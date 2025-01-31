A 10 legjobb TickTick alternatíva a feladatok kezeléséhez 2025-ben

A teendőlistán szereplő feladatok kipipálása az élet egyik egyszerű, de annál kielégítőbb öröme! ?

A teendőlisták az elmúlt években jelentősen fejlődtek – a toll és a papír helyett ma már olyan csúcstechnológiás digitális platformok állnak rendelkezésre, mint a TickTick, amelyekkel könnyedén betarthatod a határidőket és elvégezheted a feladatokat! ✔️✔️

A TickTick hihetetlenül sokoldalú eszköz a személyes és üzleti feladatok kezeléséhez. Megbízhat benne, hogy a bonyolult projekteket kezelhető munkadarabokra bontja, emlékeztetőket állít be, megosztott listák és naptárak segítségével elősegíti a csapatmunkát, és még sok minden mást.

De mi van, ha a TickTick nem felel meg minden igényednek? Szerencsére még vannak más lehetőségek is!

Megvizsgáltuk a legjobb TickTick alternatívákat, és összefoglaltuk azok funkcióit, előnyeit és hátrányait. Nézd meg őket, és találd meg a tökéletes segítőtársat az idő- és feladatkezeléshez! ⏱️

Mit kell keresni a TickTick alternatíváiban?

A következő feladatkezelő, termelékenységi vagy projektmenedzsment eszköz kiválasztásakor a következő funkciókat érdemes figyelembe venni:

Feladatok prioritizálása: Az alkalmazás lehetővé teszi : Az alkalmazás lehetővé teszi a feladatok prioritizálását , így mindenki könnyen nyomon követheti a közelgő határidőket és célokat. Feladatok kategorizálása: Az új eszköznek lehetővé kell tennie a feladatok csoportosítását, szűrését és gyors megtalálását. Ez segít a nagy célok kisebb, kezelhetőbb feladatokra bontásában, különösen komplex projektek esetében. Automatizálás: Az alkalmazásnak automatizálnia kell az ismétlődő feladatokat, hogy több időd maradjon másra. Időbecslések és nyomon követés: Képesnek kell lennie a feladatok vizualizálására, emlékeztető és értesítések beállítására, valamint a haladás nyomon követésére, hogy koncentrált maradjon. Átfogó integrációk: Az alkalmazásnak integrálódnia kell a meglévő szoftvercsomagjába, de továbbra is egyetlen platformról kell működnie, hogy elkerülhető legyen Az alkalmazásnak integrálódnia kell a meglévő szoftvercsomagjába, de továbbra is egyetlen platformról kell működnie, hogy elkerülhető legyen a kontextusváltás. Reagáló ügyfélszolgálat: A legjobb projektmenedzsment platformok chat és e-mail útján nyújtanak azonnali segítséget a valós idejű együttműködéshez.

A 10 legjobb TickTick alternatíva

Számos oka lehet annak, hogy a felhasználók TickTick alternatívát keresnek. Egyesek egy tartalmasabb ingyenes csomagot szeretnének, mások pedig egy simább felületet preferálnak. Sok növekvő startupnak szüksége van egy hatékonyabb termelékenységi eszközre, amely képes kezelni a növekvő munkaterhelést, ahogy vállalkozásuk bővül.

A különböző igényeket figyelembe véve kiválasztottuk a 10 legjobb TickTick alternatívát, amelyek mindegyike olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek feldobják a munkanapját és növelik a termelékenységét. ?

Tekintse meg a ClickUp több mint 15 nézetét, hogy a munkafolyamatot az igényeihez igazítsa.

A ClickUp az egyik legjobb TickTick alternatíva komplex projektek kezelésére, és a Google, a Netflix, az Airbnb és a Nike olyan nagyvállalatok is használják termelékenységi eszközként.

A platform világszínvonalú feladatkezelési megoldást kínál, amelynek legfontosabb funkciói a termelékenység növelésére és a munkafolyamatok racionalizálására irányulnak. A ClickUp nem egyszerű feladatkezelő eszköz – hatékony feladatprioritizálási funkciói a színkódos rendszernek köszönhetően szinte művészetnek számítanak, amelynek segítségével a legfontosabb feladatok könnyedén felismerhetők.

A ClickUp mesterséges intelligenciával rendelkező asszisztensévelháromszor hatékonyabbá válhat bizonyos munkafolyamatok során, mivel összefoglalja a feladatokat, vagy kivonja a ClickUp Docs -ból a teendőket!

Mi a helyzet az ismétlődő feladatokkal? A ClickUp segít!

Használja a ClickUp előre elkészített automatizálási receptjeit, vagy testreszabhatja azokat az igényeinek megfelelően, így csapata a legfontosabb feladatokra koncentrálhat.

A platform segítségével gyakorlatilag bármit automatizálhat – a hétköznapi feladatoktól a teljes folyamatokig –, így értékes időt takaríthat meg, és csapata a jelentősebb feladatokra koncentrálhat. A ClickUp segítségével a célok kitűzése és nyomon követése zökkenőmentes.

Ha több más csapattaggal dolgozik együtt, a megjegyzéseket feladatokká is konvertálhatja, így biztosítva, hogy a kommunikáció során egyetlen végrehajtható feladat se vesszen el! A jó hír az, hogy nem kell nagyvállalatnak lennie, bonyolult folyamatokkal és munkafolyamatokkal, hogy kihasználhassa a ClickUp előnyeit.

Ha kisvállalkozás, startup vagy szabadúszó vagy, használd a platform teendőlista funkcióit, hogy kézben tartsd a munkaterhelésedet.

A ClickUp legjobb funkciói

Jegyzettömb ellenőrzőlistákhoz és teendőlistákhoz

Beépített sablonok a hatékony teendőlista-kezeléshez és feladatkezeléshez

Többféle nézet a feladatok áttekintéséhez (például lista, Kanban vagy táblázat nézet)

Natív időkövetés

Fehér táblák és gondolattérképek az ötletek vizualizálásához és feladatokká alakításához

Kiterjedt automatizálási lehetőségek

Több mint 1000 alkalmazással és együttműködési eszközzel integrálható

Testreszabható emlékeztetők és értesítések a teljesítendő feladatok nyomon követéséhez

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók nehezen olvashatónak találják az időkövetési jelentéseket.

A rengeteg funkció miatt a tanulási görbe meredekebb lehet.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Business Plus : 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az : Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal , hogy az Ön igényeinek megfelelő árazási tervet kapjon.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. Todoist

via Todoist

Az Amazon, a Facebook és a Disney olyan nagyvállalatok is kedvelik, mint a Todoist, amely tiszta kialakításával és egyszerű felületével felhasználóbarát feladatkezelési élményt nyújt.

Ahogy a neve is sugallja, a Todoist egy funkcionális, az egyszerűségre összpontosító teendőlista-alkalmazás. Funkciói között megtalálhatók az ismétlődő határidők, a feladatcímkék, a prioritások és az összes eszközre elérhető mobilalkalmazások. A prémium verzióval emlékeztetőket, témákat és e-mailes feladat-együttműködést kapsz. ?

A Todoist természetes nyelvfeldolgozási funkciója lehetővé teszi, hogy egyszerű parancsokkal gyorsan létrehozzon, címkézzen és rangsoroljon feladatokat. A platform több mint 50 sablont kínál különböző igényekhez – a hirdetési kampányok nyomon követésétől az új alkalmazottak betanításáig!

Eredetileg egyéni felhasználók számára tervezett Todoist most bővíti funkcióit, hogy kis csapatok igényeit is kielégítse. A ClickUp-tól eltérően azonban ez a teendőlista-alkalmazás funkciói korlátozottak, ezért egyes felhasználók a Todoist-ot inkább személyes használatra alkalmasnak találhatják.

A Todoist legjobb funkciói

85 integráció (API-n keresztül egyedi integrációkat is létrehozhat)

Nagy sablonkönyvtár

Természetes nyelvfeldolgozás

Fájlok és termékek megosztása több mint 10 platformon

Színkódolás elérhető a prioritási szintekhez a teendőlista platformon

A Todoist korlátai

Más, legjobb alternatív eszközökkel összehasonlítva nem engedélyezi több felhasználó kijelölését egy adott feladatra.

Korlátozott nézetek: például nincs naptár nézet

Egyes üzleti felhasználók számára funkciói korlátozottnak tűnhetnek.

Todoist árak

Ingyenes

Előny: 4 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 6 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (700+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

Hasonlítsd össze a Todoist és a TickTick alkalmazásokat!

3. Taskade

via Taskade

A Taskade egy robusztus vázlatkészítő alkalmazás, amelyet kifejezetten csapatok számára fejlesztettek ki, különösen azok számára, akik távoli munkát végeznek. A Taskade segítségével csapata kihasználhatja az AI erejét a következőkre:

Feladatok hozzáadása, akár ismétlődőek is, természetes nyelv használatával (például „emlékeztess minden pénteken”)

Feladatok szervezése és átrendezése

Egyedi sablonok létrehozása

A Taskade számos funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik a jegyzetelést és hatékony teendőlisták és projektek létrehozását. Minden csapat vagy projekt saját munkaterületet kap, amelyen a csapattagok ugyanazon az ablakon keresztül dolgozhatnak és cseveghetnek – búcsút inthet a rendetlenségnek, és üdvözölheti a koncentrált csapatmunkát! Ezenkívül egy Kanban-tábla segítségével vizuálisan áttekintheti csapata munkaterhelését, így könnyen láthatja, ki mit csinál és mikor. ?

Bár a Taskade kiváló csapatközpontú feladatkezelő és vizuális tervező eszköz, néhány további natív integrációval még több felhasználót vonzhatna.

A Taskade legjobb funkciói

Dedikált munkaterületek

AI-alapú feladatkezelési funkciók

Természetes nyelvfeldolgozás

Valós idejű együttműködés az alkalmazáson belüli üzenetküldéssel és videocsevegéssel

Visszaszámláló időzítők az időgazdálkodáshoz

Kanban-stílusú áttekintés

A Taskade korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Viszonylag kevés natív integráció

Taskade árak

Ingyenes

Starter: 4 USD/hó 3 felhasználó számára

Plusz: 8 USD/hó 5 felhasználó számára

Előnyök: 19 dollár/hó 20 felhasználó számára

Üzleti: 49 USD/hó 50 felhasználó számára

Ultimate: 99 USD/hó 100 felhasználó számára

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Taskade értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Taskade alternatívákat!

4. OmniFocus

via OmniFocus

Az Omni Group részét képező OmniFocus elsősorban az Apple ökoszisztémához tervezett feladatkezelő. Speciális kiadásokat kínál iPhone-felhasználóknak, és zökkenőmentesen integrálódik a Siri-vel. Hangparancsokkal adhat hozzá feladatokat, amelyek azonnal megjelennek az OmniFocus feladatlistájában! ?

Az OmniFocus nem csak a feladatok létrehozásánál marad. Lehetővé teszi a feladatok projektbe rendezését, címkézését a könnyű visszakeresés érdekében, valamint részletes megjegyzések hozzáadását a kontextushoz. A beépített perspektívák különböző nézőpontokat kínálnak a feladatok megtekintéséhez, attól függően, hogy mire szeretne összpontosítani.

Például a Forecast funkció időrendben jeleníti meg a közelgő feladatokat és naptári eseményeket, így világos képet kaphat a következő napról vagy hétről.

Az OmniFocus legjobb funkciói

Beépíti a Siri képességeit

Offline hozzáférés

Titkosított szinkronizálás minden eszközön a projektek kezeléséhez

Több feladat kiválasztásához és egyszerre történő módosításához használható kötegelt szerkesztés

Az OmniFocus korlátai

A funkciók többsége csak Apple-eszközökön működik.

Korlátozott együttműködési funkciók

OmniFocus árak

Webes verzió: 4,99 USD/hó

Pro előfizetés: 9,99 USD/hó

V3 Standard licenc: 49,99 USD – egyszeri fizetés

V3 Pro licenc iPhone és iPad készülékekhez: 99,99 USD – egyszeri fizetés

V3 Pro licenc: 99,99 $ – egyszeri fizetés

OmniFocus értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)

Nézze meg ezeket az OmniFocus alternatívákat!

5. MeisterTask

via MeisterTask

Érezte már valaha, hogy egy hatalmas feladat elborítja, nem tudja, hol kezdje, és folyamatosan azon töpreng, hogy nem hagy-e ki valamit? A MeisterTask többszörös ellenőrzőlisták funkciója ezeket a nyomasztó feladatokat kezelhető részekre bontja, így biztosítva, hogy egyetlen részlet sem maradjon figyelmen kívül.

Képzelje el, hogy egy sor feladatot kell elvégeznie a folyamatok feltérképezéséhez, amelyek mindegyike saját határidővel és alfeladatokkal rendelkezik. A MeisterTask segítségével több cselekvési elemet is hozzáadhat, hogy organikusan nyomon követhesse az előrehaladást. Így van – a lejárt feladatok a projekt táblájáról fogják bámulni Önt! ?

A MeisterTask beépített időkövetőjével nyomon követheti, hogy mennyi időt vesz igénybe az egyes feladatok elvégzése, és optimalizálhatja csapata teljesítményét. A platform azonban csak egy megbízottat engedélyez feladatonként, ami megnehezítheti az együttműködési terveit.

A MeisterTask legjobb funkciói

Egyszerű feladatkezelő eszköz, amely a Zapier segítségével több mint 5000 másik alkalmazással integrálható.

A feladatok/alfeladatok egyszerű beállítása a szervezettség érdekében

Beépített időkövető

Többféle testreszabási lehetőség

A MeisterTask korlátai

Több lehetőséget lehetne használni az ismétlődő feladatok beállításához.

Egyes felhasználók szerint a feladat-rendezési rendszer nem túl fejlett, és hiányzik belőle a prioritás-meghatározási funkció.

MeisterTask árak

Alapszintű: Ingyenes

Előnyök: 11,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 23,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Vegye fel velünk a kapcsolatot egyedi árazási tervért

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

MeisterTask értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 1100 értékelés)

6. Toggl

via Toggl

A Toggl két terméket kínál a munkád optimalizálásához: a Toggl Track az időkövetéshez és a Toggl Plan a munkatervezéshez és a feladatkezeléshez.

A Toggl Plan lehetővé teszi, hogy néhány kattintással vagy gyors drag-and-drop művelettel ütemezzen, rendeljen hozzá és kövessen nyomon feladatokat egy idővonalon. Emellett lehetővé teszi a csapat munkarendjének vizualizálását, megjeleníti a lehetséges átfedéseket, ha a feladatkiosztás ütközik más projektekkel, szabadidővel vagy ünnepnapokkal.

A Toggl Plan egyszerűsíti a kommunikációt azáltal, hogy minden feladattal kapcsolatos információt, fájlmellékletet, ellenőrzőlistát és visszajelzést egy helyen tárol. Emellett integrálható a Toggl Track alkalmazással, így könnyen időzítheti feladatait a Toggl Planon belül.

A Toggl mobilalkalmazások iOS és Android rendszerekhez lehetővé teszik a feladatok kezelését útközben, de érdemes megjegyezni, hogy nem teljes funkcionalitásúak.

A Toggl legjobb funkciói

Színkóddal jelölt mérföldkövek

Egyszerű, felhasználóbarát kialakítás

Mobilalkalmazások

Vizuális munkaterhelés-kezelés

Személyre szabott feladatfolyamatok

A Toggl korlátai

Korlátozott integrációs lehetőségek

A korábbi bejegyzések áttekintése bonyolult lehet

Toggl árak

Toggl Track Free

Toggl Track Starter: 9 USD/hó felhasználónként

Toggl Track Premium: 18 USD/hó felhasználónként

Toggl Track Enterprise: Vegye fel a kapcsolatot a Toggl-lal egyedi árazási tervért.

Toggl Plan Team: 8 USD/hó felhasználónként

Toggl Plan Business: 13,35 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Toggl értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

7. Evernote

az Evernote-on keresztül

Már tudjuk, hogy az Evernote jegyzetelő alkalmazásként hűséges rajongói bázist szerzett magának, de a platform mára egy all-in-one feladatkezelő eszközzé fejlődött. Újonnan bevezetett Tasks funkciója jegyzetelést és feladatvégzést is magában foglal –a feladatokat közvetlenül a jegyzetekhez lehet hozzáadni, így nem kell a jegyzetelő alkalmazás és egy külön feladatkezelő között váltogatni. ?

A drágább csomagokat előfizető felhasználók számára együttműködési funkciók is rendelkezésre állnak. Feladatokat rendelhet hozzá, nyomon követheti azok előrehaladását, és akár más együttműködési eszközökhöz, például a Google Drive-hoz, a Gmailhez, az Outlookhoz, a Slackhez és a Microsoft Teamshez is kapcsolhatja jegyzeteit.

Az Evernote feladatkezelési funkciói talán azoknak a legalkalmasabbak, akik már jegyzetelésre használják. Ugyanakkor a platform ingyenes verziója elmarad más időgazdálkodási eszközök kínálatától.

Az Evernote legjobb funkciói

Ismétlődő feladatok gyors beállítása

Hatékony feladat-rendezés és szűrés

Offline hozzáférés

Könnyen integrálható olyan együttműködési platformokkal, mint a Microsoft Teams

Kulcsszókeresés képekben, dokumentumokban és PDF-fájlokban

Az Evernote korlátai

A szinkronizálás lassú lehet

Hasonló megoldásokhoz képest drága

Evernote árak

Ingyenes

Személyes: 14,99 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 17,99 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 19,99 USD/hó felhasználónként, minimum két felhasználó

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 1900 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

8. SmartTask

via SmartTask

A SmartTask sokféle funkcióval rendelkezik: feladatkezelést, projektmenedzsmentet és CRM-funkciókat egyesít egy helyen. Főként távoli munkaerő-menedzsmentre és alkalmazottak ütemezésére tervezték.

A SmartTask intuitív feladatkezelő rendszerrel rendelkezik – a feladatokat közvetlenül az alkalmazásban vagy e-mailek továbbításával lehet hozzáadni. Megadhatja azoknak a kapcsolódó feladatoknak a függőségét is, amelyeket egy bizonyos sorrendben kell elvégezni.

A mobil, asztali és e-mailes emlékeztetőnek köszönhetően a platform biztosítja, hogy egyetlen fontos feladat se maradjon elvégezve. A címkézési rendszer segítségével szűrhetők a különböző projektekben szereplő hasonló feladatok. A feladatok átrendezése a drag-and-drop funkcióval nagyon egyszerű.

A feladatokra fordított időt manuálisan vagy időzítővel is nyomon követheti, bár ez csak fizetős funkcióként érhető el. A SmartTask jelenleg 13 natív integrációt kínál.

A SmartTask legjobb funkciói

Fejlett feladat szűrés

Kommunikációs funkciók, mint például a feladatokhoz való hozzászólás, csevegés és videokonferencia

Öt testreszabható nézet

Időkövető fizető felhasználók számára elérhető

A SmartTask korlátai

Egyes felhasználók kissé bonyolultnak találják a felhasználói felületet.

A mobilalkalmazások néha lassúak lehetnek.

Korlátozott natív integrációk

A SmartTask árai

Örökre ingyenes

Prémium: 7,98 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 10,98 USD/hó felhasználónként

Vállalati: A részletekért vegye fel a kapcsolatot a SmartTask-kal.

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

SmartTask értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

9. Google Tasks

a Google Tasks segítségével

A Google Tasks ingyenes, önálló alkalmazásként érhető el Android és iOS rendszerekre, és tökéletesen integrálódik a webes Google Workspace környezetbe.

Ez a felhasználóbarát eszköz lehetővé teszi a feladatok rendezését, kezelését és befejezettként való megjelölését különböző listákon belül. Ezenkívül lehetővé teszi a Google Chat üzenetek feladatokká alakítását, a prioritást élvező feladatok kijelölését és azok listákba rendezését.

A Google Tasks még kényelmesebbé teszi a használatát azzal, hogy a Google Assistant segítségével hangutasításokkal is beállíthat emlékeztetőket.

Bár nem rendelkezik sok fejlett funkcióval, egyszerű kialakítása miatt azok számára is elérhető választás, akik alapvető, de hatékony feladatkezelő eszközt keresnek.

A Google Tasks legjobb funkciói

A Google Workspace együttműködési ökoszisztéma része

A feladatok a Gmail oldalsó panelen jelennek meg.

Lehetővé teszi a csevegőüzenetek feladatokká alakítását

Feladatok prioritásainak meghatározása

A Google Tasks korlátai

Nincs testreszabási lehetőség

Online hozzáférés és Google-fiók szükséges

A Google Tasks árai

Ingyenes

Google Tasks értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (10+ értékelés)

TrustRadius: 7,9/10 (40+ értékelés)

10. Any. do

Akár személyes teendőket kezel, akár csapatprojektet vezet, az Any. do mindig a segítségére lesz. Használja korlátlan számú feladatot és alfeladatot tartalmazó teendőlistaként – a prémium előfizetők ismétlődő feladatokat is létrehozhatnak, és színes címkékkel jelölhetik meg őket.

A csapatok számára együttműködési és projektmenedzsment funkciók állnak rendelkezésre. Feladatokat és alfeladatokat rendelhet hozzá, határidőket oszthat meg, és a csevegési funkciónak köszönhetően valós időben beszélgethet csapattagjaival.

A feladatokat az összes eszközön szinkronizálhatja, és prioritás és kategória szerint rendezheti őket. Az Any. do emlékeztetői az Amazon Alexa, a Google Assistant és a Siri alkalmazásokkal is kompatibilisek, de a határidőt érdemes kétszer ellenőrizni – ha nem figyel, minden hozzáadott feladat ma esedékes lehet!

Any. do legjobb funkciói

Több mint 100 munkafolyamat-sablon

Emlékeztetők szinkronizálása különböző eszközök között

Színkóddal jelölt feladatok

Több mint 5000 alkalmazáshoz csatlakozik a Zapier segítségével

Any. do korlátozások

Egyes felhasználók kényelmetlennek tartják, hogy az új feladatok alapértelmezett határideje „ma”.

A befejezett feladatok törlése nehézkes lehet

Any. do árak

Személyes: Ingyenes

Prémium: 3 USD/hó

Csapatok: 5 USD/hó felhasználónként

*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.

Any. do értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (190+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

Találd meg a csapatodnak legmegfelelőbb TickTick alternatívát!

A feladatok közötti egyensúlyozás olyan, mint macskák terelgetése – teljesen őrültté válhat! ?

A feladatkezelő alkalmazások segítségünkre sietnek, és a kaotikus feladatokat termelékenységi szimfóniává alakítják. A legjobb TickTick alternatíváink biztosan a szuperhősök ebben a történetben!

Válasszon egyet, és pillanatok alatt készen áll majd a ninja prioritáskezelési mozdulatok, az együttműködés varázslatos technikái, az időkövetés mestersége és az integráció szuperereje alkalmazására! ?