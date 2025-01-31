A 10 legjobb TickTick alternatíva a feladatok kezeléséhez 2025-ben

A teendőlistán szereplő feladatok kipipálása az élet egyik egyszerű, de annál kielégítőbb öröme! ?
A teendőlisták az elmúlt években jelentősen fejlődtek – a toll és a papír helyett ma már olyan csúcstechnológiás digitális platformok állnak rendelkezésre, mint a TickTick, amelyekkel könnyedén betarthatod a határidőket és elvégezheted a feladatokat! ✔️✔️
A TickTick hihetetlenül sokoldalú eszköz a személyes és üzleti feladatok kezeléséhez. Megbízhat benne, hogy a bonyolult projekteket kezelhető munkadarabokra bontja, emlékeztetőket állít be, megosztott listák és naptárak segítségével elősegíti a csapatmunkát, és még sok minden mást.
De mi van, ha a TickTick nem felel meg minden igényednek? Szerencsére még vannak más lehetőségek is!
Megvizsgáltuk a legjobb TickTick alternatívákat, és összefoglaltuk azok funkcióit, előnyeit és hátrányait. Nézd meg őket, és találd meg a tökéletes segítőtársat az idő- és feladatkezeléshez! ⏱️
Mit kell keresni a TickTick alternatíváiban?
A következő feladatkezelő, termelékenységi vagy projektmenedzsment eszköz kiválasztásakor a következő funkciókat érdemes figyelembe venni:
- Feladatok prioritizálása: Az alkalmazás lehetővé teszi a feladatok prioritizálását, így mindenki könnyen nyomon követheti a közelgő határidőket és célokat.
- Feladatok kategorizálása: Az új eszköznek lehetővé kell tennie a feladatok csoportosítását, szűrését és gyors megtalálását. Ez segít a nagy célok kisebb, kezelhetőbb feladatokra bontásában, különösen komplex projektek esetében.
- Automatizálás: Az alkalmazásnak automatizálnia kell az ismétlődő feladatokat, hogy több időd maradjon másra.
- Időbecslések és nyomon követés: Képesnek kell lennie a feladatok vizualizálására, emlékeztető és értesítések beállítására, valamint a haladás nyomon követésére, hogy koncentrált maradjon.
- Átfogó integrációk: Az alkalmazásnak integrálódnia kell a meglévő szoftvercsomagjába, de továbbra is egyetlen platformról kell működnie, hogy elkerülhető legyen a kontextusváltás.
- Reagáló ügyfélszolgálat: A legjobb projektmenedzsment platformok chat és e-mail útján nyújtanak azonnali segítséget a valós idejű együttműködéshez.
A 10 legjobb TickTick alternatíva
Számos oka lehet annak, hogy a felhasználók TickTick alternatívát keresnek. Egyesek egy tartalmasabb ingyenes csomagot szeretnének, mások pedig egy simább felületet preferálnak. Sok növekvő startupnak szüksége van egy hatékonyabb termelékenységi eszközre, amely képes kezelni a növekvő munkaterhelést, ahogy vállalkozásuk bővül.
A különböző igényeket figyelembe véve kiválasztottuk a 10 legjobb TickTick alternatívát, amelyek mindegyike olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek feldobják a munkanapját és növelik a termelékenységét. ?
1. ClickUp
A ClickUp az egyik legjobb TickTick alternatíva komplex projektek kezelésére, és a Google, a Netflix, az Airbnb és a Nike olyan nagyvállalatok is használják termelékenységi eszközként.
A platform világszínvonalú feladatkezelési megoldást kínál, amelynek legfontosabb funkciói a termelékenység növelésére és a munkafolyamatok racionalizálására irányulnak. A ClickUp nem egyszerű feladatkezelő eszköz – hatékony feladatprioritizálási funkciói a színkódos rendszernek köszönhetően szinte művészetnek számítanak, amelynek segítségével a legfontosabb feladatok könnyedén felismerhetők.
A ClickUp mesterséges intelligenciával rendelkező asszisztensévelháromszor hatékonyabbá válhat bizonyos munkafolyamatok során, mivel összefoglalja a feladatokat, vagy kivonja a ClickUp Docs -ból a teendőket!
Mi a helyzet az ismétlődő feladatokkal? A ClickUp segít!
A platform segítségével gyakorlatilag bármit automatizálhat – a hétköznapi feladatoktól a teljes folyamatokig –, így értékes időt takaríthat meg, és csapata a jelentősebb feladatokra koncentrálhat. A ClickUp segítségével a célok kitűzése és nyomon követése zökkenőmentes.
Ha több más csapattaggal dolgozik együtt, a megjegyzéseket feladatokká is konvertálhatja, így biztosítva, hogy a kommunikáció során egyetlen végrehajtható feladat se vesszen el! A jó hír az, hogy nem kell nagyvállalatnak lennie, bonyolult folyamatokkal és munkafolyamatokkal, hogy kihasználhassa a ClickUp előnyeit.
Ha kisvállalkozás, startup vagy szabadúszó vagy, használd a platform teendőlista funkcióit, hogy kézben tartsd a munkaterhelésedet.
A ClickUp legjobb funkciói
- Jegyzettömb ellenőrzőlistákhoz és teendőlistákhoz
- Beépített sablonok a hatékony teendőlista-kezeléshez és feladatkezeléshez
- Többféle nézet a feladatok áttekintéséhez (például lista, Kanban vagy táblázat nézet)
- Natív időkövetés
- Fehér táblák és gondolattérképek az ötletek vizualizálásához és feladatokká alakításához
- Kiterjedt automatizálási lehetőségek
- Több mint 1000 alkalmazással és együttműködési eszközzel integrálható
- Testreszabható emlékeztetők és értesítések a teljesítendő feladatok nyomon követéséhez
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználók nehezen olvashatónak találják az időkövetési jelentéseket.
- A rengeteg funkció miatt a tanulási görbe meredekebb lehet.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 5 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Business Plus: 19 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési csapattal, hogy az Ön igényeinek megfelelő árazási tervet kapjon.
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)
2. Todoist
Az Amazon, a Facebook és a Disney olyan nagyvállalatok is kedvelik, mint a Todoist, amely tiszta kialakításával és egyszerű felületével felhasználóbarát feladatkezelési élményt nyújt.
Ahogy a neve is sugallja, a Todoist egy funkcionális, az egyszerűségre összpontosító teendőlista-alkalmazás. Funkciói között megtalálhatók az ismétlődő határidők, a feladatcímkék, a prioritások és az összes eszközre elérhető mobilalkalmazások. A prémium verzióval emlékeztetőket, témákat és e-mailes feladat-együttműködést kapsz. ?
A Todoist természetes nyelvfeldolgozási funkciója lehetővé teszi, hogy egyszerű parancsokkal gyorsan létrehozzon, címkézzen és rangsoroljon feladatokat. A platform több mint 50 sablont kínál különböző igényekhez – a hirdetési kampányok nyomon követésétől az új alkalmazottak betanításáig!
Eredetileg egyéni felhasználók számára tervezett Todoist most bővíti funkcióit, hogy kis csapatok igényeit is kielégítse. A ClickUp-tól eltérően azonban ez a teendőlista-alkalmazás funkciói korlátozottak, ezért egyes felhasználók a Todoist-ot inkább személyes használatra alkalmasnak találhatják.
A Todoist legjobb funkciói
- 85 integráció (API-n keresztül egyedi integrációkat is létrehozhat)
- Nagy sablonkönyvtár
- Természetes nyelvfeldolgozás
- Fájlok és termékek megosztása több mint 10 platformon
- Színkódolás elérhető a prioritási szintekhez a teendőlista platformon
A Todoist korlátai
- Más, legjobb alternatív eszközökkel összehasonlítva nem engedélyezi több felhasználó kijelölését egy adott feladatra.
- Korlátozott nézetek: például nincs naptár nézet
- Egyes üzleti felhasználók számára funkciói korlátozottnak tűnhetnek.
Todoist árak
- Ingyenes
- Előny: 4 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 6 USD/hó felhasználónként
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.
Todoist értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (700+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)
Hasonlítsd össze a Todoist és a TickTick alkalmazásokat!
3. Taskade
A Taskade egy robusztus vázlatkészítő alkalmazás, amelyet kifejezetten csapatok számára fejlesztettek ki, különösen azok számára, akik távoli munkát végeznek. A Taskade segítségével csapata kihasználhatja az AI erejét a következőkre:
- Feladatok hozzáadása, akár ismétlődőek is, természetes nyelv használatával (például „emlékeztess minden pénteken”)
- Feladatok szervezése és átrendezése
- Egyedi sablonok létrehozása
A Taskade számos funkcióval rendelkezik, amelyek megkönnyítik a jegyzetelést és hatékony teendőlisták és projektek létrehozását. Minden csapat vagy projekt saját munkaterületet kap, amelyen a csapattagok ugyanazon az ablakon keresztül dolgozhatnak és cseveghetnek – búcsút inthet a rendetlenségnek, és üdvözölheti a koncentrált csapatmunkát! Ezenkívül egy Kanban-tábla segítségével vizuálisan áttekintheti csapata munkaterhelését, így könnyen láthatja, ki mit csinál és mikor. ?
Bár a Taskade kiváló csapatközpontú feladatkezelő és vizuális tervező eszköz, néhány további natív integrációval még több felhasználót vonzhatna.
A Taskade legjobb funkciói
- Dedikált munkaterületek
- AI-alapú feladatkezelési funkciók
- Természetes nyelvfeldolgozás
- Valós idejű együttműködés az alkalmazáson belüli üzenetküldéssel és videocsevegéssel
- Visszaszámláló időzítők az időgazdálkodáshoz
- Kanban-stílusú áttekintés
A Taskade korlátai
- Korlátozott testreszabási lehetőségek
- Viszonylag kevés natív integráció
Taskade árak
- Ingyenes
- Starter: 4 USD/hó 3 felhasználó számára
- Plusz: 8 USD/hó 5 felhasználó számára
- Előnyök: 19 dollár/hó 20 felhasználó számára
- Üzleti: 49 USD/hó 50 felhasználó számára
- Ultimate: 99 USD/hó 100 felhasználó számára
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.
Taskade értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)
Nézze meg ezeket a Taskade alternatívákat!
4. OmniFocus
Az Omni Group részét képező OmniFocus elsősorban az Apple ökoszisztémához tervezett feladatkezelő. Speciális kiadásokat kínál iPhone-felhasználóknak, és zökkenőmentesen integrálódik a Siri-vel. Hangparancsokkal adhat hozzá feladatokat, amelyek azonnal megjelennek az OmniFocus feladatlistájában! ?
Az OmniFocus nem csak a feladatok létrehozásánál marad. Lehetővé teszi a feladatok projektbe rendezését, címkézését a könnyű visszakeresés érdekében, valamint részletes megjegyzések hozzáadását a kontextushoz. A beépített perspektívák különböző nézőpontokat kínálnak a feladatok megtekintéséhez, attól függően, hogy mire szeretne összpontosítani.
Például a Forecast funkció időrendben jeleníti meg a közelgő feladatokat és naptári eseményeket, így világos képet kaphat a következő napról vagy hétről.
Az OmniFocus legjobb funkciói
- Beépíti a Siri képességeit
- Offline hozzáférés
- Titkosított szinkronizálás minden eszközön a projektek kezeléséhez
- Több feladat kiválasztásához és egyszerre történő módosításához használható kötegelt szerkesztés
Az OmniFocus korlátai
- A funkciók többsége csak Apple-eszközökön működik.
- Korlátozott együttműködési funkciók
OmniFocus árak
- Webes verzió: 4,99 USD/hó
- Pro előfizetés: 9,99 USD/hó
- V3 Standard licenc: 49,99 USD – egyszeri fizetés
- V3 Pro licenc iPhone és iPad készülékekhez: 99,99 USD – egyszeri fizetés
- V3 Pro licenc: 99,99 $ – egyszeri fizetés
OmniFocus értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (70+ értékelés)
Nézze meg ezeket az OmniFocus alternatívákat!
5. MeisterTask
Érezte már valaha, hogy egy hatalmas feladat elborítja, nem tudja, hol kezdje, és folyamatosan azon töpreng, hogy nem hagy-e ki valamit? A MeisterTask többszörös ellenőrzőlisták funkciója ezeket a nyomasztó feladatokat kezelhető részekre bontja, így biztosítva, hogy egyetlen részlet sem maradjon figyelmen kívül.
Képzelje el, hogy egy sor feladatot kell elvégeznie a folyamatok feltérképezéséhez, amelyek mindegyike saját határidővel és alfeladatokkal rendelkezik. A MeisterTask segítségével több cselekvési elemet is hozzáadhat, hogy organikusan nyomon követhesse az előrehaladást. Így van – a lejárt feladatok a projekt táblájáról fogják bámulni Önt! ?
A MeisterTask beépített időkövetőjével nyomon követheti, hogy mennyi időt vesz igénybe az egyes feladatok elvégzése, és optimalizálhatja csapata teljesítményét. A platform azonban csak egy megbízottat engedélyez feladatonként, ami megnehezítheti az együttműködési terveit.
A MeisterTask legjobb funkciói
- Egyszerű feladatkezelő eszköz, amely a Zapier segítségével több mint 5000 másik alkalmazással integrálható.
- A feladatok/alfeladatok egyszerű beállítása a szervezettség érdekében
- Beépített időkövető
- Többféle testreszabási lehetőség
A MeisterTask korlátai
- Több lehetőséget lehetne használni az ismétlődő feladatok beállításához.
- Egyes felhasználók szerint a feladat-rendezési rendszer nem túl fejlett, és hiányzik belőle a prioritás-meghatározási funkció.
MeisterTask árak
- Alapszintű: Ingyenes
- Előnyök: 11,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 23,99 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Vegye fel velünk a kapcsolatot egyedi árazási tervért
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.
MeisterTask értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 160 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 1100 értékelés)
6. Toggl
A Toggl két terméket kínál a munkád optimalizálásához: a Toggl Track az időkövetéshez és a Toggl Plan a munkatervezéshez és a feladatkezeléshez.
A Toggl Plan lehetővé teszi, hogy néhány kattintással vagy gyors drag-and-drop művelettel ütemezzen, rendeljen hozzá és kövessen nyomon feladatokat egy idővonalon. Emellett lehetővé teszi a csapat munkarendjének vizualizálását, megjeleníti a lehetséges átfedéseket, ha a feladatkiosztás ütközik más projektekkel, szabadidővel vagy ünnepnapokkal.
A Toggl Plan egyszerűsíti a kommunikációt azáltal, hogy minden feladattal kapcsolatos információt, fájlmellékletet, ellenőrzőlistát és visszajelzést egy helyen tárol. Emellett integrálható a Toggl Track alkalmazással, így könnyen időzítheti feladatait a Toggl Planon belül.
A Toggl mobilalkalmazások iOS és Android rendszerekhez lehetővé teszik a feladatok kezelését útközben, de érdemes megjegyezni, hogy nem teljes funkcionalitásúak.
A Toggl legjobb funkciói
- Színkóddal jelölt mérföldkövek
- Egyszerű, felhasználóbarát kialakítás
- Mobilalkalmazások
- Vizuális munkaterhelés-kezelés
- Személyre szabott feladatfolyamatok
A Toggl korlátai
- Korlátozott integrációs lehetőségek
- A korábbi bejegyzések áttekintése bonyolult lehet
Toggl árak
- Toggl Track Free
- Toggl Track Starter: 9 USD/hó felhasználónként
- Toggl Track Premium: 18 USD/hó felhasználónként
- Toggl Track Enterprise: Vegye fel a kapcsolatot a Toggl-lal egyedi árazási tervért.
- Toggl Plan Team: 8 USD/hó felhasználónként
- Toggl Plan Business: 13,35 USD/hó felhasználónként
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.
Toggl értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)
7. Evernote
Már tudjuk, hogy az Evernote jegyzetelő alkalmazásként hűséges rajongói bázist szerzett magának, de a platform mára egy all-in-one feladatkezelő eszközzé fejlődött. Újonnan bevezetett Tasks funkciója jegyzetelést és feladatvégzést is magában foglal –a feladatokat közvetlenül a jegyzetekhez lehet hozzáadni, így nem kell a jegyzetelő alkalmazás és egy külön feladatkezelő között váltogatni. ?
A drágább csomagokat előfizető felhasználók számára együttműködési funkciók is rendelkezésre állnak. Feladatokat rendelhet hozzá, nyomon követheti azok előrehaladását, és akár más együttműködési eszközökhöz, például a Google Drive-hoz, a Gmailhez, az Outlookhoz, a Slackhez és a Microsoft Teamshez is kapcsolhatja jegyzeteit.
Az Evernote feladatkezelési funkciói talán azoknak a legalkalmasabbak, akik már jegyzetelésre használják. Ugyanakkor a platform ingyenes verziója elmarad más időgazdálkodási eszközök kínálatától.
Az Evernote legjobb funkciói
- Ismétlődő feladatok gyors beállítása
- Hatékony feladat-rendezés és szűrés
- Offline hozzáférés
- Könnyen integrálható olyan együttműködési platformokkal, mint a Microsoft Teams
- Kulcsszókeresés képekben, dokumentumokban és PDF-fájlokban
Az Evernote korlátai
- A szinkronizálás lassú lehet
- Hasonló megoldásokhoz képest drága
Evernote árak
- Ingyenes
- Személyes: 14,99 USD/hó felhasználónként
- Professzionális: 17,99 USD/hó felhasználónként
- Csapatok: 19,99 USD/hó felhasználónként, minimum két felhasználó
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.
Evernote értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 1900 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)
8. SmartTask
A SmartTask sokféle funkcióval rendelkezik: feladatkezelést, projektmenedzsmentet és CRM-funkciókat egyesít egy helyen. Főként távoli munkaerő-menedzsmentre és alkalmazottak ütemezésére tervezték.
A SmartTask intuitív feladatkezelő rendszerrel rendelkezik – a feladatokat közvetlenül az alkalmazásban vagy e-mailek továbbításával lehet hozzáadni. Megadhatja azoknak a kapcsolódó feladatoknak a függőségét is, amelyeket egy bizonyos sorrendben kell elvégezni.
A mobil, asztali és e-mailes emlékeztetőnek köszönhetően a platform biztosítja, hogy egyetlen fontos feladat se maradjon elvégezve. A címkézési rendszer segítségével szűrhetők a különböző projektekben szereplő hasonló feladatok. A feladatok átrendezése a drag-and-drop funkcióval nagyon egyszerű.
A feladatokra fordított időt manuálisan vagy időzítővel is nyomon követheti, bár ez csak fizetős funkcióként érhető el. A SmartTask jelenleg 13 natív integrációt kínál.
A SmartTask legjobb funkciói
- Fejlett feladat szűrés
- Kommunikációs funkciók, mint például a feladatokhoz való hozzászólás, csevegés és videokonferencia
- Öt testreszabható nézet
- Időkövető fizető felhasználók számára elérhető
A SmartTask korlátai
- Egyes felhasználók kissé bonyolultnak találják a felhasználói felületet.
- A mobilalkalmazások néha lassúak lehetnek.
- Korlátozott natív integrációk
A SmartTask árai
- Örökre ingyenes
- Prémium: 7,98 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 10,98 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: A részletekért vegye fel a kapcsolatot a SmartTask-kal.
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.
SmartTask értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)
9. Google Tasks
A Google Tasks ingyenes, önálló alkalmazásként érhető el Android és iOS rendszerekre, és tökéletesen integrálódik a webes Google Workspace környezetbe.
Ez a felhasználóbarát eszköz lehetővé teszi a feladatok rendezését, kezelését és befejezettként való megjelölését különböző listákon belül. Ezenkívül lehetővé teszi a Google Chat üzenetek feladatokká alakítását, a prioritást élvező feladatok kijelölését és azok listákba rendezését.
A Google Tasks még kényelmesebbé teszi a használatát azzal, hogy a Google Assistant segítségével hangutasításokkal is beállíthat emlékeztetőket.
Bár nem rendelkezik sok fejlett funkcióval, egyszerű kialakítása miatt azok számára is elérhető választás, akik alapvető, de hatékony feladatkezelő eszközt keresnek.
A Google Tasks legjobb funkciói
- A Google Workspace együttműködési ökoszisztéma része
- A feladatok a Gmail oldalsó panelen jelennek meg.
- Lehetővé teszi a csevegőüzenetek feladatokká alakítását
- Feladatok prioritásainak meghatározása
A Google Tasks korlátai
- Nincs testreszabási lehetőség
- Online hozzáférés és Google-fiók szükséges
A Google Tasks árai
- Ingyenes
Google Tasks értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (10+ értékelés)
- TrustRadius: 7,9/10 (40+ értékelés)
10. Any. do
Akár személyes teendőket kezel, akár csapatprojektet vezet, az Any. do mindig a segítségére lesz. Használja korlátlan számú feladatot és alfeladatot tartalmazó teendőlistaként – a prémium előfizetők ismétlődő feladatokat is létrehozhatnak, és színes címkékkel jelölhetik meg őket.
A csapatok számára együttműködési és projektmenedzsment funkciók állnak rendelkezésre. Feladatokat és alfeladatokat rendelhet hozzá, határidőket oszthat meg, és a csevegési funkciónak köszönhetően valós időben beszélgethet csapattagjaival.
A feladatokat az összes eszközön szinkronizálhatja, és prioritás és kategória szerint rendezheti őket. Az Any. do emlékeztetői az Amazon Alexa, a Google Assistant és a Siri alkalmazásokkal is kompatibilisek, de a határidőt érdemes kétszer ellenőrizni – ha nem figyel, minden hozzáadott feladat ma esedékes lehet!
Any. do legjobb funkciói
- Több mint 100 munkafolyamat-sablon
- Emlékeztetők szinkronizálása különböző eszközök között
- Színkóddal jelölt feladatok
- Több mint 5000 alkalmazáshoz csatlakozik a Zapier segítségével
Any. do korlátozások
- Egyes felhasználók kényelmetlennek tartják, hogy az új feladatok alapértelmezett határideje „ma”.
- A befejezett feladatok törlése nehézkes lehet
Any. do árak
- Személyes: Ingyenes
- Prémium: 3 USD/hó
- Csapatok: 5 USD/hó felhasználónként
*Az összes feltüntetett ár az éves számlázási modellt jelenti.
Any. do értékelések és vélemények
- G2: 4. 1/5 (190+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)
Találd meg a csapatodnak legmegfelelőbb TickTick alternatívát!
A feladatok közötti egyensúlyozás olyan, mint macskák terelgetése – teljesen őrültté válhat! ?
A feladatkezelő alkalmazások segítségünkre sietnek, és a kaotikus feladatokat termelékenységi szimfóniává alakítják. A legjobb TickTick alternatíváink biztosan a szuperhősök ebben a történetben!
Válasszon egyet, és pillanatok alatt készen áll majd a ninja prioritáskezelési mozdulatok, az együttműködés varázslatos technikái, az időkövetés mestersége és az integráció szuperereje alkalmazására! ?