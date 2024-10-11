A 10 legjobb AI jegyzetösszefoglaló 2025-re

Diákként, kutatóként vagy szakemberként gyakran kell megbirkóznia hatalmas mennyiségű szöveggel. A hosszú dokumentumok áttekintése ijesztő feladat lehet, de a megfelelő eszközök segíthetnek.

Ismerje meg az AI jegyzetösszefoglalókat – innovatív eszközöket, amelyek másodpercek alatt képesek nagy mennyiségű információt tömör összefoglalókba és kulcsfontosságú pontokba sűríteni. Gyorsan kiválasztják az Ön számára lényeges részleteket, így jelentősen növelve termelékenységét.

Szeretne többet megtudni ezekről az eszközökről? Olvassa el cikkünket, és fedezze fel a tíz legjobb AI jegyzetösszefoglalót, amelyekkel hatékonyságát növelheti.

Mit kell keresni az AI jegyzetösszefoglalókban?

Egy jó AI jegyzetösszefoglaló segítségével a dokumentumok feldolgozása gyerekjáték lesz. Íme néhány dolog, amit érdemes szem előtt tartani az AI jegyzetösszefoglalók kiválasztásakor:

Könnyű használat: Az eszköznek intuitív, könnyen kezelhető, felhasználóbarát felülettel kell rendelkeznie.

Testreszabási lehetőségek: Lehetőséget kell biztosítania a formátum, a hosszúság és a részletesség testreszabására és módosítására az Ön igényeinek megfelelően.

Az összefoglalás minősége: A létrehozott összefoglalóknak meg kell ragadniuk a dokumentumok lényegét.

Hasznos funkciók: A szövegösszefoglaláson túl az AI szoftvernek olyan értékes funkciókat is kínálnia kell, mint fordítás, audio-/videofájlok átírása, szerkesztési lehetőségek stb.

Integrációs képességek: Az AI jegyzetösszefoglalónak zökkenőmentesen integrálódnia kell más eszközökkel, például szövegszerkesztőkkel és projektmenedzsment szoftverekkel.

Megosztási és exportálási lehetőségek: Lehetővé kell tennie az összefoglalás elmentését a készülékére későbbi felhasználás céljából, valamint annak exportálását és másokkal való megosztását PDF, Word stb. formátumban.

Megfizethető ár: Az összefoglaló eszköznek kiemelkedő ár-érték arányúnek kell lennie, és előfizetése is megfizethetőnek kell lennie.

A 10 legjobb AI jegyzetösszefoglaló program

Miután megvizsgáltuk a piacon elérhető számos AI-alapú összefoglaló generátor fenti funkcióit, kiválasztottuk a tíz legjobb eszközt, amelyeket érdemes megfontolnia. Nézzük át őket egyenként!

1. ClickUp (a legjobb jegyzetek összefoglalásához és rendszerezéséhez)

A ClickUp egy funkciókban gazdag termelékenységi platform, amelyet egyéni és üzleti használatra fejlesztettek ki. Számos hatékony funkcióval rendelkezik, köztük egy AI-alapú jegyzetkészítő funkcióval, a ClickUp Brain-nel.

Készítsen tömör jegyzetösszefoglalókat, írja le videókonferenciáit és még sok mást a ClickUp Brain segítségével

A ClickUp Brain kiválóan összefoglalja a jegyzeteket és dokumentumokat kulcsfontosságú fogalmakká és pontokká. Néhány egyszerű utasítással másodpercek alatt személyre szabott összefoglalókat generál.

Ezenkívül a ClickUp Brain leírja a videokonferenciákat és összefoglalja a találkozók jegyzetét. Emellett lefordítja azokat különböző nyelvekre, többek között franciára, olaszra, spanyolra és más nyelvekre.

A ClickUp Brain mellett a ClickUp Notepad funkciója lehetővé teszi, hogy bárhonnan jegyzeteket készítsen, ellenőrzőlistákat hozzon létre, valamint formázza és szerkessze azokat.

Ráadásul a ClickUp Docs segítségével jegyzeteket és dokumentumokat hozhat létre, rendszerezhet és tárolhat egy helyen.

A ClickUp ökoszisztéma részeként ezek az eszközök zökkenőmentesen integrálódnak. Ez azt jelenti, hogy a ClickUp Brain könnyedén jegyzeteket és ellenőrzőlistákat generálhat Önnek közvetlenül a Notepad és a Docs alkalmazásokban.

A jegyzetekből emellett ülések napirendjét, termékfrissítéseket, valamint végrehajtható feladatokat és alfeladatokat is generálhat.

A ClickUp Brain alapvetően segít minőségi jegyzeteket írni, gyorsabban dolgozni és kevesebb idő alatt többet elvégezni.

A ClickUp legjobb funkciói

Ossza meg jegyzetét biztonságosan kollégáival és munkatársaival a biztonságos megosztási funkciók segítségével.

Együttműködés, csevegés és megbeszélések a csapattagokkal a ClickUp Chat segítségével

Készítsen mindenféle szöveget a munkához, és gyűjtsön ötleteket a ClickUp Brain segítségével.

Készíts dokumentumokat együttműködve a csapattagokkal a ClickUp Docs segítségével

Integrálja a munkafolyamatokat más ClickUp eszközökkel, mint például a ClickUp Whiteboards, a ClickUp Tasks stb., valamint harmadik féltől származó eszközökkel, mint például a Google Workspace, a Microsoft Office stb.

Tökéletesítse munkafolyamatát a több mint 1000 teljesen testreszabható sablonnal, beleértve a találkozói jegyzetek sablonjait is.

A ClickUp korlátai

Még nem biztosít közvetlen PDF-fájl-összefoglalási funkciót, ami azt jelenti, hogy a tartalmat át kell másolnia és be kell illesztenie a ClickUp-ba az összefoglaláshoz.

Egyes felhasználóknak a fejlett funkciók használata során enyhe tanulási görbével kell szembenézniük.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Notta (a legjobb audio-/videofájlok átírásához és összefoglalásához)

Via Notta

A Notta egy népszerű jegyzetelő és AI-alapú átírási eszköz audio- és videofelvételekhez. Mindenféle videót át tud írni, beleértve a találkozók videóit, YouTube-videókat, webináriumokat és podcastokat. Ezenkívül a videó- és audiofájlokból származó átírásokat könnyen fogyasztható formába tudja összefoglalni.

A Notta lehetővé teszi a jegyzetek között való keresést is, így könnyebben megtalálhatja a fontos információkat.

A Notta legjobb funkciói

Készíts fejezetenkénti összefoglalókat a találkozók jegyzőkönyveiből

Több mint 50 nyelven, többek között német, spanyol, portugál stb. nyelven is leírhatja a tartalmakat.

Zökkenőmentesen integrálható olyan értekezleteszközökkel, mint a Google Meet, a Microsoft Teams, a Zoom stb.

Személyre szabhatja a tartalmat a szerkesztési funkciókkal rendelkező különféle sablonok segítségével.

Ossza meg jegyzetét biztonságosan csapattagjaival és az érdekelt felekkel

Notta korlátai

Nem biztosít lehetőséget PDF-ek vagy más szövegfájlok közvetlen összefoglalására.

Az AI-alapú összefoglaló generátor csak a fizetős csomagban érhető el.

Notta árak

Örökre ingyenes

Előny: 14,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 27,99 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Notta értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: N/A

3. Wordtune (A legjobb szöveg- és videofájlok összefoglalásához és átfogalmazásához)

Via Wordtune

A Wordtune egy AI-alapú írási, átfogalmazási és összefoglaló eszköz. Lehetővé teszi, hogy gyorsan magas színvonalú tartalmakat írjon, segítve Önt abban, hogy elkerülje az írói blokk csapdáját. Ezenkívül lehetővé teszi a tartalom átfogalmazását, hogy az hitelesebbnek hangozzon és jobban megérintse az olvasókat.

A Wordtune nemcsak írási és átfogalmazási asszisztens, hanem AI-alapú szöveg- és videóösszefoglaló is. Számos fájltípust képes összefoglalni, a szöveges dokumentumoktól, cikkektől és weboldalaktól kezdve a találkozók videóin és YouTube-videókon át, és rövid összefoglalókat nyújt Önnek.

Segít rövid idő alatt nagy mennyiségű információt megérteni.

A Wordtune legjobb funkciói

Az összefoglalók hangnemét, nyelvét és hosszát az Ön igényeinek megfelelően testreszabhatja.

Írjon igényeinek megfelelő alkalmi üzeneteket és hivatalos leveleket

Segítséget kaphat az írási folyamat minden lépésében, az ötleteléstől a megvalósításig.

A szerkesztő eszköz korrektúraképességeivel biztosíthatja a nyelvtani és helyesírási pontosságot.

Fordítsa le az összefoglalókat angolra több nyelvről, többek között németből, héberből, franciából, oroszból stb.

A Wordtune korlátai

Csak angol nyelvű szövegeket és összefoglalókat tud írni.

Az ingyenes verzióban csak korlátozott számú átírás és összefoglalás áll rendelkezésre.

Wordtune árak

Alapszintű: Ingyenes

Haladó: 13,99 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 19,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Wordtune értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (70+ értékelés)

4. Otter. ai (A legjobb élő találkozók összefoglalásához)

Az Otter.ai segítségével

Az Otter.ai egy népszerű AI-alapú összefoglaló eszköz élő találkozók jegyzetéhez. Kiválóan képes a beszélt szavakat valós időben szöveggé alakítani és harminc másodperces találkozó-összefoglalókat generálni.

Az összefoglalók létrehozása során azonosítja a teendőket, és azokat a csapat tagjaihoz rendeli, így biztosítva, hogy mindenki tisztában legyen a következő lépésekkel. Emellett a csevegési funkció révén a csapat tagjai együttműködhetnek és beszélgethetnek egymással.

Az eszköz átírási funkciókat is kínál, így ideális az oktatás, marketing, toborzás, értékesítés stb. területén dolgozók számára.

Az Otter.ai legjobb funkciói

E-mailek és állapotfrissítések generálása értekezletekhez

Zökkenőmentesen integrálható olyan eszközökkel, mint a Zoom, a Microsoft Teams, a Google Meet stb.

Kiemelje és képeket adjon hozzá az összefoglalókhoz, majd ossza meg őket másokkal linkeken keresztül.

Otter. ai korlátai

Nem kínál lehetőséget az összefoglalók PDF, DOCX, TXT és más fájlformátumokban történő megosztására.

Kevésbé pontos, mint más AI jegyzetösszefoglalók, különösen rossz hangminőség és gyenge hálózati kapcsolat esetén.

Otter. ai árak

Ingyenes

Előny: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

5. Jasper AI (a legjobb tartalom generálásához és összefoglalásához)

Az egyik vezető AI virtuális asszisztensként a Jasper AIszéles körű tartalmakat képes generálni és összefoglalni. Segít cikkek címének, közösségi média profilok életrajzainak, valamint blogok, e-könyvek és egyéb hosszú formátumú tartalmak megírásában.

Ezenkívül segít a dokumentumok, jelentések és más hosszú tartalmak jól megírt összefoglalókba sűríteni.

Akár marketinganyagokat és tudományos cikkeket készít, akár összefoglalja azokat, a Jasper AI olyan eszközöket kínál, amelyekkel javíthatja a szövegek megértését és hatékonyabbá teheti tartalmát.

A Jasper AI legjobb funkciói

Az eredeti szövegből legfeljebb 5000 karaktert adhat meg.

Összefoglalók készítése több mint 25 nyelven

Bontsa le a komplex és technikai témákat könnyen érthető, rövid összefoglalókra!

Állítsa be az összefoglalók hangnemét és részletességi szintjét

A Jasper AI korlátai

Nincs ingyenes csomag; egyes felhasználók számára a előfizetési díj meglehetősen magas lehet.

Bizonyos nyelvekre, például németre történő fordítások nyelvtani hibákat eredményezhetnek, ezért lektorálás szükséges.

Jasper AI árak

Alkotó: 49 USD/hó felhasználónként

Előny: 69 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1500 értékelés)

6. AI Summarizer (a legjobb szövegfájlok összefoglalásához)

AI Summarizer segítségével

Akár tudományos esszét, kutatási cikket, blogbejegyzést vagy bármilyen más típusú szöveget szeretne összefoglalni, az AI Summarizer kiváló eszköz erre a feladatra. Lehetővé teszi, hogy meghatározza az összefoglaló hosszát, és ennek megfelelően összefoglalja a szöveget, miközben megőrzi annak eredeti jelentését és kontextusát.

Ráadásul felhasználóbarát kialakításának köszönhetően könnyen kezelhető és minden technikai ismerettel rendelkező személy számára hozzáférhető.

Az AI összefoglalók legjobb tulajdonságai

Tekintse meg az összefoglalt tartalom legjobb sorát

Készítsen összefoglalókat bekezdésekben és pontok formájában is!

Fordítson vagy készítsen összefoglalókat nyolc különböző nyelven, többek között németül, spanyolul, franciául és portugálul.

Másolja az összefoglalt tartalmat, és töltse le Docx fájlként.

Az AI-alapú összefoglalók korlátai

Nem biztosít lehetőséget audio-/videóalapú tartalmak átírására és összefoglalására.

Korlátozott fájlformátumokat (csak egy típus: .docx) kínál az összefoglalók letöltéséhez.

AI összefoglaló árak

AI Assistant: 6,99 USD/hó felhasználónként

Plagizálás-ellenőrző: 6,99 USD/hó felhasználónként

All in One: 9,99 USD/hó felhasználónként

AI összefoglaló értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

7. Quillbot (A legjobb jegyzetek és dokumentumok átfogalmazásához és összefoglalásához)

Via Quillbot

A Quillbot egy AI-alapú írási megoldás, amely olyan eszközöket tartalmaz, mint a parafrazáló, a nyelvtani ellenőrző, a hivatkozásgeneráló, az összefoglaló és a fordító.

Segít világos, kifinomult tartalmakat készíteni, amelyek hatnak a célközönségre és lenyűgözik őket. Emellett segít dokumentumok, tanulmányok és cikkek összefoglalásában is, kiemelve azok legfontosabb pontjait.

A Quillbot kiválóan képes komplex információkat könnyen emészthető formátumokká alakítani, ami értékes eszközzé teszi kutatók és diákok számára.

A Quillbot legjobb funkciói

Kétféle stílusban készíthet összefoglalókat: kulcsszavakkal és bekezdésekkel.

Az összefoglalók hosszát igényeinek megfelelően állítsa be.

Szavak átfogalmazása a beépített szinonimaszótár segítségével

Készítsen hivatkozásokat több formátumban, beleértve az APA, Chicago, MLA stb. formátumokat.

Javítsd ki a nyelvtani és írásjel-hibákat egyetlen kattintással!

A Quillbot korlátai

Az ingyenes verzióban akár 600 szavas összefoglalók készítésére is lehetőség van.

Néha a mondatokat olyan módon parafrázza, hogy azok nehezen érthetőek lesznek.

Quillbot árak

Ingyenes

Prémium: 4,17 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Csapat: 3,75 USD/hó felhasználónként, maximum 10 felhasználóig (éves számlázás)

Quillbot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5 (100+ értékelés)

8. Hypotenuse AI (a legjobb SEO-barát tartalom generálásához és összefoglalásához)

Via Hypotenuse

A Hypotenuse AI egy SEO-barát tartalomgenerátor, amely egyben AI-alapú összefoglaló is marketingesek számára készült jegyzetek és dokumentumok számára.

Lehetővé teszi metaadatok, termékleírások, közösségi média bejegyzések, hosszú cikkek és más típusú SEO-optimalizált tartalmak létrehozását.

Ezenkívül lehetővé teszi, hogy bekezdéseket, cikkeket, dokumentumokat és videókat összefoglaljon azok főbb koncepciói és ötletei alapján.

A Hypotenuse AI legjobb funkciói

Sűrítse a tartalmat pontokba vagy rövid bekezdésekbe

Olyan tartalmakat és képeket hozhatsz létre, amelyek összhangban vannak márkád hangvételével.

Formázza tartalmát a márka irányelveinek megfelelően

Helyezzen el releváns belső és külső hiperhivatkozásokat a tartalmában

Tartalom és összefoglalók fordítása több mint 25 nyelven

A Hypotenuse AI korlátai

Egyes felhasználóknak ez az AI-eszköz előfizetési díja meglehetősen drágának tűnhet.

A fizetős csomagokban a tartalomgeneráláshoz meghatározott szószám-korlát van érvényben.

Hypotenuse AI árak

Belépés: 29 USD/hó

Alapvető: 87 USD/hó

Blog Pro: 230 USD/hó (legfeljebb 3 felhasználó)

Egyedi: Egyedi árazás

Hypotenuse AI értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: N/A

9. Anyword AI (A legjobb marketingesek számára tartalom írásához és összefoglalásához)

Via Anyword AI

Az Anyword AI egy marketingcsapatok számára tervezett írási platform, amely segít a marketingeseknek lenyűgöző tartalmakat létrehozni, az e-mailektől és hirdetések szövegeitől a céloldalakig és blogbejegyzésekig. Emellett paraphrasing eszközével segít nekik a meglévő tartalmakat kiegészítő információkkal újragondolni.

Ezenkívül az Anyword AI szövegösszefoglaló eszköz segíti a marketingeseket a hosszú tartalmak összefoglalásában, ezzel órákat takarítva meg nekik.

Az Anyword AI legjobb funkciói

Három formátumban készíthet összefoglalókat: bekezdés, kulcsszavak és TL;DR.

Fordítson tartalmakat és összefoglalókat több nyelvre, többek között olaszra, németre, spanyolra stb.

Ellenőrizze tartalmát plágium szempontjából a szerszám beépített ellenőrzőjével.

Több mint 100 marketing sablon testreszabása a márkájához

Elemezze és jelezze előre a közzétett tartalmak teljesítményét

Az Anyword AI korlátai

Más AI jegyzetösszefoglalókhoz képest kissé drága

Néha pontatlan információkat eredményezhet

Anyword AI árak

Kezdő csomag: 49 USD/hó

Adatvezérelt: 99 USD/hó

Üzleti: 499 USD/hó

Vállalatok: Egyedi árak

Anyword AI értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

10. TLDR This (legalkalmasabb hosszú cikkek és dokumentumok összefoglalására)

Via TLDR This

TLDR Ez az egyik legnépszerűbb online AI eszköz dokumentumok, jegyzetek és cikkek összefoglalásához. Diákok, írók, kutatók, újságírók és bárki más számára készült, aki meg akarja érteni a hosszú tartalmak lényegét. Gyorsan összefoglalja az információkat egy könnyen emészthető tartalommá.

Ez az AI-alapú összefoglaló eszköz végső soron áttekinthető olvasási élményt nyújt, amely könnyen érthető és könnyen alkalmazható.

TLDR A legjobb funkciók

Kivonja a metaadatokat, mint például a szerző nevét, a publikálás dátumát, a cikk címét stb.

Becsülje meg a blogbejegyzések és cikkek olvasási idejét

Jelölje ki a legfontosabb információkat, és szűrje ki a gyenge érveket és a felesleges részleteket!

Gyorsan összefoglalhatja a weboldalakat a Google Chrome és a Firefox böngészőkhöz készült böngészőbővítményekkel.

TLDR Ez a korlátozás

Hibamentes internetkapcsolat szükséges a hosszú szövegekből származó fontos információk összefoglalásához.

Nem kínál lehetőséget az összefoglalók hosszának vagy formátumának módosítására.

TLDR Ez az ár

Ingyenes

Kezdő csomag: 4 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 8,25 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 16,60 USD/hó

TLDR Ez a minősítés és értékelés

G2: N/A

Capterra: N/A

Összefoglalja és rendszerezze jegyzetét, és növelje termelékenységét a ClickUp segítségével

Az AI jegyzetösszefoglalók elengedhetetlen eszközökké váltak az információval elárasztott világban. Hosszú szövegeket sűrítenek le a legfontosabb pontokra, így másodpercek alatt megértheti azok lényegét.

Most, hogy megismerkedett a tíz legjobb AI jegyzetösszefoglaló eszközzel, itt az ideje, hogy elkezdje egyszerűsíteni a jegyzeteket és dokumentumokat. Fontolja meg olyan funkciókban gazdag termelékenységi eszközök használatát, mint a ClickUp, hogy megkönnyítse a feladatát.

A ClickUp segít összefoglalni a legfontosabb információkat, és lehetővé teszi a jegyzetek hatékony szervezését és tárolását, így gyorsan megértheti és feldolgozhatja a legkülönbözőbb szövegeket. Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-ra, és másodpercek alatt összefoglalhatja és megértheti a hosszú szövegeket!