10 Clockwise alternatíva az idő- és naptárkezeléshez

Az idő nyomon követése és a zsúfolt naptár kezelése gyakran olyan, mintha zsonglőrködne. Valójában úgy érezheti, hogy asszisztensre van szüksége, csak hogy a napirendjét kezelni tudja anélkül, hogy elszalasztana valamit.

A Clockwise alkalmazás egy asszisztens, amely segít elemezni a naptárát, megtalálni a legjobb találkozóidőpontokat, és akár együttműködni a csapatával is.

Bár a Clockwise kiválóan alkalmas az időkezelésre, sok felhasználó több okból is áttér más alkalmazásra, például a korlátozott külső együttműködés és az átütemezés nehézségei miatt.

Ebben a cikkben átfogóan áttekintjük a 10 legjobb Clockwise alternatívát. Hasonlítsa össze az egyes eszközök funkcióit, korlátait és árait, hogy megtalálja a Clockwise legjobb alternatíváját.

Mit kell keresnie a Clockwise alternatíváiban?

Egy intelligens ütemező és naptárkezelő eszköznek meg kell értenie a mély munkát, és ki kell elégítenie az Ön egyedi időgazdálkodási igényeit. Munkastílusától függően ezek a funkciók a betekintés és a kontextus biztosításától a koncentrációs idő védelméig, valamint az algoritmusok és az automatizálás révén történő együttműködés javításáig terjedhetnek.

Íme egy lista azokról a lényeges dolgokról, amelyekre figyelnie kell a Clockwise alternatíváinak kiválasztásakor:

Intelligens ütemezési funkció: Ha egy eszköz intuitív ütemezési funkciókkal rendelkezik, akkor megérti és alkalmazkodik a rutinjához, preferenciáihoz és prioritásaihoz.

Elemzések és betekintés: Az elemzési funkciók segítenek megérteni a mintákat, azonosítani a fejlesztendő területeket, és megalapozott döntéseket hozni az időbeosztásáról.

Automatizálás, átütemezés és könnyű alkalmazkodás: Adjon elsőbbséget azoknak az eszközöknek, amelyek alkalmazkodnak az Ön egyedi munkafolyamatához és preferenciáihoz. Keressen olyan alternatívákat, amelyek automatizálják a rutin feladatokat, például a megfelelő találkozási időpontok keresését vagy az ütközések átütemezését.

Felhasználóbarát: A barátságos felület elengedhetetlen a pozitív élményhez, ezért keressen olyan alternatívákat, amelyek könnyen kezelhetők és a legjobb ütemezési funkciókat kínálják felesleges bonyodalmak nélkül.

Végül, mielőtt kiválasztana egy erőforrás-kezelő eszközt, nézze át a vásárlói véleményeket és értékeléseket. Az olyan értékelő oldalak, mint például a G2 és a Capterra, segíthetnek megismerni az egyes eszközök előnyeit és hátrányait.

A 10 legjobb Clockwise alternatíva

Az alábbiakban felsoroljuk a Clockwise legjobb alternatíváit (ingyenes és fizetős), amelyek ma a piacon elérhetők:

1. ClickUp

Kövesse nyomon az időt, állítson be becsléseket, adjon hozzá jegyzeteket, és tekintse meg az időráfordításról szóló jelentéseket bárhonnan a ClickUp alkalmazásban.

A ClickUp egy digitális munkaterületet biztosít, ahol Ön és csapata mindent egy helyen szervezhet. Kezelje a feladatokat, kommunikáljon és tartsa nyomon projektjeit.

A ClickUp Time Tracker segít megnézni, hogy mennyi időt töltöttél az egyes feladatokkal. Bármilyen eszközről nyomon követheted az időt, és összekapcsolhatod a ClickUp konkrét feladataival. Emellett jegyzeteket és címkéket is hozzáadhat a nyomon követett időhöz, hogy utána is tudd, mire költötted. Rendezheted és szűrheted az időkövetési adataidat, és megjelölheted a számlázható órákat.

Ráadásul a ClickUp integrálható az összes vezető időkövető alkalmazással és projektkezelő eszközzel, így mindent közvetlenül a ClickUp-ban szinkronizálhat és követhet, anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltania.

Ezenkívül a ClickUp megkíméli Önt a jelentések elkészítésének fáradalmától a testreszabható munkaidő-nyilvántartások és csapatütemterv-jelentések segítségével.

A ClickUp Calendar egy másik praktikus eszköz, amely a meglévő naptári események mellett megmutatja a feladatait, találkozóit és határidőit is.

A Naptár nézet segítségével nyomon követheti projektjeit a magas szintű áttekintéstől a részletekig, és akár meg is oszthatja a naptárat csapattársaival. Gyorsan ütemezhet új feladatokat és hozhat létre találkozókat úgy, hogy azokat a naptárra húzza, majd prioritás, állapot stb. szerint rendezheti vagy szűrheti őket.

Szinkronizálhatja Google Naptárát a ClickUp alkalmazással, és közvetlenül a Naptár nézetből indíthatja el a megbeszéléseket.

Ráadásul a ClickUp úgy lett kialakítva, hogy adatai biztonságban legyenek. Engedélyezze a szerepkörökön alapuló kezelést, vagy adjon meg jogosultsági szinteket, hogy szabályozza, ki tekintheti meg, érheti el vagy szerkesztheti a dokumentumokat.

A ClickUp legjobb funkciói:

A ClickUp időkezelő rendszerrel könnyedén létrehozhat, szervezhet és rangsorolhat feladatokat.

A ClickUp időkövetési funkcióival figyelemmel kísérheti az egyes feladatokra fordított időt, ami segít elemezni és javítani munkamódszereit.

Szerezzen értékes betekintést a projekt előrehaladásába és a csapat teljesítményébe a jelentési és elemzési eszközök segítségével.

Zökkenőmentesen integrálható kedvenc alkalmazásaival a munkafolyamatok zökkenőmentesebbé tétele érdekében.

Maradjon szervezett a ClickUp Reminder valós idejű riasztásaival és emlékeztetőivel, és soha ne hagyjon ki egy feladatot sem!

A ClickUp korlátai:

Tanulási görbe új felhasználók számára

A ingyenes csomagban nincs lehetőség az időbejegyzések törlésére.

ClickUp árak:

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 7 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Calendly

via Calendly

A Calendly az Ön személyes ütemezési asszisztense, amely gyors, egyszerű és stresszmentes módon segít a találkozók ütemezésében. Nincs többé fejfájás az ütemezéssel, e-mailek váltásával vagy az időzónákkal kapcsolatos zavarokkal. Ön teljes mértékben irányítja a rendelkezésre állását.

Emellett a Calendly integrálódik a naptárával, hogy megakadályozza a véletlen dupla foglalásokat és biztosítsa, hogy minden naprakész legyen.

A Calendly legjobb funkciói:

Kerülje el a naptárkezelés zavarait, mivel a Calendly automatikusan alkalmazkodik a különböző időzónákhoz.

Használja a több mint 70 különböző alkalmazással való natív integrációkat, beleértve a népszerű naptáralkalmazásokat , mint a Google Naptár, az Outlook és mások.

Elkerülheti az egymást követő találkozókat, ha a találkozók előtt vagy után puffertidőt engedélyez

Egy kattintással beágyazhatja az ütemterv linkjeit weboldalakra, vagy integrálhatja azokat e-mail aláírásokba.

A Calendly korlátai:

A Calendly drága a listán szereplő többi eszközhöz képest; olcsóbb Clockwise alternatívák lehetnek előnyösebbek, különösen, ha nagy csapatod van.

A fizetős verzió számos olyan funkcióval rendelkezik, amelyekre Önnek talán nincs szüksége, vagy nem használja, de mégis fizetne értük.

A Calendly alkalmi összeütközései a Google Naptárral megzavarják az ügyfeleket a szabad időpontok elérhetőségét illetően.

Calendly árak:

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 12 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Calendly értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3300 értékelés)

3. Fellow

via Fellow

A Fellow az Ön ütemezési partnere a zökkenőmentes csapatmunka, a feladatok ütemezése és a projektmenedzsment terén. Mindent elvégez, beleértve a nagy projektek kezelését, a csapat tájékoztatását és a feladatok szervezését.

A Fellow segítségével fájlokat oszthat meg vagy tehet közzé egy megosztott munkaterületen. Az alkalmazás találkozóterveket készít, és gondoskodik arról, hogy mindenki betartsa azokat.

Emellett automatikusan rögzíti a találkozók jegyzőkönyveit, és rugalmas digitális teret kínál a résztvevőknek az együttműködéshez. Jegyezze fel napi teendőit, készítsen jegyzeteket a találkozókról, állítson be emlékeztetőket, és ne maradjon le semmiről.

A Fellow legjobb funkciói:

Végezzen egyéni megbeszéléseket a Fellow funkcióival, amelyekkel napirendet készíthet és jegyzeteket készíthet.

Kövesse nyomon és állítson be célokat egyének és csapatok számára, hogy mindig a terv szerint haladjon.

Könnyedén kereshet és visszakereshet korábbi értekezletek adatait és jegyzeteket, így időt takaríthat meg.

A Fellow alkalmazáshoz különböző eszközökön, például asztali számítógépen és mobiltelefonon is hozzáférhet, így útközben is szervezett maradhat.

Szerezzen AI-alapú betekintést, hogy javítsa megértekezéseit és napirendjeit.

Védje megértekezéseinek beszélgetéseit és adatait vállalati szintű biztonsággal

Társaik korlátai:

Ha a felhasználó nem tulajdonában lévő Google Naptár-találkozóra kattint, 404-es hibaüzenet jelenik meg.

A Fellow nem integrálható az Apple Reminders alkalmazással.

Nem támogatja a kézzel írt jegyzetek készítését és tárolását valódi kézzel írt tartalomként.

A 360°-os visszajelzés funkció nem elég testreszabott ahhoz, hogy névtelen visszajelzéseket lehessen adni.

Fellow árak:

Örökre ingyenes

Pro: 9 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Társak értékelései és véleményei:

G2: 4,7/5 (1900+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (30+ értékelés)

4. Integrately

via Integrately

Az Integrately célja, hogy időt és energiát takarítson meg az ismétlődő feladatok automatizálásával. Használja a szoftvert az ügyféladatok szinkronizálására a CRM-ek és az e-mail marketing eszközök között. Ezenkívül lehetővé teszi a naptár alapján a közösségi médiában való posztolás egyszerű automatizálását.

A platform előre elkészített, újrafelhasználható csatlakozókkal és munkafolyamatokkal rendelkezik minden integrációs követelményhez. Emellett webes felülettel is rendelkezik az API-k tervezéséhez, dokumentálásához és teszteléséhez.

Bárki, aki Clockwise alternatívákat keres, használhatja az Integrately-t, függetlenül attól, hogy üzleti szakember, marketinges vagy diák.

A legjobb integrációs funkciók:

Kövesse nyomon az automatizálási folyamatok teljesítményét naplófájlok és valós idejű figyelés segítségével.

A beépített hibaelhárítási mechanizmusok segítségével automatikusan kezelheti az automatizálás során felmerülő problémákat.

Használja a feltételes logikát automatizálási sorozatok létrehozásához döntéshozatali képességekkel.

Szinkronizálja adatait a csatlakoztatott alkalmazások között valós időben, hogy mindig naprakész információkkal rendelkezzen.

Integrately korlátozások:

Az Integrately javíthatja a jelentések áttekinthetőségét, így a felhasználók jobban megérthetik és élvezhetik a szolgáltatást.

A kliensoldali IO megvalósítása néha nehéz lehet.

A felhasználók a weboldal megjelenését ijesztőnek és nehezen alkalmazkodónak találják.

Integrately árak:

Örökre ingyenes

Starter: 29,99 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 49 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 124 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 299 USD/hó felhasználónként

Integrately értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (500+ értékelés)

Capterra: 4. 1/5 (300+ értékelés)

5. Acuity

via Acuity

Az Acuity nem egy átlagos naptár, hanem egy intelligens eszköz, amelynek célja, hogy egyszerűsítse a találkozók kezelését. Akár üzleti tevékenységet folytat, akár személyes ütemtervét kezeli, az Acuity rugalmassága megkönnyíti a beállítást és a különböző üzleti igényekhez való alkalmazkodást.

Az Acuity legjobb funkciói:

Használjon ügyfélkérdőíveket, hogy testreszabható felvételi űrlapok segítségével gyűjtsön releváns információkat az ügyfelektől.

Elkerülheti az ütemterv-ütközéseket, mivel az alkalmazás automatikusan kezeli az időzóna-különbségeket.

Integrálja harmadik féltől származó fizetési alkalmazásokkal, hogy a foglaláskor könnyedén fogadni tudja az online fizetéseket.

Lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy egy helyen módosítsák/töröljék a találkozókat és kezeljék a foglalásokat.

Acuity korlátai:

Nincs funkció az aktív és inaktív ügyfelek elkülönítésére

Az Acuity ingyenes csomagja alapvető funkciók tekintetében korlátozott (például az emlékeztető e-mailek és a fizetési módok csak a fizetős csomagokban találhatók meg).

Nincs natív integráció harmadik féltől származó naptárakhoz

Acuity árak:

7 napos ingyenes próba

Új: 20 USD/hó felhasználónként

Növekvő: 34 USD/hó felhasználónként

Powerhouse: 61 USD/hó felhasználónként

Acuity értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (5500+ értékelés)

6. AttendanceBot

via AttendanceBot

Az AttendanceBot egy másik kiváló kiegészítés a Clockwise alternatívák listájához. Az eszköz minden méretű csapat számára egyszerűvé és hatékonnyá teszi az idő nyomon követését.

A vezetők és a vállalkozások valós időben figyelemmel kísérhetik a jelenlétet, nyomon követve, hogy ki van munkában, ki szüneten van, és ki késhet. A távoli munkavállalókkal rendelkező csapatok számára az AttendanceBot földrajzi helymeghatározást is kínál.

Az AttendanceBot segítségével egyedi jelenléti szabályokat állíthat be. Használja a túlórákra vonatkozó szabályok meghatározásához, türelmi időszakok beállításához és az alkalmazás igényeinek megfelelő testreszabásához.

Az AttendanceBot legjobb funkciói:

Integrálja a népszerű pénzügyi, bérszámfejtési, HRMS és CRM rendszerekkel.

Hozzon létre virtuális osztályokat, és rendelje hozzájuk a diákokat.

Lehetővé teszi a diákok számára, hogy a Slack vagy a Microsoft Teams segítségével azonnal rögzítsék a jelenlétüket bármelyik órán.

Automatikusan küldjön emlékeztetőket azoknak az alkalmazottaknak, akik még nem fejezték be feladataikat, jelentéseiket vagy munkaidő-nyilvántartásaikat.

Használja a hibrid munkavégzés funkciót a csapat ütemterveinek megtekintéséhez és kezeléséhez , többszintű jóváhagyások biztosításához, valamint a csapattal való együttműködéshez a Slack, az MS Teams és a GChat segítségével.

Az AttendanceBot korlátai:

Az új felhasználók számára időigényes a munkaidő-nyilvántartások szerkesztése.

Testreszabhatja a szabadságtípusokat, például a rugalmas és a szabadságos szabadságot, de nem állíthat be különböző nyomonkövetési módszereket számukra.

A megfelelő tanulási modulok hiánya miatt az eszköz megtanulása nehéz.

AttendanceBot árak:

14 napos ingyenes próba

Alapcsomag: 6 USD/hó felhasználónként

Pro: 9 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12 USD/hó felhasználónként

AttendanceBot értékelések és vélemények:

G2: 4,6/5 (75+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

7. Rutin

via Routine

A Routine egy másik időkezelési platform, amelyet érdemes megfontolnia, ha a Clockwise alternatíváit keresi. Az eszköz intuitív és könnyen elsajátítható, a feladatok létrehozásától a prioritások és határidők beállításáig.

Ráadásul a Routine tanul a viselkedéséből, alkalmazkodik a munkamódszereihez, megérti a prioritásokat, és javaslatot tesz a különböző feladatok elvégzésének legjobb időpontjára.

A platform letisztult, egyszerű kialakításának köszönhetően zavartalanul koncentrálhat a feladatokra.

A Routine legjobb funkciói:

A Routine természetes nyelvfeldolgozási képessége intelligens javaslatokat ad a feladatok vagy találkozók ütemezéséhez a naptárában lévő szabad időpontokra.

Csatlakoztassa a Routine-t kedvenc eszközeihez és szolgáltatásaihoz, hogy javítsa és egyszerűsítse munkafolyamatát.

Kapjon figyelmeztetést egy fontos megbeszélés előtt; csatlakozzon egy kattintással, és valós idejű riasztások és értesítések segítségével gyorsan értesítse a többieket, ha késni fog.

Kössön össze és címkézzen elemeket, hogy értelmet adjon nekik, és könnyen megtalálja az információkat a kapcsolatok visszafelé követésével.

Rutin korlátozások:

Nincs mobilalkalmazás Android-felhasználók számára.

A platform még új, és a fizetős csomagok számos funkciója „hamarosan elérhető” címkével van ellátva.

A felhasználók kisebb hibákról panaszkodnak, amelyek akadályozzák a napi munkavégzést.

Rutin árak:

Örökre ingyenes

Professzionális: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Rutin értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Visszaszerezni

via Reclaim

A Reclaim egy mesterséges intelligenciával működő ütemezési alkalmazás, amely egyetlen ablakban könnyedén kezeli több naptárat. Használja hatékony együttműködéshez, más naptárak feliratkozásával, legyen szó munkáról, családról vagy iskoláról.

Felhasználóbarát felületével, együttműködési funkcióival és zökkenőmentes integrációival a Reclaim lehetővé teszi, hogy irányítsa ütemtervét és növelje általános termelékenységét.

Használja ki a legjobb funkciókat:

Intelligens javaslatokat kaphat a feladatok ütemezéséhez a prioritások, a határidők és a preferenciák alapján.

Hagyja, hogy a Habit funkció megossza a rendszeresen elvégzendő feladatokat, megadja az időkeretet, és automatikusan beütemezze azokat.

Könnyedén kövesse nyomon a feladatok előrehaladását az automatikus bejelentkezésekkel.

Testreszabhatja a nézetet kedve szerint, és egyszerre több naptárat is kezelhet.

Visszafogott korlátozások:

A Reclaim Habit funkciója nehéz beállítani.

A mérnöki feladatkezelő eszközökkel való integráció nem elég rugalmas a valós életben való használathoz.

A Slack integrációs funkció használata során esetenként késések előfordulhatnak.

Reclaim árak:

Örökre ingyenes

Starter: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás, havi előfizetések esetén nem elérhető

Értékelések és vélemények visszaszerzése:

G2: 4,8/5 (60+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Nézze meg ezeket a Reclaim alternatívákat!

9. Sunsama

via Sunsama

A Sunsama egy projekt- és időkezelő eszköz, amelynek célja, hogy segítse az egyéneket és a csapatokat a munkaterhelés hatékony kezelésében. Központi helyet biztosít a különböző feladatok létrehozásához, szervezéséhez és nyomon követéséhez.

Sőt, még jobb, hogy munkáját feladatokra bontja, határidőket állít be és csapat tagokat rendel hozzájuk – anélkül, hogy a lapok között kellene váltogatnia.

A Sunsama legjobb funkciói:

Használja a fókusz módot, hogy minimalizálja a zavaró tényezőket és fokozza a koncentrációt a munkavégzés során.

Használja az intelligens ütemezést a feladatok határidejének, prioritásainak és a rendelkezésre álló időintervallumok elemzéséhez, és kapjon javaslatokat az optimális ütemtervekhez.

Tervezze meg napját a feladatok fontossági sorrendbe áll ításával és célok kitűzésével a termelékenység javítása érdekében.

Kövesse nyomon a feladatok előrehaladását és befejezési arányát az idő függvényében a feladat előrehaladásának nyomon követésével.

Integrálja olyan népszerű termelékenységi eszközökkel , mint a Trello, az Asana és a Jira.

Hozzáférjen a Sunsama alkalmazáshoz különböző eszközökön és platformokon, hogy helytől függetlenül növelje termelékenységét.

A Sunsama korlátai:

A Sunsama nehezen boldogul a nagyobb léptékű projektek tervezésével.

Csapatmunkára korlátozott, egyéni használatra nem alkalmas.

Nem integrálható a Confluence-szel vagy a Google Drive-val a találkozók és egyéb dokumentumok szinkronizálása érdekében.

Sunsama árak:

14 napos ingyenes próba

Éves előfizetés: 16 USD/hó

Havi előfizetés: 20 USD/hó

Sunsama értékelések és vélemények:

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

10. Time Doctor

via Time Doctor

A Time Doctor valós idejű nyomon követést biztosít a távoli munkavállalók munkaidejének és tevékenységeinek figyelemmel kíséréséhez, valamint betekintést nyújt a munkanap során az idő elosztásába.

Fókusz- és szünet-emlékeztető funkciókkal rendelkezik, amelyek elősegítik az egészséges munka-magánélet egyensúlyt. Akár távoli munkát végez, akár szabadúszóként dolgozik, a Time Doctor megkönnyíti a koncentrációt és a feladatok időbeni elvégzését.

A Time Doctor legjobb funkciói:

A napi rutinjait és tevékenységeit figyelembe vevő termelékenységi elemzések segítségével azonosítsa a fejlesztendő területeket.

Integrálja különböző projektmenedzsment, együttműködési és kommunikációs eszközökkel a jobb munkafolyamat érdekében.

Kezelje a projektköltségvetéseket, hogy a munka a meghatározott keretek között maradjon.

Könnyen konfigurálhat, testreszabhat és létrehozhat egyedi objektumokat, mezőket, szabályokat, számításokat és nézeteket.

Tekintse meg és bonyolítsa le üzleti ügyleteit ugyanazon tartalommal több nyelven és pénznemben.

A Time Doctor korlátai:

A mobilalkalmazásból hiányoznak azok a funkciók, amelyek a Time Doctor asztali verzióját olyan hasznossá teszik.

Inkonzisztens frissítések

Az ingyenes csomag egyetlen ügyfélre korlátozódik, és csak az alapvető elemeket tartalmazza.

A Time Doctor árai:

14 napos ingyenes próba

Alap: 7 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 10 USD/hó felhasználónként

Prémium: 20 USD/hó felhasználónként

Time Doctor értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (350+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Készen áll az időgazdálkodás elsajátítására?

Ne feledje, hogy a cél nem csupán az időkezelés, hanem annak hatékony és személyre szabott végrehajtása. A döntés végső soron az egyszerűség, a teljesítmény és az alkalmazkodóképesség közötti megfelelő egyensúly megtalálásán múlik.

A Clockwise alternatíváinak listáján szereplő minden szoftver egyedi megközelítést kínál a jobb ütemezés és időgazdálkodás érdekében. Azonban egyik sem közelíti meg a ClickUp-ot, mint all-in-one idő- és projektmenedzsment platformot.

A ClickUp különlegessége az egyszerűség iránti elkötelezettségében rejlik. Nem a komplexitás növeléséről van szó, hanem arról, hogy megkönnyítse a munkáját és az életét.

A ClickUp felhasználóbarát kialakítása biztosítja, hogy még a technikai újoncok is könnyedén eligazodjanak a platformon. Nincs zavar vagy felesleges akadály – csak zökkenőmentes utazás a feladatok és az ütemtervek között.

Kezdje el még ma a ClickUp használatát!