13 legjobb naptárkezelő eszköz, hogy szervezett maradhasson

A legtöbb barátom azt a munkaidőt részesíti előnyben, amelyik nekik a legjobban megfelel – és nem csak ők.

A Gartner megállapította, hogy amikor a szervezetek „radikális rugalmasságot” biztosítottak a munkaidő és a munkavégzés helye tekintetében, a kiemelkedő teljesítményt nyújtók száma 40%-kal nőtt.

A nagyobb autonómia azonban hatékony időgazdálkodási kihívásokkal is jár.

Valójában az emberek 94%-a szerint a jobb időgazdálkodás növelheti a termelékenységet. Ebben a tekintetben a naptárkezelő eszközök jelentik a különbséget.

A naptárkezelő eszközökkel kapcsolatos tapasztalataim és a ClickUp csapat kutatásai alapján összeállítottam egy listát a 13 legjobb naptárkezelő eszközről, amelyek segítenek hatékonyan kezelni a projekteket és fenntartani a munka és a magánélet egyensúlyát.

Mit kell keresnie a naptárkezelő alkalmazásokban?

Már rég elmúltak azok az idők, amikor jegyzetfüzeteket hordtunk a hátizsákunkban. Ma már telefonjainkon, táblagépeinken és laptopjainkon is vannak napi tervező alkalmazások. Bármelyik eszközről hozzáférhetünk a digitális tervezőhöz, amelyen dolgozunk. Csak egy naptárkezelő alkalmazásra van szükségünk, amely mindegyiken szinkronizálható.

Íme egy kiváló naptárkezelő alkalmazás elengedhetetlen funkciói:

Adatbiztonság: Válasszon olyan naptáralkalmazásokat, amelyek robusztus biztonsági funkciókat kínálnak személyes és szakmai adatai számára.

Integráció: Gondoskodjon arról, hogy a naptárplatform zökkenőmentesen szinkronizálódjon az e-mailjeivel, feladatkezelő és egyéb eszközeivel, valamint naptáralkalmazásaival.

Automatizált funkciók: Keresse meg a naptáralkalmazásokban az ütemezés, emlékeztetők és ismétlődő események opcióit.

Mesterséges intelligencia: Ellenőrizze, hogy használhatja-e a természetes nyelvfeldolgozást (NLP) az Ellenőrizze, hogy használhatja-e a természetes nyelvfeldolgozást (NLP) az AI-tervezőjéhez és naptárához az intuitív feladatütemezéshez.

Együttműködés: A legjobb naptáralkalmazások, amelyek naptármegosztási és találkozóütemezés funkciókkal rendelkeznek.

Könnyű használat: Válassza ki az intuitív naptáralkalmazást, hogy ne kelljen időt töltenie bonyolult funkciók használatával.

Mobil kompatibilitás: Győződjön meg arról, hogy a naptáralkalmazás jól működik okostelefonján, laptopján és táblagépén.

Felhasználói felület: Válasszon egy naptárplatformot, hogy könnyedén testreszabhassa a napi, heti és havi nézeteket.

Testreszabás: Keresse meg a munkastílusához illeszkedő beállítható értesítéseket és beállításokat.

1. ClickUp (A legjobb integrált projekttervezéshez és ütemezéshez)

Kezdje el A rugalmas ClickUp naptárnézet segítségével vizualizálhatja a munkát, átütemezheti a feladatokat és kezelheti a projekt ütemtervét.

A ClickUp egy all-in-one projektkezelő platform, amely közös munkafolyamatok, dokumentumok és valós idejű irányítópultok segítségével köti össze a csapatomat. Imádom, hogy segít okosabban és gyorsabban dolgozni, mivel minden egy helyen található.

A ClickUp Calendar View egy ingyenes naptáralkalmazás, amely kiemelkedik a többi közül, mert nem csak a határidők vizuális megjelenítésére szolgál, hanem interaktív munkaterületként is funkcionál, ahol bármit megtervezhetek.

A digitális naptáralkalmazásban húzhatom és elhelyezhetem a feladatokat, módosíthatom a határidőket, színkódokkal jelölhetem a feladatokat a prioritásaimnak megfelelően, valamint rendezhetem és szűrhetem a feladatokat. Szinkronizálható a külső naptáraimmal, például a Google Naptárral, és egy helyen tárolja a személyes és szakmai kötelezettségeimet.

A tervezésen túl a ClickUp projektkezelési funkciói rendkívül hatékonnyá teszik a munkámat. A feladatok függőségének létrehozása funkció számomra forradalmi változást jelentett a komplex projektek kezelésében. Ha egy feladat eltolódik, a ClickUp automatikusan módosítja az összes függő feladatot – nincs szükség manuális frissítésre.

Húzza át a feladatokat a naptárba, hogy prioritásokat állítson fel a ClickUp projektkezelő eszközével.

A Gantt-diagram nézet és az idővonal nézet áttekintést ad az összes projektről és mérföldkőről, így valós időben követhetem a haladást.

Ráadásul a naptáram megosztásával ügyfeleimmel és csapattagjaimmal mindenki ugyanazon az oldalon marad, anélkül, hogy folyamatosan telefonálnunk és e-maileznünk kellene. És említettem már a ClickUp Reminders alkalmazást? Az automatikus emlékeztetők és értesítések segítségével soha nem fogok lemaradni a fontos feladatokról.

A ClickUp testreszabási funkciói még nagyobb értéket adnak. Íme, hogyan segítenek:

A naptárat a munkastílusához igazíthatja, függetlenül attól, hogy a napi bontást vagy a magas szintű havi áttekintést részesíti előnyben.

Az ismétlődő feladatok segítenek automatizálni a ismétlődő tevékenységeket.

Többféle integráció olyan eszközökkel, mint a Slack, a Zoom és a Google Drive-hoz hasonló felhőalapú tárolási lehetőségek biztosítják, hogy a ClickUp zökkenőmentesen illeszkedjen a meglévő technológiai rendszerébe, így csökken a különböző platformok közötti váltás szükségessége.

A ClickUp és a Google Naptár integrációja segített egyszerűsíteni a naptáramat. A ClickUp feladatait szinkronizálhatom a Google Naptár teendőlistájával, és a két platformon végzett bármilyen változtatás valós időben megjelenik a másik platformon is.

Kövesse nyomon feladatait bármely naptárban a ClickUp és a Google Naptár integrációjával.

Egy másik kiemelkedő funkció a feladatok láthatóságának testreszabása – kiválaszthatom, hogy mely listák vagy feladatok jelenjenek meg a naptáramban, így könnyebben koncentrálhatok a fontos dolgokra. Ez az integráció javította az időgazdálkodásomat, mivel összesítettem az összes ütemezésemet, így nem kell többé az eszközök között ugrálnom.

Olvassa el még: 20 ingyenes Google Naptár sablon

A ClickUp naptártervező sablon olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek új szintre emelték a projektmenedzsment naptáramat.

Töltse le ezt a sablont Tervezze meg, hogyan szeretné eltölteni a napjait a ClickUp naptártervező sablon segítségével.

A következőket szeretem leginkább ebben a sablonban:

A ClickUp egyéni feladatállapotok segítségével a feladatokat „Folyamatban” vagy „Felfüggesztve” állapotként jelölhetem meg.

A ClickUp egyéni mezők rendkívül hasznosak olyan fontos adatok mentéséhez, mint a mérföldkövek és a költségek.

A Timeline és a Monthly Planner segítségével világos képet kapok az általános munkamenetemről és az előrehaladásról.

A ClickUp Naptár teendőlista sablon megváltoztatta a napi feladatok kezelésének módját. Lehetővé teszi, hogy könnyen vizualizáljam a céljaimat és a határidőket, míg a feladatok prioritásainak meghatározása segít hatékonyabban kezelni az időmet. Azt is észrevettem, hogy egy strukturált sablon segítségével könnyebben áttekinthetem, hogy egy-egy feladat általában mennyi időt vesz igénybe.

Töltse le ezt a sablont Tartsa szemmel napi ütemezését a ClickUp Naptár Teendőlista Sablon segítségével.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

Könnyedén nyomon követheti az előrehaladást az egyéni állapotok segítségével.

Rendezze a feladatokat egyedi mezők, például kategória, erőforrások, termelékenységi szint és szerepkör segítségével.

Több nézet elérése , beleértve a találkozókérelmet, szerepkör szerint és kategória szerint

Növelje termelékenységét az időkövetéssel és a függőségi figyelmeztetésekkel

Legyen szervezett a vizuális feladatkezeléshez használt, színkódos feladatkezelő rendszerrel.

Végezze el a legfontosabb feladatokat anélkül, hogy túlterhelve érezné magát.

Ez az ütemezési sablon elengedhetetlen részévé vált a munkámnak, segítve a kiemelt fontosságú feladatok elvégzését anélkül, hogy túlterheltté válnék.

A ClickUp legjobb funkciói

A napi, heti és havi nézetek lehetővé teszik a csapatom számára a feladatok és az ütemtervek kezelését.

A drag-and-drop ütemezés lehetővé teszi, hogy a feladatokat közvetlenül a naptárba helyezzem át.

Vizuális eszközökkel figyelemmel kísérheti az előrehaladást és kezelheti a feladatok közötti függőségeket.

A feladatütemények automatikusan módosíthatók a függőségek változásai alapján.

Zökkenőmentesen integrálható a Google Naptár alkalmazással és más platformokkal az egységes ütemezés érdekében.

A naptárak megoszthatók az ügyfelekkel vagy a csapat tagjaival, hogy mindenki naprakész legyen.

Riasztások több eszközön

A ClickUp korlátai

Korlátozott offline hozzáférés

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként, éves előfizetéssel

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként, éves előfizetéssel

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A megjelenítési opciókban elérhető számos nézet (például táblázat, Gantt-diagram, naptár és sok más) szintén megkönnyíti a feladatok kezelését.

2. Wrike (A legjobb a naptárnézetben történő erőforrás-elosztáshoz)

via Wrike

A Wrike egy hatékony projektkezelő eszköz, amely robusztus együttműködési funkcióiról ismert. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy megosztott naptárak segítségével több projektet is kezeljenek. A Wrike idővonal-nézete és a megosztott csapatnaptárak segítségével a vezetők könnyen áttekinthetik a feladatokat és hatékonyan oszthatják el az erőforrásokat.

A Google Drive, Slack és Microsoft Teams platformokkal való integrációja segít a kommunikáció egyszerűsítésében. A valós idejű együttműködési funkciók megkönnyítik a haladás nyomon követését és a szükséges kiigazításokat, így a Wrike ideális nagy csapatok számára, amelyek sok közreműködővel dolgoznak komplex projektekben.

A Wrike legjobb funkciói

Vizualizálja az erőforrásokat és kerülje el az ütemtervezési ütközéseket a dinamikus munkaterhelési naptárak segítségével.

Szervezze meg projektjeit és feladatait egy világos ütemtervvel és feladat alapú naptár nézettel.

Átütemezheti vagy módosíthatja az idővonalakat a naptárban található drag-and-drop funkcióval.

Kövesse nyomon a csapat kapacitását és hatékonyan kezelje a munkaterhelést a naptár kapacitáskezelő funkciójával.

A Wrike korlátai

A komplex felhasználói felület új felhasználók számára túl bonyolult lehet.

Az ingyenes verzió funkciói korlátozottak.

Egyedi munkafolyamatokhoz némi testreszabás szükséges.

Wrike árak

Ingyenes

Professzionális: 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 3200 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 4000 értékelés)

3. Google Naptár (a legjobb egyszerű, ingyenes ütemezéshez)

a Google Naptár segítségével

A Google Naptár volt az első naptárkezelő alkalmazásom. Ez egy megbízható, ingyenes naptáralkalmazás, egyszerű naptárszerszámokkal, amely tökéletesen megfelel a Google Workspace ökoszisztéma felhasználóinak. A Gmail integrációval zökkenőmentesen ütemezhet eseményeket, találkozókat és emlékeztetőket a beérkező levelek mappájában. Nincs fejlett projektkezelési funkciója, de személyes ütemezéshez és kis startup csapatok számára alkalmas.

A Google Naptár minden eszközön könnyen elérhető, és olyan alapvető funkciókat kínál, mint a naptárak megosztása a csapattagokkal és ismétlődő események létrehozása.

A Google Naptár legjobb funkciói

A Find a Time funkcióval azonosíthatja a mindenki naptárához illeszkedő szabad időpontokat.

Színkódokkal kategorizálja személyes, munkahelyi és megosztott eseményeit.

Kezelje a csapat ütemtervét és az erőforrások foglalását megosztott naptár opciókkal.

A Google Naptár korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Nincsenek fejlett projektkezelési funkciók

Nincs beépített feladatkezelő eszköz

A Google Naptár árai

Ingyenes

Az üzleti csomagok ára felhasználónként havi 6 dollártól kezdődik (Google Workspace használatával).

Google Naptár értékelések és vélemények

Capterra: 4,8/5 (több mint 3200 értékelés)

Olvassa el még: A 10 legjobb Google Naptár alternatíva

4. Clockwise (A legjobb az automatikus időgazdálkodáshoz)

via Clockwise

A Clockwise egy másik naptáreszköz az automatikus időgazdálkodás optimalizálásához. A Clockwise különlegessége, hogy képes átrendezni a találkozókat és feladatokat úgy, hogy azok a legproduktívabb óráidba illeszkedjenek. Zökkenőmentesen integrálódik a Google Naptárba, és automatikusan olyan időpontokra ütemezi a találkozókat, amelyek nem zavarják a koncentrációt.

Az időblokkoló funkció segít kiválasztani a mély munkavégzésre alkalmas időszakokat, miközben csökkenti a naptár ütközéseit. A Clockwise mesterséges intelligenciával működő ütemezése időt takarít meg számomra, mivel minimálisra csökkenti a kézi beállításokat.

A Clockwise legjobb funkciói

Optimalizálja napját a Smart Calendar asszisztens segítségével, amely megszakítás nélküli Focus Time blokkokat hoz létre.

A csapat rendelkezésre állásának szinkronizálásával dinamikusan módosíthatja a csapat ütemtervét, hogy az optimális értekezletidőpontokhoz igazodjon.

Akadályozza meg, hogy a megbeszélések behatoljanak a személyes idejébe, a munkaidő és a magánélet egyensúlyának védelmével.

Óramutató irányú korlátozások

Leginkább egyéni felhasználóknak, nem csapatoknak ajánlott.

Korlátozott testreszabási lehetőségek

A Google Naptártól függő

Óramutató járásával megegyező árképzés

Ingyenes

Pro: 6,75 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 11,50 USD/hó felhasználónként

Óramutató járásával megegyező irányú értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (66 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50 értékelés)

5. Fantastical (legalkalmasabb Apple-felhasználók számára)

via Fantastical

Ez egy Apple-exkluzív naptáreszköz. Kiemelkedő funkciói közé tartozik a természetes nyelvfeldolgozás, amely lehetővé teszi, hogy egyszerűen beírja a parancsokat, például „Holnap délben ebéd Sarah-val”. Intuitív és könnyen használható.

Az alkalmazás felhasználóbarát kialakítású, és a legtöbb munkaterülettel és ökoszisztémával, például a Google-lal, az iClouddal és a Microsoft Exchange-szel szinkronizálható.

A Fantastical legjobb funkciói

Használja a természetes nyelvű eseménybevitelt az események intuitív ütemezéséhez egyszerű parancsok beírásával.

Készüljön fel a külső eseményekre a naptárba integrált időjárás-előrejelzésekkel.

Takarítson meg időt ismétlődő vagy hasonló események esetén, és egyszerűsítse a naptárkezelést esemény sablonokkal.

A Fantastical korlátai

Csak Apple eszközökön érhető el.

A prémium funkciók előfizetést igényelnek.

Korlátozott együttműködési funkciók

Fantastical árak

Ingyenes

Prémium: 4,99 USD/hó felhasználónként

Fantastikus értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (16 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (20 értékelés)

Olvassa el még: A 10 legjobb Fantastical alternatíva

6. Hub Planner (A legjobb az erőforrások kihasználtságának nyomon követéséhez)

via Hub Planner

A Hub Planner egy all-in-one ütemező és erőforrás-kezelő eszköz, amely ideális nagy léptékű projekteket kezelő csapatok számára. Intuitív naptárnézete lehetővé teszi az erőforrások hatékony elosztását.

A Hub Planner különlegessége az erőforrás-előrejelzés, amely segít a projektmenedzsereknek a jelenlegi munkaterhelés-kezelés alapján előre látni a jövőbeli igényeket. Integrált munkaidő-nyilvántartási és számlázási funkciói megkönnyítik a projektekre fordított idő nyomon követését és a költségvetés kezelését.

A Hub Planner legjobb funkciói

Kövesse nyomon a csapattagok ütemezését és tervezzen az erőforrás-elérhetőségi naptár segítségével.

A projektallokációs naptárak segítségével áttekintheti az erőforrások elosztását.

Az integrált ütemezési rács segítségével vizuális áttekintést kaphat a projekt határidőiről és a csapat kihasználtságáról.

Optimalizálja a csapat kapacitását a naptárban található kihasználtsági jelentésekkel.

A Hub Planner korlátai

A kezdők számára meredek tanulási görbe

Az árak kis csapatok számára kissé magasak.

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Hub Planner árak

Starter: 7 USD/hó felhasználónként

Prémium: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hub Planner értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (44 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 100 értékelés)

7. Zoho Projects (a legjobb testreszabható munkafolyamatok létrehozásához)

via Zoho Projects

A Zoho Projects kiemelkedő testreszabható naptárnézeteket kínál a projektkezeléshez. Ez különösen hasznos azoknak a csapatoknak, amelyeknek rugalmasságra van szükségük. Testreszabhatja a munkafolyamatokat, integrálhatja más Zoho alkalmazásokkal, például a CRM-mel és a Books-szal, és akár automatizálhatja a feladatokat a projekt igényei alapján.

A projekt ütemterv nézet segít minden csapattagnak a tervben maradni, a megosztott naptár pedig megkönnyíti a határidők áttekintését. A fizetős csomagok számos funkciót kínálnak a növekvő csapatok számára, a széles körű integrációk pedig teljesen személyre szabott projektkezelési élményt tesznek lehetővé.

A Zoho Projects legjobb funkciói

Kezelje a feladatok függőségeit közvetlenül a naptárban a Gantt-diagram integráció segítségével.

A naptárban világosan láthatja a projekt legfontosabb határidőit a mérföldkövek nyomon követésével.

Kövesse nyomon a teljes csapat feladatainak előrehaladását és a közelgő határidőket a megosztott naptárnézetekkel.

A Zoho Projects korlátai

Az ingyenes verzió funkciói korlátozottak.

Túl sok funkcióval ez túlterhelő lehet.

A teljes funkcionalitáshoz Zoho ökoszisztéma szükséges.

Zoho Projects árak

Ingyenes

Prémium: 5 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 10 USD/hó felhasználónként

Zoho Projects értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (440+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (650+ értékelés)

8. Microsoft Outlook (a legjobb a Microsoft ökoszisztémához)

a Microsoft Outlookon keresztül

A Microsoft Outlook naptára nagy csapatok számára alkalmas, akik már megszokták a Microsoft Office 365 használatát. Integrálható az e-mailekkel és az összes többi Office alkalmazással, így könnyen megtervezhetőek a találkozók, emlékeztetők állíthatók be, és megosztható a naptár a csapat tagjai között. Az Outlook naptára számos testreszabható és megbízható funkciót kínál.

A Microsoft Outlook legjobb funkciói

A találkozóütemező asszisztens segítségével a résztvevők naptárai alapján javaslatokat kaphat a rendelkezésre álló időpontokra vonatkozóan.

A naptárban szereplő színkategóriák segítségével gyorsan azonosíthatja a találkozók típusait és prioritásait.

A csapatnaptár nézetek segítségével egy pillantással áttekintheti az egész csapat rendelkezésre állását.

A Microsoft Outlook korlátai

Nincs fejlett projektkezelési funkciója

Bonyolult beállítással rendelkezik, és nem Office-felhasználók számára szakértő segítségére van szükség.

Korlátozott feladatkezelési lehetőségek

A Microsoft Outlook árai

Ingyenes az Office 365 előfizetéssel

Microsoft Outlook értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 2800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1990+ értékelés)

9. Hive (A legjobb csapatmunka és feladatokhoz)

via Hive

A Hive a feladatkezelés és a naptárintegráció kombinációját kínálja, így kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyeknek egy all-in-one megoldásra van szükségük.

A Hive naptárnézet rendkívül testreszabható, és a feladatokat közvetlenül a naptárból rendelhetem hozzá, ami időt takarít meg nekem több projekt kezelése során. A Hive jó együttműködési funkciókkal rendelkezik, például valós idejű csevegéssel és fájlmegosztással, amelyek egyszerűsítik a kommunikációt. A Hive jól integrálható a Slackkel és a Google Drive-val is.

A Hive legjobb funkciói

Kövesse nyomon a határidőket és a feladatok előrehaladását a feladat alapú naptár nézet segítségével.

Az integrált akciókártyák segítségével a naptári eseményeket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja.

A testreszabható naptárnézetek Gantt, Kanban és hagyományos naptár opciókat kínálnak a rugalmas projekttervezéshez.

A Hive korlátai

Mélyebb tanulási görbe kisebb csapatok számára

Kisebb csapatok számára kissé drága.

Korlátozott ingyenes verzió

Hive árak

Ingyenes

Csapatok: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Ár kérésre

Hive értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (60 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

10. Doodle (A legjobb szavazásalapú találkozóütemények létrehozásához)

via Doodle

A Doodle egyszerűsíti a találkozók ütemezését egy intuitív szavazási funkcióval, amely lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy kiválasszák a számukra legmegfelelőbb időpontot. Hasznos ügyfelekkel vagy nagy csoportokkal való találkozók ütemezéséhez, ahol a rendelkezésre állás változó. A Doodle vizuálisan áttekintést nyújt a rendelkezésre álló időpontokról.

Bár kiváló alapvető értekezletkezelő szoftver, leginkább azoknak a csapatoknak ajánlott, amelyeknek külső eszközre van szükségük a projektek és feladatok kezeléséhez. A prémium verzió reklámmentes és könnyen szinkronizálható a naptárával.

A Doodle legjobb funkciói

Egyszerűsítse a nagy csoportok találkozóinak időpontját a csoportos szavazásos ütemezés segítségével.

A rendelkezésre állás rangsorolásával helyezze előtérbe a csoportos megbeszélések rendelkezésre állását

Adjon professzionális hangulatot a meghívóknak az egyedi eseménymárkázás segítségével.

A Doodle korlátai

Nincs projektkezelési funkció

A ingyenes verzió funkciói korlátozottak.

A testreszabási lehetőségek minimálisak.

Doodle árak

Ingyenes

Pro: 6,95 USD/hó felhasználónként

Csapat: 8,95 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Doodle értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1800 értékelés)

11. Apple Calendar (a legjobb lokalizált események kezeléséhez)

az Apple Naptár segítségével

Az Apple Calendar egy egyszerű, felhasználóbarát naptár. Nagyon tetszik, hogy milyen könnyen lehet eseményeket létrehozni, résztvevőket meghívni és emlékeztetőket beállítani. A Siri integrációja egy másik kiemelkedő funkció. Ezzel hangparancsokkal is be lehet ütemezni eseményeket.

Bár az Apple ökoszisztémájára korlátozódik, személyes használatra és kis csapatok számára jól működik. A tiszta, minimalista felület megkönnyíti az ütemezést.

Az Apple Naptár legjobb funkciói

Időzóna-támogatással automatikus beállításokkal szervezzen regionális találkozókat.

Helyalapú emlékeztetőket használva értesítéseket indíthat el a tartózkodási helye alapján.

Egyszerűsítse a másokkal való időbeosztás összehangolását a megosztott családi vagy csoportos naptárak segítségével.

Az Apple Naptár korlátai

Nincsenek fejlett projektkezelési funkciók

Korlátozott testreszabási lehetőségek csapatok számára

Az Apple Naptár árai

Ingyenes (Apple eszközökkel együtt jár)

Apple Naptár értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (194 értékelés)

12. Bitrix24 (A legjobb CRM és naptárintegrációhoz)

via Bitrix24

A Bitrix24 egy teljes üzleti menedzsment csomag, amelynek egyik funkciója a naptárkezelő eszköz. Ezenkívül CRM, feladatkezelő és kommunikációs eszközöket is tartalmaz. A naptárfunkció jól működik a Bitrix24 feladatkezelő rendszerével. Az alkalmazáson belül közvetlenül ütemezhet feladatokat és állíthat be emlékeztetőket.

A Bitrix24 ideális nagyvállalatok számára, amelyek minden belső és külső műveletüket egyetlen platformon kezelik. A Bitrix24 megosztott naptárakat is biztosít, amelyek segítségével koordinálhatja munkáját a csapatával.

A Bitrix24 legjobb funkciói

Az integrált CRM és naptár segítségével egy helyen követheti nyomon az ügyfelekkel való találkozókat, az értékesítési lehetőségeket és a feladatokat.

Automatizálja a feladatok ütemezését a projekt szabályai alapján, a naptárhoz kapcsolt egyéni munkafolyamatok segítségével.

A Bitrix24 korlátai

Bonyolult kezdőknek

Egyes funkciók frissítést igényelnek.

Magasabb árak kisebb csapatok számára

Bitrix24 árak

Ingyenes (alapverzió)

Alap: 49 USD/hó 5 felhasználó esetén

Alapcsomag: 99 USD/hó 50 felhasználó esetén

Professzionális: 199 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Bitrix24 értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (540 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (860+ értékelés)

13. Calendly (a legjobb automatikus időpontfoglaláshoz)

via Calendly

A Calendly könnyen használható és kifejezetten azoknak a szakembereknek készült, akiknek útközben kell megbeszéléseket ütemezniük.

A Calendly szinkronizálja a naptárát, legyen az Google vagy Outlook. Automatikusan alkalmazkodik az időzónákhoz, így tökéletes nemzetközi találkozókhoz. Megbízható és költséghatékony.

A Calendly legjobb funkciói

Válassza ki az Ön rendelkezésre állásának megfelelő találkozó időpontokat az automatikus találkozóütemező linkek segítségével.

Akadályozza meg a túlfoglalást azáltal, hogy testreszabható rendelkezésre állási ablakok segítségével automatikusan lezárja a személyes idejét.

A körbejárásos ütemezés segítségével egyenletesen oszthatja el a találkozókat a csapat tagjai között.

A Calendly korlátai

Nincs projektkezelési funkciója

A testreszabási lehetőségek a ingyenes verzióban korlátozottak.

A fejlett funkciókhoz fizetős csomagok szükségesek.

Calendly árak

Ingyenes

Alapvető funkciók: 10 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 15 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Óramutató járásával megegyező irányú értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2220+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3360+ értékelés)

Olvassa el még: A 10 legjobb Calendly alternatíva

ClickUp: a legjobb naptárkezelő alkalmazás, amit csak kaphat

Most, hogy megismerte a 13 legjobb naptárkezelő eszközt, itt az ideje, hogy átvegye az irányítást az ütemezés felett és növelje a termelékenységét. A megfelelő naptárkezelő alkalmazással egyszerűsítheti az ütemezését, javíthatja az időgazdálkodását és fokozhatja a csapaton belüli együttműködést.

Ha készen áll arra, hogy megtapasztalja a hatékony projektkezelés előnyeit, regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és változtassa meg munkamódszerét!