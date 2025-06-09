A 10 legjobb AI-alapú teendőlista-alkalmazás és feladatkezelő 2025-ben

Ha valaha is nehezen tudtál lépést tartani a nap folyamán elvégzendő feladatokkal, az AI-alapú teendőlista-alkalmazások segíthetnek.

Manapság számos AI feladatkezelő alkalmazás áll rendelkezésre, amelyek segítenek a teendők kezelésében. Ezek olyan fontos funkciókat tartalmaznak, mint a fejlett feladatkövetés, az automatikus ütemezés, a feladatok prioritásainak meghatározása és az intelligens javaslatok, így mindig tudni fogod, melyik tevékenységet kell elvégezni és mennyi időt kell rá szánni.

De a tökéletes teendőlista-eszköz megtalálása könnyebb mondani, mint megtenni, ezért kipróbáltuk és teszteltük a tíz legjobb AI-alkalmazást, amelyek segítségével könnyebben elvégezheti napi feladatait, függetlenül attól, hogy milyen munkát végez.

Az eredmények nem fognak csalódást okozni.

Kezdjük is!

Mit kell keresni az AI-alapú teendőlista-alkalmazásokban?

Mindenkinek mások az igényei és szokásai, ezért nem minden AI-alapú teendőlista-alkalmazás lesz megfelelő az Ön számára. A rengeteg rendelkezésre álló lehetőség közül válogatva, itt van néhány tényező, amelyet érdemes figyelembe vennie:

Optimalizálja a feladatkezelési folyamatokat: Szeretné lerövidíteni a bevezetési időt, és gyorsan elkezdeni az alkalmazás használatát; a beállítási folyamatoknak egyszerűnek és lehetőleg AI-val automatizáltnak kell lenniük.

Intuitív alkalmazásfelület: Ez megkönnyíti a navigációt és a feladatok szervezését; az alkalmazásban könnyen és gyorsan tudsz böngészni, és logikusan használni tudod.

Harmadik féltől származó integrációk: Az eszköznek kompatibilisnek kell lennie a napi munkamenetben használt egyéb szoftverekkel, például a Gmail vagy a Slack alkalmazásokkal, és néhány kattintással könnyen integrálhatónak kell lennie, beleértve az alkalmazás engedélyeinek beállítását és az adatok szinkronizálását.

Adatkezelési képességek: Az AI-alapú teendőlista-alkalmazásoknak, amelyeket fontolóra veszel, képesnek kell lenniük arra, hogy segítsenek nyomon követni a folyamatokat és betekintést nyújtsanak a munkafolyamatok optimalizálásának lehetőségeibe; ez lehet rendszeres heti frissítés vagy igény szerint előhívható diagramok formájában.

Titkosítás és szabályozási megfelelés: A biztonságodat és adatvédelmedet minden körülmények között meg kell őrizni; különösen fontos, hogy rendelkezésre álljon a szükséges információ arról, hogy a teendőlista-alkalmazás hogyan fogja felhasználni a tevékenységi adataidat.

A 10 legjobb AI-alapú teendőlista-alkalmazás

1. ClickUp (a legjobb AI feladatkezelő eszköz)

Kezdje el a ClickUp Brain használatát! Használja a ClickUp Brain alkalmazást megbízható sparringpartnerként, íróként és tudáskezelőként.

A ClickUp egy all-in-one teendőlista-alkalmazás, amely sokoldalú projektmenedzsment, együttműködési és elemzési funkciókkal rendelkezik. A ClickUp Online To-Do List, Tasks, Docs vagy Notes segítségével többfunkciós és részletes listákat hozhatok létre a munkaterületem bármely részén.

A ClickUp Tasks alkalmazással például bármelyik feladathoz hozzáadhatok ellenőrző listákat a platformon, így világos folyamatokat hozhatok létre magam és a csapatom számára. Másrészt az interaktív ellenőrző listák beágyazásával a ClickUp Docs alkalmazásba le tudom pipálni a dokumentumban felsorolt teendőket.

Tervezz, szervezz és működj együtt bármilyen teendőlistán a ClickUp Tasks segítségével!

Természetesen lehetőség van ellenőrzőlisták létrehozására a ClickUp Notepad alkalmazásból vagy a böngésző kiterjesztésén keresztül is, anélkül, hogy lapot kellene váltani és megszakítani a munkamenetet.

Amikor túl sok minden jár a fejemben, és nem akarok kézzel listákat készíteni, a ClickUp Brain alkalmazást használom. Ez automatizálja a feladatok és alfeladatok létrehozását, gyors válaszokat ad a feladatokkal és dokumentumokkal kapcsolatos kérdésekre, és hatékonyan összefoglalja a feladatok részleteit.

A ClickUp AI segítségével egyetlen gombnyomással azonnal összefoglalhatja a hosszú kommentfolyamokat.

Hogy kipróbáljam ennek az AI-funkciónak a képességeit, létrehoztam egy „Új marketingkampány indítása” nevű projektet, és hozzáadtam a releváns csapattagokat, hogy ötleteket és stratégiákat gyűjtsünk.

Megbeszéltük a csapatunk tervét, céljait, a célközönséget és a kampányhoz választott általános megközelítést. Rövid időn belül a ClickUp Brain elkezdett személyre szabott alfeladatokat javasolni a megbeszélésünk kontextusa alapján.

Ezek között szerepelt piackutatás végzése a vásárlói preferenciák megértése érdekében, kreatív tartalom fejlesztése a közösségi médiához, grafikusokkal való együttműködés promóciós anyagok készítése érdekében, valamint a kampány bevezetésének ütemtervének kidolgozása.

A proaktív segítség egyszerűsítette a tervezési folyamatot, és felsorolta az összes szükséges lépést, ami elég jó kiindulási pontot jelentett számunkra. Nincs jobb a ClickUpnál, ha meg akarod tanulni , hogyan használd az AI-t a mindennapi feladatokhoz.

ClickUp Brain MAX – Beszéd-szöveg és kontextusfüggő AI a teendőlistákhoz

Ha a ClickUp Brain segít automatizálni a teendőidet, akkor a ClickUp Brain MAX még tovább megy egy hangvezérelt asztali AI-kísérővel, amely megérti a feladataidat, a határidőidet és a munkaterületed kontextusát.

Brain max feladat részletei

A Talk to Text segítségével hangosan elmondhatja a teendőit, megjegyzéseit vagy a feladatok frissítéseit, és a Brain MAX azonnal átalakítja őket kifinomult, strukturált feladatokká vagy ellenőrzőlistákká, amelyeket azonnal kioszthat, prioritásba rendezhet vagy beilleszthet a ClickUp Docba.

Miért segít a Brain MAX a feladatkezelésben?

Kezek nélküli rögzítés: diktálj új feladatokat vagy frissítéseket anélkül, hogy elterelnéd a figyelmedet.

Intelligens összekapcsolás: Nevezd meg a csapattagokat vagy projekteket, hogy azonnal összekapcsold a jegyzeteket.

Kontextus szerinti keresés: Hozza elő a kapcsolódó feladatokat, dokumentumokat vagy értekezletjegyzeteket anélkül, hogy elhagyná a listáját.

Rugalmas formázás: Használj természetes utasításokat, mint például „pontok” vagy „péntekig”, hogy valós időben alakítsd a listádat.

Többnyelvű kimenet: Adjon hozzá feladatokat egy nyelven, és adja ki őket egy másik nyelven a globális csapatok számára.

Példa:

„Max, hozz létre egy alfeladatot, hogy keddig nyomon kövesd a kampány makettjeinek tervezését.” ✅ Alfeladat létrehozva, határidő hozzáadva, csapat értesítve.

„Max, hozz létre egy alfeladatot, hogy keddig nyomon kövesd a kampány makettjeinek tervezését.” ✅ Alfeladat létrehozva, határidő hozzáadva, csapat értesítve.

A ClickUp legjobb funkciói

AI Notetaker , amely automatikusan dokumentálja a találkozókat harmadik féltől származó alkalmazásokban, mint például a Zoom, a Teams és a Google Meet.

A feladatok fontossága, sürgőssége vagy az azok elvégzéséhez szükséges erőfeszítés alapján rangsorolja a feladatokat.

Személyre szabhatod a feladat típusokat azáltal, hogy a névadási konvencióidat integrálod a ClickUp egyéni mezőibe.

A ClickUp teendőlistádhoz zökkenőmentesen hozzáférhetsz asztali számítógépedről, mobil eszközödről vagy webböngésződből.

Növelje termelékenységét azzal, hogy a nap végén összefoglalja feladatait a ClickUp mesterséges intelligenciával működő Standups alkalmazásával.

Szervezze meg projektjeit listák, alfeladatok és határidők segítségével, és kövesse nyomon az előrehaladást olyan eszközökkel, mint a Gantt-diagramok vagy a Kanban-táblák.

Előre elkészített teendőlista-sablonok , AI-vel felszerelve a feladatok élő dokumentumban történő kezeléséhez. Kezdje el a ClickUp teendőlista-sablonjával

Töltse le ezt a sablont Készíts folyamatos teendőlistát a ClickUp teendőlista-sablonjával!

A ClickUp korlátai

A ClickUp funkciói jelenleg nem mind elérhetők a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4100 értékelés)

2. TimeHero (A legjobb a csapat feladatait kezelni és automatizálni, betekintést nyújtva a termelékenységi mintákba)

via TimeHero

A TimeHero egy intelligens feladat-tervező és -kezelő eszköz. Lehetővé teszi a napi munkák, projektek és naptári események ütemezését, kezelését és automatizálását – mindezt egy helyen. A határidők, prioritások és rendelkezésre állás alapján automatikusan beütemezte a feladatokat a naptáramba.

A TimeHero betekintést nyújtott a csapatom termelékenységi mintáiba is. Megtekinthettem a csapattagok kapacitását, könnyedén kioszthattam az ad hoc feladatokat, és @megemlíthettem másokat a feladatcsevegésekben – nem volt szükség bejelentkezésekre vagy frissítő megbeszélésekre. Ezzel az AI segítségével a feladatok automatizálása nagyon egyszerűvé válik.

A TimeHero legjobb funkciói

Indítsd el az időzítőt bárhonnan, és végezz több feladatot egyszerre a nap folyamán; hozzáférhetsz részletes és hasznos munkaidő-nyilvántartásokhoz.

Használj munkafolyamat-sablonokat , hogy gyorsan elindíthasd a szokásos teendőlistáidat; kapcsold össze a kezdési és befejezési dátumokat más tevékenységi naplókkal vagy eseményekkel.

Intelligens értesítéseket kapsz, amelyek figyelmeztetnek a közelgő határidőkre, a napi ütemterv változásaira és a feladatok befejezésére.

A TimeHero korlátai

Az eszköz nem tud programozott vagy automatikus frissítéseket vagy emlékeztetőket küldeni e-mailben, mivel nincs összehangolt névjegyzéke.

A felhasználók arról számoltak be, hogy néha problémáik vannak a feladatok és alfeladatok megtalálásával.

TimeHero árak

Alap: 5 dollár felhasználónként havonta

Professzionális: 12 dollár havonta felhasználónként

Prémium: 27 dollár havonta felhasználónként

TimeHero értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Trello (A legjobb testreszabható teendőlistákhoz és feladatkezeléshez Kanban táblás rendszerrel)

via Trello

Miután kipróbáltam a Trello alkalmazást, megértettem, miért vált azonnal kedvenc feladatok kezelésére szolgáló alkalmazássá. Felhasználóbarát, vizuálisan vonzó felülete a Kanban rendszeren alapul, ahol a teendők kártyák formájában jelennek meg egy táblán.

Az egyes kártyákra konkrét feladatokat jegyezhettem fel, és azokhoz határidőket, mellékleteket és címkéket rendelhettem, így mindig tisztában voltam azzal, hogy mit kell tennem és mikor.

A Trello Power-Ups funkciója lehetővé tette számomra, hogy a tábláimat konkrét igényeimhez igazítsam, például naptár nézetet adjak hozzá, ismétlődő feladatokat automatizáljak, vagy harmadik féltől származó alkalmazásokat, például a Whereby-t és a OneDrive-ot integráljak.

Az alkalmazások azonban meglehetősen egyszerűnek tűnnek, és nem hiszem, hogy összetettebb projektek esetén is működnének.

A Trello legjobb funkciói

Kövesse nyomon az összes kártyát a Timeline nézetben; futtasson parancsokat és állítson be automatizált szabályokat szinte minden műveletre a platformon.

Néhány kattintással szabályozhatja a táblája tartalomkezelési jogosultságait, és könnyedén kezelheti a csapattagokat valós időben.

A feladatlisták hatékony lebontásához használja a checklist funkciót, amellyel összetett feladatokat bonthat le ugyanazon a kártyán belül.

A Trello korlátai

A legutóbbi szabályzat-frissítés szerint az együttműködés csak tíz tagra korlátozódik táblánként, ami csökkenti a nagyobb csapatok számára való hasznosságát.

Nagyon összetett projektek esetén a kártyarendszer kezelése és megértése nehézkessé válhat.

Trello árak

Ingyenes: 0 dollár

Alapcsomag: 6 dollár/hó/felhasználó

Prémium: 12,50 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 17,50 USD felhasználónként havonta (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 800 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 23 100 értékelés)

4. Asana (A legjobb a feladatok és projektek munkafolyamatainak egyszerűsítéséhez egy vizuálisan intuitív felületen)

via Asana

Az Asana egy projektmenedzsment szoftver, amelyet nehéz figyelmen kívül hagyni. Tiszta és dinamikus felületéről, valamint robusztus AI funkcióiról ismert, amelyek segítenek a munka hatékony szervezésében, nyomon követésében és kezelésében.

Feladatokat rendelhetsz a csapattagokhoz határidővel, megjegyzéseket vagy utasításokat adhatsz hozzá, és fájlokat csatolhatsz további kontextusként, így az összes kapcsolódó kommunikáció egy helyen marad.

A projektmenedzsment eszköz lehetővé teszi, hogy a különböző elrendezések között válthass, így a teendőlistákat többféle módon is megtekintheted, például Kanban táblán, Gantt-diagramon, listán, naptárban vagy idővonalon.

Az Asana legjobb funkciói

Címkéket adhat a teendőlistáihoz, így rendezheti, szűrheti és automatikusan jelentést készíthet a munkáról.

Készítsen sablonokat a gyakori feladatokhoz vagy listákhoz, a munkamegbízásoktól a megbeszélések teendőinek listájáig.

Szerezzen áttekintést a portfólióban, projektben vagy feladatban történt eseményekről, hogy naprakész legyen az Asana AI segítségével.

Az Asana korlátai

Az értesítések jobban testreszabhatók lehetnének – például a felhasználók nem választhatják ki, hogy csak a velük megosztott feladatokról kapjanak értesítést, és ne az összes feladatról a munkaterületükön.

Nincs lehetőség a teendőlista elemeinek manuális rangsorolására.

Asana árak

Személyes: 0 dollár

Starter: 13,49 USD/hó/felhasználó

Haladó: 30,49 dollár havonta felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Enterprise+: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 10 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 12 700 értékelés)

Ha nem vagy oda az Asana-ért, itt találsz néhány alternatívát, amit kipróbálhatsz

5. Monday.com (A legjobb a munkafolyamatok automatizálásához, különös tekintettel a használhatóságra és a vizuális testreszabhatóságra)

via Monday

A Monday.com egy rendkívül vizuális és rugalmas platformot kínál, amely különböző munkafolyamatokhoz és projekttípusokhoz igazodik.

A feladatlisták létrehozása egyszerű volt. Használhattam testreszabható sablonokat, vagy a semmiből építhettem fel egy listát egy hétfői munkadokumentumban, hozzáadva oszlopokat az állapotokhoz, a határidőkhöz, a prioritási szintekhez és egyebekhez.

Azt is eldönthettem, hogy hogyan szeretném nyomon követni a projekt előrehaladását: naptár, idővonal, Gantt-diagram vagy Kanban-nézet segítségével. Ha a csapatom tagjai közös feladatlistával rendelkeztek, mindannyian hozzáadhatták a saját véleményüket.

Monday.com legjobb funkciói

Személyre szabhatja a műszerfalakat különféle widgetekkel, beleértve a Teendőlista widgetet, ahol felveheti a feladatokat, és azok elvégzésével egyidejűleg kipipálhatja őket, amíg minden elkészül.

Automatikus értesítéseket kap, amikor a határidők közelednek, így biztos lehet benne, hogy minden alkalommal időben elvégzi a feladatokat.

Rendezze fontossági sorrendbe a feladatait a közelgő határidők, a jelenlegi állapotok vagy bármely más szempont alapján.

Monday.com korlátai

A felhasználók megjegyezték, hogy nem lehet automatikusan több műszerfalat hozzáadni egy adott mappához, ami rontja az elemzési élményt.

Hiányzik belőle a vendégfelhasználók jogosultságainak és hozzáférési szintjeinek részletes ellenőrzése, ami nem ideális érzékeny információkat tartalmazó listák és projektek kezeléséhez.

Monday.com árak

Ingyenes: 0 dollár

Alap: 12 dollár havonta, felhasználónként

Alapcsomag: 14 dollár/hó/felhasználó

Előny: 24 dollár havonta, felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 12 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4800 értékelés)

6. Tara AI (A legjobb AI-alapú feladatkezeléshez és agilis projekttervezéshez szoftverfejlesztő csapatok számára)

via Tara AI

A Tara AI kifejezetten szoftverfejlesztő csapatok számára lett kifejlesztve, és az agilis projekttervezés és a feladatkezelő alkalmazások egyedülálló kombinációját kínálja.

A Tara AI egyik legfontosabb előnye, hogy képes előre jelezni és megtervezni a sprinteket a korábbi adatok alapján. Ez számomra rendkívül hasznosnak bizonyult, mert így hatékonyabban tudtam elosztani az erőforrásokat, előre láttam a lehetséges akadályokat, és biztosíthattam, hogy a teendőim a terv szerint haladjanak és a határidők betartásra kerüljenek.

A Tara AI-n belüli csapatmunka is egyszerű és hatékony. A gazdag szövegszerkesztő segítségével könnyedén hozzárendelhetsz feladatokat, megjegyzéseket fűzhetsz hozzájuk és csatolhatsz releváns dokumentumokat, így biztosítva, hogy a csapatod mindig egy hullámhosszon legyen.

A Tara AI legjobb funkciói

Használja a kényelmes Kanban nézetet a feladatok kiosztásához és a projekt előrehaladásának nyomon követéséhez.

Heti és napi stand-up meetingeket tartva követheted nyomon, hogyan halad a csapatod a cselekvési tervvel.

Használja ki a GitHub, Trello és Asana feladatok importálásának kétirányú szinkronizálását; a feladatok bármely platformon történő frissítése minden szinkronizált eszközön megjelenik.

A Tara AI korlátai

Nincs ingyenes csomag, sőt, még ingyenes próbaidőszak sem.

Az automatikus sprintkezelés során, amikor a feladatok befejeződnek és átkerülnek a sprintekbe, a túlterhelt pontok nem frissülnek ennek megfelelően.

Tara AI árak

Insights Core: 25 dollár havonta hozzájárulóként (éves számlázás)

Insights Plus: 35 dollár havonta hozzájárulóként (éves számlázás)

Vállalatok: Egyedi árazás

Tara AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Notion AI (A legjobb választás, ha sokoldalú, mindent magában foglaló munkaterületet keres, AI-támogatott írási és feladatkezelési funkciókkal)

via Notion AI

A Notion AI felfedezése izgalmas élmény volt, mivel ötvözi a Notion all-in-one Workspace sokoldalúságát az AI erejével.

Az AI asszisztens segítségével automatikusan létrehozhat teendőlistákat a találkozók jegyzetéből, az értékesítési hívások felvételeiből stb. Természetesen a szokásos módon is létrehozhat egy jelölőnégyzetes listát, ha listablokkot ad hozzá a Notionban. Ehhez van egy gyors parancs is.

Lehetővé teszik, hogy határidőket adj hozzá teljes listákhoz vagy a lista elemeihez, feladatokat rendelj hozzá emberekhez, és nyomon kövesd az előrehaladást egy állapotmező segítségével. Az AI író segítségével ötleteket és elemeket gyűjthetsz a listához, vagy automatikusan kitöltheted a teendőlistákat bizonyos feladatokhoz.

Ezenkívül a Notionban számos teendőlista-példát és sablont találsz, amelyekkel hatékonyan szervezheted és rangsorolhatod a feladatokat.

A Notion AI legjobb funkciói

Írj és fordíts listákat japán, spanyol, német és más nyelveken!

Lehetővé teheti mások számára, hogy megjegyzéseket fűzzenek a listájához vagy módosításokat javasoljanak; ehhez csak be kell írnia az @ billentyűt, hogy értesítse őket.

Az automatikus kitöltés perceken belül több száz dokumentumot átnéz, és listákat, betekintéseket, összefoglalókat és még sok mást készít.

A Notion AI korlátai

Nincs beépített jelentéskészítő eszköz, ami korlátozza a projektek nyomon követésének lehetőségét.

Az AI funkció havi 10 dollár felárral jár felhasználónként, ami drágává teheti a csapatok számára.

Notion AI árak

Ingyenes

Plusz: 12 dollár havonta, felhasználónként

Üzleti : 18 dollár havonta felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Notion AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

15 Notion alternatíva közül választhatsz

8. Trevor AI (A legjobb integrációs képességekkel rendelkező, együttműködésen alapuló feladatkezeléshez)

via Trevor AI

Az AI feladatkezelő alkalmazások listájának utolsó helyén a Trevor AI áll, egy intelligens napi tervezési asszisztens. Segítségével listába rendezhettem a feladatokat, színes címkéket és jegyzeteket adhattam hozzájuk, és integrálhattam harmadik féltől származó szoftvereket, például a Google Naptárat, hogy szinkronizáljam a találkozóimat, megbeszéléseimet és tevékenységeimet.

A Trevor AI személyre szabott ütemezési javaslatokat is adott, segítve ezzel, hogy minden feladatomra időben rátaláljak. Részletes elemzéseket osztott meg arról, hogyan töltöttem az időmet, és mit tehetnék, hogy a teendőlistámat a lehető legoptimálisabban teljesítsem.

A Trevor AI legjobb funkciói

Használja a prediktív AI képességeit, hogy pontosan megbecsülje a feladatok időtartamát az Ön rendelkezésre állása és korábbi viselkedése alapján.

Kapj e-mailben személyre szabott, megvalósítható javaslatokat a napi terved javításához!

Koncentrálj a jelenlegi feladatodra a Focus Mode időzítő és jegyzetmező segítségével.

A Trevor AI korlátai

Felhőalapú szinkronizálásra épül, ami internetkapcsolat nélkül korlátozza a funkcionalitását.

Az alapvető ütemezésen túlmutató funkciókhoz fizetős csomagra lesz szükséged.

Trevor AI árak

Ingyenes: 0 dollár

Pro tervezet: 3,99 dollár havonta

Trevor AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Taskade (A legjobb valós idejű munkaterület feladatokhoz, jegyzetekhez és videós együttműködéshez)

via Taskade

A Taskade egy AI-alapú jegyzetelő alkalmazás, amely egyetlen, intuitív felületen lehetővé teszi tartalomnaptárak, folyamatábrák, projektsprintok és akár SOP-k létrehozását is. Akár 1 TB fájltároló helyet is biztosít.

Nagyon klassz, ahogy a Taskade AI-ügynökei folyamatosan értékelik a feladatok prioritásait, és valós időben dinamikus kapcsolatokat és hierarchiákat hoznak létre a feladatok között. Ezzel a funkcióval mindig tudni fogod, mely feladatok igényelnek azonnali figyelmet, és hogyan kapcsolódnak a projekthez.

A Taskade legjobb funkciói

Több dimenzióban is megjelenítheti listáit – táblázatok, táblák, listák, gondolattérképek, naptárak és még sok más formában.

Brainstorming, vázlatkészítés, feladatok és jegyzetek rögzítése AI írási és feladatkezelő asszisztenssel.

Könnyedén megoszthatja munkáját csapataival, ügyfeleivel és vendégeivel; zökkenőmentesen cseveghet és együttműködhet a weben, mobil eszközökön és asztali számítógépeken.

A Taskade korlátai

Nincsenek benne olyan fejlett opciók, mint képek és videók hozzáadása vagy összetett táblázatok létrehozása.

A formázás kihívást jelenthet, ha nem vagy ismerős a Markdown-kompatibilis szerkesztőkkel.

Taskade árak

Ingyenes: 0 dollár

Taskade Pro: 10 dollár havonta felhasználónként

Taskade for Teams: 20 dollár havonta felhasználónként

Taskade értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Motion (A legjobb adaptív munkafolyamatok és automatizált feladatütemezés létrehozásához)

via Motion

A Motion egy AI asszisztens dinamikus ütemezés funkcióval. Amikor beírom a feladataimat, határidőimet és találkozóimat a platformra, az időgazdálkodásra specializálódott AI automatikusan összeállítja a napirendemet, hogy optimális munkaidővel rendelkezzen.

Egyes AI feladatkezelőktől eltérően a Motion valós időben alkalmazkodik a változásokhoz. Például, ha egy megbeszélés időpontja megváltozik, vagy új feladat merül fel, a Motion átalakítja a napomat, hogy minden beleférjen, anélkül, hogy nekem kézzel kellene módosítanom.

Ezenkívül egy kis banner maradt a képernyőmön, hogy emlékeztessen arra, hogy távolítsam el a figyelemelterelő tényezőket – ez egy említésre méltó funkció ebben a Motion-áttekintésben.

A Motion legjobb funkciói

Hozzon létre napi vagy heti feladatokat, és a naptárában jelölje be a feladatok elvégzéséhez szükséges időt.

Részletes jegyzeteket készíthet és információkat tárolhat a teendőlistáiról, hogy azok könnyen elérhetők legyenek.

Egy kattintással átütemezheti feladatait, ha váratlanul megbeszélés vagy sürgős munka merül fel.

Mozgáskorlátozások

A feladatokat nem lehet másolni, hanem azokat nulláról kell létrehozni.

Nincs lehetőség a munkaterületek ábécé sorrendbe rendezésére vagy manuális átrendezésére.

Nincs ingyenes csomag, csak ingyenes próba

Mozgásalapú árazás

Egyéni: 34 dollár havonta

Csapat: 20 dollár havonta felhasználónként

Mozgásértékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (40+ értékelés)

Tegye hatékonyabbá a listakészítést és a feladatkezelést egy AI asszisztens segítségével

A jól megválasztott, AI-alapú alkalmazás segíthet a teendőlistád kezelésében és a maximális termelékenység elérésében egyszer és mindenkorra. A legjobbak egyensúlyt teremtenek a használhatóság, az intuitív kezelhetőség, a rugalmasság, a biztonság és a harmadik féltől származó integráció között, így az eszköz neked dolgozik, és nem fordítva.

Kétségtelen, hogy a mesterséges intelligencia forradalmasítja a termelékenységet. Függetlenül attól, hogy milyen a munkanapja, segíthet időt megtakarítani és energiáját a legfontosabb feladatokra fordítani. Az AI-alapú teendőlista-alkalmazások optimalizálják a munkafolyamatot a feladatok fontossági sorrendjének megállapításával, és hetente több órát spórolnak meg Önnek.

A ClickUp segítségével néhány egyszerű lépésben AI-vezérelt teendőlistákat készíthetsz, így mindig produktív maradsz. Ráadásul számos együttműködési, kommunikációs és termelékenységi funkcióval is rendelkezik, amelyek megkönnyítik a mindennapjaidat.

Akár a munkádat szeretnéd kezelni, akár egy csapat feladatait szeretnéd irányítani, platformunk szükség szerint méretezhető.

Győződj meg magad az előnyeikről. Regisztrálj még ma ingyenesen a ClickUp-ra.