A 10 legjobb AI tartalomkészítő eszköz 2025-ben

Legyünk őszinték: az AI-alapú tartalomkészítő eszközök mindenhol egyre népszerűbbek.

A legújabb felmérések szerint a marketingesek körülbelül 76%-a használja ezeket az eszközöket a munkájában, 85%-uk pedig kifejezetten cikkírásra alkalmazza őket.

Ennek ellenére, annak ellenére, hogy ezek az eszközök széles körben elterjedtek, normális, ha szkeptikusan állunk a mesterséges intelligencia képességeihez. Senki sem akarja kockáztatni, hogy az AI által generált tartalom tönkretegye a márka hangját.

A megfelelő AI eszköz azonban gyorsabbá, termelékenyebbé és skálázhatóbbá teheti csapatát – anélkül, hogy növelné a létszámot.

A minőségi AI-eszközökkel nemcsak kiváló minőségű írásos tartalmakat, hanem AI-alapú képeket és videókat is létrehozhat tartalommarketing-tevékenységeihez.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő AI tartalomkészítő eszközt? Miután 11 lehetőséget alaposan teszteltem, megosztom a tapasztalataimat ebben a blogbejegyzésben. Áttekintést kapsz az egyes eszközök funkcióiról, korlátairól és értékeléseiről – lényegében egy teljes képet, amely segít a döntésben.

Kezdjük!

Bár az eszközválasztás nagymértékben függ a csapat céljaitól és prioritásaitól, vannak bizonyos jellemzők, amelyekre érdemes figyelni, különösen a szöveg-, kép- és videótermelő platformok értékelésekor. Az AI-eszközöknél a következőket érdemes figyelembe venni:

Használati esetek: Ha AI-eszközbe fektet be, akkor a lehető legváltozatosabbat válassza. Például az AI-szövegszerkesztő szoftverek és Ha AI-eszközbe fektet be, akkor a lehető legváltozatosabbat válassza. Például az AI-szövegszerkesztő szoftverek és vázlatgenerátorok mindenben segíthetnek, beleértve a blogbejegyzéseket, e-könyveket, LinkedIn-frissítéseket stb. Minél alkalmazkodóbb az eszköz, annál nagyobb értéket képvisel a munkafolyamatában.

Árak: Győződjön meg arról, hogy az AI-alapú tartalomkészítő eszköz illeszkedik a költségvetéséhez, és idővel mérhető értéket kínál. Fontos, hogy értékelje, hogyan segít az eszköz az automatizálási funkcióival a költségek megtakarításában. Ha megtanulja, Győződjön meg arról, hogy az AI-alapú tartalomkészítő eszköz illeszkedik a költségvetéséhez, és idővel mérhető értéket kínál. Fontos, hogy értékelje, hogyan segít az eszköz az automatizálási funkcióival a költségek megtakarításában. Ha megtanulja, hogyan lehet hatékonyan automatizálni a tartalomkészítési folyamatokat, tovább maximalizálhatja a befektetés megtérülését.

Tanulási görbe: Csapatának gyorsan meg kell tudnia tanulni a kiválasztott AI eszköz használatát, hogy minél hamarabb elkezdhesse a vonzó tartalmak – írásos, vizuális vagy videó – létrehozását. Ezért válasszon intuitív és felhasználóbarát eszközt.

Tartalom minősége: Ez természetesen nem képezi tárgyalási alapot. Bár minden AI-alapú tartalomkészítő eszköz némi betanítást és finomhangolást igényel, képesnek kell lennie arra, hogy formátumoktól és platformoktól függetlenül kiváló minőségű és hibamentes eredményeket szállítson. Nem szeretné az idejét AI-alapú blogvázlatok, PPC-szövegek vagy videóforgatókönyvek átdolgozásával tölteni.

Testreszabhatóság: Keressen olyan platformot, amely lehetővé teszi a hangnem, a tervezési stílus, a formátum és a közönség preferenciáinak mélyreható személyre szabását. Például képesnek kell lennie a szerszám beállításainak módosítására, hogy professzionális diavetítéseket készíthessen vállalati közönség számára, valamint alkalmi, vonzó közösségi média feliratokat.

Eszköz Használati eset A legjobbak ClickUp AI-alapú tartalomgenerálás és projektmenedzsment Marketingesek, kampányokat irányító csapatok, tartalomkészítők ChatGPT AI szövegkészítés és beszélgetési segítség Írók, kutatók és ügyfélszolgálati szakemberek Copy.ai Marketing szövegek és tartalomötletek generálása Marketingcsapatok, ügynökségek és kimenő értékesítési csapatok Jasper Keresőmotorok számára optimalizált, célzott tartalomkészítés Marketingesek, SEO szakemberek és tartalomkészítők Descript Hang- és videószerkesztés szövegalapú felülettel Podcasterek, videokészítők, valamint audio- és videotartalom-szerkesztők DALL•E AI-vezérelt képalkotás Tervezők, marketingesek és vizuális tartalomkészítők Midjourney Stilizált AI-képalkotás Művészek, kreatív szakemberek és grafikusok Synthesia Professzionális AI-generált tartalom és lokalizált videóprodukció Képzési csapatok, oktatók és többnyelvű marketingesek Invideo Felhasználóbarát videokészítés sablonokkal Közösségi média menedzserek, kisvállalkozások és tartalomcsapatok Murf Szöveg-beszéd átalakítás Hangszinkronszínészek, videószerkesztők és multimédiás alkotók Canva Tervezési megoldások AI grafikai és videó eszközökkel Vállalkozások, oktatók és nem tervezők

1. ClickUp (a legjobb AI-tartalomgeneráláshoz és integrált projektmenedzsmenthez)

A ClickUp egy all-in-one projektmenedzsment szoftver. Mivel teljes mértékben testreszabható és skálázható, bármely felhasználó, csapat vagy szervezet konfigurálhatja saját egyedi igényeinek megfelelően.

Akár tartalomnaptárak, marketing irányítópultok vagy márkairányelv-sablonok készítésére van szükséged, hidd el, hogy a ClickUp mindezt és még többet is kínál.

Imádom ezt az eszközt, mert a beépített mesterséges intelligencia, a ClickUp Brain megtanulja az Ön írásmódját. Ráadásul az egész platformba integrálva van, így számos feladatot elvégezhetek vele, többek között:

Kiváló minőségű tartalom előállítása a ClickUp Docs-ban blogok, e-mailek, hirdetések, weboldalak és egyebek számára

A dokumentumok, feladatok és megjegyzések kritikus pontjainak összefoglalása

Javaslatok az írás egyszerűsítésére és javítására

Gazdag adatokkal és betekintéssel rendelkező táblázatok létrehozása bármilyen témához, az éttermektől az ingatlanokig

Hangjegyzetek és klipek átírása szöveggé és a másolatok újrafelhasználása

Kezdje el használni a ClickUp Brain-t Tökéletesítsd írásodat a ClickUp Brain segítségével, egy integrált írási asszisztenssel, amelyet a munkád alapján képeztek ki.

A ClickUp Docs egy kiváló együttműködési dokumentációs eszköz ötletek lejegyzéséhez, szövegek megírásához (AI segítségével) és a munka szervezéséhez. Dokumentumaimat könyvjelzőkkel, táblázatokkal, linkekkel és különböző formázási lehetőségekkel tudom gazdagítani.

Hozzon létre tartalmakat és építse fel vállalata tudásbázisát a ClickUp Docs segítségével

A ClickUp Connected Search funkciójával a Google Drive, Slack és Figma összekapcsolt alkalmazásokban található fájlok keresése könnyebb, mint valaha – mindezt egyetlen központi hubból.

Találja meg a tűt a tartalomhalmazában a ClickUp Connected Search segítségével

Ráadásul a ClickUp számos sablont kínál marketingstratégiákhoz, kampánykezeléshez és rendezvénytervezéshez.

Akár az AI tartalommarketingben való felhasználásának lehetőségeit vizsgálja, akár kiindulási pontra van szüksége kreatív munkájához, ezek a sablonok lehetővé teszik, hogy ne kelljen a nulláról kezdenie.

A ClickUp a tartalom létrehozására, stratégiájának kidolgozására és szervezésére összpontosít. Ez az egyik legjobb termelékenységi eszköz a piacon, és nem tudom eléggé ajánlani.

A ClickUp legjobb funkciói

Válasszon a több mint 15 testreszabható ClickUp nézet közül, hogy tartalomnaptárát, gyártási munkafolyamatait vagy szerkesztői folyamatokat tetszés szerint vizualizálja – lista, Kanban, Gantt-diagram stb.

Átmenet az ötletelésről a kivitelezésre a feladatok közvetlenül a Docs és a ClickUp Whiteboards alkalmazásokból történő létrehozásával; a releváns fájlok, dokumentumok és egyéb források beágyazásával a teljes kép megtekintése érdekében.

A ClickUp Goals segítségével hangolja össze a tartalomgyártási feladatokat a csapat átfogó céljaival, biztosítva, hogy minden tartalom hozzájáruljon az általános stratégiához.

Készítsen és írjon le képernyőfelvételeket a csapat tagjainak képzéséhez vagy a termék funkcióinak bemutatásához a ClickUp Clips segítségével.

Egyszerűsítse a tartalom jóváhagyási folyamatát a feladatok átadásának automatizálásával – amikor a tartalom jóváhagyásra kerül, automatikusan továbbhalad a következő szakaszba.

Több mint 100 kutatásokon alapuló eszköz áll rendelkezésre a tartalomkészítés egyszerűsítéséhez, amelyek konkrét szerepekhez és feladatokhoz igazított utasításokat tartalmaznak.

Figyelje meg, mennyi időbe telik a tartalom megírása, szerkesztése és véglegesítése, hogy azonosítsa a szűk keresztmetszeteket és optimalizálja csapata hatékonyságát.

A ClickUp korlátai

Az összes hatékony funkció elsajátítása időbe telik – szerencsére vannak súgó dokumentumok, bemutatók és tanfolyamok, amelyek megkönnyítik a gyorsabb elsajátítást.

A műszerfal sok információt jelenít meg, de a felhasználók a beállításaikban egyszerűsíthetik a megjelenést és a megjelenített információkat.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4. 7/5 (9900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók: egy G2-es értékelésből

A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment eszköz, amely a termékfejlesztéshez szükséges összes alapvető funkciót egyetlen platformon egyesíti. Kiváló ügyfélszolgálata biztosítja a problémák időben történő megoldását. A különböző platformokkal való zökkenőmentes integráció egyszerűsíti a migrációs folyamatokat. Ezenkívül a ClickUp AI-képességei összefoglalják és generálják a feladatleírásokat, segítve a fejlesztőket a feladataik jobb megértésében.

2. ChatGPT (a legjobb AI szövegkészítéshez és beszélgetési segítségnyújtáshoz)

via ChatGPT

Mindannyian tudjuk, mi az a ChatGPT és mire szolgál. Te is használod, én is használom, mindannyian használjuk. Az Open AI által fejlesztett, AI-alapú beszélgetőpartner természetes nyelvfeldolgozás (NLP) segítségével az általa kapott utasítások alapján emberhez hasonló szöveget generál.

A ChatGPT-ben az volt a leginkább lenyűgöző, hogy segítséget tudott nyújtani különböző tartalomhoz kapcsolódó feladatokban, a blogvázlatok elkészítésétől és a céloldal szövegének megírásától kezdve a vállalati hírlevelek megírásáig és az ügyfél-e-mailek finomításáig.

Ezzel rengeteg időt és energiát spóroltam meg, amit egyébként kutatásra és szövegírásra fordítottam volna.

A ChatGPT legjobb funkciói

Töltsön fel egy fájlt, és kérje meg, hogy segítsen az adatok elemzésében, az információk összefoglalásában vagy egy diagram létrehozásában.

Utánozza meglévő blogjainak és közösségi média sablonjainak stílusát, hogy márkájához illő szövegeket írjon.

Használja ki a kiegészítő AI eszközöket, mint például a DALL•E és a Sora AI, amelyekkel képeket és videókat hozhat létre.

A ChatGPT korlátai

Az OpenAI feldolgozza a bevitt adatokat, ezért érzékeny vagy védett adatok használata esetén bizonyos adatvédelmi aggályok merültek fel.

Hosszabb beszélgetések során hajlamos elveszíteni a kontextust, ami ismétlésekhez vagy zavarokhoz vezethet.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz: 20 dollár/hó

Előny: 200 dollár/hó

Csapat: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4. 7/5 (630+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (70+ értékelés)

Mit mondanak a ChatGPT-ről a valódi felhasználók: egy G2-es értékelésből

Egy nagy értékesítési ponttal rendelkező vállalat menedzsere vagyok. Bár nem vagyok túl jártas a szkriptelésben – csak apróbb részleteket tudok –, az, hogy saját „programozóm” van, aki segít, teljesen megváltoztatta a helyzetet. Imádom, hogy személyre szabott üzeneteket tudok küldeni, és látom, ahogy azok a kívánt irányba fejlődnek. Hihetetlenül sokat segített a Google Workspace for Business fiókomban a feladatok automatizálásában. Például beállítottam egy munkaidőn túli csevegési értesítőt, ami elég sok feladatot ellát. Egyszerűen fantasztikus, hogy mennyi mindent lehet elérni a ChatGPT segítségével!

3. Copy. ai (A legjobb marketing szövegek és tartalomötletek gyors létrehozásához)

A Copy.ai egy GTM AI platform, amely segít az adatok kutatásában, ötletek kidolgozásában és különböző típusú tartalmak szövegének elkészítésében, beleértve a gondolatvezetői cikkeket, hosszú blogbejegyzéseket, közösségi média bejegyzéseket és egyebeket.

Nagyon tetszett, hogy a Copy.ai korlátlan szószámú árazási modellt alkalmaz, ami praktikus megoldás a nagy felhasználási igényű csapatok számára.

A szokásos tartalomkészítés mellett a Copy. ai segít a folyamatok generálásában, a potenciális ügyfelek felkutatásában, a rendszerek integrálásában és a tanulási és fejlesztési programokban is.

Copy. ai legjobb funkciói

Optimalizálja összes fizetett kampányát célzott A/B teszteléssel

A beszélt szöveget (interjúkból, eseményekről és értékesítési hívások felvételeiből) másodpercek alatt szöveggé alakítja.

Automatizálja a tartalom újrafelhasználásának unalmas részeit; másodpercek alatt átírhatja vagy kivonhatja a lényeget.

Copy. ai korlátai

Óvatosan kell használni, mivel egyes tartalmak publikált weboldalakról származhatnak, ami plágiummal kapcsolatos aggályokat vethet fel.

Gyorsan fejlődnek, és néha a termék szállítása nem felel meg az ígéreteknek.

Copy. ai árak

Örökre ingyenes

Starter: 49 USD/hó felhasználónként

Haladó: 249 USD/hó (legfeljebb 5 felhasználó)

Vállalati: Egyedi árazás

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4. 7/5 (180+ értékelés)

Capterra: 4. 4/5 (60+ értékelés)

Mit mondanak a Copy.ai-ról a valódi felhasználók: egy G2-es értékelésből

A Copy. ai-ban leginkább a bővíthetőségét és a zökkenőmentes integrációját kedvelem. Értékesítési szempontból lehetővé teszi számomra a munkafolyamatok összehangolását, hogy gazdagítsam a potenciális ügyfelekkel, fiókokkal és egyebekkel kapcsolatos adatokat. Ez lehetővé teszi számunkra az automatizált bejövő e-mailek hatékony személyre szabását. Ezenkívül SDR-jeink rendkívül specifikus, piacközpontú kutatásokkal rendelkeznek, így nem kell a nulláról kezdeniük az új fiókok feltérképezését. Marketing szempontból a Copy. ai lehetőséget kínál egy ismétlődő tartalommotor létrehozására az értékesítési és megoldási hívásokból nyert betekintések alapján – ezt a funkciót alig várom, hogy tovább vizsgáljam.

4. Jasper (a legjobb keresőoptimalizált, célzott tartalomkészítéshez)

via Jasper

Ha a Copy.ai alternatíváira gondol, akkor biztosan eszébe jut a Jasper. Ez egy kifejezetten marketing célokra kifejlesztett generatív AI platform, amely fejlett márkakontrollt és dinamikus AI eszközkészletet kínál.

A Jasper esetében különösen értékesnek tartottam, hogy kulcsszavakat, címsorokat és egyéb elemeket javasolt, amelyek szükségesek a generált tartalom SEO teljesítményének javításához.

Több mint 50 marketingterv-sablont és testreszabási lehetőséget kínál, amelyek különböző tartalmi követelményekhez igazodnak. Ezenkívül a Jasper néhány további funkcióval is rendelkezik, például a Jasper Chat és az AI Art, és több mint 29 nyelvet támogat.

A Jasper legjobb funkciói

Készítsen átfogó tervet a marketingkampány céljaival és eredményeivel

A Chrome-bővítmény segítségével bárhol, ahol írsz, márkádhoz illő tartalmat hozhatsz létre.

Építsen ki egy szilárd, AI-alapú tartalomstratégiát a meglévő tartalmak újrafelhasználásával, optimalizálásával és különböző formátumokba való konvertálásával.

A Jasper korlátai

Agresszív próbaidőszak-regisztrációval rendelkezik, amely alapértelmezés szerint éves előfizetést jelent, és ha elfelejti lemondani, nem kap visszatérítést.

Nincs ingyenes csomag

Nincs fejlett nyelvfeldolgozás, ami gyengébb eredményeket és kevésbé intuitív felhasználói élményt eredményez.

Jasper árak

Alkotó: 49 USD/hó/felhasználó

Előnyök: 69 USD/hó/felhasználó

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4. 7/5 (1200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1800+ értékelés)

Mit mondanak a Jasperről a valódi felhasználók: egy G2-es értékelésből

Számtalan AI eszköz elérhető online, és miután kipróbáltam több fizetős opciót, végül a Jasper mellett döntöttem. A platform kiválasztásának fő okai a kiváló tartalomgenerálási minőség és a magasan testreszabott tartalom biztosításának képessége.

Olvassa el még: Alternatívák a Jasper AI-hez

5. Descript (a legjobb audio- és videószerkesztéshez szövegalapú felülettel)

via Descript

A Descript egy AI-vezérelt, teljes funkcionalitású A/V szerkesztő. Legfőbb előnye, hogy egyszerűen használható, és ez valóban így van. Nincs technikai ismeretem, de egyszerűen szerkeszthettem az audio- és videotartalmakat a leirat szerkesztésével.

A videóimban a képeket diavetítésszerűen rendezhettem el, és sablonokat és elrendezéseket használva gyorsan szép kinézetet és hangzást tudtam elérni.

Amit nagyon szerettem, az az volt, hogy elolvashatom a kamera mellett elhelyezett szövegemet, és a Descript úgy tűntette fel, mintha egész idő alatt közvetlenül a lencsébe néztem volna.

Az eszköz több mint 20 nyelven képes hanganyagokat leírni, és felhőalapú verziótörténetet biztosít a változások nyomon követéséhez.

A Descript legjobb funkciói

Készítsen saját hangklónt, vagy válasszon a készletben található AI-hangok közül, hogy podcast-bevezetőt készítsen és videókat szinkronizáljon.

Távolíts el minden olyan elemet, amelyet nyilvánvalóan nem akarsz az audióban hallani, például a „hm” és „uh” hangokat, a hosszú szüneteket és egyéb verbális zavaró elemeket.

Készítsen videókat egyszerűen drag-and-drop feliratok, formák és képek segítségével; igazítsa az elrendezést, a betűtípusokat és a stílusokat az Ön ízléséhez.

A Descript korlátai

Néha pontatlanul írja le a dátumokat, sorszámokat és rövidítéseket, ami kézi javítást igényel.

Nincs ingyenes csomag

Az elmúlt évben egyre lassabb teljesítményről számoltak be; lassabb navigáció, letöltések és funkcionalitás a nagy sebességű internetkapcsolat használata ellenére.

Descript árak

Hobbista: 19 USD/hó felhasználónként

Alkotó: 35 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 50 USD/hó felhasználónként

Descript értékelések és vélemények

G2: 4. 6/5 (550+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 150 értékelés)

Mit mondanak a Descriptről a valódi felhasználók: egy G2-es értékelésből

Az évek során tucatnyi különböző szerkesztőprogramot használtam az üzleti tevékenységemhez, és beletörődtem, hogy soha nem leszek teljesen elégedett a könnyű használat, a kimeneti minőség és az ár kombinációjával. Három barátom is azt tanácsolta, hogy próbáljam ki a Descriptet – ezeknek a barátoknak most egy üveg finom borral tartozom, mivel ez az a videószerkesztő szoftver, amiről csak álmodtam, hogy valaha is létezni fog. Most, amikor interjúkat készítek az emberekkel a YouTube-csatornámra, nem aggódom az „öö” és a „hmm” hangok miatt, mivel ezeket másodpercek alatt ki tudom szerkeszteni, hogy én és a vendégem is profinak tűnjünk. A Descript által a YouTube-tartalmakhoz írt összefoglalók kiválóak. A Descript segítségével legalább kétszeresére növelhetem a tartalomtermelésemet, mivel a szerkesztés most már csak a korábbi idő negyedét veszi igénybe.

6. DALL•E (A legjobb AI-vezérelt képalkotás finom részletekkel)

Az OpenAI egy másik eszköze, a DALL•E, természetes nyelven kifejezhető fogalmakat használva képeket hoz létre szöveges feliratokból. Ez olyan, mint a ChatGPT használata: beírsz egy parancsot, és kapsz egy képet.

Az egyetlen bökkenő, hogy tisztában kell lenned azzal, mit akarsz létrehozni. Egy módszer, amit gyakran alkalmaztam, az volt, hogy megvizsgáltam néhány képet, amit utánozni akartam, majd ezek alapján készítettem promptokat, hogy hasonló vizuális elemeket hozzak létre.

A legújabb verzió, a DALL•E 3 néha „kitölti a hiányzó részeket”, ha a prompt azt sugallja, hogy a képnek tartalmaznia kell egy konkrét, de nem kifejezetten megadott részletet – ez pedig nagy segítség azoknak, akik nem kreatív szakemberek, és először próbálkoznak ezzel.

A DALL•E legjobb funkciói

Különböző típusú optikai torzításokat alkalmazhat a vizuális tartalmakra, például „halakszem-lencse nézet” és „gömbpanoráma”.

Képek létrehozása több dimenzióban, beleértve a 1024×1024, 1024×1792 és 1792 x 1024 képpontokat

Az kép megjelenítésének helyét és szögét szabályozza

A DALL•E korlátai

A hibák kimeríthetik a munkamenet korlátait, ami a felhasználók saját hibáján kívül is kizáráshoz vezethet.

Nincs ingyenes csomag

Ha a prompt túl hosszú vagy túl bonyolult, akkor előfordulhat, hogy egyes részeit figyelmen kívül hagyja.

DALL•E árak

Alapcsomag: 0,040 dollár/kép

HD: 0,080 dollártól képekenként

DALL•E értékelések és vélemények

G2: 3. 9/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a DALL•E-ről a valódi felhasználók: egy G2-es értékelésből

A DALL-E a leggyorsabb és legnagyobb AI-modell, amely promptok alapján kiváló minőségű képeket generál. Rendkívül egyszerű és intuitív kezelőfelülettel rendelkezik, amelynek segítségével a képek zökkenőmentesen generálhatók. Még a nagyon komplex promptokat is megérti, és nagy pontossággal generál képeket. Minden böngészővel és eszközzel kompatibilis.

7. Midjourney (a legalkalmasabb vizuálisan lenyűgöző, stilizált AI-képek készítésére)

via Midjourney

A Midjourney egy AI-alapú szöveg-kép generátor, amely természetes nyelvű leírásokból hiperrealista képeket hoz létre. Persze, a DALL•E és a Midjourney hasonló dolgokat csinálnak, és mindkettőt élveztem használni, de az utóbbi többet kínál.

Beállíthatom, hogy a Midjourney alapértelmezett stílusa milyen mértékben befolyásolja a képeimet, szabályozhatom a kreativitás és az egyediség szintjét, és meghatározhatom a kimenetek közötti eltérések mértékét.

Lehetőségem volt arra is, hogy képeket és márkairányelveket használjak alapul promptok, stílusreferenciák vagy karakterreferenciák készítéséhez.

A Midjourney legjobb funkciói

Keressen vagy hozzon létre megosztott tereket, hogy más felhasználókkal együtt dolgozhasson

Lépjen kapcsolatba a Midjourney Bot-tal a Discordon, és kapjon technikai és számlázási támogatást.

Írjon fejlett utasításokat, beleértve egy vagy több kép URL-t, több szövegfrázist és paramétereket, mint például képarányok, modellek és felbontás.

A Midjourney korlátai

A kezdeti arcgenerálás gyakran jelentős problémákkal jár (hiányzó szemek, torz orr stb.).

Nincs ingyenes csomag

A korlátozott prompt-vezérlés megnehezíti a konkrét részletek elérését, és próbák és hibák sorozatát igényli.

Midjourney árak

Alapcsomag: 10 USD/hó

Alapcsomag: 30 USD/hó

Pro tervezet: 60 USD/hó

Mega Plan: 120 USD/hó

Midjourney értékelések és vélemények

G2: 4. 4/5 (80+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Midjourney-ről a valódi felhasználók: egy G2-es értékelésből

A Midjourney következetesen látványos, nagy felbontású képeket szállít, amelyek gyakran meghaladják a várakozásokat a részletek és a minőség tekintetében. A promptok kreatív értelmezése kivételes eszközzé teszi a koncepciótervezés, hangulat táblák és kísérleti tervek számára. A kimenetek realisztikus, professzionális kivitelűek, ami felbecsülhetetlen értékűvé teszi a kreatív projekteket inspiráló és emelő vizuális elemek létrehozásához.

8. Synthesia (a legjobb professzionális, lokalizált videóprodukcióhoz AI avatarokkal)

via Synthesia

Nincs ismerete a videóprodukcióról, de szeretne videókat készíteni különböző nyelveken, például franciául, németül és spanyolul? Semmi gond – a Synthesia a megfelelő eszköz. Komolyan – több mint 140 nyelvet támogat világszerte, ami szerintem zseniális.

Különböző AI-avatárokat és hangalámondásokat használva professzionális, lokalizált vizuális tartalmakat tudtam készíteni. Még a hangomat is klónoztam, és azt használtam a videó hanganyagához.

Ráadásul a csapatmunka a Synthesia segítségével gyerekjáték volt. A videót közvetlenül a platformon belül megoszthattam, és meghívhattam másokat, hogy kommentálják és visszajelzést adjanak.

A Synthesia legjobb funkciói

Személyre szabhatja videóit márkájának színeivel, logóival és kedvenc avatárjaival.

A videófordító segítségével automatikusan feliratozhatja fájlját a célnyelvre.

Könnyedén böngészhet, másolhat és személyre szabhat sablonokat marketing, oktatási és képzési videókhoz.

A Synthesia korlátai

Az egyéni avatár funkció nehezen tudja pontosan visszaadni a regionális akcentusokat; például előfordulhat, hogy déli brit akcentussal beszél, ahelyett, hogy északi akcentussal beszélne.

A sok diával, animációval vagy átmenettel rendelkező videók renderelése időigényes lehet.

Synthesia árak

Ingyenes

Starter: 24 USD/hó

Alkotó: 74 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Synthesia értékelések és vélemények

G2: 4. 7/5 (1700+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Synthesia-ról a valódi felhasználók: egy G2-es értékelésből

A Synthesia legnagyobb előnye, hogy ha valaha is használtál már egyszerű tervező- vagy szerkesztőeszközt (pl. PowerPoint), akkor az alapokat sokkal gyorsabban elsajátíthatod, mint gondolnád. Intuitív kialakítása hatalmas előnyt jelent a nagyobb vállalatok számára, ahol az alkalmazottak különböző készségekkel és technológiai tapasztalatokkal rendelkeznek. Nagyra értékelem azt a bizalmat, amit az ad, hogy tudom, hogy bárkinek bemutathatom a Synthesiát, és ők könnyedén áttekinthetik és megérthetik a videokészítés folyamatát. Ráadásul a ügyfélszolgálati csapatukkal kapcsolatos tapasztalataim is kiválóak – gyorsak, jól tájékozottak és tiszteletben tartják az időmet.

Olvassa el még: Synthesia AI alternatívák AI-generált videókhoz

9. Invideo (a legjobb felhasználóbarát videokészítéshez, hatalmas sablonkönyvtárral)

via Invideo

Az Invideo egy DIY videokészítő platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy ötleteiket valós időben videókká alakítsák. Több mint 4000 egyedi, közösségi média, ingatlan, reklám és tartalomnaptár sablonnal rendelkezik, így nem kell újrafeltalálni a kereket.

Az Invideo-ban különösen hasznosnak találtam az automatizált szöveg-beszéd funkciót. Ez lehetővé tette, hogy egyszerre több szkripten dolgozzak, és azokat hangfájlokká konvertáljam.

Emellett a narráció és a háttérzene zökkenőmentes hozzáadása is egy kényelmes előny, amely az Invideo legtöbb csomagjában megtalálható.

Az Invideo legjobb funkciói

Vizsgálja meg a 16 millió stock médiaelemet tartalmazó hatalmas könyvtárat, hogy minden jelenetbe beépíthesse a tökéletes vizuális elemeket.

Válasszon a klasszikus Hormozi stílusú, feltűnő effektekkel ellátott merész feliratok és a karaoke stílusú, szó szerinti animációk közül.

Használja az Invideo AI varázsdobozát, hogy olyan utasításokkal végezzen szerkesztéseket, mint „jelenet törlése”, „középnyugati férfi akcentussal narrálás” stb.

Az Invideo korlátai

A felhőalapú tárolórendszer nem rendelkezik a mentett videók módosítására szolgáló funkcióval, ezért a felhasználóknak egy összeomlás után újra kell kezdeniük a munkát.

A színválasztók RGB-re korlátozódnak.

Invideo árak

Ingyenes:

Plusz: 35 USD/hó

Max: 60 USD/hó

Generatív: 120 USD/hó

Invideo értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (350+ értékelés)

Mit mondanak az Invideo-ról a valódi felhasználók: egy G2-es értékelésből

Az Invideo leghasznosabb funkciója az Ön számára készült sablonok, amelyek minden igényt kielégítenek. Akár kezdő, marketinges, oktató vagy egyszerűen csak valaki, aki szeretné lekötni a közönséget, az Invideo a kulcs a videók egyszerű elkészítéséhez. Felhasználóbarát irányítópultja, gazdag jelenet- és háttérhang-könyvtára, AI-eszközei, amelyek pontosan azt javasolják, amire szüksége van, megosztási lehetőségei, és mindenekelőtt az a támogatás, amely néhány kattintással segít elérni a kívánt eredményt, mind az Invideót emelik ki a tömegből.

10. Murf (A legjobb sokoldalú szöveg-beszéd szoftver)

via Murf

Tegyük fel, hogy egy termékvideón dolgozol, vagy egy új podcastot készítesz elő, és hozzá kell adnod néhány narrációt. Nincs szükség hangszínész felvételére – csak használd a Murf-ot az AI hangalámondás generálásához.

Kiváló eszköznek találtam, amellyel hihetetlenül természetes hangzású AI hangokat adhatok hozzá prezentációimhoz, magyarázó videóimhoz és közösségi média bejegyzéseimhez. Még a meglévő videóimhoz is integrálhatja a hangomat, így koherens multimédiás élményt teremtve.

A Murf legjobb funkciói

Telepítse a Murf alkalmazást egyszer, és hozzáférhet a hangjaihoz minden olyan Windows-alkalmazásban, amely kompatibilis a Microsoft hangok és narrációk API-jával.

A Murf szakértői hálózatának anyanyelvű tagjai átnézik a szinkronizált tartalmat, így biztosítva, hogy minden kiejtés pontos legyen.

A kreatív folyamat során bármikor módosíthatja a szkriptet, és a változtatásokkal új hangalámondást generálhat.

A Murf korlátai

A sikertelen konverziós kísérleteket letöltésként számolják, ami tisztességtelenül csökkenti a rendelkezésre álló projektek számát.

Korlátozottan alkalmas oktatási vagy akadálymentes tartalomkészítésre, különösen speciális igényű tanulók számára.

Murf árak

Ingyenes

Creator Lite: 29 USD/hó

Creator Plus+: 49 USD/hó

Business Lite: 99 USD/hó

Business Plus+: 199 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Murf értékelések és vélemények

G2: 4. 7/5 (1200+ értékelés)

Capterra: NA

Mit mondanak a Murf-ról a valódi felhasználók: egy G2-es értékelésből

Az AI által generált hangok a legtermészetesebb hangzásúak az összes webes szöveg-beszéd rendszer közül, amelyet eddig teszteltem. Az olyan funkciók, mint az akcentus beállítása, tovább növelik a sokoldalúságát. A szöveg szerkesztésének és rendezésének rugalmassága is kiemelkedő, lehetővé téve a blokkok és az azok belsejében található egyes mondatok egyszerű manipulálását. Hihetetlenül felhasználóbarát és elképesztő eredményeket nyújt!

via Canva

Ma már mindenki tud tervezni, hála a Canva-nak. Ennyire egyszerű. Ezért örömmel próbáltam ki az egyik vizuális tartalomkészítési feladatomat. A Canva kiterjedt sablonkönyvtárral rendelkezik weboldal-bannerek, céloldalak, blogbejegyzések fejlécének, közösségi média bejegyzésekhez és így tovább.

A rengeteg tervezési inspirációval a kezem ügyében saját ízlésem szerint készíthettem képeket, diavetítéseket és videókat, és kísérletezhettem betűtípusokkal, zenével és elemekkel.

Talán nem gondolná, hogy a Canva egy AI-írási eszköz, de kellemesen meg fog lepődni.

Magic Write funkcióján keresztül AI írási ötleteket is kínál. Ez az AI szöveggenerátor segít blogvázlatok, életrajzi feliratok és weboldal szövegek létrehozásában – tökéletes a kreatív folyamat elindításához, anélkül, hogy aggódni kellene az írói blokk miatt.

A Canva legjobb funkciói

Vágja, osztja, illessze össze vagy vágja meg videóit online a videóvágó és -trimmer segítségével.

A beépített tervezésjóváhagyási funkcióval azonnal áttekintheti és jóváhagyhatja a terveket.

Tartsa fenn márkájának következetességét azáltal, hogy márkairányelveit beépíti Canva-fiókjába.

Használja ki a többféle AI-eszközt, hogy mindent elvégezzen a szövegfordítástól és a képek generálásától az animálásig és a tervek átméretezéséig.

A Canva korlátai

Mobilalkalmazása lassú és nehezen használható lehet.

A sablonokra való túlzott támaszkodás személyre szabott, generikus dizájnokat eredményezhet.

Canva árak

Canva Free

Canva Pro: 5,98 USD/hó/fő

Canva Teams: 4,55 USD/hó/fő, minimum három fő esetén

Canva Enterprise: Egyedi árazás

Canva értékelések és vélemények

G2: 4. 7/5 (4300+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 12 100 értékelés)

Mit mondanak a Canva-ról a valódi felhasználók: egy G2-es értékelésből

A Canva egy hihetetlenül intuitív eszköz, és véleményem szerint ez a legerősebb tulajdonsága. Még előzetes tervezési ismeretek nélkül is professzionális megjelenésű tartalmakat tudok létrehozni a kész sablonok széles választékának köszönhetően. Ezek az előnyök tették a Canva-t az első számú tervezőeszközommá. Ezenkívül a platform folyamatos frissítései következetesen javítják a felhasználói élményt, így az idő múlásával egyre jobbá válik.

Olvassa el még: SEO projektmenedzsment – tippek a munkafolyamat optimalizálásához

Szinte minden iparág, preferencia és költségvetés számára létezik AI-alapú tartalomkészítő eszköz. Amennyire csak lehetséges, válasszon olyan eszközt, amely segít elérni a kívánt eredményt a lehető legjobb kimenettel.

Ne feledje: bár az AI-alapú tartalomkészítés nem helyettesíti az emberi kreativitást, az AI-alapú eszközök növelhetik csapata termelékenységét, így tartalma kevesebb erőfeszítéssel érheti el a célközönséget.

Kiterjedt funkcióival és képességeivel a ClickUp kétségkívül új szintre emeli a tartalomkészítést, kiegészítve a projektmenedzsmenttel. Minden, amire szükséged van – projektek, feladatok, sablonok, AI és automatizálás – egy helyen található.

De ne csak nekem higgyen! Próbálja ki saját maga – regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra.