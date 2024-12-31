ClickUp blog
13 legjobb naptárkezelő eszköz, hogy szervezett maradhasson

Manasi Nair
2024. december 31.

A legtöbb barátom azt a munkaidőt részesíti előnyben, amelyik nekik a legjobban megfelel – és nem csak ők.

A Gartner megállapította, hogy amikor a szervezetek „radikális rugalmasságot” biztosítottak a munkaidő és a munkavégzés helye tekintetében, a kiemelkedő teljesítményt nyújtók száma 40%-kal nőtt.

A nagyobb autonómia azonban hatékony időgazdálkodási kihívásokkal is jár.

Valójában az emberek 94%-a szerint a jobb időgazdálkodás növelheti a termelékenységet. Ebben a tekintetben a naptárkezelő eszközök jelentik a különbséget.

A naptárkezelő eszközökkel kapcsolatos tapasztalataim és a ClickUp csapat kutatásai alapján összeállítottam egy listát a 13 legjobb naptárkezelő eszközről, amelyek segítenek hatékonyan kezelni a projekteket és fenntartani a munka és a magánélet egyensúlyát.

Mit kell keresnie a naptárkezelő alkalmazásokban?

Már rég elmúltak azok az idők, amikor jegyzetfüzeteket hordtunk a hátizsákunkban. Ma már telefonjainkon, táblagépeinken és laptopjainkon is vannak napi tervező alkalmazások. Bármelyik eszközről hozzáférhetünk a digitális tervezőhöz, amelyen dolgozunk. Csak egy naptárkezelő alkalmazásra van szükségünk, amely mindegyiken szinkronizálható.

Íme egy kiváló naptárkezelő alkalmazás elengedhetetlen funkciói:

  • Adatbiztonság: Válasszon olyan naptáralkalmazásokat, amelyek robusztus biztonsági funkciókat kínálnak személyes és szakmai adatai számára.
  • Integráció: Gondoskodjon arról, hogy a naptárplatform zökkenőmentesen szinkronizálódjon az e-mailjeivel, feladatkezelő és egyéb eszközeivel, valamint naptáralkalmazásaival.
  • Automatizált funkciók: Keresse meg a naptáralkalmazásokban az ütemezés, emlékeztetők és ismétlődő események opcióit.
  • Mesterséges intelligencia: Ellenőrizze, hogy használhatja-e a természetes nyelvfeldolgozást (NLP) az AI-tervezőjéhez és naptárához az intuitív feladatütemezéshez.
  • Együttműködés: A legjobb naptáralkalmazások, amelyek naptármegosztási és találkozóütemezés funkciókkal rendelkeznek.
  • Könnyű használat: Válassza ki az intuitív naptáralkalmazást, hogy ne kelljen időt töltenie bonyolult funkciók használatával.
  • Mobil kompatibilitás: Győződjön meg arról, hogy a naptáralkalmazás jól működik okostelefonján, laptopján és táblagépén.
  • Felhasználói felület: Válasszon egy naptárplatformot, hogy könnyedén testreszabhassa a napi, heti és havi nézeteket.
  • Testreszabás: Keresse meg a munkastílusához illeszkedő beállítható értesítéseket és beállításokat.

A 13 legjobb naptárkezelő eszköz a projektmenedzsmenthez

1. ClickUp (A legjobb integrált projekttervezéshez és ütemezéshez)

ClickUp naptár nézet
Kezdje el
A rugalmas ClickUp naptárnézet segítségével vizualizálhatja a munkát, átütemezheti a feladatokat és kezelheti a projekt ütemtervét.

A ClickUp egy all-in-one projektkezelő platform, amely közös munkafolyamatok, dokumentumok és valós idejű irányítópultok segítségével köti össze a csapatomat. Imádom, hogy segít okosabban és gyorsabban dolgozni, mivel minden egy helyen található.

A ClickUp Calendar View egy ingyenes naptáralkalmazás, amely kiemelkedik a többi közül, mert nem csak a határidők vizuális megjelenítésére szolgál, hanem interaktív munkaterületként is funkcionál, ahol bármit megtervezhetek.

A digitális naptáralkalmazásban húzhatom és elhelyezhetem a feladatokat, módosíthatom a határidőket, színkódokkal jelölhetem a feladatokat a prioritásaimnak megfelelően, valamint rendezhetem és szűrhetem a feladatokat. Szinkronizálható a külső naptáraimmal, például a Google Naptárral, és egy helyen tárolja a személyes és szakmai kötelezettségeimet.

A tervezésen túl a ClickUp projektkezelési funkciói rendkívül hatékonnyá teszik a munkámat. A feladatok függőségének létrehozása funkció számomra forradalmi változást jelentett a komplex projektek kezelésében. Ha egy feladat eltolódik, a ClickUp automatikusan módosítja az összes függő feladatot – nincs szükség manuális frissítésre.

ClickUp projektkezelés
Húzza át a feladatokat a naptárba, hogy prioritásokat állítson fel a ClickUp projektkezelő eszközével.

A Gantt-diagram nézet és az idővonal nézet áttekintést ad az összes projektről és mérföldkőről, így valós időben követhetem a haladást.

Ráadásul a naptáram megosztásával ügyfeleimmel és csapattagjaimmal mindenki ugyanazon az oldalon marad, anélkül, hogy folyamatosan telefonálnunk és e-maileznünk kellene. És említettem már a ClickUp Reminders alkalmazást? Az automatikus emlékeztetők és értesítések segítségével soha nem fogok lemaradni a fontos feladatokról.

A ClickUp testreszabási funkciói még nagyobb értéket adnak. Íme, hogyan segítenek:

  • A naptárat a munkastílusához igazíthatja, függetlenül attól, hogy a napi bontást vagy a magas szintű havi áttekintést részesíti előnyben.
  • Az ismétlődő feladatok segítenek automatizálni a ismétlődő tevékenységeket.
  • Többféle integráció olyan eszközökkel, mint a Slack, a Zoom és a Google Drive-hoz hasonló felhőalapú tárolási lehetőségek biztosítják, hogy a ClickUp zökkenőmentesen illeszkedjen a meglévő technológiai rendszerébe, így csökken a különböző platformok közötti váltás szükségessége.

A ClickUp és a Google Naptár integrációja segített egyszerűsíteni a naptáramat. A ClickUp feladatait szinkronizálhatom a Google Naptár teendőlistájával, és a két platformon végzett bármilyen változtatás valós időben megjelenik a másik platformon is.

ClickUp és Google Naptár integráció
Kövesse nyomon feladatait bármely naptárban a ClickUp és a Google Naptár integrációjával.

Egy másik kiemelkedő funkció a feladatok láthatóságának testreszabása – kiválaszthatom, hogy mely listák vagy feladatok jelenjenek meg a naptáramban, így könnyebben koncentrálhatok a fontos dolgokra. Ez az integráció javította az időgazdálkodásomat, mivel összesítettem az összes ütemezésemet, így nem kell többé az eszközök között ugrálnom.

Olvassa el még: 20 ingyenes Google Naptár sablon

A ClickUp naptártervező sablon olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek új szintre emelték a projektmenedzsment naptáramat.

Tervezze meg, hogyan szeretné eltölteni a napjait a ClickUp naptártervező sablon segítségével.
Töltse le ezt a sablont
Tervezze meg, hogyan szeretné eltölteni a napjait a ClickUp naptártervező sablon segítségével.

A következőket szeretem leginkább ebben a sablonban:

  • A ClickUp egyéni feladatállapotok segítségével a feladatokat „Folyamatban” vagy „Felfüggesztve” állapotként jelölhetem meg.
  • A ClickUp egyéni mezők rendkívül hasznosak olyan fontos adatok mentéséhez, mint a mérföldkövek és a költségek.
  • A Timeline és a Monthly Planner segítségével világos képet kapok az általános munkamenetemről és az előrehaladásról.

A ClickUp Naptár teendőlista sablon megváltoztatta a napi feladatok kezelésének módját. Lehetővé teszi, hogy könnyen vizualizáljam a céljaimat és a határidőket, míg a feladatok prioritásainak meghatározása segít hatékonyabban kezelni az időmet. Azt is észrevettem, hogy egy strukturált sablon segítségével könnyebben áttekinthetem, hogy egy-egy feladat általában mennyi időt vesz igénybe.

Tartsa szemmel napi ütemezését a ClickUp Naptár teendőlista sablonjával.
Töltse le ezt a sablont
Tartsa szemmel napi ütemezését a ClickUp Naptár Teendőlista Sablon segítségével.

Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

  • Könnyedén nyomon követheti az előrehaladást az egyéni állapotok segítségével.
  • Rendezze a feladatokat egyedi mezők, például kategória, erőforrások, termelékenységi szint és szerepkör segítségével.
  • Több nézet elérése, beleértve a találkozókérelmet, szerepkör szerint és kategória szerint
  • Növelje termelékenységét az időkövetéssel és a függőségi figyelmeztetésekkel
  • Legyen szervezett a vizuális feladatkezeléshez használt, színkódos feladatkezelő rendszerrel.
  • Végezze el a legfontosabb feladatokat anélkül, hogy túlterhelve érezné magát.

Ez az ütemezési sablon elengedhetetlen részévé vált a munkámnak, segítve a kiemelt fontosságú feladatok elvégzését anélkül, hogy túlterheltté válnék.

A ClickUp legjobb funkciói

  • A napi, heti és havi nézetek lehetővé teszik a csapatom számára a feladatok és az ütemtervek kezelését.
  • A drag-and-drop ütemezés lehetővé teszi, hogy a feladatokat közvetlenül a naptárba helyezzem át.
  • Vizuális eszközökkel figyelemmel kísérheti az előrehaladást és kezelheti a feladatok közötti függőségeket.
  • A feladatütemények automatikusan módosíthatók a függőségek változásai alapján.
  • Zökkenőmentesen integrálható a Google Naptár alkalmazással és más platformokkal az egységes ütemezés érdekében.
  • A naptárak megoszthatók az ügyfelekkel vagy a csapat tagjaival, hogy mindenki naprakész legyen.
  • Riasztások több eszközön

A ClickUp korlátai

  • Korlátozott offline hozzáférés

ClickUp árak

  • Örökre ingyenes
  • Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként, éves előfizetéssel
  • Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként, éves előfizetéssel
  • Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
  • ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, havi 7 dollárért munkatér-tagként.

ClickUp értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A megjelenítési opciókban elérhető számos nézet (például táblázat, Gantt-diagram, naptár és sok más) szintén megkönnyíti a feladatok kezelését.

2. Wrike (A legjobb a naptárnézetben történő erőforrás-elosztáshoz)

Wrike
via Wrike

A Wrike egy hatékony projektkezelő eszköz, amely robusztus együttműködési funkcióiról ismert. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy megosztott naptárak segítségével több projektet is kezeljenek. A Wrike idővonal-nézete és a megosztott csapatnaptárak segítségével a vezetők könnyen áttekinthetik a feladatokat és hatékonyan oszthatják el az erőforrásokat.

A Google Drive, Slack és Microsoft Teams platformokkal való integrációja segít a kommunikáció egyszerűsítésében. A valós idejű együttműködési funkciók megkönnyítik a haladás nyomon követését és a szükséges kiigazításokat, így a Wrike ideális nagy csapatok számára, amelyek sok közreműködővel dolgoznak komplex projektekben.

A Wrike legjobb funkciói

  • Vizualizálja az erőforrásokat és kerülje el az ütemtervezési ütközéseket a dinamikus munkaterhelési naptárak segítségével.
  • Szervezze meg projektjeit és feladatait egy világos ütemtervvel és feladat alapú naptár nézettel.
  • Átütemezheti vagy módosíthatja az idővonalakat a naptárban található drag-and-drop funkcióval.
  • Kövesse nyomon a csapat kapacitását és hatékonyan kezelje a munkaterhelést a naptár kapacitáskezelő funkciójával.

A Wrike korlátai

  • A komplex felhasználói felület új felhasználók számára túl bonyolult lehet.
  • Az ingyenes verzió funkciói korlátozottak.
  • Egyedi munkafolyamatokhoz némi testreszabás szükséges.

Wrike árak

  • Ingyenes
  • Professzionális: 9,80 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 24,80 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Wrike értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (több mint 3200 értékelés)
  • Capterra: 4,3/5 (több mint 4000 értékelés)

3. Google Naptár (a legjobb egyszerű, ingyenes ütemezéshez)

Google Naptár
a Google Naptár segítségével

A Google Naptár volt az első naptárkezelő alkalmazásom. Ez egy megbízható, ingyenes naptáralkalmazás, egyszerű naptárszerszámokkal, amely tökéletesen megfelel a Google Workspace ökoszisztéma felhasználóinak. A Gmail integrációval zökkenőmentesen ütemezhet eseményeket, találkozókat és emlékeztetőket a beérkező levelek mappájában. Nincs fejlett projektkezelési funkciója, de személyes ütemezéshez és kis startup csapatok számára alkalmas.

A Google Naptár minden eszközön könnyen elérhető, és olyan alapvető funkciókat kínál, mint a naptárak megosztása a csapattagokkal és ismétlődő események létrehozása.

A Google Naptár legjobb funkciói

  • A Find a Time funkcióval azonosíthatja a mindenki naptárához illeszkedő szabad időpontokat.
  • Színkódokkal kategorizálja személyes, munkahelyi és megosztott eseményeit.
  • Kezelje a csapat ütemtervét és az erőforrások foglalását megosztott naptár opciókkal.

A Google Naptár korlátai

  • Korlátozott testreszabási lehetőségek
  • Nincsenek fejlett projektkezelési funkciók
  • Nincs beépített feladatkezelő eszköz

A Google Naptár árai

  • Ingyenes
  • Az üzleti csomagok ára felhasználónként havi 6 dollártól kezdődik (Google Workspace használatával).

Google Naptár értékelések és vélemények

  • Capterra: 4,8/5 (több mint 3200 értékelés)

Olvassa el még: A 10 legjobb Google Naptár alternatíva

4. Clockwise (A legjobb az automatikus időgazdálkodáshoz)

Óramutató járásával megegyező irányban
via Clockwise

A Clockwise egy másik naptáreszköz az automatikus időgazdálkodás optimalizálásához. A Clockwise különlegessége, hogy képes átrendezni a találkozókat és feladatokat úgy, hogy azok a legproduktívabb óráidba illeszkedjenek. Zökkenőmentesen integrálódik a Google Naptárba, és automatikusan olyan időpontokra ütemezi a találkozókat, amelyek nem zavarják a koncentrációt.

Az időblokkoló funkció segít kiválasztani a mély munkavégzésre alkalmas időszakokat, miközben csökkenti a naptár ütközéseit. A Clockwise mesterséges intelligenciával működő ütemezése időt takarít meg számomra, mivel minimálisra csökkenti a kézi beállításokat.

A Clockwise legjobb funkciói

  • Optimalizálja napját a Smart Calendar asszisztens segítségével, amely megszakítás nélküli Focus Time blokkokat hoz létre.
  • A csapat rendelkezésre állásának szinkronizálásával dinamikusan módosíthatja a csapat ütemtervét, hogy az optimális értekezletidőpontokhoz igazodjon.
  • Akadályozza meg, hogy a megbeszélések behatoljanak a személyes idejébe, a munkaidő és a magánélet egyensúlyának védelmével.

Óramutató irányú korlátozások

  • Leginkább egyéni felhasználóknak, nem csapatoknak ajánlott.
  • Korlátozott testreszabási lehetőségek
  • A Google Naptártól függő

Óramutató járásával megegyező árképzés

  • Ingyenes
  • Pro: 6,75 USD/hó felhasználónként
  • Üzleti: 11,50 USD/hó felhasználónként

Óramutató járásával megegyező irányú értékelések és vélemények

  • G2: 4,7/5 (66 értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (50 értékelés)

5. Fantastical (legalkalmasabb Apple-felhasználók számára)

Fantastical
via Fantastical

Ez egy Apple-exkluzív naptáreszköz. Kiemelkedő funkciói közé tartozik a természetes nyelvfeldolgozás, amely lehetővé teszi, hogy egyszerűen beírja a parancsokat, például „Holnap délben ebéd Sarah-val”. Intuitív és könnyen használható.

Az alkalmazás felhasználóbarát kialakítású, és a legtöbb munkaterülettel és ökoszisztémával, például a Google-lal, az iClouddal és a Microsoft Exchange-szel szinkronizálható.

A Fantastical legjobb funkciói

  • Használja a természetes nyelvű eseménybevitelt az események intuitív ütemezéséhez egyszerű parancsok beírásával.
  • Készüljön fel a külső eseményekre a naptárba integrált időjárás-előrejelzésekkel.
  • Takarítson meg időt ismétlődő vagy hasonló események esetén, és egyszerűsítse a naptárkezelést esemény sablonokkal.

A Fantastical korlátai

  • Csak Apple eszközökön érhető el.
  • A prémium funkciók előfizetést igényelnek.
  • Korlátozott együttműködési funkciók

Fantastical árak

  • Ingyenes
  • Prémium: 4,99 USD/hó felhasználónként

Fantastikus értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (16 értékelés)
  • Capterra: 4,8/5 (20 értékelés)

Olvassa el még: A 10 legjobb Fantastical alternatíva

6. Hub Planner (A legjobb az erőforrások kihasználtságának nyomon követéséhez)

Hub Planner: Naptárkezelő eszközök
via Hub Planner

A Hub Planner egy all-in-one ütemező és erőforrás-kezelő eszköz, amely ideális nagy léptékű projekteket kezelő csapatok számára. Intuitív naptárnézete lehetővé teszi az erőforrások hatékony elosztását.

A Hub Planner különlegessége az erőforrás-előrejelzés, amely segít a projektmenedzsereknek a jelenlegi munkaterhelés-kezelés alapján előre látni a jövőbeli igényeket. Integrált munkaidő-nyilvántartási és számlázási funkciói megkönnyítik a projektekre fordított idő nyomon követését és a költségvetés kezelését.

A Hub Planner legjobb funkciói

  • Kövesse nyomon a csapattagok ütemezését és tervezzen az erőforrás-elérhetőségi naptár segítségével.
  • A projektallokációs naptárak segítségével áttekintheti az erőforrások elosztását.
  • Az integrált ütemezési rács segítségével vizuális áttekintést kaphat a projekt határidőiről és a csapat kihasználtságáról.
  • Optimalizálja a csapat kapacitását a naptárban található kihasználtsági jelentésekkel.

A Hub Planner korlátai

  • A kezdők számára meredek tanulási görbe
  • Az árak kis csapatok számára kissé magasak.
  • Korlátozott testreszabási lehetőségek

Hub Planner árak

  • Starter: 7 USD/hó felhasználónként
  • Prémium: 18 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Hub Planner értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (44 értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (több mint 100 értékelés)

7. Zoho Projects (a legjobb testreszabható munkafolyamatok létrehozásához)

Zoho Projects: Naptárkezelő eszközök
via Zoho Projects

A Zoho Projects kiemelkedő testreszabható naptárnézeteket kínál a projektkezeléshez. Ez különösen hasznos azoknak a csapatoknak, amelyeknek rugalmasságra van szükségük. Testreszabhatja a munkafolyamatokat, integrálhatja más Zoho alkalmazásokkal, például a CRM-mel és a Books-szal, és akár automatizálhatja a feladatokat a projekt igényei alapján.

A projekt ütemterv nézet segít minden csapattagnak a tervben maradni, a megosztott naptár pedig megkönnyíti a határidők áttekintését. A fizetős csomagok számos funkciót kínálnak a növekvő csapatok számára, a széles körű integrációk pedig teljesen személyre szabott projektkezelési élményt tesznek lehetővé.

A Zoho Projects legjobb funkciói

  • Kezelje a feladatok függőségeit közvetlenül a naptárban a Gantt-diagram integráció segítségével.
  • A naptárban világosan láthatja a projekt legfontosabb határidőit a mérföldkövek nyomon követésével.
  • Kövesse nyomon a teljes csapat feladatainak előrehaladását és a közelgő határidőket a megosztott naptárnézetekkel.

A Zoho Projects korlátai

  • Az ingyenes verzió funkciói korlátozottak.
  • Túl sok funkcióval ez túlterhelő lehet.
  • A teljes funkcionalitáshoz Zoho ökoszisztéma szükséges.

Zoho Projects árak

  • Ingyenes
  • Prémium: 5 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: 10 USD/hó felhasználónként

Zoho Projects értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (440+ értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (650+ értékelés)

8. Microsoft Outlook (a legjobb a Microsoft ökoszisztémához)

Microsoft Outlook: Naptárkezelő eszközök
a Microsoft Outlookon keresztül

A Microsoft Outlook naptára nagy csapatok számára alkalmas, akik már megszokták a Microsoft Office 365 használatát. Integrálható az e-mailekkel és az összes többi Office alkalmazással, így könnyen megtervezhetőek a találkozók, emlékeztetők állíthatók be, és megosztható a naptár a csapat tagjai között. Az Outlook naptára számos testreszabható és megbízható funkciót kínál.

A Microsoft Outlook legjobb funkciói

  • A találkozóütemező asszisztens segítségével a résztvevők naptárai alapján javaslatokat kaphat a rendelkezésre álló időpontokra vonatkozóan.
  • A naptárban szereplő színkategóriák segítségével gyorsan azonosíthatja a találkozók típusait és prioritásait.
  • A csapatnaptár nézetek segítségével egy pillantással áttekintheti az egész csapat rendelkezésre állását.

A Microsoft Outlook korlátai

  • Nincs fejlett projektkezelési funkciója
  • Bonyolult beállítással rendelkezik, és nem Office-felhasználók számára szakértő segítségére van szükség.
  • Korlátozott feladatkezelési lehetőségek

A Microsoft Outlook árai

  • Ingyenes az Office 365 előfizetéssel

Microsoft Outlook értékelések és vélemények

  • G2: 4,5/5 (több mint 2800 értékelés)
  • Capterra: 4,5/5 (1990+ értékelés)

9. Hive (A legjobb csapatmunka és feladatokhoz)

Hive: Naptárkezelő eszközök
via Hive

A Hive a feladatkezelés és a naptárintegráció kombinációját kínálja, így kiváló választás azoknak a csapatoknak, amelyeknek egy all-in-one megoldásra van szükségük.

A Hive naptárnézet rendkívül testreszabható, és a feladatokat közvetlenül a naptárból rendelhetem hozzá, ami időt takarít meg nekem több projekt kezelése során. A Hive jó együttműködési funkciókkal rendelkezik, például valós idejű csevegéssel és fájlmegosztással, amelyek egyszerűsítik a kommunikációt. A Hive jól integrálható a Slackkel és a Google Drive-val is.

A Hive legjobb funkciói

  • Kövesse nyomon a határidőket és a feladatok előrehaladását a feladat alapú naptár nézet segítségével.
  • Az integrált akciókártyák segítségével a naptári eseményeket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja.
  • A testreszabható naptárnézetek Gantt, Kanban és hagyományos naptár opciókat kínálnak a rugalmas projekttervezéshez.

A Hive korlátai

  • Mélyebb tanulási görbe kisebb csapatok számára
  • Kisebb csapatok számára kissé drága.
  • Korlátozott ingyenes verzió

Hive árak

  • Ingyenes
  • Csapatok: 12 USD/hó felhasználónként
  • Vállalati: Ár kérésre

Hive értékelések és vélemények

  • G2: 4,2/5 (60 értékelés)
  • Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

10. Doodle (A legjobb szavazásalapú találkozóütemények létrehozásához)

Doodle: Naptárkezelő eszközök
via Doodle

A Doodle egyszerűsíti a találkozók ütemezését egy intuitív szavazási funkcióval, amely lehetővé teszi a résztvevőknek, hogy kiválasszák a számukra legmegfelelőbb időpontot. Hasznos ügyfelekkel vagy nagy csoportokkal való találkozók ütemezéséhez, ahol a rendelkezésre állás változó. A Doodle vizuálisan áttekintést nyújt a rendelkezésre álló időpontokról.

Bár kiváló alapvető értekezletkezelő szoftver, leginkább azoknak a csapatoknak ajánlott, amelyeknek külső eszközre van szükségük a projektek és feladatok kezeléséhez. A prémium verzió reklámmentes és könnyen szinkronizálható a naptárával.

A Doodle legjobb funkciói

  • Egyszerűsítse a nagy csoportok találkozóinak időpontját a csoportos szavazásos ütemezés segítségével.
  • A rendelkezésre állás rangsorolásával helyezze előtérbe a csoportos megbeszélések rendelkezésre állását
  • Adjon professzionális hangulatot a meghívóknak az egyedi eseménymárkázás segítségével.

A Doodle korlátai

  • Nincs projektkezelési funkció
  • A ingyenes verzió funkciói korlátozottak.
  • A testreszabási lehetőségek minimálisak.

Doodle árak

  • Ingyenes
  • Pro: 6,95 USD/hó felhasználónként
  • Csapat: 8,95 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Doodle értékelések és vélemények

  • G2: 4,4/5 (2000+ értékelés)
  • Capterra: 4,6/5 (több mint 1800 értékelés)

11. Apple Calendar (a legjobb lokalizált események kezeléséhez)

Apple Naptár: Naptárkezelő eszközök
az Apple Naptár segítségével

Az Apple Calendar egy egyszerű, felhasználóbarát naptár. Nagyon tetszik, hogy milyen könnyen lehet eseményeket létrehozni, résztvevőket meghívni és emlékeztetőket beállítani. A Siri integrációja egy másik kiemelkedő funkció. Ezzel hangparancsokkal is be lehet ütemezni eseményeket.

Bár az Apple ökoszisztémájára korlátozódik, személyes használatra és kis csapatok számára jól működik. A tiszta, minimalista felület megkönnyíti az ütemezést.

Az Apple Naptár legjobb funkciói

  • Időzóna-támogatással automatikus beállításokkal szervezzen regionális találkozókat.
  • Helyalapú emlékeztetőket használva értesítéseket indíthat el a tartózkodási helye alapján.
  • Egyszerűsítse a másokkal való időbeosztás összehangolását a megosztott családi vagy csoportos naptárak segítségével.

Az Apple Naptár korlátai

  • Nincsenek fejlett projektkezelési funkciók
  • Korlátozott testreszabási lehetőségek csapatok számára

Az Apple Naptár árai

  • Ingyenes (Apple eszközökkel együtt jár)

Apple Naptár értékelések és vélemények

  • G2: 4,1/5 (194 értékelés)

12. Bitrix24 (A legjobb CRM és naptárintegrációhoz)

Bitrix24: Naptárkezelő eszközök
via Bitrix24

A Bitrix24 egy teljes üzleti menedzsment csomag, amelynek egyik funkciója a naptárkezelő eszköz. Ezenkívül CRM, feladatkezelő és kommunikációs eszközöket is tartalmaz. A naptárfunkció jól működik a Bitrix24 feladatkezelő rendszerével. Az alkalmazáson belül közvetlenül ütemezhet feladatokat és állíthat be emlékeztetőket.

A Bitrix24 ideális nagyvállalatok számára, amelyek minden belső és külső műveletüket egyetlen platformon kezelik. A Bitrix24 megosztott naptárakat is biztosít, amelyek segítségével koordinálhatja munkáját a csapatával.

A Bitrix24 legjobb funkciói

  • Az integrált CRM és naptár segítségével egy helyen követheti nyomon az ügyfelekkel való találkozókat, az értékesítési lehetőségeket és a feladatokat.
  • Automatizálja a feladatok ütemezését a projekt szabályai alapján, a naptárhoz kapcsolt egyéni munkafolyamatok segítségével.

A Bitrix24 korlátai

  • Bonyolult kezdőknek
  • Egyes funkciók frissítést igényelnek.
  • Magasabb árak kisebb csapatok számára

Bitrix24 árak

  • Ingyenes (alapverzió)
  • Alap: 49 USD/hó 5 felhasználó esetén
  • Alapcsomag: 99 USD/hó 50 felhasználó esetén
  • Professzionális: 199 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Bitrix24 értékelések és vélemények

  • G2: 4. 1/5 (540 értékelés)
  • Capterra: 4,2/5 (860+ értékelés)

13. Calendly (a legjobb automatikus időpontfoglaláshoz)

Calendly: Naptárkezelő eszközök
via Calendly

A Calendly könnyen használható és kifejezetten azoknak a szakembereknek készült, akiknek útközben kell megbeszéléseket ütemezniük.

A Calendly szinkronizálja a naptárát, legyen az Google vagy Outlook. Automatikusan alkalmazkodik az időzónákhoz, így tökéletes nemzetközi találkozókhoz. Megbízható és költséghatékony.

A Calendly legjobb funkciói

  • Válassza ki az Ön rendelkezésre állásának megfelelő találkozó időpontokat az automatikus találkozóütemező linkek segítségével.
  • Akadályozza meg a túlfoglalást azáltal, hogy testreszabható rendelkezésre állási ablakok segítségével automatikusan lezárja a személyes idejét.
  • A körbejárásos ütemezés segítségével egyenletesen oszthatja el a találkozókat a csapat tagjai között.

A Calendly korlátai

  • Nincs projektkezelési funkciója
  • A testreszabási lehetőségek a ingyenes verzióban korlátozottak.
  • A fejlett funkciókhoz fizetős csomagok szükségesek.

Calendly árak

  • Ingyenes
  • Alapvető funkciók: 10 USD/hó felhasználónként
  • Professzionális: 15 USD/hó felhasználónként
  • Csapatok: 20 USD/hó felhasználónként
  • Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

  • G2: 4,7/5 (2220+ értékelés)
  • Capterra: 4,7/5 (3360+ értékelés)

Olvassa el még: A 10 legjobb Calendly alternatíva

ClickUp: a legjobb naptárkezelő alkalmazás, amit csak kaphat

Most, hogy megismerte a 13 legjobb naptárkezelő eszközt, itt az ideje, hogy átvegye az irányítást az ütemezés felett és növelje a termelékenységét. A megfelelő naptárkezelő alkalmazással egyszerűsítheti az ütemezését, javíthatja az időgazdálkodását és fokozhatja a csapaton belüli együttműködést.

Ha készen áll arra, hogy megtapasztalja a hatékony projektkezelés előnyeit, regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és változtassa meg munkamódszerét!

