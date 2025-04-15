A 11 legjobb online naptár 2025-re (ingyenes és fizetős)

Mennyire függ a naptárától? Gondoljuk, hogy nagyon!

Megbízható online naptár nélkül a napirendjének nyomon követése olyan, mintha hurrikánban próbálna konfettit elkapni.

A teendőlistán túlmutatva a naptár teljes áttekintést ad a nap, a hét vagy a hónap során tervezett tevékenységekről. Megtervezi az idődet, és emlékeztetőket küld a megfelelő személyeknek, pont akkor, amikor szükségük van rá. 🔔

A kérdés azonban továbbra is fennáll: melyik naptáralkalmazás a legjobb?

11 lehetőséget gyűjtöttünk össze, amelyeket intuitív felületük, hatékony időbeosztási funkcióik és több eszközön való robusztus integrációjuk alapján választottunk ki.

Vessünk egy pillantást a funkcióikra.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Összegyűjtöttük a 2025-ös év legjobb naptár- és ütemezési eszközeit, amelyek mindegyike egyedi funkciókkal rendelkezik, hogy megfeleljen a különböző ütemezési igényeknek: ClickUp: A legjobb AI-alapú integrált feladatütemezéshez

Calendly: A legjobb találkozók ütemezéséhez és időpontfoglaláshoz

Google Naptár: A legjobb személyes és szakmai feladatkezeléshez

Microsoft Outlook Naptár: A legjobb a Microsoft 365 eszközökkel való integráláshoz

Apple Naptár: A legjobb azoknak az Apple-felhasználóknak, akiknek egyszerű, beépített naptárra van szükségük.

Zoho Calendar: A legjobb csapatok ütemezéséhez és erőforrások lefoglalásához

Fantastical: A legjobb több naptárfiók egyszerű integrálásához

Any. do Calendar: A legjobb megoldás a feladatok és A legjobb megoldás a feladatok és a naptárkezelés egyetlen alkalmazásban történő összevonásához

Cozi: A legjobb családi naptárak és feladatok összehangolásához

Teamup Calendar: A legjobb a csapat munkamenetének és rendelkezésre állásának szervezéséhez

Monday. com Calendar: A legjobb a projekt ütemtervének és a feladatok részleteinek vizualizálásához

Mit kell keresni az online naptárakban?

⭐ Kiemelt sablon Elveszett a naptárkáoszban és a lekést határidőkben? Próbálja ki az ingyenes ClickUp naptártervező sablont, hogy egyszerűsítse a menetrendjét és valóban elvégezze a feladatokat. Ingyenes sablon letöltése A ClickUp naptártervező sablonja az események, tevékenységek és feladatok kezelésében és nyomon követésében segít.

A legjobb naptáralkalmazások megtalálása megváltoztathatja az idő- és feladatkezelés módját. Íme egy áttekintés azokról az alapvető funkciókról, amelyeket érdemes figyelembe venni a választás előtt.

Platformok közötti kompatibilitás: Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás könnyen szinkronizálható más naptárakkal okostelefonján, táblagépén és számítógépén, így bárhol is legyen, mindig naprakész lesz.

Felhasználóbarát felület: Keressen olyan eszközt, amelynek használata természetesnek tűnik, függetlenül attól, hogy személyes eseményeket ad hozzá a telefonjáról, vagy a munkahétjét tervezi a számítógépén; a letisztult és intuitív kialakítás elengedhetetlen.

Biztonság és adatvédelem: Válasszon olyan alkalmazást, amely erős titkosítással, egyértelmű adatvédelmi irányelvekkel és kétfaktoros hitelesítéssel rendelkezik, hogy adatai biztonságban legyenek.

Rugalmas ütemezés: Válasszon olyan platformot, amelyen eseményeket hozhat létre, szerkeszthet és áthúzhat, így Válasszon olyan platformot, amelyen eseményeket hozhat létre, szerkeszthet és áthúzhat, így a naptár szervezése egyszerűvé válik.

Egyszerű megosztás: Válasszon olyan alkalmazást, amely lehetővé teszi, hogy eseménymeghívókat küldjön csapattagjainak, és akár teljes naptárakat is megoszthasson, akárcsak egy dedikált Válasszon olyan alkalmazást, amely lehetővé teszi, hogy eseménymeghívókat küldjön csapattagjainak, és akár teljes naptárakat is megoszthasson, akárcsak egy dedikált feladatütemező szoftver.

Értesítések: Válasszon olyan eszközt, amely lehetővé teszi a közelgő eseményekre vonatkozó testreszabható riasztások beállítását, a finom figyelmeztetésektől az összes fontos feladat és megbeszélés ismétlődő értesítéseiig.

💣 További segítségre van szüksége? Válasszon egy időblokkoló funkcióval rendelkező eszközt, hogy a feladatra koncentrálhasson, miközben biztosítja, hogy minden fontos feladatnak legyen egy külön helye a naptárában.

A 11 legjobb online naptár

1. ClickUp (A legjobb integrált projekttervezéshez és feladatütemezéshez)

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, naptárát időgazdálkodási erőművé alakította.

Mert a ClickUp Calendar több, mint egy egyszerű találkozóütemező.

Összekapcsolja a feladataidat a naptáraddal, AI-alapú prioritásmeghatározást és automatikus kiigazításokat kínál, hogy mindig naprakész legyél.

Próbáld ki a ClickUp naptárat Használja a ClickUp Calendar mesterséges intelligenciával támogatott ütemezőjét, hogy mindig kézben tartsa kötelezettségeit.

Például a ClickUp AI automatikusan javasol időpontokat a feladatokhoz a naptárában rendelkezésre álló idő alapján. Ez a funkció segít hatékonyan beosztani az időt a prioritásaihoz, anélkül, hogy manuálisan kellene keresnie szabad időpontokat a megbeszélések között.

Ha bekapcsolja az AI gombot a Prioritások között egy feladat mellett, az AI javaslatot tesz arra, hogy hol ütemezze be a feladatot a naptárába. Ha egyetért a javaslattal, könnyedén hozzáadhatja a naptárához.

Emellett javaslatokat is adhat a prioritást élvező feladatokra. Ez a funkció segít a legfontosabb feladatokra koncentrálni az elmaradt munkák és a jelenlegi prioritások elemzésével.

A ClickUp segítségével a naptár lényegében a munkatervezőjévé válik, amelyet mesterséges intelligencia működtet, és amelyben a feladatok már előre be vannak állítva. Nyomon követheti az időt, becsléseket állíthat be, jegyzeteket adhat hozzá, és bárhonnan megtekintheti az időjelentéseket a munkaterületén.

A ClickUp Calendar segítségével soha többé nem fogsz lemaradni a találkozókról és a határidőkről.

A megosztás is egyszerű. Akár a csapatodnak, akár külső érdekelt feleknek szánod, biztonságosan megoszthatod a naptáradat. Ők valós időben láthatják a frissítéseket, így nem kell e-mailben emlékeztetőket küldened a változásokról.

A ClickUp Reminders egy másik elengedhetetlen eszköz a termelékenységi arzenáljában.

Ez a praktikus funkció lehetővé teszi, hogy a feladatokhoz fűzött megjegyzéseket hasznos emlékeztetőkké alakítsa. Emellett fontos fájlokkal, médiákkal és határidőkkel is kiegészítheti a kontextust, így amikor eljön a követés ideje, pontosan tudni fogja, mi a helyzet és miért fontos.

A ClickUp Reminders segítségével e-mailben kaphat összefoglalót a határidőre eső, kezdődő vagy akár már lejárt feladatokról.

Most pedig itt van egy bónusz, ami szerintünk tetszeni fog Önnek. Tervezzen okosabban a ClickUp naptártervező sablonjával .

Töltse le ezt a sablont A ClickUp naptártervező sablonjával megszabadulhatsz a tervezés stresszétől.

Könnyű olyan ütemtervet készíteni, amelyet a csapata követni tud, így mindenki a terv szerint haladhat. Nincs többé szükség a kerék újrafeltalálására, nincs többé szilárd struktúra. Testreszabhatja kedve szerint, és máris készen áll a munkára.

Ez a sablon segít Önnek:

Napi, heti és havi feladatok szervezése egy helyen

Könnyedén nyomon követheti a határidőket és a fontos dátumokat

A munkafolyamatok és a projekt előrehaladása egy pillanat alatt áttekinthető

A ClickUp legjobb funkciói

Egységes projektmenedzsment : Hozzon létre egy : Hozzon létre egy ClickUp munkaterületet a projektjéhez, és csoportosítsa az összes feladatot és alfeladatot mappákba és terekbe; adjon hozzá csapattagokat, és állítsa be az ütemtervet és a prioritásokat, hogy minden zökkenőmentesen működjön.

Sablonkönyvtár : Használja a : Használja a ClickUp naptár teendőlista sablonját, hogy gyorsan áttekintse heti, kétheti vagy havi kilátásait, és a pillanatban a szerepéhez leginkább megfelelő módon tervezzen.

Egységes naptárnézet: A ClickUp naptár integrálódik a Google és az Outlook naptárakkal, így a feladatok és események egy helyen tekinthetők meg, kétirányú szinkronizálással, amely tükrözi a két rendszerben bekövetkező változásokat.

Feladatok és időblokkolás: Könnyedén blokkolhat időt feladatokra a ClickUp backlogból való húzással és elhelyezéssel vagy manuális ütemezéssel. A naptári eseményekbe közvetlenül hozzáadhatja a releváns feladat részleteit és erőforrásokat.

Prioritások és ütemezés: A naptár oldalsávján megtekintheti a prioritásokat, a lejárt feladatokat és a hátralévő feladatokat, majd beütemezheti őket a naptárába. Az AI emellett javaslatot is tehet a feladatok elvégzésének optimális időpontjára.

Jobb együttműködés: tekintse meg kollégái ütemtervét, és keresse meg az átfedő szabad időpontokat, hogy hatékonyan ütemezze meg a találkozókat. A naptár kiemeli a közös szabad időpontokat, hogy egyszerűbbé tegye a koordinációt.

Átfogó naptárkezelés: Kezelje az összes feladatot, eseményt és találkozót egy helyen, biztosítva ezzel a kiegyensúlyozott és szervezett ütemtervet, valamint a feladatok részleteihez és a találkozók információihoz való könnyű hozzáférést.

A ClickUp korlátai

A sokféle funkció néha túlnyomó lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

🔍 Tudta? Az AI ütemezési eszközök akár 40%-kal is csökkenthetik az időráfordítást, mivel személyre szabott heti ütemtervet készítenek, és 25%-kal több feladat elvégzésében segítenek.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 18%-a szeretné az AI-t használni az életének szervezésére naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével. További 15% szeretné, ha az AI végezné a rutin feladatokat és az adminisztratív munkát. Ehhez az AI-nak képesnek kell lennie a következőkre: megérteni a munkafolyamatban szereplő egyes feladatok prioritási szintjeit, végrehajtani a feladatok létrehozásához vagy módosításához szükséges lépéseket, valamint automatizált munkafolyamatokat beállítani. A legtöbb eszköz egy vagy két ilyen lépést képes végrehajtani. A ClickUp azonban segített a felhasználóknak több mint 5 alkalmazást konszolidálni a platformunk segítségével! Próbáld ki az AI-alapú ütemezést, amelynek segítségével a feladatokat és a találkozókat prioritási szintjük alapján könnyedén eloszthatod a naptár szabad időpontjai között. A ClickUp Brain segítségével egyedi automatizálási szabályokat is beállíthatsz a rutin feladatok kezeléséhez. Búcsút inthetsz a túlterheltségnek!

2. Calendly (A legjobb találkozók ütemezéséhez és időpontfoglaláshoz)

via Calendly

A Calendly egy ütemezési eszköz, amely egyszerűsíti a találkozók és időpontok lefoglalását. Lehetővé teszi, hogy közvetlenül a beérkező levelek mappájából, a LinkedIn-ről vagy a CRM-ről ossza meg elérhetőségét, így mások lefoglalhatnak egy mindkettőjüknek megfelelő időpontot – nincs szükség oda-vissza e-mailekre.

Emellett egyedi irányítópultot is létrehozhat az aktivitási trendek és eseménytípusok nyomon követéséhez, ami különösen hasznos a csapatok ütemtervének kezeléséhez.

A Calendly legjobb funkciói

Útvonaltervező űrlapok : Azonnal minősítsd, irányítsd és ütemezd meg a találkozókat a nagy értékű potenciális ügyfelekkel és ügyfelekkel közvetlenül a weboldaladról.

Személyre szabás : Határozz meg felső határokat a megbeszélésekre, vagy adj hozzá puffert a megbeszélések előtt vagy után, hogy megőrizd a szabadidőd.

Emlékeztetők: Eseményemlékeztetőket és visszaigazolásokat küldhet e-mailben vagy SMS-ben, hogy növelje a részvételi arányt.

A Calendly korlátai

A különböző típusú események és a ütemezéshez kapcsolódó szabályok kissé zavarosak lehetnek.

Egyes testreszabási lehetőségek csak fizetős előfizetéssel érhetők el, ami jelentős hátrány lehet azok számára, akik személyre szabottabb élményt keresnek.

A Calendly árai

Ingyenes

Alapcsomag: 12 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 15 USD/évtől

Calendly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 2200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3800 értékelés)

➡️ További információk: A 10 legjobb Calendly alternatíva és versenytárs

3. Google Naptár (A legjobb személyes és szakmai feladatkezeléshez)

a Google Naptár segítségével

Annak ellenére, hogy csak alapvető funkciókat kínál, a Google Naptár továbbra is a legszélesebb körben használt eszköz a személyes élet és a szakmai teendők egy helyen történő kezeléséhez.

Időhöz kötött feladatokat adhat hozzá, harmadik féltől származó alkalmazások eseményadatait integrálhatja, és létrehozhat egy „Találkozó ütemezést”, amely lehetővé teszi mások számára, hogy egy foglalási oldalon válasszanak ki találkozó időpontokat.

A Google Naptár legjobb funkciói

Insights : Használja a „Time Insights” funkciót, hogy nyomon követhesse a napirendjét; mindig tudja, mire fordítja az idejét és kivel tölti azt.

RSVP opciók : Válaszoljon a találkozó meghívókra helyspecifikus RSVP-vel; tájékoztassa csapatát arról, hogy hol fog dolgozni.

Egyedi naptárak: Készítsen és kezeljen több naptárat különböző célokra, például csapatnyaralásokra vagy rendszeres megbeszélésekre.

A Google Naptár korlátai

Az eszköz nem túl jó arra, hogy mások elérhetőségét megnézze, mivel a felhasználói folyamat kissé furcsa.

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy több fiók vagy naptár összekapcsolása egybe kissé bonyolult, összehasonlítva a Google Naptár alternatíváival

A Google Naptár árai

Google-fiókkal ingyenesen használható, további prémium funkciók fizetős Google Workspace előfizetéssel érhetők el.

Google Naptár értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 42 000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 3300 értékelés)

💡Profi tipp: Használj Google Naptár sablont, hogy több feladat és határidő között is szervezett maradhass.

via Microsoft Outlook Naptár

Ha e-mailekhez az Outlookot használja, és olyan megosztott naptáralkalmazásokat keres, amelyek illeszkednek a jelenlegi munkafolyamatához, akkor a Microsoft Outlook Naptár pontosan az, amire szüksége van. Beállíthat emlékeztetőket, megoszthatja elérhetőségét, vagy megbeszéléseket tervezhet a Microsoft Teams vagy a SharePoint segítségével.

A Microsoft Outlook Naptár legjobb funkciói

Találkozók engedélyezése : rejtse el vagy ossza meg a magánjellegű találkozók részleteit a szervezet tagjainak.

Felvételek és jegyzőkönyvek: Ha nem tud részt venni egy értekezleten, válassza a „Kövess” lehetőséget, és kérje meg az értekezlet szervezőjét, hogy rögzítse az értekezletet.

Összefoglalók: A naptári eseményből közvetlenül hozzáférhet a korábbi értekezletek fájljaihoz, felvételeihez és jegyzőkönyveihez.

A Microsoft Outlook Naptár korlátai

Lehet, hogy az eszköz nem támogatja teljes mértékben a naptárak és névjegyek bizonyos adat- és szinkronizálási szabványait.

Nem teszi lehetővé különböző időzónák hozzárendelését egy esemény kezdési és befejezési idejéhez.

A Microsoft Outlook Naptár árai

Ingyenesen használható, a prémium funkciók Microsoft 365 előfizetéssel érhetők el.

Microsoft Outlook Naptár értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 2900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 2000 értékelés)

🎈Érdekesség: A 18. században Svédország rövid ideig használta a február 30-át, amikor a Julián-naptárról a Gergely-naptárra váltott, de a változást megzavarta a Nagy Északi Háború. 1712-ben Svédország visszaállította a Julián-naptárt, hozzáadva extra szökőnapokat, majd 1753-ban átállt a Gergely-naptárra.

5. Apple Calendar (A legjobb azoknak az Apple-felhasználóknak, akiknek egyszerű, beépített naptárra van szükségük)

via Apple

Az Apple Naptár a lehető legegyszerűbb. Szinkronizálja az összes eszközét, és integrálható olyan eszközökkel, mint az iCloud és a Google Naptár. Apple-felhasználóként külön naptárakat állíthat be munkahelyi, személyes vagy családi eseményekhez, és akár utazási időre vonatkozó értesítéseket is kaphat a tervezett találkozókról.

Ha a Fantastical alternatíváit keresi, az Apple Calendar ugyanazokat a kényelmi funkciókat kínálja, további költségek nélkül.

Az Apple Naptár legjobb funkciói

Testreszabás : Különböző színekkel jelölheti a különböző típusú eseményeket, így vizuálisan is áttekinthetőbbé válik a naptár, és könnyebben azonosíthatók az események.

Adatvédelem : Döntsd el, hogy a csapat tagjai közül kiknek legyen csak olvasási hozzáférésük a naptárhoz, és kiknek legyen jogosultságuk módosításokra.

Naptár nézetek: Válassz a nap, hét, hónap és év nézetek közül a preferenciáidnak megfelelően.

Az Apple Naptár korlátai

1 GB-os teljes adatkorlát és 20 MB-os eseményenkénti korlát (mellékletekkel együtt) miatt nem ideális azoknak a felhasználóknak, akik gyakran osztanak meg nagy fájlokat vagy multimédiás tartalmakat az eseményekkel.

A privát naptárak legfeljebb 100 személlyel oszthatók meg.

Az Apple Naptár árai

Ingyenesen használható minden Apple eszközön

Apple Naptár értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (190+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Zoho Calendar (A legjobb csapatok ütemezéséhez és erőforrások lefoglalásához)

via Zoho Calendar

A Zoho Calendar „Smart Add” funkciójával űrlapok kitöltése nélkül hozhat létre eseményeket.