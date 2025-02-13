A 15 legjobb Todoist alternatíva és versenytárs 2025-ben

A legjobb Todoist alternatívákat keresed?

A Todoist nem ismeretlen a projektmenedzsment területén: 2007 óta létezik és virágzik!

…De mint az egyik legrégebbi szervezési alkalmazás, nem lehet, hogy mára már kissé elavult?

Bár a teendőlista funkciója frissült, hogy megfeleljen a modern (és hektikus) munkatempónknak, a korát még mindig megmutatja.

Összességében a Todoist projektmenedzsment szoftver funkciói más eszközökhöz képest meglehetősen alapszintűek, és sok kiegészítőre van szükség ahhoz, hogy lépést tudjon tartani a napi folyamatokkal. Mivel a Todoist inkább egyszerű teendőlistákhoz alkalmas, mint projektek, feladatok és munkafolyamatok kezeléséhez, nem ritka, hogy a csapatok dinamikusabb és frissebb Todoist alternatívákat keresnek.

Olvasd el, és mélyebben megismerheted a Todoist korlátait. Emellett bemutatjuk a 15 legjobb alternatívát, azok előnyeit, hátrányait, árait, értékeléseit és még sok mást!

Mi az a Todoist?

via Todoist

A Todoist egy feladatkezelő eszköz, amely lehetővé teszi a listák és projektek szervezését, tervezését és közös munkát. Tiszta és intuitív felülete vonzó szoftverválasztássá teszi mind egyéni felhasználók, mind kis csapatok számára. Néhány legjobb funkciója:

Feladatok kiosztása magának vagy csapatának

Ismétlődő feladatok határideje

Határidő-emlékeztetők

Haladás nyomon követése

Ráadásul a Todoist viszonylag megfizethető, különösen személyes használatra. 💸

Az alapvető funkciókat tartalmazó ingyenes verzió mellett a Todoist két fizetős csomagot is kínál további funkciókkal:

Todoist Pro : 4 dollár havonta egyéni felhasználók számára

Todoist Business: 6 dollár felhasználónként, havonta csapatok számára

Nem hangzik rosszul, igaz? De amikor a helyzet nehezebbé válik – vagyis amikor összetettebb projekteket kell kezelned –, a Todoist már nem biztos, hogy elegendő, és újra olyan megoldást kell keresned, amely az általános feladatkezelésen túlmutató funkciókkal rendelkezik.

Miért van szüksége a Todoist alternatívájára?

A Todoist egy jó feladatkezelő alkalmazás, de nem kiváló. * 👀

Íme néhány fontos ok, amiért érdemes ezt tenni:

Nincs beépített időkövető funkció, amellyel a feladatok elvégzése közben nyomon követhetnéd a termelékenységedet.

Nem hozhatsz létre egyéni állapotokat a munkafolyamatok összehangolásához és kezeléséhez.

A Todoist fizetős csomagjainak számos funkciója más szoftvereknél ingyenesen elérhető.

Nem olyan hatékony olyan munkákhoz, amelyek elvégzéséhez több kell, mint egy listákból álló készlet.

Az ingyenes verzió most már csak 5 aktív projektre korlátozódik ... a régi korlát 80 volt. 😐

…és még sok más. 😳

De ne ess pánikba, jó híreink vannak!

Gondosan összeállítottuk a legjobb Todoist alternatívák listáját minden csapat számára! Ez a lista segíthet megtalálni a legjobb és legproduktívabb projektmenedzsment alkalmazást minden csapat számára. 🙌🏼

A 15 legjobb Todoist alternatíva és versenytárs

Szerencsére manapság rengeteg projektmenedzsment és együttműködési eszköz található a piacon – ez egy hatalmas iparág. Tehát nem az a kérdés, hogy találsz-e Todoist alternatívát, hanem mikor.

Annyi lehetőség közül válogatni, hogy megtalálja a csapatának legmegfelelőbb megoldást, nem kevés időt vehet igénybe. Ahelyett, hogy döntéshozatali fáradtságba keveredne, vagy ebédszünetében szoftverfunkciókat hasonlítana össze, bízza ránk a nehéz munkát.

Íme a 15 legjobb Todoist alternatíva bármilyen méretű, költségvetésű vagy iparágú csapatok számára.

1. ClickUp

Feladatok kezelése a ClickUp alkalmazásban Optimalizáld a munkafolyamatodat a ClickUp testreszabható szakaszaival és státuszaival

Szervezze és vizualizálja feladatait a ClickUp segítségével – egy feladatkezelő platformmal, amelynek célja, hogy a csapatokat és a munkát egy helyen összehozza. Használja a ClickUp Reminders funkciót, hogy másodpercek alatt értesítéseket hozzon létre csapatának. A ClickUp Reminders funkcióban könnyen módosíthatók, csatolhatók fájlok, megjegyzések, frissíthetők és testreszabhatók az értesítések.

Ezenkívül a ClickUp megkönnyíti az értesítések kezelését, így bármilyen eszközről megtekintheti, törölheti, reagálhat rájuk és válaszolhat rájuk!

Funkciók

Teendőlista-sablonok: A ClickUp használatra kész sablonjai személyre szabhatók, hogy egyszerűsítsék a munkafolyamatot. Legyen szó egyszerű A ClickUp használatra kész sablonjai személyre szabhatók, hogy egyszerűsítsék a munkafolyamatot. Legyen szó egyszerű projekttervről , átfogó feladatlistáról vagy akár a csapat tagok beilleszkedését segítő ellenőrzőlistáról, sablonjaink megkönnyítik a gyors indulást.

ClickUp Docs : Hozzon létre szervezett, együttműködésen alapuló és könnyen kezelhető teendőlistákat. : Hozzon létre szervezett, együttműködésen alapuló és könnyen kezelhető teendőlistákat.

ClickUp Tasks: Robusztus feladatkezelő eszközünkkel bármilyen projekt tervezése, szervezése és együttműködése könnyedén megvalósítható, és minden igényhez igazítható. Robusztus feladatkezelő eszközünkkel bármilyen projekt tervezése, szervezése és együttműködése könnyedén megvalósítható, és minden igényhez igazítható.

Lista nézet: Készítsen tömör, többcélú teendőlistákat, hogy bárhonnan kényelmesen kezelhesse gondolatait és feladatait, és biztosan ne maradjon le semmiről.

Kétirányú linkelés: Használja a ClickUp kétirányú linkelési funkcióját, hogy összekapcsolja az összes feladatát, és könnyen navigálhasson közöttük. Használja a ClickUp kétirányú linkelési funkcióját, hogy összekapcsolja az összes feladatát, és könnyen navigálhasson közöttük.

ClickUp Notepad: Azonnal jegyezze fel feladatait, formázza őket a gazdag szerkesztőeszközökkel, és alakítsa a jegyzeteket nyomon követhető feladatokká, amelyekhez bárhonnan hozzáférhet. Azonnal jegyezze fel feladatait, formázza őket a gazdag szerkesztőeszközökkel, és alakítsa a jegyzeteket nyomon követhető feladatokká, amelyekhez bárhonnan hozzáférhet.

ClickUp Brain: Használja a ClickUp mesterséges intelligenciával működő asszisztensét feladatok létrehozásához, jegyzetek összefoglalásához és teendőlisták készítéséhez. Használja a ClickUp mesterséges intelligenciával működő asszisztensét feladatok létrehozásához, jegyzetek összefoglalásához és teendőlisták készítéséhez.

Elérhető platformok: (Android, iPhone, iPad, Windows, macOS, Linux, web)

Hozzon létre világos, többfunkciós teendőlistákat, hogy könnyedén kezelhesse ötleteit és munkáját bárhonnan, így soha többé nem felejt el semmit.

Előnyök

Hátrányok

A testreszabhatóság szintje és a rendelkezésre álló funkciók száma tanulási görbét eredményezhet.

Árak

A ClickUp többféle árazási tervet kínál:

Örökre ingyenes

Unlimited : 7 dollár felhasználónként havonta

Üzleti : 12 dollár felhasználónként havonta

Vállalati : Vegye fel a kapcsolatot a ClickUp-pal az egyedi árakért.

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

Értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

2. Tick Tick

via TickTick

A Tick Tick néhány hatékony feladatkezelési funkcióval rendelkezik, ami minőségi alternatívává teszi a Todoist helyett.

Ha azonban olyan eszközt keresel, amely ingyenes verziót kínál számos hasznos funkcióval, akkor máshol kell keresned.

Hasonlítsd össze a TickTick és a Todoist alkalmazásokat!

Funkciók

Előnyök

Emlékeztetők a menetrendekhez és helyalapú riasztások

Különböző naptárnézetek

Elérhető iOS (iPhone és iPad) és Android rendszerekre.

Hátrányok

Nincs natív naptárszinkronizálás

Korlátozott integrációs lehetőségek

Az ingyenes verzió csak 99 feladatra korlátozódik (bárcsak legalább kerek szám lenne 😏).

Árak

Az alapcsomagot Premium csomagra lehet frissíteni, évi 27,99 dollárért.

Vásárlói értékelések

Capterra: 4,8/5 (több mint 80 értékelés)

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

Nézd meg ezeket a TickTick alternatívákat!

3. Trello

via Trello

A Trello egy projektmenedzsment szoftver, amely egyedülálló Kanban tábláiról híres.

Azonban, akárcsak egy 90-es évekbeli popsztár, a Trello is egyfajta egyszeri sikert aratott:

Az egész eszköz a Kanban körül forog.

Minden feladatod egy kártya, amelyet különböző projektfázisokba húzhatod.

A Kanban táblát a teljes projektmenedzsment életciklusban használni meglehetősen kihívást jelenthet, mivel figyelembe kell venni a projekt ütemtervét, menetrendjét és jelentéseit is.

Hasonlítsd össze a Trellót és a Todoistot!

Funkciók

Könnyen használható drag-and-drop felület

Fejlett ellenőrzőlisták a részletesebb feladatok létrehozásához

A Trello Power-Ups segítségével rengeteg funkciót adhat hozzá

Előnyök

Kiváló csapatmunkát támogató funkciók

Minimális tanulási görbe

A feladatokon belüli ellenőrzőlisták lehetővé teszik a gyors visszajelzést

Hátrányok

Nem jeleníti meg a feladatok közötti függőségeket

Kanban táblára korlátozott nézet

Nem alkalmas nagy szervezetek számára

Árak

Örökre ingyenes: Korlátlan számú kártya és lista

Business Class (12,50 USD/felhasználó/hónap): Fejlett ellenőrzőlisták és táblagyűjtemény power-upokkal

Vásárlói értékelések

Capterra: 4,5/5 (több mint 22 200 értékelés)

G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Nézd meg ezeket a Trello alternatívákat!

4. nTask

via nTask

Az nTask egy felhőalapú feladatkezelő és projektmenedzsment eszköz, amely a kockázatkezelésre és a hatékony együttműködésre összpontosít. Azonban egy kockázatkezelésre specializálódott termelékenységi eszköz is kockázatot jelenthet!

Miért?

Ennek oka, hogy egy olyan eszközre van szükséged, amely sokkal többet tud, például figyelemmel kíséri a csapatodat, jelentéseket készít és összekapcsolódik más munkaeszközökkel.

Sajnos az nTask egyik funkciót sem tudja ellátni.

Funkciók

Natív értekezletkezelő eszköz értekezletek szervezéséhez, kezeléséhez és ütemezéséhez

Problémakezelő modul a problémák azonosításához és megoldásához

A Slack segítségével a megjegyzéseket feladatokká alakítja

Előnyök

Hozzon létre korlátlan számú feladatot és teendőlistát ingyenesen

Azonnali értesítések, figyelmeztetések és emlékeztetők

Kompatibilis iPhone és iPad készülékekkel

Hátrányok

Nincs e-mailes feladatkezelési funkció

Korlátozott tárhely a ingyenes verzióban

Korlátozott integrációs lehetőségek

Árak

Alap Ingyenes csomag : tartalmazza a találkozókat, az időbeosztásokat és a problémák nyomon követését

Prémium csomag (3,99 USD/felhasználó/hónap): Alapcsomag funkciói, tömeges műveletek, egyéni szűrők és 5 GB tárhely

Üzleti csomag (11,99 USD/felhasználó/hónap): prémium funkciókat, kockázatkezelést, egyéni jogosultságokat és 10 GB tárhelyet tartalmaz.

Vásárlói értékelések

Capterra: 4,1/5 (90+ értékelés)

G2: 4,4/5 (10+ értékelés)

5. Asana

via Asana

Az Asana egy másik remek (és ingyenes) alternatíva a Todoist-hoz.

Akár nagy, akár kis csapatot irányít, az Asana segíthet Önnek.

Azonban sok hasznos funkciójuk, például a korlátlan feladatok, idővonalak és irányítópultok használata fizetős.

Funkciók

Hatékony ütemtervek a feladatok ütemezéséhez

Emlékeztetők és határidők

Feladatmérföldkövek a jelentős eredmények és események nyomon követéséhez

Négy projektnézet, beleértve a Kanban-t ( hasonló a Trello-hoz

Előnyök

Valós idejű együttműködési funkciók

Több tucat harmadik féltől származó integrációt támogat

Elérhető az iOS App Store-ban (iPhone és iPad) és a Google Play Store-ban.

Hátrányok

Nincs offline mód

Egyetlen feladatnak nem lehet több felelőse

A mobilalkalmazás nem felel meg a webalkalmazás színvonalának.

Árak

Alap Ingyenes csomag : alapvető funkciók, beleértve a táblázatos nézetet, 100 MB tárhelyet és a listás nézetet

Prémium csomag (10,99 USD/felhasználó/hónap): további funkciókat tartalmaz, például egyéni mezőket és mérföldköveket.

Üzleti csomag (24,99 USD/felhasználó/hónap): további funkciókat tartalmaz, például célok és integrációk

Vásárlói értékelések

Capterra : 4,5/5 (több mint 11 800 értékelés)

G2: 4,3/5 (9100+ értékelés)

Az Asana és a Todoist között vacillálsz? Nézd meg ezeket a kézenfekvő okokat , amelyek miatt érdemes a ClickUp-ot választani az Asana alternatívájaként.

via Notion

A Notion nem csupán egy digitális jegyzetelő alkalmazás, hanem egy együttműködési platform, amely segít a felhasználóknak több projekt kezelésében, a munkafolyamatok szervezésében és másokkal való együttműködésben. Hatékony eszközök sorát kínálja, amelyek segítségével a felhasználók nyomon követhetik projektjeiket, feladataikat, jegyzetüket és egyebeket.

A Notion segítségével a felhasználók gyorsan létrehozhatnak ellenőrzőlistákat, feladatokat rendelhetnek a csapat tagjaihoz, határidőket állíthatnak be, médiát és dokumentumokat ágyazhatnak be, és még sok mást. A Notion még saját adatbázis-funkciót is kínál a csapatok számára, hogy az adatokat szervezett módon tárolhassák.

Így a felhasználók könnyen és gyorsan megtalálhatják a szükséges információkat, anélkül, hogy több fájlt vagy mappát kellene átkutatniuk.

Funkciók

Gyorskeresési funkció az adatok között való navigáláshoz és a szükséges információk könnyű megtalálásához

Testreszabási lehetőségek a szerepkörök engedélyei és értesítések tekintetében

Több munkaterület a különböző típusú tartalmak elkülönítéséhez

Feladatok függőségei, alfeladatok és prioritások

Notion AI jegyzetek összefoglalásához és egyéb AI írási asszisztensi feladatokhoz

Előnyök

Ismétlődő feladatok előre meghatározott időközönként

Drag-and-drop felület

Hatékony dokumentummegosztás

Hátrányok

A munkaterületek közötti összeköttetés hiánya

A fejlett testreszabási lehetőségek korlátozottak a listán szereplő többi eszközhöz képest.

Árak

A Notion négyféle árazási lehetőséget kínál:

Ingyenes csomag : közös munkaterület, alapvető oldalelemzés, 7 napos oldalelőzmények és még sok más

Plus csomag (8 USD/felhasználó/hónap) : Korlátlan blokkok csapatok számára, 30 napos oldalelőzmények, 100 vendégmeghívás és még sok más

Üzleti csomag (15 USD/felhasználó/hónap) : Privát csapatok számára fenntartott területek, 90 napos oldaltörténet, 250 vendégmeghívás és még sok más

Vállalati csomag (részletekért vegye fel a kapcsolatot a Notionnal): Fejlett munkaterület-elemzés és -vezérlés, : Fejlett munkaterület-elemzés és -vezérlés, ügyfélkapcsolati menedzser, 500 vendégmeghívás és még sok más

Vásárlói értékelések

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)

Hasonlítsd össze a Notion és a Todoist alkalmazásokat!

7. OmniFocus

via Omni Group

Az OmniFocus egy népszerű feladatkezelő eszköz, amelyet az Omni Group fejlesztett ki, hogy segítsen nyomon követni a munkádat, a projekteket és egyebeket. Felhasználóbarát kialakítású, intuitív felülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan és egyszerűen szervezzék feladataikat és tevékenységeiket.

Az OmniFocus lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a projekteket mappák, kontextusok és címkék segítségével egyszerűbb feladatokra bontsák, így biztosítva, hogy a feladatok mindig nyomon követhetők és rendszerezettek legyenek. Emellett emlékeztetőket is beállíthat, így soha nem mulaszt el egy határidőt és nem felejt el egy fontos feladatot.

Funkciók

Ingyenes, titkosított szinkronizálás az adatok több eszközön történő tárolásához

A Forecast sorrendben jeleníti meg a teendőket és a naptári eseményeket.

Tömeges szerkesztés több művelet kiválasztásához és egyszerre történő szerkesztéséhez

Egyedi oldalsáv a perspektívák szervezéséhez

Előnyök

A felhasználói felület modern és intuitív.

Egyéni kezdőképernyő fizető felhasználók számára

Világos és sötét háttér

Hátrányok

Nincs vizualizációs eszköz, például Gantt-diagram.

A platform nem optimalizált Windows operációs rendszerhez.

Árak

Az operációs rendszertől és a felhasználási esettől függően az OmniFocus többféle árazási lehetőséget kínál. További részletekért vegye fel a kapcsolatot az OmniFocus-szal.

Vásárlói értékelések

Capterra: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

G2: 4,6/5 (50+ értékelés)

Nézd meg ezeket a legjobb OmniFocus alternatívákat!

8. Any. do

Az Any. do egy egyszerű, intuitív felületű feladatkezelő alkalmazás, amely segít többet elvégezni. Tökéletes elfoglalt szakemberek, diákok és mindenki számára, aki szeretne produktívabb lenni. Az Any. do segítségével könnyedén létrehozhatsz feladatokat, beállíthatod a határidőket és emlékeztetőket, valamint listákat készíthetsz a teendőkről.

A feladatokat másokkal is megoszthatja, és együtt dolgozhatnak a projektekben. Ráadásul az alkalmazás beépített, helyalapú emlékeztető funkciója figyelmezteti Önt, ha egy feladat helyszínéhez közeledik, így soha többé nem felejti el a fontos teendőket!

Funkciók

Táblázatos tevékenységek, hogy láthassa, ki mikor dolgozik, mikor és mi változott

Több platformon is elérhető, így több csapattaggal is cseveghetsz

Könnyen használható sablonok a kezdéshez

Egyszeri, ismétlődő és helyalapú emlékeztetők

Előnyök

Fő szervező személyes ütemtervekhez és eseményekhez

Támogatási portál a platformmal kapcsolatos kérdésekben

Okos bevásárlólisták ingyenes és prémium felhasználók számára

Hátrányok

Nem alkalmas Microsoft 365 felhasználók számára, mert nem integrálható a Microsoft Naptárral.

Korlátozott ingyenes verzió alapvető projektmenedzsment igényekhez

Árak

Az Any. do három árazási lehetőséget kínál:

Ingyenes csomag : emlékeztetők, naptár, eszközök szinkronizálása és még sok más

Prémium csomag (3 USD/hó, éves előfizetés) : Ismétlődő feladatok, színes címkék, helyalapú emlékeztetők és még sok más

Csapatcsomag (5 USD/hó, éves előfizetés): közös munkaterület, korlátlan számú projektfal, több mint 100 munkafolyamat-sablon és még sok más

Vásárlói értékelések

Capterra: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

G2: 4,1/5 (több mint 180 értékelés)

Nézd meg ezeket az Any.do alternatívákat!

9. Google Keep

via Google Keep

A Google Keep egy ingyenes jegyzetelési és listakészítési eszköz, amelyet a Google fejlesztett ki, és amely megkönnyíti az ötletek rögzítését, tárolását és megosztását útközben. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan jegyzeteket készítsenek, listákat és ellenőrzőlistákat hozzanak létre, emlékeztetőket állítsanak be, fényképeket töltsenek fel, együttműködjenek barátaikkal és családtagjaikkal, weboldalakat mentessenek későbbi olvasásra, és még sok mást.

Az alkalmazás számos testreszabási lehetőséget is kínál, többek között a betűtípusok és színek megváltoztatását, képek és hangklipek hozzáadását, kategóriákhoz címkék létrehozását és még sok mást. Az alkalmazás iOS és Android eszközökön egyaránt elérhető.

Funkciók

Képfelismerő funkciók, amelyekkel a fényképeket szöveges jegyzetekké alakíthatod

Szinkronizálás különböző eszközök között

Drag-and-drop listák a feladatok fontossági sorrendjének megállapításához

Címkézési rendszer a feladatok kategorizálásához

Előnyök

Egyszerű és intuitív felhasználói felület

Integrálható a Google Suite alkalmazásokkal

Ossza meg jegyzeteket és listákat másokkal

Hátrányok

A hely korlátozott lehet, a Google-fiók tárolókapacitásától függően.

Korlátozott feladat-együttműködési funkciók

Árak

A Google Keep ingyenes, ha rendelkezik Google-fiókkal.

Vásárlói értékelések

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

G2: N/A

10. Meistertask

via MeisterTask

A Meistertask egy projektmenedzsment szoftver, amelynek célja a csapat kommunikációjának egyszerűsítése. A Meistertask segítségével projekteket, feladatokat és mappákat hozhatsz létre, hogy munkádat szervezetten és könnyen megtalálhatóan tartsd. Az alkalmazás számos funkcióval rendelkezik, amelyekkel a lehető legtöbbet hozhatod ki a feladatkezelésből, például címkék, határidők, értesítések és még sok más.

A nagyobb hatékonyság érdekében a feladatokon és projektekben együttműködhetsz a csapat tagjaival is. A Meistertask kiváló választás szabadúszók, csapatok és minden méretű vállalkozás számára.

Funkciók

Vizuális feladat táblák a haladás nyomon követéséhez

Valós idejű együttműködési lehetőségek

Integráció a Slackkel és más alkalmazásokkal

Testreszabható munkafolyamatok

Előnyök

Könnyen használható felület egyének és csapatok számára egyaránt

Részletes jelentések a feladatok előrehaladásának nyomon követéséhez

Integrálható olyan népszerű termelékenységi alkalmazásokkal , mint a Trello és a Slack.

Hátrányok

Korlátozott integrációs lehetőségek az ingyenes csomagban

Az ismétlődő feladatok fizetős funkciók.

Árak

Alapcsomag (ingyenes) : Legfeljebb három projekt, korlátlan számú projekt tag, testreszabható projekt táblák és még sok más

Pro csomag (8,25 USD/hó : Korlátlan számú projekt, automatizálás, WIP-korlátok és még sok más

Üzleti csomag: (20,75 USD/hó): Tevékenységi jelentések, szerepkörök és jogosultságok, egyéni mezők és még sok más

Vásárlói értékelések

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

G2: 4,6/5 (több mint 160 értékelés)

Nézd meg ezeket a MeisterTask alternatívákat!

11. Azendoo

via Azendoo

Az Azendoo egy projektmenedzsment eszköz, amely hatékony módszert kínál a felhasználóknak a projektek szervezésére, nyomon követésére és az azokhoz való együttműködésre. Segít a csapatoknak a feladatokra koncentrálni és a munkaterhelésüket szervezetten kezelni. Az Azendoo felhasználóbarát felülete lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gyorsan feladatokat hozzanak létre, azokat a csapat tagjainak osszák ki és határidőket állítsanak be.

Intuitív drag-and-drop feladat táblái segítségével a felhasználók egy pillanat alatt nyomon követhetik az előrehaladást és lépést tarthatnak a csapatuk teljesítményével. Emellett hatékony jelentéskészítési funkciókat is kínál, így a csapatok betekintést nyerhetnek abba, hogy mennyire jól működnek együtt.

Funkciók

Hatékony keresés feladatok, beszélgetések, dokumentumok, témák és személyek megtalálásához

„Szavazás hozzáadása” gomb, hogy megkérdezze csapata véleményét egy témáról

Cisco Spark integráció hang-, videohívásokhoz és képernyőmegosztáshoz

Rögzített beszélgetések a téma tevékenységének nézetének tetején

Előnyök

Az e-mailes beszélgetések Evernote-jegyzetekké alakíthatók

Közvetlen üzenetküldés

Ismétlődő feladatok

Hátrányok

A projektsablonok fizetős funkciók.

Korlátozott feladat-együttműködési funkciók

Árak

Az árakról érdeklődjön az Azendoo-nál.

Vásárlói értékelések

Capterra: 4,6/5 (több mint 60 értékelés)

G2: 4,2/5 (50+ értékelés)

12. Zoho Projects

via Zoho Projects

A Zoho Projects egy online projektmenedzsment eszköz a Zoho-tól, a világszerte elismert üzleti szoftverek piacvezetőjétől. Segít a csapatoknak hatékonyan kezelni projektjeiket és erőforrásaikat olyan funkciók segítségével, mint a feladatlisták, Gantt-diagramok, munkaidő-nyilvántartások és még sok más.

A Zoho Projects segítségével a felhasználók könnyedén együttműködhetnek más csapatokkal vagy egyénekkel, nyomon követhetik a feladatok előrehaladását, prioritásokat állíthatnak fel, és valós időben betekintést nyerhetnek a projekt előrehaladásába. A felület rendkívül intuitív, és lehetővé teszi a projekt munkafolyamatának testreszabását. Ráadásul a mobilalkalmazás segítségével a felhasználók bárhonnan hozzáférhetnek projektjeikhez.

Funkciók

Feladat táblák, egyedi munkafolyamatok és valós idejű értesítések

Automatikus hibajelentő szoftver

Tervezési és nyomonkövetési eszköz Scrum csapatok számára

Egyedi jelentések bármely adatkészletből

Előnyök

Bármilyen méretű csapatok számára tervezve

Többféle alkalmazás és kiterjesztés a jobb felhasználói élmény érdekében

Zökkenőmentes integráció más Zoho termékekkel

Hátrányok

Nincs offline hozzáférés

A munkaterületek teljes testreszabásához meredek tanulási görbe szükséges

Árak

Ingyenes csomag (legfeljebb 3 felhasználó) : Két projekt, korlátozott tárhely, feladatkezelés és még sok más

Prémium csomag (5 USD/felhasználó/hónap) : Korlátlan számú projekt, Gantt-diagramok, alfeladatok és még sok más

Vállalati csomag (10 USD/felhasználó/hónap): 120 GB tárhely, portfólió-irányítópult, feladat-munkafolyamat szabályok és még sok más

Vásárlói értékelések

Capterra: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

G2: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

via Teamwork Projects

A Teamwork Projects egy hatékony és intuitív projektmenedzsment eszköz, amely minden méretű csapat számára lehetővé teszi a feladatok hatékony szervezését és a projektek kezdettől végéig történő kezelését. Átfogó eszközkészletet biztosít a csapatok közötti együttműködéshez, az erőforrások kezeléséhez, az automatizáláshoz és a jelentések készítéséhez.

A Teamwork Projects segítségével a felhasználók valós időben követhetik nyomon a határidőket és az előrehaladást, feladatokat oszthatnak ki a csapattagoknak, együttműködhetnek külső érdekelt felekkel, és integrálhatják a különböző harmadik féltől származó eszközöket.

Funkciók

Egyszerű drag-and-drop funkció a feladatok újrasorrendjéhez

Tervezett vs. tényleges jelentés funkció a munka jobb tervezéséhez

Táblázatos nézet az ismétlődő munkafolyamatok automatizálásához és a projektfeladatok vizualizálásához

Előnyök

Magasan testreszabható és felhasználóbarát

Integrációk népszerű harmadik féltől származó eszközökkel

Időkövetési funkciók

Hátrányok

A burndown jelentések és az integrált csapatcsevegés fizetős funkciók.

Nem kínál offline módot a desktop alkalmazásban.

Árak

Örökre ingyenes csomag (legfeljebb 5 felhasználó/csomag) : Időkövetés, korlátozott munkaterhelés-kapacitás megtekintése, korlátozott csapatok létrehozása és még sok más

Deliver tervezet (9,99 USD/felhasználó/hónap) : Felvételi űrlapok, számlázás, projekt szintű csapatok és még sok más

Grow tervezet (17,99 USD/felhasználó/hónap) : Kanban táblázatos nézet, integrált csapatcsevegés, feladat szintű címkék és még sok más

Scale tervezet (részletekért vegye fel a kapcsolatot a Teamworkkel): Egyedi jelentések, 10 000 automatizált művelet/hónap, korlátlan számú projekt és még sok más

Vásárlói értékelések

Capterra: 4,5/5 (több mint 700 értékelés)

G2: 4,4/5 (1000+ értékelés)

Nézd meg ezeket a Teamwork alternatívákat!

via Redbooth

A Redbooth egy felhőalapú feladatkezelő eszköz, amelynek célja, hogy segítse a csapatok együttműködését és a feladatok elvégzését. Ez egy olyan platform, amely minden méretű szervezet számára lehetővé teszi a projektek, feladatok, kommunikáció és dokumentumok egyszerű kezelését egy központi helyen.

A Redbooth segítségével a csapatok könnyedén kioszthatják a feladatokat, valós időben kaphatnak frissítéseket, nyomon követhetik az előrehaladást és mérhetik a sikert. Ezenkívül a Redbooth integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Slack, a Dropbox és a Google Apps, hogy még könnyebbé tegye az együttműködést.

Funkciók

Gantt-diagramok és feladatlisták

Testreszabható munkaterületek

Jelentések és elemzések

Előnyök

Kanban táblák az összes feladatod tervezéséhez és nyomon követéséhez

Részletes termelékenységi jelentések a feladatok állapotának és az eltöltött időnek a részletes elemzéséhez

Jobb átláthatóság a feladatok csapaton belüli delegálásához

Hátrányok

A bonyolultabb funkciók megtanulása nehéz

Nincsenek célok, intelligens értesítések vagy hozzárendelt megjegyzések funkciók

Árak

Ingyenes csomag : felhasználók és határidők hozzárendelése, 2 GB tárhely, exportálható Gantt-diagramok és még sok más

Pro csomag (9 USD/felhasználó/hónap) : Feladatok közötti függőségek, időkövetés, HD videotalálkozók és még sok más

Üzleti csomag (9 USD/felhasználó/hónap) : fejlett alfeladatok, Redbooth for Outlook, trendjelentések és még sok más

Vállalati csomag (részletekért forduljon a Redbooth-hoz): Telefonos ügyfélszolgálat, idővonal-áttekintés, korlátlan munkaterületek és még sok más

Vásárlói értékelések

Capterra: 4,4/5 (80+ értékelés)

G2: 4,4/5 (90+ értékelés)

15. Microsoft Planner

via Microsoft Planner

A Microsoft Planner egy feladat- és projektkezelő eszköz, amelyet a Microsoft fejlesztett ki, és amely a Microsoft 365 platformon érhető el. Lehetővé teszi tervek készítését, feladatok kiosztását, fájlok megosztását, más felhasználókkal való kommunikációt és együttműködést, valamint a haladás nyomon követését. Ezzel a könnyen használható eszközzel a csapatok hatékonyabban és eredményesebben tudják kezelni munkájukat.

Annak érdekében, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, a Planner csoportos csevegési funkciója lehetővé teszi, hogy valós időben kommunikálj és együttműködj más felhasználókkal. Frissítéseket is közzétehetsz, fájlokat oszthatsz meg, képeket vagy videókat tölthetsz fel, és szavazásokat hozhatsz létre, hogy visszajelzést kapj a csapatodtól.

Funkciók

Naptári események szinkronizálása a Microsoft Outlook programmal

Fájlok, ellenőrzőlisták és címkézési funkciók a Kanban táblákon

E-mailes értesítések, hogy mindenki naprakész legyen a feladatokkal és a határidőkkel kapcsolatban

Naptárakban elérhető ütemterv-felülvizsgálat

Előnyök

Zökkenőmentes integráció a Microsoft eszközökkel, például a Teams-szel

Világos és intuitív felület a zökkenőmentesebb használatért

Mobilalkalmazás elérhető az útközbeni hozzáféréshez

Hátrányok

Nincs alkalmazáson belüli értesítés

Korlátozott testreszabási lehetőségek az értesítésekhez

Árak

A felhasználási céljától (otthoni vagy üzleti) függően a Microsoft Planner többféle tervezetet kínál.

Vásárlói értékelések

Capterra: 3,9/5 (80+ értékelés)

G2: 4,2/5 (100+ értékelés)

Kezelje feladatait a Todoist alternatíváival!

Egy megfelelő Todoist alternatíva megtalálása nem feltétlenül nehéz feladat. 🧹

Ezek közül a 15 Todoist alternatíva bármelyike biztosítja a csapatod által áhított támogatást, szolgáltatásokat és funkcionalitást. Különösen az egyik – a ClickUp. 🙂

Miért? Rengeteg hatékony projektmenedzsment funkció, beleértve a korlátlan feladatokat, több projektnézetet, ellenőrzőlistákat, automatizálásokat, időkövetést és még sok mást, mindezt a ClickUp örökre ingyenes csomagjában! 🤯

Tekintse meg a ClickUp 15+ nézetét, hogy a munkafolyamatot az igényeinek megfelelően testreszabhassa.

Ráadásul a ClickUp minden lépésnél melletted áll, több száz előre elkészített sablonnal minden felhasználási esethez, több mint 1000 integrációval és átfogó támogatással, hogy a lehető legproduktívabban tudd használni a platformot.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és emeld a teendőid kezelését egy új szintre!