A 15 legjobb Notion alternatíva és versenytárs 2025-ben

Peter Drucker menedzsment guru a Management Challenges for the 21st Century(A 21. század menedzsment kihívásai) című könyvében azt írja, hogy a tudásmunkás lesz a 21. századi szervezetek legértékesebb erőforrása.

Nos, ki is az a tudásmunkás? Örülök, hogy megkérdezte.

Bárki, aki információt és technológiát használ problémák megoldására vagy termékek létrehozására, tudásmunkásnak számít – fejlesztők, építészek, művészek, írók, marketingesek stb.

Íróként a legnagyobb erősségem az, hogy képes vagyok megragadni, dokumentálni és felhasználni a rendelkezésemre álló „tudást”. Ez lehetnek megbeszélések egy értekezleten, egy kutatási cikk legfontosabb pontjai, fontos személyek nevei stb.

Egyszerűen fogalmazva: a tudásalapú munkám csak annyira jó, amennyire a jegyzetek, amelyeket készítek. Kipróbáltam a Notion alkalmazást elsődleges jegyzetelő alkalmazásként, de idővel rájöttem, hogy ennél többre van szükségem.

Több tucat asztali és mobil jegyzetelő alkalmazást kipróbáltam, és kiválasztottam a 15 legjobbat. Nézzük meg őket!

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 15 legjobb Notion alternatíva és versenytárs, amelyet ismernie kell: ClickUp: A legjobb dokumentumkezeléshez Nuclino: A legjobb egyszerű wikik és tudásbázisokhoz Obsidian: A legjobb a kapcsolódó ötletek/koncepciók dokumentálásához Microsoft OneNote: A legjobb audio- és videófeljegyzésekhez Evernote: A legjobb személyes termelékenységhez és jegyzeteléshez Slite: A legjobb szervezeti tudásbázisokhoz Confluence: A legjobb a Jira-t használó szoftvercsapatok számára Scrintal: A legjobb vizuális jegyzeteléshez Slab: A legszebb dokumentumokhoz Google Keep: A legjobb személyes jegyzetek készítéséhez Anytype: A legjobb a bizalomra és a biztonságra összpontosító csapatok számára Microsoft Loop: A legjobb, ha szereted a CoPilót Upbase: A legjobb személyes jegyzeteléshez és a termelékenység növeléséhez Mem: Legalkalmasabb azok számára, akik szeretik, ha az AI végzi az „szervezést” Zoho WorkDrive: A legjobb megoldás a fájlok és mappák rendezett tárolásához

A fogalom korlátai

Ha valaha is gondoltál már digitális jegyzetelésre, akkor a Notion valószínűleg az első választásod lesz. Népszerű, rugalmas, egyszerű és hatékony. De nem tökéletes – legalábbis számomra nem annyira, hogy írtunk egy bevezető útmutatót a Notion AI használatáról.

A Notion használata során tapasztaltam, hogy több korlátozása is van, például:

🚫 Bonyolult beállítás: A Notion egy rendkívül rugalmas, üres lap. Ez azt is jelenti, hogy időt és energiát kell fektetned a Notion Space struktúrájának beállításába. El kell döntenie a hierarchiáról, az integrációkról, a kapcsolatokról és a dokumentumformátumokról, ami egyes felhasználók számára ijesztő lehet.

🚫 Fejlett funkciók hiánya: A Notion egy olyan alkalmazás, amelyet a vállalat wiki-jeként, azaz dokumentumok gyűjteményeként terveztek. A legtöbb funkciót ebből a szempontból tervezték, ezért más területeken nem optimális.

Bár projektmenedzsment funkciókat is kínál, ezek korlátozottak és nem alkalmasak nagy feladatokra.

Nincs natív űrlapkészítője vagy munkafolyamat-készítője.

Hiányoznak a fejlesztői integrációk a Git és más kódtárakhoz

A Notion integrációja olyan vállalati eszközökkel, mint az M365, AWS stb., legjobb esetben is csak foltos.

Ezért egy másik alkalmazást használtam a feladatok kezelésére, ami növelte a költségeket és a munkát.

🚫 Nehézség a sablonok létrehozásában: Szükségem volt egy vázlatkészítő alkalmazásra, amely sablonokat tartalmazott a felfedező beszélgetésekhez, megbeszélésekhez stb. , amelyeket a Notionban nehéz volt létrehozni. Végül minden alkalommal, amikor szükségem volt rá, újra kellett csinálnom az egyes dokumentumtípusok szerkezetét.

🚫 Felületi rendetlenség: Miután néhány évig használtam, rájöttem, hogy a dokumentumhierarchia, amit felállítottam, kezdett összeomlani. Túl sok elem volt látható minden nézetben, ami rendetlenné és rendezetlenné tette a felületet.

Ma már számos alkalmazás képes leküzdeni ezeket a kihívásokat, és ennél sokkal többet kínál. Vessünk egy pillantást a Notion AI alternatíváira.

A Notion alternatívái és versenytársai egy pillantásra

Jegyzetelési eszköz A legjobb Legjobb tulajdonság Korlátozás ClickUp Dokumentumok kezelése Képesség az ötletek/jegyzetek feladatokká alakítására, hogy a csapatok cselekedjenek Mivel a ClickUp sokkal többet kínál, mint egyszerű jegyzetelést, azok számára, akik csak néhány ötletet szeretnének leírni, ez túl sok lehet. Nuclino Egyszerű wikik és tudásbázisok Együttműködés dokumentumokkal, ahol jegyzeteket készíthet, embereket jelölhet meg, feladatokat hozhat létre, fájlokat ágyazhat be stb. Egyedi márkanév, témák és stílusok hiánya Obsidian Összekapcsolt ötletek/koncepciók dokumentálása Kétirányú kapcsolatok jegyzetek, ötletek, koncepciók stb. között Lehet, hogy meredek a tanulási görbe Microsoft OneNote Audio- és videófeljegyzések Hasonló a fizikai, lapokkal rendelkező jegyzetfüzethez – könnyen használható Nagyon kevés integráció Evernote Személyes termelékenység és jegyzetelés Integráció a Google Naptárral, a Slackkel, a Microsoft Teams-szel stb. a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében A projektmenedzsment funkciók a feladatok és teendők létrehozására korlátozódnak. Slite Szervezeti tudásbázisok Automatizálás ismétlődő dokumentumok és emlékeztetők létrehozásához Nincsenek fejlett projektmenedzsment funkciók Confluence Jira-t használó szoftverfejlesztő csapatok Élő, együttműködésen alapuló szerkesztés beépített megjegyzésekkel, lájkolásokkal, GIF-ekkel és hangulatjelekkel A technikai szakemberek számára készült, ezért a többieknek nehéz lehet megtanulni a használatát. Scrintal Vizuális jegyzetelés és kutatás Összekapcsolt vizuális gondolattérképek Nincs adatbázis-szerű tartalomszerkezet Slab Szép megjelenésű dokumentumok Egyszerű és könnyen használható felület, amelynek segítségével bárki gyorsan elsajátíthatja a programot Korlátozott sablonkönyvtár Google Keep Személyes jegyzetelés Könnyen használható, jegyzeteket lehet hozzáadni szöveg, kép és hang formájában Felhasználja a GSuite-fiók tárolókapacitását Anytype A bizalomra és a biztonságra összpontosító csapatok Sablonok közösségek, családok, csapatok és egyéni felhasználók számára Bonyolult a nem technikai felhasználók számára Microsoft Loop CoPilot felhasználók Valós idejű szinkronizálás alkalmazások és eszközök között Más népszerű jegyzetelő alkalmazásokhoz képest korlátozott funkciók Upbase Személyes jegyzetelés és termelékenység Egyszerű és könnyen használható kialakítás Lehet, hogy túl egyszerű a vállalati igényekhez képest Mem Azok, akik szeretik, ha az AI végzi a „szervezést” Egyedi mesterséges intelligencia, amely a te hangnemedben és stílusodban készít jegyzeteket/válaszokat Csak jegyzetelés, alig vagy egyáltalán nincs feladatkezelési funkció Zoho WorkDrive A fájlok és mappák rendezett tárolása Erősebb adminisztrátori jogosultságok az összes fájl és mappa megtekintéséhez és kezeléséhez Korlátozott személyre szabási lehetőségek

A 15 legjobb Notion alternatíva és versenytárs 2025-ben

1. ClickUp: A legjobb dokumentumkezeléshez

Kezdés Modern jegyzetelő alkalmazások a ClickUp brain segítségével

A ClickUp egy all-in-one munkaterület, amely hatékony, rugalmas és könnyen használható jegyzetelési funkciókkal rendelkezik. Kiváló alternatívája a Notionnak. Íme, miért:

Gyors és egyszerű jegyzetelésre van szüksége? Indítsa el a ClickUp Notepad alkalmazást

Részletesebb és strukturáltabb információra van szüksége? Próbálja ki a ClickUp Docs szolgáltatást

További kontextusra vonatkozó megjegyzéseket az egyes feladatok leírása és megjegyzései részében írhat.

Vizuális jegyzetelő vagy? Akkor a ClickUp Whiteboard pont neked való!

Mihez kezdesz ezekkel a jegyzetekkel, miután dokumentáltad őket?

Ha szétszórt dokumentációval küzd, a ClickUp ebben is segíthet. A ClickUp Chat segítségével dokumentumait könnyedén összekapcsolhatja a releváns beszélgetésekkel , így mindig rendelkezésre áll a szükséges kontextus.

Így a csevegéseid, jegyzeteid és feladataid egy helyen kapcsolódnak össze, ami lehetővé teszi, hogy gyorsan haladj és többet végezz el!

Összekapcsolhatja projektjeit, dokumentációját és beszélgetéseit egy helyen a ClickUp Chat segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp legnagyobb erőssége a dedikált projektmenedzsment eszközök. A komplex erőforrás-elosztástól a kreatív brainstormingig a ClickUp mindent kínál, amire egy modern virtuális munkaterületen szükség lehet.

A legjobb jegyzetelési funkciói közül néhány:

Strukturált jegyzetek az Önnek megfelelő hierarchiában

Gazdag formázási és szerkesztési lehetőségek

Dokumentálja a verzióelőzményeket, hogy nyomon követhesse és szükség szerint visszaállíthassa a változásokat

Élő, együttműködésen alapuló szerkesztési funkciók a ClickUp Docs-ban

Képesség az ötletek/jegyzetek csapatok számára végrehajtandó feladatokká alakítására

Standup/frissítések automatizálása, szövegösszefoglalás, gyors válaszok és helyesírás-ellenőrzés a ClickUp Brain segítségével

AI-alapú átírási eszköz videó-/hangfelvételekhez

A beépített funkciók mellett a ClickUp számos előre megtervezett sablont is kínál különböző felhasználási esetekhez.

Tegye hatékonyabbá és mindenki számára produktívabbá az értekezleteit a ClickUp Meeting Notes Template (ClickUp értekezletjegyzet -sablon) segítségével, amely napirendet, jegyzeteket és teendőket tartalmaz.

Töltse le ezt a sablont Szervezze meg a találkozó napirendjét, jegyzeteket és a követő lépéseket a ClickUp Meeting Notes Template (Találkozó jegyzetek sablon) segítségével.

A ClickUp korlátai

Mivel a ClickUp sokkal többet kínál, mint egyszerű jegyzetelést, azok számára, akik csak néhány ötletet szeretnének leírni, ez túl bonyolult lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp egy olyan eszköz, amely megkönnyíti a munkát. Könnyedén navigálhatunk a feladatok között, a projektek beállítása és a feladatok kiosztása hihetetlenül intuitív, még azok számára is, akik még nem ismerik a projektmenedzsment eszközöket. Emellett felhasználóbarát felületet is biztosít, ami forradalmi változást jelent a csapatunk számára, mert segít a projektmenedzsment zökkenőmentes lebonyolításában, anélkül, hogy további tanulás lenne szükséges.

A ClickUp egy olyan eszköz, amely megkönnyíti a munkát. Könnyedén navigálhatunk a feladatok között, a projektek beállítása és a feladatok kiosztása hihetetlenül intuitív, még azok számára is, akik még nem ismerik a projektmenedzsment eszközöket. Emellett felhasználóbarát felületet is biztosít, ami forradalmi változást jelent a csapatunk számára, mert segít a projektmenedzsment zökkenőmentes lebonyolításában, anélkül, hogy további tanulás lenne szükséges.

Próbáld ki a ClickUp Brain-t A ClickUp segítségével zökkenőmentesen integrálhatja a mesterséges intelligenciát a munkafolyamatokba

2. Nuclino: A legjobb egyszerű wikik és tudásbázisokhoz

via Nuclino

A Nuclino egy viszonylag új, univerzális termelékenységi csomag, amely dokumentumok létrehozására, ötletek kidolgozására és feladatok kezelésére alkalmas funkciókkal rendelkezik. Ez az egyik a sok olyan alkalmazás közül, amelyek a digitális agy/neurális hálózat felépítésének koncepcióján alapulnak.

Tapasztalatom szerint a Nuclino túlságosan összpontosít arra, hogy tudásbázis vagy információtár legyen. Célja a komplex folyamatok egyszerűsítése, ahelyett, hogy teret engedne nekik. Ez korlátozó lehet, különösen akkor, ha sokrétű ötleteid/projekteid vannak.

A Nuclino legjobb funkciói

Együttműködés dokumentumokkal, ahol jegyzeteket készíthet, embereket jelölhet meg, feladatokat hozhat létre, fájlokat ágyazhat be stb.

Az egyszerű funkciók és a minimalista felhasználói felület biztosítják a gyorsaságot

Alkalmas azoknak a fejlesztőknek, akik hozzászoktak a billentyűparancsokhoz és a gyorsbillentyűkhöz.

Tartalmazza az SSO-t, a vezérlőket, az ellenőrzési naplókat, a hozzáférési jogokat és egyéb biztonsági funkciókat.

A Nuclino korlátai

Az egyszerűségre optimalizált, ami nagy adatbázisok és összetett felhasználási esetek esetén nem feltétlenül megfelelő

Egyedi márkanév, témák és stílusok hiánya

A gyorsan növekvő startupok számára nehéz lehet a Nuclino méretezését a szervezet növekedésével összhangban.

A Nuclino árai

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 5 USD/hó felhasználónként

Prémium: 10 USD/hó felhasználónként

Nuclino értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 80 értékelés)

Mit mondanak a Nuclino-ról a valódi felhasználók?

Több üzleti és írói projektet szeretnék elindítani, akár együttműködésben, akár egyedül. A Nuclino lehetővé tette számomra, hogy zökkenőmentesen és ügyesen osszam meg és rendszerezzem az információimat.

Több üzleti és írói projektet szeretnék elindítani, akár együttműködésben, akár egyedül. A Nuclino lehetővé tette számomra, hogy zökkenőmentesen és ügyesen osszam meg és rendszerezzem az információimat.

Nézd meg ezeket a Nuclino alternatívákat!

3. Obsidian: A legjobb összekapcsolt ötletek/koncepciók dokumentálására

via Obsidian

Az Obsidian egy személyes tudásbázis, amely a szervezet igényeinek megfelelően bővíthető. Számos funkciót kínál íráshoz, jegyzeteléshez és dokumentáláshoz.

A Notion hatékony alternatívája, mert vizuálisan ábrázolja a jegyzetek közötti kapcsolatokat, és ezzel vonzó, interaktív grafikont hoz létre. A termékfejlesztéssel kapcsolatos információktól George Washingtonig – azonosítsd a mintákat, és rögzítsd őket, ahogyan az agyad tenné.

Az Obsidian programot használtam általános tanulmányaim rögzítésére és ötleteim leírására. Ha naplózást is hozzáadunk, akkor egy jó személyes wikivé válik. Az Obsidian több eszközön történő szinkronizálása azonban bonyolult, ami számomra nagy visszatartó erő volt.

Az Obsidian legjobb tulajdonságai

Markdown az egyszerű és hordozható formázáshoz

Kétirányú kapcsolatok jegyzetek, ötletek, koncepciók stb. között.

Számos plugin és téma a testreszabhatóság érdekében

Nincs bezártság a nyílt és nem tulajdonosi fájlok miatt

Az Obsidian korlátai

Az információk strukturálásával kapcsolatos számos döntés miatt meredek tanulási görbe lehet

A Markdown stílus nem biztos, hogy rendelkezik azzal a korlátlan rugalmassággal, amelyre egyes márkacsapatoknak szükségük lehet.

Esztétikai szempontból nem a legegyszerűbb vagy legkellemesebb

Az Obsidian árai

Örökre ingyenes (személyes használatra)

Kereskedelmi felhasználás: 50 USD/év felhasználónként

Kiegészítők

Szinkronizálási funkció: 4 USD/hó felhasználónként

Közzétételi funkció: 8 USD/hó felhasználónként

Obsidian értékelések és vélemények

Capterra: 4,9/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak az Obsidianról a valódi felhasználók?

Úgy gondolom, hogy az Obsidian ideális szövegközpontú feladatokhoz, és kiválóan alkalmas jegyzetek készítésére és a napi feladatok nyomon követésére.

Úgy gondolom, hogy az Obsidian ideális szövegközpontú feladatokhoz, és kiválóan alkalmas jegyzetek készítésére és a napi feladatok nyomon követésére.

Nézze meg ezeket az Obsidian alternatívákat!

4. Microsoft OneNote: A legjobb audio- és videófeljegyzésekhez

via OneNote

A Microsoft OneNote az egyik legismertebb digitális jegyzetelő alkalmazás a piacon. Az M365 csomagban található, így a Microsoft termelékenységi eszközkészletének része.

A OneNote nagyszerűsége abban rejlik, hogy szöveget gépelhet, képeket adhat hozzá, weboldalakat kivághat és beilleszthet, kézzel írhat vagy rajzolhat az alkalmazás minden oldalára – pontosan úgy, mint egy jegyzetfüzetbe. Az Apple ökoszisztémájában különböző termékeket használó emberként a Microsoft esztétikáját ellentétesnek találtam.

A Microsoft OneNote legjobb funkciói

Hasonló a fizikai, lapokkal rendelkező jegyzetfüzethez – könnyen használható

Hosszú távú írásokhoz szükséges hozzáférés a módosításokhoz és a változások nyomon követéséhez

Érintéses funkció az eszközökön karakterek rajzolásához vagy kézíráshoz

Audio- és videófelvételek készítése is

A Microsoft OneNote korlátai

Túl sok jegyzet/oldal esetén nehézkessé válhat

Korlátozott együttműködési funkciókkal rendelkező egyfelhasználós eszközök

Nagyon kevés integráció

A Microsoft OneNote árai

Otthoni használatra: Család: 9,99 USD/hó, legfeljebb 6 felhasználó Személyes: 6,99 USD/hó, egy felhasználó számára

Család: 9,99 USD/hó, legfeljebb 6 felhasználó

Személyes: 6,99 USD/hó egy felhasználó számára

Üzleti felhasználók számára: MS365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként MS365 Business Standard: 12,5 USD/hó felhasználónként MS365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként MS365 Apps for Business: 8,25 USD/hó felhasználónként

MS365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként

MS365 Business Standard: 12,5 USD/hó felhasználónként

MS365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként

MS365 Apps for Business: 8,25 USD/hó felhasználónként

Család: 9,99 USD/hó, legfeljebb 6 felhasználó

Személyes: 6,99 USD/hó egy felhasználó számára

MS365 Business Basic: 6 USD/hó felhasználónként

MS365 Business Standard: 12,5 USD/hó felhasználónként

MS365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként

MS365 Apps for Business: 8,25 USD/hó felhasználónként

Microsoft OneNote értékelések és vélemények

G2: 4,5 (1800+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1500 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft OneNote-ról a valódi felhasználók?

Az OneNote az Office 365 minden szakértői eszközén elérhető, például a Microsoft Viewpointon és a csoportokban, amelyeket minden találkozón használnak. Az OneNote rendkívül értékes, mivel nagyobb sebességgel képes online módosítani. Ezenkívül hűvös és részletes felhasználói felülettel rendelkezik, és több lehetőséget kínál, például szegmensek és oldalak hozzáadását.

Az OneNote az Office 365 minden szakértői eszközén elérhető, például a Microsoft Viewpointon és a csoportokban, amelyeket minden találkozón használnak. Az OneNote rendkívül értékes, mivel nagyobb sebességgel képes online módosítani. Ezenkívül hűvös és részletes felhasználói felülettel rendelkezik, és több lehetőséget kínál, például szegmensek és oldalak hozzáadását.

Nézze meg ezeket a OneNote alternatívákat!

5. Evernote: A legjobb személyes termelékenységhez és jegyzeteléshez

via Evernote

Az Evernote az egyik legkorábbi független jegyzetelő alkalmazás. Mielőtt a Notiont használtam volna vagy alternatívákat kerestem volna, az Evernote állt a listám élén. Ez egy egyszerű, tiszta termelékenységi eszköz, amely lehetővé teszi jegyzetek hozzáadását szöveg, kép, weboldal, PDF és hang formájában.

Az Evernote legjobb funkciói

Könnyen használható, pont a megfelelő formázási funkciókkal

Képesség jegyzetek rögzítésére számos formátumban

Integráció a Google Naptárral, a Slackkel, a Microsoft Teams-szel stb. a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében

Biztonságos tárolás fontos dokumentumokhoz, például személyi igazolványokhoz, számlákhoz, biztosítási iratokhoz stb.

AI-alapú keresés, hogy azonnal megtalálja, amire szüksége van!

Az Evernote korlátai

A projektmenedzsment funkciók a feladatok és teendők létrehozására korlátozódnak.

Korlátozott élő együttműködési funkciók

Evernote árak

Ingyenes

Személyes: 10,83 dollár/hónap

Professzionális: 14,17 USD/hó

Csapatok: 20,83 USD/hó felhasználónként

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

Mit mondanak az Evernote-ról a valódi felhasználók?

Az Evernote a kedvenc termelékenységi alkalmazásom. Őszintén szólva, nem tudok nélküle élni. Naponta 10-20 alkalommal használom. Ha jól tudod használni az Evernote-ot, az a második agyad lehet. Az Evernote nem csak a jegyzetek megosztására szolgál, hanem képeket, fájlokat és weboldalakat is elmenthetsz az Evernote-ba. Az Evernote-ot felhőalapú tárolóként is használhatod digitális jegyzetek mentésére.

Az Evernote a kedvenc termelékenységi alkalmazásom. Őszintén szólva, nem tudok nélküle élni. Naponta 10-20 alkalommal használom. Ha jól tudod használni az Evernote-ot, az a második agyad lehet. Az Evernote nem csak a jegyzetek megosztására szolgál, hanem képeket, fájlokat és weboldalakat is elmenthetsz az Evernote-ba. Az Evernote-ot felhőalapú tárolóként is használhatod digitális jegyzetek mentésére.

Nézd meg ezeket az Evernote alternatívákat!

6. Slite: A legjobb szervezeti tudásbázisokhoz

via Slite

A Slite egy új, mesterséges intelligenciával működő, együttműködésen alapuló tudásbázis-platform, amely lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy egyetlen forrásból szerezzenek be minden információt. Miközben különböző eszközöket próbáltam ki, a Slite különösen megtetszett a gyűjtemény funkciója miatt, amely a kapcsolódó dokumentumokat rendszerezve tárolja, hogy azokat szükség szerint szűrni és rendezni lehessen.

A különböző felhasználási esetekre előre elkészített jegyzetelési sablonokkal és a saját sablonok létrehozásának lehetőségével a Slite kiválóan alkalmas a tudásmenedzsment racionalizálására. A Slite azonban csak egy tudásbázis, ennyi. Ahhoz, hogy az információkból cselekvés szülessen, más eszközre van szükség.

A Slite legjobb tulajdonságai

Úgy tervezték, hogy mindenféle jegyzeteléshez alkalmazkodjon, beleértve a vállalati wikit, a találkozók jegyzetét, a folyamatok dokumentálását stb.

Minden jegyzet tartalmazhat szöveget, képeket, táblázatokat és beágyazott fájlokat, például Google Docs- vagy Miro-táblákat.

Automatizálás ismétlődő dokumentumok és emlékeztetők létrehozásához

AI funkciók helyesírás-ellenőrzéshez, összefoglaláshoz, nyelv egyszerűsítéséhez, hangnem megváltoztatásához és egyebekhez

Slite korlátai

Nincsenek fejlett projektmenedzsment funkciók

Nincsenek beépített vizuális együttműködési funkciók , mint például a Whiteboard vagy a Mind Maps.

Slite árazás

Ingyenes

Alapcsomag: 8 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,5 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Slite értékelések és vélemények

G2: 4,6 (200+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a Slite-ról a valódi felhasználók?

Ugyanazt teszi, mint a legtöbb jegyzetelési/tudásmenedzsment eszköz. Képes kezelni a valós idejű együttműködést és az aszinkron vitákat is. Nagyon jól kihasználom a megosztási funkciót, különösen a dokumentumok nyilvános megosztására egy titkos link segítségével, szerkesztés céljából.

Ugyanazt teszi, mint a legtöbb jegyzetelési/tudásmenedzsment eszköz. Képes kezelni a valós idejű együttműködést és az aszinkron vitákat is. Nagyon jól kihasználom a megosztási funkciót, különösen a dokumentumok nyilvános megosztására egy titkos link segítségével, szerkesztés céljából.

7. Confluence: A legjobb a Jira-t használó szoftvercsapatok számára

via Atlassian

Az Atlassian Confluence egy fejlesztői csapatok számára készült dokumentációs és együttműködési szoftver. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy jegyzeteket készítsenek, azokat rendszerezzék, kulcsszavakkal címkézzék és archiválják szervezeti célokra.

Az Atlassian számos termékéhez hasonlóan a Confluence is nagyvállalati csapatok számára készült, amelyek átfogó tudásbázisokat hoznak létre. Bár a Confluence-on természetesen lehet jegyzeteket készíteni a megbeszélésekről, ez nem a legjobb felhasználási módja az alkalmazásnak.

A Confluence legjobb funkciói

Oldalfa-szervezés a dokumentumok gyors megtalálásához

Élő, együttműködésen alapuló szerkesztés beépített megjegyzésekkel, lájkolásokkal, GIF-ekkel és hangulatjelekkel

Funkciók emberek megjelöléséhez, megjegyzések hozzáadásához és feladatok hozzárendeléséhez

Kiválóan alkalmas vállalati szintű bejelentésekhez

Részletes engedélybeállítások a biztonságos megosztáshoz

A Confluence korlátai

A technikai szakemberek számára készült, ezért a többieknek nehéz lehet megtanulni a használatát.

Komplex hozzáférés-vezérlő műszerfalak

Korlátozott kompatibilitás más alkalmazásokkal

A Microsoft Wordból vagy a Google Docsból való importálás és a PDF-be való exportálás nem optimális.

A Confluence árazása

Örökre ingyenes

Alapcsomag: 600 USD/év

Prémium: 1150 USD/év

Vállalat: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Confluence értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (3700+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3300+ értékelés)

Mit mondanak a Confluence-ről a valódi felhasználók?

A Confluence-ban leginkább azt szeretem, hogy olyan könnyű használni, figyelembe véve, hogy rengeteg sablonja van különböző dokumentumokhoz és projektekhez. Ez megkönnyíti bármely projekt megkezdését vagy bármely dokumentumon való munkát, mert sokan nehezen tudnak belekezdeni.

A Confluence-ban leginkább azt szeretem, hogy olyan könnyű használni, figyelembe véve, hogy rengeteg sablonja van különböző dokumentumokhoz és projektekhez. Ez megkönnyíti bármely projekt megkezdését vagy bármely dokumentumon való munkát, mert sokan nehezen tudnak belekezdeni.

8. Scrintal: A legjobb vizuális jegyzeteléshez

via Scrintal

A Scrintal újszerű megközelítést kínál a munkaterület szervezéséhez, ötvözve a vizuális jegyzetelést a gondolattérképekkel. Ez vonzott az alkalmazáshoz – olyan, mintha egy digitális táblád lenne, ahol rugalmas, vizuális elrendezésben összekapcsolhatod a gondolataidat, kutatásaidat és ötleteidet.

A tudásbázis felépítése során a Scrintal-t rendkívül intuitívnak találtam a brainstorminghoz és a gondolatok vizuális szervezéséhez. Ugyanakkor nem volt ideális a strukturáltabb dokumentációhoz vagy adatbázis-szerű felhasználási esetekhez.

A Scrintal legjobb tulajdonságai

Egyetlen felületen ötvözi a jegyzetelést és a gondolattérkép-készítést

A jegyzetek közötti vizuális összekapcsolás segít a kutatásban és az ötletek kidolgozásában

Minimalista, zavaró tényezőktől mentes írási felület, amelyen könnyű navigálni

Ideális nemlineáris gondolkodók és tudásmunkások számára

A gyors keresés és címkézés megkönnyíti a tartalom visszakeresését

A Scrintal korlátai

Nem feladatkezelésre vagy strukturált adatbázisokra készült

Hiányoznak a fejlett integrációk és az automatizálás

Leginkább egyéni munkához alkalmas, nem komplex csapatmunkához

A Scrintal árai

30 dollár/hónap

Scrintal értékelések és vélemények

G2: Vélemények nem elérhetők

Capterra: Vélemények nem elérhetők

Mit mondanak a Scrintalról a valódi felhasználók?

A Scrintalban való munkavégzés megváltoztatta a munkamenetemet, és olyan áttekinthetőséget hozott, ami korábban nem volt meg.

A Scrintalban való munkavégzés megváltoztatta a munkamenetemet, és olyan áttekinthetőséget hozott, ami korábban nem volt meg.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. Egy egységes döntésrögzítő rendszer nélkül a szükséges kulcsfontosságú információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal megvalósítható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

9. Slab: A legszebb dokumentumokhoz

via Slab

A modern interneten a tartalomnak ugyanolyan jól kell kinéznie, mint ahogy olvasható. A Slab azt ígéri, hogy segít a felhasználóknak „alapértelmezés szerint jól kinéző tartalmat létrehozni”. A Slab az élményre összpontosít, és fejlett szerkesztési funkciókat tartalmaz.

A Slab legjobb tulajdonságai

Egységes keresőeszköz az egyszerű hozzáférésért

Egyszerű és könnyen használható felület, amelynek segítségével bárki gyorsan elsajátíthatja a programot

Teljes körű integráció a Google Drive-val, beleértve a keresést is

Automatikusan generált tartalomjegyzék

A szláb korlátai

Mivel ez egy új alkalmazás, még fejlesztés alatt áll. Ezért korlátozottak a fejlett funkciók, mint például az API-integrációk, a különböző fájltípusok beágyazása stb.

Korlátozott sablonkönyvtár

Tömeges árazás

Ingyenes

Startup: 6,67 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalat: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Slab értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a Slabról a valódi felhasználók?

Imádom, hogy az összes dokumentum automatikusan ugyanolyan formátumú, így nem kell belépni és millió különböző betűtípus közül választani. A platformot nagyon egyszerűvé és könnyen használhatóvá tették.

Imádom, hogy az összes dokumentum automatikusan ugyanolyan formátumú, így nem kell belépni és millió különböző betűtípus közül választani. A platformot nagyon egyszerűvé és könnyen használhatóvá tették.

10. Google Keep: A legjobb személyes jegyzetek készítéséhez

via Google Keep

A Google Keep egy integrált jegyzetelő alkalmazás a Google termelékenységi csomagjában. Egyszerű és könnyen használható, és ha GMailt vagy GSuite-ot használ, akkor a csomagban is megtalálható. A Google Keep legnagyobb előnye az egyszerűsége, de ez egyben a legnagyobb korlátja is.

Ahogy munkám bővült és egyre több jegyzetet készítettem, rájöttem, hogy azok dokumentálása és rendszerezése több erőfeszítést igényel a Google Keep használatával. A más eszközökben alapvető funkcióknak számító értesítések és együttműködés funkciók még mindig hiányoznak a Google Keepből.

A Google Keep legjobb funkciói

Könnyen használható, jegyzeteket lehet hozzáadni szöveg, kép és hang formájában

Szinkronizálás az azonos Google-fiókot használó eszközök között

Különböző típusú dokumentumok címkézése és színkódolása

Minden jegyzetben jelölőnégyzetek, kártyák, listák stb. találhatók.

A Google Keep korlátai

Nagy hangsúlyt fektet az egyszerűségre, ezért nagyvállalati csapatok számára korlátozott funkciókkal rendelkezik.

Címkék formájában szervezve, nem mappákban

Felhasználja a GSuite-fiók tárolókapacitását

A Google Keep árai

Örökre ingyenes

Google Keep értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (150+ értékelés)

Mit mondanak a Google Keepről a valódi felhasználók?

Szeretem a Keep jegyzetek készítésének gyorsaságát és kényelmét. Emlékeztetőként is használom, mert üzeneteket küldhetnek a telefonomra, és a Google Naptárban is láthatók az emlékeztető konkrét időpontjában.

Szeretem a Keep jegyzetek készítésének gyorsaságát és kényelmét. Emlékeztetőként is használom, mert üzeneteket küldhetnek a telefonomra, és a Google Naptárban is láthatók az emlékeztető konkrét időpontjában.

11. Anytype: A legjobb a bizalomra és a biztonságra összpontosító csapatok számára

via Anytype

Az Anytype egy közös munkaterületként pozícionálja magát, ahol együtt lehet termékeket létrehozni. Legnagyobb előnye, hogy lehetővé teszi a dokumentumok helyi létrehozását és a decentralizált szinkronizálást az eszközök között. Emellett helyi, eszközön belüli titkosítást is lehetővé tesz.

Ez azt is jelenti, hogy az Anytype használatához bizonyos szintű technikai szakértelemre van szükség.

Az Anytype legjobb funkciói

Blokkalapú szerkesztő, amely adatbázisok létrehozására is alkalmas

Táblázat, Kanban és galéria nézetek

Elsősorban offline, peer-to-peer szinkronizálással

Sablonok közösségek, családok, csapatok és egyéni felhasználók számára

Anytype korlátozások

Bonyolult a nem technikai felhasználók számára

Még korai stádiumban van, ezért kevés bizonyíték van arra, hogy képes-e komplex igényeket kezelni vagy méretezhető-e.

Anytype árak

Explorer: Ingyenes

Építő: 99 dollár évente

Co Creator: 299 dollár 3 évre

Anytype értékelések és vélemények

Product Hunt: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak az Anytype-ról a valódi felhasználók?

December óta használom, és azt kell mondanom, hogy imádom, amit az Anytype csinál! Van néhány kisebb hiba itt-ott, de fantasztikus élmény, és nagyon frissítő a felhasználói felület.

December óta használom, és azt kell mondanom, hogy imádom, amit az Anytype csinál! Van néhány kisebb hiba itt-ott, de fantasztikus élmény, és nagyon frissítő a felhasználói felület.

12. Microsoft Loop: A legjobb, ha szereted a CoPilót

via Microsoft Loop

A Microsoft Loop egy közös alkotási platform, lényegében egy alkalmazás csapatok, családok vagy közösségek számára, hogy összejöjjenek és együtt írjanak. Fő előnye a Co-pilot integráció, amely mesterséges intelligenciát hoz a jegyzetelésbe.

Rájöttem, hogy ha nem a Microsoft-csomagot használod, akkor a Loop önálló eszközként alig versenyképes más hasonló eszközökkel, mint például a Notion vagy a ClickUp.

A Microsoft Loop legjobb funkciói

Co-pilot integráció az ötleteléshez és az automatizáláshoz

Valós idejű szinkronizálás alkalmazások és eszközök között

Oldalsablonok különböző felhasználási esetekhez

A OneNote lehetséges helyettesítője, modernebb felhasználói felülettel

A Microsoft Loop korlátai

Korlátozott funkciók a jegyzetelő alkalmazások éllovasaival összehasonlítva

Az M365 csomagban található, önálló termékként nem vásárolható meg.

A Microsoft Loop ára

Ingyenes

MS365 Business Standard: 12,5 USD/hó felhasználónként

MS365 Business Premium: 22 USD/hó felhasználónként

Microsoft Loop értékelések és vélemények

Mivel ez egy viszonylag új és kevésbé népszerű alkalmazás, kevés értékelés és vélemény található róla harmadik fél platformjain, mint például a G2 vagy a Capterra.

Mit mondanak a Microsoft Loopról a valódi felhasználók?

Imádom a Loop alkalmazást. Az együttműködés miatt számomra felváltotta az OneNote-ot.

Imádom a Loopot. Az együttműködés miatt számomra felváltotta az OneNote-ot.

13. Upbase: A legjobb személyes jegyzeteléshez és a termelékenység növeléséhez

via Upbase

Az Upbase alapvetően egy jegyzetelési funkciókkal rendelkező projektmenedzsment eszköz. Tervezőket, időblokkolást, pomodorót és egyéb termelékenységet növelő funkciókat tartalmaz, hogy segítse a koncentrációt. Azonban inkább az egyéni termelékenységre, mint a csapatmunkára összpontosít.

Az Upbase legjobb funkciói

Az alkalmazásban található személyes termelékenységi eszközök

Egyszerű és könnyen használható kialakítás

Lista és táblázat nézetek a projekt nyomon követéséhez

Dokumentumokhoz kapcsolódó együttműködési funkciók, például megjegyzések, @említések, egyéni találkozói jegyzet sablonok és megosztás

Az Upbase korlátai

Korlátozott integráció a népszerű termelékenységi eszközökkel

Nincs elérhető offline mód

Lehet, hogy túl egyszerű a vállalati igényekhez képest

Upbase árak

Örökre ingyenes

Prémium: 5 USD/hó felhasználónként

Upbase értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (4 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (6 értékelés)

Mit mondanak az Upbase-ről a valódi felhasználók?

Már sok projektmenedzsment eszközt kipróbáltam (ki ne tette volna 😅), de ez az egyetlen, amelyik TÉNYLEG segített abban, hogy minden projektemet szervezetten tartsam és mindenről kézben tartsam.

Már sok projektmenedzsment eszközt kipróbáltam (ki ne tette volna 😅), de ez az egyetlen, amelyik TÉNYLEG segített abban, hogy minden projektemet szervezetten tartsam és mindenre rálássak.

14. Mem: Legalkalmasabb azok számára, akik szeretik, ha az AI végzi a „szervezést”

via Mem

A Mem egy AI-alapú jegyzetelő alkalmazás. Míg Önnek jegyzeteket kell készítenie, a Mem AI-je automatikusan segít kapcsolatokat létrehozni és relevanciát építeni, anélkül, hogy Önnek a jegyzeteket mappákba kellene rendeznie vagy címkéket kellene hozzáadnia.

Azért szerettem a Memet, mert az AI a saját jegyzeteimen alapul, megérti a címkéimet és a terminológiámat. Ez azt jelenti, hogy olyan kérdéseket tehetek fel neki, mint „ki javasolta ezt az ötletet?”, és azonnal megkapom a választ.

A Mem legjobb tulajdonságai

AI-alapú szervezet, könnyen visszahívható jegyzetek hálózatának kiépítése

Egyedi mesterséges intelligencia, amely a te hangnemedben és stílusodban készít teendőlistákat, jegyzeteket és válaszokat

Intelligens összefoglalás

Kontextusfüggő javaslatok és ajánlások jegyzetelés közben

Mem korlátai

Az AI funkciók akkor működnek a legjobban, ha elegendő információ áll rendelkezésre, ezért az alkalmazás kiterjedt használatára való elkötelezettség szükséges.

Csak jegyzetelés, alig vagy egyáltalán nincs feladatkezelési funkció

Mem árazás

Mem: 8,33 dollár/hó

Mem Teams: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Mem értékelések és vélemények

G2: 1. 5/5 (1 értékelés)

Mit mondanak a Memről a valódi felhasználók?

A Memet a kezdetektől fogva használom, és még mindig ez az első választásom, ha gyors jegyzeteket szeretnék készíteni vagy gyorsan információt keresni.

A Memet a kezdetektől fogva használom, és még mindig ez az első választásom, ha gyors jegyzeteket szeretnék készíteni vagy gyorsan információt keresni.

Nézze meg ezeket a Mem AI alternatívákat!

15. Zoho WorkDrive: A legjobb megoldás a fájlok és mappák rendezett tárolásához

via Zoho

A Zoho WorkDrive egy fájlkezelő rendszer csapatok számára. Segít összevonni a dokumentumokat és a tudást, beleértve azokat is, amelyek jelenleg harmadik féltől származó alkalmazásokban, például a Google Docsban vagy a Microsoft Wordben találhatók.

A Zoho WorkDrive legnagyobb előnye a multimédiás jegyzetelési funkciója – a jegyzetekhez képernyőfelvételeket, valamint video- és audiofájlokat is hozzáadhatunk. Ugyanakkor nagyon hiányzik belőle a fent említett alkalmazások egyszerűsége és hozzáférhetősége.

A Zoho WorkDrive legjobb funkciói

Audio-, video- és képernyőfelvétel a WorkDrive Snap segítségével

Külső megosztás és együttműködés

Erősebb adminisztrátori jogosultságok az összes fájl és mappa megtekintéséhez és kezeléséhez

Fa alapú nézet és navigáció

A Zoho Drive korlátai

A nagy fájlok esetén a teljesítmény és a sebesség nem optimális

Korlátozott személyre szabási lehetőségek

A együttműködési funkciók lassúak, ha túl sokan csatlakoznak egy fájlhoz

A Zoho WorkDrive árai

Kezdő csomag: 2,5 USD/hó felhasználónként

Csapat: 4,5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 9 USD/hó felhasználónként

Zoho WorkDrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Zoho WorkDrive-ról a valódi felhasználók?

A Zoho WorkDrive együttműködési funkciói lehetővé teszik számomra és munkatársaimnak, hogy együtt dolgozzunk a fájlok kezelésén és feldolgozásán. Kiváló biztonsági funkciókat használ, amelyek optimális biztonságot nyújtanak minden fájlunknak, és megakadályozzák azokat a réseket, amelyek miatt fájljaink kiber támadások áldozatává válhatnak.

A Zoho WorkDrive együttműködési funkciói lehetővé teszik számomra és munkatársaimnak, hogy együtt dolgozzunk a fájlok kezelésén és feldolgozásán. Kiváló biztonsági funkciókat használ, amelyek optimális biztonságot nyújtanak minden fájlunknak, és megakadályozzák azokat a réseket, amelyek miatt fájljaink kiber támadások áldozatává válhatnak.

Kezelje jobban tudásmunkáját a ClickUp segítségével

Amikor „tudásalapú” munkáról beszélünk, gyakran a tacit tudásra gondolunk, azaz azokra az információkra, amelyekről tudatában vagyunk. Ezeket jegyzetek formájában rögzítjük.

A tudásalapú munka nagy része azonban olyan, aminek nem vagyunk tudatában. Például a fejlesztők nem feltétlenül ismerik a termékfejlesztés vagy a menedzsment teljes munkafolyamatát. Ez is tudás, bár hallgatólagos.

Ahhoz, hogy hatékonyan kezelje a tudatos és a hallgatólagos tudást, és a legjobb Notion alternatívaként szolgáljon, szüksége van egy olyan eszközre, amelyet kifejezetten a modern munkahelyek számára terveztek, mint például a ClickUp.

A ClickUp all-in-one projektmenedzsment platformja lehetővé teszi, hogy aktívan rögzítsd az információkat a ClickUp Docs vagy a Notepad segítségével. Ez az egyik leghatékonyabb AI eszköz a jegyzeteléshez.

Ezenkívül passzív adatokat is rögzít, mint például az időbecslések, az időkövetés, az egyéni termelékenység, az erőforrás-kihasználás stb. Ez rengeteg tudást jelent az egyéni közreműködők, a projektmenedzserek és a csapatvezetők számára.

Nézze meg, hogyan kezeli a ClickUp a tudást a szervezetében. Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen.