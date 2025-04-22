10 ingyenes napi tervező sablon Word, Excel és ClickUp formátumban

Ön irányítja a napját, vagy éppen fordítva?

Egy nap soha nem lehet elég hosszú ahhoz, hogy mindent elvégezz, amit szeretnél, és a rossz feladatmegoldás csak ront a helyzeten. Persze, ha nem veszed át időben a ruháidat a tisztítóból, az nem jelent nagy problémát, de ha lemaradsz egy fontos megbeszélésről, az már igen!

Ha kaotikus a napirendje, akkor elengedhetetlen, hogy az idő ura legyen, ne pedig rabja. Ebben segítenek a napi tervezők és a napi tervező sablonok, amelyek szó szerint megmentik a napját!

Ezek a sablonok lehetővé teszik, hogy gondosan megtervezze a napirendjét, így önszabályozhatja a figyelemelterelő tényezőket és maximalizálhatja a termelékenységét. Ebben a cikkben bemutatjuk a 10 legjobb napi tervező sablont, amelyek elősegítik az intelligens prioritások meghatározását és a koncentrált munkavégzést. ⌛

Mi az ingyenes napi tervező sablon?

A napi tervezőknek sokféle neve van: személyes szervező, ütemező vagy akár napi napló. Hagyományosan egy kis könyv vagy iratgyűjtő. Bár a fizikai és nyomtatható napi tervezők esztétikailag vonzóak, nem igazán segítenek az ötletelésben és a hatékony ütemterv készítésében.

Ha világosabb szándékkal szeretné megtervezni a napját, egy digitális napi tervező sablon segíthet!

A Naptár nézetben könnyedén áthúzhatja a feladatokat, hogy szerkessze a határidőket, új feladatokat hozzon létre vagy eltávolítsa őket a ClickUp-ból.

A sablon megfelelő keretet biztosít egy tevékenységekkel teli napi ütemterv megtervezéséhez. Ahelyett, hogy a semmiből kezdené a tervezést, kitöltheti a sablon előre elkészített szerkezetét. Ez lerövidíti a tervezési időt, és megszünteti a szétszórt napok szervezésével járó túlterheltséget és stresszt.

Üzleti szempontból a sablon különösen hasznos a csapatmenedzsmentben. Segít a projektfeladatok prioritások és határidők szerint történő szervezésében, így mindenki számára kezelhetővé téve a munkaterhelést.

Mi teszi jóvá egy napi tervező sablont?

Az Önnek szükséges napi tervező sablon típusa attól függ, hogy személyes vagy üzleti célokra szeretné-e használni. A jó napi tervezőknek azonban van néhány közös jellemzőjük, például:

Testreszabhatóság : Különböző célokra alkalmas ütemezéshez kell alkalmasnak lennie, lehetővé téve az elemek hozzáadását vagy törlését, a feladatok fontossági sorrendbe állítását és alfeladatok hozzáadását.

Világos felépítés : Kerülje a zsúfolt sablonokat. A minőségi sablonok jól szervezett, könnyen követhető formátumúak, és minden feladathoz helyet biztosítanak a részletek hozzáadására.

Együttműködés támogatása : A nagy csapatok (vagy családok) napi tervezői támogatniuk kell az együttműködést olyan funkciókkal, mint a valós idejű szerkesztés, a feladatok megosztása és az állapotfrissítések.

Színkódolási lehetőségek : A színkódolás : A színkódolás bizonyítottan javítja a termelékenységet. A sablon lehetővé teszi, hogy színekkel jelölve vizualizálja a különböző feladatok sürgősségét (és szórakoztatóvá tegye őket!).

Nyomon követhetőség: Segítségével nyomon követheti a feladatok előrehaladását a nap folyamán, és jelentésekkel és elemzésekkel támogathatja a termelékenységre alapuló döntéseket.

10 napi tervező sablon, amit érdemes használni

Több tucat lehetőséget megvizsgáltunk, és kiválasztottuk a ClickUp, a Word és az Excel 10 legjobb napi tervező sablonját, amelyek tökéletes egyensúlyt teremtenek a funkcionalitás és a vizuális vonzerő között. Akkor lássunk is hozzá!

1. ClickUp napi tervező sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp napi tervező sablon

Jobb időgazdálkodási készségek, kevesebb stressz és nagyobb termelékenység – nem hangzik ez álomszerűen? Valósítsa meg ezt a ClickUp napi tervező sablonjával!

Ez a könnyen használható sablon lehetővé teszi, hogy a feladatokat személyes, munkahelyi vagy célokként szervezze. Többféle elrendezéssel is áttekinthető képet nyújt.

Alapértelmezés szerint a sablon feladatlistája két részre van osztva:

Szokáskövető: Ismétlődő tevékenységekhez, mint például edzőterembe járás, jelentések készítése, számlák fizetése vagy jóga Személyes feladatok: egyszeri feladatokhoz, például orvosi vizsgálathoz vagy ügyfélmegbeszéléshez

Állítson be határidőket, rangsorolja a feladatokat, használjon státuszokat, és adjon hozzá oszlopokat a személyre szabáshoz. A Habit Tracker (Szokáskövető) részben található sorozat-számláló segít a pályán maradni, és a célok elérésével sikerélményt nyújt.

A Custom Fields (Egyéni mezők) segítségével tovább testreszabhatja a teendőlistáját, amely lehetővé teszi a kategóriákba sorolást olyan címkék alapján, mint Kapcsolatok, Munka, Személyes fejlődés, Egészség vagy bármely más, Önnek fontos kategória. A beépített színes kódolás segítségével egy pillantással felismerheti a prioritást élvező kategóriákat.

Tartsd kézben a napodat a ClickUp Views segítségével – ellenőrizd az előrehaladásodat egy kártyás Kanban táblán vagy naptárban, és szerezz reális képet arról, hogyan kellene kinéznie a megvalósítható napirendednek.

2. ClickUp napi napló sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp napi napló sablon

Mely feladatok és tevékenységek emésztik fel a napod jelentős részét és energiádat? Ha kíváncsi vagy rá, próbáld ki a ClickUp napi napló sablonját. Ez forradalmi változást hoz a gyors ütemű iparágakban – mint például az építőipar vagy az agilis szoftverfejlesztés –, ahol elengedhetetlen a napi haladás nyomon követése.

Használja a sablont a következőkre:

Hozzon létre egy naplófájlt a semmiből (ajánljuk, hogy adjon hozzá dátum-, feladat-, jegyzet- és időoszlopokat). Használja az egyéni mezőket a feladatok és alfeladatok kategorizálásához. Állítsd fel a prioritásokat Tekintse át az előrehaladást (ideális esetben minden nap), hogy azonosítsa a termelékenységet gátló tényezőket.

Emellett csapat-szintű naplókat is létrehozhat, közvetlenül hozzárendelhet feladatokat, jelölheti a befejezett feladatokat, és felelősségre vonhatja az alkalmazottakat a határidők elmulasztása esetén. A projektmenedzserek számára a sablon egyszerűsíti a napi napló nyomon követését olyan eszközöknek köszönhetően, mint a címke szűrők, a feladat automatizálás és a ClickUp AI.

A csapat termelékenységének növelése érdekében csatlakoztassa a ClickUp-ot a Toggl -hoz, egy népszerű időkövető platformhoz. Az integráció lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse az egyes feladatokba fektetett időt, betekintést nyerjen a folyamatok hatékonyságába, és pontosabb napi naplókat készítsen.

3. ClickUp napi órarend-sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp napi órarend-sablon

Több kell, mint egyszerű napi feladatlisták? Lépj egy szinttel feljebb, és óránkénti ütemezéssel dolgozz a ClickUp napi órarend-sablonjával. ⌚

Ez a sablon szakaszokra van felosztva, amelyek egyetlen ablakban jelenítik meg a feladatok időkereteit. Ideális operatív csapatmenedzsmenthez, mivel lehetővé teszi a vezetők számára, hogy a projekt ütemtervét az alkalmazottak rendelkezésre állásához igazítsák.

Használja ki a sablon kiváló nézetét – napi ütemterv, napi munkafolyamat, távollétek és táblázat – a csapat feladatait és az óránkénti határidőket nyomon követni. A sablon drag-and-drop funkciójának köszönhetően könnyedén áthelyezheti a feladatokat.

Használja a Napi ütemterv nézetet, hogy a feladatokat kártyákként jelenítsen meg a naptárban. A kártyákra kattintva ellenőrizheti a tevékenységek részleteit.

A Napi munkafolyamat nézet a határidők szerint csoportosított feladatokat sorolja fel. Személyre szabhatja az elrendezést az olyan egyéni mezők rendezésével, mint a megbízottak, a vezetők, a becsült idő és a megjegyzések.

Az Absences View egy Kanban-tábla, amely a távollévő alkalmazottak miatt kezeletlenül maradt feladatokat mutatja be. A feladatok a távollét okai alapján vannak csoportosítva – például betegszabadság vagy sürgősségi szabadság –, ami több kontextust ad az erőforrások újraelosztásához.

A Board View, szintén egy Kanban elrendezés, a feladatokat azok státusza szerint jeleníti meg, például To-Do (Teendő) vagy Closed (Zárt).

4. ClickUp alkalmazott napi tevékenységi jelentés sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp alkalmazott napi tevékenységi jelentés sablon

Az előző opcióhoz hasonlóan a ClickUp Employee Daily Activity Report Template (ClickUp alkalmazottak napi tevékenységi jelentés sablonja) segítségével szemmel tarthatja alkalmazottai napi teljesítményét.

A sablon célja, hogy feltárja a termelékenységi hiányosságokat és a folyamatok végrehajtásában előforduló hibákat. Emellett célja, hogy felváltsa a minden csapattaggal folytatott kimerítő egyéni feladatmegbeszéléseket, és személyre szabott ütemterveket készítsen, amelyek megakadályozzák a kiégést. ✅

Alapértelmezés szerint az elrendezés három fő szakaszra van felosztva, hogy bemutassa a heti munkaterhelést.

Az első rész a Teljesítmények, amely felsorolja a befejezett tevékenységeket. Minden tevékenységnél feltüntetik a befejezés dátumát és az ahhoz szükséges időt.

A második rész, a Folyamatban lévő tevékenységek, a folyamatban lévő feladatokra összpontosít. Az alkalmazottak megjegyzéseket hagyhatnak a sablonon, hogy tájékoztassák vezetőjüket, ha segítségre van szükségük bizonyos feladatok elvégzéséhez.

A harmadik szakasz a Közelgő tevékenységeket tartalmazza. Használja a jövőbeli feladatok prioritás szerinti nyomon követésére és szükség esetén további támogatás hozzárendelésére.

5. ClickUp projekttervező sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp projekttervező sablon

Az új projekt megszerzésének izgalma elhalványulhat, ha elkezded a legapróbb részletekig megtervezni.

Természetesen ez csak akkor igaz, ha nem a ClickUp projekttervező sablont használja!

Ez a sablon teljes ellenőrzést biztosít a munkafolyamat minden aspektusa felett, a költségvetés tervezésétől az elvárások meghatározásán és a haladás nyomon követésén át. Használja a projekt hatókörének dokumentálására, a csapat feladatkörének meghatározására, az erőforrások elosztására és a befejezés határidejének megtervezésére.

A sablon több nézetet tartalmaz, amelyek segítségével különböző perspektívákból elemezheti a projektet. Például a Projekttevékenységek nézet a projekt egészére vonatkozó feladatokat sorolja fel, azok aktuális státusza szerint kategorizálva. Testreszabhatja a listát a határidők, az időtartam, a megbízottak, a ráfordítás és a kockázat alapján, hogy megalapozott döntéseket hozhasson.

Egyéb hasznos nézetek:

Költségvetés-nyomkövető nézet : minden feladat költségvetésének beállítása és nyomon követése

Projektpanel nézet : A feladatok erőfeszítésük szintje alapján történő csoportosításához

Naptár nézet : A jövőbeli időszakokra tervezett feladatok naptár formátumban történő megjelenítéséhez.

Útvonal nézet: A különböző projekttevékenységek ütemtervének értékeléséhez és : A különböző projekttevékenységek ütemtervének értékeléséhez és a feladatok függőségének azonosításához.

Adjon prioritási címkéket a feladatokhoz, és ismerje fel előre a befejezés kockázatait. Ez megkönnyíti a változások közlését az érdekelt felekkel vagy a szállítási tervek frissítését – így mindig Ön irányít!

6. ClickUp ünnepi tervező sablon

https://clickup.com/templates/holiday-planner-t-234026071 ClickUp ünnepi tervező sablon

A munkavállalók szabadságainak összehangolása javítja a munkahelyi átláthatóságot és biztosítja, hogy a csapat teljesítménye összhangban legyen, anélkül, hogy az utolsó pillanatban stressz alakulna ki. De legyünk őszinték, ez a feladat önmagában is hatalmas gondot jelent.

Ebben az esetben a ClickUp Ünnepi Naptár Sablon az Ön titkos fegyvere!

A tervező egyszerű formátumú: kezdje azzal, hogy megkéri csapattagjait, töltsék ki a szabadságkérelem űrlapot (a sablonban található). Az űrlap olyan információkat gyűjt, mint a szabadság kategóriája, az osztály, a szabadság típusa (fizetett vagy fizetés nélküli), a hónap és az időtartam.

Ez az információ a Ünnepek nézetben jelenik meg, amely segít a vezetőnek jóváhagyni vagy elutasítani a közelgő ünnepnapokat és szabadságkérelmeket, valamint azok státusza szerint kategorizálni őket.

A Naptár nézet ugyanazokat az információkat jeleníti meg, de naptár formájában, hogy jobban tudd kezelni az idődet. Használd, hogy értékes betekintést nyerj az ütemtervekbe, és észrevedd az átfedéseket, a függőségi figyelmeztetéseket és az ütemterv-ütközéseket.

Számviteli csapata imádni fogja a Szabadságok nézet funkciót! Ez a szabadságkérelmeket fizetett és fizetetlen kategóriákba sorolja, majd státuszuknak megfelelően címkézi őket: Új kérelem, Felülvizsgálat, Elutasítva, Törölve és Jóváhagyva.

Csapatépítő kirándulást tervez? Szerencséje van! Ez a sablon a repülőjáratok és szállodák logisztikájának összefoglalásával a személyzeti utazások tervezésében is segítségére lehet. Ez lesz a központi hely, ahol útleveleket, jegyeket és foglalási információkat tárolhat.

7. ClickUp napi jegyzetek sablon

Töltse le ezt a sablont ClickUp napi jegyzetek sablon

Mindannyian voltunk már olyan helyzetben, hogy egy sürgős feladat elfelejtése miatt bajba kerültünk. Vagy mondjuk, hogy egy remek ötlet elillant a fejünkből, mert nem írtuk le.

Használja a ClickUp napi jegyzet sablonját, hogy ezek a kellemetlen helyzetek a múlté legyenek!

Ez a napi tervező sablon több, mint egy digitális jegyzetfüzet, amelybe feljegyezheti gondolatait. Ez egy hatékony eszköz jegyzetek, teendőlisták , ötletek és minden más kategorizálására. Minden hozzáadott részlet egy helyen található és könnyen elérhető.

Kezdje azzal, hogy kitölti a sablonhoz tartozó napi jegyzetlapot. Adja meg a bejegyzés típusát, hogy beírhassa a tartalmat. Minden bejegyzéshez magyarázó megjegyzéseket is hozzáadhat, hogy nyomon követhesse napi ütemezését.

A bejegyzések két nézetben jelennek meg: Jegyzetek és Tábla. Az előbbi a jegyzeteket típusuk alapján listákba csoportosítja, míg az utóbbi kártyákká alakítja őket, és a befejezési állapotuk szerint kategorizálja őket.

Érdemes megjegyezni (szójáték szándékkal), hogy a sablon 100%-ban testreszabható – törölhet, szerkeszthet és új mezőket adhat hozzá, vagy kiegészítheti feljegyzéseit mellékletekkel, például fotókkal, táblázatokkal vagy grafikonokkal.

A sablon másik átgondolt eleme a nyugtató kialakítás és a nyugodt színek, amelyek segítik a stresszszintet kordában tartani a különösen mozgalmas napokon, amikor minden napi feladatot nyomon kell követni.

8. Excel napi tervező sablon a Vertex42-től

Használja ezt az Excel sablont feladatait, terveit és tevékenységeit nyomon követéséhez.

Egyszerű, nyomtatható napi tervező sablont keres táblázatkezelő formátumban? A Vertex42 Excel napi tervező sablonja pontosan az lehet, amire szüksége van a saját személyes tervezőjeként.

A napi tervező egyszerre két napra szól, és nagyon részletes szakaszokból áll, tetején egy kis naptárral. A fő rész a következő három oszlopból áll:

Ne feledje: Használja az évfordulók, prioritások, felhívandó személyek listájának és várható kiadásoknak a hozzáadásához. Találkozók: Ez az oszlop a nap órákonkénti mikroszintű tervezéséről szól. Az időintervallumok 15 perces lépésekre vannak felosztva, hogy megkönnyítsék a napi feladatok ütemezését. Megjegyzések: Írjon le mindent, amiben nem bízik a memóriájában.

A sablonhoz két további lap is tartozik: Események és Ünnepek. Használja őket születésnapok, évfordulók, munkaszüneti napok és szabadságok nyomon követésére.

A sablon használatához nem kell sokat kitalálni. Töltse le, és kap egy tervezőt, amelynek alapértelmezett dátuma február 14. Ez valami titkos trükk, hogy kigúnyolják az egyedülállókat? Lehetséges. ♥️

Természetesen nem kell ragaszkodnia a Valentin-naphoz – kattintson a dátum cellára, és pillanatok alatt frissítheti azt. Szabadon módosíthatja az alapértelmezett betűtípust, a szövegméretet és a stílust.

9. Word napi tervező sablon a TemplateLab-tól

Ez az egyszerű Word napi tervező sablon segíthet nyomon követni a találkozóidat és jegyzeteket készíteni a termelékenység növelése érdekében.

A rossz napok mindenkit érinthetnek. Olyan borongós időszakokról beszélünk, amikor nehéz motiváltnak maradni. A TemplateLab Word napi tervező sablonja egyszerű kialakításával segít átvészelni ezeket a napokat.

Ez a minimalista napi tervező sablon szerkeszthető a Microsoft Word programban, de kinyomtathatja és a régi módszer szerint kitöltheti. ✏️

Alapértelmezés szerint a sablon a következő tervezőoldalakat tartalmazza, amelyek segítenek egy átfogó ütemterv elkészítésében:

Találkozók Sürgős Emlékeztető Étkezés-nyomkövető Hálás vagyok Megjegyzések

Nincs szüksége néhány szakaszra? Törölje őket! Át szeretne nevezni egy-két szakaszt? Megteheti! A dokumentum frissítő aqua színei elősegíthetik a relaxációt, ha nem érzi magát a legjobban.

Ez a napi tervező Word-sablon 5 órától kezdődő, 30 perces időközönként felvett időpontokat tartalmaz.

10. Nyomtatható napi tervező teendőlista az On Planners-től

Használja az On Planners nyomtatható napi tervezőjének teendőlistáját, hogy nyomon kövesse napi szokásait, prioritásokat állítson fel és teendőlistákat készítsen.

Ha egy elegáns, szürkés témájú napi tervező sablont keres, akkor az On Planners nyomtatható napi tervező teendőlistája biztosan tetszeni fog.

A sablon a következő szakaszokat tartalmazza:

napi rutinod 3 legfontosabb prioritása Fontos feladatok és időpontok Egyéb teendők Vízfogyasztás-nyomkövető Gyakorlat Megjegyzések

Két, az egészségnek szentelt szakasszal – Vízfogyasztás-nyomkövető és Testmozgás – ez a sablon fantasztikus választás azok számára, akik tudatos életmódváltásra törekednek és fizikailag aktívak szeretnének maradni.

A sablont letöltés előtt testreszabhatja. Töltse ki a Kezdési dátum és Befejezési dátum mezőket , hogy személyre szabott jegyzetfüzetet készítsen. Határozza meg a végleges elrendezést és a vágási pontokat, majd nyomtasson ki egyszerre több oldalt!

Szeretné elkerülni a nyomtatás szén-dioxid-kibocsátását? A letöltési oldalon válassza a Digitális opciót a Nyomtatható helyett, hogy a tervezőt iPadjén, reMarkable táblagépén, Kindle Scribe-on, Onyx Boox-on vagy Supernote-on használhassa.

Napi tervező sablonok: a jegyed a precízség földjére

A terv nélküli cél csak egy kívánság – ez egy közhely, de igaz is. Ha nem tudod kezelni az idődet, bűntudatot és alacsony önértékelést fogsz érezni.

A napi tervező sablonok szárnyra bocsátják vágyait, legyen szó családi nyaralás szervezéséről, új projekt kezeléséről vagy tartalomnaptár készítéséről.

Bízzon a felsorolt sablonjainkban, amelyek segítenek megszüntetni a zavaró tényezőket és gyorsabban elérni céljait. Nincs helye a bűntudatnak, ha elkezd eredményesen dolgozni!