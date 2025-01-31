A 10 legjobb CoSchedule alternatíva és versenytárs 2025-ben

A CoSchedule az egyik legnépszerűbb munkamenedzsment eszköz a marketing szakemberek körében. ?

Ez egy megbízható platform, amely lehetőséget kínál a közösségi média és a tartalmi kampányok létrehozására, szervezésére és kezelésére. A CoSchedule naptárai, az AI írási asszisztens és a kivételes együttműködési megoldások segítségével mindig naprakész lehet a marketing terén, és elkerülheti a szűk keresztmetszeteket.

Ugyanakkor ez a platform nem az egyetlen lehetőség. Számos CoSchedule alternatíva létezik, amelyek jobban megfelelhetnek az Ön egyedi igényeinek. Néhányuk robusztusabb integrációs lehetőségeket kínál, míg mások rugalmasabb árazási struktúrával rendelkeznek.

Bármi is legyen az oka annak, hogy más marketingmenedzsment szoftvert keres, mi segítünk Önnek megtalálni a CoSchedule tökéletes alternatíváját. Bemutatjuk a 10 legjobb alternatívát, és részletesen bemutatjuk azok funkcióit, hogy segítsünk Önnek megtalálni a marketingtevékenységeihez legmegfelelőbb megoldást.

Mit kell keresnie egy CoSchedule alternatívában?

Fedezze fel a ClickUp nézeteket Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az Ön igényeihez igazítsa.

Nem minden szoftver képes a CoSchedule helyébe lépni, nemhogy valami többet kínálni. Ha magas színvonalú alternatívát keres, figyeljen a következő jellemzőkre:

Robusztus naptárak : A következő eszköznek lehetővé kell tennie a tartalmi stratégiák megtervezését és a kampányok bármely pillanatban történő világos, időrendi áttekintését. Feladatütemezés opciók: Lehetővé kell tennie, hogy néhány kattintással feladatokat rendeljen a csapatához, : Lehetővé kell tennie, hogy néhány kattintással feladatokat rendeljen a csapatához, kezelje a munkaterhelést és könnyedén nyomon kövesse az előrehaladást. Együttműködési funkciók: A megfelelő CoSchedule alternatíva olyan funkciókkal kell rendelkezzen, mint a valós idejű szerkesztés, a digitális táblák és : A megfelelő CoSchedule alternatíva olyan funkciókkal kell rendelkezzen, mint a valós idejű szerkesztés, a digitális táblák és a korrektúrához szükséges eszközök , amelyek segítségével csapata mindig egy hullámhosszon maradhat. Sablonok: Kiváló minőségű sablonokat kell kínálnia stratégiák kidolgozásához, : Kiváló minőségű sablonokat kell kínálnia stratégiák kidolgozásához, marketingkampányok kezeléséhez és tartalomnaptárak létrehozásához Robusztus jelentési és elemzési lehetőségek: A platformnak rendelkeznie kell egy részletes irányítópulttal, amely vizualizálja a célok elérésének előrehaladását, és segít meghatározni a fejlesztésre szoruló területeket. Integrációk: A népszerű eszközökkel és programokkal zökkenőmentesen kell összekapcsolódnia, hogy munkája központosított maradjon, és ne kelljen az alkalmazások között ugrálnia a feladatok elvégzéséhez. AI eszközök : AI-t kell alkalmaznia kampányaihoz tartalom létrehozásához, valamint ötletek és tervezési briefek generálásához e-mailek, cikkek, blogok és közösségi média bejegyzésekhez.

A 10 legjobb CoSchedule alternatíva

Több tucat CoSchedule alternatívát elemeztünk, és kiválasztottuk a 10 legjobbat, amelyek segíthetnek a csapat összehangolásában és a marketing célok elérésében. Nézzük meg, mit kínálnak a kiválasztott eszközök! ?

Fedezze fel a ClickUp naptárnézeteket Szervezze meg a projekteket, tervezze meg az ütemterveket, és vizualizálja csapata munkáját egy rugalmas naptárban, amely mindenki számára egyforma információkat nyújt.

A CoSchedule egyik legjobb alternatívájaként a ClickUp hatékony eszközökkel rendelkezik, amelyekkel együttműködésen alapuló marketingfunkciókat valósíthat meg.

Ez központi csomópontként működik az összes marketingtevékenységed számára. A ClickUp Docs segítségével terveket és kampányokkal kapcsolatos dokumentumokat hozhatsz létre, és összekapcsolhatod őket konkrét feladatokkal és projektekkel, hogy az információid rendezett módon legyenek tárolva. Ha mélyebb betekintést szeretnél nyerni marketing- és közösségi média tevékenységed hatékonyságába, használd a ClickUp Dashboards szolgáltatást azonnali és naprakész, magas szintű jelentésekhez. Használd a korábban gyűjtött adatokat a jövőbeli digitális tervek elkészítéséhez, és javítsd teljesítményedet!

Ráadásul, ha segítségre van szüksége ötletek kidolgozásához vagy kampányok, közösségi média bejegyzések, e-mailek vagy briefek elkészítéséhez, a ClickUp AI mindig a rendelkezésére áll. Ez egy egyedülálló AI írási asszisztens, amely csak egy kis segítségével elvégezheti az összes írási feladatot.

A ClickUp több mint 15 nézetével minden feladatot, projektet és kampányt kézben tarthatsz – imádni fogod a Naptár nézetet, amely lehetővé teszi a tevékenységek napra, hé tre vagy hónap ra történő tervezését. Nem is beszélve arról, hogy a marketing naptárak és a közösségi média tartalmi stratégiák létrehozása soha nem volt ilyen egyszerű, köszönhetően a ClickUp sablonoknak, amelyeket saját igényeid szerint testreszabhatsz. ?️

A ClickUp legjobb funkciói

Natív marketing sablonok

Több mint 15 nézet a munkafolyamatok vizualizálásához

Digitális táblák, amelyek tökéletesen alkalmasak brainstormingra és együttműködésre

Kollaboratív ClickUp Docs

Könnyen használható sablonok

Több mint 1000 integráció más munkaeszközökkel

Robusztus elemzési és jelentési funkciók

ClickUp AI feladatok, marketing e-mailek, kampányismertetők és egyebek létrehozásához

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak egy kis tanulási folyamatra lehet szükségük.

Még nem minden nézet elérhető a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3700 értékelés)

CoSchedule vs. ClickUp

A ClickUp több lehet, mint egy egyszerű tartalomnaptár. Nemcsak olyan funkciókkal rendelkezik, mint a feladatkezelés, naptár, emlékeztetők, dokumentumok, csapatcsevegés stb., hanem összekapcsolható számos más alkalmazással is, amelyet online marketingcsomagjában használhat, így egyetlen alkalmazásból kaphat meg mindent, miközben továbbra is tartalomnaptárként is működik.

A ClickUp Brain is segít Önnek azzal, hogy első osztályú AI-megoldást kínál, amely azonnali válaszokat ad, így nem kell külön keresnie a feladatokat és egyéb elemeket.

2. Crowdfire

Olyan platformot keres, amely teljesen a közösségi média kezelésére összpontosít? Akkor a Crowdfire pont az Ön számára való! ?

Ez az alkalmazás úgy lett kialakítva, hogy egyszerűsítse az egész folyamatot – a tervezéstől és a készítéstől a közösségi média tartalmak ütemezéséig és közzétételéig – és stresszmentessé tegye azt.

A Crowdfire Cikkek szekciójában az érdeklődési körödnek megfelelő, gondosan összeválogatott tartalmakat találhatsz a közösségi médiához (amelyeket a felső sávon található „Témák” opcióra kattintva választhatsz ki). Ez segít abban, hogy közösségi médiád mindig friss, releváns tartalommal legyen tele.

A Crowdfire segítségével személyre szabott tartalmakat hozhat létre minden közösségi média hálózatra. Még a közzététel előtt megnézheti, hogyan fognak kinézni a bejegyzései, és beütemezheti őket, hogy tökéletes időzítéssel és maximális hatással érjék el céljukat.

A Crowdfire fantasztikus elemzési és jelentési lehetőségeket kínál. Válassza ki az Ön számára érdekes adatokat, készítsen átfogó jelentést az összes közösségi média fiókjáról, és tartsa szemmel a versenyt, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon.

A Crowdfire legjobb funkciói

Személyre szabott tartalom létrehozása különböző közösségi média hálózatokhoz

Előre kiválasztott témák alapján készült tartalmi javaslatok

Tartalom előnézetek

Bejegyzések ütemezése

Robusztus jelentéskészítési funkciók

A Crowdfire korlátai

Néhány felhasználó említette, hogy irreleváns tartalmi javaslatokat kapott.

Több integrációval is profitálhat

Crowdfire árak

Ingyenes : 0 USD (legfeljebb három fiók)

Plusz : 7,48 dollár öt fiókért

Prémium : 37,48 dollár 10 fiókért

VIP: 74,98 dollár 25 fiókért

Crowdfire értékelések és vélemények

G2 : 4/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (30+ értékelés)

3. StoryChief

A tartalomkezelés, a több közösségi média fiókra való posztolás, a szövegírás, az együttműködés és a tartalomnaptárak összeállítása miatt több marketingplatform között kell váltogatni, ami bárki türelmét próbára teheti. Szerencsére van egy alkalmazás, amely véget vethet a káosznak: a StoryChief.

Az egyik legkedveltebb funkció a átfogó tartalomnaptár, amely lehetővé teszi, hogy áttekintse a nagy képet és a részleteket is. Szervezze meg kampányait, ütemezze be a különböző csatornákon való posztolást, és pillanatok alatt indítsa el online jelenlétét!

A StoryChief robusztus tartalomkezelési opcióival teljes ellenőrzést kapsz. Használd a szűrési opciókat a releváns tartalmak megtalálásához, ellenőrizd, hogy cikkeid és bejegyzéseid hogyan hatnak a közönségedre, és kövesd nyomon a határidőket, a közreműködőket és a jóváhagyások állapotát.

A StoryChief AI Power Mode funkciója egy hatékony eszköz, amely segít leküzdeni az írói blokkot és releváns, vonzó tartalmakat generálni. Használja arra, hogy vonzó kampányokat hozzon létre, növelje jelenlétét a közösségi médiában, és blogjait és bejegyzéseit több nyelvre lefordítsa. ?

A StoryChief legjobb funkciói

Hatékony tartalomnaptár együttműködési lehetőségekkel

Könnyű tartalomkezelés

AI Power Mode

Több mint 1000 integráció

A StoryChief korlátai

Az árak magánszemélyek vagy kisvállalkozások számára túl magasak lehetnek.

Lehetne mobilbarátabb

A StoryChief árai

Az árakról a weboldalon találsz részletes információkat, mivel többféle csomag és kiegészítő opció áll rendelkezésre.

StoryChief értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

4. FeedHive

Ismerje meg a FeedHive-ot, a közösségi média kezelő eszközt, amely az AI előnyeit kihasználva segít növelni online jelenlétét és bevonni közönségét.

A platform hatékony eszközökkel rendelkezik a tartalom tervezéséhez és méretezéséhez. A drag-and-drop felület segítségével néhány kattintással hozzáadhat tartalmat a naptárához, megtekintheti a bejegyzéseket, és testreszabhatja őket a különböző közösségi média platformokhoz.

Egy másik kényelmes és időtakarékos funkció a Social Inbox, amely összegyűjti az összes kommentet, említést és választ a közösségi médiából, és lehetővé teszi, hogy egyetlen helyről válaszoljon rájuk.

A platform szupersztárja a FeedHive Al nevű írási asszisztens. Használja posztötletek generálására, tartalmának teljesítményének előrejelzésére, a legjobb posztolási időpontok ellenőrzésére a hatótávolság szempontjából, valamint a népszerű témák elemzésére.

A FeedHive legjobb funkciói

Drag-and-drop tartalomnaptár

Social Inbox a követőkkel való interakciók központosításához

FeedHive AI

Több mint 3000 testreszabható sablon

A FeedHive korlátai

Alkalmi ellenőrzési problémák

A platform ügyfélszolgálata lehetne gyorsabb

FeedHive árak

Creator : 19 USD/hó, maximum négy közösségi fiókhoz

Brand : 29 USD/hó, maximum 10 közösségi fiókhoz

Üzleti : 99 USD/hó, maximum 100 közösségi fiókhoz

Ügynökség: 299 USD/hó, maximum 500 közösségi fiókhoz

FeedHive értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (80+ értékelés)

5. SocialBee

A SocialBee segítségével üzleti vállalkozása online közösségi méhcsaláddá válhat! Tartsa karban közösségi média jelenlétét, lépjen kapcsolatba követőivel, és tegyen közzé olyan tartalmakat, amelyek a közönséget úgy vonzzák, mint a méz a medvéket. ?

Ez a közösségi média kezelő eszköz könnyen használható irányítópulttal rendelkezik – az összes közösségi hálózata megjelenik a kezdőlapon, és testreszabhatja a bejegyzéseit, egyedi ütemterveket hozhat létre, és beállíthat értesítéseket mindegyikhez.

Egyszerűsítse a tartalomkezelést a SocialBee AI asszisztensével, amely képeket és feliratokat generálhat, miközben Ön más feladatokkal foglalkozik. A platform Canva-val való zökkenőmentes integrációjának köszönhetően a vonzó vizuális elemek létrehozása gyerekjáték!

A tartalom szervezésében a SocialBee áll az Ön oldalán. Lehetővé teszi tartalomkategóriák beállítását és a különböző közösségi média platformokon történő posztok ütemezését a kiválasztott időpontokban. Az automatikus posztolást pedig bármikor szüneteltetheti – a rugalmasság és az ellenőrzés a legfontosabb.

A platform központi beérkező levelek mappája segít nyomon követni a megjegyzéseket és említéseket, és gyors válaszokkal elégedetté tenni követőit. Minden platformhoz létrehozhat Engage táblákat, hogy minden rendezett legyen, és egyetlen megjegyzés vagy említés se maradjon ki.

A SocialBee legjobb funkciói

Intuitív irányítópult

Hatékony AI asszisztens

Központi beérkező levelek mappa

Engage táblák

A SocialBee korlátai

A felhasználói felület frissítésre szorul

Az automatikus bejegyzések beállítása lassú lehet

A SocialBee árai

Bootstrap : 24,20 USD/hó felhasználónként

Accelerate : 40,80 USD/hó felhasználónként

Pro: 82,50 USD/hó felhasználónként

SocialBee értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

6. Postoplan

A sikeres marketingstratégiák általában a 5P-s sikerrecept-en alapulnak: a megfelelő tervezés megakadályozza a gyenge teljesítményt. Ez a filozófia áll a Postoplan alapjain, amely a közösségi média tartalmának tervezésén és ütemezésén alapul, hogy időt takarítson meg és növelje a termelékenységet.

A Postoplan segítségével a közösségi média marketingesek egyetlen helyről irányíthatják a különböző közösségi média platformokon megjelenő tartalmaikat. A bejegyzések ütemezése, előnézetük megtekintése és a közzététel időpontjának szerkesztése csak néhány kattintással elvégezhető. A tömeges ütemezésnek köszönhetően hónapokkal előre megtervezheti tartalmait, és elkerülheti a szűk keresztmetszeteket.

A Postoplan segítségével központi beérkező levelek mappájából DM-eken és kommenteken keresztül kommunikálhat követőivel, így nem kell többé az alkalmazások között ugrálnia, hogy reagálóképes maradjon.

A platform két beépített grafikus szerkesztővel rendelkezik, több mint kétmillió képből álló könyvtárral, így gyorsan és egyszerűen készíthet lenyűgöző vizuális elemeket.

Az AI-alapú Postoplan segít megtalálni a legjobb időpontokat a tartalom közzétételéhez és a nagyobb közönség vonzásához.

A Postoplan legjobb funkciói

Egyszerű tartalomütemezés

Tömeges ütemezési lehetőségek

Központi beérkező levelek mappa a könnyű kommunikációért

Kiváló grafikus szerkesztők

AI-alapú posztolási javaslatok

A Postoplan korlátai

Az Instagrammal való kapcsolat lassú lehet.

Előnyös lehet a kevésbé népszerű közösségi média platformokkal való kapcsolatok kiépítése

A Postoplan árai

Kezdő ár : 69 USD/év két fiókért

Üzleti: 99 USD/év öt fiókért

Postoplan értékelések és vélemények

Trustpilot : 4,8/5 (50+ értékelés)

G2: 4,7/5 (10 értékelés)

7. Seismic (Percolate)

A közönség számára releváns, személyre szabott tartalom rendszeres létrehozása az egyik legnagyobb marketing kihívás. A Seismic (korábban Percolate néven ismert) segítségével a tartalom előállításának keze a te kezedben van. ?

A platform egy egyedülálló funkciót kínál, az Enablement Planner-t. Ez segít Önnek és csapatának megérteni, hogy milyen tartalom érdekli a közönségét, és átfogó terveket készíteni, amelyek segítenek elérni céljait.

A LiveDocs opcióval pedig adatokat vonhat le CRM-jéből és más platformokról, és olyan dokumentumokat és prezentációkat készíthet, amelyek a közönség problémáira reagálnak és érdekeiknek megfelelnek. A Seismic segítségével összeállíthatja és kombinálhatja a tartalmakat a különböző ügyfelek számára, és néhány kattintással több száz (vagy akár több ezer!) dokumentumot hozhat létre.

A Seismic (Percolate) legjobb funkciói

Enablement Planner

LiveDocs

Különböző integrációk népszerű platformokkal

Tartalom automatizálás

A Seismic (Percolate) korlátai

Egyes felhasználók szerint a jelentési opciók zavarosak.

Meredekebb tanulási görbe

Seismic (Percolate) árak

Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Seismic (Percolate) értékelések és vélemények

G2 : 3,7/5 (70+ értékelés)

TrustRadius: 8,1/10 (40+ értékelés)

8. Agorapulse

Készen állsz a közösségi média varázslatos világára? Az Agorapulse egy átfogó közösségi média menedzsment megoldás, amely teljes ellenőrzést biztosít a tartalmaid felett! ?

A Canva integrációtól a képvágóig, a bejegyzések előnézetéig és a mentett hashtagekig az Agorapulse minden szükséges eszközt biztosít a közösségi média menedzsereknek ahhoz, hogy olyan tartalmakat készítsenek, amelyeket a közönségük imádni fog. Ha hiányzik az inspiráció, vagy fel kell frissítenie a bejegyzéseit, bízza magát a platform írási asszisztensére, amely a helyes irányba tereli Önt.

Az Agorapulse social listening (közösségi médiafigyelés) funkcióval rendelkezik – „hallgassa meg”, mit mondanak az emberek a vállalkozásáról (és a versenytársairól), és tájékozottan reagáljon a beszélgetésekre.

A platform minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyre megbízható elemzések elkészítéséhez szükség van. Tekintse meg a releváns mutatókat, nézze meg, mi működik a közönsége számára, és fedezze fel a főbb trendeket, mindezt az Agorapulse-on belül.

Az Agorapulse legjobb funkciói

Írási asszisztens

Közösségi médiafigyelő funkciók

Fejlett elemzési és jelentési lehetőségek

Támogatja a valós idejű együttműködést

Az Agorapulse korlátai

Nem támogatja a kevésbé népszerű közösségi hálózatokat

A bejegyzések ütemezése néha hibásan működik

Agorapulse árak

Standard : 49 USD/hó felhasználónként

Professional : 79 USD/hó felhasználónként

Haladó : 119 USD/hó felhasználónként

Egyedi: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Agorapulse értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (700+ értékelés)

9. Hootsuite

A Hootsuite vonzereje a könnyű használatában rejlik – a kezelőfelületén egyetlen helyről irányíthatja az összes tartalomkezelési funkciót. Különböző csatornákon hozhat létre, ütemezhet és tehet közzé tartalmakat, ezzel időt takarítva meg és növelve a termelékenységet. ?

Kifogytál a feliratok vagy bejegyzések ötleteiből? Ne aggódj, mert az OwlyWriter AI segíthet. Csak annyit kell tenned, hogy megírod a promptot, és az írási asszisztens érdekes tartalmi ötletekkel válaszol. Használhatod a platform hashtag generátorát is, hogy biztosan a megfelelő emberekhez jussanak el a bejegyzéseid.

A tömeges közösségi média ütemezésnek köszönhetően előre tervezhet és másra koncentrálhat, tudva, hogy a Hootsuite automatikusan közzéteszi a bejegyzéseit.

Használja a platform Naptár és Lista nézetét, hogy áttekintse a közzétett és ütemezett tartalmakat, és felismerje a hiányosságokat és a lehetséges lehetőségeket.

A Hootsuite legjobb funkciói

Központosított irányítópult

OwlyWriter AI

Tömeges közösségi média ütemezés

Több nézet

A Hootsuite korlátai

A felhasználói felület frissítésre szorul

Alkalmi fiókleválasztások

Hootsuite árak

Professional : 99 USD/hó egy felhasználó számára

Csapat : 249 USD/hó három felhasználó számára

Üzleti : 739 USD/hó öt felhasználó számára

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hootsuite értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 3400 értékelés)

10. Sprout Social

Hagyja, hogy marketingkampányai növekedjenek és virágozzanak a Sprout Social segítségével! ☘️

Ez a CoSchedule alternatíva A-tól Z-ig mindenre kiterjed, a tartalomötletek generálásától a bejegyzések közzétételén és a közönséggel való kommunikáción át.

Találja meg kreatív inspirációját a platform Tartalomjavaslatok funkciójával, és készítsen vonzó bejegyzéseket, amelyek tükrözik márkáját.

A tartalom megfelelő időben történő közzététele elengedhetetlen az elkötelezettség szempontjából. Ahelyett, hogy elemezné, mikor érdemes közzétenni, hagyja, hogy a Sprout Social algoritmusai elvégezzék a háttérmunkát, és javasolják a legjobb időzítést.

Ön és csapata összefoghatnak, és közösen dolgozhatnak a tartalomnaptáron – rangsorolhatják a konkrét tevékenységeket, hosszú távú terveket készíthetnek, és felismerhetik a hiányosságokat, amelyeket értékes anyagokkal pótolhatnak.

Ez a közösségi média menedzsment platform lehetővé teszi, hogy lenyűgöző AI-alapú hallgatói képességekkel biztosítsa versenyelőnyét. Kövesse nyomon, mit mond a közönség a márkájáról és versenytársairól, vizsgálja meg a közönség preferenciáit, azonosítsa a trendeket, és ennek megfelelően optimalizálja marketing- és közösségi média stratégiáját.

A Sprout Social legjobb funkciói

Tartalomjavaslatok

A tartalom közzétételének legjobb időpontját elemző algoritmusok

Hallgatási lehetőségek

Kollaboratív tartalomnaptár

A Sprout Social korlátai

A műszerfal zavarosnak tűnhet

A platform funkcióinak megértése időbe telhet.

Sprout Social árak

Standard : 249 USD/hó

Professional : 399 USD/hó

Haladó : 499 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Sprout Social értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 2500 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

Ismerje meg a Sprout Social versenytársait!

CoSchedule alternatívák – Engedje szabadjára marketing potenciálját a megfelelő platformmal

Ha közösségi média menedzsment platformot vagy eszközt keres, amely segít a tartalmak megfelelő időben történő ütemezésében és közzétételében, akkor a bemutatott CoSchedule alternatívák közül biztosan talál magának valót.

Dolgozzon együtt marketingötleteken és indítson sikeres kampányokat a ClickUp segítségével!

Ha azonban egy olyan all-in-one megoldást keres, amely hatékony marketingeszközöket kínál, és kiterjedt funkcióinak listájához első osztályú feladat- és projektmenedzsmentet is hozzáad, próbálja ki ingyen a ClickUp-ot! ?