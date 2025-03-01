Az AI használatának szakadéka: miért nem jelenti a gyors személyes alkalmazás azonnali sikert a munkahelyen?

Az AI-forradalom nem vár engedélyre.

A legújabb fejlemények azt mutatják, hogy az emberek nyitottak az AI-ra, és soha nem látott ütemben alkalmazzák azt.

2025 januárjában a ChatGPT heti 300 millió felhasználót szolgál ki, míg a Meta AI havonta közel 600 millió embert ér el. Még az olyan újonnan belépő szereplők is, mint a DeepSeek, bebizonyították, hogy a bevezetésüket követő hetekben több mint 30 millió havi felhasználót tudnak vonzani.

Az egyéni szinten tapasztalható robbanásszerű elterjedés egy kritikus kérdést vet fel: vajon a szervezetek elég gyorsan reagálnak-e ahhoz, hogy kihasználják ezt az átalakulást? Vagy a személyes szinten tapasztalható növekvő elterjedés fogja előkészíteni az utat az AI munkahelyi használatának terjedéséhez?

A ClickUp Insights legújabb kiadásában 30 000 ember osztja meg velünk, hogyan használja az AI-t a mindennapi életében, valamint a leggyakoribb felhasználási eseteket és az AI munkahelyi bevezetésének legfőbb akadályait. Válaszaikból egy lenyűgöző történet rajzolódik ki!

⏰ 60 másodperces összefoglaló

📮ClickUp Insight: Adataink szerint az emberek 88%-a használ valamilyen formában mesterséges intelligenciát, és lenyűgöző 55%-uk naponta többször is. A munkahelyi mesterséges intelligencia használatát illetően azonban a válaszadók több mint 50%-a nem érzi magát magabiztosnak a mesterséges intelligencia használatában.

Az AI alkalmazása mindenhol felgyorsul. De továbbra is vannak hiányosságok, különösen a munkahelyeken.

Az egyik lehetséges ok: az AI integrációja a munkahelyi eszközökbe nem elég zökkenőmentes.

Ahelyett, hogy munkánk motorjává válna, az AI továbbra is csak kiegészítő eszköz marad, amely ugyan be van építve, de nincs összekapcsolva azokkal az eszközökkel, amelyekkel a munka ténylegesen zajlik, mint például az e-mail, a csevegés vagy a projektmunkafolyamatok.

Ezáltal az AI sokkal kevésbé hatékony, mint lehetne.

Annak ellenére, hogy az AI széles körben elérhető a termelékenységet növelő eszközökben, mint például a Microsoft Copilot vagy a Google Workspace AI, csak a válaszadók 12%-a mondta, hogy gyakran használja az ilyen integrált AI funkciókat, ami rámutat a fragmentált alkalmazásra és a kiaknázatlan potenciálra.

Az AI használati mintáinak vizsgálata során megvitatjuk, hogy a jelenlegi implementációs hiányosságok hogyan érintik a tudásmunkásokat. Adataink három központi témát tárnak fel:

1️⃣ A beszélgető AI nyer: A felmérésben résztvevők 62%-a az önálló, csevegésalapú AI-eszközöket részesíti előnyben, míg csak 12% használ elsősorban a munkahelyi szoftverekbe integrált AI-t.

2️⃣ Képzés és bizalom: 27% több képzésre van szüksége az AI hatékony használatához, míg 22% adatvédelmi vagy bizalmi aggályokkal küzd.

3️⃣ A fragmentált eszközök „toggle tax”-ot eredményeznek: A felhasználók több AI-alkalmazást is használnak különböző feladatokhoz, ami növeli a több platformon való munkavégzés kontextusváltási költségeit.

A felmérés módszertana és demográfiai adatai A ClickUp Insights havonta több ezer tudásmunkást és termelékenységi szakértőt kérdez meg, hogy bemutathassa a globális munkahelyek legújabb trendjeit. Kutatásunk azt vizsgálja, hogyan kezelik a szakemberek az idejüket, hogyan boldogulnak a munkahelyi követelményekkel és hogyan alkalmazzák a termelékenységi stratégiákat. A világszerte résztvevők válaszait elemezve igyekszünk feltárni az általános termelékenységi kihívásokat és mintákat, hogy ezzel segítsük a szervezeteket és az egyéneket a mindennapi munkájuk során megalapozottabb döntések meghozatalában.

4 fő trend, amely meghatározza az AI használatát a munkahelyeken

A több mint 30 000 válaszadó válaszaiból négy fő trend rajzolódott ki, amelyek nemcsak azt mutatják meg, hogy hogyan használják az AI-t ma, hanem azt is, hogy hogyan szeretnék, ha az AI átalakítaná a munkájukat a jövőben.

Nézzük meg, hol már nagy hatással van az AI, és hol van még mit felzárkózni!

📮 ClickUp Insight: A válaszadók 88%-a valamilyen formában használja az AI-t, több mint a fele (55%) naponta többször is használ AI-eszközöket.

A „Mi az AI?” kérdésről a „Hogyan használhatom az AI-t X felhasználási esetre?” kérdés felé történő elmozdulás gyorsabban történt, mint bárki is előre jelezte.

A felmérésben résztvevők 88%-a azt állította, hogy valamilyen formában használja az AI-t, ami jól mutatja annak elterjedtségét. Ez a gyors elterjedés egyben fordulópontot is jelent a tudásmunkások számára.

A technológiai vezetők, mint például Satya Nadella, az AI-t más áttörő munkahelyi technológiákhoz, például a PC-khez, az e-mailhez és a táblázatokhoz hasonlították.

„A ClickUpnál mindig is az volt a célunk, hogy időt takarítsunk meg az embereknek. Az AI-eszközök mindenhol megtalálhatók, de egyik sem takarít meg időt a munkanap minden egyes lépésében. A ClickUp Brain mélyen beágyazódik a munkavégzés helyszínébe; áthidalja a szakadékokat és összeköti a munkád, a kommunikációd és a tudásod pontjait. A ClickUp Brain azért van, hogy időt takarítson meg neked és megszüntesse a munkával kapcsolatos munkát.”

Még érdekesebb az emberek nyitottsága eme áttörő technológia iránt. Sokan készek az újításra. A válaszadók 55%-a naponta többször is használja az AI-t, a lehetséges felhasználási területek a tartalomkészítéstől a brainstormingig terjednek.

A válaszadók kis hányada (12%) azonban egyáltalán nem használja az AI-t. Ez arra utalhat, hogy ez a csoport vagy még nem áll készen az AI bevezetésére, vagy egyszerűen még nem látja annak szükségességét.

Főbb megállapítások

A válaszadók 55%-a naponta többször is használ mesterséges intelligencia eszközöket.

14% alkalmanként használ mesterséges intelligenciát

12% még nem kezdte el használni az AI-eszközöket

11% hetente többször is igénybe veszi az AI-eszközöket

8% legalább egyszer naponta használ mesterséges intelligencia eszközöket

❗️Pulse check: A McKinsey State of AI jelentése szerint az AI munkahelyi alkalmazása 2024-ben fordulópontot ért el. Miután több mint hat évig 50%-os szinten stagnált, az alkalmazási arány 2024 elején hirtelen 72%-ra emelkedett, ami azt jelzi, hogy a vállalatok optimistán tekintenek az AI-átalakulás felgyorsítására.

Összességében az AI ma már vitathatatlanul mainstream. De mennyire gyors ez az elterjedés? Hogy ezt perspektívába helyezzük, nézzük meg a DeepSeek bevezetésének idővonalát.

A DeepSeek 2025. január 10-i indulása óta január 27-re megelőzte a ChatGPT-t, és az Egyesült Államok iOS App Store-jában a leggyakrabban letöltött ingyenes alkalmazássá vált. 2025 január végére a DeepSeek már 33,7 millió havi aktív felhasználót és 22,15 millió napi aktív felhasználót ért el világszerte.

Főbb tanulságok 📌 Az AI-eszközök gyors elterjedése azt mutatja, hogy a technológia széles körben elfogadottá vált. A szervezetek is felzárkóznak, vezetői pedig az AI-t tekintik a munkahelyeken a következő áttörő technológiának. 📌 Az olyan új mesterséges intelligencia eszközök robbanásszerű térnyerése, mint a DeepSeek (amely néhány héten belül elérte a 33,7 millió havi aktív felhasználót), arra utal, hogy a felhasználók aktívan keresik és alkalmazzák azokat a mesterséges intelligencia megoldásokat, amelyek leginkább megfelelnek az igényeiknek. 📌 Az AI megfelelő alkalmazásával a munkahelyen a tudásmunkások potenciálisan az AI-ügynökök koordinátorai, menedzserei és igazgatói lehetnek, akik elvégzik a munkát, ahelyett, hogy maguk végeznék el a „tudásfeladatokat”.

Potenciál kontra alkalmazás: a mesterséges intelligencia a munkahelyen

📮 ClickUp Insight: Megállapítottuk, hogy a válaszadók 62%-a kedveli a beszélgetős AI-eszközöket, mint például a ChatGPT és a Claude, míg csak 12% használja rendszeresen a termelékenységi eszközökbe beépített AI-funkciókat. Ez tudáshiány, biztonsági aggályok vagy a kifejezett hozzáadott érték hiánya miatt lehet.

Az AI továbbra is nagy hatással van a munkahelyekre, bár nem mindig úgy, ahogyan azt várnánk.

A Future of Jobs Report 2025 jelentés szerint a világ vállalatainak 41%-a tervezi, hogy 2030-ig AI-támogatott munkafolyamatok segítségével csökkenti munkaerő-állományát, 62% pedig több olyan embert szeretne felvenni, akik jobban tudnak együttműködni az AI-vel.

Több üzleti vezető, köztük Mark Zuckerberg, már kijelentette, hogy a jövőben az AI-t jelentősen beépítik a személyzeti terveikbe.

De mi a helyzet az átlagos tudásmunkással? Íme, mit találtunk!

A válaszadók 62%-a azt mondta, hogy a munkában leginkább a ChatGPT és a Claude típusú beszélgető AI-eszközöket használja.

A megszokott chatbot-szerű felület, a természetes nyelvfeldolgozás és ezeknek az eszközöknek az interaktív jellege valószínűleg alacsony belépési küszöböt jelez. A felhasználók értékelhetik a vissza-oda cserét és a prompt chaining használatának lehetőségét is, ami segít nekik valós időben megoldani a különböző feladatokat és kihívásokat.

Másrészt úgy tűnik, hogy a termelékenységi eszközökbe beépített AI-funkciók nem gyakorolnak ugyanolyan hatást. Annak ellenére, hogy olyan ismert platformokba vannak beépítve, mint a Microsoft Copilot és a Google Workspace AI, csak a válaszadók 12%-a mondja, hogy gyakran használja ezeket a funkciókat.

Ez két lehetséges okra utal:

➡️ Az emberek még nem teljesen tudatában vannak annak, hogy az AI hogyan javíthatja meglévő munkafolyamataikat➡️ A jelenlegi integrációk nem elég zökkenőmentesek vagy átfogóak ahhoz, hogy a rutinjuk központi részévé váljanak

Ez a különbség a használatban is magyarázhatja, hogy 16% az embereknek egyáltalán nem használja rendszeresen az AI-t a munkájában. Ha folyamatosan váltaniuk kell a különböző eszközök között –az AI és a szokásos munkaplatformok között–, akkor az eszköz használata több gondot okozhat, mint amennyit ér. Nem is beszélve a munkahelyi érzékeny adatok biztonságával kapcsolatos aggályokról.

Főbb megállapítások

A felmérésben résztvevők 62%-a elsősorban olyan beszélgetős mesterséges intelligencia eszközöket használ a munkájában, mint a ChatGPT és a Claude.

16% még nem építette be az AI-eszközöket a szokásos munkafolyamatába.

12% főként a termelékenységi eszközökbe beépített AI-funkciókat használja, mint például a Microsoft Copilot és a Google Workspace AI.

6% kedveli az automatizált AI-asszisztenseket, beleértve az AutoGPT-t és az AgentGPT-t.

4% főként olyan hangsegédekkel kommunikál, mint a Siri, az Alexa és a Google Assistant.

Főbb tanulságok 📌 A felhasználók inkább a sokféle feladat elvégzésére alkalmas, rugalmas beszélgető AI-eszközöket részesítik előnyben, mint a specifikus eszközökbe zárt, szűkebb körű, niche AI-funkciókat. 📌 Az AI-eszközök elterjedéséhez két alapvető elemre van szükség: kivételes felhasználói élményre és azonnali (látható) értékre minden interakció során. 📌 A termelékenységi eszközök beépített AI-funkcióinak alacsony elfogadottsága (12%) arra utal, hogy a technológia nem integrálható zökkenőmentesen ezeknek a platformoknak a alapvető képességeibe.

A felhasználási esetek közötti különbség: hogyan használjuk az AI-t, és mit szeretnénk valójában

📮ClickUp Insight: Míg a felhasználók 67%-a elsősorban olyan feladatokra használja az AI-t, mint a tartalomkészítés (37%) és a kutatás (30%), a felmérésben résztvevők 33%-a szeretné, ha az AI fejlettebb felhasználási esetekben is segítene nekik, például a készségfejlesztésben.

Őszintén szólva kissé meglepő, hogy az AI milyen sokra képes, de nem mindig kérik meg rá.

Eredményeink alapján az emberek 37%-a az AI-t tartalomkészítéshez használja – íráshoz, szerkesztéshez és e-mailekhez. További 30% kutatáshoz és információgyűjtéshez támaszkodik rá.

Főbb megállapítások

37% főként tartalomkészítéshez használja az AI-t, az írás és szerkesztés mellett az e-mailek megfogalmazásához is.

30% az AI-ra támaszkodik a kutatás és az információgyűjtés során

11% elsősorban brainstorminghoz és új ötletek kidolgozásához használja az AI-t.

7% az AI-t a feladatkezelés egyszerűsítésére és a szervezettség fenntartására használja

15% még nem integrálta az AI-eszközöket a munkafolyamatába.

Ezek remek felhasználási példák, de ha megnézzük, mit szeretnének az emberek az AI-tól, akkor egyértelmű, hogy ennél többre számítanak.

Például a felmérésben résztvevők 33%-a szeretné, ha az AI segítene fejleszteni a készségeit, 21%-uk pedig azt szeretné, ha az AI segítene a megbeszélések, e-mailek és projektek lebonyolításában. Ezek a szükségletek nyilvánvalóan nem teljesülnek.

Főbb megállapítások

33% úgy gondolja, hogy az AI segíthet nekik fejleszteni készségeiket (tanulás, gyakorlás, fejlődés).

21% úgy véli, hogy az AI segíthet nekik a munkában (megbeszélések, e-mailek, projektek)

18% szerint az AI segít nekik szervezni az életüket (naptár, feladatok, emlékeztetők)

15% szeretné, ha az AI segítene nekik a kisebb feladatok elvégzésében (rutinfeladatok, adminisztratív munkák).

13% az AI-t használja a nehéz feladatok (döntéshozatal, problémamegoldás) megoldásához.

A hálózatba kapcsolt mesterséges intelligencia, amely hozzáfér az adatokhoz, a munkafolyamatokhoz és a szükséges automatizálási funkciókhoz, az ideális megoldás mindezen felhasználási esetek kielégítésére.

Például ahhoz, hogy kielégítsük az 18%-ot, akik szeretnék, ha az AI segítene nekik a feladatok, emlékeztetők és ütemtervek kezelésével a szervezettségben, általában több alkalmazásra lenne szükség, beleértve egy naptáralkalmazást, egy feladatkezelő alkalmazást és egy AI-integrációt. Egyetlen, többcélú AI-eszköz áthidalhatná ezt a szakadékot.

Ezzel visszatérünk az AI jelenlegi helyzetéhez. Az AI-eszközöknek a munkahelyen való értékteremtéshez mélyen integrálódniuk kell a projektmenedzsmentbe, a tudásmenedzsmentbe és a kommunikációba, de ennek ellenére továbbra is fragmentáltak.

Itt egy újabb bizonyítékot látunk a vállalkozások és a felhasználók közötti hatalmas szakadékra. 👇

❗️Pulse check: A PwC 2024. októberi Pulse Survey felmérése szerint a technológiai vezetők 49%-a állítja , hogy az AI teljes mértékben integrálva van alapstratégiájukba, és egyharmaduk szerint a technológia teljes mértékben integrálva van termékeikbe és szolgáltatásaikba.

Akkor miért nem harapnak rá a felhasználók? A válasz valószínűleg a krónikus kontextushiányban rejlik.

Jelenleg a legtöbb AI-eszköz nem rendelkezik azokkal az adatokkal/kontextussal/kapcsolatokkal, amelyek ahhoz szükségesek, hogy beépüljenek a felhasználók munkájába, és valódi javulást hozzanak több, egymással összekapcsolt felhasználási esetben.

Ez azért történik, mert a vállalatok gyakran az AI funkciókat csomagolják a termékekbe, ahelyett, hogy valóban integrálnák őket a munkafolyamatokba. Az eredmény? Összefüggéstelen élmények, amelyek megkövetelik a felhasználóktól, hogy manuálisan hidalják át a kontextuális hiányosságokat, ahelyett, hogy kihasználnák az AI-t, amely megérti az egész folyamatot.

Például egy olyan mesterséges intelligencia-alapú értekezlet-asszisztens, amely egyszerűen leírja a beszélgetéseket, de nem kapcsolódik projektmenedzsment-eszközökhöz, korábbi megbeszélésekhez vagy közelgő határidőkhöz, inkább csak egy funkció, mint egy munkafolyamat-megoldás.

Íme, mit mond Jeff Dean, a Google vezető tudósa a kontextusról:

„... a probléma ezzel az, hogy olyan szűken definiált rendszereket építesz, amelyek egy dolgot tudnak nagyon jól csinálni, vagy egy maroknyi dolgot. Mi viszont olyan rendszert szeretnénk, amely százezer dolgot tud csinálni, és amikor megjelenik a százezer-egyedik, eddig még soha nem látott feladat, akkor azt szeretnénk, hogy a rendszer tanuljon a tapasztalataiból, és az első százezer feladat megoldása során szerzett tapasztalatokat felhasználva gyorsan megtanulja, hogyan kell elvégezni a százezer-egyedik feladatot.”

Főbb tanulságok 📌 A felhasználók szeretnék, ha az AI jobban integrálódna szakmai fejlődésükbe és napi munkájukba, körülbelül 50%uk az AI segítségét kéri olyan alapvető munkatevékenységekhez, mint a megbeszélések és a projektmenedzsment, valamint a szakmai fejlődés. 📌 A legtöbb AI-eszköz kiválóan teljesít elszigetelt feladatokban, de hiányzik belőlük a kontextusérzékenység és az összekapcsoltság, amelyek ahhoz szükségesek, hogy valóban értéket teremtsenek a munkahelyen. Ez a fragmentált megközelítés gátolja őket abban, hogy átfogó, holisztikus támogatást nyújtsanak komplex felhasználási esetekben. 📌 A vállalatok gyakran abba a hibába esnek, hogy mesterséges intelligencia funkciókat építenek termékeikbe anélkül, hogy azokat érdemben összekapcsolnák a meglévő munkafolyamatokkal, ami további kontextuális hiányosságokat eredményez a folyamatban.

A korlátok feltárása: mi tartja távol az embereket az AI-tól?

📮ClickUp Insight: Az AI-t használó válaszadók 88%-a közül csak 34% bízik teljes mértékben az AI-ban, míg 27% további képzésre szorul, és 23% nem tudja, hol kezdje.

Mi a közös vonás az AI-felmérésünk válaszai között? A válaszadók 8–18%-a azt állítja, hogy nem használja rendszeresen az AI-t, vagy aktívan kerüli azt.

Mi tartja távol ezeket a felhasználókat az AI-tól annak ellenére, hogy az szinte mindenütt jelen van?

Először is, a válaszadók nagy része – 23% – nem tudja, hol kezdjen az AI használatával. A felhasználóknak túlnyomó többsége túl bonyolultnak tartja a piacon elérhető AI-alapú eszközök számát, vagy kétségbe vonja, hogy ezek az eszközök valóban hozzáadott értéket jelentenek-e a meglévő munkafolyamatokhoz.

Aztán van egy 27%, akik szerint több képzésre van szükségük az AI hatékony használatához. Ebben az esetben az emberek látják a benne rejlő potenciált, de úgy érzik, hogy nem tudják, hogyan használhatnák ki az AI előnyeit.

Főbb megállapítások

28% már rendszeresen használja az AI-t

27% több képzésre szorul a fejlett használathoz

23% nem tudja, hol kezdje

11% aggódik a magánélet védelme miatt

11% nem bízik teljes mértékben az AI-ban

És ne feledkezzünk meg a bizalomról sem – mind a biztonság, mind a pontosság tekintetében. 11% aggódik a magánélet védelme miatt, további 11% pedig még nem bízik teljes mértékben az AI-ban.

Másrészt 38% nyitott az AI használatára, de inkább kétszer ellenőrzi annak működését. Nyilvánvaló, hogy egyeseknél ez az óvatosság az AI pontosságába vagy megbízhatóságába vetett bizalom hiányából fakad.

Főbb megállapítások

38% nyitott az AI-ra, de kétszer is ellenőrzi annak működését

34% bízik az AI-ban és magabiztosan használja

15% még mindig azt vizsgálja, mikor lehet a mesterséges intelligencia a leghasznosabb

8% inkább kerüli az AI használatát, ha lehetséges

5% úgy döntött, hogy a legtöbb feladatot maga végzi el

❗️Pulse check: A brit kreatív iparágak által indított Make it Fair kampány tovább hangsúlyozza az AI által generált eredmények kétszeres ellenőrzésének szükségességét. A kezdeményezés célja, hogy megoldást találjon arra a problémára, hogy a generatív AI-modellek engedély és méltányos kompenzáció nélkül használnak szerzői joggal védett anyagokat, és a szerzői jogok védelmét szigorúbb szerzői jogi törvények és hatékony politikák révén kívánja biztosítani.

Azok számára, akik még mindig haboznak az AI teljes körű bevezetésével, a legtöbb akadály három fő tényezőre vezethető vissza: bizonytalanság a kezdéshez, képzés hiánya, valamint aggodalmak a magánélet és a bizalom tekintetében.

Ezek az eredmények azt is sugallják, hogy az emberek alapvetően nem ellenzik az AI-t – csak egy kis támogatásra és megnyugtatásra van szükségük, mielőtt az AI a mindennapi rutinjuk részévé válhat.

Főbb tanulságok 📌 Az AI által generált eredményeket kétszer ellenőriző felhasználók magas aránya (38%) arra utal, hogy szükség van pontosabb validációs eszközökre és az AI döntéshozatali folyamatának átláthatóságára. 📌 Jelentős tudásbeli hiányosságok vannak, mivel a felhasználók közel fele jelenti, hogy AI-képzésre van szüksége (27%), vagy nem tudja, hogyan kezdjen hozzá (23%). Ez rávilágít arra, hogy sürgősen szükség van strukturált AI-bevezetésre és oktatási forrásokra. 📌 Az AI-eszközökkel kapcsolatos adatvédelmi és bizalmi aggályok (22%) jobb biztonsági intézkedések és megbízhatósági mutatók bevezetésével eloszlathatók.

4 stratégiai ajánlásunk

Tényellenőrzés: Felmérésünkből kiderül, hogy a válaszadók 12%-a soha nem használ mesterséges intelligencia eszközöket, 11%-uk nem bízik teljes mértékben a mesterséges intelligenciában, további 11%-uk aggódik az adatvédelem miatt, 15%-uk pedig még mindig próbálja kitalálni, mikor érdemes mesterséges intelligenciát használni. Eközben csak 12% használ elsősorban a munkahelyi szoftverekbe integrált mesterséges intelligenciát, ami rámutat a személyes és a szervezeti alkalmazás közötti jelentős különbségre.

Annak ellenére, hogy az AI személyes használata széles körben elterjedt, a szervezetek jelentős akadályokkal szembesülnek az AI hatékony bevezetése során, ami egyre nagyobb szakadékot hoz létre a személyes használat és a szervezeti felkészültség között.

Az adatokból kiderült, hogy a legfontosabb kihívások a széttagolt eszközök bevezetése, a nem megfelelő képzés, a bizalomhiány és a korlátozott vagy hatástalan munkahelyi integráció.

Ennek a szakadéknak a áthidalásához a szervezeteknek össze kell hangolniuk az emberek AI-t befogadni akaró hajlandóságát egy világos tervvel, amelynek célja az AI bevezetése a munkahelyre. Íme négy stratégiai ajánlás, amely felgyorsíthatja szervezetének AI-átalakulását:

✅ Az AI eszközkészlet egységesítése

Ahelyett, hogy hagyja, hogy az alkalmazottak személyes megoldásokat találjanak ki, fejlesszen ki egy egységes mesterséges intelligencia infrastruktúrát, amely integrálható a meglévő munkafolyamatokba. Keressen olyan megoldásokat, amelyek ötvözik a felhasználók által preferált beszélgetési felületet (62% preferencia) a robusztus munkahelyi eszközök integrációjával. Például egyszerűsítse a tudásmenedzsmentet egy csevegésalapú mesterséges intelligencia felülettel, amely azonnal előhívja az információkat a munkaterület bármely pontjáról.

✅ Készítsen fel AI-ra kész munkaerőt

A 27% által kiemelt képzési hiányosságokat egy átfogó mesterséges intelligencia ismeretek programmal kell orvosolni. A mesterséges intelligencia eszközök kiválasztásánál a gyakorlati felhasználási esetekre, a biztonsági protokollokra és a bevált gyakorlatokra kell összpontosítani. A csapatokon belül „mesterséges intelligencia bajnokokat” kell létrehozni, hogy felgyorsítsák a kollégák közötti tanulást és az új technológia elterjedését.

✅ Bizalomépítés a átláthatóságon keresztül

A bizalomhiány leküzdése érdekében dolgozzon ki egyértelmű mesterséges intelligencia irányítási keretrendszert. Vezessen be adatkezelési irányelveket, állapítson meg használati útmutatókat, és hozzon létre visszacsatolási ciklusokat a folyamatos fejlesztés érdekében. Mutassa meg alkalmazottainak, hogy a mesterséges intelligencia eszközök pontosan hogyan kezelik az érzékeny információkat, és mely eszközök használata engedélyezett a munkahelyen.

✅ Tegye az AI-t munkafolyamatának alapjává

Tegye az AI-t a munka alapvető elemévé. Kezdje a legfontosabb munkafolyamatokkal, és alakítsa át őket úgy, hogy az AI legyen a középpontban. A kulcs az, hogy az AI-t ne különálló eszközként, hanem inkább a munkát mozgásban tartó láthatatlan erőként kezelje. Az AI-nak csendben, a háttérben kell futtatnia a projekteket, összekapcsolnia az eszközöket és 24 órában előrevinnie a munkát.

Hogyan segíthet a ClickUp?

Az AI ígéretei gyakran nem teljesülnek a munkahelyeken.

A hagyományos munkaeszközök az AI-képességeket másodlagosnak tekintik, ezért azok úgy tűnnek, mintha utólagosan lennének hozzáadva és nem illeszkednének a rendszerbe.

Az eredmény? A csapatok jelenleg fragmentált AI-funkciókkal küzdenek, amelyek nem értik a munka kontextusát, ami általános eredményekhez és időpazarláshoz vezet a parancsok finomításával.

A ClickUp, mint a munka minden területét lefedő alkalmazás, kontextusérzékeny mesterséges intelligenciával intelligens segítséget nyújt a munkaterület minden szegletében. Íme négy módszer, ahogyan a ClickUp mesterséges intelligenciája átalakítja a munkádat:

🏁 A kontextust ismerő beszélgető AI

A ClickUp Brain ötvözi a szokásos, mindenki által kedvelt csevegőfelületet a munkaterület mélyreható ismeretével. Akár ötletelésre, problémamegoldásra vagy adatelemzésre van szükséged, a ClickUp Brain a munkaterületedről közvetlenül számos különböző felhasználási lehetőséget kínál.

A legjobb rész? Már tudja, min dolgozol! Így kontextus-specifikus válaszokat kapsz, amelyek nagyon relevánsak a feladatodhoz. Búcsút inthetsz a különálló AI-eszközök és munkaplatformok közötti kontextusváltásnak.

Tegyen többet az AI segítségével – anélkül, hogy elhagyná a munkaterületét

🏁 Egységes mesterséges intelligencia élmény

A ClickUp integrálja az intelligenciát a munkafolyamatba, így megszünteti a fragmentált AI-eszközök használatát.

Akár a ClickUp Docs-ban írsz, a ClickUp Tasks-ban kezeled a teendőket, vagy a ClickUp Chat-ben csevegsz a kollégáiddal, folyamatos AI-támogatásban részesülsz, amely megérti az egész munkaterületedet. Tegye fel AI-kérdéseit a kezdőlapról, a feladatokból, a dokumentumokból, a csevegésből, a táblákról vagy bármely más helyről, amely eszébe jut! A ClickUp-pal az AI mindenhol jelen van, még az egyéni mezőkben is.

Fedezze fel az AI erejét csevegésében, dokumentumaiban, feladataiban, naptárában és még sok másban!

🏁 AI-alapú keresés

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő Connected Search funkciója a szervezet összekapcsolt agyának szerepét tölti be. Egyszerűen írja be a kulcsszót, és azonnal megtalálja az összes információt a teljes munkaterületén és a csatlakoztatott alkalmazásokban, vagy futtasson hatékony parancsokat a cselekvéshez.

Az AI megérti a természetes nyelvű kereséseket és parancsokat, így hatékony központként összeköti az információk felfedezését az azonnali cselekvéssel.

Változtassa meg munkamódszereit az egységes kereséssel és parancsokkal egy mesterséges intelligenciával működő felületen

🏁 Mindenki számára készült AI

A ClickUp segítségével az AI használata természetes és intuitív.

Mivel az AI már integrálva van a megszokott csevegőfelületekbe és a gyakran használt funkciókba, például a Docs-ba, a csapatok kis lépésekkel kezdhetik, és fokozatosan bővíthetik a használatát, ahogy egyre jobban megszokják. Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy egyszerű nyelven hajtson végre komplex munkafolyamat-automatizálást, és így gyorsabban végezzen el több feladatot. A ClickUp segítségével mindenki könnyedén és hatékonyan használhatja az AI-t!

Következő lépések

Készen állsz arra, hogy kiaknázd az AI teljes potenciálját a munkahelyeden? Csatlakozz a több mint 3 millió csapathoz, akik a ClickUp segítségével növelik termelékenységüket. Regisztrálj még ma ingyenesen.