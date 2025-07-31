A 10 legjobb AI-összefoglaló dokumentumokhoz és cikkekhez 2025-ben

Tudásmunkásokként napokat és heteket töltünk azzal, hogy olyan információkat olvasunk és emésztünk, amelyek segítenek abban, hogy jobbá váljunk a munkánkban. Az egyre növekvő iparági jelentések, ügyfélkutatások, valamint a szokásos munkahelyi e-mailek és folyamatdokumentumok között mindig van valami új, ami megköveteli a kognitív figyelmünket.

A legrosszabb az egészben? A még elolvasandó listák soha nem tűnnek rövidülni. Annak ellenére, hogy naponta rengeteg időt szánok rájuk, még mindig úgy érzem, hogy lemaradásban vagyok.

Ebben a blogbejegyzésben néhány, a csapatommal nemrég tesztelt, legjobb AI-összefoglaló generátorról fogok beszélni. Ezek segítségével Ön és én is gyorsabban tudjuk majd elolvasni a dolgainkat, és végre bezárhatjuk azt a 237 nyitott lapot.

Kezdjük!

Mit kell keresni az AI-összefoglalókban?

A lista összeállításakor több mint egy tucat AI-összefoglaló eszközt teszteltem. Sokuk az OpenAI GPT motorját használta a tömör összefoglalók elkészítéséhez. Találtam azonban néhányat is, amelyeket saját fejlesztésű nagy nyelvi modellekre (LLM) építettek. Az utóbbiak több testreszabási lehetőséget kínáltak, de áruk is magasabb volt.

Az alábbiakat kerestem, amikor teszteltem ezeket az alkalmazásokat:

Nyelvi modell : Az eszköz egyedi nagy nyelvi modellt (LLM) használt, vagy meglévő modelleket, például a GPT-t? Ha az utóbbi, akkor a GPT motor melyik verzióját érdemes előfizetnünk?

Testreszabás : Módosíthatom az összefoglaló hosszát vagy formátumát? Adhatok speciális utasításokat vagy kérhetek konkrét információkat?

A generált összefoglaló minősége : Értékeltem, hogy az egyes eszközök mennyire jól fogták meg az eredeti dokumentum lényegét. Megőrizték-e az eredeti megfogalmazást és a kulcsmondatokat, vagy egyszerűsítették-e a nyelvet az olvashatóság érdekében?

Költség : Az áron túlmenően mélyebbre ástam a fizetős eszközök „költség-érték” arányában. A kiegészítő díjak hasznos funkciókat nyitottak meg, vagy csak felesleges extrák voltak?

Könnyű használat: Mennyire voltak intuitívak és felhasználóbarátok a felületek? Ide tartoznak a fájlfeltöltési lehetőségek, a Chrome-bővítmények és a felhasználói felület navigációja.

A több nyelvet támogató AI-összefoglalók esetében néhány funkciót is teszteltem, különös tekintettel a francia és a spanyol nyelvű (az angol mellett) pontosságukra.

A legjobb AI-dokumentumösszefoglalók áttekintése – összehasonlító táblázat

Eszköz Főbb jellemzők A legjobb Árak* ClickUp • Összefoglalja a megbeszéléseket, csevegéseket, dokumentumokat és feladatokat valós időben • Fordítsa le az összefoglalókat különböző nyelvekre • Készítsen összefoglalókat mobil eszközön és egyéni mezőkben • Automatikusan generáljon teendőket az összefoglalókból Közepes méretű és nagyvállalati csapatok, amelyek a munkát, a dokumentációt és a frissítéseket kezelik Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára Get Digest • Válassza ki az összefoglalás hosszát százalékban • Összefoglalás URL-ekből, PDF-ekből vagy beillesztett szövegekből • Több mint 33 nyelvet támogat • Kulcsszavak kivonása Egyének vagy kis csapatok, akiknek gyors, nyelvileg rugalmas szövegösszefoglalókra van szükségük Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 133 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Scribbr • Nincs szükség regisztrációra • Összefoglalás különböző hosszúságú formátumokban • Plagizálás ellenőrzése • Összefoglalás letöltése .txt formátumban Egyszerű, hivatkozásokat tartalmazó összefoglalókra szoruló diákok és tudományos kutatók Ingyenes Összefoglaló generátor • Egy kattintással elérhető összefoglalók • Egyszerű, listás kimenet • Minimalista felület Egyének, különösen diákok vagy nem technikaértő felhasználók Ingyenes Notta • Fejezetenkénti összefoglalók a jegyzetekhez • Találkozó sablonok támogatása • Megosztható linkek Közepes méretű csapatok összefoglalják a megbeszéléseket, webináriumokat vagy podcastokat Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,99 USD/felhasználó/hónap; egyedi árak vállalatok számára Paraphraser. io • Akár 15 000 szó összefoglalása • Többnyelvű támogatás • Nyelvtani és plágiumellenőrzés • Parafrázis opció Hosszú, tudományos vagy többnyelvű dokumentumokat kezelő személyek Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 7 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára Jasper • Célközönségre szabott összefoglalók • Chrome-bővítmény • Márka hangjának testreszabása • Több mint 25 nyelv Vállalati marketing- és tartalomcsapatok, akiknek egyedi, márkaközpontú összefoglalókra van szükségük 7 napos ingyenes próba; fizetős csomagok 49 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára Writesonic • Cikkek közösségi médiára szánt összefoglalásának generálása • Több blog összefoglalása és átírása • 25+ nyelv támogatása Marketingesek és tartalomkészítők kis- és közepes méretű csapatokban Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 99 dollár/hó-tól kezdődik. Gimme Summary AI • Chrome-bővítmény • Egy kattintással elérhető webcikk-összefoglalók • Nincs regisztráció és hirdetés Azok, akik könnyed cikkösszefoglalókra vágynak böngészés közben Ingyenes Copy. ai • Összefoglaló munkafolyamatok tömeges feldolgozása • Összefoglaló promptok sablonjai • SEO-optimalizált meta generálás Tartalom- és kutatócsapatok tömeges összefoglalása (kis és nagy csapatok) Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 49 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára

Folytassuk áttekintésünket, és nézzük meg, hogyan teljesítettek az egyes AI-összefoglaló eszközök!

A 10 legjobb AI dokumentumösszefoglaló 2025-ben

Ebben a részben megvizsgáljuk az egyes összefoglalókat, bemutatva azok erősségeit és gyengeségeit, hogy Ön megalapozott döntést hozhasson.

1. ClickUp: A legjobb általános AI dokumentumösszefoglaló

Kezdje el használni a ClickUp Brain-t Összefoglalja a találkozók jegyzetét, keressen konkrét információkat, és automatizálja a manuális feladatokat a ClickUp Brain segítségével.

A ClickUp egy all-in-one munkamenedzsment platform, amely egyetlen alkalmazásból segít a dokumentumok közös szerkesztésében, a projektmenedzsmentben és a belső kommunikációban.

És mi a legjobb? Mindezek az eszközök szorosan integrálva vannak a ClickUp Brain-be. Ez a világ legerősebb, kontextustudatos AI asszisztense. Segítségével mindent megtehetsz, az információkereséstől és a tartalomíráson át a projektfrissítések összefoglalásáig és a dokumentumok fordításáig.

Hosszú vagy összetett dokumentumok összefoglalása

Csak annyit kell tennie, hogy hozzáadja a tartalmát a ClickUp Docs-hoz (a beépített dokumentum-együttműködési szoftverhez), és megkéri az AI-t, hogy foglalja össze a szöveget. Emellett megadhat utasításokat az összefoglalás hangneméről, olvashatóságáról és célközönségéről, hogy az jobban illeszkedjen a kontextushoz.

💡 Profi tipp: A találkozók jegyzetét is összefoglalni szeretné? Próbálja ki a ClickUp AI Notetaker alkalmazását. Engedélyezze, hogy automatikusan csatlakozzon a találkozókhoz, és figyelje, ahogy rögzíti, leírja és elemzi a beszélgetést. Minden hívás után kapjon egy találkozó áttekintést, a beszélőkkel ellátott átiratot és a teendőket, szépen dokumentálva – közvetlenül a ClickUp beérkező levelek mappájában. Rögzítse, írja le és foglalja össze találkozóit a ClickUp AI Notetaker segítségével

Feladatok listájának létrehozása a kivont információkból

A ClickUp Brain másik felhasználási módja, hogy megkérjük, keressen meg bizonyos információkat, majd azokból hozzon létre egy dokumentumot vagy feladatlistát. Például megkérhetem a ClickUp-ot, hogy mondjon el nekem a vállalatom beilleszkedési folyamatáról, majd a ClickUp-on belül hozzon létre egy beilleszkedési feladatlistát, amelyet az új alkalmazottak megtekinthetnek.

A ClickUp Brain segítségével másodpercek alatt alakíthatja át a dokumentumokat feladatlistákká.

Összefoglalja a projekt szálakat

Összefoglalja a projekt szálakat, hogy a ClickUp Brain segítségével gyorsan tájékozódjon azok előrehaladásáról.

A ClickUp Projects egy „összefoglalás” gombot is biztosít minden ClickUp feladat és kommentárszálhoz. Csak annyit kell tennem, hogy megkérem az AI-t, hogy foglalja össze az összes projektfrissítést. Ez segít abban, hogy naprakész legyek anélkül, hogy kézzel át kellene néznem 50-nél is több üzenetet.

Ezenkívül a ClickUp Ask AI funkcióját is használhatja, hogy munkával kapcsolatos frissítéseket kapjon és nyomon kövesse csapata heti (vagy napi) előrehaladását.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a projektfrissítések, a munkaterületi kérdések és válaszok, a standup jelentések és egyebek gyors összefoglalásához.

Ez egy kényelmes funkció, különösen a vezetők számára.

Készítsen automatikus összefoglalókat csapata munkájának előrehaladásáról a ClickUp AI Standups segítségével

Csak annyit kell tennie, hogy hozzáadja azokat a csapattagokat, akiknek a munkájáról frissítéseket szeretne kapni, kiválasztja az időközöket – heti, napi vagy egyéni – és eldönti, milyen formátumban szeretné azokat megkapni. Megkaphatja az összes frissítést, vagy megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy készítsen összefoglalót vagy felsorolást. Az utóbbi akkor lehet hasznos, ha sok munkával kapcsolatos frissítést kell átnéznie.

A feladatok összefoglalásának automatizálása

Több projektet szeretne egyszerre nyomon követni? A ClickUp egyéni mezők opciójával AI-összefoglalásokat és AI-projektfrissítéseket adhat hozzá két oszlopként a feladatokhoz, és automatikus összefoglalásokat kaphat anélkül, hogy minden alkalommal megnyitná a feladatokat vagy projekteket.

Készítsen tömeges összefoglalókat projektjeiről és feladatairól azáltal, hogy az AI-összefoglalókat egyéni mezővé teszi a ClickUp Tasks alkalmazásban.

Tartalom fordítása (és összefoglalása)

A globális csapattal vagy nem angolul beszélő ügyfelekkel való kommunikáció néha bonyolult lehet. Ezt úgy oldottam meg, hogy angol nyelvű dokumentumaimat feltöltöttem, és megkértem a ClickUp Brain-t, hogy foglalja össze őket egy másik nyelven, amelyet megoszthatok nem angolul beszélő ügyfeleimmel.

Készítsen fordított összefoglalókat a tartalmáról a ClickUp Brain segítségével, és egyszerűsítse a kommunikációt

💡 Profi tipp: A Brain MAX a ClickUp AI szuperalkalmazása, amely egységes keresést, automatizálást és hang-szöveg átalakítást kínál az egész munkafolyamat során, beleértve a feladatokat, dokumentumokat, értekezleteket, kapcsolódó eszközöket és az internetet. Lehetővé teszi az optimális modell (ChatGPT, Claude, Gemini stb.) kiválasztását olyan feladatokhoz, mint az összefoglalás, az írás vagy az érvelés. Megkérheted a Brain MAX-ot, hogy összefoglalja a dokumentumokat, a feladat szálakat, a megjegyzéseket és a beérkező üzenetek szálakat, mindezt a tényleges munkakörnyezetedből merítve!

A ClickUp legjobb funkciói

Összefoglaljon mindent: A projekt szálaktól A projekt szálaktól a találkozói jegyzetekig és a csevegési üzenetekig, készítsen összefoglalót az összes tartalomról közvetlenül a ClickUp-ban.

Összefoglaló mező hozzáadása : Adjon áttekintést csapattársainak az egyes dokumentumokról vagy oldalakról a ClickUp-ban az automatikusan generált összefoglaló blokk beillesztésével.

Húzza ki a teendőket : Hagyja, hogy a ClickUp Brain áttekintse dokumentumait, csevegéseit és találkozói jegyzőkönyveit, és készítsen egy listát a teendőkről vagy a következő lépésekről.

Szöveg fordítása : Készítsen gyors összefoglalókat különböző nyelvű dokumentumokról, és tartsa a globális csapatokat egy hullámhosszon

Összefoglalók mobil eszközön: Ha okostelefonján használja a ClickUp alkalmazást, akkor engedélyezheti a kommentek és a beérkező üzenetek automatikus összefoglalását.

A ClickUp korlátai

A PDF fájlt nem lehet közvetlenül összefoglalni (kivéve, ha az összes tartalmat másoljuk és beillesztjük).

ClickUp árak

Értékelések és vélemények kattintása

G2 : 4,7/5 (9500+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

2. Get Digest: A legalkalmasabb a legfontosabb mondatok összefoglalásának elkészítésére

via Get Digest

A következő eszköz, amelyet teszteltem, a Get Digest volt, egy egyszerű AI-összefoglaló, felhasználóbarát felülettel és hatékony dokumentumösszefoglalási funkcióval.

Ennek az eszköznek az a kiemelkedő tulajdonsága, hogy különböző összefoglalási módok közül választhatunk, és megadhatjuk az összefoglalás hosszát. A „% of Source” (Forrás %-a) részben hat lehetőség közül választhatunk: 5, 15, 25, 35, 45 és 55. Minél nagyobb számot választunk, annál hosszabb lesz az összefoglalás.

Ajánlom ezt az összefoglaló eszközt, ha tudod, mennyi információra van szükséged egy írásból. Például, ha csak a legfontosabb információkat szeretnéd megkapni egy cikkből, akkor válaszd a „5%” opciót. Ha az egész cikk lényegét szeretnéd megkapni, ami a cikk hosszának majdnem a fele, akkor válaszd a „55” opciót.

De a cikkek összefoglalási képessége korlátozott – csak egy csomó kulcsszót és a legfontosabb pontok lényegét adja meg. Nem lehet egyetlen bekezdésben megkapni a dokumentum összefoglalását, és nem lehet konkrét kiemelt részeket kérni.

A Digest legjobb funkciói

Összefoglalók létrehozása szöveg közvetlen beillesztésével, URL-cím megadásával vagy PDF-dokumentumok feltöltésével

Összefoglalók letöltése szöveges fájlként

Szerezzen összefoglalókat több mint 33 nyelven

Határozza meg, hány kulcsszót tud kivonni a szövegből

A Digest korlátai

A maximális hosszúság 7000 szó.

Az URL-ekből generált összefoglalók kevésbé voltak megbízhatóak és átfogóak, mint amikor közvetlenül beillesztettük a szöveget a forrásból, vagy feltöltöttünk egy dokumentumot.

Digest árak

Ingyenes

Üzleti: 133 dollártól licencenként havonta

Szerezd meg a Digest értékeléseit és véleményeit

G2 : Vélemények nem elérhetők

Capterra: Vélemények nem elérhetők

3. Scribbr: A legjobb ingyenes szövegösszefoglaló akadémiai kutatásokhoz

via Scribbr

A Scribbr mesterséges intelligenciával működő írási eszközöket kínál tudósoknak és kutatóknak, olyan funkciókkal, mint az akadémiai írás és szerkesztés, APA-stílusú szerkesztés, hivatkozások és természetesen összefoglalások.

A legjobb az egészben, hogy nem kell regisztrálnod ahhoz, hogy használhasd ezt az összefoglaló eszközt. Még azt is ellenőrizheted, hogy az összefoglaló nem tartalmaz-e plágiumot. És ez is ingyenes. Tehát, ha diák vagy és olcsó összefoglaló eszközöket keresel, ez egy jó választás.

A Scribbr legjobb funkciói

Szöveg vagy pontokba szedett összefoglalók készítése a szövegéből

Testreszabhatja az összefoglalás fókuszát kulcsszavak kiválasztásával

Töltse le összefoglalói TXT fájlját

A Re-summarize (Újraösszefoglalás) opcióval megváltoztathatja a generált összefoglaló hosszát.

A Scribbr korlátai

Mivel a karakterek száma 600-ra korlátozott, egy hosszú cikk összefoglalása nehéz lehet.

Scribbr árak

Ingyenes

Scribbr értékelések és vélemények

G2 : Vélemények nem elérhetők

Capterra: Vélemények nem elérhetők

4. Összefoglaló generátor: Legalkalmasabb diákok és nem technikaértő emberek számára

via Summary Generator

Bemutattam a Summary Generator-t – egy alapvető dokumentumösszefoglalót minimális felhasználói felülettel (csak három gomb) – azoknak a diákoknak vagy nem technikaértő embereknek, akiket megfélemlíthetnek a listán szereplő fejlettebb eszközök.

Így működik: hozzáadsz egy szövegrészt, és a program egy egyszerűbb, könnyebben emészthető változatot ad neked, listákkal együtt. A „Másolás” gombra kattintva beillesztheted ezt a szöveget egy szövegszerkesztőbe vagy jegyzettömbbe.

Mivel az eszköz funkciói minimálisak, nem lehet letölteni az összefoglalót szövegfájlként, és nem lehet konkrét kiemelt részeket kérni.

A Summary Generator legjobb funkciói

Készítsen tömör és könnyen olvasható összefoglalókat másodpercek alatt

Összefoglaló generátor korlátai

Nem lehet egyedi összefoglalókat generálni

A hirdetések kissé zavarossá tehetik az élményt

Összefoglaló generátor árak

Ingyenes

Összefoglaló Generátor értékelések és vélemények

G2 : Vélemények nem elérhetők

Capterra: Vélemények nem elérhetők

5. Notta: A legjobb a találkozók jegyzőkönyveinek összefoglalásához

Mivel a Notta elsősorban jegyzetelő alkalmazás, nagyon jól elemzi a párbeszédek finom árnyalatait. Ezért tökéletes eszköz webináriumok és podcastok átiratainak összefoglalásához.

Tetszett, ahogy a Notta fejezeteket hoz létre minden átirat összefoglalásához – olyan érzés, mintha egy blogbejegyzést vagy könyvet olvasnál, nem pedig csak egy csomó pontot.

A Notta-t a megbeszélések összefoglaló dokumentumaiban is felhasználhatja, hogy hasznosítható információkat nyerjen belőlük.

A Notta legjobb funkciói

Készítsen fejezetenkénti összefoglalókat az összes átiratról, és hozzon létre folyamatdokumentumokat

Használjon testreszabható sablonokat a különböző típusú értekezletekhez

Ossza meg az összefoglalt szöveget egy link segítségével

Notta korlátai

Az összefoglaló generátor csak a fizetős csomagban érhető el.

A PDF-eket és a webes cikkeket nem lehet közvetlenül összefoglalni

Notta árak

Ingyenes

Előny: 14,99 USD/felhasználó havonta

Üzleti: 27,99 USD/felhasználó havonta

Vállalatok: Egyedi árazás

Notta értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nem elérhető

6. Paraphraser. io: A legjobb ingyenes, hosszú szövegek összefoglalására alkalmas szövegösszefoglaló

Nagy dokumentumokat szeretne összefoglalni? A Paraphraser.io remek választás. Megpróbáltam összefoglalni egy 15 000 szavas tudományos cikket, és az eredmények remekek voltak.

Megmutatja az eredeti szöveg szavainak, karaktereinek, mondatainak és bekezdéseinek számát is. Ez segít összehasonlítani az összefoglalót az eredetivel. Azonban nem lehet egyedi összefoglalókat készíteni olyan dolgok alapján, mint a hangnem vagy a kulcsszavak.

Bár a Paraphraser. io lehetővé teszi összefoglalók pontok formájában történő létrehozását is, én ezeket összefüggéstelennek találtam, és egyes esetekben hiányzott belőlük az eredeti kontextus. Teszteltem a francia nyelvű összefoglalási képességeit is, és az eredmények pontosak voltak.

Paraphraser. io legjobb funkciói

Összefoglalók készítése kilenc nyelven, többek között franciául, törökül és portugálul

A további egyszerűsítés érdekében fogalmazza át az összefoglalót!

Ellenőrizze a plágiumot és a nyelvtani hibákat az ingyenes csomag részeként

Hosszú cikkek és tudományos dokumentumok egyszerű összefoglalása

Paraphraser. io korlátai

Nincs összefoglaló

Az interfész egyes funkciói – például az összefoglaló hosszúságát szabályozó csúszka – zavaróak lehetnek.

Paraphraser. io árak

Ingyenes

Alap: 7 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik

Vállalatok: 35 USD/felhasználó/hónap áron

Paraphraser. io értékelések és vélemények

G2 : Vélemények nem elérhetők

Capterra: Vélemények nem elérhetők

7. Jasper: A legjobb összefoglaló eszköz vállalati csapatok számára

via Jasper

A Jasper jól ismert, mint egy vállalati csapatok számára kifejlesztett AI-tartalomgenerátor. De egyik funkciója az AI-szövegösszefoglaló is.

Feltöltöttem a szövegemet a Jasperbe, és három alapértelmezett összefoglaló prompt egyikével és a saját promptommal generáltam összefoglalókat. Az alapértelmezett promptok jól működnek, de jobb eredményeket érhet el, ha több kontextust ad a saját promptjaihoz.

Az egyik funkció, amely nagy hatással volt rám, az „Audience” (Közönség) opció, amely különböző közönségtípusok számára készít összefoglalót. Például egy NFT-vel kapcsolatos cikkből kaptam egy nagyon könnyen érthető összefoglalót.

A Jasper 7 napos ingyenes próbaidőt kínál (hitelkártya szükséges), így a vásárlás előtt kipróbálhatja a funkcióit.

A Jasper legjobb funkciói

Összefoglalók készítése több mint 25 nyelven

Használja a Jasper Chrome kiterjesztést az e-mailek és a Google Docs dokumentumok egyszerű összefoglalásához

Használja az AI Copilotot, hogy összefoglalókat készítsen márkája hangján és stílusában

Jasper korlátai

Nincs ingyenes csomag

Nem foglalja össze a PDF-eket

Jasper árak

Alkotó: 49 USD/hely havonta

Előny: 69 USD/hely havonta

Vállalatok: Egyedi árazás

Jasper értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (1200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1800+ értékelés)

8. Writesonic: A legjobb AI szövegösszefoglaló a tömör összefoglalókhoz

via Writesonic

Bár a Writesonic az OpenAI LLM-jét használja az összefoglaláshoz, kifejezetten marketingtartalmakra lett betanítva. Ez teszi kiváló összefoglaló generátorrá a marketingesek számára. Például megkérheted, hogy generáljon egy szociális média bejegyzéshez való csalogatót egy hosszú cikk alapján. És újragenerálhatod az összefoglalót a változatosság kedvéért.

Különösen jó funkció az Article Writer 6. Csak meg kellett adnom egy témát (interaktív bemutatók) és kiválasztanom néhány hivatkozást. A Writesonic néhány perc alatt elkészítette a vázlatot az összes hivatkozás alapján. Hivatkozásokat is megad, így visszatérhetünk azokhoz a cikkekhez, ha mélyebb kutatást szeretnénk végezni.

Jelentős időmegtakarítás az írók számára a kutatási és vázlatkészítési fázisban!

A Writesonic legjobb funkciói

Összefoglalja több blogbejegyzést, és írja át őket egy hosszú cikk formájában.

Készítsen csatornaspecifikus összefoglalókat cikkeiről egyetlen kattintással, és terjessze őket könnyedén

Összefoglalók készítése több mint 25 nyelven, beleértve a franciát, a spanyolt és a japánt

A Writesonic korlátai

Az összefoglalás minősége a kreditek számától függ. Ezért a kiváló minőségű összefoglalók elkészítése költséges lehet.

Writesonic árak

Alapcsomag: 99 dollár havonta (1 csapattagot tartalmaz)

Professzionális: 199 dollár havonta (3 csapattagot tartalmaz)

Haladó: 399 USD havonta (5 csapattagot tartalmaz)

Writesonic értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (1900+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1900+ értékelés)

9. Gimme Summary AI: A legjobb ingyenes webcikk-összefoglaló Chrome böngészőkhöz

Hányszor tettél már könyvjelzőt egy cikkre, hogy később elolvasd, mert időszűkében voltál? A Gimme Summary AI Chrome vagy Brave böngészőbővítményeivel néhány másodperc alatt áttekintést kaphatok bármely webcikk főbb témáiról.

A legjobb része? Nem kell cikkeket másolnom és beillesztenem különböző lapokba, hogy megkapjam az összefoglalót.

Mivel azonban a Gimme Summary AI a ChatGPT-n alapul, amikor összefoglalót kérek, a ChatGPT ablakba kell lépnem az azonosításhoz, ami kényelmetlen lehet.

Gimme Summary AI legjobb funkciói

Készítsen egy kattintással összefoglalókat webes cikkekről közvetlenül azok weboldaláról

Szerezzen ingyenes AI-összefoglalókat hirdetések és személyes adatok megadása nélkül

Gimme Summary AI korlátai

Csak angol nyelvet támogat

Mivel ez egy nyílt forráskódú projekt, néha hibás lehet.

Gimme Summary AI árak

Ingyenes

Gimme Summary AI értékelések és vélemények

G2 : Vélemények nem elérhetők

Capterra: Vélemények nem elérhetők

10. Copy. ai: A legjobb dokumentumok tömeges összefoglalásához

Néha még a tartalom összefoglalása is hatalmas időrablóvá válhat – különösen, ha marketingesként blogokat kell összefoglalnod pontokba szedve a közösségi médiához, vagy kutató hallgatóként száz különböző kutatási cikket kell elolvasnod egy dolgozatodhoz.

Ha igen, akkor a Copy. ai a tökéletes választás. Dokumentum-workflow automatizálási funkciói lehetővé teszik az összefoglalási folyamat racionalizálását.

Egy gondolatvezető blogbejegyzés vázlatának elkészítéséhez használtam. Egyszerűen létrehoztam egy összefoglaló promptot, amelyben felvázoltam a konkrét követelményeimet. A Copy. ai ezután összefoglalta az SME interjúkat, és minden beszélgetés legfontosabb pontjait egyetlen, tömör összefoglalóba gyűjtötte.

Copy. ai legjobb funkciói

Használja a Copy. ai összefoglaló sablonjait az „összefoglaló promptok” megírásához, és takarítson meg időt!

Hozzon létre automatizált munkafolyamatokat , hogy egyetlen parancsra több dokumentum összefoglalót vagy akár egy dokumentum különböző verzióinak összefoglalóját is létrehozhassa.

Készítsen SEO-optimalizált meta címeket és leírásokat blogbejegyzéseihez egyetlen kattintással

Copy. ai korlátai

Az automatizált munkafolyamatok csak a fizetős csomagokban érhetők el.

A Copy. ai nem foglalja össze a webes cikkeket URL-ekből

Copy. ai árak

Ingyenes

Kezdő csomag: 49 USD/felhasználó/hónap

Haladó: 249 dollár 5 felhasználó számára havonta

Copy. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (60 értékelés)

Összefoglalók készítése és a legfontosabb pontok megragadása a ClickUp segítségével

Ha munkához keresel egy AI-alapú összefoglaló generátort – dokumentumok, csevegési szálak, találkozók jegyzőkönyvei és hasonló dokumentumok összefoglalásához –, akkor a legjobb javaslatom a ClickUp. Szükséged van a találkozó legfontosabb pontjainak felsorolására, hogy gyorsan áttekinthesd? Vagy talán ki szeretnéd emelni egy személy üzeneteit egy csevegési szálban? A ClickUp Brain segítségével mindez lehetséges.

Egyetértek azzal, hogy az összefoglalók elkészítése rengeteg időt takaríthat meg. De miért álljunk meg ennél? Miért ne fektetnénk be egy olyan platformba, amely ennél sokkal többet tesz a munkánk egyszerűsítéséért és az időmegtakarításért?

Ezért ajánlom a ClickUp alkalmazást. A szövegek összefoglalása mellett segítséget nyújt a projektek kezelésében, a csapatoddal való együttműködésben és a feladatok szervezésében is.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és szerezzen gyakorlati tapasztalatot a ClickUp mesterséges intelligenciájának összefoglaló képességeivel kapcsolatban.