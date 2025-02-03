A 10 legjobb tartalomnaptár-szoftver 2025-ben

Szinte lehetetlen spontán módon sikeres közösségi média stratégiát végrehajtani. Előre kell tervezni, erőforrásokat gyűjteni és másokkal együttműködni, hogy olyan tartalmat hozzon létre, amely felkelti a közönség figyelmét.

Mindezeknek a tervezési, kutatási és kreatív tevékenységeknek helyre van szükségük. Itt jönnek képbe a tartalomnaptár-szoftverek.

A megfelelő tartalomnaptár-eszközzel a következő negyedévre vagy hónapra való felkészülés könnyűnek tűnik. Enélkül pedig csak találgatni tud, hogy készen vannak-e a tervei, megerősítették-e az együttműködéseit, vagy jóváhagyták-e a termékbevezetési sorozatát.

Ebben a cikkben bemutatjuk a jelenleg elérhető legjobb tartalomnaptár-szoftverek közül a legjobbat. Kiemeljük az egyes szoftverek legfontosabb funkcióit, korlátait és árazási terveit, hogy Ön a saját igényeinek leginkább megfelelőt választhassa ki.

Kezdjük is!

Mit kell keresnie a közösségi média tartalomnaptár szoftverben?

Készen áll arra, hogy elhagyja a táblázatokat és a ellenőrzőlistákat, és jobb módszert találjon a következő év tartalmának tervezésére. De mi teszi az egyik tartalomnaptár-eszközt jobbá a másiknál?

Mielőtt értékelné a lehetőségeket, először határozza meg a céljait. Csak a közösségi média tartalmát kell megterveznie, vagy különböző tartalomtípusok keverékét? Inkább vizuálisan tervez, drag-and-drop felülettel, vagy inkább a Kanban táblát részesíti előnyben? Egyszerű munkafolyamatra van szüksége, vagy sok testreszabási lehetőségre? 🛠️

Ha kitalálja, mit szeretne és mire van szüksége, időt és energiát takaríthat meg, és könnyebben összpontosíthat.

Személyes céljaitól eltekintve, a kiváló tartalomnaptár-szoftverek a következőket segítik:

Tervezze és szervezze meg tartalmát

Tartalom marketing naptárát egy pillanat alatt áttekintheti

Tárolja a tartalomötleteket, és keresse meg őket, amikor szüksége van rájuk.

Könnyen láthatja a határidőket, a határidőket és az előrehaladást.

Takarítson meg időt a munkafolyamatok, folyamatok és automatizálások segítségével.

Egy helyen együttműködhet ügynökségekkel, szabadúszókkal és tartalomkészítőkkel.

Integrálja azokat az operációs rendszerekkel és eszközökkel, amelyeket már használ, például iOS, Android, WordPress vagy Webflow.

Tartsa szem előtt ezeket a tulajdonságokat, funkciókat és előnyöket, amikor áttekinti a lehetőségeket. Adja hozzá őket a saját személyes céljaihoz, és így egy személyre szabott ellenőrzőlistát kap, amely segít megtalálni az ideális tartalomnaptár-szoftvert.

Több ezer marketingeszköz verseng a figyelméért. Még a tartalomnaptár szegmensben is rengeteg lehetőség közül választhat. Időmegtakarítás céljából összeállítottuk a jelenleg elérhető 10 legjobb tartalomnaptár-szoftveralkalmazás listáját. 🤩

Próbálja ki a ClickUp Calendar szoftvert! A Naptár nézetben egyszerűen húzhatja a feladatokat, hogy szerkessze a határidőket, új feladatokat hozzon létre vagy eltávolítsa őket.

A ClickUpnál egy olyan alkalmazást szeretnénk létrehozni, amely mindet felváltja, beleértve a tartalomnaptár-alkalmazásokat is.

Egyedülálló megközelítésünk a termelékenység és a csapatmunka terén biztosítja Önnek azokat az eszközöket és funkciókat, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy szervezett és produktív marketingcsapat-tag legyen. Használja a ClickUp-ot feladatok kezelésére, és hozzon létre egy intuitív tartalomnaptárt, amely zökkenőmentesen illeszkedik a csapat munkájához.

Indítsa el a folyamatot a ClickUp tartalomnaptár-sablonjával vagy közösségi média-sablonjával, vagy készítse el saját verzióját a semmiből. Naptár nézetünk segítségével könnyen láthatja, mi történik és mikor, testreszabható, színkódolt kategóriákkal és határidőkkel. Váltson másik nézetre, hogy megtekintse a Kanban táblát vagy az idővonalat előre elkészített egyéni mezőkkel, amelyek kiemelik a legfontosabb részleteket. 👀

A ClickUp sokkal többet kínál, mint egy egyszerű tartalomnaptár funkció, anélkül, hogy ez rontaná a felhasználói élményt. A ClickUp projektmenedzsment-vezérlőpultjának segítségével más területeken is alkalmazhatja a munkamódszerét. Ha marketingcsapatként szeretné javítani munkamódszerét, a ClickUp kiváló választás.

Tartalomnaptár-sablon a ClickUp-tól

A ClickUp legjobb funkciói:

A ClickUp korlátai:

Mivel a ClickUp-ot minden tartalomnaptár- és projektmenedzsment-szoftver igényéhez felhasználhatja, egyes felhasználók eleinte túlterhelőnek találhatják.

A mobilalkalmazásnak vannak bizonyos korlátai, de hamarosan megjelenik egy új verzió a ClickUp 3.0 -val.

ClickUp árak:

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 6600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)

2. CoSchedule

Via CoSchedule

A CoSchedule egy közösségi média ütemező és marketingtervező eszköz, amelynek célja, hogy egy platformról könnyen kezelhetővé tegye mind a szerkesztői, mind a közösségi tartalmakat. A platform lehetővé teszi, hogy feladatokat rendeljen hozzá, naptárát megossza a feletteseivel, és könnyen módosítson, ha a tervek megváltoznak. Használja az eszközt tartalmának tervezéséhez, majd tegye közzé közösségi bejegyzéseit különböző közösségi hálózatokon anélkül, hogy elhagyná a platformot.

A CoSchedule legjobb funkciói:

Egy tartalomnaptárban láthatja, hogy milyen munkákon dolgozik különböző médiumokban.

A drag-and-drop funkcióval pillanatok alatt módosíthatja terveit.

Tervezze meg, készítse el és tegye közzé a közösségi média tartalmát és integrált közösségi média kampányait.

Ossza meg marketing naptárát és az előrehaladást a belső érdekelt felekkel egy link segítségével.

A CoSchedule korlátai:

Néhány hasznosabb funkció – például a csapatmeghívások és a beszélgetések – csak fizetős csomagok esetén érhető el.

Egyes felhasználók nagyobb rugalmasságot és több testreszabási lehetőséget szeretnének.

CoSchedule árak:

Marketing Calendar Free : Ingyenes

Marketing Calendar Pro: 39 USD/hó felhasználónként

Marketing Suite: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

CoSchedule értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)

3. Buffer

Via Buffer

A Buffer könnyű használatának köszönhetően a közösségi média menedzserek kedvelt közösségi média tartalomnaptár- és tartalomütemező eszköze. A Buffer célja, hogy segítse a közösségi média marketing csapatokat a közösségi média bejegyzések közzétételében egy helyen, több közösségi média platformon. Az AI asszisztens hozzáadása lehetőséget ad a csapatoknak, hogy segítséget kapjanak ötletek generálásában és a tartalom újrafelhasználásában a közösségi média platformokon.

A Buffer legjobb funkciói:

Könnyen használható közösségi média publikációs irányítópult belső és külső együttműködők számára

Hozzáférés az integrált posztoláshoz a legtöbb közösségi média platformon

AI asszisztens, amely ötletekkel és a tartalom átírásával segít

Jóváhagyási munkafolyamatok, amelyek megkönnyítik a csapatmunkát

A puffer korlátai:

Nincs hozzáférés élő ügyfélszolgálathoz.

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a közösségi média fiókok váratlanul megszakadnak.

Buffer árak:

Ingyenes: Ingyenes

Alapvető szolgáltatások: 6 dollár havonta 1 csatornáért

Csapat: 12 dollár havonta 1 csatornáért

Ügynökség: 120 dollár havonta 10 csatornára

Buffer értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)

4. Sprout Social

A Sprout Social egy all-in-one közösségi média menedzsment eszközként hirdeti magát. Ez egy olyan platform, ahol tartalomnaptárat hozhat létre és közösségi média bejegyzéseket ütemezhet, de a közösségi média figyelését és az elkötelezettséget is maximálisan kihasználhatja. Ha tartalomstratégiájának célja az elkötelezettség növelése, akkor egy ilyen platform hasznos választás lehet.

A Sprout Social legjobb funkciói:

Lássa, mi történik, és szervezze meg a bejegyzéseket és hírleveleket egy központi hub vagy naptár segítségével.

Végezzen közösségi médiafigyelést hashtagek, említések és keresések alapján.

Tervezze meg a tartalmakat a beépített, ajánlott közzétételi idők szerint.

A jóváhagyási munkafolyamatok segítségével mozgathatja a tartalmakat a rendszeren belül.

A Sprout Social korlátai:

Egyes felhasználók túlterhelőnek találják a navigációt.

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy nehézséget okoz a címkézés, amikor tartalmat tesznek közzé a közösségi média fiókjaikon.

Sprout Social árak:

Alapcsomag: 249 USD/felhasználó/hónap

Professzionális: 399 USD/felhasználó havonta

Haladó: 499 USD/felhasználó havonta

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Sprout Social értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 2400 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

5. SocialPilot

A SocialPilot segítségével

A SocialPilot egy közösségi média marketing eszköz, amely tartalomnaptár funkcióval is rendelkezik. Tervezze meg a tartalmakat, ütemezze be a közösségi média platformokra, és tartsa a kapcsolatot az all-in-one közösségi beérkező levelek mappájával. Hívja meg csapattagjait, szabadúszókat és érdekelt feleket, hogy együttműködjenek Önnel, és kezelje közösségi média jelenlétét egy helyről.

A SocialPilot legjobb funkciói:

Tekintse át a teljes képet a hónap, hét és nap nézetekkel!

Lehetőség a nézet szűrésére, hogy meghatározott csoportokat vagy közösségi média platformokat láthasson

Változtassa meg tartalomnaptárát egy drag-and-drop rendszer segítségével.

Könnyen másolható tartalom és ütemezhető jövőbeli felhasználás

A SocialPilot korlátai:

Egyes felhasználók több olyan funkciót szeretnének, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy bekapcsolódjanak a közzétett tartalmakba.

A közösségi média tartalmak ütemezésénél nem mindig lehetséges más oldalakat vagy felhasználókat megjelölni.

SocialPilot árak:

Professzionális: 30 dollár havonta 1 felhasználó számára

Kis csapat: 50 dollár havonta 3 felhasználó számára

Ügynökség: 100 dollár havonta 6 felhasználó számára

Agency+: 200 dollár havonta korlátlan számú felhasználó számára

SocialPilot értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

6. HubSpot

A HubSpot segítségével

A HubSpot egy all-in-one marketingplatform, amelyet ügynökségek és nagy csapatok használnak nemcsak a közösségi média és a szerkesztői tartalmak közzétételének kezelésére, hanem teljes tartalommarketing-kampányok és közösségi média stratégiák kezelésére is. Ha már használja a HubSpotot, vagy új rendszerbe szeretne befektetni, örömmel fogja hallani, hogy közösségi média és tartalomnaptár funkciók is rendelkezésre állnak.

A HubSpot legjobb funkciói:

Készítsen kampányokat és tegyen közzé tartalmakat a közösségi médiában egyetlen platformról.

Kapcsolja össze az interakciókat a HubSpot CRM-mel

Kapjon javaslatokat a közösségi média csatornáinak legjobb posztolási időpontjairól.

Használja az elemzéseket és a HubSpot CRM-mel való integrációkat stratégiai döntések meghozatalához.

A HubSpot korlátai:

A HubSpot platformja túlterhelőnek tűnhet, különösen, ha más területekre, például értékesítésre és CRM-re is előfizet.

A közösségi média funkciók csak a Professional és Enterprise csomagokban érhetők el.

HubSpot árak:

Ingyenes: Ingyenes

Starter: 20 dollártól/hónap

Professzionális: 890 USD/hó áron

Vállalati: 3600 USD/hó-tól

HubSpot értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (9400+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 5500 értékelés)

7. Evernote

Az Evernote segítségével

Az Evernote elsősorban jegyzetelő alkalmazás, amelynek célja, hogy segítse a felhasználókat ötleteik rögzítésében, projektjeik és teendőlistáik kezelésében. Az Evernote-on belül a funkciók segítségével létrehozhatja saját könnyű tartalomnaptárát, majd a Teams funkcióknak köszönhetően másokkal együtt dolgozhat rajta. Bár ez nem szigorúan véve egy közösségi média naptár eszköz, ha csapata már használja az Evernote-ot, akkor jó tudni, hogy tartalomkezeléshez is felhasználhatja.

Az Evernote legjobb funkciói:

Dolgozzon együtt a csapattagokkal megosztott jegyzetek segítségével

Használja az Evernote előre elkészített sablonjait , hogy elindítsa saját közösségi média kampányait.

Készítsen egy könyvtárat a rendelkezésre álló sablonokból, útmutatókból és közösségi média naptár eszközökből a közösségi média csapatának.

Használja az olyan funkciókat, mint a jelölőnégyzetek, hogy lássa, hol tart a munkafolyamatban.

Az Evernote korlátai:

Az Evernote a jegyzetelésre és a termelékenységre összpontosít, ezért hiányoznak belőle azok a funkciók, amelyek általában a közösségi média tartalomnaptár-eszközökhöz kapcsolódnak.

Egyes felhasználók nehézségeket jelentenek a felhasználók megosztási és szerkesztési jogosultságaival kapcsolatban.

Evernote árak:

Ingyenes: Ingyenes

Evernote Teams: 14,99 USD/felhasználó havonta

Evernote értékelések és vélemények:

G2: 4,3/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

8. Sendible

A Sendible segítségével

A Sendible egy közösségi média ütemező, monitorozó és jelentéskészítő eszköz. Ez egy olyan közösségi média eszköz, amelyet több ügyfelet kezelő ügynökségek számára terveztek, de Ön is használhatja házon belüli tartalomnaptár-szoftverként. Ütemezzen tartalmakat tömegesen, testreszabhatja a grafikákat, mielőtt közzéteszi őket, és megkönnyítheti a dolgokat jóváhagyási munkafolyamatokkal.

A Sendible legjobb funkciói:

Egyszerűsítse a folyamatot a beépített sablonokkal

Hívja meg az érdekelt feleket vagy a tartalomkészítőket, hogy járuljanak hozzá a naptárához.

Használjon sorokat, hogy a közösségi média feedje mindig tele legyen tartalommal.

Havi naptár nézet segítségével vizuális áttekintést kaphat tartalmáról.

A Sendible korlátai:

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy az elemzési és jelentéskészítési funkciók más lehetőségekhez képest korlátozottak.

Egyes felhasználók szerint a mobilalkalmazás használata néha kihívást jelenthet.

Sendible árak:

Alkotó: 29 dollár havonta 1 felhasználó számára

Traction: 89 dollár havonta 4 felhasználó számára

Ár: 199 dollár havonta 7 felhasználó számára

Sendible értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

9. StoryChief

Via StoryChief

A StoryChief egy mesterséges intelligenciával működő tartalomkészítő és SEO platform. Úgy tervezték, hogy segítse a tartalomcsapatokat a tartalom tervezésében, létrehozásában és ütemezésében a közösségi médiában és a blogplatformokon. A StoryChief tartalomnaptár-eszköze segít a szervezésben színekkel jelölt kategóriákkal, szerkesztői kampánykezeléssel és népszerű platformokkal és eszközökkel való integrációval.

A StoryChief legjobb funkciói:

Dolgozzon együttesen a tartalmi összefoglalók és jóváhagyási munkafolyamatok segítségével.

Könnyen használható havi nézetben tekintheti meg tartalomnaptárát és a történéseket.

Tartalom automatikus közzététele a közösségi média platformokon

Elemezze a legutóbbi tartalomkampányok sikerét

A StoryChief korlátai:

Ha nagy csapattal dolgozik, előfordulhat, hogy egyes szerkesztők nem tudnak javaslatokat tenni a tartalmakhoz.

Egyes felhasználók szeretnék, ha státuszokat rendelhetnének hozzá a munkafolyamatok jobb kezelése érdekében.

A StoryChief árai:

Magánszemélyek: havi 40 dollártól

Marketing Team : Havi 220 dollártól 4 felhasználó számára

Publisher Team: 10 felhasználó esetén havi 900 dollártól

Ügynökségek: Havi 440 dollártól 3 munkaterületre (munkaterületenként 4 felhasználó)

StoryChief értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

10. ContentStudio

A ContentStudio segítségével

A ContentStudio egy all-in-one közösségi média eszköz, amelynek célja, hogy segítse az ügynökségeket és marketing csapatokat a tervezésben, kezelésben és növekedésben. A robusztus tartalomnaptár funkciót kiegészíti egy AI írási asszisztens és egy közösségi beérkező levelek mappa, így a csapatok időt takaríthatnak meg és racionalizálhatják munkájukat. Tervezzen és tegyen közzé különböző típusú tartalmakat a közösségi profiljain, szerezzen betekintést a közzététel idejéről, és kezelje a közzétételi sorokat, hogy a naptára ne legyen üres.

A ContentStudio legjobb funkciói:

Készítse el tartalomterveit egy interaktív, megosztható tartalomnaptárban.

Hozzon létre tartalomcsatornákat és sorokat egyéni témák alapján.

Gyorsítsa fel a tartalom jóváhagyását, hogy felgyorsítsa a folyamatot a közösségi média marketingeseinek.

Használja az automatizálást, hogy tartalomnaptára mindig releváns közösségi média bejegyzésekkel legyen tele.

A ContentStudio korlátai:

A mobilalkalmazás funkcionalitása korlátozottabb lehet, mint a számítógépes verzióé.

Egyes felhasználók szeretnék, ha az elemzések révén több információ állna rendelkezésre.

A ContentStudio árai:

Starter: 25 USD havonta 1 felhasználó számára

Pro: 49 dollár havonta 2 felhasználó számára

Ügynökség: 99 dollár havonta 5 felhasználó számára

ContentStudio értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

Marketingcsapatok: A tartalomnaptárak elengedhetetlenek a marketingcsapatok számára, hogy biztosítsák tartalmuk időbeni és következetes közzétételét. Ez a dokumentum tartalmazza a projekt ütemtervét, témáit, kulcsszavait és minden egyéb szükséges információt.

Vállalkozások: A tartalomnaptárak lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy megtervezzék tartalmaikat, és biztosítsák, hogy minden csapattag összhangban legyen a projekt céljaival. Ez a dokumentum segít nekik nyomon követni az előrehaladást, és biztosítani, hogy minden érdekelt fél tisztában legyen a projekthez szükséges változásokkal vagy frissítésekkel.

Kezdje el a tartalomtervezést tartalomnaptár-szoftverrel

A megfelelő tartalomnaptár-szoftverrel időt takaríthat meg, felgyorsíthatja a munkafolyamatot és megkönnyítheti az együttműködést. Akár kiadói birodalmához szerkesztői naptárra, akár márkájához közösségi média naptárra van szüksége, ezek az eszközök megkönnyíthetik a publikálást. 🙌

Ha olyan eszközt keres, amely nemcsak a tartalomstratégiai célok elérésében segít, hanem a projektmenedzsmentben és az együttműködésben is, akkor próbálja ki a ClickUp-ot. Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal, vagy regisztráljon még ma, hogy felfedezze a csapatmunkához szükséges jobb, egységesebb módszert.