhasználó)

Copymatic vásárlói vélemények

Trustpilot: 4,8/5 (1250+ értékelés)

G2: 4,7/5 (29 értékelés)

11. Jasper – A legjobb hosszú formátumú tartalomíráshoz

via Jasper

A Jasper AI egy kifinomult AI írási eszköz, amely egyszerűsíti a tartalomkészítést. Az OpenAI GPT-3 technológiáját használja, hogy olyan magas minőségű tartalmakat hozzon létre, amelyek úgy tűnnek, mintha ember írta volna őket.

A Jasper legjobb funkciói

Hosszú formátumú tartalomírás: blogbejegyzéseket, közösségi média bejegyzéseket, hirdetési szövegeket és még sok mást generálhat.

Content Improver: Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a rendszerbe való bevitelével átalakítsák és javítsák a meglévő tartalmakat.

Különböző üzleti igényekhez alkalmas: kreatív történeteket, e-mail tárgyakat és szövegeket, valamint SEO-barát blogbejegyzéseket képes generálni.

Kész sablonokat biztosít: Különböző írási igényekhez készült sablonokat tartalmaz, a termékleírásoktól a személyes életrajzokig.

Jasper korlátai

A tartalom minősége változó lehet: nagyon speciális és magas technikai szintű tartalom létrehozása kihívást jelenthet ennek az AI-nek.

Irreleváns válaszokat adhat: Előfordulhat, hogy az AI értelmetlen vagy a feladathoz nem releváns válaszokat ad.

Szerkesztés szükséges: A legtöbb AI eszközhöz hasonlóan a Jasper AI által generált tartalom is némi emberi szerkesztést igényel a tökéletesség érdekében.

Jasper árak

Creator : Hobbistáknak, havi 49 dollárért

Pro : Egyéni és kis csapatok számára, havi 69 dollárért

Üzleti: Egyedi terv növekvő csapatok és vállalkozások számára

Jasper vásárlói vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1700 értékelés)

Nézze meg ezeket a Jasper alternatívákat!

12. Speedwrite – A legjobb plágiumellenőrzéshez

via Speedwrite

A Speedwrite egy AI írási asszisztens, amely leegyszerűsíti az átírási folyamatot. Úgy lett kialakítva, hogy bármilyen tartalmat átírjon, miközben megőrzi a szöveg eredeti jelentését.

A Speedwrite legjobb funkciói

Plagizálásmentes tartalom: segít eredeti tartalom létrehozásában a meglévő szöveg átfogalmazásával és parafrázisával.

Átfogó összefoglalók: Hosszú cikkeket rövid összefoglalókba sűríti anélkül, hogy a legfontosabb pontok elvesznének.

Tömeges tartalomkészítés: Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre több cikket is átírjanak, így időt takaríthatnak meg a kézi átírásokkal szemben.

A Speedwrite korlátai

Korlátozott diverzifikáció: gyakran ugyanazokat a szinonimákat használja újra, ami korlátozott szókincset eredményez.

A passzív hangnem túlzott használata: Az átírási folyamat során gyakran alakíthatja át az aktív mondatokat passzív szerkezetűvé.

Korrektúra szükséges: Bár átírja a tartalmat, a kimenet gyakran emberi korrektúrát és szerkesztést igényel.

Speedwrite árak

Ingyenes

Havi díj: 7,99 USD

Féléves: 39,95 dollár

Éves: 59,95 dollár

Speedwrite értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Értékelés nem elérhető

Nézze meg ezeket a Speedwrite alternatívákat!

13. SpinBot – A legjobb ingyenes AI írási eszköz

via SpinBot

A Spinbot egy ingyenes, automatizált cikkíró eszköz, amely az ember által olvasható szöveget egy másik szöveggé írja át, azzal a szándékkal, hogy a tartalom előnyeit kihasználja, miközben elkerüli a plágiumot.

A SpinBot legjobb funkciói

Nincs regisztráció vagy feliratkozás: a felhasználók regisztráció nélkül azonnal elkezdhetik használni.

Képes nagy mennyiségű tartalmat azonnal feldolgozni

SEO-barát: gazdag szinonima- és kifejezés-könyvtárával segít SEO-barát tartalom létrehozásában.

A SpinBot korlátai

A tartalom nem elég egyértelmű, vagy nem adja vissza pontosan az eredeti jelentést.

A szinonimák túlzott használata miatt a létrehozott szöveg ismétlődőnek tűnik.

Korlátozott szószám: Az ingyenes felhasználók számára minden spinning munkamenetben szószámkorlátozás van érvényben.

SpinBot árak

Ingyenes

SpinBot értékelések és vélemények

G2: Nem elérhető

Capterra: Nem elérhető

Nézze meg ezeket a Spinbot alternatívákat!

14. ChatGPT – A legjobb ingyenes AI írási eszköz

via OpenAI

A ChatGPT egy hatékony AI írási eszköz, amelyet úgy terveztek, hogy segítséget nyújtson a legkülönbözőbb írási feladatokban, a tartalomkészítéstől és ötleteléstől a szerkesztésig és ötletgenerálásig. Az OpenAI fejlett nyelvi modelljét kihasználva koherens és kontextusban megfelelő szövegeket tud létrehozni különböző témákban, így ideális bloggerek, marketingesek és írók számára, akik sokoldalú asszisztenst keresnek. A ChatGPT kiválóan alkalmas vázlatok finomítására, javítások javaslatára és kreatív ötletek megadására is, így ideális megoldás mind kreatív, mind professzionális írási feladatokhoz.

A ChatGPT legjobb funkciói

Rendkívül kreatív, koherensen felépített és részletes írásos tartalmakat generál.

Többféle írási feladatra használható, a professzionális üzleti szövegektől a szépirodalmi írásig.

Hatékony, csúcstechnológiás AI-t alkalmaz a szövegek előállításához.

Gyakran frissítjük, hogy javítsuk a válaszok minőségét és relevanciáját.

A ChatGPT korlátai

Változó kimeneti minőség; minél hosszabb a szöveg, annál inkább úgy tűnik, hogy elveszíti konzisztenciáját.

Néha ténylegesen helytelen vagy értelmetlen válaszokat ad.

A legjobb eredményekhez gyakran egyértelműen megfogalmazott és pontos utasítások szükségesek.

ChatGPT árak

Ingyenes

Prémium: 20 USD/hó felhasználónként

ChatGPT értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (20+ értékelés)

15. Notion AI – A legjobb AI jegyzetelő eszköz

Via Notion

A Notion AI zökkenőmentesen integrálódik a népszerű Notion munkaterületbe, és hatékony AI-vezérelt írási segítségnyújtással bővíti annak képességeit. Segít a felhasználóknak a tartalmak létrehozásában, szerkesztésében és finomításában közvetlenül a jegyzetekben, adatbázisokban vagy dokumentumokban. A Notion AI képes hosszú szövegeket összefoglalni, új tartalmi ötleteket generálni, valamint nyelvtani és stilisztikai javaslatokat tenni, így ideális eszköz írók, csapatok és projektmenedzserek számára, akik már használják a Notiont munkájuk szervezéséhez. AI funkciói egyszerűsítik a tartalom létrehozását és kezelését, és egy all-in-one megoldást kínálnak a termelékenység és az együttműködés érdekében.

A Notion AI legjobb funkciói

Összefoglalja a Notion-fiókjában már meglévő tartalmakat

Állítsa be a hangnemet és fogalmazza át a szöveget, hogy vonzóbb tartalmat hozzon létre!

Rugalmas drag-and-drop szövegszerkesztő használata

A Notion AI korlátai

Az ingyenes próba verzió korlátozottnak tűnhet.

Egyes felhasználók szerint az AI-alapú tartalomötletek ismétlődőnek tűnhetnek.

Notion AI árak

A Notion AI egy opcionális kiegészítő bármely ingyenes vagy fizetős csomaghoz, havi 10 dollárért tagként.

Notion AI értékelések és vélemények

Bár a Notion AI-ra nincs külön értékelés, itt találhatók a Notion értékelései és véleményei:

G2: 4,7/5 (több mint 4600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1600 értékelés)

Találja meg az Ön igényeinek leginkább megfelelő mesterséges intelligencia íróeszközt!

Az AI-alapú tartalomgenerátorok és írási eszközök még mindig fejlődésben vannak. De már a jelenlegi fejlettségi szintjükön is képesek egyszerűsíteni a marketingesek és írók munkáját a tartalomkészítési folyamat során.

Azok számára, akik a ChatGPT-n túlra szeretnének lépni, rengeteg lehetőség közül választhatnak. A legtöbb funkció hasonló: sablonok, webes felületek és vázlatkészítés. Néhány eszköz kiegészítő funkciókkal is rendelkezik, például képek generálásával.

Mesterséges intelligencia alapú írási eszköz kiválasztásakor ellenőrizze a funkciókat, a véleményeket és a korlátozásokat. Válasszon olyan eszközt, amely segít Önnek a szükséges mennyiségű tartalom létrehozásában, miközben megőrzi az üzleti céljaihoz szükséges minőséget.

Ha olyan AI írási eszközt keres, amely integrálható egy hatékony, all-in-one projektmenedzsment szoftvercsomaggal, akkor érdemes megfontolnia a ClickUp Brain használatát. Semmibe sem kerül, és még ma ingyen regisztrálhat!