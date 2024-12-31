13 legjobb naptárkezelő eszköz, hogy szervezett maradhasson

A legtöbb barátom azt a munkaidőt részesíti előnyben, amelyik nekik a legjobban megfelel – és nem csak ők.
A Gartner megállapította, hogy amikor a szervezetek „radikális rugalmasságot” biztosítottak a munkaidő és a munkavégzés helye tekintetében, a kiemelkedő teljesítményt nyújtók száma 40%-kal nőtt.
A nagyobb autonómia azonban hatékony időgazdálkodási kihívásokkal is jár.
Valójában az emberek 94%-a szerint a jobb időgazdálkodás növelheti a termelékenységet. Ebben a tekintetben a naptárkezelő eszközök jelentik a különbséget.
A naptárkezelő eszközökkel kapcsolatos tapasztalataim és a ClickUp csapat kutatásai alapján összeállítottam egy listát a 13 legjobb naptárkezelő eszközről, amelyek segítenek hatékonyan kezelni a projekteket és fenntartani a munka és a magánélet egyensúlyát.
Mit kell keresnie a naptárkezelő alkalmazásokban?
Már rég elmúltak azok az idők, amikor jegyzetfüzeteket hordtunk a hátizsákunkban. Ma már telefonjainkon, táblagépeinken és laptopjainkon is vannak napi tervező alkalmazások. Bármelyik eszközről hozzáférhetünk a digitális tervezőhöz, amelyen dolgozunk. Csak egy naptárkezelő alkalmazásra van szükségünk, amely mindegyiken szinkronizálható.
Íme egy kiváló naptárkezelő alkalmazás elengedhetetlen funkciói:
- Adatbiztonság: Válasszon olyan naptáralkalmazásokat, amelyek robusztus biztonsági funkciókat kínálnak személyes és szakmai adatai számára.
- Integráció: Gondoskodjon arról, hogy a naptárplatform zökkenőmentesen szinkronizálódjon az e-mailjeivel, feladatkezelő és egyéb eszközeivel, valamint naptáralkalmazásaival.
- Automatizált funkciók: Keresse meg a naptáralkalmazásokban az ütemezés, emlékeztetők és ismétlődő események opcióit.
- Mesterséges intelligencia: Ellenőrizze, hogy használhatja-e a természetes nyelvfeldolgozást (NLP) az AI-tervezőjéhez és naptárához az intuitív feladatütemezéshez.
- Együttműködés: A legjobb naptáralkalmazások, amelyek naptármegosztási és találkozóütemezés funkciókkal rendelkeznek.
- Könnyű használat: Válassza ki az intuitív naptáralkalmazást, hogy ne kelljen időt töltenie bonyolult funkciók használatával.
- Mobil kompatibilitás: Győződjön meg arról, hogy a naptáralkalmazás jól működik okostelefonján, laptopján és táblagépén.
- Felhasználói felület: Válasszon egy naptárplatformot, hogy könnyedén testreszabhassa a napi, heti és havi nézeteket.
- Testreszabás: Keresse meg a munkastílusához illeszkedő beállítható értesítéseket és beállításokat.
A 13 legjobb naptárkezelő eszköz a projektmenedzsmenthez
1. ClickUp (A legjobb integrált projekttervezéshez és ütemezéshez)
A ClickUp egy all-in-one projektkezelő platform, amely közös munkafolyamatok, dokumentumok és valós idejű irányítópultok segítségével köti össze a csapatomat. Imádom, hogy segít okosabban és gyorsabban dolgozni, mivel minden egy helyen található.
A ClickUp Calendar View egy ingyenes naptáralkalmazás, amely kiemelkedik a többi közül, mert nem csak a határidők vizuális megjelenítésére szolgál, hanem interaktív munkaterületként is funkcionál, ahol bármit megtervezhetek.
A digitális naptáralkalmazásban húzhatom és elhelyezhetem a feladatokat, módosíthatom a határidőket, színkódokkal jelölhetem a feladatokat a prioritásaimnak megfelelően, valamint rendezhetem és szűrhetem a feladatokat. Szinkronizálható a külső naptáraimmal, például a Google Naptárral, és egy helyen tárolja a személyes és szakmai kötelezettségeimet.
A tervezésen túl a ClickUp projektkezelési funkciói rendkívül hatékonnyá teszik a munkámat. A feladatok függőségének létrehozása funkció számomra forradalmi változást jelentett a komplex projektek kezelésében. Ha egy feladat eltolódik, a ClickUp automatikusan módosítja az összes függő feladatot – nincs szükség manuális frissítésre.
A Gantt-diagram nézet és az idővonal nézet áttekintést ad az összes projektről és mérföldkőről, így valós időben követhetem a haladást.
Ráadásul a naptáram megosztásával ügyfeleimmel és csapattagjaimmal mindenki ugyanazon az oldalon marad, anélkül, hogy folyamatosan telefonálnunk és e-maileznünk kellene. És említettem már a ClickUp Reminders alkalmazást? Az automatikus emlékeztetők és értesítések segítségével soha nem fogok lemaradni a fontos feladatokról.
A ClickUp testreszabási funkciói még nagyobb értéket adnak. Íme, hogyan segítenek:
- A naptárat a munkastílusához igazíthatja, függetlenül attól, hogy a napi bontást vagy a magas szintű havi áttekintést részesíti előnyben.
- Az ismétlődő feladatok segítenek automatizálni a ismétlődő tevékenységeket.
- Többféle integráció olyan eszközökkel, mint a Slack, a Zoom és a Google Drive-hoz hasonló felhőalapú tárolási lehetőségek biztosítják, hogy a ClickUp zökkenőmentesen illeszkedjen a meglévő technológiai rendszerébe, így csökken a különböző platformok közötti váltás szükségessége.
A ClickUp és a Google Naptár integrációja segített egyszerűsíteni a naptáramat. A ClickUp feladatait szinkronizálhatom a Google Naptár teendőlistájával, és a két platformon végzett bármilyen változtatás valós időben megjelenik a másik platformon is.
Egy másik kiemelkedő funkció a feladatok láthatóságának testreszabása – kiválaszthatom, hogy mely listák vagy feladatok jelenjenek meg a naptáramban, így könnyebben koncentrálhatok a fontos dolgokra. Ez az integráció javította az időgazdálkodásomat, mivel összesítettem az összes ütemezésemet, így nem kell többé az eszközök között ugrálnom.
A ClickUp naptártervező sablon olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek új szintre emelték a projektmenedzsment naptáramat.
A következőket szeretem leginkább ebben a sablonban:
- A ClickUp egyéni feladatállapotok segítségével a feladatokat „Folyamatban” vagy „Felfüggesztve” állapotként jelölhetem meg.
- A ClickUp egyéni mezők rendkívül hasznosak olyan fontos adatok mentéséhez, mint a mérföldkövek és a költségek.
- A Timeline és a Monthly Planner segítségével világos képet kapok az általános munkamenetemről és az előrehaladásról.
A ClickUp Naptár teendőlista sablon megváltoztatta a napi feladatok kezelésének módját. Lehetővé teszi, hogy könnyen vizualizáljam a céljaimat és a határidőket, míg a feladatok prioritásainak meghatározása segít hatékonyabban kezelni az időmet. Azt is észrevettem, hogy egy strukturált sablon segítségével könnyebben áttekinthetem, hogy egy-egy feladat általában mennyi időt vesz igénybe.
Ezzel a sablonnal a következőket teheti:
- Könnyedén nyomon követheti az előrehaladást az egyéni állapotok segítségével.
- Rendezze a feladatokat egyedi mezők, például kategória, erőforrások, termelékenységi szint és szerepkör segítségével.
- Több nézet elérése, beleértve a találkozókérelmet, szerepkör szerint és kategória szerint
- Növelje termelékenységét az időkövetéssel és a függőségi figyelmeztetésekkel
- Legyen szervezett a vizuális feladatkezeléshez használt, színkódos feladatkezelő rendszerrel.
- Végezze el a legfontosabb feladatokat anélkül, hogy túlterhelve érezné magát.
Ez az ütemezési sablon elengedhetetlen részévé vált a munkámnak, segítve a kiemelt fontosságú feladatok elvégzését anélkül, hogy túlterheltté válnék.
A ClickUp legjobb funkciói
- A napi, heti és havi nézetek lehetővé teszik a csapatom számára a feladatok és az ütemtervek kezelését.
- A drag-and-drop ütemezés lehetővé teszi, hogy a feladatokat közvetlenül a naptárba helyezzem át.
- Vizuális eszközökkel figyelemmel kísérheti az előrehaladást és kezelheti a feladatok közötti függőségeket.
- A feladatütemények automatikusan módosíthatók a függőségek változásai alapján.
- Zökkenőmentesen integrálható a Google Naptár alkalmazással és más platformokkal az egységes ütemezés érdekében.
- A naptárak megoszthatók az ügyfelekkel vagy a csapat tagjaival, hogy mindenki naprakész legyen.
- Riasztások több eszközön
A ClickUp korlátai
- Korlátozott offline hozzáférés
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként, éves előfizetéssel
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként, éves előfizetéssel
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
A megjelenítési opciókban elérhető számos nézet (például táblázat, Gantt-diagram, naptár és sok más) szintén megkönnyíti a feladatok kezelését.
A megjelenítési opciókban elérhető számos nézet (például táblázat, Gantt-diagram, naptár és sok más) szintén megkönnyíti a feladatok kezelését.
2. Wrike (A legjobb a naptárnézetben történő erőforrás-elosztáshoz)
A Wrike egy hatékony projektkezelő eszköz, amely robusztus együttműködési funkcióiról ismert. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy megosztott naptárak segítségével több projektet is kezeljenek. A Wrike idővonal-nézete és a megosztott csapatnaptárak segítségével a vezetők könnyen áttekinthetik a feladatokat és hatékonyan oszthatják el az erőforrásokat.
A Google Drive, Slack és Microsoft Teams platformokkal való integrációja segít a kommunikáció egyszerűsítésében. A valós idejű együttműködési funkciók megkönnyítik a haladás nyomon követését és a szükséges kiigazításokat, így a Wrike ideális nagy csapatok számára, amelyek sok közreműködővel dolgoznak komplex projektekben.
A Wrike legjobb funkciói
- Vizualizálja az erőforrásokat és kerülje el az ütemtervezési ütközéseket a dinamikus munkaterhelési naptárak segítségével.
- Szervezze meg projektjeit és feladatait egy világos ütemtervvel és feladat alapú naptár nézettel.
- Átütemezheti vagy módosíthatja az idővonalakat a naptárban található drag-and-drop funkcióval.
- Kövesse nyomon a csapat kapacitását és hatékonyan kezelje a munkaterhelést a naptár kapacitáskezelő funkciójával.
A Wrike korlátai
- A komplex felhasználói felület új felhasználók számára túl bonyolult lehet.
- Az ingyenes verzió funkciói korlátozottak.
- Egyedi munkafolyamatokhoz némi testreszabás szükséges.
Wrike árak
- Ingyenes
- Professzionális: 9,80 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Wrike értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 3200 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 4000 értékelés)
3. Google Naptár (a legjobb egyszerű, ingyenes ütemezéshez)
A Google Naptár volt az első naptárkezelő alkalmazásom. Ez egy megbízható, ingyenes naptáralkalmazás, egyszerű naptárszerszámokkal, amely tökéletesen megfelel a Google Workspace ökoszisztéma felhasználóinak. A Gmail integrációval zökkenőmentesen ütemezhet eseményeket, találkozókat és emlékeztetőket a beérkező levelek mappájában. Nincs fejlett projektkezelési funkciója, de személyes ütemezéshez és kis startup csapatok számára alkalmas.
A Google Naptár minden eszközön könnyen elérhető, és olyan alapvető funkciókat kínál, mint a naptárak megosztása a csapattagokkal és ismétlődő események létrehozása.
A Google Naptár legjobb funkciói
- A Find a Time funkcióval azonosíthatja a mindenki naptárához illeszkedő szabad időpontokat.
- Színkódokkal kategorizálja személyes, munkahelyi és megosztott eseményeit.
- Kezelje a csapat ütemtervét és az erőforrások foglalását megosztott naptár opciókkal.
A Google Naptár korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
- Nincsenek fejlett projektkezelési funkciók
- Nincs beépített feladatkezelő eszköz
A Google Naptár árai
- Ingyenes
- Az üzleti csomagok ára felhasználónként havi 6 dollártól kezdődik (Google Workspace használatával).
Google Naptár értékelések és vélemények
- Capterra: 4,8/5 (több mint 3200 értékelés)
4. Clockwise (A legjobb az automatikus időgazdálkodáshoz)
A Clockwise egy másik naptáreszköz az automatikus időgazdálkodás optimalizálásához. A Clockwise különlegessége, hogy képes átrendezni a találkozókat és feladatokat úgy, hogy azok a legproduktívabb óráidba illeszkedjenek. Zökkenőmentesen integrálódik a Google Naptárba, és automatikusan olyan időpontokra ütemezi a találkozókat, amelyek nem zavarják a koncentrációt.
Az időblokkoló funkció segít kiválasztani a mély munkavégzésre alkalmas időszakokat, miközben csökkenti a naptár ütközéseit. A Clockwise mesterséges intelligenciával működő ütemezése időt takarít meg számomra, mivel minimálisra csökkenti a kézi beállításokat.
A Clockwise legjobb funkciói
- Optimalizálja napját a Smart Calendar asszisztens segítségével, amely megszakítás nélküli Focus Time blokkokat hoz létre.
- A csapat rendelkezésre állásának szinkronizálásával dinamikusan módosíthatja a csapat ütemtervét, hogy az optimális értekezletidőpontokhoz igazodjon.
- Akadályozza meg, hogy a megbeszélések behatoljanak a személyes idejébe, a munkaidő és a magánélet egyensúlyának védelmével.
Óramutató irányú korlátozások
- Leginkább egyéni felhasználóknak, nem csapatoknak ajánlott.
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
- A Google Naptártól függő
Óramutató járásával megegyező árképzés
- Ingyenes
- Pro: 6,75 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 11,50 USD/hó felhasználónként
Óramutató járásával megegyező irányú értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (66 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (50 értékelés)
5. Fantastical (legalkalmasabb Apple-felhasználók számára)
Ez egy Apple-exkluzív naptáreszköz. Kiemelkedő funkciói közé tartozik a természetes nyelvfeldolgozás, amely lehetővé teszi, hogy egyszerűen beírja a parancsokat, például „Holnap délben ebéd Sarah-val”. Intuitív és könnyen használható.
Az alkalmazás felhasználóbarát kialakítású, és a legtöbb munkaterülettel és ökoszisztémával, például a Google-lal, az iClouddal és a Microsoft Exchange-szel szinkronizálható.
A Fantastical legjobb funkciói
- Használja a természetes nyelvű eseménybevitelt az események intuitív ütemezéséhez egyszerű parancsok beírásával.
- Készüljön fel a külső eseményekre a naptárba integrált időjárás-előrejelzésekkel.
- Takarítson meg időt ismétlődő vagy hasonló események esetén, és egyszerűsítse a naptárkezelést esemény sablonokkal.
A Fantastical korlátai
- Csak Apple eszközökön érhető el.
- A prémium funkciók előfizetést igényelnek.
- Korlátozott együttműködési funkciók
Fantastical árak
- Ingyenes
- Prémium: 4,99 USD/hó felhasználónként
Fantastikus értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (16 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (20 értékelés)
6. Hub Planner (A legjobb az erőforrások kihasználtságának nyomon követéséhez)
A Hub Planner egy all-in-one ütemező és erőforrás-kezelő eszköz, amely ideális nagy léptékű projekteket kezelő csapatok számára. Intuitív naptárnézete lehetővé teszi az erőforrások hatékony elosztását.
A Hub Planner különlegessége az erőforrás-előrejelzés, amely segít a projektmenedzsereknek a jelenlegi munkaterhelés-kezelés alapján előre látni a jövőbeli igényeket. Integrált munkaidő-nyilvántartási és számlázási funkciói megkönnyítik a projektekre fordított idő nyomon követését és a költségvetés kezelését.
A Hub Planner legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a csapattagok ütemezését és tervezzen az erőforrás-elérhetőségi naptár segítségével.
- A projektallokációs naptárak segítségével áttekintheti az erőforrások elosztását.
- Az integrált ütemezési rács segítségével vizuális áttekintést kaphat a projekt határidőiről és a csapat kihasználtságáról.
- Optimalizálja a csapat kapacitását a naptárban található kihasználtsági jelentésekkel.
A Hub Planner korlátai
- A kezdők számára meredek tanulási görbe
- Az árak kis csapatok számára kissé magasak.
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
Hub Planner árak
- Starter: 7 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 18 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Hub Planner értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (44 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (több mint 100 értékelés)
7. Zoho Projects (a legjobb testreszabható munkafolyamatok létrehozásához)
A Zoho Projects kiemelkedő testreszabható naptárnézeteket kínál a projektkezeléshez. Ez különösen hasznos azoknak a csapatoknak, amelyeknek rugalmasságra van szükségük. Testreszabhatja a munkafolyamatokat, integrálhatja más Zoho alkalmazásokkal, például a CRM-mel és a Books-szal, és akár automatizálhatja a feladatokat a projekt igényei alapján.
A projekt ütemterv nézet segít minden csapattagnak a tervben maradni, a megosztott naptár pedig megkönnyíti a határidők áttekintését. A fizetős csomagok számos funkciót kínálnak a növekvő csapatok számára, a széles körű integrációk pedig teljesen személyre szabott projektkezelési élményt tesznek lehetővé.
A Zoho Projects legjobb funkciói
- Kezelje a feladatok függőségeit közvetlenül a naptárban a Gantt-diagram integráció segítségével.
- A naptárban világosan láthatja a projekt legfontosabb határidőit a mérföldkövek nyomon követésével.
- Kövesse nyomon a teljes csapat feladatainak előrehaladását és a közelgő határidőket a megosztott naptárnézetekkel.
A Zoho Projects korlátai
- Az ingyenes verzió funkciói korlátozottak.
- Túl sok funkcióval ez túlterhelő lehet.
- A teljes funkcionalitáshoz Zoho ökoszisztéma szükséges.
Zoho Projects árak
- Ingyenes
- Prémium: 5 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 10 USD/hó felhasználónként
Zoho Projects értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (440+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (650+ értékelés)
8. Microsoft Outlook (a legjobb a Microsoft ökoszisztémához)
A Microsoft Outlook naptára nagy csapatok számára alkalmas, akik már megszokták a Microsoft Office 365 használatát. Integrálható az e-mailekkel és az összes többi Office alkalmazással, így könnyen megtervezhetőek a találkozók, emlékeztetők állíthatók be, és megosztható a naptár a csapat tagjai között. Az Outlook naptára számos testreszabható és megbízható funkciót kínál.
A Microsoft Outlook legjobb funkciói
- A találkozóütemező asszisztens segítségével a résztvevők naptárai alapján javaslatokat kaphat a rendelkezésre álló időpontokra vonatkozóan.
- A naptárban szereplő színkategóriák segítségével gyorsan azonosíthatja a találkozók típusait és prioritásait.
- A csapatnaptár nézetek segítségével egy pillantással áttekintheti az egész csapat rendelkezésre állását.
A Microsoft Outlook korlátai
- Nincs fejlett projektkezelési funkciója
- Bonyolult beállítással rendelkezik, és nem Office-felhasználók számára szakértő segítségére van szükség.
- Korlátozott feladatkezelési lehetőségek
A Microsoft Outlook árai
- Ingyenes az Office 365 előfizetéssel
Microsoft Outlook értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 2800 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (1990+ értékelés)
9. Hive (A legjobb csapatmunka és feladatokhoz)
A Hive a feladatkezelés és a naptárintegráció kombinációját kínálja, így kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyeknek egy all-in-one megoldásra van szükségük.
A Hive naptárnézet rendkívül testreszabható, és a feladatokat közvetlenül a naptárból rendelhetem hozzá, ami időt takarít meg nekem több projekt kezelése során. A Hive jó együttműködési funkciókkal rendelkezik, például valós idejű csevegéssel és fájlmegosztással, amelyek egyszerűsítik a kommunikációt. A Hive jól integrálható a Slackkel és a Google Drive-val is.
A Hive legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a határidőket és a feladatok előrehaladását a feladat alapú naptár nézet segítségével.
- Az integrált akciókártyák segítségével a naptári eseményeket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja.
- A testreszabható naptárnézetek Gantt, Kanban és hagyományos naptár opciókat kínálnak a rugalmas projekttervezéshez.
A Hive korlátai
- Mélyebb tanulási görbe kisebb csapatok számára
- Kisebb csapatok számára kissé drága.
- Korlátozott ingyenes verzió
Hive árak
- Ingyenes
- Csapatok: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Ár kérésre
Hive értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (60 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)
10. Doodle (A legjobb szavazásalapú találkozóütemények létrehozásához)
A Doodle egyszerűsíti a találkozók ütemezését egy intuitív szavazási funkcióval, amely lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy kiválasszák a számukra legmegfelelőbb időpontot. Hasznos ügyfelekkel vagy nagy csoportokkal való találkozók ütemezéséhez, ahol a rendelkezésre állás változó. A Doodle vizuálisan áttekintést nyújt a rendelkezésre álló időpontokról.
Bár kiváló alapvető értekezletkezelő szoftver, leginkább azoknak a csapatoknak ajánlott, amelyeknek külső eszközre van szükségük a projektek és feladatok kezeléséhez. A prémium verzió reklámmentes és könnyen szinkronizálható a naptárával.
A Doodle legjobb funkciói
- Egyszerűsítse a nagy csoportok találkozóinak időpontját a csoportos szavazásos ütemezés segítségével.
- A rendelkezésre állás rangsorolásával helyezze előtérbe a csoportos megbeszélések rendelkezésre állását
- Adjon professzionális hangulatot a meghívóknak az egyedi eseménymárkázás segítségével.
A Doodle korlátai
- Nincs projektkezelési funkció
- A ingyenes verzió funkciói korlátozottak.
- A testreszabási lehetőségek minimálisak.
Doodle árak
- Ingyenes
- Pro: 6,95 USD/hó felhasználónként
- Csapat: 8,95 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Doodle értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (2000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 1800 értékelés)
11. Apple Calendar (a legjobb lokalizált események kezeléséhez)
Az Apple Calendar egy egyszerű, felhasználóbarát naptár. Nagyon tetszik, hogy milyen könnyen lehet eseményeket létrehozni, résztvevőket meghívni és emlékeztetőket beállítani. A Siri integrációja egy másik kiemelkedő funkció. Ezzel hangparancsokkal is be lehet ütemezni eseményeket.
Bár az Apple ökoszisztémájára korlátozódik, személyes használatra és kis csapatok számára jól működik. A tiszta, minimalista felület megkönnyíti az ütemezést.
Az Apple Naptár legjobb funkciói
- Időzóna-támogatással automatikus beállításokkal szervezzen regionális találkozókat.
- Helyalapú emlékeztetőket használva értesítéseket indíthat el a tartózkodási helye alapján.
- Egyszerűsítse a másokkal való időbeosztás összehangolását a megosztott családi vagy csoportos naptárak segítségével.
Az Apple Naptár korlátai
- Nincsenek fejlett projektkezelési funkciók
- Korlátozott testreszabási lehetőségek csapatok számára
Az Apple Naptár árai
- Ingyenes (Apple eszközökkel együtt jár)
Apple Naptár értékelések és vélemények
- G2: 4,1/5 (194 értékelés)
12. Bitrix24 (A legjobb CRM és naptárintegrációhoz)
A Bitrix24 egy teljes üzleti menedzsment csomag, amelynek egyik funkciója a naptárkezelő eszköz. Ezenkívül CRM, feladatkezelő és kommunikációs eszközöket is tartalmaz. A naptárfunkció jól működik a Bitrix24 feladatkezelő rendszerével. Az alkalmazáson belül közvetlenül ütemezhet feladatokat és állíthat be emlékeztetőket.
A Bitrix24 ideális nagyvállalatok számára, amelyek minden belső és külső műveletüket egyetlen platformon kezelik. A Bitrix24 megosztott naptárakat is biztosít, amelyek segítségével koordinálhatja munkáját a csapatával.
A Bitrix24 legjobb funkciói
- Az integrált CRM és naptár segítségével egy helyen követheti nyomon az ügyfelekkel való találkozókat, az értékesítési lehetőségeket és a feladatokat.
- Automatizálja a feladatok ütemezését a projekt szabályai alapján, a naptárhoz kapcsolt egyéni munkafolyamatok segítségével.
A Bitrix24 korlátai
- Bonyolult kezdőknek
- Egyes funkciók frissítést igényelnek.
- Magasabb árak kisebb csapatok számára
Bitrix24 árak
- Ingyenes (alapverzió)
- Alap: 49 USD/hó 5 felhasználó esetén
- Alapcsomag: 99 USD/hó 50 felhasználó esetén
- Professzionális: 199 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára
Bitrix24 értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (540 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (860+ értékelés)
13. Calendly (a legjobb automatikus időpontfoglaláshoz)
A Calendly könnyen használható és kifejezetten azoknak a szakembereknek készült, akiknek útközben kell megbeszéléseket ütemezniük.
A Calendly szinkronizálja a naptárát, legyen az Google vagy Outlook. Automatikusan alkalmazkodik az időzónákhoz, így tökéletes nemzetközi találkozókhoz. Megbízható és költséghatékony.
A Calendly legjobb funkciói
- Válassza ki az Ön rendelkezésre állásának megfelelő találkozó időpontokat az automatikus találkozóütemező linkek segítségével.
- Akadályozza meg a túlfoglalást azáltal, hogy testreszabható rendelkezésre állási ablakok segítségével automatikusan lezárja a személyes idejét.
- A körbejárásos ütemezés segítségével egyenletesen oszthatja el a találkozókat a csapat tagjai között.
A Calendly korlátai
- Nincs projektkezelési funkciója
- A testreszabási lehetőségek a ingyenes verzióban korlátozottak.
- A fejlett funkciókhoz fizetős csomagok szükségesek.
Calendly árak
- Ingyenes
- Alapvető funkciók: 10 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 15 USD/hó felhasználónként
- Csapatok: 20 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
Óramutató járásával megegyező irányú értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (2220+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3360+ értékelés)
ClickUp: a legjobb naptárkezelő alkalmazás, amit csak kaphat
Most, hogy megismerte a 13 legjobb naptárkezelő eszközt, itt az ideje, hogy átvegye az irányítást az ütemezés felett és növelje a termelékenységét. A megfelelő naptárkezelő alkalmazással egyszerűsítheti az ütemezését, javíthatja az időgazdálkodását és fokozhatja a csapaton belüli együttműködést.
Ha készen áll arra, hogy megtapasztalja a hatékony projektkezelés előnyeit, regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és változtassa meg munkamódszerét!