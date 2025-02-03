A 10 legjobb tartalomnaptár-szoftver 2025-ben

Szinte lehetetlen spontán módon sikeres közösségi média stratégiát végrehajtani. Előre kell tervezni, erőforrásokat gyűjteni és másokkal együttműködni, hogy olyan tartalmat hozzon létre, amely felkelti a közönség figyelmét.
Mindezeknek a tervezési, kutatási és kreatív tevékenységeknek helyre van szükségük. Itt jönnek képbe a tartalomnaptár-szoftverek.
A megfelelő tartalomnaptár-eszközzel a következő negyedévre vagy hónapra való felkészülés könnyűnek tűnik. Enélkül pedig csak találgatni tud, hogy készen vannak-e a tervei, megerősítették-e az együttműködéseit, vagy jóváhagyták-e a termékbevezetési sorozatát.
Ebben a cikkben bemutatjuk a jelenleg elérhető legjobb tartalomnaptár-szoftverek közül a legjobbat. Kiemeljük az egyes szoftverek legfontosabb funkcióit, korlátait és árazási terveit, hogy Ön a saját igényeinek leginkább megfelelőt választhassa ki.
Kezdjük is!
Mit kell keresnie a közösségi média tartalomnaptár szoftverben?
Készen áll arra, hogy elhagyja a táblázatokat és a ellenőrzőlistákat, és jobb módszert találjon a következő év tartalmának tervezésére. De mi teszi az egyik tartalomnaptár-eszközt jobbá a másiknál?
Mielőtt értékelné a lehetőségeket, először határozza meg a céljait. Csak a közösségi média tartalmát kell megterveznie, vagy különböző tartalomtípusok keverékét? Inkább vizuálisan tervez, drag-and-drop felülettel, vagy inkább a Kanban táblát részesíti előnyben? Egyszerű munkafolyamatra van szüksége, vagy sok testreszabási lehetőségre? 🛠️
Ha kitalálja, mit szeretne és mire van szüksége, időt és energiát takaríthat meg, és könnyebben összpontosíthat.
Személyes céljaitól eltekintve, a kiváló tartalomnaptár-szoftverek a következőket segítik:
- Tervezze és szervezze meg tartalmát
- Tartalom marketing naptárát egy pillanat alatt áttekintheti
- Tárolja a tartalomötleteket, és keresse meg őket, amikor szüksége van rájuk.
- Könnyen láthatja a határidőket, a határidőket és az előrehaladást.
- Takarítson meg időt a munkafolyamatok, folyamatok és automatizálások segítségével.
- Egy helyen együttműködhet ügynökségekkel, szabadúszókkal és tartalomkészítőkkel.
- Integrálja azokat az operációs rendszerekkel és eszközökkel, amelyeket már használ, például iOS, Android, WordPress vagy Webflow.
Tartsa szem előtt ezeket a tulajdonságokat, funkciókat és előnyöket, amikor áttekinti a lehetőségeket. Adja hozzá őket a saját személyes céljaihoz, és így egy személyre szabott ellenőrzőlistát kap, amely segít megtalálni az ideális tartalomnaptár-szoftvert.
A 10 legjobb tartalomnaptár-szoftver
Több ezer marketingeszköz verseng a figyelméért. Még a tartalomnaptár szegmensben is rengeteg lehetőség közül választhat. Időmegtakarítás céljából összeállítottuk a jelenleg elérhető 10 legjobb tartalomnaptár-szoftveralkalmazás listáját. 🤩
1. ClickUp
A ClickUpnál egy olyan alkalmazást szeretnénk létrehozni, amely mindet felváltja, beleértve a tartalomnaptár-alkalmazásokat is.
Egyedülálló megközelítésünk a termelékenység és a csapatmunka terén biztosítja Önnek azokat az eszközöket és funkciókat, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy szervezett és produktív marketingcsapat-tag legyen. Használja a ClickUp-ot feladatok kezelésére, és hozzon létre egy intuitív tartalomnaptárt, amely zökkenőmentesen illeszkedik a csapat munkájához.
Indítsa el a folyamatot a ClickUp tartalomnaptár-sablonjával vagy közösségi média-sablonjával, vagy készítse el saját verzióját a semmiből. Naptár nézetünk segítségével könnyen láthatja, mi történik és mikor, testreszabható, színkódolt kategóriákkal és határidőkkel. Váltson másik nézetre, hogy megtekintse a Kanban táblát vagy az idővonalat előre elkészített egyéni mezőkkel, amelyek kiemelik a legfontosabb részleteket. 👀
A ClickUp sokkal többet kínál, mint egy egyszerű tartalomnaptár funkció, anélkül, hogy ez rontaná a felhasználói élményt. A ClickUp projektmenedzsment-vezérlőpultjának segítségével más területeken is alkalmazhatja a munkamódszerét. Ha marketingcsapatként szeretné javítani munkamódszerét, a ClickUp kiváló választás.
A ClickUp legjobb funkciói:
- Tartalomnaptárát több mint 15 különböző testreszabható formátumban tekintheti meg, beleértve a naptár nézetet, a Kanban nézetet, az idővonal nézetet és a lista nézetet.
- Címkézze meg a csapattagokat, ossza ki a feladatokat, és kommunikáljon megjegyzések segítségével.
- Gyorsítsa fel munkafolyamatát ingyenes sablonokkal
- Az automatizálás segítségével egyszerűsítse az ismétlődő folyamatokat.
- Hasznos integrációk olyan eszközökkel, mint a Google Drive, a Google Naptár, a Salesforce és még sok más.
- Bármikor ellenőrizheti tartalomnaptárát online és offline módban.
- Dolgozzon zökkenőmentesen szabadúszókkal és ügynökségekkel az egyedi hozzáférési jogok segítségével.
- Használja az AI-t tartalomnaptárak létrehozásához a ClickUp Brain segítségével.
A ClickUp korlátai:
- Mivel a ClickUp-ot minden tartalomnaptár- és projektmenedzsment-szoftver igényéhez felhasználhatja, egyes felhasználók eleinte túlterhelőnek találhatják.
- A mobilalkalmazásnak vannak bizonyos korlátai, de hamarosan megjelenik egy új verzió a ClickUp 3.0-val.
ClickUp árak:
ClickUp értékelések és vélemények:
- G2: 4,5/5 (több mint 6600 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3600 értékelés)
2. CoSchedule
A CoSchedule egy közösségi média ütemező és marketingtervező eszköz, amelynek célja, hogy egy platformról könnyen kezelhetővé tegye mind a szerkesztői, mind a közösségi tartalmakat. A platform lehetővé teszi, hogy feladatokat rendeljen hozzá, naptárát megossza a feletteseivel, és könnyen módosítson, ha a tervek megváltoznak. Használja az eszközt tartalmának tervezéséhez, majd tegye közzé közösségi bejegyzéseit különböző közösségi hálózatokon anélkül, hogy elhagyná a platformot.
A CoSchedule legjobb funkciói:
- Egy tartalomnaptárban láthatja, hogy milyen munkákon dolgozik különböző médiumokban.
- A drag-and-drop funkcióval pillanatok alatt módosíthatja terveit.
- Tervezze meg, készítse el és tegye közzé a közösségi média tartalmát és integrált közösségi média kampányait.
- Ossza meg marketing naptárát és az előrehaladást a belső érdekelt felekkel egy link segítségével.
A CoSchedule korlátai:
- Néhány hasznosabb funkció – például a csapatmeghívások és a beszélgetések – csak fizetős csomagok esetén érhető el.
- Egyes felhasználók nagyobb rugalmasságot és több testreszabási lehetőséget szeretnének.
CoSchedule árak:
- Marketing Calendar Free: Ingyenes
- Marketing Calendar Pro: 39 USD/hó felhasználónként
- Marketing Suite: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
CoSchedule értékelések és vélemények:
- G2: 4,4/5 (100+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (100+ értékelés)
Bónusz: Nézze meg a legjobb CoSchedule alternatívák listáját
3. Buffer
A Buffer könnyű használatának köszönhetően a közösségi média menedzserek kedvelt közösségi média tartalomnaptár- és tartalomütemező eszköze. A Buffer célja, hogy segítse a közösségi média marketing csapatokat a közösségi média bejegyzések közzétételében egy helyen, több közösségi média platformon. Az AI asszisztens hozzáadása lehetőséget ad a csapatoknak, hogy segítséget kapjanak ötletek generálásában és a tartalom újrafelhasználásában a közösségi média platformokon.
A Buffer legjobb funkciói:
- Könnyen használható közösségi média publikációs irányítópult belső és külső együttműködők számára
- Hozzáférés az integrált posztoláshoz a legtöbb közösségi média platformon
- AI asszisztens, amely ötletekkel és a tartalom átírásával segít
- Jóváhagyási munkafolyamatok, amelyek megkönnyítik a csapatmunkát
A puffer korlátai:
- Nincs hozzáférés élő ügyfélszolgálathoz.
- Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy a közösségi média fiókok váratlanul megszakadnak.
Buffer árak:
- Ingyenes: Ingyenes
- Alapvető szolgáltatások: 6 dollár havonta 1 csatornáért
- Csapat: 12 dollár havonta 1 csatornáért
- Ügynökség: 120 dollár havonta 10 csatornára
Buffer értékelések és vélemények:
- G2: 4,3/5 (900+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 1400 értékelés)
Bónusz: AI tartalomgenerátorok
4. Sprout Social
A Sprout Social egy all-in-one közösségi média menedzsment eszközként hirdeti magát. Ez egy olyan platform, ahol tartalomnaptárat hozhat létre és közösségi média bejegyzéseket ütemezhet, de a közösségi média figyelését és az elkötelezettséget is maximálisan kihasználhatja. Ha tartalomstratégiájának célja az elkötelezettség növelése, akkor egy ilyen platform hasznos választás lehet.
A Sprout Social legjobb funkciói:
- Lássa, mi történik, és szervezze meg a bejegyzéseket és hírleveleket egy központi hub vagy naptár segítségével.
- Végezzen közösségi médiafigyelést hashtagek, említések és keresések alapján.
- Tervezze meg a tartalmakat a beépített, ajánlott közzétételi idők szerint.
- A jóváhagyási munkafolyamatok segítségével mozgathatja a tartalmakat a rendszeren belül.
A Sprout Social korlátai:
- Egyes felhasználók túlterhelőnek találják a navigációt.
- Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy nehézséget okoz a címkézés, amikor tartalmat tesznek közzé a közösségi média fiókjaikon.
Sprout Social árak:
- Alapcsomag: 249 USD/felhasználó/hónap
- Professzionális: 399 USD/felhasználó havonta
- Haladó: 499 USD/felhasználó havonta
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Sprout Social értékelések és vélemények:
- G2: 4,4/5 (több mint 2400 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)
Nézze meg ezeket a Sprout Social alternatívákat!
5. SocialPilot
A SocialPilot egy közösségi média marketing eszköz, amely tartalomnaptár funkcióval is rendelkezik. Tervezze meg a tartalmakat, ütemezze be a közösségi média platformokra, és tartsa a kapcsolatot az all-in-one közösségi beérkező levelek mappájával. Hívja meg csapattagjait, szabadúszókat és érdekelt feleket, hogy együttműködjenek Önnel, és kezelje közösségi média jelenlétét egy helyről.
A SocialPilot legjobb funkciói:
- Tekintse át a teljes képet a hónap, hét és nap nézetekkel!
- Lehetőség a nézet szűrésére, hogy meghatározott csoportokat vagy közösségi média platformokat láthasson
- Változtassa meg tartalomnaptárát egy drag-and-drop rendszer segítségével.
- Könnyen másolható tartalom és ütemezhető jövőbeli felhasználás
A SocialPilot korlátai:
- Egyes felhasználók több olyan funkciót szeretnének, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy bekapcsolódjanak a közzétett tartalmakba.
- A közösségi média tartalmak ütemezésénél nem mindig lehetséges más oldalakat vagy felhasználókat megjelölni.
SocialPilot árak:
- Professzionális: 30 dollár havonta 1 felhasználó számára
- Kis csapat: 50 dollár havonta 3 felhasználó számára
- Ügynökség: 100 dollár havonta 6 felhasználó számára
- Agency+: 200 dollár havonta korlátlan számú felhasználó számára
SocialPilot értékelések és vélemények:
- G2: 4,5/5 (500+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)
6. HubSpot
A HubSpot egy all-in-one marketingplatform, amelyet ügynökségek és nagy csapatok használnak nemcsak a közösségi média és a szerkesztői tartalmak közzétételének kezelésére, hanem teljes tartalommarketing-kampányok és közösségi média stratégiák kezelésére is. Ha már használja a HubSpotot, vagy új rendszerbe szeretne befektetni, örömmel fogja hallani, hogy közösségi média és tartalomnaptár funkciók is rendelkezésre állnak.
A HubSpot legjobb funkciói:
- Készítsen kampányokat és tegyen közzé tartalmakat a közösségi médiában egyetlen platformról.
- Kapcsolja össze az interakciókat a HubSpot CRM-mel
- Kapjon javaslatokat a közösségi média csatornáinak legjobb posztolási időpontjairól.
- Használja az elemzéseket és a HubSpot CRM-mel való integrációkat stratégiai döntések meghozatalához.
A HubSpot korlátai:
- A HubSpot platformja túlterhelőnek tűnhet, különösen, ha más területekre, például értékesítésre és CRM-re is előfizet.
- A közösségi média funkciók csak a Professional és Enterprise csomagokban érhetők el.
HubSpot árak:
- Ingyenes: Ingyenes
- Starter: 20 dollártól/hónap
- Professzionális: 890 USD/hó áron
- Vállalati: 3600 USD/hó-tól
HubSpot értékelések és vélemények:
- G2: 4,4/5 (9400+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 5500 értékelés)
Nézze meg ezeket a tartalommarketing stratégiai sablonokat!
7. Evernote
Az Evernote elsősorban jegyzetelő alkalmazás, amelynek célja, hogy segítse a felhasználókat ötleteik rögzítésében, projektjeik és teendőlistáik kezelésében. Az Evernote-on belül a funkciók segítségével létrehozhatja saját könnyű tartalomnaptárát, majd a Teams funkcióknak köszönhetően másokkal együtt dolgozhat rajta. Bár ez nem szigorúan véve egy közösségi média naptár eszköz, ha csapata már használja az Evernote-ot, akkor jó tudni, hogy tartalomkezeléshez is felhasználhatja.
Az Evernote legjobb funkciói:
- Dolgozzon együtt a csapattagokkal megosztott jegyzetek segítségével
- Használja az Evernote előre elkészített sablonjait, hogy elindítsa saját közösségi média kampányait.
- Készítsen egy könyvtárat a rendelkezésre álló sablonokból, útmutatókból és közösségi média naptár eszközökből a közösségi média csapatának.
- Használja az olyan funkciókat, mint a jelölőnégyzetek, hogy lássa, hol tart a munkafolyamatban.
Az Evernote korlátai:
- Az Evernote a jegyzetelésre és a termelékenységre összpontosít, ezért hiányoznak belőle azok a funkciók, amelyek általában a közösségi média tartalomnaptár-eszközökhöz kapcsolódnak.
- Egyes felhasználók nehézségeket jelentenek a felhasználók megosztási és szerkesztési jogosultságaival kapcsolatban.
Evernote árak:
- Ingyenes: Ingyenes
- Evernote Teams: 14,99 USD/felhasználó havonta
Evernote értékelések és vélemények:
- G2: 4,3/5 (70+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)
Ismerje meg a tartalommarketing szoftvereket!
8. Sendible
A Sendible egy közösségi média ütemező, monitorozó és jelentéskészítő eszköz. Ez egy olyan közösségi média eszköz, amelyet több ügyfelet kezelő ügynökségek számára terveztek, de Ön is használhatja házon belüli tartalomnaptár-szoftverként. Ütemezzen tartalmakat tömegesen, testreszabhatja a grafikákat, mielőtt közzéteszi őket, és megkönnyítheti a dolgokat jóváhagyási munkafolyamatokkal.
A Sendible legjobb funkciói:
- Egyszerűsítse a folyamatot a beépített sablonokkal
- Hívja meg az érdekelt feleket vagy a tartalomkészítőket, hogy járuljanak hozzá a naptárához.
- Használjon sorokat, hogy a közösségi média feedje mindig tele legyen tartalommal.
- Havi naptár nézet segítségével vizuális áttekintést kaphat tartalmáról.
A Sendible korlátai:
- Egyes felhasználók úgy érzik, hogy az elemzési és jelentéskészítési funkciók más lehetőségekhez képest korlátozottak.
- Egyes felhasználók szerint a mobilalkalmazás használata néha kihívást jelenthet.
Sendible árak:
- Alkotó: 29 dollár havonta 1 felhasználó számára
- Traction: 89 dollár havonta 4 felhasználó számára
- Ár: 199 dollár havonta 7 felhasználó számára
Sendible értékelések és vélemények:
- G2: 4,5/5 (több mint 800 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
9. StoryChief
A StoryChief egy mesterséges intelligenciával működő tartalomkészítő és SEO platform. Úgy tervezték, hogy segítse a tartalomcsapatokat a tartalom tervezésében, létrehozásában és ütemezésében a közösségi médiában és a blogplatformokon. A StoryChief tartalomnaptár-eszköze segít a szervezésben színekkel jelölt kategóriákkal, szerkesztői kampánykezeléssel és népszerű platformokkal és eszközökkel való integrációval.
A StoryChief legjobb funkciói:
- Dolgozzon együttesen a tartalmi összefoglalók és jóváhagyási munkafolyamatok segítségével.
- Könnyen használható havi nézetben tekintheti meg tartalomnaptárát és a történéseket.
- Tartalom automatikus közzététele a közösségi média platformokon
- Elemezze a legutóbbi tartalomkampányok sikerét
A StoryChief korlátai:
- Ha nagy csapattal dolgozik, előfordulhat, hogy egyes szerkesztők nem tudnak javaslatokat tenni a tartalmakhoz.
- Egyes felhasználók szeretnék, ha státuszokat rendelhetnének hozzá a munkafolyamatok jobb kezelése érdekében.
A StoryChief árai:
- Magánszemélyek: havi 40 dollártól
- Marketing Team: Havi 220 dollártól 4 felhasználó számára
- Publisher Team: 10 felhasználó esetén havi 900 dollártól
- Ügynökségek: Havi 440 dollártól 3 munkaterületre (munkaterületenként 4 felhasználó)
StoryChief értékelések és vélemények:
- G2: 4,6/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)
Bónusz: Tartalomkészítő alkalmazások!
10. ContentStudio
A ContentStudio egy all-in-one közösségi média eszköz, amelynek célja, hogy segítse az ügynökségeket és marketing csapatokat a tervezésben, kezelésben és növekedésben. A robusztus tartalomnaptár funkciót kiegészíti egy AI írási asszisztens és egy közösségi beérkező levelek mappa, így a csapatok időt takaríthatnak meg és racionalizálhatják munkájukat. Tervezzen és tegyen közzé különböző típusú tartalmakat a közösségi profiljain, szerezzen betekintést a közzététel idejéről, és kezelje a közzétételi sorokat, hogy a naptára ne legyen üres.
A ContentStudio legjobb funkciói:
- Készítse el tartalomterveit egy interaktív, megosztható tartalomnaptárban.
- Hozzon létre tartalomcsatornákat és sorokat egyéni témák alapján.
- Gyorsítsa fel a tartalom jóváhagyását, hogy felgyorsítsa a folyamatot a közösségi média marketingeseinek.
- Használja az automatizálást, hogy tartalomnaptára mindig releváns közösségi média bejegyzésekkel legyen tele.
A ContentStudio korlátai:
- A mobilalkalmazás funkcionalitása korlátozottabb lehet, mint a számítógépes verzióé.
- Egyes felhasználók szeretnék, ha az elemzések révén több információ állna rendelkezésre.
A ContentStudio árai:
- Starter: 25 USD havonta 1 felhasználó számára
- Pro: 49 dollár havonta 2 felhasználó számára
- Ügynökség: 99 dollár havonta 5 felhasználó számára
ContentStudio értékelések és vélemények:
- G2: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)
Kiknek előnyös a tartalomnaptár-eszközök használata?
Marketingcsapatok: A tartalomnaptárak elengedhetetlenek a marketingcsapatok számára, hogy biztosítsák tartalmuk időbeni és következetes közzétételét. Ez a dokumentum tartalmazza a projekt ütemtervét, témáit, kulcsszavait és minden egyéb szükséges információt.
Vállalkozások: A tartalomnaptárak lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy megtervezzék tartalmaikat, és biztosítsák, hogy minden csapattag összhangban legyen a projekt céljaival. Ez a dokumentum segít nekik nyomon követni az előrehaladást, és biztosítani, hogy minden érdekelt fél tisztában legyen a projekthez szükséges változásokkal vagy frissítésekkel.
Kezdje el a tartalomtervezést tartalomnaptár-szoftverrel
A megfelelő tartalomnaptár-szoftverrel időt takaríthat meg, felgyorsíthatja a munkafolyamatot és megkönnyítheti az együttműködést. Akár kiadói birodalmához szerkesztői naptárra, akár márkájához közösségi média naptárra van szüksége, ezek az eszközök megkönnyíthetik a publikálást. 🙌
Ha olyan eszközt keres, amely nemcsak a tartalomstratégiai célok elérésében segít, hanem a projektmenedzsmentben és az együttműködésben is, akkor próbálja ki a ClickUp-ot. Vegye fel a kapcsolatot csapatunkkal, vagy regisztráljon még ma, hogy felfedezze a csapatmunkához szükséges jobb, egységesebb módszert.