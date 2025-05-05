A 15 legjobb napi tervező alkalmazás 2025-ben (funkciók, árak)

Először is be kell vallanom: kissé megszállottja vagyok a termelékenységet és a tervezést segítő alkalmazásoknak. Mindig a legjobb, leghatékonyabb és legkellemesebb használatú alkalmazásokat keresem, hogy megtervezhessem a napomat és elvégezhessem a munkámat.

Ez azt jelenti, hogy több tucat lehetőséget kipróbáltam, a legátfogóbb projektmenedzsment eszközöktől, mint például a ClickUp, egészen az egyszerű toll és papírig.

Saját tapasztalataim és a ClickUp csapat által végzett tesztelés alapján összeállítottam egy listát a legjobb napi tervező alkalmazásokról, amelyek minden igényt kielégítenek.

Mielőtt rátérnénk az egyes alkalmazásokra, hadd mutassam be, mit kerestem.

Mi az a napi tervező alkalmazás?

A napi tervező alkalmazás egy termelékenységi eszköz, amely lehetővé teszi a napi feladatok, találkozók és kommunikációs tevékenységek szervezését.

A határidőn és erőforrásokon belül történő munkavégzésre összpontosító projektmenedzsment eszközökkel ellentétben a legtöbb napi tervező alkalmazás segít az egyéneknek és a csapatoknak abban, hogy megegyezzenek abban, mit lehet és mit fogunk minden nap elvégezni.

Miért van szükséged napi tervező alkalmazásra?

A napi tervező alkalmazások hatékony eszközök a nap szervezéséhez és irányításához. Az alábbiakban felsorolt módon segítik az egyéneket és a csapatokat.

Clarity: Az e-mail, a Slack, a projektmenedzsment és más eszközök segítségével megtervezheti, fontossági sorrendbe állíthatja és elvégezheti a fontos feladatokat.

Fókusz: A napi tervező alkalmazások arra késztetik Önt, hogy elgondolkodjon azon, mennyi feladatot lehet ésszerűen elvégezni egy nap alatt. Így a fontos dolgokra tud koncentrálni.

Menedzsment: A munkakörödtől függően lehet, hogy fél tucat megbeszélésed és száz e-mailed van, amit feldolgoznod kell. A napi tervező alkalmazások segítenek nyomon követni ezeket a tevékenységeket.

Előre láthatóság: A napi tervező alkalmazás segítségével a nagy projekteket kisebb feladatokra bonthatja, így előre láthatóvá téve a munkanapját.

Termelékenység: A napi tervező alkalmazások megszüntetik az információtúlterhelést. Megakadályozzák, hogy elárasztanak a Slack értesítések vagy a követelőző e-mailek, és lehetővé teszik, hogy a tervezett munkára koncentrálj.

Mit kell keresni a napi tervező alkalmazásokban?

A napom kissé kaotikus, több előre megtervezett esemény/találkozó, egyértelmű határidővel rendelkező feladatok és néhány sürgős munka vár rám. Szükségem volt tehát egy napi tervező alkalmazásra, amely a következő funkciókkal rendelkezik, hogy lépést tudjak tartani a munkámmal.

Dátumnézet: Dátum megjelölése vagy határidő hozzárendelése minden feladathoz, és azok nap/hét/hónap szerinti megtekintése. Ez azt jelenti, hogy ha valamire egy héttel később van határidőm, akkor azt hozzárendelhetem, és emlékeztetőt kaphatok a jövőbeli dátumra.

Ütemezés: Feladatok és találkozók létrehozásának lehetősége a napi ütemtervben, ideális esetben integrálva a naptárba. Kollégáim meghívókat küldenek a Google Naptárban. A napi tervező alkalmazásomnak ezt automatikusan be kell építenie az ütemtervembe.

Feladatkezelés: A feladatok nyomon követése további leírásokkal, megjegyzésekkel, ellenőrzőlistákkal és egyebekkel. Minden feladathoz tartozik egy követelmények és elfogadási kritériumok listája, amelyeknek szerepelniük kell a napi tervező alkalmazásban.

Időblokkolás: Az egyes feladatokra becsült időtartamot szánunk, és a ténylegesen eltöltött időt ehhez viszonyítjuk. Képzelje el, hogy egy nap alatt öt egyórás megbeszélés és négy 90 perces feladat várja! Hogy ezt elkerüljem, szükségem van egy időblokkoló funkcióra.

Jelentések: Időbeosztások automatikus generálása, KPI-k mérése és a haladás nyomon követése. Minden, ami csökkenti az adminisztratív munkát és átláthatóságot teremt, hatalmas előny.

Kompatibilitás: Integrálható és együttműködik számos népszerű vállalati eszközzel, így kollégáimmal és ügyfeleimmel az általuk választott platformon tudok együttműködni.

Hozzáférhetőség: Webes, mobil és asztali alkalmazásokkal 24 órás hozzáférés.

Ez csak az alap. A projektmenedzsment és a személyes termelékenység támogatása érdekében a digitális tervezőalkalmazásoknak érdemes automatizálási, mesterséges intelligencia, integrációs és egyéb funkciókat is tartalmazniuk.

Ezen paraméterek alapján nézzük meg, hogyan teljesítenek a 15 legjobb fizetős és ingyenes napi tervező alkalmazás.

Napi tervező alkalmazások áttekintése

Napi tervező alkalmazás A legjobb Legjobb funkció Korlátozás ClickUp AI-alapú napi tervező ClickUp Brain , amely összekapcsolja a feladatokat, dokumentumokat, embereket és a vállalat összes tudását mesterséges intelligenciával. Meredek tanulási görbe Google Naptár Időblokkolás Több naptár (személyes, munkahelyi, iskolai stb.) egy képernyőn való megtekintése a hibamentes ütemezés érdekében. A projektmenedzsment és a jelentéskészítési funkciók nagyon korlátozottak. Notion Tudásmenedzsment alapú napi tervezésK Notion AI ötletek kidolgozásához Nehéz az embereknek saját rendszereket építeni a Notionon belül Clockify Szabadúszók és kis csapatok, akik időalapú számlázást alkalmaznak Egyszerű és hatékony időkövetési funkciók Az időgazdálkodási funkciók túlsúlyban vannak a napi tervezési funkciókkal szemben. Ennek eredményeként a felhasználók kénytelenek a tervezéshez is az ütemezési funkciókat használni. Todoist Útközbeni tervezés Több mint 80 integráció A csapatok számára elérhető funkciók korlátozottak. Any. do Személyes és szakmai tervek integrálása egy eszközben Kész feladatlista-sablonok többféle felhasználási esethez Nem alkalmas speciális feladatkezelési keretrendszerekhez, mint például a GTD. Sunsama Egyablakos napi tervezés Napi célok időbecsléssel Több forrásból származó adatok egyesítése túl nagy feladatnak bizonyulhat. Plaky Kisvállalkozások és nonprofit szervezetek Korlátlan számú projekt, feladat és felhasználó Korlátozottan alkalmasak olyan vállalati szintű projektekhez, amelyek komplex testreszabást igényelnek. TickTick A napi feladatok szervezése és elvégzése a menetrend szerint Feladatok létrehozása hangparancsokkal, e-mailekkel, Siri-vel és widgetekkel A riasztási hangok és a bosszantó figyelmeztetések néha fokozhatják a értesítésekkel kapcsolatos szorongást. Szerkezetes Azok számára, akiknek rengeteg feladatuk és találkozójuk van Minimális lehetőségek a zavartalan feladatkezeléshez Nincs komplex projektkezelési funkciója, amely a nagy képet látná. Things 3 Átfogó napi tervezés Irányított napi tervezés és levezetési rituálék Az Apple ökoszisztémára korlátozva Trello Jól meghatározott feladatokat végrehajtó csapatok Nincs kódautomatizálás az ismétlődő folyamatok és visszatérő feladatok esetében. Csak kártyák, listák és táblák formátumban működik. Microsoft Outlook Csapatok a Microsoft stacken E-mailek, feladatok, események, névjegyek és jegyzetek egyetlen alkalmazásban Az Outlook nem a legintuitívabb e-mailkezelő eszköz. nTask Szoftverfejlesztő csapatok Jelentések egyedi KPI-kkal A felhasználók kaotikusnak és nehezen használhatónak találják a felületet. Evernote Személyes termelékenység és munkamenedzsment A megbeszélések (ütemezés) összekapcsolása a megbeszélések jegyzetével (dokumentáció és teendők) A napi tervezés továbbra is manuális, irányított munkafolyamatok és sablonok nélkül történik.

A 15 legjobb napi tervező alkalmazás 2025-ben

Íme a legjobb napi tervező alkalmazások, amelyeket 2025-ben használhat. Hogy egyszerűbbé és könnyebbé tegyem az Ön számára, összehasonlítottam a funkciókat, meghatároztam, hogy melyik alkalmazás melyik felhasználó számára a legalkalmasabb, és feltüntettem az árakat is.

1. ClickUp – A legjobb AI-alapú napi tervező alkalmazás

Kezdje el a ClickUp használatát A ClickUp segítségével átfogó képet kaphat, hogy jobban előre láthassa és megszervezhesse napi munkáját, emlékeztetőit és naptári eseményeit.

A ClickUp egy átfogó projektmenedzsment platform, amely egyedi napi tervezési funkciókkal rendelkezik egyének és csapatok számára.

A ClickUp feladatkezelési funkciókat, ütemezést, űrlapokat, gondolattérképeket és tucatnyi testreszabható nézetet kombinál, hogy teljes rugalmasságot biztosítson a napi tervezéshez.

Imádom a ClickUp alkalmazást, mert mindent meg tud csinálni, és még annál is többet. A munkaterület > mappák > listák > feladatok > alfeladatok hierarchia rendkívüli részletességet biztosít. A naptár, az idővonal és a Gantt-diagram nézetek garantálják, hogy ne tervezek túl sokat és ne maradjak le.

A ClickUp Brain fantasztikusan integrálódik a szerszám különböző aspektusaiba. Különösen íróként a ClickUp Brain remek segédeszköz ötletek generálásához, hosszú blogbejegyzések összefoglalásához, lektoráláshoz stb.

A ma piacon elérhető napi tervező alkalmazások közül a ClickUp mesterséges intelligenciája páratlan. A ClickUp Brain a világ első neurális hálózata, amely mesterséges intelligenciával köti össze a feladatokat, dokumentumokat, embereket és a vállalat összes tudását.

A ClickUp Brain segítségével:

Készítsen teendőlistákat, és adja hozzá őket a ClickUp feladatokhoz

Összefoglalja a befejezett feladatokat és tegyen közzé frissítéseket

Tegyen fel kérdéseket, amelyek segítenek a prioritások meghatározásában, például: Mi legyen a következő feladat? Melyek a legsürgetőbb feladatok? Mely feladatok vannak blokkolva?

A megbeszélések és klipek hanganyagát szöveges átiratokká alakítja

Automatikus átírások a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp legjobb funkciói

ClickUp Brain, mint személyes asszisztens és tervezési segéd

Kattintson a ClickUp Naptár nézetre , hogy megtekintse a napi/heti/havi feladatokat/eseményeket.

Kétirányú integráció a Google és az Outlook naptárakkal a valós idejű szinkronizálás érdekében.

Időkövetés a naptár blokkolásához és a részletes napi tervezéshez

Célok és előrehaladásról szóló jelentések

Próbáld ki a Naptár nézetet A ClickUp Calendar View segítségével könnyedén vizualizálhatja és kezelheti feladatait.

A ClickUp több tucat sablont is tartalmaz napi tervezéshez és projektmenedzsmenthez. Tervezze meg napjait a ClickUp napi tervező sablonjával. Adjon hozzá és kategorizáljon feladatokat, állítson be határidőket és prioritásokat, jelölje be őket, és kövesse nyomon az előrehaladást – mindezt egy helyen.

Töltse le ezt a sablont Állítsd be a feladatok prioritásait és kövesd nyomon azok előrehaladását a ClickUp napi tervező sablonjával.

A ClickUp korlátai

A ClickUp több mint egy egyszerű napi tervező. Ez egy produktivitást elősegítő munkaterület, amely átfogó funkciókkal rendelkezik a projektmenedzsmenthez. Ez új felhasználók számára túlterhelő lehet, és meredek tanulási görbét eredményezhet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

Elérhető alkalmazások

A ClickUp mobilalkalmazás letölthető a

Android

iOS

Windows

MacOS

Linux

Web

Apple Watch

Hamarosan a Meta Questben – gyakorlatilag mindenhol

2. Google Naptár – A legjobb időbeosztáshoz

Forrás: Google Naptár

A Google Naptár az egyik legnépszerűbb online naptár, amely ma a piacon elérhető. A legtöbb Gmail/GSuite felhasználó automatikusan az e-mail alkalmazáshoz csomagolt Google Naptárat használja.

Mint már korábban említettem, sok eseményt ütemezek a Google Naptárban. Hozzáadom a saját személyes találkozóimat – például ebédeket, edzőtermi időpontokat, iskolai elhozásokat stb. –, így senki sem várja el tőlem, hogy ezekben az órákban online legyek.

A Google Naptár azonban korlátozza a feladatok nyomon követésének lehetőségét. Rájöttem, hogy szükségem van egy másik napi tervező eszközre, hogy kompenzáljam a Google Naptár korlátait.

Ha tanácsadó, konzultáns vagy coach vagy, a Google Naptár remek módja a nap összes eseményének ütemezésére. Segít ésszerű termelékenységi terveket készíteni (túlterhelés nélkül) és erről megfelelően tájékoztatni a kollégákat/ügyfeleket.

A Google Naptár legjobb funkciói

Beépített funkciók a teendőlisták, határidők és feladatkezelés létrehozásához.

Több naptár (személyes, munkahelyi, iskolai stb.) egy képernyőn való megtekintése a hibamentes ütemezés érdekében.

Munkaidő és munkahely az automatikus RSVP opciókhoz

A csapattagok feladatai és eseményei egyetlen nézetben jelennek meg, így könnyebb ellenőrizni a rendelkezésre állásukat és megtervezni a találkozókat.

Csoportosítsd a naptárakat a csapattagokkal az ismétlődő feladatokhoz, például a csapat szabadságaihoz.

Integrálható gyakorlatilag bármely más, általad használt eszközzel

A Google Naptár korlátai

A Google Naptár elsősorban egy naptár, amely néhány további funkcióval is rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy a projektkezelési és jelentési funkciók nagyon korlátozottak.

A Google Naptár árai

Ingyenes

Üzleti kezdőcsomag: 7,2 USD/hó felhasználónként

Business Standard: 14,4 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 21,6 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Gemini AI naptár : Bármelyik tervhez hozzáadható 14 napos ingyenes próbaidőszakkal.

Google Naptár értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 42 000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 15 000 értékelés)

Elérhető alkalmazások

A Google Naptár alkalmazás Android, iOS és webes verziókban is elérhető.

Bónusz: Válasszon ezek közül az időbeosztási sablonok közül, hogy hatékonyan és következetesen szervezze meg idejét.

3. Notion – A legjobb a tudásmenedzsment alapú napi tervezéshez

Forrás: Notion

A Notion eredetileg jegyzetelő alkalmazásként indult, ma azonban már számos termelékenységet és napi tervezést segítő funkcióval bővült. A Notion segítségével dokumentumokat hozhat létre, vállalati wikiket írhat, projekteket kezelhet és napi munkatervet készíthet.

A Notion alkalmazást dokumentációs alkalmazásként használtam, hogy nyomon kövessem a cikkekhez kapcsolódó ötleteimet, a kollégáktól/érdekelt felektől kapott visszajelzéseket, a minőségi ellenőrző listákat stb. Kiterjedten használtam stílusútimutatók kezelésére, így azokhoz bármikor könnyen hozzáférhettem, amikor szükségem volt rájuk.

Azonban napi tervezőként úgy találtam, hogy a Notion nem rendelkezik olyan funkciókkal, mint az időkövetés, becslések készítése, időblokkolás stb., amelyek alapvető fontosságúak a termelékenység szempontjából.

A Notion fantasztikus forrás kreatív emberek és tudásmunkások számára, akik különböző adatokat gyűjtenek össze komplex problémák megoldása érdekében.

Ha munkád több mint egy maroknyi egyszerű teendőt foglal magában – például tej vásárlása vagy fizetések kifizetése –, a Notion segíthet az információk összevonásában.

Feladatokat és dokumentumokat hozhat létre egyedi címkékkel, tagekkel, tulajdonosokkal, kapcsolókkal, teendőkkel és egyebekkel. A naptár nézet segítségével nyomon követheti a folyamatban lévő munkákat.

A Notion legjobb funkciói

Rugalmas tudáskezelő eszköz, széles körű testreszabható funkciókkal

Képek feltöltésének, videók beágyazásának stb. lehetősége a teljes kontextus érdekében

Több mint 10 000 sablon személyes, munkahelyi és iskolai projektekhez

A Notion AI segítségével keresőmotor nélkül is ötleteket gyűjthet, válaszokat generálhat és táblázatokat tölthet ki automatikusan, mindezt valós időben.

A Notion korlátai

A Notion arról híres, hogy az új felhasználók számára nehéz megérteni. Az alkalmazás rugalmassága megnehezítheti az emberek számára, hogy saját rendszereket építsenek ki a Notionon belül.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 10 dollár/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Notion AI: Bármely tervhez hozzáadható, felhasználónként havi 10 dollárért.

Notion értékelések és vélemények

Elérhető alkalmazások

A Notion letölthető macOS, Windows, Android és iOS rendszerekre.

Nézze meg ezeket a Notion alternatívákat!

4. Clockify – A legjobb szabadúszók és kis csapatok számára, akik időalapú számlázást alkalmaznak

Forrás: Clockify

A Clockify egy népszerű időkövető alkalmazás, amely a termelékenység, a jelenléti idő és a számlázható órák nyomon követésére szolgál. Az időgazdálkodásra összpontosít, olyan funkciókkal, mint időzítő, naptár, munkaidő-nyilvántartás, tevékenységi jelentések, ütemezés, jóváhagyások és számlázás.

A Clockify egy időtervezésre és -nyomon követésre épülő alkalmazás, amely tökéletesen alkalmas a napi tervezéshez. Korábban az előző este ütemeztem be a feladatokat a naptárba, így pontosan tudtam, mit kell tennem minden nap. Fantasztikus volt az is, hogy a jelentésekben láthattam, mennyi időt töltöttem egy-egy feladattal több napon keresztül.

Ha Ön szabadúszó vagy kisvállalkozás tulajdonosa, a Clockify tökéletes megoldás a számlázható órák nyomon követésére és nyomon követésére. Bár nem tervezőként lett kifejlesztve, a Clockify lehetővé teszi a felhasználók számára a munka, a feladatok, a műszakok és a szabadidő ütemezését.

Ezen időbejegyzések alapján automatikusan létrehozhat időnyilvántartásokat és számlákat is, így egyszerűbbé téve a számlázást.

A Clockify legjobb funkciói

Egyszerű és hatékony időkövetési funkciók

Automatikus nyomon követés a rendszeresen használt alkalmazásokban és webhelyeken

Lehetőség a feladatok csapat tagoknak való kiosztására, mérföldkövek létrehozására és a munkaterheléssel kapcsolatos betekintés megszerzésére.

Sablonok az ismétlődő tevékenységek heti betöltéséhez

A Clockify korlátai

A Clockify időgazdálkodási funkciói felülmúlják a napi tervezési képességeit. Ennek eredményeként a felhasználók kénytelenek a tervezéshez is az ütemezési funkciókat használni.

Clockify árak

Ingyenes, korlátlan nyomon követéssel

Alap: 4,99 USD/hó felhasználónként

Alapcsomag: 6,99 USD/hó felhasználónként

Előny: 9,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 14,99 USD/hó felhasználónként

Clockify értékelések és vélemények

Nézze meg ezeket a Clockify alternatívákat!

Elérhető alkalmazások

A Clockify alkalmazás letölthető macOS, Windows, iOS, Chrome, Firefox, Edge és Linux rendszerekre.

5. Todoist – A legjobb mobil tervezéshez

Forrás: Todoist

A Todoist egy egyszerű és mobil eszközökön is használható feladatkezelő eszköz. Minimalista kialakításának köszönhetően a feladatokat ugyanolyan természetesen rögzítheti, mintha papírra írná őket. Ezután az összes feladatot projektekbe szervezheti, és prioritásokat/címkéket adhat hozzájuk.

A kedvenc funkcióm a „mai nézet”, amely segít a mai napra esedékes feladatokra koncentrálni, anélkül, hogy más dolgok elvonják a figyelmemet. A naptár nézettől eltérően, amely egyszerre a hét/3-4 nap feladatait jeleníti meg, a mai nézet segít a jelenben maradni, elkerülve a jövőre való gondolkodás okozta túlterheltséget.

Azonban az idő nyomon követése, a feladatok projektekbe rendezése stb. tekintetében a Todoist korlátozott. Rájöttem, hogy a projekteket egy átfogóbb eszközzel kezelem, és a Todoistot csak az egyszerű napi feladatokhoz használom. Idővel több eszköz kezelése unalmassá vált.

A Todoist intuitív és mobilbarát funkciókat kínál a feladatok kezeléséhez. Minimalista kialakítása miatt még azok számára is élvezetes a használata, akik nem értenek a technológiához.

A Todoist legjobb funkciói

Egyszerű és minimalista felület a feladatok rögzítéséhez

Rugalmas nézetek, különösen a naptárnézet, hogy a feladatokat idővonalon lehessen megtekinteni.

Projektmegosztás, együttműködés és megjegyzések

Több mint 80 integráció az információcsere, a kommunikáció és az automatizálás érdekében.

Heti és havi termelékenységi vizualizáció, hogy a csapat tagjai mindig naprakészek legyenek (plusz Todoist Karma a feladatok elvégzéséhez!)

A Todoist korlátai

A csapatok számára elérhető funkciók korlátozottak.

A felhasználók szerint az alkalmazás nem kínál lehetőséget az egyes feladatok időbeli lebontásának hozzáadására.

Egyes felhasználók néha szinkronizálási problémákkal szembesülnek, amikor az alkalmazást a Google naptárba integrálják.

Todoist árak

Kezdő: 0 dollár

Előny: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként

Todoist értékelések és vélemények

Elérhető alkalmazások

A Todoist alkalmazás Android, iOS, Windows, macOS és Linux rendszerekre tölthető le.

Az alkalmazásnak van webes és Apple Watch verziója is.

Nézze meg ezeket a Todoist alternatívákat!

6. Any. do – A legjobb a személyes és szakmai tervek egyetlen eszközbe történő integrálásához

Forrás: Any. do

Az Any. do egy feladatkezelő alkalmazás magánszemélyek, családok és csapatok számára. Az Any. do legérdekesebb része, hogy egy speciálisan tervezett modult kínál a napi tervezéshez, amely a következőket tartalmazza:

Minden, ami Önnek fontos, egy helyen

Minden nap új kezdet, hogy az Ön igényeinek megfelelően tervezhessen

Push értesítések és irányított munkafolyamat a nap tervezéséhez

Naptárintegráció az események és feladatok egy helyen történő kezeléséhez

Személyre szabható nézetek az Ön preferenciái alapján

Rövid ideig használtam az Any. do alkalmazást, amikor túl sok dolgom volt egyszerre: a macskámat megoperálták, a gyerekem az iskola focicsapatában játszott, nyaralásunk közeledett, és emellett még több írásbeli feladatot is el kellett végeznem.

Mindezt együtt kezelni, anélkül, hogy elhanyagolnánk a személyes dolgokat a munka miatt, az Any. do egy remek eszköz. A fókuszfunkciók szintén kiválóak a termelékenységet gátló tényezők minimalizálására.

Az Any. do segítségével életed minden területét kezelheted anélkül, hogy az egyik terület befolyásolná a másikat.

Any. do legjobb funkciói

Személyre szabott intelligens javaslatok arra vonatkozóan, hogyan és mire érdemes összpontosítani

Több projektmenedzsment eszközzel integrálható, így összehangolhatók a személyes és szakmai igények.

Kész feladatlista-sablonok többféle felhasználási esethez

Any. do korlátozások

A felhasználók nem elégedettek azzal, hogy milyen részletességgel lehet feladatokhoz hozzáadni a teendőket.

Egyes felhasználók azt is megemlítik, hogy az alkalmazás nem alkalmas bizonyos feladatkezelési keretrendszerekhez, például a GTD-hez.

Any. do árak

Személyes: 0 dollár

Prémium: 5,99 dollár

Család: 9,99 USD/hó 4 felhasználó számára

Csapatok: 7,99 USD/hó/tag

Any. do értékelések és vélemények

Elérhető alkalmazások

Az Any. do alkalmazás letölthető telefonra (Android és iOS), iPadre, asztali számítógépre (Windows, macOS), webre és okosórára.

Nézze meg ezeket az Any.do alternatívákat!

7. Sunsama – A legjobb az egyablakos napi tervezéshez

Forrás: Sunsama

A Sunsama egy termelékenységi eszköz, amelynek célja a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtése. Ez egy digitális napi tervező, amely összesíti az összes alkalmazásod adatait, és azokat áttekinthetően jeleníti meg egy idővonalon.

A Sunsama legnagyobb vonzereje számomra az volt, hogy összesíti az összes kommunikációt. Egy időben az egyik eszközön voltak a feladataim, egy másikon az események, egy másik listán a személyes teendők, az e-mailekben pedig a kérések – így minden nap elmulasztottam valamit. A Sunsama megígérte, hogy megoldja ezt a problémát.

A napi rituálé, hogy áttekintjük az egyes napokat és megtervezzük a teendőket, nagyon jó. Az a lehetőség is remek volt, hogy a tervet automatikusan közzé lehetett tenni a Slacken.

Az idő múlásával azonban rájöttem, hogy minden összevonása sokkal nehezebb, mint vártam. Nehézséget okozott a naponta beérkező többféle kommunikáció fontossági sorrendbe állítása, mert a Sunsama mindent listaként rendezett el nekem.

A Sunsama arra összpontosít, hogy az egyének rendezni tudják a munkahelyi életükben felhalmozódott rendetlenséget, és produktívak legyenek.

Ha munkával kapcsolatos információid vannak e-mailben, Slackben, naptárban, Notionban, Trellóban, ClickUpban vagy Githubban, a Sunsama ezeket egy helyen egyesítheti, így stílusosan ellenőrizheted őket!

A Sunsama legjobb funkciói

Lépésről lépésre végigvezetett napi tervezés

Egységes napi nézet

Napi célok időbecsléssel

Időkeretek és ütemezés

A Sunsama korlátai

A Sunsama egy személyes termelékenységi eszköz, amely kevéssé alkalmas csapatok számára.

Több forrásból származó adatok egyesítése túl nagy feladatnak bizonyulhat.

Lehet, hogy fárasztó feladat a nem fontos/irreleváns e-mailek importálása, majd azok törlése a Sunsama alkalmazáson belül.

Sunsama árak

14 napos ingyenes próba

Havi előfizetés: 20 dollár/hó

Éves előfizetés: 16 USD/hó, éves számlázással

Sunsama értékelések és vélemények

Elérhető alkalmazások

A Sunsama alkalmazás letölthető telefonra (Android és iOS) és asztali számítógépre.

Nézze meg ezeket a Sunsama alternatívákat!

8. Plaky – A legjobb kisvállalkozások és nonprofit szervezetek számára

Forrás: Plaky

A Plaky egy vizuális projekttervező szoftver csapatok számára. Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy feladatokat hozzanak létre, összehangolják a csapatokat, tagokat adják hozzá, megjegyzéseket fűzzenek, nyomon kövessék az előrehaladást és kezeljék a projekteket. Funkciói kiterjednek a feladatkezelésre, az együttműködésre, a jelentésekre és az adminisztrációra.

Ha egy alkalmazás ingyenes, az számomra ellenállhatatlan csábítás, ezért elkezdtem használni a Plaky-t. Egyszerű feladatkezelő eszközként a Plaky megfelelt nekem. Miután azonban kipróbáltam más, átfogóbb funkciókkal rendelkező alkalmazásokat, a Plaky-ban nem találtam semmi különöset.

A Plaky egy ingyenes napi tervező alkalmazás, amely költséghatékonyan szolgálja a kisvállalkozások és nonprofit szervezetek igényeit. A Plaky kiválóan alkalmas kis csapatok számára, mivel lehetővé teszi a különböző részlegek munkatársainak, hogy központosítsák az összes kommunikációt és valós időben együttműködjenek.

A Plaky legjobb funkciói

Egyszerű bevezetési munkafolyamatok

Kész sablonok marketing, HR, értékesítés, CRM és szoftverfejlesztés felhasználási esetekhez.

Korlátlan számú projekt, feladat és felhasználó

A Plaky korlátai

A Plaky korlátozott lehet olyan vállalati szintű projektek esetében, amelyek komplex testreszabást igényelnek.

Plaky árak

Örökre ingyenes

Pro: 4,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 10,99 USD/hó felhasználónként

cake. com csomag: 15,99 USD/hó felhasználónként

Plaky értékelések és vélemények

Elérhető alkalmazások

A Plaky letölthető telefonra (Android és iOS) és webes verzióban is.

9. TickTick – A legjobb a napi feladatok szervezéséhez és elvégzéséhez a menetrend szerint

Forrás: TickTick

A TickTick egy átfogó eszköz az élet minden területének szervezéséhez. A napi tervezésen kívül a TickTick segítségével szervezheti a teendőit, feladatait, céljait és eseményeit is.

A TickTick egy másik alkalmazás, amely nagyon hatékonyan egyesíti a munkát és a magánéletet egy helyen. A felhasználóbarát felület vonzó. A Pomodoro időzítő egyszerűbb, szervezettebb módja az idő nyomon követésének. A fehér zaj generátor az író legjobb barátja.

A TickTick beépített pomodoro időzítővel rendelkezik, amely segít koncentrálni a feladatokra és azokat a terv szerint elvégezni. Ez kiváló azok számára, akiknek túl sok apró dolgot kell elvégezniük. Mi több, munka közben háttérben fehér zajt is lejátszhat!

Például, ha Ön menedzser vagy ügyfélszolgálati szakember, feladatait döntéshozatal, dokumentumok áttekintése, visszajelzés adása stb. képezheti, amelyek mindegyike 25 percen belül elvégezhető. A TickTick erre kiválóan alkalmas.

A TickTick legjobb funkciói

Feladatok létrehozása hangparancsokkal, e-mailekkel, Siri-vel és widgetekkel

A határidők automatikus dátumelemzése emlékeztetőkké

„Rosszindulatú figyelmeztetés” azokról a tételekről, amelyeket nem szabad kihagynia

Prioritási szintek és rendezés

Testreszabható naptárnézetek

A TickTick korlátai

A felhasználók csalódottak a ingyenes verzió korlátai miatt.

A felhasználók szerint a riasztási hangok és a zavaró figyelmeztetések néha fokozzák a értesítésekkel kapcsolatos szorongást.

TickTick árak

Havi terv: 3,99 USD/hó

Éves terv: 35,99 USD/év

TickTick értékelések és vélemények

Elérhető alkalmazások

A TickTick alkalmazás letölthető telefonra (Android és iOS), iPadre, asztali számítógépre (Windows, macOS, Linux), webes verzióban és Apple Watchra.

Nézze meg ezeket a TickTick alternatívákat!

10. Structured – Legalkalmasabb azok számára, akiknek rengeteg feladatuk és találkozójuk van

Forrás: Structured

A Structured egy integrált mesterséges intelligenciával rendelkező, többfunkciós termelékenységi alkalmazás. Az intuitív napi tervező mellett tennivalólista, naptár, szokáskövető, koncentrációs időzítő és még sok más funkcióval is rendelkezik.

A Structured tetszett, mert korlátozott funkciókkal rendelkezik. A felesleges sallangok nélkül a Structured a napom megfelelő tervezéséhez szükséges minimális funkciókat biztosította. A timeline nézet különösen hasznos, mert egy listanézet, amihez hozzászoktam, de egy idővonalon jelenik meg. Az is tetszett, hogy az elemekhez egyéni színeket lehet hozzáadni.

A Structured úgy lett kialakítva, hogy segítsen Önnek kézben tartani a számtalan teendőt. Az alkalmazás rengeteg feladatot és találkozót egyetlen idővonalba rendez, segítve Önt a prioritási lista elkészítésében és a feladatok elvégzésében.

A legjobb funkciók áttekintése

Egyszerű, könnyen használható felület

Minimális lehetőségek a zavartalan feladatkezeléshez

Egyedi igényekhez igazítható testreszabhatóság

Szerkezeti korlátozások

A Structured egyszerű és egyetlen célra összpontosít. Nincs komplex projektkezelési funkciója, amely a nagy képet látná el.

Strukturált árazás

Ingyenes terv

Structured Pro Monthly: 2,99 USD/hó

Structured Pro Éves: 9,99 USD/év

Structured Pro Lifetime: 29,99 dollár életre szóló használatra

Strukturált értékelések és vélemények

App Store: 4,8/5 (több mint 24 000 értékelés)

Elérhető alkalmazások

A Structured App letölthető telefonra (Android és iOS) és macOS-ra.

11. Things 3 – A legjobb napi tervező alkalmazás Apple-felhasználók számára

Forrás: Things 3

A Things 3 egy díjnyertes személyes feladatkezelő alkalmazás. Összevonja a naptári eseményeket és a teendőket, hogy jobb képet adjon a napirendjéről. Lehetővé teszi, hogy reggel megtervezze a napját, este elintézze a felhalmozódott teendőket, és megtervezze a jövőbeni ismétlődő feladatokat.

Mac-felhasználóként nagyon tetszett, hogy a Things 3 milyen könnyedén integrálódik az ökoszisztémámba, mind a számítógépen, mind a telefonon. Az Apple Watch alkalmazás átfogóbb, mint bármelyik másik feladatkezelő eszköz, amit eddig használtam.

Használhatom a touch bar-t, a Hand-off-ot, a kezdőképernyő gyors műveleteit stb., szinte mintha egy natív alkalmazás lenne! Egyszeri fizetés havi előfizetés helyett? Jelentkezzek!

A Things 3 az Apple macOS, iOS, iPadOS és még a Vision Pro ökoszisztémájához is készült.

Intuitív és natív kialakítású, amely az Apple-felhasználók számára azonnal ismerős lesz. Az Apple-specifikus gyorsbillentyűk és parancsok a Things 3 alkalmazásban is működnek.

A Things 3 legjobb funkciói

Irányított napi tervezés és levezetési rituálék

Fejlécek kategóriák és mérföldkövek létrehozásához a projektekben

Ellenőrzőlisták az alfeladatokhoz

Természetes nyelvvezérelt intelligens ütemezés a Jump Start segítségével

Slim mód és több ablak

A Things 3 korlátai

Az Apple ökoszisztémára korlátozva. Ha vannak olyan csapattagok vagy alvállalkozók, akik más operációs rendszert használnak, akkor nem tudnak együtt dolgozni a Things 3 alkalmazásban.

Az iPhone, Apple Watch és iPad alkalmazások külön díj ellenében érhetők el.

Things 3 árak

Egyszeri vásárlás 49,99 dollárért.

Things 3 értékelések és vélemények

Elérhető alkalmazások

A Things 3 alkalmazás letölthető macOS, iOS, iPad és visionOS rendszerekre.

Nézze meg ezeket a Things 3 alternatívákat!

12. Trello – Legalkalmasabb jól meghatározott feladatokat végző csapatok számára

Forrás: Trello

Az Atlassian Trello egy feladatkezelő megoldás, amely a Kanban módszeren alapul, és kártyákat, listákat és táblákat használ. Az egyszerű feladatkezeléstől a komplex munkafolyamatokig a Trello mindenféle projektet könnyedén kezel.

A termelékenységi utazásom kezdetén a Trello volt az egyetlen megoldás. A munkám mellett tábláim voltak a megnézni kívánt filmekről, elolvasni kívánt könyvekről, napi/heti/havi házimunkákról stb. Az egyszerű, kártyalapú Kanban-tábla volt a belépőm a projektmenedzsmentbe.

Az idő múlásával valami konkrétabb dologra volt szükségem a napi tervezéshez. A Trello remekül működött a feladatokra bontott projektek esetében, de nem tudta kezelni a többi dolgot, mint például az eseményeket, válaszokat, találkozókat stb., amelyekkel nekem is meg kellett birkóznom.

A Trello a kanban kártyák és táblák hierarchiáját követi. Ha egy sor jól meghatározott feladatod van, mindegyikhez létrehozhatsz kártyákat, és táblákon szervezheted őket, minden állapothoz külön sávokkal.

A Trello-t széles körben használják a szoftverfejlesztő csapatok, akik kártyákat hoznak létre minden egyes funkcióhoz/felhasználói történethez, amely a folyamaton keresztülhalad.

A Trello legjobb funkciói

A munkafolyamatok áttekinthető megjelenítése táblák, naptárnézetek, idővonalak és egyéb formákban.

Nincs kódautomatizálás az ismétlődő folyamatok és visszatérő feladatok esetében.

Az iparág vezetőitől származó, gyakorlatban bevált sablonok

A Trello korlátai

A bonyolultabb kreativitást és problémamegoldást igénylő tevékenységekhez a Trello korlátozott funkciói nem feltétlenül elegendőek.

A csapatoktól elvárják, hogy munkafolyamataikat kizárólag kártyák, listák és táblák formájában szervezzék meg – más formátum nem működik.

Trello árak

Ingyenes

Alapcsomag: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,5 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 13 500 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 23 000 értékelés)

Elérhető alkalmazások

A Trello alkalmazás letölthető telefonra (Android és iOS), asztali számítógépre (Windows és macOS) és a webre.

Nézze meg ezeket a Trello alternatívákat!

13. Microsoft Outlook – A legjobb a Microsoft-termékeket használó csapatok számára

A Microsoft Outlook az egyik legrégebbi, még ma is létező e-mailkezelő eszköz. Az Outlook elsősorban strukturált beérkező levelek mappáján keresztül lehetővé teszi az e-mailek küldését és fogadását. Ezen felül a következő funkciókat is tartalmazza:

Naptár találkozók és események ütemezéséhez

Teendőlista-alkalmazás

Névjegyek kezelése

Jegyzetelési és naplózási funkciók

Mindenkinek van olyan szakasza, amikor az Outlookot használja az e-mailjei kezelésére, én is így tettem. Én elsősorban e-mailek fogadására és megválaszolására használtam, de találkozókat is szerveztem belőle. A Teams is zökkenőmentesen integrálva van.

Mivel azonban egyébként nem használtam a Microsoft termékeit, a harmadik féltől származó eszközök integrálása kihívást jelentett.

A Microsoft technológiai megoldásait világszerte széles körben használják a csapatok. Azok számára, akik már a Microsoftot használják, az Outlook egy remek, konszolidált munkaterület.

Az Outlook de facto jegykezelő rendszerként is szolgálhat, különösen, ha munkaköröd az e-mailek kezeléséhez kapcsolódik, például ügyfélszolgálati vagy szoftverkarbantartási feladatok ellátása.

A Microsoft Outlook legjobb funkciói

Többfunkciós e-mail kezelés

E-mailek, feladatok, események, névjegyek és jegyzetek egyetlen alkalmazásban

Integráció más Microsoft eszközökkel, például a Teams és az Office 365 alkalmazásokkal.

A Microsoft Outlook korlátai

Az Outlook nem a legintuitívabb e-mailkezelő eszköz.

Kizárólag Microsoft-termékekre korlátozva

A Microsoft Outlook árai

Ár: 159,99 dollár 1 PC-re vagy Mac-re

159,99 dollár 1 PC-re vagy Mac-re

Otthonra: Család: 9,99 USD/hó, maximum 6 felhasználó Személyes: 6,99 USD/hó, egy felhasználó számára

Család: 9,99 USD/hó, maximum 6 felhasználó

Személyes: 6,99 USD/hó egy felhasználó számára

Üzleti felhasználáshoz (éves árak): MS365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként MS365 Business Standard: 12,5 USD/hó felhasználónként MS365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként MS365 Apps for Business: 8,25 USD/hó felhasználónként

MS365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként

MS365 Business Standard: 12,5 USD/hó felhasználónként

MS365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként

MS365 Apps for Business: 8,25 USD/hó felhasználónként

159,99 dollár 1 PC-re vagy Mac-re

Család: 9,99 USD/hó, maximum 6 felhasználó

Személyes: 6,99 USD/hó egy felhasználó számára

MS365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként

MS365 Business Standard: 12,5 USD/hó felhasználónként

MS365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként

MS365 Apps for Business: 8,25 USD/hó felhasználónként

Microsoft Outlook értékelések és vélemények

Elérhető alkalmazások

A Microsoft Outlook letölthető telefonra (Android és iOS) és asztali számítógépre (Windows és macOS).

Nézze meg ezeket az Outlook alternatívákat!

14. nTask – A legjobb szoftverfejlesztő csapatok számára

Forrás: nTask

Az nTask egy teljes körű projektmenedzsment szoftver, amely tervezési, végrehajtási, nyomonkövetési és fejlesztési funkciókkal rendelkezik.

Akkor kezdtem el használni az nTask alkalmazást, amikor a szervezetem szoftvercsapata ezt választotta feladatkezeléshez. Átfogó volt, és madártávlatból mutatta meg, hogyan fejlesztik a szoftvereket. Sokat tanultam belőle. Azonban a saját írási projektjeim és feladataim kezeléséhez nem találtam elég rugalmasnak.

Az nTask célja, hogy támogassa a gyors tempójú, agilis szoftverfejlesztő csapatokat. A részletes projekttervezés lehetővé teszi az erőforrások elosztását, a projekt ütemtervének elkészítését, a költségvetés megtervezését stb.

Az nTask segítségével saját munkafolyamatokat tervezhet, egyedi állapotokat hozhat létre, vagy előre elkészített napi tervező sablonokat használhat, hogy sikerre vigye vállalkozását.

Az nTask legjobb funkciói

Időkövetés, automatizált munkaidő-nyilvántartás és jóváhagyási munkafolyamatok

Problémák nyomon követése súlyosság és állapot testreszabásával

Naptárszinkronizálás találkozók, napirendek és megbeszélések jegyzetéhez

Kockázatkezelési és megoldási keretrendszerek

Jelentések egyedi KPI-kkal

nTask korlátai

A felhasználók kaotikusnak és nehezen használhatónak találják a felületet.

Más szoftveres projektmenedzsment eszközökhöz képest az nTask funkciói korlátozottak lehetnek.

nTask árak

7 napos ingyenes próba

Prémium: 4 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

nTask értékelések és vélemények

Elérhető alkalmazások

Az nTask letölthető telefonra (Android és iOS) és webes verzióban is.

15. Evernote – A legjobb személyes termelékenység és munkamenedzsmenthez

Forrás: Evernote

Az Evernote az egyik legrégebbi jegyzetelő alkalmazás. Az eredetileg jegyzetek és ötletek digitális jegyzetfüzetekbe rendezésére szolgáló eszköz mára átfogó megoldássá fejlődött a tudás, a feladatok és az ütemtervek kezelésére.

Őszintén szólva, én egy OG Evernote-felhasználó vagyok. Az Evernote-on írtam a naplóm, érdekes cikkeket gyűjtöttem az internetről, képeket mentettem későbbi felhasználásra, és így tovább. Jegyzetelő alkalmazásként minden igényemet kielégítette.

Amikor a projektmenedzsment igényeim növekedtek, az Evernote képességei már nem voltak elégségesek. Továbbra is használom az Evernote-ot a tudásmenedzsmenthez, néha a napjaimat is ott tervezem. Azonban ez már nem az elsődleges napi tervezőm.

Az Evernote egy könnyen használható digitális eszköz, amely rugalmasságával és szabadságával hasonlít egy fizikai jegyzetfüzethez. Az Evernote segítségével szöveges, képi, hangos, beolvasott, PDF és dokumentum alapú jegyzeteket hozhat létre.

Emellett teendőlistákat is létrehozhat és feladatokat ütemezhet, hogy minden munkáját egy helyen kezelhesse.

Nézze meg ezeket az Evernote alternatívákat!

Az Evernote legjobb funkciói

Weboldalak rögzítése a Web Clipper segítségével

Fájlok, dokumentumok és képek, például találkozói jegyzetek, nyugták, kézikönyvek és családi receptek beolvasása és tárolása

A megbeszélések (ütemezés) összekapcsolása a megbeszélések jegyzetével (dokumentáció és teendők)

AI-alapú kereső, amely PDF-fájlokat, dokumentumokat és képeket is átkutat.

Az Evernote korlátai

Jegyzetelési eszközként az Evernote projektkezelési képességei korlátozottak.

A napi tervezés továbbra is manuális, irányított munkafolyamatok és sablonok nélkül történik.

Evernote árak

Ingyenes

Személyes: 14,99 USD/hó

Professzionális: 17,99 USD/hó

Csapatok: 24,99 USD/hó felhasználónként

Evernote értékelések és vélemények

Elérhető alkalmazások

Az Evernote letölthető telefonra (Android és iOS), asztali számítógépre (Windows, macOS) és webes kiterjesztésekre.

Bónusz: A hét tervezésének végső útmutatója

Feladatok kezelése napi tervező alkalmazásokkal

Akár burgonyát válogatsz, akár a Brooklyn-híd építését felügyeled, munkádat napról napra kell megtervezned és elvégezned. A napi tervező alkalmazások számos funkcióval rendelkeznek, amelyek pontosan ebben segítenek.

Az Evernote és a Notionhoz hasonló eszközök segíthetnek a szervezeti tudás dokumentálásában és az abból kiinduló munkatervek elkészítésében. A TickTick és a Structured rendszert hoz a modern munkanapok őrületébe.

A Plaky és a Trello inkább szoftverfejlesztő csapatok számára alkalmas. A Sunsama pedig egyesíti a ma használt számtalan kommunikációs és információs eszközt.

Attól függően, hogy mivel foglalkozik és milyenek a személyes preferenciái, a fenti tizenöt közül bármelyik lehet a legjobb napi tervező alkalmazás az Ön számára.

Szüksége van egy átfogó és rugalmas megoldásra, amely az üzleti tevékenységével és igényeivel együtt növekszik? Próbálja ki még ma ingyenesen a ClickUp alkalmazást.