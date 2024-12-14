A 25 legjobb AI termelékenységi eszköz 2025-re

A „dolgozz okosabban, ne keményebben” több mint csak egy közhely – ez a mai szakemberek túlélési stratégiája. 👨‍💼

Akár csapatot vezet, saját vállalkozást irányít, akár távoli projekteket kezel, a termelékenység maximalizálása elengedhetetlen a versenyképesség megőrzéséhez. Itt jönnek képbe az AI termelékenységi eszközök. 🦾

Ezek az eszközök automatizálják az ismétlődő feladatokat és racionalizálják a munkafolyamatokat, hogy segítsenek megszüntetni a szűk keresztmetszeteket és optimalizálni a napi műveleteket. Mivel ezek az eszközök kezelik a munkája unalmasabb részeit, Ön a nagyobb képre koncentrálhat – az üzleti növekedés és innováció előmozdítására.

Ebben a blogban bemutatom azokat az AI-eszközöket, amelyekre a hatékonyság és az eredmények érdekében támaszkodom. Ezek segítettek átalakítani a munkamódszeremet.

Milyen előnyei vannak az AI termelékenységi célú használatának?

Amikor először kezdtem el integrálni a mesterséges intelligenciát a napi munkamenetembe, szkeptikus voltam a termelékenységemre gyakorolt hatását illetően. Hamar rájöttem azonban, hogy az AI-eszközök használata jelentősen segíthet a feladatok kezelésében és a döntések meghozatalában.

Íme néhány előny, amelyet én magam tapasztaltam:

Időt takaríthat meg az ismétlődő feladatokkal , mint például a találkozók ütemezése, az e-mailek rendezése és az adatok bevitelével, így a magasabb értékű munkákra koncentrálhat.

Fokozott kreativitás az AI-vezérelt brainstorming eszközökkel új ötletek és perspektívák generálásával.

Jobb döntéshozatal nagy adathalmazok elemzésével és valós időben megvalósítható betekintés biztosításával.

Hatékonyan rangsorolja a feladatokat az AI segítségével, amely a határidők, a fontosság és a munkaszokások alapján rendezi a teendőlistáját.

Egyszerűsített együttműködés a frissítések automatizálásával és a kommunikáció egyértelműségének és következetességének megőrzésével.

Idővel megtanulja és alkalmazkodik a munkafolyamatához, optimalizálja a folyamatokat és előre látja az Ön igényeit.

🔍 Tudta? A Forbes Advisor felmérése szerint a vállalkozások tulajdonosainak több mint 60%-a úgy véli, hogy az AI növelni fogja a termelékenységet.

Mit kell keresnie egy AI termelékenységi eszközben?

Mesterséges intelligencia alapú termelékenységi eszköz keresésekor fontos figyelembe venni néhány kulcsfontosságú tényezőt, amelyek jelentősen megváltoztathatják a munkafolyamatát. Íme, mire figyelek én:

Sokoldalúság: Válasszon olyan eszközt, amely széles körű feladatokat képes ellátni, például szöveggenerálást, képalkotást, projektmenedzsmentet vagy automatizálást. Minél rugalmasabb az eszköz, annál jobban képes megoldani a napi feladatok során felmerülő különböző problémákat.

Felhasználóbarát: Az intuitív felület elengedhetetlen, különösen, ha nem vagy technikai szakértő. Az egyszerű kialakításnak köszönhetően a szerszám megtanulása és használata gyerekjáték lesz.

Testreszabás és ellenőrzés: Az automatizálás előnyös, de a kimenetek testreszabásának és a parancsok finomításának lehetősége biztosítja, hogy az eredmények megfeleljenek az elvárásoknak.

Integráció: Keressen olyan eszközöket, amelyek zökkenőmentesen kapcsolódnak a meglévő szoftveres ökoszisztémájához.

Automatizálási képességek: Egy kiváló AI-eszköz automatizálja az ismétlődő feladatokat, például a találkozók ütemezését és leírását, hogy jelentősen növelje termelékenységét.

Ezeket az elemeket szem előtt tartva jól fel lesz szerelve ahhoz, hogy kiválaszthassa a legjobb termelékenységi eszközöket munkafolyamatának javításához.

Mindannyian ismerjük a feladatok, a határidők és a soha véget nem érő teendőlista közötti egyensúlyozást. Néha ez olyan, mintha egy kaotikus cirkuszban lennénk!

De mi lenne, ha azt mondanám, hogy ezek a projektmenedzsment eszközök sokkal zökkenőmentesebbé tehetik a munkáját, és segíthetnek megtanulni, hogyan lehet hatékonyabbá válni az AI képességeik segítségével?

1. ClickUp (A legjobb átfogó projektmenedzsmenthez és együttműködéshez)

Az első a ClickUp – egy all-in-one termelékenységi szupereszköz, amelyet úgy terveztek, hogy mindenre képes legyen. Amikor azt mondom, hogy ez az alkalmazás tényleg mindent meg tud csinálni, akkor úgy értem, hogy komplex projektek szervezésétől és a határidők nyomon követésétől kezdve a személyes feladatok kezeléséig és a csapatmunka elősegítéséig mindenre képes.

ClickUp Brain

De ami igazán meggyőzött, hogy ezt a magasra értékelt projektmenedzsment eszközt válasszam, az a ClickUp Brain mesterséges intelligenciával támogatott képességei voltak.

A ClickUp a ClickUp Brain legfontosabb funkcióival – az AI Knowledge Manager, az AI Project Manager és az AI Writer – növeli a termelékenységet. Ezek az eszközök segítenek a feladatok elvégzésében és az Ön igényeinek előrejelzésében, javaslatokat téve a feladatok felosztására, a prioritásokra és a határidőkre a projektek tervezése során.

Még AI-alapú értekezlet-összefoglalást is kínál, így gyorsan rögzítheti az értekezletek legfontosabb pontjait és teendőit anélkül, hogy hosszú jegyzeteket kellene átnéznie.

Ez a proaktív támogatás kiküszöböli a találgatásokat és mindent a helyes úton tart.

Összegezze a feladatok tevékenységét, és tegyen fel célzott kérdéseket a feladat tulajdonosáról, a határidőről, a megjegyzésekről és egyebekről a ClickUp Brain segítségével.

Így növelte meg háromszorosára termelékenységét a Pressed Juice anélkül, hogy bővítenie kellett volna csapatát.

A Pressed Juice a ClickUp segítségével mindenki számára elérhetővé teszi a jó táplálkozást

Ki ne szeretne egy kis segítséget az írásban és a kreatív projektekben?

Itt jön be a képbe az írási asszisztens. Beépített helyesírás-ellenőrzést, AI-alapú gyors válaszokat a könnyű üzenetküldéshez, valamint a betekintést nyújtó, rendezett táblázatok létrehozásának lehetőségét kínálja. Azonnal létrehozhat összefoglalókat, blogbejegyzéseket, jelentéseket és projektvázlatokat, így biztosítva, hogy írása kifinomult és az Ön egyedi igényeire szabott legyen. Ráadásul a ClickUp AI összefoglalhatja a hosszú dokumentumokat és a találkozói jegyzeteket, így Ön a részletekbe való belemélyedés nélkül a kritikus feladatokra koncentrálhat.

📌 Példa: Ha Ön tartalom-marketinges, akkor a ClickUp Brain segítségével vonzó blogbejegyzéseket írhat, vagy olyan közösségi média posztokat generálhat, amelyek rezonálnak a közönségével.

Készíts professzionális és kifinomult tartalmakat a ClickUp Brain segítségével!

ClickUp Automations

Imádom a ClickUp Brain és a ClickUp Automations kombinációját. Ez a hatékony páros egyszerűsíti az unalmas manuális folyamatokat, így az automatikus ütemezés és a feladatok rangsorolása gyerekjáték lesz azok számára, akik több prioritással kell egyszerre foglalkozniuk. A ClickUp AI előre jelzi a közelgő feladatokat, és automatikusan ütemezi azokat a határidők és a fontosság alapján, így optimalizálva a munkafolyamatot.

📌 Példa: Egy marketingmenedzser automatizálhatja a kampányt egy szabály beállításával: amikor egy feladatot „Befejezett” jelöléssel lát el, értesítse a tervezőcsapatot, hogy kezdjék el a promóciós anyagok elkészítését, és adjon meg egy egyhetes határidőt. Eközben a ClickUp AI rangsorolja a következő feladatokat, így a csapat pontosan tudja, mire kell összpontosítania erőfeszítéseit a hatékonyság növelése érdekében.

Használja a természetes nyelvfeldolgozást (NLP) egyedi munkafolyamatok létrehozásához a ClickUp Automations segítségével.

De ez még nem minden.

ClickUp Chat

A ClickUp Chat még több termelékenységnövelő funkcióval szolgál AI Catch Me Up funkciójával, amely a csapat tagjainak összefoglalja az esetleg elmulasztott beszélgetéseket, így azok mindig naprakészek maradnak. Emellett a csevegőüzeneteket végrehajtható feladatokká alakíthatja, így nincs szükség kontextusváltásra, és a fontos megbeszélések zökkenőmentesen integrálódnak a munkafolyamatába.

Búcsúzzon el a kontextusváltástól a ClickUp Chat segítségével!

Míg a ClickUp Brain az AI-alapú betekintéssel növeli a termelékenységet, a ClickUp termelékenységi sablonjai előre elkészített, testreszabható keretrendszert biztosítanak a projektek és feladatok hatékony kezeléséhez.

A szervezettség fenntartása nehéz lehet, különösen, ha sok feladatot kell egyszerre ellátnia, de a ClickUp személyes termelékenységi sablon segít Önnek ezt megoldani. Tökéletes azok számára, akik a napi hatékonyság növelésével szeretnék elérni személyes céljaikat.

Ha nem használja a ClickUp-ot, ügynöksége rengeteg termelékenységet veszít! A ClickUp nélkül 3 további alkalmazottat kellene felvennem, hogy ugyanazt a munkát elvégezzem.

Az alkalmazottak termelékenysége kulcsfontosságú mutató a csapat munkájának teljesítményének méréséhez. Ha nyomon szeretné követni csapata teljesítményét, a ClickUp személyes termelékenységi jelentés sablonja segít ebben.

Ezt követően a ClickUp termelékenységi sablonja számos termelékenységi kihívást kezel, így tökéletesen alkalmas mindenféle iparág, projekttípus és munkakör számára. Lehetővé teszi, hogy egy helyen kövesse nyomon és kezelje munkaterhelését, feladatait, teendőlistáit és céljait.

A ClickUp legjobb funkciói

Összefoglalja a kommentek szálát: Gyorsan kivonhatja a legfontosabb pontokat a hosszú kommentekből, így mindig naprakész maradhat, anélkül, hogy eltévedne a részletekben.

A feladatok automatikus prioritásba rendezése: Rangsorolja a feladatokat sürgősségük alapján, így a legfontosabbakra koncentrálhat és csökkentheti a tervezési időt.

Feladatok egyszerű ütemezése: Kezelje a feladatok ütemezését a határidők és a fontosság alapján, így manuális beavatkozás nélkül racionalizálhatja munkafolyamatát.

Gyorsan összefoglalja a tartalmat: Kivonja a legfontosabb pontokat a hosszú dokumentumokból vagy kommentárszálakból, ezzel időt takarít meg és naprakész információkkal látja el Önt.

Kreatív ötletek generálása: új koncepciók kidolgozása, íráskészség fejlesztése és kreatív projektjeinek minőségének javítása

Optimalizálja a munkafolyamat-kezelést: Egyszerűsítse az ismétlődő feladatokat, előre lássa a következő lépéseket, és koncentráljon a kiemelt fontosságú munkákra.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak a felület kiterjedt funkciói miatt túlterhelőnek tűnhet.

A ClickUp mobil verziója nem rendelkezik a desktop verzióban megtalálható néhány fejlett funkcióval.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

🧠 Érdekesség: Az AI első feladata a sakkozás volt. 1956-ban írták az első AI programot sakkozásra – bár nem volt különösebben jó, megalapozta az AI jövőjét a játékok területén.

2. Notion AI (A legjobb a munkaterület szervezéséhez és a tudásmenedzsmenthez)

Nem lenne nagyszerű, ha lenne egy termelékenységi eszköz, amely nem csak jegyzetek és projektmenedzsment kezelésére alkalmas? Pontosan ezt teszi a Notion AI. A Notion robusztus munkaterületére építve a Notion AI még egy szinttel feljebb lép, és úgy működik, mint egy személyes asszisztens, aki közvetlenül beépül a munkafolyamatába.

Az ismétlődő feladatok automatizálásától a dokumentumokból nyert információk kinyeréséig és még azon túl is, ez az AI-eszköz időmegtakarítást és új szintű hatékonyságot hoz a mindennapi életébe.

Tetszik, hogy zökkenőmentesen hoz létre és finomít dokumentumokat, AI segítségével illeszkedve az Ön egyedi hangvételéhez és követve bármilyen stílusú útmutatót. Emellett olyan funkciókkal, mint a SAML-alapú SSO, a SCIM felhasználói provisioning és a fejlett jogosultságok, a Notion AI biztonságos, szabályoknak megfelelő és hozzáférhető munkaterületet biztosít.

A Notion AI legjobb funkciói

Értékes információkat nyerhet ki, azonosíthatja a legfontosabb pontokat, és akár követő intézkedéseket is generálhat az importált PDF-ekből vagy képfájlokból.

Alakítsa adatbázis-bejegyzéseit hasznosítható információkká, rendeljen hozzá feladatokat, és kövesse nyomon az előrehaladást.

Emelje dokumentumai színvonalát ábrák, például folyamatábrák vagy diagramok létrehozásával, amelyekkel bonyolult információkat is érthetővé tehet.

Keressen válaszokat a Notion, a Slack, a Google Drive és más alkalmazásokban.

A Notion AI korlátai

A Notion nagy adatbázisok esetén vagy együttműködés közben lelassulhat, ami hatással lehet a termelékenységre.

Az új felhasználók megfelelő útmutatás és képzés nélkül túlnyomórészt túl bonyolultnak találhatják a Notion sokoldalúságát.

Notion AI árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 18 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árazás

Notion AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Reclaim AI (A legjobb intelligens ütemezéshez és időgazdálkodáshoz)

Mi lenne, ha egy AI eszköz kezelné a naptárát, időt biztosítana a koncentrációhoz, és még a egymást követő megbeszélések miatti kimerültség elkerülésében is segítene? Ez a Reclaim AI.

Ez nem csak egy újabb naptáralkalmazás – ez egy intelligens ütemezési megoldás, amelynek célja, hogy munkája kiegyensúlyozott és produktív legyen. A Reclaim AI valós idejű módosításokkal segít Önnek, legyen szó időzónák közötti koordinációról, a mély munkavégzés védelméről vagy a napi terv finomhangolásáról.

És ez túlmutat az alapokon – alkalmazkodik a szerepéhez és prioritásaihoz. A „találkozómentes” napok blokkolásától a személyes blokkok, például az edzések dinamikus beállításáig, a Reclaim AI visszaszerezheti az irányítást a napja felett.

Az AI legjobb funkcióinak visszaszerzése

Szinkronizálja a feladatokat és automatikusan ütemezze be őket, így optimalizált, kezelhető napi tervet hozhat létre.

Tegyen be „szüneteket” a megbeszélések közé, hogy ne kelljen egyik hívásról a másikra rohanni.

Használjon intelligens 1:1-es eszközöket, hogy meghatározza a csapat tagokkal való egyeztetés legjobb időpontjait.

Ossza meg naptárát intelligens ütemezési korlátokkal, zökkenőmentesen szinkronizálva a Google Naptárral a feladatok és találkozók zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.

Az AI korlátainak leküzdése

Az AI néha félreértheti a felhasználói prioritásokat vagy határidőket, ami ütemterv-ütközésekhez vezethet.

A Reclaim AI hatékonysága nagyban függ attól, hogy a felhasználók mennyire pontosan adják meg feladataikat és preferenciáikat.

AI árak visszaszerzése

Lite: Ingyenes

Starter: 10 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 15 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: Egyedi árazás

AI-értékelések és vélemények visszaszerzése

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Az online interakciók terén a chatbotok a háttérben dolgozó hősök, akik a beszélgetéseket zökkenőmentesebbé és hatékonyabbá teszik. Ezek az AI-eszközök úgy lettek kialakítva, hogy minden feladatot elvégezzenek, az egyszerű kérdésektől a komplex ügyfélszolgálati feladatokig, miközben a felhasználók figyelmét is fenntartják.

4. ChatGPT (a legjobb beszélgetési tartalom generálásához és ötletek kidolgozásához)

A ChatGPT az OpenAI mesterséges intelligenciával működő termelékenységi eszköze, amely elengedhetetlen eszközzé vált mindenki számára, aki feladatait szeretné racionalizálni és kreativitását növelni. Olyan, mintha korlátlan számú személyes termelékenységi trükköt tartana kéznél.

Akár e-mailek írásáról, jelentések készítéséről, kód generálásáról vagy akár csak ötletek kidolgozásáról van szó, a ChatGPT rendkívüli rugalmassággal és felhasználóbarát felülettel alkalmazkodik az Ön igényeihez.

Ingyenes és frissített változatban egyaránt elérhető eszköz, amely olyan, mint egy virtuális asszisztens, aki a nap 24 órájában készen áll a segítségére, gyorsabb válaszidővel és a legújabb modellekhez való hozzáféréssel, hogy még fejlettebb támogatást nyújthasson.

A ChatGPT legjobb funkciói

Bővítse a ChatGPT tudását külső API-khoz és adatbázisokhoz való csatlakoztatással, hogy naprakész és konkrét válaszokat kapjon.

Készítsen és hibakeresjen kódot könnyedén különböző programozási nyelveken, komplex feladatokhoz és egyszerűbb kódrészletekhez egyaránt.

Hídolja át a kommunikációs szakadékokat és mozdítsa elő a globális együttműködést a ChatGPT többnyelvű támogatásával, amely ideális a sokszínű tartalomkészítéshez.

A ChatGPT válaszait az iparági igényekhez igazíthatja, a technológiától a marketingen át az oktatásig, hozzáadott értéket teremtve a speciális feladatokhoz.

A ChatGPT korlátai

A válaszok általánosnak vagy sablonosnak tűnhetnek, hiányzik belőlük az a kreativitás és részletesség, amit egy ember hozzáadna.

Az ingyenes modell összeomolhat vagy lassulhat, és használat közben néha hibásnak tűnhet.

A ChatGPT szerver túlterhelés esetén leállhat, ami befolyásolhatja a rendelkezésre állást.

Előfordul, hogy a ChatGPT nem követi teljes mértékben az utasításokat, ezért hosszadalmas beviteli műveletekre van szükség a tisztázáshoz, ami időigényes lehet.

ChatGPT árak

Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó felhasználónként

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (620 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

🔍 Tudta? A ChatGPT mindössze 5 nappal a 2022 novemberi bevezetése után 1 millió felhasználót szerzett.

5. Gemini (A legjobb kreatív történetmeséléshez és tartalomgeneráláshoz)

Hiteles kutatásra van szüksége egy prezentációhoz?

Csak írja be a témát, és a Gemini (korábban Bard néven ismert) részletes válaszokat ad, közvetlen idézetekkel és forráslinkekkel kiegészítve, így mélyebbre merülhet a témában, vagy könnyedén ellenőrizheti az adatokat.

A tipikus beszélgető AI-ktől eltérően a Gemini az internethez kapcsolódik, így friss, ellenőrzött válaszokat ad. Akár egy munkahelyi prezentációhoz keres információkat, akár gyors betekintést szeretne nyerni egy témába, a Gemini valós forrásokkal támasztja alá válaszait, sőt, közvetlenül az oldalakra is linkel, hogy könnyebben ellenőrizhesse a tényeket és mélyebben elmélyülhessen a témában.

A Gemini legjobb funkciói

Kapjon időszerű és releváns válaszokat az internetről, így időt takaríthat meg a kézi kutatással.

Használja a Gemini-t több forrásból származó információk összevetésére, a bizonytalan állítások jelölésére és a megbízható adatok kiemelésére.

Adjon meg közvetlen forráslinkeket, URL-eket és miniatűröket az eredeti forrásokhoz, és ellenőrizze az információkat.

Integrálja a weboldalakról származó közvetlen idézeteket, hogy megbízható referenciapontokat kínáljon a mélyebb kutatáshoz.

A Gemini korlátai

Annak ellenére, hogy a Gemini a tényszerű pontosságra törekszik, előfordulhat, hogy helytelen vagy félrevezető információkat ad.

Sok nagy nyelvi modellhez (LLM) hasonlóan a Gemini is hordozhatja a képzési adatainak elfogultságait, ezért elengedhetetlenül fontos kritikus szemmel értékelni az eredményeit, hogy elkerülhetőek legyenek a potenciális problémák.

Gemini árak

Ingyenes

Gemini Advanced: 20 USD/hó felhasználónként

Gemini értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (155+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Microsoft Copilot (a legjobb a Microsoft alkalmazásokban való termelékenység növeléséhez)

A Microsoft Copilot nemcsak megjegyzi a beszélgetés menetét, hanem meg is érti a kontextust, így pontosan ott folytathatja, ahol abbahagyta.

Akár egy hosszú dokumentumot foglal össze, szöveget konvertál diavetítéssé, vagy egyszerűen csak egy komplex kérdésre keres egy egyértelmű választ, a Copilot megmutatja, hogyan lehet az AI-eszközöket a termelékenység javítására használni, könnyedén elvégezve a nehéz feladatokat.

Az eszköz azonnal lekérheti a releváns, aktuális adatokat az internetről, így biztosítva, hogy az információi frissek és pontosak legyenek. Ezenkívül könnyedén összefoglalhat könyveket, weboldalakat vagy dokumentumokat, így a nagy mennyiségű szöveg könnyebben emészthetővé válik.

A Microsoft Copilot legjobb funkciói

Konvertálja Word-dokumentumait PowerPoint-diákká, ossza meg a tartalmat és a előadó jegyzeteket, miközben vizuális elemeket generál a hatás fokozása érdekében.

Ossza meg dokumentumait és gyűjtsön visszajelzéseket a Microsoft 365-be integrált zökkenőmentes együttműködési eszközök segítségével.

Friss ötleteket és kreatív ösztönzőket generálhat, hogy új betekintést nyerjen, és szükség szerint rugalmasan finomíthatja a javaslatokat.

Szerezzen személyre szabott javaslatokat, amelyek idővel igazodnak az Ön egyedi stílusához és preferenciáihoz.

A Microsoft Copilot korlátai

A Copilot pontossága a rendelkezésre álló adatok minőségétől függően változhat, ami hibákhoz vezethet.

Az eszköz jelentős beállítást vagy konfigurálást igényelhet, mielőtt teljes mértékben hatékonyan használhatóvá válik a személyre szabott feladatokhoz.

A Microsoft Copilot árai

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó felhasználónként

Microsoft Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (60+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Az AI-eszközök néha elfogult vagy elavult információkat adhatnak. Feltétlenül ellenőrizze a tényeket, különösen olyan témák esetében, mint a aktuális események vagy a technikai részletek. Idővel a kimenetek javítására adott visszajelzések segíthetnek az AI teljesítményének finomításában.

A tartalomkészítés terén az AI-eszközök olyanok, mintha egy kreatív partner állna az Ön rendelkezésére.

Ahelyett, hogy a rettegett írói blokkba ütközne, könnyedén kihasználhatja ezeket az AI írási eszközöket témák ötleteléséhez, vázlatok készítéséhez, sőt, vázlatai finomításához is.

7. Jasper (A legjobb marketing szövegek és márkákhoz igazodó tartalomkészítéshez)

A Jasper egy generatív AI platform, amelyet marketingcsapatok számára fejlesztettek ki, hogy segítsen magas színvonalú, márkának megfelelő tartalmakat nagy mennyiségben létrehozni. Beállíthatja ezt az eszközt úgy, hogy minden platformon következetesen a márkája hangvételéhez, stílusához és hangneméhez illeszkedő tartalmakat hozzon létre.

Emellett lehetővé teszi a marketingesek számára, hogy egyszerűsítsék a tartalomkészítést és megvalósítsák a termelékenységi tervet, intuitív eszközkészlettel új szintre emelve kampányaikat.

Ezenkívül automatizálhatja marketingfolyamatait, az AI-alapú munkafolyamatokat közvetlenül integrálva martech-rendszerébe a zökkenőmentes termelékenység érdekében.

A Jasper legjobb funkciói

Használja a kifejezetten marketing célokra tervezett Marketing Editor alkalmazást, hogy természetes, a közönségét megérintő tartalmakat alkosson.

Brainstorming az AI asszisztenssel, a Jasper Chat-tel, hogy perceken belül eljuss az ötlettől a megvalósításig.

Szerkessze képeit az AI Image Suite segítségével, amely lehetővé teszi nagy méretű, kiváló minőségű képek szerkesztését, és másodpercek alatt javítja képeinek minőségét.

Válasszon több mint 80 célra tervezett marketingalkalmazás közül, amelyekkel különböző funkciókban teljesítheti a KPI-ket, és ezzel minden marketingesnek a csapatában könnyedén sikert hozhat.

Jasper korlátai

Mint mesterséges intelligencia eszköz, a Jasper időnként zavaros vagy nem kapcsolódó szavakat generálhat, amelyek nem illeszkednek jól a tartalmához.

Egyes felhasználók Jasper funkciókészletét túlzottnak tartják, különösen akkor, ha először használják a platformot.

A plágiumfelismerés a felhasználó számára többletköltséggel jár.

A felhasználók gyakran tapasztalják, hogy az eszköz ismétlődő vagy témától eltérő tartalmat generál, ami gyorsan kimerítheti a szókeretet.

Jasper árak

Alkotó: 49 USD/hó/felhasználó

Pro: 69 USD/hó/felhasználó

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (1243 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1842 értékelés)

💡 Profi tipp: A legjobb eredmények elérése érdekében legyen pontos az AI-parancsokban. Minél részletesebb és egyértelműbb, annál nagyobb az esélye, hogy pontos és hasznos eredményeket kap. Ha például AI-t használ tartalomkészítéshez, a hangnem, stílus vagy szószám megadása jobb és relevánsabb válaszokat eredményezhet.

8. Copy. ai (A legjobb gyors és vonzó szövegíráshoz különböző platformokon)

Felejtse el a fragmentált AI eszközöket – a Copy. ai platformja egységes, biztonságos megoldást kínál minden piacra lépési (GTM) igényéhez. Ez a GTM AI platform megérti márkájának stílusát, kreatív ötleteket generál, és megoldást kínál az írói blokkra, biztosítva a megoldásokat minden GTM igényéhez.

A Copy. ai egy fejlett AI-motorral teszi könnyűvé a tartalomkészítést, amelyet marketingesek, írók és vállalkozások számára terveztek. Tartalma minden üzleti funkcióban konzisztens.

Copy. ai legjobb funkciói

Alakítsa át a leiratokat és a durva ötleteket kifinomult tartalommá, amely készen áll az elkötelezettség növelésére és a keresési rangsor javítására.

Készítsen szinte bármilyen típusú tartalmat, a SEO cikkektől a közösségi média feliratokig, több mint 90 testreszabható sablon segítségével.

Készítsen tartalmakat globális közönség számára több nyelven, többek között kínai, francia és spanyol nyelven.

Készítsen olyan tartalmakat, amelyek organikus forgalmat generálnak, és a keresőmotorokban magas rangot érnek el.

Copy. ai korlátai

A tartalom előállítási sebessége lassabb, mint más AI eszközöké, ami frusztráló lehet.

Néha pontatlan tartalmat produkál komplex vagy technikai témákban.

Egyes felhasználók szerint a szoftvernek nehézséget okoz az egyedi márkaidentitás megragadása, ami általánosabb eredményekhez vezet.

Copy. ai árak

Ingyenes: havonta legfeljebb 2000 szó

Pro: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Copy. ai értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (60+ értékelés)

9. Grammarly (A legjobb szövegjavításhoz és az írás minőségének javításához)

A Grammarly olyan, mintha egy személyes írási tanácsadó állna az Ön oldalán. Segít több hibát kiszűrni, mint a szokásos szövegszerkesztő programok, így biztosítva, hogy írása világos és professzionális legyen. Akár e-mailt küld, akár jelentést ír, valós idejű visszajelzést ad a szöveg rendezéséhez.

A Grammarly-t mindenki számára tervezték, a diákoktól a szakemberekig, és valós idejű javaslatokat nyújt az Ön által használt bármely alkalmazáshoz vagy böngészőhöz, így írása mindig kifogástalan és pontos lesz.

A Grammarly legjobb funkciói

Személyre szabott stílus- és hangnemjavaslatokkal igazítsa nyelvhasználatát a közönségéhez.

Használja a beépített plágiumfelismerő funkciót, hogy ellenőrizze munkája egyediségét, akadémiai és internetes források alapján.

A gépelés közben automatikusan felismeri és kijavítja a nyelvtani, írásjel- és helyesírási hibákat, így írása hibátlan marad.

Zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Google Docs, a Slack, az Outlook és mások – nincs szükség másolásra vagy beillesztésre.

A Grammarly korlátai

Néha figyelmen kívül hagyja a nyelvtani hibákat, és nem javasol javításokat a furcsa mondatszerkezetekhez.

A Grammarly használata az angolon kívüli nyelvek esetében kihívást jelenthet.

Lehet, hogy nem olyan hatékony speciális vagy technikai írások esetében, és néha figyelmen kívül hagyhatja az egyéni stíluspreferenciákat.

A Grammarly árai

Ingyenes

Pro: 30 USD/hó/tag

Vállalatok: Egyedi árazás

Grammarly értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 8600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (7100+ értékelés)

10. Wordtune (a legjobb szövegátíráshoz és a mondatok érthetőségének javításához)

Ha ötleteit világos, meggyőző nyelvre szeretné átalakítani, a Wordtune egyszerűséget és hatékonyságot hoz írási folyamatába. Akár e-mailt finomít, blogbejegyzést ír, vagy azonnali átfogalmazásra van szüksége, a Wordtune segít abban, hogy extra erőfeszítés nélkül pontosan kifejezze magát.

Tekintse úgy, mint írási segédjét, amely új lehetőségeket kínál és minden lépésnél tökéletesíti tartalmát.

A Wordtune legjobb funkciói

Válasszon a kontextus-specifikus átfogalmazási javaslatok gondosan összeállított listájából, hogy pontosan megfogalmazhassa gondolatait.

Bármely szöveg vagy YouTube-videó legfontosabb pontjait azonnal kivonhatja, hogy gyors betekintést nyerjen vagy a tartalmat más célra felhasználhassa.

Használja a Smart Synonyms funkciót, hogy alternatívákat találjon és elkerülje az ismétléseket, így változatossá teheti nyelvhasználatát és javíthatja szövegének olvashatóságát.

Gondoskodjon arról, hogy minden rész tökéletes legyen, mielőtt megosztja azt, a fejlett korrektúrával és nyelvtani ellenőrzéssel.

A Wordtune korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy problémáik voltak az előfizetések lemondásával, ami további díjakat eredményezhet.

A mondatjavaslatok sebessége néha lelassulhat, ami hatással lehet a termelékenységre.

Wordtune árak

Alapszintű: Ingyenes

Haladó: 13,99 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 19,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

Wordtune értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 170 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (70+ értékelés)

11. Surfer (a legjobb SEO-központú tartalomkészítéshez és optimalizáláshoz)

A Surfer egy tartalomintelligencia-eszköz, amely a SEO-munkafolyamat minden aspektusát kezeli. Egyedülálló, AI-alapú funkciókkal rendelkezik, amelyek célja, hogy tartalma magasabb rangot érjen el, több organikus forgalmat generáljon, és hatékonyabban kapcsolódjon a közönségéhez.

A SERP Analyzer-től a Plagiarism Checker-ig a Surfer minden szükséges eszközt kínál ahhoz, hogy olyan tartalmat hozzon létre, amely vonzza az olvasókat és jó helyezést ér el a Google-on.

A Surfer legjobb funkciói

Hozzon létre humanizált AI-tartalmat a Humanizer funkcióval, amely a szöveget természetes hangzásúvá szerkeszti, így tartalmának hitelességet kölcsönöz.

Használja a Surfer automatikus linkelési funkcióját a domain elemzéséhez és a belső linkek egyszerű hozzáadásához.

Azonnali visszajelzést kap a tartalom felépítéséről, a szavak számáról és a kulcsszavak használatáról, így munkája releváns és versenyképes marad.

Zökkenőmentesen együttműködhet a csapatok között, és több közreműködő is egyszerre dolgozhat a Tartalomszerkesztőben.

A Surfer korlátai

A Surfer SEO kiterjedt adatokat és javaslatokat nyújt, amelyek ijesztőek lehetnek a kezdők vagy a SEO terminológiával nem ismerős felhasználók számára.

Bár a Surfer SEO integrálható néhány népszerű eszközzel, integrációs lehetőségei nem olyan kiterjedtek, mint más SEO-platformoké.

Surfer árak

Lite: 29 USD/hó egy felhasználó számára

Alapvető: 89 USD/hó két felhasználó számára

Haladó: 179 USD/hó öt felhasználó számára

Max: 299 USD/hó 10 felhasználó számára

Surfer értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (517 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (398 értékelés)

A megbeszélések kétélű fegyvernek bizonyulhatnak: elengedhetetlenek az együttműködéshez, de gyakran időigényes maratonokká válnak.

Akár pontos jegyzetek készítéséről, a legfontosabb pontok összefoglalásáról, akár a teendők nyomon követéséről van szó, ezek az AI-alapú eszközök megkönnyítik a találkozók kezelését.

12. Otter. ai (A legjobb valós idejű átíráshoz és értekezletjegyzetekhez)

Képzelje el, hogy egy fontos megbeszélés közepén van, elmélyült a vitában, és az utolsó dolog, amit szeretne, az az, hogy jegyzeteléssel megszakítsa a gondolatmenetét. Itt jön be a képbe az Otter. ai.

Az Otter egy AI-alapú átírási eszköz, amely nem csak jegyzeteket készít, hanem teljes mértékben bekapcsolódik az Ön megbeszéléseibe, rögzíti, átírja és akár összefoglalja is a beszélgetéseket, így Ön teljes mértékben a beszélgetésre koncentrálhat.

Az Otter különösen hasznos azok számára, akik több platformot is használnak, például a Google Meet, a Zoom és a Microsoft Teams alkalmazásokat, mivel biztosítja, hogy minden találkozó részlete dokumentálva legyen és utólag is hozzáférhető legyen.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Rögzítse minden szót valós időben, szinkronizálva a leiratokat a beszélő tempójával, így a lejátszás pontosan megegyezik azzal, amit hallott.

A többszószólós megbeszélések egyszerű szervezése érdekében azonosítsa egyértelműen a beszélőket időbélyeggel ellátott címkékkel.

Szabályozza a lejátszási sebességet – lassítsa vagy gyorsítsa fel a felvételeket, és hagyja ki a felesleges szüneteket, hogy a saját tempójában nézhesse át őket.

Közvetlenül a jegyzetben lépjen kapcsolatba a csapat tagjaival: kiemeléssel, megjegyzésekkel, feladatok kiosztásával, valamint a megbeszélés utáni együttműködési munkafolyamat létrehozásával.

Otter. ai korlátai

Mivel hangvezérelt AI-ről van szó, előfordulhat, hogy néha félreérti a parancsokat, ami a hangvezérelt eszközöknél gyakori jelenség.

A naptár szinkronizálása néha nem kívánt eseményeket is felvehet, ami frusztráló lehet.

Otter. ai árak

Ingyenes

Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (246 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (84 értékelés)

13. Fathom (A legjobb a találkozók eredményeinek összefoglalásához és elemzéséhez)

Ha unod már a találkozók jegyzetelését, a nyomon követést és a teendőket, akkor a Fathom AI-alapú termelékenységi eszköze a megoldás. Megkönnyíti az online hívásokat azáltal, hogy automatikusan rögzíti, leírja és összefoglalja a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet platformokon tartott találkozókat.

A Fathom elvégezheti a fárasztó munkát, így Ön a lényegre, a beszélgetésre koncentrálhat. A hívásjegyzeteket közvetlenül szinkronizálhatja az AI-alapú CRM-ekkel, így mindenki naprakész információkkal rendelkezik, anélkül, hogy külön erőfeszítéseket kellene tennie.

A legjobb funkciók áttekintése

Készítsen megosztható lejátszási listákat a legfontosabb értekezletek legfontosabb pillanataiból, hogy a csapat tagjai és az érdekelt felek naprakészek legyenek a legfontosabb eseményekkel kapcsolatban.

Használja az Ask Fathom szolgáltatást a hívásfelvételek kereséséhez és kezeléséhez, hogy gyorsan megtalálja a szükséges információkat.

30 másodpercen belül kapjon egy tömör értekezlet-összefoglalót, amely tartalmazza a legfontosabb pontokat és a végrehajtható feladatokat, így azonnal továbbhaladhat.

Ossza meg felvételeiből kiválasztott videoklipeket a csapatcsevegésekben a félreértések elkerülése érdekében.

Ismerje meg a korlátokat

Az eszköz be- és kikapcsolása a megbeszélés közben nehéz lehet, mivel nincs gyors lehetőség a visszaállítására.

Előfordul, hogy a szavakat rosszul hallják vagy helytelenül írják, ami némi kézi javítást igényelhet.

Fathom árak

Ingyenes

Prémium: 15 USD/hó felhasználónként

Csapatkiadás: 19 USD/hó felhasználónként

Team Edition Pro: 29 USD/hó felhasználónként

Fathom értékelések és vélemények

G2: 5/5 (3631 értékelés)

Capterra: 5/5 (532 értékelés)

14. Fireflies (A legjobb a megbeszélések rögzítéséhez és rendszerezéséhez)

A fontos értekezletek részleteinek kihagyása megzavarhatja a nyomon követést és meghiúsíthatja a projekt ütemtervét. Itt jön be a Fireflies, amely újragondolja, hogyan maradhatnak a csapatok produktívak és a terv szerint haladhatnak.

A Fireflies nem csak rögzíti a hívásokat, hanem leírja, összefoglalja és minden beszélgetést teljes mértékben kereshető tudásbázissá alakít. Ezzel az eszközzel a megbeszélések többé nem csak egyszerű beszélgetések lesznek, hanem hasznosítható információkká alakulnak.

Még a hívásjegyzeteket is közvetlenül a CRM-hez szinkronizálja, automatikusan rögzítve a részleteket a zökkenőmentes nyomon követés érdekében.

A Fireflies legjobb funkciói

Ossza meg a legemlékezetesebb találkozók pillanatait hangklipek formájában; tökéletes megoldás a kontextus gyors megosztásához.

Csoportosítsa az értekezleteket osztályok vagy projektek szerint, és könnyedén jelölje meg csapattársait, hagyjon megjegyzéseket és rögzítse a fontos pontokat.

Kövesse nyomon a beszélők időtartamát, hangulatát, sőt az ellenvetések kezelését is a teljesítmény elemzése érdekében – tökéletes megoldás értékesítési és coaching csapatok számára.

Használjon hangparancsokat feladatok létrehozásához az Asana, Trello vagy Monday.com alkalmazásokban a megbeszélés során, és azonnal kapcsolja össze a tevékenységeket a projektekkel.

A Fireflies korlátai

A csatornákba alcsatorna opciók hozzáadása segíthet a találkozók hatékonyabb szervezésében és hivatkozásában.

Jelenleg az összes értekezlet-összetevő (összefoglaló, jegyzőkönyv és hangfelvétel) letöltéséhez több kattintás szükséges.

Fireflies árak

Ingyenes

Pro: 18 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 29 USD/hó/felhasználó

Vállalatok: 39 USD/hó/felhasználó

Fireflies értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (540 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

A figyelemfelkeltő vizuális elemek és vonzó videók készítése gyakran nyomasztó feladatnak tűnhet, különösen, ha ennyi lehetőség és technikai ismeret szükséges hozzá. Az AI-eszközök egyszerűsítik ezt a folyamatot, és segítenek abban, hogy versenyelőnyben maradhass.

15. Descript (A legjobb az audio- és videotartalmak zökkenőmentes szerkesztéséhez)

A Descript egy AI-alapú, sokoldalú videószerkesztő eszköz, amely kissé hasonlít egy szövegszerkesztőre. A hagyományos hullámforma-szerkesztés helyett lehetővé teszi a szövegszerkesztést – begépelés, kivágás, másolás és beillesztés –, ami kiválóan alkalmas podcastereknek, videószerkesztőknek és mindenkinek, aki audio- és videóanyagokkal dolgozik.

Olyan funkciókkal rendelkezik, mint a leírás, a többsávos szerkesztés, valamint a hibák kijavítására és effektusok hozzáadására szolgáló AI-alapú eszközök.

Akár YouTube-ra, közösségi médiára vagy podcastra készít tartalmat, a Descript interaktív és zökkenőmentes élményt nyújt a kezdetektől a végéig.

A Descript legjobb funkciói

Egyszerűen vágjon, másoljon és illesszen be szöveget az audio- és videofájlok szerkesztéséhez, vagy akár gépeljen, hogy AI segítségével saját hangján generáljon szavakat.

Használjon diászerű sablonokat és elrendezéseket, hogy videói professzionális megjelenésűek legyenek, anélkül, hogy bonyolult tervezési munkát kellene végeznie.

Hagyja, hogy az AI azonosítsa a vírusként terjedő videókat, majd finomítsa azokat a Descript egyszerű szerkesztőeszközeivel, hogy kiemelkedő tartalmat kapjon.

A Descript mesterséges intelligenciájával másodpercek alatt készíthet YouTube-leírásokat, videófejezeteket vagy podcast-jegyzeteket.

A Descript korlátai

A felhőalapú megoldás azt jelenti, hogy nincs biztonsági másolat a merevlemezen, így ha az meghibásodik, a munkát nem lehet helyben menteni.

A szobahang generálása automatikusan kiválasztásra kerül, ami néha zavarhatja az audio szerkesztést.

Descript árak

Hobbista: 19 USD/hó/fő

Alkotó: 35 USD/hó/fő

Üzleti: 50 USD/hó/fő

Vállalatok: Egyedi árazás

Descript értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (574 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (170 értékelés)

🧠 Érdekesség: Az első AI-alapú csevegőrobotot, az ELIZA-t Joseph Weizenbaum alkotta meg az 1960-as években. Ez a program pszichoterapeutával folytatott beszélgetést tudott szimulálni. Ha elég sokáig beszélgettél vele, a válaszaid alapján kérdéseket tett fel, így olyan érzésed volt, mintha egy valódi emberrel csevegnél!

16. Midjourney (A legjobb kiváló minőségű vizuális művészetek és tervek létrehozásához)

A Midjourney egy hatékony AI-képgenerátor, amely szöveges utasításokat lenyűgöző vizuális elemekké alakít, és a Discordon keresztül egyedülálló kreatív élményt nyújt a felhasználóknak.

Lehet, hogy egy kis időbe telik, mire megszokja a Discord beállításait, de ha egyszer megtanulta, a Midjourney végtelen lehetőségeket kínál művészeknek, marketingeseknek, tervezőknek és mindenkinek, aki kreatív vizuális elemeket szeretne életre kelteni.

Ez az eszköz különösen akkor hasznos, ha kiemelkedő minőségű grafikákat szeretne készíteni, és még különböző művészeti stílusokkal is kísérletezhet vele.

A Midjourney legjobb funkciói

Minden generált képből négy változatot kap, majd választhat, hogy felbővíti, finomítja vagy új változatokat hoz létre a személyre szabott megjelenés érdekében.

Kísérletezzen lenyűgöző művészeti stílusok széles skálájával, hogy bármit létrehozhasson az absztrakt művészettől a kifinomult webdesignig.

Csatlakozzon a Discordon található élénk közösséghez, ahol a felhasználók tippeket osztanak meg, bemutatják alkotásaikat és inspirálják egymást.

Válasszon a különböző GPU-sebességű csomagok közül, amelyek lehetővé teszik a használat testreszabását és a gyorsabb eredmények elérését.

A Midjourney korlátai

A pontos részletek elérése kihívást jelenthet a korlátozott finomhangolási lehetőségek miatt.

Discord szükséges, ami egyes felhasználók számára korlátozhatja a hozzáférést.

A felhasználók gyakran hiányolják a testreszabási funkciókat a versenytársakhoz képest.

Nehézséget okozhat a részletes kontextuális jelek megértése, például pixel art készítése, ha a parancs kifejezetten erre a stílusra vonatkozik.

Midjourney árak

Alapcsomag: 10 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 30 USD/hó felhasználónként

Pro csomag: 60 USD/hó felhasználónként

Mega tervezet: 120 USD/hó felhasználónként

Midjourney értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (85 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

17. DALL-E (A legjobb egyedi képek létrehozásához szöveges leírások alapján)

Az OpenAI DALL-E egy mesterséges intelligencia képalkotó modell, amelynek célja, hogy szöveges utasítások alapján létrehozott valósághű és kreatív képek segítségével életre keltsd ötleteidet.

A hagyományos tervezőeszközöktől eltérően a DALL-E értelmezi a természetes nyelvű leírásokat, és azokat élénk vizuális elemekké alakítja, zökkenőmentesen ötvözve a fantáziadús koncepciókat és a valósághű részleteket.

Lehetővé teszi, hogy szabadjára engedje fantáziáját egy felhasználóbarát élmény révén, függetlenül attól, hogy koncepciót tervez, vizuális ötleteket prototípusoz vagy AI-vel kísérletezik.

A DALL-E legjobb funkciói

Készítsen kiváló minőségű képeket, amelyek hűen utánozzák a valós fotókat, ideálisak a valósághű vizualizációkhoz és kreatív projektekhez.

Bővítse a kép határait, hogy tágas jeleneteket hozzon létre, lehetővé téve a folytonos tájak vagy bonyolult, nagyobb kompozíciók létrehozását.

Kombinálja az olajfestészet, a digitális illusztrációk és a szürrealista elemek stílusait, hogy egyedi, stílusos képeket alkosson.

Kombinálja az olajfestészet, a digitális illusztrációk és a szürrealista elemek stílusait, hogy egyedi, stílusos képeket alkosson.

A DALL-E korlátai

A DALL-E bizonyos típusú képeket korlátoz, ami korlátozza a kreatív szabadságot.

Az AI korlátozott modellekkel lett kifejlesztve, ami egyes felhasználók szerint korlátozza kreatív potenciálját.

A generált képek néha nem elég részletesek vagy koherensek, különösen komplex utasítások esetén.

DALL-E árak

A DALL-E a ChatGPT Plus részeként érhető el, amely egy havi 20 dollárba kerülő fizetős csomag. Ez a csomag a ChatGPT nyelvgeneráló funkcióit is tartalmazza.

Ingyenes

Plusz: 20 dollár felhasználónként

DALL. E értékelések és vélemények

G2: 3,9/5 (32 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

18. Synthesia (A legjobb AI-generált videotartalom előállításához avatarokkal)

A Synthesia segítségével a videók készítése egyszerű, gyors és professzionális lesz – még akkor is, ha soha nem szerkesztett videót. Ez az AI-alapú platform perceken belül vonzó videókat készít egyszerű szövegekből, élethű avatarokkal, narrációval és globális nyelvi opciókkal.

A Synthesia tökéletes választás marketingesek, értékesítési csapatok és tartalomkészítők számára, mivel egyszerűsíti a videóprodukciót és kifinomult eredményeket biztosít, amelyeket könnyedén testreszabhat és márkájához igazíthat.

A Synthesia legjobb funkciói

Készítsen videókat több mint 120 nyelven, pontos hangalámondással és feliratokkal, hogy világszerte elérje a közönséget.

Válasszon több mint 160 AI-avatár közül, amelyek tükrözik márkájának hangvételét és közönségének sokszínűségét, így tartalma könnyebben azonosítható és inkluzív lesz.

Ágyazza be videóit LMS, LXP vagy megosztható szerzői eszközökbe, és azonnal kapjon visszajelzést a csapattól.

Személyre szabhatja videóit logójával, színeivel és betűtípusaival, így biztosítva, hogy minden tartalom összhangban legyen márkaidentitásával.

A Synthesia korlátai

A különböző szinkronszínészeknek eltérő nehézségeket okozhat a szavak kiejtése, ami következetlenséget eredményezhet a végeredményben.

Egyes felhasználók szerint az avatarok és a hangfelvételek testreszabási lehetőségei nem olyan kiterjedtek, mint amennyire az nagyon specifikus márkaépítési igényekhez szükséges lenne.

A Synthesia árai

Ingyenes

Starter: 29 USD/hó felhasználónként

Alkotó: 89 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Synthesia értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (196 értékelés)

19. Beautiful. ai (A legjobb lenyűgöző prezentációk könnyed elkészítéséhez)

A Beautiful.ai valóban méltó a nevéhez, átalakítva a prezentációk készítésének módját. Ezzel az AI-alapú platformmal a prezentációk elkészítése könnyed és vizuálisan lenyűgöző lesz – minden elrendezés, stílus és kép kéznél van, készen arra, hogy ötleteit kifinomult prezentációvá alakítsa.

Akár prezentációt, üzleti ajánlatot vagy kreatív portfóliót készít, a Beautiful. ai intelligens sablonokkal és automatizált tervezési funkciókkal segít, hogy diái professzionális megjelenésűek legyenek.

A Beautiful.ai legjobb funkciói

Válasszon a kész sablonok közül, amelyek mindenre szabottak, a prezentációktól a médiakészletekig. Egyszerűen csak illessze be a tartalmát, és az AI gondoskodik a tervezésről.

Adjon meg egy rövid leírást a DesignerBotnak, az AI-alapú tervezőeszköznek, és az elkészíti Önnek a teljes prezentációt.

Adja hozzá tartalmát, hogy valós időben igazítsa a diák elrendezését, automatikusan alkalmazva a tervezési elveket, így minden tökéletesen fog kinézni.

A csúszkák és táblázatok segítségével az adatok azonnal módosíthatók, és a diák dinamikusan frissülnek.

Beautiful. ai korlátai

A testreszabási lehetőségek hiánya és a korlátozott ügyfélszolgálat ronthatja a felhasználói élményt vállalati környezetben.

Az AI-képességek gyakran ugyanazt a tartalmat és elrendezést állítják elő újra és újra, csökkentve ezzel az általános hatékonyságot.

Beautiful. ai árak

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Csapat: 50 USD/hó (1–20 fő)

Vállalatok: Egyedi árazás

Beautiful. ai értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,3/5 (83 értékelés)

20. Runway (A legjobb videószerkesztéshez és kreatív médiaprodukcióhoz)

A Runway forradalmasítja a kreatív munkafolyamatokat AI-alapú varázseszközeivel, amelyekkel a videók, képek, 3D-animációk és hangok létrehozása gyerekjáték. Percek alatt alakítja át az ötleteket kiváló minőségű vizuális és hanganyagokká – drága berendezések és bonyolult szoftverek nélkül.

A Runway minden eszközt biztosít ahhoz, hogy kreatív elképzeléseit a hagyományos gyártási módszerekhez képest töredékes költségekkel és erőfeszítésekkel valósítsa meg.

A Runway legjobb funkciói

Készítsen kifejező, egyedi karaktereket egyetlen referencia videó alapján – nincs szükség bonyolult riggingre vagy mozgásrögzítésre.

Gyorsan fedezze fel a jelenetek és effektek végtelen variációit, a világítás beállításaitól a helyszínváltozásokig, a gyors iteráció és kísérletezés érdekében.

Építsen be hangalámondást, szinkronizálást és párbeszédet generatív hangeszközökkel, mint például a Text-to-Speech és az egyedi hangok.

Képezzen ki egy AI modellt, amely tükrözi márkájának egyedi stílusát és témakövetelményeit, így biztosítva, hogy minden eredmény a márkának megfelelő legyen.

Futópálya-korlátozások

Egyes felhasználók úgy találják, hogy komplex problémák megoldásakor vagy a fejlett funkciók elsajátításakor hiányzik a támogatás.

Bár általában felhasználóbarátak, egyes feladatokhoz jobb teljesítmény és több idő szükséges a feldolgozáshoz.

Runway árazás

Alapszintű: Ingyenes

Alapcsomag: 15 USD/hó felhasználónként

Pro: 35 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 95 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Runway értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

A kódolás néha olyan érzés, mintha egy komplex rejtvényt próbálnánk megoldani referencia kép nélkül. Az AI eszközök segítségével azonban ez sokkal kezelhetőbbé válik.

Ezek az eszközök a fejlesztők munkáját hivatottak segíteni azáltal, hogy egyszerűsítik a komplex feladatokat, intelligens kódjavaslatokat nyújtanak, sőt automatizálják a tesztelési folyamatokat is.

21. GitHub Copilot (a legjobb kódolási segítség és szoftverfejlesztési támogatás)

A GitHub Copilot egy AI-alapú kódolási segédprogram, amely természetes nyelvű utasításait intelligens kódjavaslatokká alakítja, javítva ezzel a munkafolyamatát és a termelékenységét. A Copilot segítségével a kódolás kevésbé lesz fárasztó feladat, inkább kreatív együttműködésnek fog tűnni.

Ez az AI eszköz lehetővé teszi, hogy gyorsabban és tisztábban írjon kódot, elkerülje a gyakori hibákat, és akár új kódolási mintákat is kipróbálhasson anélkül, hogy megszakítaná a munkamenetét.

A GitHub Copilot legjobb funkciói

Gyorsítsa fel a kódolást kontextusérzékeny javaslatokkal, amelyek valós idejű kódkiegészítéseket nyújtanak, és alkalmazkodnak a kódjának konkrét kontextusához.

Írjon be egy egyszerű nyelvű parancsot, és hagyja, hogy a Copilot lefordítsa azt releváns kódrészletekké, így a kódolás intuitívabbá válik.

Javítsa a kód minőségét beépített biztonsági ellenőrzésekkel, amelyek automatikusan felismerik és blokkolják a nem biztonságos kódolási mintákat valós időben.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Visual Studio Code, a JetBrains IDE-k és a Neovim, így a Copilotot a kedvenc beállításainak megváltoztatása nélkül használhatja.

A GitHub Copilot korlátai

Lehet, hogy nem mindig érti helyesen a kód mögötti kontextust vagy szándékokat, ami kevésbé pontos javaslatokhoz vezethet.

Egyes felhasználóknak tanulási folyamaton kell átesniük, mire alkalmazkodnak a javaslatokhoz és teljes mértékben megértik a korlátait.

A Copilot használata saját vagy érzékeny kódokhoz kérdéseket vethet fel a kód tulajdonjogával és licencelésével kapcsolatban.

A GitHub Copilot árai

Ingyenes

Csapat: 4 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: 21 USD/hó felhasználónként

GitHub Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (140 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

22. Paperspace (A legjobb gépi tanulási és AI-projektek futtatásához a felhőben)

A DigitalOcean Paperspace felhőalapú platformja, amely igény szerinti hozzáférést biztosít a nagy teljesítményű számítástechnikai erőforrásokhoz, javítja a fejlesztési élményt.

A fejlesztők, adatelemzők és AI-kutatók számára kialakított Paperspace egyszerűsíti a nagy intenzitású munkaterhelések és komplex gépi tanulási modellek futtatásának komplexitását. Felhasználóbarát felületével mindenki számára elérhetővé teszi a fejlett számítási hardvereket.

A Paperspace legjobb funkciói

Használjon felügyelt ML ops platformot az AI-projektjeinek egyszerű telepítéséhez, kezeléséhez és méretezéséhez.

Kezdje el másodpercek alatt egy konfigurációt nem igénylő IDE-vel, amely bármilyen könyvtárat vagy keretrendszert támogat, és könnyedén meghívhatja munkatársait vagy megoszthatja a linkeket.

Hozzáférés a GPU-k hatalmas katalógusához, beleértve a legújabb modelleket, mint például az Ampere A100s, hogy modelleit a legmagasabb szintű teljesítménnyel képezhesse és finomíthassa.

Hozza magával SSH-kulcsát, hogy közvetlen kapcsolatot létesítsen virtuális gépeivel, és teljes ellenőrzést gyakorolhasson felettük.

A Paperspace korlátai

A felhasználók váratlan díjakkal szembesülhetnek, mivel a platform a virtuális gépek deaktiválása után is folytatja a számlázást.

Voltak olyan esetek, amikor a virtuális gépek a felhasználók tudta nélkül elindultak, ami zavart és bonyodalmakat okozott.

Paperspace árak

Ingyenes

Pro: 8 USD/hó felhasználónként

Növekedés: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Paperspace értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 3,3/5 (25+ értékelés)

A legjobb AI termelékenységi eszköz az automatizáláshoz és a munkafolyamatokhoz

Egy olyan világban, ahol az idő pénz, az automatizálás a hatékonyság maximalizálásának titka. A megfelelő AI-eszközök az automatizáláshoz segíthetnek a ismétlődő feladatok egyszerűsítésében, a különböző alkalmazások összekapcsolásában és a munkafolyamatok automatizálásában, így Ön a projektjei kreatív és stratégiai aspektusaira koncentrálhat.

23. Zapier (A legjobb a különböző alkalmazások közötti munkafolyamatok automatizálásához)

A Zapier nem csupán egy automatizálási eszköz, hanem a termelékenység terén is a partnere, amely átalakítja a feladatok és információk kezelését az egész vállalkozásban. A Zapier segítségével automatizálhatja az e-maileket, egyszerűsítheti az adatgyűjtést, és létrehozhat egy robusztus támogatási rendszert AI-alapú csevegőrobotokkal.

Ezzel a programmal kódolási ismeretek nélkül is létrehozhat egyedi munkafolyamatokat – úgynevezett Zaps-okat – kedvenc alkalmazásai között. Állítsa be a Zaps-okat az ismétlődő feladatok automatizálására, például új e-mail előfizetők hozzáadására a CRM-hez, így elérheti termelékenységi céljait. Takarítson meg időt és csökkentse a hibák számát azzal, hogy a Zapier mindent elintéz Ön helyett.

A Zapier legjobb funkciói

Csatlakoztasson több mint 2000 alkalmazást, például a Gmailt, a Slacket vagy a Mailchimpet, hogy olyan munkafolyamatokat hozzon létre, amelyek megfelelnek az Ön egyedi üzleti igényeinek.

Készítsen intelligens chatbotokat ügyfélszolgálati vagy GYIK célokra kódolás nélkül, és képezze őket webhelyén vagy súgóközpontjában.

A GPT-4 segítségével automatikusan kivonhat adatokat, generálhat tartalmat és elemezhet információkat, mindezt API-kulcs nélkül.

Tervezzen weboldalakat, űrlapokat és egyszerű alkalmazásokat, amelyek elősegítik a fontos üzleti folyamatokat, mindezt egy felhasználóbarát felületen keresztül.

A Zapier korlátai

A funkcionalitás más eszközök képességei által korlátozott lehet, mivel egyes integrációk korlátozott triggerekkel és műveletekkel rendelkeznek, ami befolyásolja az általános használhatóságot.

A korlátozott technikai ismeretekkel rendelkező felhasználóknak nehézséget okozhat a bonyolult automatizálás konfigurálása.

Zapier árak

Ingyenes (2 interfész)

Pro: 20 USD/hó (5 interfész)

Haladó: 100 USD/hó (20 interfész)

Zapier értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2884 értékelés)

A legjobb AI termelékenységi eszköz marketinghez és közösségi médiához

Ha marketing és közösségi média tevékenységét szeretné fejleszteni, akkor hatékony AI eszközökre van szüksége. Ezek az eszközök kiküszöbölik a marketingben a találgatásokat, így Ön a stratégiára koncentrálhat, míg ők a részletekkel foglalkoznak.

24. Buffer (a legjobb a közösségi média kezeléséhez és ütemezéséhez)

Vonzó, következetes közösségi média tartalmak létrehozása és egyben a zsúfolt napirend összehangolása lehetetlennek tűnhet. De a Buffer AI Assistant segítségével a közösségi csatornáid kezelése gyerekjáték lesz.

A Buffer olyan közösségi média szakemberek számára készült, akik több platformot is kezelnek, és AI-alapú betekintést nyújt, hogy tartalmai a márkájához illeszkedőek és hatékonyak legyenek a LinkedIn, Instagram, X (korábban Twitter) és más platformokon. A Bufferből közvetlenül ütemezheti a bejegyzéseket, majd figyelheti, ahogy azok a tökéletes időpontokban megjelennek a csatornákon, hogy maximalizálják az elkötelezettséget.

A Buffer legjobb funkciói

Személyre szabott bejegyzések platformra optimalizált javaslatokkal, amelyek a hangnemhez, a karakterkorlátozásokhoz és a stílushoz igazodnak – nincs szükség további utasításokra.

Kezdje néhány részlet megadásával vállalkozásáról és közönségéről, majd hagyja, hogy az AI olyan új posztötleteket javasoljon, amelyek összhangban állnak céljaival.

Vegye át a legjobban teljesítő bejegyzését, és könnyedén alkalmazza más platformokra, minimális erőfeszítéssel megőrizve a relevanciát és az érdeklődést.

Hozzon létre egy kereshető tudásbázist, tárolja és kategorizálja az összes közösségi média tartalmát a könnyű hozzáférés érdekében, így bármikor újra felhasználhatja a remek ötleteket.

A puffer korlátai

A Buffer ügyfélszolgálatát azért kritizálták, mert nem reagál a problémákra és nem oldja meg azokat hatékonyan.

Sok felhasználó számolt be eltérésekről a Buffer elemzési adatai és más platformok, például az Instagram és a Facebook adatai között.

Buffer árak

Ingyenes

Alapvető funkciók: 6 USD/hó csatornánként

Csapat: 12 USD/hó csatornánként

Ügynökség: 120 USD/hó 10 csatornáért

Buffer értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1481 értékelés)

25. SurveySparrow (A legalkalmasabb vonzó felmérések és visszajelzési űrlapok készítéséhez)

Ha Ön is olyan, mint én, és szereti minden felmérésnek a saját márkájának stílusát adni, akkor a SurveySparrow testreszabható funkciói valóra váltják az álmait.

A SurveySparrow nem csak gazdag, részletes felméréseket készít, hanem CSS-testreszabásokkal, kapcsolattartási paraméterekkel és egyéni változókkal egyszerűvé teszi a személyre szabást, így olyan felméréseket készíthet, amelyek valóban a márkája kiterjesztésének tűnnek.

Ráadásul a megosztási lehetőségek rugalmasak és felhasználóbarátok, az e-mailekhez vagy SMS-ekhez közvetlen webes linkektől a QR-kódokig vagy beágyazott widgetekig – így könnyedén gyűjtheti az ügyfelek visszajelzéseit, bárhol is legyenek.

A SurveySparrow legjobb funkciói

Állítson be ismétlődő felméréseket és automatizálja az emlékeztető e-maileket a nem válaszolók és a részben válaszolók számára, hogy könnyedén növelje a kitöltési arányt.

Folyamatos felméréseket szervezhet egy egyedi márkájú, fehér címkés weboldalon, megerősítve márkája identitását minden felmérési interakcióval.

Kérje, hogy a felmérési jelentéseket meghatározott időközönként közvetlenül az e-mail fiókjába küldjék, így mindig naprakész lesz az ügyfelek visszajelzéseivel kapcsolatban.

Exportálja a felmérési adatokat SPSS formátumban mélyreható statisztikai elemzéshez, amely tökéletes az adatok tudományos szemszögből történő megértéséhez.

A SurveySparrow korlátai

Bár kifinomult felhasználói felületet kínál, a felhasználók néha nehézkesnek és nem intuitívnak találják a felhasználói felületet, ami befolyásolja az általános felhasználói élményt.

A különböző fázisokban és szinteken vannak korlátozások, amelyek teljes megértésükig zavaróak lehetnek, és hatással vannak az adatgyűjtésre.

SurveySparrow árak

Ingyenes

Alap: 19 USD/hó felhasználónként

Prémium: 49 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 149 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: 499 USD/hó felhasználónként

Elite: Egyedi árazás

SurveySparrow értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (111 értékelés)

Érjen el többet a ClickUp termelékenységi partnerével

Az AI termelékenységi eszközök használata elengedhetetlen mindenki számára, aki okosabban, nem pedig keményebben szeretne dolgozni. Ezek az eszközök segítenek automatizálni a feladatokat, racionalizálni a munkafolyamatokat, és időt szabadítani fel az igazán fontos dolgokra: az üzleti növekedésre és a termelékenység növelésére.

Az összes rendelkezésre álló lehetőség közül a ClickUp igazán kiemelkedik.

Az egyik legimpozánsabb funkciója a ClickUp Brain, amely, mint már említettem, személyes tudásmenedzserként működik, rendszerezi az információkat és előre látja az Ön igényeit. Zökkenőmentesen integrálódik a ClickUp egyéb funkcióival, így egy helyen kezelheti a projekteket, együttműködhet a csapatokkal és nyomon követheti a célokat.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és tegye a termelékenységet elérhetőbbé, mint valaha!