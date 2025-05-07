A 15 legjobb Evernote-alternatíva és versenytárs 2025-ben

Évek óta hűséges Evernote-felhasználó vagyok. De a legutóbbi korlátozások a ingyenes csomaggal kapcsolatban kezdtek elriasztani.

Ezen felül szükségem van egy jegyzetalkalmazásra, amelyet személyes és szakmai jegyzetek készítésére egyaránt használhatok, és amely több eszközön is szinkronizálható, zökkenőmentesen integrálható más eszközökkel, feladatokat hozhatok létre és nyomon követhetem azok előrehaladását, valamint AI segítségével felgyorsíthatom a munkámat.

Az Evernote számos követelménynek megfelel, de a legtöbb általunk kívánt funkció vagy fizetős, vagy nem elérhető. Bár fontolóra vettem a frissítést, hogy hozzáférhessek a fejlett funkciókhoz, az ár túl magasnak tűnik, mivel még mindig külön feladatkezelő eszközbe kell befektetnem.

Így hát elkezdtem kutatni az Evernote alternatívái után. Ebben a cikkben megosztom veletek a 15 legjobb választásomat, amelyek kiváló értéket kínálnak, miközben költséghatékonyak is.

👀 Tudta? A jegyzetelés hatalmas, 6-szorosára növeli az esélyét, hogy valamire emlékezzen! A jegyzetek használatával 34% az esélye, hogy emlékezzen valamire, míg jegyzetek nélkül ez az esély csupán 5%.

⏰60 másodperces összefoglaló Íme a 15 ajánlott Evernote-alternatíva listája: ClickUp (A legjobb AI-alapú jegyzeteléshez és dokumentumkezeléshez) Microsoft OneNote (a legjobb hangjegyzetekhez) Apple Notes (A legjobb személyes jegyzetek készítéséhez) Notion (A legjobb multimédiás jegyzeteléshez) Obsidian (A legjobb vizuális jegyzeteléshez) Google Keep (A legjobb a rendezett felületének köszönhetően) Joplin (A legjobb offline jegyzeteléshez) Bear (A legszebb témákhoz) UpNote (A legjobb a koncentrált jegyzeteléshez) Simplenote (A legjobb minimalista felület) Zoho Notebook (A legjobb intuitív jegyzetek szervezéséhez) Dropbox Paper (A legjobb professzionálisan formázott jegyzetekhez) Reflect Notes (A legjobb a jegyzetek összekapcsolásához) Quip (A legjobb dokumentumok és táblázatok közös szerkesztéséhez) Nimbus Note (A legjobb kutatási anyagok összeállításához)

Az Evernote korlátai

Az Evernote ingyenes verziója jelentősen korlátozottá vált. Csak 50 jegyzetet és egy jegyzetfüzetet hozhatsz létre, ami nagy projektekhez nem elegendő.

Továbbá csak egy eszköz használatára korlátozza a felhasználókat, és a havi feltöltési mennyiséget 250 MB-ra korlátozza. Tehát ez már nem megfelelő megoldás, ha nagyobb fájlokat kell tárolnia, vagy több platformon keresztül szeretne hozzáférni a jegyzetekhez.

Ha a hatékony együttműködési funkciók és a feladatkezelés prioritás számodra, akkor valószínűleg csalódni fogsz. Az Evernote csak alapvető együttműködési funkciókat kínál, mint például a jegyzetek megosztása és megjegyzések hozzáadása, valamint a jegyzetekbe teendők felvétele.

Bár ezek hasznosak lehetnek csapatmunkában történő dokumentumok feldolgozásához, nem felelnek meg olyan projekteknek, amelyekhez robusztusabb eszközökre van szükség a feladatok nyomon követéséhez, az előrehaladás figyelemmel kíséréséhez és az eredmények értékeléséhez.

Az Evernote alternatívái egy pillanat alatt

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a legjobb Evernote-alternatívák legfontosabb funkcióit és árait:

Legalkalmasabb Kiemelkedő jellemzők Árak ClickUp Mesterséges intelligenciával támogatott jegyzetelés és dokumentumkezelés ClickUp Docs, ClickUp Notepad, ClickUp Brain Örökre ingyenesKorlátlan: 7 USD/hó felhasználónkéntÜzleti: 12 USD/hó felhasználónkéntVállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatotA ClickUp Brain minden fizetős csomagban elérhető, 7 USD/hó/tag/munkaterület áron. Microsoft OneNote Hangjegyzetek Hangfelvételek átírása Ingyenes Apple Notes Személyes jegyzetek Szöveg beolvasása, dokumentumok beolvasása Ingyenes iOS-felhasználók számára Notion Multimédiás jegyzetelés Notion Docs, Synced Block FreePlus: 12 USD/hó felhasználónkéntBusiness: 18 USD/hó felhasználónként Enterprise: Egyedi árazásNotion AI 10 USD/hó felhasználónként Obsidian Vizuális jegyzetelés Canvas, Grafikus nézet Személyes használat: Ingyenes Kereskedelmi használat: 50 USD/év felhasználónként (éves számlázás) Google Keep Rendezett felület Emlékeztető, éjszakai mód Ingyenes Joplin Offline jegyzetelés Markdown IngyenesAlap: 2,99 € (~3,1 $)/hóPro: 5,99 € (~6,2 $)/hóCsapatok: 7,99 € (~8,3 $)/hó Bear Gyönyörű témák Keresés fotókban/PDF-fájlokban, rajzolás ujjal vagy Apple Pencil-lel IngyenesBear Pro: 2,99 USD/hó UpNote Célzott jegyzetelés Fókusz mód, terek IngyenesUpNote Premium: 1,99 USD/hó vagy 39,99 USD életre szóló előfizetés Simplenote Minimalizmus Automatikus biztonsági mentések Ingyenes Zoho Notebook Intuitív jegyzetek szervezése Smart Card IngyenesNotebook for Business: 4,99 USD/hó felhasználónként Dropbox Paper Professzionálisan formázott jegyzetek Multimédia beágyazás Bármely Dropbox-fiókkal ingyenesen elérhető Reflect Notes Jegyzetek összekapcsolása Hangjegyzetek átírása a Reflect AI segítségével 10 USD/hó (éves számlázás) Quip Együttműködés dokumentumok és táblázatok terén Beépített csevegő funkció dokumentumokhoz és táblázatokhoz Quip Starter: 12 USD/hó felhasználónkéntQuip Plus: 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)Quip Advanced: 100 USD/hó felhasználónként (éves számlázás) Nimbus Note (most FuseBase) Kutatási anyagok összeállítása és jegyzetek rendszerezése OCR képernyőképekhez 3 fős csapat esetén az árak a következők: Essentials: 48 USD/hóPlus: 123 USD/hóUltimate: 248 USD/hó

🧠Érdekesség: Sokrates, a híres filozófus, a jegyzetelés legfőbb ellenzője volt. Úgy gondolta, hogy a leírás lusta gondolkodókká teszi az embereket. Szerencsére tanítványa, Platón nem értett egyet ezzel az elképzeléssel, és mindent leírt!

A 15 legjobb Evernote-alternatíva

Íme azok a jegyzetelő programok, amelyeket jobbnak találtam az Evernote-nál:

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú jegyzeteléshez és dokumentumkezeléshez)

A ClickUp funkciói meghaladják egy egyszerű jegyzetelő alkalmazás lehetőségeit. Lehetővé teszi számomra, hogy távoli csapatommal együttműködjek (szinkronban vagy aszinkronban), jegyzeteket/dokumentumokat közösen szerkesszek és osszak meg, valamint ötleteket nyomon követhető feladatokká alakítsak.

Már nem kell több alkalmazást használnom a jegyzetek készítéséhez és a feladatok kezeléséhez – a ClickUp, mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, összefogja a feladatokat, a dokumentumokat, a csevegést és még a hatékony AI funkciókat is, így időt és pénzt takarítok meg.

Összességében ez sokkal hatékonyabbá teszi a munkámat.

Így használjuk a ClickUp-ot a csapatommal:

a. Dokumentumok közös szerkesztése a csapattagokkal

Használja a ClickUp Docs alkalmazást Készíts ötleteket, írj és szerkessz valós időben a csapatoddal a ClickUp Docs segítségével.

Találkozók jegyzetelésére, projekttervek kidolgozására, blogok írására, szerződések és SOP-k megfogalmazására, illetve tudásbázisok létrehozására a ClickUp Docs felhőalapú tudáskezelő eszközt használjuk.

A ClickUp Docs segítségével valós időben dolgozhatunk a dokumentumokon a csapattal, megjegyzésekkel címkézhetjük a csapattagokat, feladatokkal láthatjuk el őket, szöveget konvertálhatunk ClickUp feladatokká, és nyomon követhetjük az előrehaladást. Emellett a /slash parancsokkal Markdown-t is használunk, és gyorsan formázhatjuk a szöveget (pl. pontok, vastag, dőlt és áthúzott betűk hozzáadásával).

Könnyű képeket, képernyőképeket, PDF-fájlokat, webes linkeket vagy más fájlokat közvetlenül a dokumentumba ágyazni. A biztonság érdekében testreszabható jogosultságokat állíthatok be a csapattagok, a vendégek vagy a nyilvános megosztás számára.

Több formázási lehetőség a ClickUp Docs-ban

A ClickUp hatalmas jegyzetkészítő sablonkönyvtára segít fenntartani a dokumentációnk egységességét. A munkaterületemen a leggyakrabban használt sablonok a ClickUp tudásbázis sablon és a ClickUp értekezletjegyzet sablon. A marketingtől, az üzemeltetésen, az IT-n, a könyvelésen és az értékesítésen át a kreatív és tervező csapatokig a ClickUp minden részleg számára kínál sablont.

b. Gyors jegyzetelés útközben

Készíts gyors teendőlistákat, és alakítsd azokat feladatokká a ClickUp Notepad segítségével!

A ClickUp Notepad segítségével gyorsan le tudom jegyezni az ötleteimet és a teendőimet, különösen akkor, ha valami eszembe jut, miközben más feladatokon dolgozom. Ez lehetővé teszi, hogy a munkafolyamat megszakítása nélkül rögzítsem a gondolataimat.

A ClickUp Task Checklists funkciójával szervezem a jegyzeteket és a teendőket, és ahogy elvégzem őket, kipipálom a listáról. Ezzel a funkcióval könnyedén átrendezhetem az elemeket drag-and-drop segítségével, és beágyazhatom a feladatokat, hogy egy világos, vizuális hierarchiát hozzak létre. A gazdag szerkesztési lehetőségek, mint például a fejlécek, pontok és színek hozzáadása, megkönnyítik a testreszabást.

A Notepad elérhető a ClickUp mobilalkalmazásában és Chrome-bővítményében, így bárhonnan jegyzeteket készíthetünk.

c. Gyors jegyzetelés AI segítségével

Összefoglalhatja a hosszú értekezletek jegyzetét és a projektdokumentumokat, szerkesztheti az írásos tartalmakat, és új tartalmakat hozhat létre a ClickUp Brain segítségével.

A kézi jegyzetelés mellett a ClickUp lehetővé teszi számunkra, hogy gyors betekintést nyerjünk a jegyzetekbe, és gazdagabbá teszi a jegyzetelési élményt a ClickUp Brain segítségével, a szerszám hatékony AI asszisztensével.

A ClickUp Brain segítségével a hosszú értekezletjegyzeteket kulcsfontosságú pontokra tudom sűríteni, így gyorsan áttekinthetem a fontos információkat anélkül, hogy minden apró részletet át kellene néznem. Emellett a fájljaim alapján kontextusfüggő tartalmat generál, és csökkenti a jegyzetek elkészítéséhez szükséges időt.

💡Profi tipp: Automatizálni szeretné a találkozók jegyzetelését? Használja a ClickUp AI Notetaker alkalmazást a találkozók leírásához és összefoglalásához. Minden találkozó után kereshető jegyzeteket és automatikus teendőket kap a beérkező levelek mappájába! Hangfelvétel, leírás és összefoglalás a ClickUp AI Notetaker segítségével

Nézze meg ezt a videót az AI használatáról a találkozók jegyzetelése során.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. A döntések rögzítésére szolgáló egységes rendszer hiányában a szükséges kulcsfontosságú információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

A ClickUp legjobb funkciói

Csevegj élőben csapattársaiddal, miközben jegyzeteken dolgozol a ClickUp Chat segítségével.

Testreszabhatod a betűméretet, a sortávolságot, a betűtípust, az oldal szélességét és még sok mást.

Koncentrálj egyszerre egy sorra a ClickUp Docs Focus Mode funkciójával

Kiemelje a fontos szövegrészeket a részletes jegyzetekben színekkel jelölt szalagokkal

Táblázatok létrehozása nagy adathalmazok vizualizálásához

A ClickUp korlátai

Van egy tanulási görbe

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp rendkívül intuitív és rugalmas... Most már mindent egy helyen tárolunk – az összes feladatunkat és jegyzetünket. Nagyon könnyű a megbeszéléseken eldöntött teendőket feladatokká alakítani, ami korábban nagy gondot jelentett.

A ClickUp sok mindent kínál egy helyen, például projektmenedzsmentet, brainstorming lehetőségeket, feladatkezelést, projekttervezést, dokumentumkezelést stb. Határozottan megkönnyítette az életünket, mivel könnyen használható, a felhasználói felület jól megtervezett, és a csapaton belüli és más csapatokkal való együttműködés is egyszerűbb. Jobban tudtuk kezelni a munkát, könnyen nyomon követhettük és jelenthettük a munkát, és a napi megbeszélések előrehaladása alapján a jövőbeli tervezés is egyszerű volt.

2. Microsoft OneNote (a legjobb hangjegyzetekhez)

via Microsoft OneNote

Diákként a Microsoft OneNote-ot használtam, hogy egy helyen tartsam nyomon az előadásokat, az órai jegyzeteket és a tanulási anyagokat. De még most is, mint szakember, használhatom találkozók jegyzetelésére vagy brainstorming üléseken.

Az egyik kedvenc funkcióm a hangfelvétel átírása. Egyszerűen rögzíthetem a megbeszéléseket vagy elmondhatom a gondolataimat, és a OneNote szinte azonnal szöveggé alakítja őket. Így jobban tudok koncentrálni a megbeszélések során a beszélgetésre, anélkül, hogy mindent le kellene írnom.

A Microsoft OneNote legjobb funkciói

Kérje meg a Copilotot (a Microsoft mesterséges intelligenciáját), hogy készítsen terveket, generáljon ötleteket vagy hozzon létre listákat az alapján, amin éppen dolgozik.

Használd az eszközt digitális rajztáblaként

Ossza meg jegyzeteit és dolgozzon rajtuk együtt csapattársaival

A Microsoft OneNote korlátai

Időbe telik a jegyzetek több eszközön történő szinkronizálása

A Microsoft OneNote árai

Ingyenes

Microsoft OneNote értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1800 értékelés)

3. Apple Notes (a legjobb személyes jegyzetekhez)

via Apple

Az Apple Notes tökéletes megoldás az iOS-felhasználók számára, akik útközben szeretnek jegyzeteket készíteni. Megállapítottam, hogy a jegyzetek zökkenőmentesen szinkronizálódnak az összes Apple-eszközömön, így mindig hozzáférhetek hozzájuk, függetlenül attól, hogy melyik eszközt használom.

Egyik különösen hasznos funkciója a dokumentum-beolvasó eszköz, amelynek segítségével gyorsan PDF-fájlokká konvertálhatom a papír alapú dokumentumokat, anélkül, hogy bármilyen külső alkalmazásra lenne szükségem.

Imádom ennek a jegyzetalkalmazásnak a szövegbeolvasási funkcióját is. Akár újságból, digitális képernyőről vagy bármilyen más felületről származik a szöveg, az alkalmazás könnyedén felismeri és másolja a szöveget a jegyzetembe.

Az Apple Notes legjobb funkciói

Hasonló jegyzeteket mappákba kategorizálhat

Jegyzetek keresése címkék alapján

Csatoljon fájlokat, hangfelvételeket, fényképeket és videókat a jegyzetekhez

Az Apple Notes korlátai

Nincsenek meg az alapvető funkciók a csapatmunkához

Apple Notes árak

Ingyenes iOS-felhasználók számára

Apple Notes értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

👀 Tudta? Az Apple Notes alkalmazással Siri segítségével teljesen kézmentesen készíthet jegyzeteket. Egyszerűen aktiválja Sirit, és mondja el hangosan gondolatait, emlékeztetőit vagy ötleteit, Siri pedig közvetlenül a Notes alkalmazásba írja le azokat.

4. Notion (a legjobb multimédiás jegyzeteléshez)

via Notion

Kipróbáltam a Notion Docs alkalmazást a találkozók jegyzetelésére és a csapatommal való együttműködésre a projekt követelményeinek kidolgozásában. Egy helyen tudtam összefogni és rendszerezni a különböző típusú tartalmakat, például kódrészleteket, matematikai egyenleteket, könyvjelzőket és emlékeztetőket.

Tetszett a Notion Wiki Synced Block funkciója is. Egy helyen létrehozhattam egy tartalmi blokkot, és azt több oldalon is újra felhasználhattam. Az eredeti blokkban végzett bármilyen frissítés automatikusan szinkronizálódott mindenhol, ahol azt használtam – nem kellett ugyanazokat a változtatásokat többször elvégezni.

A Notion legjobb funkciói

Valós időben és aszinkron módon együttműködhetsz a csapat tagjaival

Készíts terveket, írd le céljaidat és kövesd nyomon szokásaidat a Notion sablonjaival

Központosítsd tudásbázisodat a Wikikkel, és adj hozzá egy egyedi borítókép

A Notion korlátai

Van egy tanulási görbe

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 dollár/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A Notion AI havi 10 dollárért elérhető felhasználónként.

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 5900 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2400 értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

A Notion egy olyan all-in-one munkaterület, amelyet az igényeidnek megfelelően testreszabhatsz, így mindent megtehetsz, a jegyzeteléstől a feladatok kezeléséig. A legjobb az, hogy intuitív felhasználói felületének és praktikus keresőfunkciójának köszönhetően nagyon könnyű használni.

5. Obsidian (a legjobb vizuális jegyzeteléshez)

via Obsidian

Az Obsidian Canvas pluginja (amely az Obsidian felhasználók számára ingyenesen elérhető) a vizuális jegyzetelés középpontba állításával vonzott magához. Diagramokat rajzolhattam a projekttervek kidolgozásához, új ötleteket gyűjthettem, és képeket és PDF-fájlokat adhattam hozzá közvetlenül a jegyzetekhez.

Egy másik érdekes funkció is kiemelkedett számomra: a jegyzetek közötti kapcsolatok grafikus ábrázolásának lehetősége. Például több blogbejegyzés-ötletet is leírtam a tartalommarketinggel kapcsolatban. Az interaktív grafikon segítségével gyorsan azonosíthattam a hasonló ötleteket, és meg tudtam találni a mintát az ötleteim között.

Az Obsidian legjobb funkciói

Köss össze több jegyzetet, és hozd létre saját tudásbázisodat!

Hozzáférés a jegyzetekhez offline állapotban (az Obsidian Sync összevonja a változtatásokat, amikor internetkapcsolat áll rendelkezésre)

A jegyzetek verziótörténetének nyomon követése akár egy évig

Az Obsidian korlátai

Ideális személyes használatra, de nem annyira a közös munkához.

Az Obsidian árai

Személyes használat: Ingyenes

Kereskedelmi használat: 50 USD/év felhasználónként (éves számlázás)

Obsidian értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,9/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak az Obsidianról a valódi felhasználók?

Az Obsidian a legjobb jegyzetelő alkalmazás, amit eddig használtam, és az a képessége, hogy a jegyzeteket összekapcsolja és személyes wikibe szervezi, nagyon hasznos.

6. Google Keep (a legjobb a rendezett felületének köszönhetően)

via Google Keep

A Google Keep egy egyszerű és áttekinthető alternatíva az Evernote-hoz. Az egyik kedvenc funkcióm az éjszakai mód, amelynek köszönhetően az alkalmazás sokkal kíméletesebb a szememhez, amikor hajnali 2-kor használom.

Az emlékeztető funkció egy másik hasznos kiegészítés, amely segít abban, hogy ne felejtsd el a fontos feladatokat. Beállíthatok egy konkrét időpontot az emlékeztetőhöz, hozzáadhatok egy megjegyzést, és meghívhatom a csapattársaimat, hogy működjenek közre.

A Google Keep legjobb funkciói

A jegyzetek címkékkel történő kategorizálása

Jegyzetek rendezése listanézetben és rácsnézetben

Képek beágyazása a jegyzetekbe

A Google Keep korlátai

Az iOS 18 frissítés után Apple-eszközökön widgetként nem elérhető.

A Google Keep árai

Ingyenes

Google Keep értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (több mint 200 értékelés)

7. Joplin (a legjobb offline jegyzeteléshez)

via Joplin

A Joplin kipróbálása során mindent exportáltam az Evernote-ból enex formátumban, majd importáltam a Joplinba. Ez zökkenőmentesen működött. Az összes formázott tartalom tökéletesen konvertálódott Markdown formátumba. A legjobb az volt, hogy az összes mellékletet (képeket, PDF-eket, hangfájlokat) és még a metaadatokat is, például a földrajzi helyet és az időt is átvette.

De ami igazán meggyőzött a Joplinról, az az offline-first megközelítése. Ez lehetővé teszi, hogy bármikor hozzáférjek és szerkesszem a jegyzeteimet, még internetkapcsolat nélkül is. Ez számomra hatalmas előny, mivel gyakran szeretek utazás közben leírni az ötleteimet, és nem minden helyen van jó internetkapcsolat.

A Joplin legjobb funkciói

Személyre szabhatod az alkalmazást egyedi témákkal és Rich Text/Markdown szerkesztőkkel.

Ossza meg jegyzeteit csapattársaival a Joplin Cloud segítségével

Tartsa biztonságban jegyzeteit a végpontok közötti titkosítással

A Joplin korlátai

Nem kínál AI-alapú keresési javaslatokat

Joplin árak

Ingyenes

Alap : 2,99 € (~3,1 $)/hónap

Pro: 5,99 € (~6,2 $)/hónap

Csapatok: 7,99 € (~8,3 $)/hónap

Joplin értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡Profi tipp: Ha a jegyzetelés unalmasnak tűnik, próbálj ki különböző jegyzetelési módszereket, például a Cornell-módszert, a gondolattérkép-módszert és a diagrammódszert, és válaszd ki a számodra legmegfelelőbbet.

8. Bear (A legszebb témákhoz)

via Bear

A Bear a minimalizmust képviseli. A dizájn letisztult és egyszerű, a Markdown intuitív használata pedig megkönnyíti a jegyzetek formázását és rendszerezését. A dizájn mellett a Bear gyönyörű témákat is kínál, amelyek hangulatos, barátságos munkakörnyezetet teremtenek. A megjelenés és a kezelhetőség könnyen testreszabható.

Egy másik remek funkció, hogy az alkalmazásban közvetlenül átméretezhetők és kivághatók a képek. Ez egy apró részlet, de nagyon hasznos, amikor vizuális tartalmakkal dolgozom.

A Bear legjobb funkciói

Keresés szövegre fotókban és PDF-fájlokban – egyedi jegyzetekben vagy az összes jegyzetben

Rajzolj Apple Pencil-lel vagy az ujjaddal, és szerkeszd a terveidet, amikor csak akarsz!

Válassz több mint 250 ikon közül, hogy a címkéid kiemelkedjenek a többi közül!

A Bear korlátai

Csak iPhone, iPad és Mac eszközökön érhető el.

Bear árak

Ingyenes

Bear Pro: 2,99 USD/hó

Bear értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Bear-ről a valódi felhasználók?

Imádom, hogy markdown formátumban írok, markdown formátumban posztolok a blogomra, az exportálás is remek, a biztonsági mentés megbízható, és tetszik, hogy a címkék eltűnnek, miután használtam őket, így szép és tiszta a megjelenés.

9. UpNote (a legjobb a koncentrált jegyzeteléshez)

via UpNote

Az UpNote kipróbálása során a Focus mód keltette fel a figyelmemet. Amikor átváltottam a Focus módra, az összes menü, jegyzetfüzet és még a többi jegyzetem is elrejtődött, így kizárólag az írásra tudtam koncentrálni. Ez segített abban, hogy zavartalanul tudjak dolgozni.

Az is lenyűgözött, hogy a jegyzeteket különböző terekbe lehet rendezni. Több teret is létrehoztam: egyet a munkához, egyet a személyes projektekhez, egy harmadikat pedig azokhoz az ötletekhez, amelyeket később szeretnék megvizsgálni. A „Munka” teret a megbeszélések jegyzetéhez, brainstorming üléseken és projektvázlatokhoz használtam, míg a „Személyes” térben utazási tervek, receptek és napi jegyzetek voltak.

Az UpNote legjobb funkciói

Exportáld jegyzetjeidet szöveg, PDF, HTML vagy Markdown formátumba

Hashtagek használata a jegyzetek kategorizálásához

A gyakran megnyitott jegyzeteket rögzítheti vagy hozzáadhatja a Gyors hozzáférés fülhöz.

Az UpNote korlátai

Nem kínál AI-alapú jegyzetelési funkciót.

UpNote árak

Ingyenes

UpNote Premium: 1,99 USD/hó vagy 39,99 USD életre szóló előfizetés

UpNote értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

👀 Tudtad? A diákok több mint fele (60%) egyetért abban, hogy egyszerre hallgatni és jegyzetelni nehéz! Kiderült, hogy agyunk nem mindig képes egyszerre két dolgot csinálni.

10. Simplenote (a minimalista felületek kedvelőinek ideális)

via Simplenote

A Simplenote valóban méltó a nevéhez. Leginkább a zavaró tényezőktől mentes felületet szerettem – kizárólag az írásra tudtam koncentrálni, legyen szó naplóírásról, ötletelésről vagy gyors jegyzetek készítéséről.

Egy másik hasznos funkció, hogy minden változás automatikusan mentésre kerül. Nem kell attól tartani, hogy bármi elveszik! Például, amikor egy tartalmi naptáron dolgozom vagy egy vázlatot javítok, gyorsan ellenőrizhetem a korábbi jegyzeteimet, hogy lássam, milyen ötleteket már megvizsgáltam, vagy milyen irányt fontolgattam egy kampányhoz.

A Simplenote legjobb funkciói

Írj, nézd meg előnézetben és publikáld jegyzeteket Markdown formátumban

Szinkronizáld jegyzetjeidet valós időben minden eszközödön

Címkék hozzáadása a jegyzetek gyors kereséséhez

A Simplenote korlátai

Nem kínál előre elkészített sablonokat

Simplenote árak

Ingyenes

Simplenote értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

11. Zoho Notebook (a legjobb intuitív jegyzetek szervezéséhez)

via Zoho Notebook

Valahányszor elmentettem valamit, legyen az YouTube-videó vagy cikk, a Zoho Notebook Smart Card funkciója gyönyörű, formázott jegyzetkártyává szervezte azt. Például amikor elmentettem egy YouTube-linket, a Zoho Notebook automatikusan létrehozott egy előnézetet a videóból. Amikor később megnyitottam a kártyát, a videó azonnal elindult egy tiszta, zavaró tényezőktől mentes felületen.

A cikkekhez vagy weboldalakhoz tartozó linkek mentése ugyanolyan zökkenőmentesnek tűnt. A Smart Card közvetlenül az oldalról töltötte le a címsort és a fő képet, így gyorsan elő tudtam hívni, amit olvasni vagy menteni akartam, anélkül, hogy egy csomó mentett URL-t kellett volna átnéznem.

A Zoho Notebook legjobb funkciói

Tartsd rendben a jegyzeteidet a csekklisták, képek, hangfájlok és egyebek számára kialakított speciális kártyákkal.

Készíts kézzel írt jegyzeteket vagy vázlatokat az ötleteidről

Biztonságos jelszavakkal és Touch ID-vel védheti jegyzetét és jegyzetfüzeteit.

A Zoho Notebook korlátai

Korlátozott formázási lehetőségek

Zoho Notebook árak

Ingyenes

Notebook for Business: 4,99 USD/hó felhasználónként

(Forrás: G2 )

Zoho Notebook értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho Notebookról a valódi felhasználók?

Ez a szoftver nagyon hasznos, mert segítségével a régi fizikai jegyzetfüzetemet digitális jegyzetfüzetre cserélhettem, és így bárhonnan könnyen hozzáférhetek az összes jegyzetemhez, ha van internetkapcsolatom. Nem csak szöveges jegyzeteket, hanem videókat és képeket is hozzáadhatok a jegyzetekhez.

12. Dropbox Paper (A legjobb professzionálisan formázott jegyzetekhez)

via Dropbox Paper

A Dropbox együttműködési dokumentumkezelőjével, a Dropbox Paperrel szinte minden típusú médiát beágyazhattam a jegyzeteimbe: YouTube-videókat, GIF-eket, Pinterest-táblákat, SoundCloud-klipeket, Google Maps-térképeket és még Figma-prototípusokat is. Ez az eszköz rendkívül kényelmes, mert mindent egy helyen tárolhatok, anélkül, hogy alkalmazások vagy lapok között kellene váltogatnom.

Egy másik előnye az egyszerű formázás. Pillanatok alatt tiszta, professzionális megjelenésű dokumentumokat tudtam létrehozni anélkül, hogy órákat kellett volna a tervezéssel töltenem. És amikor eljött az ideje, hogy bemutassam őket az ügyfélnek, egyetlen kattintással bármelyik dokumentumot kifinomult prezentációvá tudtam alakítani.

A Dropbox Paper legjobb funkciói

Dokumentumok közös szerkesztése csapattársakkal

Gyorsítsd fel a munkádat a találkozói jegyzetekhez, kreatív briefekhez és egyebekhez használható, azonnal használható sablonokkal.

Feladatok hozzárendelése, határidők hozzáadása és személyek közvetlen megemlítése a dokumentumban

A Dropbox Paper korlátai

Korlátozott offline funkcionalitás

Dropbox Paper árak

Bármely Dropbox-fiókkal ingyenesen elérhető

Dropbox Paper értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (4500+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

13. Reflect Notes (A legjobb a jegyzetek összekapcsolásához)

via Reflect Notes

Imádom, hogy a Reflect Notes zökkenőmentesen tükrözi az emberi gondolatok működését – a dolgok gyakran összefüggenek egymással. Ahogy leírtam az ötleteimet, átfutó gondolatokat vagy információkat, backlinkekkel összekapcsolhattam őket egymással, és később könnyen megtalálhattam őket.

A készülékek közötti zökkenőmentes szinkronizálás is lenyűgöző volt. Útközben gyorsan feljegyezhettem valamit a telefonomon, és amikor hazaértem, az azonnal szinkronizálódott az asztali számítógépemmel.

A Reflect Notes legjobb funkciói

A Reflect AI segítségével pontosan átírhatja hangjegyzeteit

Integrálja naptárát a Reflect Notes alkalmazással, és tartsa szemmel a találkozókat és a napirendeket!

Használja az alkalmazást offline és online módban

Reflect Notes korlátai

Inkább naplózáshoz alkalmas, mint csapatokkal való ötletek megosztásához.

Reflect Notes árak

10 USD/hó (éves számlázás)

Reflect Notes értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

14. Quip (A legjobb dokumentumok és táblázatok közös szerkesztéséhez)

via Quip

A Quip segített nekem a csapatommal való együttműködésben a táblázatok és dokumentumok terén. A csapat csevegés minden dokumentumba és táblázatba beépítve van. Így, miközben egy dokumentumon dolgoztam, azonnal elkezdhettem csevegni a csapatommal anélkül, hogy alkalmazások között kellett volna váltanom.

Ugyanez vonatkozik a táblázatokra is. Akár számokat frissítettem, akár pivot táblázatokat elemeztem a csapatommal, a beépített csevegési funkció segített tisztázni a részleteket vagy azonnal kérni véleményeket. A Quip emellett dedikált csapatcsevegő szobákat is kínál szélesebb körű megbeszélésekhez vagy projektspecifikus beszélgetésekhez, valamint 1:1 üzenetküldést gyors bejelentkezésekhez vagy magánbeszélgetésekhez.

A Quip legjobb funkciói

Dokumentumokhoz való hozzáférés offline módban

Ellenőrizze a verziótörténetet és kövesse nyomon a többi együttműködő által végzett módosításokat

Részletes jogosultságok beállítása arra vonatkozóan, hogy ki dolgozhat együtt a táblázatokon és dokumentumokon

A Quip korlátai

A keresési funkció javításra szorul.

Quip árak

Quip Starter: 12 USD/hó felhasználónként

Quip Plus: 25 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Quip Advanced: 100 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Quip értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 200 értékelés)

Mit mondanak a Quip-ről a valódi felhasználók?

A Quip legnagyobb előnye a valós idejű szerkesztési funkció, amely lehetővé teszi csapatunknak, hogy egyszerre dolgozzon a megosztott feladatlistákon, dokumentumokon és táblázatokon... Ráadásul a változáselőzmény-eszköz segítségével nyomon követhetjük és szükség szerint visszavonhatjuk a változtatásokat, ami különösen fontos, ha fontos dokumentumokon dolgozunk.

15. Nimbus Note (a legjobb kutatási anyagok összeállításához)

via FuseBase

A Nimbus Note (ma már a FuseBase része) gyorsan az egyik kedvencem lett a kutatás utáni jegyzeteléshez. A képernyőképek OCR funkciója különösen hasznos. Képekből vagy képernyőképekből tudtam szöveget rögzíteni, és ez elég pontos volt ahhoz, hogy a másolás és a szerkesztés könnyű legyen. Sokat spóroltam vele, amikor vizuális forrásokból kellett kiválasztanom a legfontosabb információkat.

A webes kivágó is nagyon hatékony. Imádom, hogy kivághatok egy egész weboldalt vagy csak bizonyos részeket. Szövegek, képek, PDF-ek, e-mailek és még a csatolt fájlok esetében is működik, így tökéletes mindenféle kutatási anyag egy helyen történő összegyűjtéséhez.

A Nimbus Note legjobb funkciói

Feladatok és listák létrehozása jegyzeteken belül

Ossza meg jegyzeteket nyilvánosan, és szerkessze őket a csapattagokkal együtt

Táblázatok, kalkulációs lapok és adatbázisok hozzáadása a jegyzetekhez

A Nimbus Note korlátai

Korlátozott sablonválaszték

A Nimbus Note árai

3 fős csapat esetén az árak a következők:

Essentials: 48 USD/hó

Plusz: 123 dollár/hó

Ultimate: 248 USD/hó

Nimbus Note értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 100 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (170+ értékelés)

Vidd jegyzetelési élményedet egy szinttel magasabbra a ClickUp segítségével

A listán szereplő jegyzetelő alkalmazások mindegyike hatékony Evernote-alternatívaként tűnik ki. Néhányuk megkönnyíti a jegyzetek rendszerezését, mások segítenek a jegyzetek jobb formázásában, míg megint mások a kutatási anyagok gyűjtésében és rendszerezésében nyújtanak segítséget. Kiváló ár-érték arányt kínálnak, és a funkcióik még az alap/ingyenes csomagokban is lenyűgözőek.

Ha azonban a jegyzetalkalmazást munkához használja, érdemes olyan eszközt választania, amely a feladatkezelési funkciókat jegyzeteléssel ötvözi, és segít az ismétlődő munkák AI-val történő racionalizálásában.

Ez az, ahol a ClickUp kiemelkedik. A jegyzetelési funkciók a ClickUp projektmenedzsment szoftverének natív részei, így egyetlen platformról kezelheti jegyzetét/dokumentumait és munkáját. Ez további kényelmet biztosít a munkafolyamatához, és megakadályozza, hogy technológiai eszközei túl sok eszközzel legyenek terhelve.

Kezdje el még ma a ClickUp használatát, és próbálja ki saját maga!