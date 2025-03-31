A 10 legjobb AI naptáralkalmazás a tervezés egyszerűsítéséhez 2025-ben

Végre talál egy szabad időpontot egy megbeszélésre, de rájön, hogy valaki más már lefoglalta. Átütemezi, de most a csapat fele nem tud eljönni.

Mielőtt észbe kapna, a napja a koordinálással telik el, ahelyett, hogy dolgozna.

Az AI-naptár megszünteti a tervezés okozta frusztrációt. Megtalálja a legmegfelelőbb időpontokat a találkozókra, elkerüli az ütközéseket a meglévő kötelezettségekkel, és még a legutolsó pillanatban bekövetkező változásokhoz is alkalmazkodik, így Önnek nem kell ezzel foglalkoznia.

Ha eleged van a naptárkáoszból, ezek az AI ütemező asszisztensek és naptárak segíthetnek. Kezdjük el! 💪🏼

Mit kell keresni egy AI naptárban?

A tervezés terén egy jó AI-naptár nem csak a dátumokat jelöli meg. Segítenie kell az okosabb tervezésben, az időmegtakarításban és a zökkenőmentes szervezésben.

Szóval, milyen funkciókat érdemes keresned, hogy könnyebbé tedd az életed? 👀

Íme néhány ajánlatunk:

Intelligens ütemezési javaslatok: A rendelkezésre állás és a prioritások alapján javaslatot tesz az optimális találkozóidőpontokra, feladat határidőkre és munkaszakaszokra.

Zökkenőmentes naptárintegráció: Szinkronizálható a Google Tasks és Calendar, az Apple Calendar, az Outlook és más ütemezési eszközökkel, így Szinkronizálható a Google Tasks és Calendar, az Apple Calendar, az Outlook és más ütemezési eszközökkel, így több naptárat is hatékonyan kezelhet

Munkaterhelés-kiegyenlítés: A feladatokat egyenletesen osztja el a csapat tagjai között, hogy elkerülje a túlterhelést és biztosítsa a hatékony időgazdálkodást.

Testreszabható nézetek és szűrők: Lehetővé teszi a napok, hetek vagy hónapok szerinti ütemezés szervezését, valamint a feladatok prioritás, felelős vagy projekt szerinti szűrését.

Automatizált feladat- és AI-eseménytervezés: A munkaterhelés és a határidők alapján automatikusan létrehozza, frissíti és átütemezi a feladatokat. A munkaterhelés és a határidők alapján automatikusan létrehozza, frissíti és átütemezi a feladatokat.

Mesterséges intelligenciával támogatott betekintés és elemzés: azonosítja a tervezési mintákat, optimalizálási javaslatokat tesz és javítja az időbeosztást.

Együttműködés és találkozók koordinálása: Segít a csapatoknak megtalálni a találkozókra legalkalmasabb időpontot, elkerülve az időzónák közötti ütemterv-ütközéseket.

Ebben a listában összegyűjtöttük a legjobb ingyenes AI naptárakat, amelyekkel a tervezés könnyebbé és kényelmesebbé válik. ✅

1. ClickUp (A legjobb egységes AI-alapú ütemezéshez és feladatkezeléshez)

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely mesterséges intelligenciával támogatott ütemezés, feladatkezelés és csapatmunka funkciókat egyesít egy zökkenőmentes platformon.

Ahelyett, hogy több eszközt kellene egyszerre használniuk, a csapatok egy helyen tervezhetnek, rangsorolhatnak és nyomon követhetnek mindent.

Próbáld ki a ClickUp Naptárat! A ClickUp Calendar segítségével könnyedén tervezheti és módosíthatja feladatait, találkozóit és ütemtervét.

A feladatok, határidők és találkozók egyetlen nézetben történő szervezése megkönnyíti az ütemtervek kezelését. A ClickUp Calendar mindent áttekinthetően jeleníti meg, így könnyebb a terveket a prioritások változásához igazítani.

Tegyük fel, hogy egy marketingcsapat egy termék bevezetésére készül. A naptárban megtervezhetik a tartalom határidőit, ütemezhetik a közösségi média bejegyzéseit és koordinálhatják a bevezetési eseményeket, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül.

A ClickUp Calendar zökkenőmentesen integrálja feladatait, dokumentumait, csevegéseit és találkozóit egy egységes platformba, növelve ezzel személyes termelékenységét. Hozzáférést kap a ClickUp AI Notetaker és AI-alapú időblokkoló funkciójához is, amely automatikusan ütemezi a feladatokat a meglévő feladatlistája, rendelkezésre állása és prioritásai alapján.

Hangfelvétel, leírás és összefoglalás a ClickUp AI Notetaker segítségével

Az összes naptár szinkronizálásával elkerülhetőek az ütemtervezési ütközések. A ClickUp Calendar Integrations összeköti a Google, Apple és Outlook naptárakat, így az egyik platformon végzett frissítések minden összekapcsolt fiókban megjelennek.

Szinkronizálja az eseményeket több naptárfiók között a ClickUp Calendar Integrations segítségével.

Például egy projektmenedzser, aki sprint-áttekintést tervez a ClickUp alkalmazásban, az Outlook és a Google Naptár munkakalandárjában láthatja a személyes feladatokra rendelkezésre álló időt, így elkerülheti a kettős foglalásokat anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltania.

Kíváncsi arra, hogyan kezelheti jobban a több naptárat? Ebben a videóban megmutatjuk Önnek a legjobb trükköket👇🏽

Az AI-alapú segítség még tovább növeli a termelékenységet.

Szerezzen mesterséges intelligenciával támogatott ütemezési ajánlásokat a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp Brain, a ClickUp natív AI asszisztense, javaslatot tesz az optimális feladat határidőkre, azonosítja a potenciális szűk keresztmetszeteket, és automatizálja a rutin ütemezési folyamatot, amikor erre felkérik.

Tegyük fel, hogy egy tartalomcsapat több blogtervezetet egyensúlyoz. Az AI-asszisztens a munkaterhelés alapján javasolhatja a legjobb határidőket, segítve a csapatot a feladatok hatékonyabb elosztásában.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők közel 88%-a ma már AI-eszközökre támaszkodik a személyes feladatok egyszerűsítése és gyorsítása érdekében. Ugyanezeket az előnyöket szeretné kihasználni a munkában is? A ClickUp segít! A ClickUp Brain segítségével 30%-kal növelheti termelékenységét kevesebb megbeszélés, gyors, AI által generált összefoglalók és automatizált feladatok révén.

A ClickUp legjobb funkciói

Legyen szervezett és kezelje a munkafolyamatokat: Használja Használja a ClickUp Tasks alkalmazást a projektek felosztásához, a feladatok kiosztásához és az előrehaladás nyomon követéséhez egy helyen.

Hatékonyan rangsorolja a feladatokat: Állítsa be a feladatok sürgősségi szintjét Állítsa be a feladatok sürgősségi szintjét a ClickUp Task Priorities segítségével, hogy először a legfontosabb munkákra koncentrálhasson.

Tegye a visszajelzéseket hasznosíthatóvá: Adjon hozzá Adjon hozzá ClickUp Assign megjegyzéseket közvetlenül a feladatokhoz, hogy biztosítsa a világos kommunikációt és könnyen nyomon követhesse a megoldásokat.

Csatlakozzon a megbeszélésekhez anélkül, hogy elhagyná a ClickUp alkalmazást: kapjon emlékeztető értesítéseket a megbeszélésekről, és csatlakozzon azonnal a Zoom, a Google Meet vagy a Teams alkalmazásokhoz a ClickUp bármely pontjáról.

A ClickUp korlátai

A kiterjedt feladatkezelési funkciók elsajátítása időbe telhet.

Hiányzik egy dedikált alfeladat-jelentési funkció, amely hasznos kiegészítés lenne.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp mindenképpen megéri! Úgy értem, hogy a projektmenedzsment eszközön túlmenően rengeteg másra is használható. Az abszolút kedvencem azonban a Naptár nézet. Semmi sem jobb annál, mint hogy egy helyen láthatom az összes munkámat és kötelezettségemet. Szóval a munkám? Megvan. A kávézás? Megvan. Anyukám születésnapja? Az is megvan! Van azonban egy dolog, ami még ennél is jobb. A ClickUp Brain. Srácok, csak megkérdezem, mikor vagyok szabad egy megbeszéléshez, vagy hogy a csapattagjaim vállalhatnak-e még több munkát, és minden ott van! Elképesztő, nem?

2. Reclaim AI (leginkább azoknak a szakembereknek ajánlott, akiknek adaptív ütemezésre van szükségük)

A Reclaim AI automatikusan kezeli a találkozókat, az ismétlődő feladatokat és a személyes kötelezettségeket, így strukturált, mégis rugalmas ütemtervet hoz létre.

Az AI-vezérelt időblokkoló funkció biztosítja, hogy a mély munkavégzés, az edzések és más rutinok ütközés nélkül illeszkedjenek a napjába. A rendszer folyamatosan tanul és alkalmazkodik, így biztosítva, hogy a magas prioritású feladatok ütemezése ne terhelje túl a naptárát.

Az AI legjobb funkcióinak visszaszerzése

Automatizálja az időbeosztást olyan rutinokhoz, mint a testmozgás, a meditáció és a mély munkavégzés.

Találja meg a legjobb időpontokat a rendelkezésre állás, az időzónák és a korábbi ütemezési trendek elemzésével.

A feladatok dinamikus prioritásba sorolásával biztosíthatja, hogy a sürgős munkák megkapják a szükséges figyelmet.

Szinkronizálj több naptárat különböző platformokon, hogy az ütemtervezésed konzisztens legyen és ne legyenek átfedések.

Az AI korlátainak leküzdése

Az AI beállítások konfigurálásához időre van szükség a pontos ütemezéshez.

Korlátozott kézi ellenőrzés az átütemezés és a prioritások módosítása felett

Az AI félreértheti a sürgősséget, amikor egymással ütköző feladatokat kezel.

Reclaim AI árak

Ingyenes

Starter: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 18 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

AI-értékelések és vélemények visszaszerzése

G2: 4,8/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: Teszteltük a legjobb Reclaim AI alternatívákat a projektütemezéshez

3. Clockwise (A legalkalmasabb azoknak a csapatoknak, amelyeknek okosabb ütemezésre van szükségük)

via Clockwise

A Clockwise csökkenti az ütemtervezési ütközéseket és megőrzi a mély munkavégzésre alkalmas időintervallumokat az egyének és csapatok találkozóinak optimalizálásával. Az AI ütemtervező eszköz elemzi a munkamódszereket, a rendelkezésre állást és az időzónákat, hogy a legkevésbé zavaró időpontokra ütemezze a találkozókat.

Ahelyett, hogy órákat töltene a koordinálással, hagyhatja, hogy a platform kezelje az ütemezést, miközben biztosítja, hogy a koncentrációra szánt idő védett maradjon.

A Clockwise legjobb funkciói

Maximalizálja a koncentráció idejét azáltal, hogy automatikusan blokkolja a zavaró tényezőktől mentes munkavégzési időszakokat.

Optimalizálja a csapat ütemtervét az AI-vezérelt értekezlet-elrendezéssel, amely minimálisra csökkenti a zavaró tényezőket.

Dinamikusan módosítsa a találkozók időpontját, hogy helyet szabadítson fel a kiemelt fontosságú feladatok számára.

Clockwise korlátozások

A beállítás bonyolultnak tűnhet nagyobb szervezetek számára, amelyek több csapatot irányítanak.

Korlátozott testreszabási lehetőségek speciális munkafolyamatokhoz, amelyek szigorú ütemezési szabályokat igényelnek

A magasabb szintű funkciók fizetős előfizetést igényelnek.

Óramutató járásával megegyező árképzés

Ingyenes

Csapatok: 6,75 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Üzleti: 11,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Clockwise értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (65+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Clockwise-ról a valódi felhasználók?

Tetszik, hogy a Clockwise segít a csapatunk szervezettségének fenntartásában. Van benne „nincs megbeszélés” nap, automatikusan megoldja az ütemterv-ütközéseket, és tetszik, hogy a csapat eseményeit felvehetjük a megosztott Clockwise naptárba. Határozottan segített nekünk a csapat szervezettségének fenntartásában, és nagyon beállítottuk, és elfelejtettük.

📖 Olvassa el még: Clockwise alternatívák az idő- és naptárkezeléshez

4. Motion (A legjobb azoknak, akik intelligens naptár-asszisztenst szeretnének)

via Motion

A Motion intelligens termelékenységi asszisztensként működik, kezelve az ütemezést és a feladatok prioritásait, hogy napja strukturált maradjon. Az AI folyamatosan elemzi a határidőket, a munkaterhelést és a rendelkezésre állást, és olyan napi tervet készít, amely alkalmazkodik a változó prioritásokhoz.

A találkozók optimális időpontokra kerülnek beütemezésre, míg a feladatok a naptár túlterhelése nélkül kerülnek beosztásra. A rendszer megakadályozza a túlzott elkötelezettséget is, biztosítva a reális munkaterhelést, amely fenntartja a termelékenységet anélkül, hogy kiégéshez vezetne.

A Motion legjobb funkciói

Egyensúlyozza a munkaterhelést a feladatok prioritás és határidő alapján történő dinamikus kiigazításával.

Védje meg a koncentrációra szánt időt az AI-vezérelt naptárbeállításokkal, amelyek minimalizálják a zavaró tényezőket.

Szerezzen be mesterséges intelligenciával támogatott ajánlásokat, amelyek megakadályozzák a túlfoglalást és a reálisnak nem mondható ütemezést.

Mozgáskorlátozások

A tanulási görbe meredeknek tűnhet azoknak a felhasználóknak, akik a manuális ütemezésről térnek át erre a módszerre.

Kevesebb rugalmasság a gyakori kézi felülírásokat igénylő, rendkívül összetett munkafolyamatok esetében

Az AI néha félreérti a személyes feladatok prioritásait, ezért manuális beállításokra van szükség.

Mozgásalapú árazás

Ingyenes próba

Egyéni: 34 USD/hó felhasználónként

Üzleti alapcsomag: 20 USD/hó felhasználónként

Business Pro: Egyedi árazás

Mozgásértékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (110+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (50+ értékelés)

Mit mondanak a Motionról a valódi felhasználók?

Egy ideig nagyon tetszett. Nagyszerűen működött, amikor sok apró feladatot kellett elvégeznem, gyakori megbeszélésekkel és időhöz kötött feladatokkal. Amikor áttértem nagyobb projektekre, amelyek hosszú ideig tartó koncentrációt igényeltek, a hatékonysága csökkent, és már nem tudtam igazolni a költségét.

⚙️ Bónusz: Hasonlítsa össze a Motion és a Reclaim alkalmazásokat, hogy eldöntse, melyik AI-alapú ütemezési eszköz illeszkedik jobban a munkamenetéhez.

5. SkedPal (A legjobb AI-vezérelt feladatprioritizáláshoz rugalmas ütemezéssel)

via SkedPal

A SkedPal az AI-alapú ütemezést intelligens időgazdálkodással kombinálja a fejlett feladatkövetés érdekében. Lehetővé teszi a prioritások meghatározását, az időkorlátok beállítását, és hagyja, hogy a rendszer strukturált, de rugalmas tervet készítsen.

Az eszköz folyamatosan módosítja a menetrendeket a változó feladatok, a munkaterhelés és a személyes preferenciák alapján, így ideális azoknak a felhasználóknak, akiknek strukturált, de nem merev időbeosztásra van szükségük.

A SkedPal legjobb funkciói

Hozzon létre AI-vezérelt ütemterveket, amelyek a határidők és a munkaterhelés alapján rangsorolják a feladatokat.

A feladatok elosztását dinamikusan módosíthatja, hogy elkerülje a túlterhelést és biztosítsa az egyensúlyt.

Személyre szabhatja az ütemezési beállításokat, hogy azok illeszkedjenek a személyes termelékenységi ritmusához.

Készítsen termelékenységi jelentéseket, amelyek segítenek nyomon követni a feladatok elvégzését és az idő felhasználását.

A SkedPal korlátai

Az AI beállítások finomhangolásához időre van szükség a pontos ütemezéshez.

Egyes prémium funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

SkedPal árak

Ingyenes próba

Éves: 9,95 USD/hó + adók (éves számlázás)

Havi díj: 14,95 USD/hó + adók

SkedPal értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 (170 értékelés)

6. Trevor AI (A legjobb azoknak, akik AI-alapú teendőlistát szeretnének)

via Trevor AI

A Trevor AI intelligensen ütemezett tervvé alakítja a feladatlistáját, így biztosítva, hogy a fontos munkák elvégzésre kerüljenek anélkül, hogy túlterhelnék a napját. Egyszerűen csak hozzáadja a feladatokat a Trevorhoz, és az AI a sürgősség, a munkaterhelés és a rendelkezésre álló idő alapján ütemezi őket.

A rendszer folyamatosan alkalmazkodik az új prioritásokhoz, így segítve Önt abban, hogy produktív maradjon anélkül, hogy a naptár szervezésével kapcsolatos apró részletekkel kellene foglalkoznia.

A Trevor AI legjobb funkciói

Alakítsa át a teendőlistákat strukturált ütemtervekké az AI-vezérelt feladatkiosztással.

A feladatok prioritásait dinamikusan állítsa be a sürgősség, a határidők és a munkaterhelés alapján.

Kövesse nyomon a termelékenységet a teljesítményre vonatkozó betekintéssel, amely kiemeli az időhasználat tendenciáit.

A személyes energiaszint és a preferált munkaidő alapján oszd be az idődet a feladatokra.

A Trevor AI korlátai

Az AI pontos ütemtervek készítéséhez következetes feladatbevitelre van szükség.

A korlátozott együttműködési funkciók miatt kevésbé alkalmas csapatalapú munkafolyamatokhoz.

Trevor AI árak

Ingyenes

Pro: 6 USD/hó felhasználónként

Trevor AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Kronologic (Legalkalmasabb olyan értékesítési csapatok számára, amelyeknek AI-vezérelt találkozóütemezésre van szükségük)

via Kronologic

A Kronologic automatizálja a nagy értékű értékesítési megbeszélések ütemezését, biztosítva, hogy a potenciális ügyfelek a megfelelő időben kerüljenek bevonásra, anélkül, hogy oda-vissza koordinálással kellene foglalkozniuk. Az AI értékeli az ügyfelek minőségét, elérhetőségét és korábbi elkötelezettségét, hogy megtalálja a megbeszélések legjobb időpontját.

A szándékot cselekvéssé alakítja – legyen szó egy telefonhívás utáni nyomon követésről, a kapcsolattartás kiterjesztéséről vagy több ezer találkozó lefoglalásáról a csapatod számára. Az AI előre jelzi, mikor érhetőek el a potenciális ügyfelek, megtárgyalja a részleteket és lefoglalja a találkozókat.

A Kronologic legjobb funkciói

Azonnali értékesítési megbeszélések ütemezése a potenciális ügyfelek elérhetősége és elkötelezettségi adatai alapján

Elemezze az elkötelezettségi trendeket, hogy optimalizálja az értékesítési csapatok ütemezési stratégiáit.

Szinkronizálja CRM-eszközökkel, hogy az ügyfelekkel való interakciók zökkenőmentesen nyomon követhetők és kezelhetők legyenek.

Valós idejű elemzéseket nyújt a találkozók sikerességi arányáról és az ütemezés hatékonyságáról.

Kronológiai korlátozások

Elsősorban értékesítési csapatok számára készült, ezért általános ütemezéshez kevésbé hasznos.

A teljes funkcionalitáshoz CRM-platformokkal való integráció szükséges.

Kronologic árak

Egyéni: 6 USD/hó

Kis csapat: 140 USD/hó (legfeljebb öt felhasználó)

Csapatok: 1000 USD/hó (10, 20, 30 fős csapatok; éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Kronologic értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (265+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Kronologicról a valódi felhasználók?

Tetszik, hogy a Kronologic mesterséges intelligenciája megtervezi a csapat találkozóit, így rengeteg e-mail váltás marad el. A Kronologic csapata folyamatosan új funkciókat is hozzáad. Értékesítési csapatunk imádja a platformot, és örül, hogy több találkozóra kerül sor.

8. Scheduler AI (A legjobb intelligens ütemezéshez több naptárban)

via Scheduler AI

A Scheduler AI megváltoztatja a találkozók lefoglalásának és kezelésének módját azáltal, hogy az e-mail láncokat, amelyekkel a legjobb időpontokat keresi, egy intelligens, beszélgető AI asszisztenssel váltja fel. Koordinálja a logisztikát, meghívókat küld, napirendet állít össze, és még a naptárát is figyelemmel kíséri, hogy biztosítsa a részvételt. A platform áttekinti a csapata ütemtervét is, és összeállított időpont-javaslatokat kínál.

Az alkalmazás az Ön munkastílusához igazodik, és zökkenőmentesen integrálható a Gmailbe, a Slackbe, weboldalakba és akár szöveges üzenetekbe is.

A Scheduler AI legjobb funkciói

Személyre szabott találkozóidőket kaphat a testreszabható találkozási preferenciák alapján összeállított időjavaslatok segítségével.

Egyszerűsítse a csoportos ütemezést azáltal, hogy azonosítja a csapat rendelkezésre állását, és megosztja azt a potenciális ügyfelekkel vagy partnerekkel.

Az AI-emlékeztetők és a gyors újrafoglalás segítségével azonnal pótolhatja a lemondott találkozókat, mielőtt a menetrend megváltozna.

Dinamikusan módosítsd az ütemtervet, hogy a legutolsó pillanatban bekövetkező változásokhoz is alkalmazkodni tudj, anélkül, hogy manuálisan kellene módosítanod.

A Scheduler AI korlátai

Az alapvető feladatok beállítása egyszerű, de a fejlett funkciók elsajátítása új felhasználók számára időbe telhet.

A platform hatékonysága nagyban függ az olyan eszközökkel való integrációtól, mint a Slack, a Gmail és a CRM-ek.

Korlátozott kézi ellenőrzés az átütemezés felett a nagyon specifikus preferenciák esetében

Scheduler AI árak

Indulás: 500 USD/hó

Növekedés: 1000 dollár/hónap

Üzleti: 2500 USD/hó

Scheduler AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. TimeHero (A legjobb azoknak az egyéneknek és csapatoknak, akiknek automatizált feladatütemezésre van szükségük)

via TimeHero

A TimeHero egy mesterséges intelligenciával működő termelékenységi eszköz, amely egyszerűsíti a munka tervezését, kezelését és automatizálását. Automatikusan ütemezi a napi feladatait, projektjeit és ismétlődő munkáit az Ön rendelkezésre állása alapján.

Az eszköz teljes projekteket tud autopilot üzemmódban kezelni. Azonosítja a kockázatos feladatokat, kiemeli a túlterhelt csapattagokat és módosítja a munkafolyamatokat – mindezt felesleges megbeszélések és manuális frissítések nélkül.

A TimeHero legjobb funkciói

Alakítsa át a feladatlistákat a rendelkezésre álló időkeretekbe illeszkedő ütemezett tervekké.

A változó prioritások és munkaterhelés alapján dinamikusan módosítsa az ütemezést.

Kövesse nyomon a feladatok teljesítési arányát és az idő felhasználását a beépített termelékenységi elemzésekkel.

Szánjon időt a kiemelt fontosságú feladatokra anélkül, hogy ütközne a naptárában.

A TimeHero korlátai

A pontos ütemtervek elkészítéséhez folyamatos feladatbevitelre van szükség.

A tanulási görbe meredeknek tűnhet azoknak a felhasználóknak, akik a manuális ütemezésről térnek át erre a módszerre.

A fejlett AI ütemezési funkciók fizetős csomagot igényelnek.

TimeHero árak

Ingyenes próba

Alap: 5 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 12 USD/hó felhasználónként

Prémium: 27 USD/hó felhasználónként

TimeHero értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (22+ értékelés)

Mit mondanak a TimeHero-ról a valódi felhasználók?

Úgy döntöttem, hogy ez a technológia nem hasznos számomra, mert az én rendelkezésre állásom, a feladat hossza, a határidő és a prioritás alapján automatizál. Azonban megpróbálom az azonos típusú vagy azonos projekthez tartozó feladatokat egy napra csoportosítani, hogy csökkentsem a kontextusváltást, és a feladatokat annak alapján ütemezem, hogy mennyi kreativitást és koncentrációt igényelnek (reggel a flow állapot, délután az adminisztráció). A Timehero nem rendelkezik ezekkel a funkciókkal. Más alkalmazások úgy tűnik, hogy kínálnak ilyet (pl. Skedpal), de jelenleg visszatérek a Trello-alapú kanban táblámhoz és a naptáramban történő időblokkoláshoz.

10. Sunsama (A legjobb azoknak a szakembereknek, akik strukturált napi tervezési rendszert szeretnének)

via Sunsama

A Sunsama feladatok, e-mailek, találkozók és naptárak kombinálásával biztosít átfogó időgazdálkodást. A napi tervezési rutin segítségével tudatosan rangsorolhatja a feladatokat, míg az időkeret-beosztás és a reális napi célok biztosítják, hogy koncentrált maradjon.

A termelékenységi eszközökkel való mély integrációknak köszönhetően szervezhet találkozókat, kezelheti a teendőket AI segítségével, és nyomon követheti az előrehaladást anélkül, hogy több alkalmazást kellene használnia.

A Sunsama legjobb funkciói

Tervezze meg napját egy AI-támogatott ütemezési rendszerrel, amely hatékonyan egyensúlyba hozza a munkaterhelést.

Tekintse át a napi előrehaladást, és állítson be reális célokat a tervezési funkciók segítségével.

Kövesse nyomon a feladatok elvégzését, és dinamikusan módosítsa a terveket a termelékenység fenntartása érdekében.

A Sunsama korlátai

Magasabb ár az alapvető ütemezési eszközökhöz képest

A mobil AI-ütemező alkalmazás alapszintű, és hiányoznak belőle a desktop verzióban elérhető funkciók.

A speciálisabb ütemezési eszközökhöz képest korlátozott AI-alapú automatizálás

Sunsama árak

Ingyenes próba

Éves: 16 USD/hó (éves számlázás)

Havi: 20 USD/hó

Sunsama értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (25 értékelés)

Mit mondanak a Sunsama-ról a valódi felhasználók?

Tapasztalatom szerint mindkettő nagyon ötletes alkalmazás, amelyet igazán jó emberek működtetnek. A Sunsama jobb tervezési folyamatot kínál (különösen a feladatokhoz kötött heti célok – zseniális) és sokkal jobb integrációs folyamatot. Semmi sem hasonlítható hozzá. Az AI is sokkal jobb. Imádom az automatikus időtartam-javaslatukat. Hátrány: a Sunsama mindig kanban, szóval tetszenie kell ez a megjelenés! Néha ez miatt a listák nagyon hosszúnak tűnnek, de iOS-alkalmazásuk ebben a tekintetben jobb.

Tapasztalatom szerint mindkettő nagyon ötletes alkalmazás, amelyet igazán jó emberek működtetnek. A Sunsama jobb tervezési folyamatot kínál (különösen a feladatokhoz kötött heti célok – zseniális) és sokkal jobb integrációs folyamatot. Semmi sem hasonlítható hozzá. Az AI is sokkal jobb. Imádom az automatikus időtartam-javaslatukat. Hátrány: a Sunsama mindig kanban-alapú, szóval tetszenie kell ez a megjelenés! Néha ez miatt a listák nagyon hosszúnak tűnnek, de az iOS-alkalmazásuk ebben a tekintetben jobb.

