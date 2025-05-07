Teszteltük a 10 legjobb Reclaim AI alternatívát a projektütemezéshez 2025-ben.

Ha a koncentrációt és a termelékenységet szeretné fenntartani egy zsúfolt ütemterv mellett, az időgazdálkodás elengedhetetlen készséggé válik.

A hatékony időgazdálkodás lényege, hogy a találkozókat és feladatokat úgy ütemezd, ahogy neked a legjobban megfelel. Ehhez gyakran szükség van egy speciális intelligens ütemezési eszközre vagy naptáralkalmazásra, például a Reclaim AI-ra, hogy stratégiádat végrehajthasd.

A Reclaim AI kiváló találkozóasszisztens, de mint minden szoftver, nem mindenki számára megfelelő. Minden időgazdálkodási eszköznek vannak előnyei és hátrányai, de szerencsére rengeteg alternatíva létezik, amelyek pótolják a Reclaim AI hiányosságait.

Fedezzük fel, hogyan segíthet egy hatékony AI ütemezési eszköz a gyorsabb munkavégzésben és a folyamatok hatékonyságának javításában. Ezután megnézzük a Reclaim AI legjobb alternatíváit, amelyekkel automatizálhatja naptárát és értékes időt takaríthat meg. Mert manapság az idő pénz, és a munka-magánélet egyensúlya fontosabb, mint valaha. ⚖️

Mit kell keresni a Reclaim AI alternatíváiban?

A legjobb Reclaim alternatíva megtalálásának kulcsa az, hogy az erőfeszítéseit a többi eszköz AI-képességeire összpontosítsa. Gondoljon az AI-eszközökre úgy, mint a leghatékonyabb munkafolyamat-automatizálási eszközökre, amelyeket el lehet képzelni. Ezek az eszközök csodákat tehetnek a személyes és távoli csapatok számára, a szövegírásban való segítségnyújtástól a HR-feladatok kezeléséig.

Az AI funkciók segítségével automatikusan ütemezheti a csapatértekezleteket, kijelölheti a koncentrációra szánt időt, valamint a utazásra és a szünetekre szánt időt. Emellett integrálhatja a naptárát a feladatlistájával, segíthet a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában és kiosztásában, és még sok minden másban.

Amikor kiválasztja a Reclaim AI alternatíváját, figyeljen ezekre a funkciókra:

Rugalmas rendszer, amely az Ön vállalkozásának igényeihez igazítható

Integráció olyan ütemezési eszközökkel, mint az Outlook, a Gmail és a Google Naptár

Naptárszinkronizálási funkció a személyre szabott ütemezéshez, akár több eszközön is.

Kompatibilis olyan konferenciaalkalmazásokkal, mint a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet.

Integráció feladatkezelő alkalmazásokkal és/vagy napi ellenőrzőlista-alkalmazásokkal

Valós idejű frissítések, így mindig biztos lehet benne, hogy az információk, amelyeket lát, megbízhatóak.

Felhasználóbarát funkciók, mint például az intelligens naptárak és a drag-and-drop feladatok, amelyek gyors módosításokat tesznek lehetővé.

Az ütemezési eszközök kiválasztásánál a munkafolyamat optimalizálására kell törekednie, mert ha ezt jól csinálja, minden más is a helyére kerül.

A 10 legjobb Reclaim AI alternatíva

Annyi Reclaim AI alternatíva közül hogyan válasszon? A legjobb megoldás az, ha megfontolja, mely funkciókra és szolgáltatásokra van szüksége vállalkozásának, majd kiválasztja a legmegfelelőbbet.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi eszköz, és a legjobb Reclaim AI alternatíva kiválasztásakor az első helyen áll a listánkon.

Mivel az idő- és feladatkezelés minden ClickUp funkció középpontjában áll, ez a szoftver ideális bármilyen folyamat racionalizálásához, a haladás nyomon követéséhez és az alkalmazások közötti munkák egyetlen platformra történő központosításához. Több mint 15 különböző módon jelenítheti meg a teendőlistáját, beleértve a Lista, Gantt, Munkafolyamat és Naptár nézeteket a hatékony feladat- és csapatütemezéshez.

Búcsúzzon el a hagyományos naptárakkal való küzdelemtől a ClickUp Calendar segítségével – ez egy AI-alapú alternatíva, amely nem csak az eseményeket jeleníti meg, hanem az Ön prioritásaihoz is alkalmazkodik. Automatikusan ütemezzen feladatokat, foglaljon le koncentrációs időt, és minden nap tökéletesen optimalizált napot kapjon. A Google Naptárral ellentétben a ClickUp az eseményeket közvetlenül összekapcsolja a Clickup munkaterületén belüli feladatokkal, dokumentumokkal és projektekkel, automatikus értekezletjegyzetekkel és cselekvési tételek létrehozásával. Ráadásul a Google Naptárral való kétirányú szinkronizálás biztosítja, hogy soha ne maradjon le semmiről, ha még mindig a Google Naptárat használja, miközben kipróbálja a ClickUp Naptár termelékenységet növelő funkcióit.

Ráadásul a ClickUp AI a jelenlegi időmegtakarítási technikáidat egy új szintre emeli. Mintha egy virtuális asszisztens lenne a zsebedben, a ClickUp AI természetes nyelvi parancsok segítségével képes találkozói jegyzeteket, e-maileket, feladatösszefoglalókat, frissítéseket, fordításokat és még sok mást generálni, hogy mindig a legfontosabb munkádra koncentrálhass, és könnyedén elvégezd a feladataidat.

Ha még nem ismeri az AI szöveggenerátorokat, a ClickUp AI Prompt Templates segít elindulni strukturált promptokkal, amelyek azonnal garantálják a kiváló minőségű eredményeket. Ez azonban nem az egyetlen ingyenes AI-erőforrás, amelyet a ClickUp kínál. Más AI-alternatívákhoz próbálja ki a ClickUp tesztelt ChatGPT Prompts for Project Scheduling Template-jét, amely szinte tökéletes projektütemterveket, feladatokat, határidőket, tervezési stratégiákat és még sok mást generál. Miután elkészítette időgazdálkodási stratégiáját, a ClickUp nyomon követheti az előrehaladást és módosíthatja az ütemtervet, hogy biztosan elérje céljait.

A ClickUp legjobb funkciói

A naptári elemeket vagy feladatokat gyorsan és egyszerűen áthelyezheti a drag-and-drop funkcióval.

Becsülje meg az egyes feladatokhoz szükséges időt, és ossza szét a feladatokat a kijelölt csapattagok között.

Indítsa el a megbeszéléseket közvetlenül a Naptár nézetből, és ott tekintse meg az összes kapcsolódó feladatot is.

Kövesse nyomon, hogyan tölti az idejét a mobil, asztali számítógép vagy Chrome böngésző időkövető funkciójával.

Bővítse stratégiai tervezését a napi ütemezésen túl a ClickUp élettervezési sablonjaival

Szinkronizálja ClickUp naptárát a Google Naptárral, hogy a változások mindkét irányban megjelenjenek – az Outlook, az Apple és a mobil eszközökkel való szinkronizálás egyirányú.

Több mint 1000 integráció automatikusan szinkronizálja a meglévő eszközeid, például az Asana, a Jira, a Notion és a Slack munkáit.

A ClickUp korlátai

Az AI funkciók nem elérhetők az ingyenes verzióban, de bármelyik fizetős csomaghoz hozzáadhatja mindössze 5 dollárért.

Még nem minden nézet elérhető a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

Örökre ingyenes: Ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Minden fizetős csomagban elérhető, 7 USD/munkahelyi tag/hónap áron.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 3800 értékelés)

2. Trevor

via Trevor

A Trevor célja, hogy segítsen Önnek a munkaterhelés átláthatóságának, koncentrációjának és általános ellenőrzésének javításában. Használja a ütemezett feladatok átfogó vizuális ábrázolását, hogy áttekintést kapjon a teendőiről. Ezután válasszon ki egy konkrét feladatot, hogy elmélyülhessen a munkában, és kreativitását szabadjára engedhesse – ez az a pont, ahol a varázslat megtörténik.

Ez a Reclaim AI alternatíva időblokkokkal működik, amelyeket drag and drop módszerrel húzhat el, hogy megtervezze a napját. Trevor AI-je megtanulja, hogyan ütemezi a napját, majd ezt az információt felhasználva hasznos javaslatokat tesz. Emellett automatikusan hozzárendelheti a feladatok időtartamát, és emlékezteti Önt, ha a munka késedelmes.

Trevor legjobb funkciói

Vegye fel a személyes feladatait is, hogy teljes képet kapjon arról, mennyi időre lesz szüksége aznap a feladatok elvégzéséhez.

Gyorsan átrendezheti a napját, ha a dolgok nem a terv szerint alakulnak.

Kövesse nyomon a naponta rendelkezésre álló időt

Valós időben, kétirányú szinkronizálás olyan integrációkkal, mint az Outlook, a Todoist, a Google Naptár és a Google Feladatok.

Trevor korlátai

Az ingyenes csomag csak egy naptáralkalmazás és egy feladatlista integrációjának szinkronizálását teszi lehetővé – több szinkronizáláshoz Pro csomagra kell váltania.

Még nincs elegendő független értékelés ahhoz, hogy meg lehessen állapítani, mennyire jól működik a Trevor.

Trevor árak

Ingyenes: Ingyenes

Pro: 3,99 USD/hó felhasználónként

Trevor értékelései és véleményei

G2: Még nincs értékelés

Capterra: Még nincs értékelés

3. Gmelius

via Gmelius

Ez a Reclaim AI alternatíva egy naptáralkalmazás, amely segít a munkaterhelés kezelésében közvetlenül a Gmail beérkező levelek mappájából.

A csapatmunkára és az együttműködésre tervezve, beépített munkafolyamat-automatizálással és Kanban táblákkal rendelkezik. E-maileket rendelhet a csapattagjaihoz, és gyors megjegyzéseket csatolhat hozzájuk további utasításokkal vagy javaslatokkal. Meghívhatja a kollégáit a Gmailen belüli vázlatok megosztásával a megbeszélésre – továbbítás vagy másolás nélkül.

Vagy használja a Gmelius-t központi ügyfélszolgálati eszközként, amelyen több csapattag is dolgozhat. És hogy minden a terv szerint haladjon, egy helyen felügyelheti a csapattagok által fogadott és elküldött összes e-mailt.

A Gmelius legjobb funkciói

Időt takaríthat meg az előre elkészített sablonokkal és a gyakran ismételt kérdésekre adott automatikus válaszokkal.

A Gmelius segítségével könnyedén bővítheti vállalkozását, ahogy az növekszik.

Használja ki a kétirányú integrációk előnyeit olyan eszközökkel, mint a Slack, a Trello, a Zapier, a Google Meet és még sok más.

Biztos lehet benne, hogy adatai biztonságban vannak, mert a Gmelius nem tárolja az e-mailjeinek tartalmát.

A Gmelius korlátai

Figyelnie kell a beállításokra, hogy az e-mailek ne kerüljenek olyanok kezébe, akiknek nem szabad hozzáférniük azokhoz.

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy elég meredek a tanulási görbe, amíg megismerik a Gmelius összes funkcióját.

Gmelius árak

Flex: 15 USD/hó, legfeljebb öt felhasználó számára

Növekedés: 24 USD/hó felhasználónként

Pro: 36 USD/hó felhasználónként

Gmelius értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (760+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

4. Calendly

via Calendly

A Calendly célja, hogy a tervezést könnyebbé tegye, mint valaha. Támogatja az egyéni találkozókat, a csoportos találkozókat és a körbejárásos ütemezést – anélkül, hogy e-mailben kellene oda-vissza levelezni, hogy ellenőrizze mindenki rendelkezésre állását.

Döntsd el, hogy mikor vagy elérhető, és milyen típusú eseményeket kínálsz – például 30 perces személyes találkozókat vagy rövid Zoom-hívásokat –, majd egyszerűen oszd meg az ütemezési linkeket a weboldaladon vagy e-mailben. A meghívottak kiválaszthatnak egy időpontot, és ez a Reclaim AI alternatíva automatikusan hozzáadja azt a meglévő naptári eseményeidhez.

A Calendly legjobb funkciói

Hívjon meg embereket különböző időzónákból, és a Calendly kitalálja, hol tartózkodnak.

Automatizálja a kommunikációt, például küldjön emlékeztetőt a meghívottaknak 30 perccel a hívás előtt.

Használja a Calendly-t Windows vagy macOS asztali számítógépén, vagy ha úton van, iOS vagy Android mobilalkalmazásán.

Optimalizálja munkafolyamatát több mint 100 integrációval és kiterjesztéssel, például az Office 365, a Microsoft Outlook, a Google és az iCloud naptárakkal, valamint technológiai eszközeinek más részeivel, például a Salesforce-szal vagy a HubSpot-tal.

A Calendly korlátai

Ha a találkozók adatait közvetlenül a Salesforce-ba és az ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerébe szeretné elküldeni, akkor a Teams csomagra lesz szüksége.

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a Calendly kissé drága a versenytársaihoz képest.

A Calendly árai

Ingyenes: Ingyenes

Standard: 10 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 16 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Calendly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2900 értékelés)

5. Rutin

via Routine

„A 21. század naptárának” nevezett Reclaim AI alternatíva egyszerre jeleníti meg a munkanaptárát és a feladatait, így megtervezheti az egész napját vagy hetét. A Routine a határidők és a személyes preferenciák alapján szervezi meg az ütemtervét.

A feladatokat begépeléssel vagy a hangalkalmazás segítségével hozhatja létre, és a billentyűparancsokkal gyorsan mozoghat a rendszerben.

Ütemezzen megbeszéléseket vagy tartson fenn időt a mély munkára egyszerűen az események húzásával és elhelyezésével a kívánt helyre. Ütemezzen meg feladatokat a megbeszéléseiből, és készítsen jegyzeteket is, hogy semmi ne vesszen el. ✍️

A Routine legjobb funkciói

Kövesse nyomon a mai prioritásokat a műszerfalon és a Ma képernyőn.

Az alkalmazás oldalain gyors jegyzeteket menthet, például üzleti ötleteket, ügyfél-megfigyeléseket vagy a következő nyaralásának terveit.

Rendezze oldalait és aloldalait úgy, ahogyan az Önnek a legjobban megfelel.

Integrálja e-mail fiókjával, projektmenedzsment eszközeivel és csevegőprogramjaival, így minden egy helyen lesz.

Rutin korlátozások

A Free csomagot már most használhatja, de a Professional, Business és Enterprise csomagok még fejlesztés alatt állnak.

A Routine még nem elérhető Androidra, de ez a funkció hamarosan megjelenik.

Rutin árak

Ingyenes: Ingyenes

Professzionális: 10 USD/hó felhasználónként (hamarosan elérhető)

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként (hamarosan elérhető)

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot (hamarosan elérhető)

Rutin értékelések és vélemények

G2: 4,0/5 (1 értékelés)

Capterra: Még nincs értékelés

6. Sunsama

via Sunsama

Ez a Reclaim AI alternatíva úgy lett kialakítva, hogy segítse a szakembereket időjük tudatosabb kezelésében, hogy jobb munka-magánélet egyensúlyt érjenek el.

Áttekintést kaphat mindenről, amivel foglalkoznia kell, beleértve a megbeszéléseket, feladatokat és e-maileket. Ezután állítsa fel a prioritásokat, határozza meg a napi céljait, és ütemezze be ezeket a feladatokat a naptárába. Kövesse nyomon az előrehaladását, hogy érzékelje az elért eredményeket. Azok a feladatok, amelyeket ma nem tud elvégezni, automatikusan át lesznek ütemezve holnapra.

A Sunsama legjobb funkciói

A Slack integrációval a Slack-beszélgetéseket feladatokká alakíthatja.

Szinkronizálja Google Naptárával vagy Outlook naptárával, és könnyedén integrálja a feladatokat más termelékenységi eszközökkel , mint például a ClickUp, Asana, Trello, Todoist és Jira.

Javítsa az együttműködést azzal, hogy betekintést nyer abba, mire koncentrálnak a csapattársai aznap.

A beépített elemző eszközökkel mélyreható betekintést nyerhet abba, hogyan tölti az idejét.

A Sunsama korlátai

Eredetileg rövid távú, nem pedig hosszú távú tervezésre tervezték, ezért nagyobb léptékű projektek tervezéséhez szükség lehet az integrációk egyikének használatára.

Egyes felhasználók úgy érzik, hogy a együttműködési funkciók javításra szorulnak.

Sunsama árak

Éves: 16 USD/hó felhasználónként

Havi díj: 20 USD/hó felhasználónként

Sunsama értékelések és vélemények

G2: Még nincs értékelés

Capterra: 4,6/5 (20 értékelés)

7. Akiflow

via Akiflow

Ez a Reclaim AI alternatíva egy termelékenységi platform, amely egy univerzális beérkező levelek mappában mutatja meg az összes ütemezését, e-mailjét és feladatát. Hozzon létre feladatokat, rangsorolja őket, állítsa be a határidőket, és adjon hozzá releváns megjegyzéseket közvetlenül a naptárából. A feladatokat akár naptári eseményekké is alakíthatja, hogy biztosan elvégezzék őket. ✅

Használja az időblokkoló funkciót, hogy időt szánjon különböző típusú feladatokra, például megbeszélésekre, együttműködésre vagy elmélyült gondolkodásra. Ezután gyorsan rendezze el ütemtervét a feladatok húzásával és elhelyezésével.

Az Akiflow legjobb funkciói

Hívja be a feladatokat más alkalmazásokból, például a Slackből, a Trellóból, az Asanából és az e-mailjeiből, így minden egy helyen lesz.

Használja az ismétlődő feladatok funkciót a rendszeres feladatok, például a stand-up meetingek vagy a haladási jelentések automatizálásához.

Ossza meg az Akiflow-ból a találkozókra rendelkezésre álló időpontjait, így nem kell e-mailben oda-vissza leveleznie.

Több időzónában is dolgozhatsz a naptárban

Az Akiflow korlátai

Az Akiflow nem integrálható natívan a Microsoft 365 vagy az Apple naptáraival.

A mobilalkalmazás még nem teljesen felel meg a desktop verziónak, de a csapat már dolgozik rajta.

Akiflow árak

Believer: 8,33 USD/hó felhasználónként (öt évre előre fizetendő)

Éves: 14,99 USD/hó felhasználónként

Havi díj: 24,99 USD/hó felhasználónként

Akiflow értékelések és vélemények

G2: 5,0/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 60 értékelés)

8. Morgen

via Morgen

A Morgen összesíti az összes naptárát egy helyen, hogy jobban kezelhesse életének minden területét. Segít prioritásokat felállítani a teendők között, majd időblokkokat létrehozni azokhoz a feladatokhoz. A drag-and-drop eszközzel bármikor gyorsan átszervezheti a naptárát.

Könnyedén ütemezheti meg a találkozókat, ha megosztja az időzónákban elérhetőségét. A gyorsbillentyűk segítségével gyorsan áttekintheti a naptárát, majd újra kiléphet belőle. Emellett értesítéseket kap a közelgő találkozókról, és közvetlenül rákattintva csatlakozhat hozzájuk.

A Morgen legjobb funkciói

A teendőlista elemeit közvetlenül a naptárból ütemezheti, vagy integrálhatja kedvenc teendőlista-alkalmazásával.

Automatikusan ellenőrizze és törölje az ismétlődő eseményeket, hogy soha ne pazarolja az idejét.

Integrálja ezt a Reclaim AI alternatívát többek között a Microsoft Outlook, a Google Naptár és az iCloud alkalmazásokkal.

Használja a Morgen alkalmazást Mac, Windows, iOS, Android és Linux rendszereken.

Morgen korlátai

A Zapier integráció csak a Plus és a Pro csomagokban érhető el.

Még nincs elég vélemény ahhoz, hogy meg lehessen ítélni, mennyire jól működik a Morgan.

Morgen árak

Alap: Ingyenes

Plusz: 4 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Pro: 9 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Morgen értékelések és vélemények

G2: 5,0/5 (1 értékelés)

Capterra: Még nincs értékelés

9. Fireflies. ai

A Fireflies. ai egy AI jegyzetelő eszköz, amely időt takarít meg Önnek, és lehetővé teszi, hogy teljes mértékben a megbeszélésekre koncentráljon, miközben azok zajlanak. Ha összekapcsolja a naptárával, ez a Reclaim AI alternatíva automatikusan csatlakozik a hívásához, rögzíti azt, és leírja.

Ezeket a jegyzeteket megoszthatja a megbeszélésen nem részt vevő csapattársaival, összefoglalhatja őket az ügyfelek számára, és kiválaszthatja a tervezéshez kapcsolódó teendőket.

Fireflies. ai legjobb funkciói

Videó és hangfelvételek rögzítése és gyors átírások készítése

Együttműködhet csapatával a találkozó során reakciók, rögzítések és megjegyzések segítségével, majd a találkozó után a találkozó jegyzetek megosztásával olyan platformokon, mint az Asana, a Slack, a Notion vagy az ügyfélkapcsolat-kezelő rendszer.

Könnyedén kereshet a megbeszélés során tárgyalt legfontosabb témákra, és kiválaszthatja a legjobb részeket.

Integrálható olyan konferenciaplatformokkal, mint a Zoom, a Microsoft Teams, a Google Meet és mások.

Fireflies. ai korlátai

A megbeszélések összefoglalásait megosztás előtt át kell nézni, hogy 100%-ig pontosak legyenek.

Az olyan AI funkciók, mint a személyre szabott összefoglalók és az automatizált hangrészletek, csak a Pro csomagban és annál magasabb csomagokban érhetők el.

Fireflies. ai árak

Ingyenes: Ingyenes

Pro: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (5 értékelés)

10. Rombi Productivity

via Rombi Productivity

A Rombi Productivity egyéni felhasználók és kisvállalkozások számára készült. Mérik a munka és a magánélet egyensúlyát, hogy csökkentsék a stresszt, kezeljék az időt és a teljesítményt, valamint támogassák a felelősségvállalást és a célok kitűzését.

Ez a Reclaim AI alternatíva többféle módon automatizálja az időkövetést. Automatikusan rögzíti a számlázható és nem számlázható órákra fordított időt, jelentést készít a projektenként eltöltött időről, kezeli az időnyilvántartásokat és nyomon követi a szabadságokat. Emellett időt takarít meg az automatizált számlázással és ügyfélszámlázással. ⏳

A Rombi Productivity legjobb funkciói

Az intuitív és felhasználóbarát felületnek köszönhetően gyorsan elsajátíthatja a használatukat.

Használja a stop/start időzítőt az egyszerű időkövetéshez, majd kapcsolja össze konkrét ügyfelekkel számlázás vagy belső használat céljából.

Hasonlítsa össze a munkában töltött időt a családjával vagy más szabadidős tevékenységekkel töltött idővel!

Mérje meg, hogy Ön (vagy munkatársai) milyen munkaterhelés alatt állnak, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a megfelelő tartományban vannak, és nem teljesítenek alulteljesítve vagy kiégéshez közeledve.

Rombi Termelékenységi korlátok

Egyes felhasználók eleinte kissé túlterhelőnek találják a sok funkciót.

Bár a legtöbb értékelés rendkívül pozitív, még nem elégséges ahhoz, hogy végleges képet kapjunk a Rombi hatékonyságáról.

Rombi Productivity árak

Ingyenes

Rombi Termelékenységi értékelések és vélemények

G2: Még nincs értékelés

Capterra: 5,0/5 (15 értékelés)

A mindennapok rohanásában az időgazdálkodás kritikus fontosságú készséggé vált – de ez nem jelenti azt, hogy mindent magának kell elvégeznie. Használja ki a számos kiváló ütemezési eszköz egyikét, amelyek segítenek a naptári események kezelésében, valamint más kapcsolódó feladatok automatizálásában, például az idő nyomon követésében, a teendők kiosztásában és a jegyzetek összefoglalásában. ✨

Az egyik legjobb ütemezési eszköz a ClickUp, amely mindezt megteszi – és még sok minden mást is. Tartsa kézben naptárát, feladatait és dokumentumait; legyen kreatív a brainstorming, a célok és a tervezés terén; és tartsa a kapcsolatot csapatával konferenciák és csevegés segítségével, mindezt egyetlen platformon.

Regisztrálj még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és nézd meg, hogyan szárnyal a termelékenységed és a kreativitásod.