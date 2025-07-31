A 10 legjobb AI-összefoglaló dokumentumokhoz és cikkekhez 2025-ben

Tudásmunkásokként napokat és heteket töltünk azzal, hogy olyan információkat olvasunk és emésztünk, amelyek segítenek abban, hogy jobbá váljunk a munkánkban. Az egyre növekvő iparági jelentések, ügyfélkutatások, valamint a szokásos munkahelyi e-mailek és folyamatdokumentumok között mindig van valami új, ami megköveteli a kognitív figyelmünket.
A legrosszabb az egészben? A még elolvasandó listák soha nem tűnnek rövidülni. Annak ellenére, hogy naponta rengeteg időt szánok rájuk, még mindig úgy érzem, hogy lemaradásban vagyok.
Ebben a blogbejegyzésben néhány, a csapatommal nemrég tesztelt, legjobb AI-összefoglaló generátorról fogok beszélni. Ezek segítségével Ön és én is gyorsabban tudjuk majd elolvasni a dolgainkat, és végre bezárhatjuk azt a 237 nyitott lapot.
Kezdjük!
Mit kell keresni az AI-összefoglalókban?
A lista összeállításakor több mint egy tucat AI-összefoglaló eszközt teszteltem. Sokuk az OpenAI GPT motorját használta a tömör összefoglalók elkészítéséhez. Találtam azonban néhányat is, amelyeket saját fejlesztésű nagy nyelvi modellekre (LLM) építettek. Az utóbbiak több testreszabási lehetőséget kínáltak, de áruk is magasabb volt.
Az alábbiakat kerestem, amikor teszteltem ezeket az alkalmazásokat:
- Nyelvi modell: Az eszköz egyedi nagy nyelvi modellt (LLM) használt, vagy meglévő modelleket, például a GPT-t? Ha az utóbbi, akkor a GPT motor melyik verzióját érdemes előfizetnünk?
- Testreszabás: Módosíthatom az összefoglaló hosszát vagy formátumát? Adhatok speciális utasításokat vagy kérhetek konkrét információkat?
- A generált összefoglaló minősége: Értékeltem, hogy az egyes eszközök mennyire jól fogták meg az eredeti dokumentum lényegét. Megőrizték-e az eredeti megfogalmazást és a kulcsmondatokat, vagy egyszerűsítették-e a nyelvet az olvashatóság érdekében?
- Költség: Az áron túlmenően mélyebbre ástam a fizetős eszközök „költség-érték” arányában. A kiegészítő díjak hasznos funkciókat nyitottak meg, vagy csak felesleges extrák voltak?
- Könnyű használat: Mennyire voltak intuitívak és felhasználóbarátok a felületek? Ide tartoznak a fájlfeltöltési lehetőségek, a Chrome-bővítmények és a felhasználói felület navigációja.
A több nyelvet támogató AI-összefoglalók esetében néhány funkciót is teszteltem, különös tekintettel a francia és a spanyol nyelvű (az angol mellett) pontosságukra.
A legjobb AI-dokumentumösszefoglalók áttekintése – összehasonlító táblázat
|Eszköz
|Főbb jellemzők
|A legjobb
|Árak*
|ClickUp
|• Összefoglalja a megbeszéléseket, csevegéseket, dokumentumokat és feladatokat valós időben • Fordítsa le az összefoglalókat különböző nyelvekre • Készítsen összefoglalókat mobil eszközön és egyéni mezőkben • Automatikusan generáljon teendőket az összefoglalókból
|Közepes méretű és nagyvállalati csapatok, amelyek a munkát, a dokumentációt és a frissítéseket kezelik
|Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára
|Get Digest
|• Válassza ki az összefoglalás hosszát százalékban • Összefoglalás URL-ekből, PDF-ekből vagy beillesztett szövegekből • Több mint 33 nyelvet támogat • Kulcsszavak kivonása
|Egyének vagy kis csapatok, akiknek gyors, nyelvileg rugalmas szövegösszefoglalókra van szükségük
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 133 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik.
|Scribbr
|• Nincs szükség regisztrációra • Összefoglalás különböző hosszúságú formátumokban • Plagizálás ellenőrzése • Összefoglalás letöltése .txt formátumban
|Egyszerű, hivatkozásokat tartalmazó összefoglalókra szoruló diákok és tudományos kutatók
|Ingyenes
|Összefoglaló generátor
|• Egy kattintással elérhető összefoglalók • Egyszerű, listás kimenet • Minimalista felület
|Egyének, különösen diákok vagy nem technikaértő felhasználók
|Ingyenes
|Notta
|• Fejezetenkénti összefoglalók a jegyzetekhez • Találkozó sablonok támogatása • Megosztható linkek
|Közepes méretű csapatok összefoglalják a megbeszéléseket, webináriumokat vagy podcastokat
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,99 USD/felhasználó/hónap; egyedi árak vállalatok számára
|Paraphraser. io
|• Akár 15 000 szó összefoglalása • Többnyelvű támogatás • Nyelvtani és plágiumellenőrzés • Parafrázis opció
|Hosszú, tudományos vagy többnyelvű dokumentumokat kezelő személyek
|Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 7 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára
|Jasper
|• Célközönségre szabott összefoglalók • Chrome-bővítmény • Márka hangjának testreszabása • Több mint 25 nyelv
|Vállalati marketing- és tartalomcsapatok, akiknek egyedi, márkaközpontú összefoglalókra van szükségük
|7 napos ingyenes próba; fizetős csomagok 49 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára
|Writesonic
|• Cikkek közösségi médiára szánt összefoglalásának generálása • Több blog összefoglalása és átírása • 25+ nyelv támogatása
|Marketingesek és tartalomkészítők kis- és közepes méretű csapatokban
|Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 99 dollár/hó-tól kezdődik.
|Gimme Summary AI
|• Chrome-bővítmény • Egy kattintással elérhető webcikk-összefoglalók • Nincs regisztráció és hirdetés
|Azok, akik könnyed cikkösszefoglalókra vágynak böngészés közben
|Ingyenes
|Copy. ai
|• Összefoglaló munkafolyamatok tömeges feldolgozása • Összefoglaló promptok sablonjai • SEO-optimalizált meta generálás
|Tartalom- és kutatócsapatok tömeges összefoglalása (kis és nagy csapatok)
|Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 49 USD/felhasználó/hónap áron; egyedi árak vállalatok számára
Folytassuk áttekintésünket, és nézzük meg, hogyan teljesítettek az egyes AI-összefoglaló eszközök!
A 10 legjobb AI dokumentumösszefoglaló 2025-ben
Ebben a részben megvizsgáljuk az egyes összefoglalókat, bemutatva azok erősségeit és gyengeségeit, hogy Ön megalapozott döntést hozhasson.
1. ClickUp: A legjobb általános AI dokumentumösszefoglaló
A ClickUp egy all-in-one munkamenedzsment platform, amely egyetlen alkalmazásból segít a dokumentumok közös szerkesztésében, a projektmenedzsmentben és a belső kommunikációban.
És mi a legjobb? Mindezek az eszközök szorosan integrálva vannak a ClickUp Brain-be. Ez a világ legerősebb, kontextustudatos AI asszisztense. Segítségével mindent megtehetsz, az információkereséstől és a tartalomíráson át a projektfrissítések összefoglalásáig és a dokumentumok fordításáig.
Hosszú vagy összetett dokumentumok összefoglalása
Csak annyit kell tennie, hogy hozzáadja a tartalmát a ClickUp Docs-hoz (a beépített dokumentum-együttműködési szoftverhez), és megkéri az AI-t, hogy foglalja össze a szöveget. Emellett megadhat utasításokat az összefoglalás hangneméről, olvashatóságáról és célközönségéről, hogy az jobban illeszkedjen a kontextushoz.
💡 Profi tipp: A találkozók jegyzetét is összefoglalni szeretné? Próbálja ki a ClickUp AI Notetaker alkalmazását. Engedélyezze, hogy automatikusan csatlakozzon a találkozókhoz, és figyelje, ahogy rögzíti, leírja és elemzi a beszélgetést. Minden hívás után kapjon egy találkozó áttekintést, a beszélőkkel ellátott átiratot és a teendőket, szépen dokumentálva – közvetlenül a ClickUp beérkező levelek mappájában.
Feladatok listájának létrehozása a kivont információkból
A ClickUp Brain másik felhasználási módja, hogy megkérjük, keressen meg bizonyos információkat, majd azokból hozzon létre egy dokumentumot vagy feladatlistát. Például megkérhetem a ClickUp-ot, hogy mondjon el nekem a vállalatom beilleszkedési folyamatáról, majd a ClickUp-on belül hozzon létre egy beilleszkedési feladatlistát, amelyet az új alkalmazottak megtekinthetnek.
Összefoglalja a projekt szálakat
A ClickUp Projects egy „összefoglalás” gombot is biztosít minden ClickUp feladat és kommentárszálhoz. Csak annyit kell tennem, hogy megkérem az AI-t, hogy foglalja össze az összes projektfrissítést. Ez segít abban, hogy naprakész legyek anélkül, hogy kézzel át kellene néznem 50-nél is több üzenetet.
Összefoglalja az állapotfrissítéseket
Ezenkívül a ClickUp Ask AI funkcióját is használhatja, hogy munkával kapcsolatos frissítéseket kapjon és nyomon kövesse csapata heti (vagy napi) előrehaladását.
Ez egy kényelmes funkció, különösen a vezetők számára.
Csak annyit kell tennie, hogy hozzáadja azokat a csapattagokat, akiknek a munkájáról frissítéseket szeretne kapni, kiválasztja az időközöket – heti, napi vagy egyéni – és eldönti, milyen formátumban szeretné azokat megkapni. Megkaphatja az összes frissítést, vagy megkérheti a ClickUp Brain-t, hogy készítsen összefoglalót vagy felsorolást. Az utóbbi akkor lehet hasznos, ha sok munkával kapcsolatos frissítést kell átnéznie.
A feladatok összefoglalásának automatizálása
Több projektet szeretne egyszerre nyomon követni? A ClickUp egyéni mezők opciójával AI-összefoglalásokat és AI-projektfrissítéseket adhat hozzá két oszlopként a feladatokhoz, és automatikus összefoglalásokat kaphat anélkül, hogy minden alkalommal megnyitná a feladatokat vagy projekteket.
Tartalom fordítása (és összefoglalása)
A globális csapattal vagy nem angolul beszélő ügyfelekkel való kommunikáció néha bonyolult lehet. Ezt úgy oldottam meg, hogy angol nyelvű dokumentumaimat feltöltöttem, és megkértem a ClickUp Brain-t, hogy foglalja össze őket egy másik nyelven, amelyet megoszthatok nem angolul beszélő ügyfeleimmel.
💡 Profi tipp: A Brain MAX a ClickUp AI szuperalkalmazása, amely egységes keresést, automatizálást és hang-szöveg átalakítást kínál az egész munkafolyamat során, beleértve a feladatokat, dokumentumokat, értekezleteket, kapcsolódó eszközöket és az internetet. Lehetővé teszi az optimális modell (ChatGPT, Claude, Gemini stb.) kiválasztását olyan feladatokhoz, mint az összefoglalás, az írás vagy az érvelés. Megkérheted a Brain MAX-ot, hogy összefoglalja a dokumentumokat, a feladat szálakat, a megjegyzéseket és a beérkező üzenetek szálakat, mindezt a tényleges munkakörnyezetedből merítve!
A ClickUp legjobb funkciói
- Összefoglaljon mindent: A projekt szálaktól a találkozói jegyzetekig és a csevegési üzenetekig, készítsen összefoglalót az összes tartalomról közvetlenül a ClickUp-ban.
- Összefoglaló mező hozzáadása: Adjon áttekintést csapattársainak az egyes dokumentumokról vagy oldalakról a ClickUp-ban az automatikusan generált összefoglaló blokk beillesztésével.
- Húzza ki a teendőket: Hagyja, hogy a ClickUp Brain áttekintse dokumentumait, csevegéseit és találkozói jegyzőkönyveit, és készítsen egy listát a teendőkről vagy a következő lépésekről.
- Szöveg fordítása: Készítsen gyors összefoglalókat különböző nyelvű dokumentumokról, és tartsa a globális csapatokat egy hullámhosszon
- Összefoglalók mobil eszközön: Ha okostelefonján használja a ClickUp alkalmazást, akkor engedélyezheti a kommentek és a beérkező üzenetek automatikus összefoglalását.
A ClickUp korlátai
- A PDF fájlt nem lehet közvetlenül összefoglalni (kivéve, ha az összes tartalmat másoljuk és beillesztjük).
ClickUp árak
Értékelések és vélemények kattintása
- G2: 4,7/5 (9500+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
2. Get Digest: A legalkalmasabb a legfontosabb mondatok összefoglalásának elkészítésére
A következő eszköz, amelyet teszteltem, a Get Digest volt, egy egyszerű AI-összefoglaló, felhasználóbarát felülettel és hatékony dokumentumösszefoglalási funkcióval.
Ennek az eszköznek az a kiemelkedő tulajdonsága, hogy különböző összefoglalási módok közül választhatunk, és megadhatjuk az összefoglalás hosszát. A „% of Source” (Forrás %-a) részben hat lehetőség közül választhatunk: 5, 15, 25, 35, 45 és 55. Minél nagyobb számot választunk, annál hosszabb lesz az összefoglalás.
Ajánlom ezt az összefoglaló eszközt, ha tudod, mennyi információra van szükséged egy írásból. Például, ha csak a legfontosabb információkat szeretnéd megkapni egy cikkből, akkor válaszd a „5%” opciót. Ha az egész cikk lényegét szeretnéd megkapni, ami a cikk hosszának majdnem a fele, akkor válaszd a „55” opciót.
De a cikkek összefoglalási képessége korlátozott – csak egy csomó kulcsszót és a legfontosabb pontok lényegét adja meg. Nem lehet egyetlen bekezdésben megkapni a dokumentum összefoglalását, és nem lehet konkrét kiemelt részeket kérni.
A Digest legjobb funkciói
- Összefoglalók létrehozása szöveg közvetlen beillesztésével, URL-cím megadásával vagy PDF-dokumentumok feltöltésével
- Összefoglalók letöltése szöveges fájlként
- Szerezzen összefoglalókat több mint 33 nyelven
- Határozza meg, hány kulcsszót tud kivonni a szövegből
A Digest korlátai
- A maximális hosszúság 7000 szó.
- Az URL-ekből generált összefoglalók kevésbé voltak megbízhatóak és átfogóak, mint amikor közvetlenül beillesztettük a szöveget a forrásból, vagy feltöltöttünk egy dokumentumot.
Digest árak
- Ingyenes
- Üzleti: 133 dollártól licencenként havonta
Szerezd meg a Digest értékeléseit és véleményeit
- G2: Vélemények nem elérhetők
- Capterra: Vélemények nem elérhetők
3. Scribbr: A legjobb ingyenes szövegösszefoglaló akadémiai kutatásokhoz
A Scribbr mesterséges intelligenciával működő írási eszközöket kínál tudósoknak és kutatóknak, olyan funkciókkal, mint az akadémiai írás és szerkesztés, APA-stílusú szerkesztés, hivatkozások és természetesen összefoglalások.
A legjobb az egészben, hogy nem kell regisztrálnod ahhoz, hogy használhasd ezt az összefoglaló eszközt. Még azt is ellenőrizheted, hogy az összefoglaló nem tartalmaz-e plágiumot. És ez is ingyenes. Tehát, ha diák vagy és olcsó összefoglaló eszközöket keresel, ez egy jó választás.
A Scribbr legjobb funkciói
- Szöveg vagy pontokba szedett összefoglalók készítése a szövegéből
- Testreszabhatja az összefoglalás fókuszát kulcsszavak kiválasztásával
- Töltse le összefoglalói TXT fájlját
- A Re-summarize (Újraösszefoglalás) opcióval megváltoztathatja a generált összefoglaló hosszát.
A Scribbr korlátai
- Mivel a karakterek száma 600-ra korlátozott, egy hosszú cikk összefoglalása nehéz lehet.
Scribbr árak
- Ingyenes
Scribbr értékelések és vélemények
- G2: Vélemények nem elérhetők
- Capterra: Vélemények nem elérhetők
4. Összefoglaló generátor: Legalkalmasabb diákok és nem technikaértő emberek számára
Bemutattam a Summary Generator-t – egy alapvető dokumentumösszefoglalót minimális felhasználói felülettel (csak három gomb) – azoknak a diákoknak vagy nem technikaértő embereknek, akiket megfélemlíthetnek a listán szereplő fejlettebb eszközök.
Így működik: hozzáadsz egy szövegrészt, és a program egy egyszerűbb, könnyebben emészthető változatot ad neked, listákkal együtt. A „Másolás” gombra kattintva beillesztheted ezt a szöveget egy szövegszerkesztőbe vagy jegyzettömbbe.
Mivel az eszköz funkciói minimálisak, nem lehet letölteni az összefoglalót szövegfájlként, és nem lehet konkrét kiemelt részeket kérni.
A Summary Generator legjobb funkciói
- Készítsen tömör és könnyen olvasható összefoglalókat másodpercek alatt
Összefoglaló generátor korlátai
- Nem lehet egyedi összefoglalókat generálni
- A hirdetések kissé zavarossá tehetik az élményt
Összefoglaló generátor árak
- Ingyenes
Összefoglaló Generátor értékelések és vélemények
- G2: Vélemények nem elérhetők
- Capterra: Vélemények nem elérhetők
5. Notta: A legjobb a találkozók jegyzőkönyveinek összefoglalásához
Mivel a Notta elsősorban jegyzetelő alkalmazás, nagyon jól elemzi a párbeszédek finom árnyalatait. Ezért tökéletes eszköz webináriumok és podcastok átiratainak összefoglalásához.
Tetszett, ahogy a Notta fejezeteket hoz létre minden átirat összefoglalásához – olyan érzés, mintha egy blogbejegyzést vagy könyvet olvasnál, nem pedig csak egy csomó pontot.
A Notta-t a megbeszélések összefoglaló dokumentumaiban is felhasználhatja, hogy hasznosítható információkat nyerjen belőlük.
A Notta legjobb funkciói
- Készítsen fejezetenkénti összefoglalókat az összes átiratról, és hozzon létre folyamatdokumentumokat
- Használjon testreszabható sablonokat a különböző típusú értekezletekhez
- Ossza meg az összefoglalt szöveget egy link segítségével
Notta korlátai
- Az összefoglaló generátor csak a fizetős csomagban érhető el.
- A PDF-eket és a webes cikkeket nem lehet közvetlenül összefoglalni
Notta árak
- Ingyenes
- Előny: 14,99 USD/felhasználó havonta
- Üzleti: 27,99 USD/felhasználó havonta
- Vállalatok: Egyedi árazás
Notta értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (100+ értékelés)
- Capterra: Nem elérhető
6. Paraphraser. io: A legjobb ingyenes, hosszú szövegek összefoglalására alkalmas szövegösszefoglaló
Nagy dokumentumokat szeretne összefoglalni? A Paraphraser.io remek választás. Megpróbáltam összefoglalni egy 15 000 szavas tudományos cikket, és az eredmények remekek voltak.
Megmutatja az eredeti szöveg szavainak, karaktereinek, mondatainak és bekezdéseinek számát is. Ez segít összehasonlítani az összefoglalót az eredetivel. Azonban nem lehet egyedi összefoglalókat készíteni olyan dolgok alapján, mint a hangnem vagy a kulcsszavak.
Bár a Paraphraser. io lehetővé teszi összefoglalók pontok formájában történő létrehozását is, én ezeket összefüggéstelennek találtam, és egyes esetekben hiányzott belőlük az eredeti kontextus. Teszteltem a francia nyelvű összefoglalási képességeit is, és az eredmények pontosak voltak.
Paraphraser. io legjobb funkciói
- Összefoglalók készítése kilenc nyelven, többek között franciául, törökül és portugálul
- A további egyszerűsítés érdekében fogalmazza át az összefoglalót!
- Ellenőrizze a plágiumot és a nyelvtani hibákat az ingyenes csomag részeként
- Hosszú cikkek és tudományos dokumentumok egyszerű összefoglalása
Paraphraser. io korlátai
- Nincs összefoglaló
- Az interfész egyes funkciói – például az összefoglaló hosszúságát szabályozó csúszka – zavaróak lehetnek.
Paraphraser. io árak
- Ingyenes
- Alap: 7 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik
- Vállalatok: 35 USD/felhasználó/hónap áron
Paraphraser. io értékelések és vélemények
- G2: Vélemények nem elérhetők
- Capterra: Vélemények nem elérhetők
7. Jasper: A legjobb összefoglaló eszköz vállalati csapatok számára
A Jasper jól ismert, mint egy vállalati csapatok számára kifejlesztett AI-tartalomgenerátor. De egyik funkciója az AI-szövegösszefoglaló is.
Feltöltöttem a szövegemet a Jasperbe, és három alapértelmezett összefoglaló prompt egyikével és a saját promptommal generáltam összefoglalókat. Az alapértelmezett promptok jól működnek, de jobb eredményeket érhet el, ha több kontextust ad a saját promptjaihoz.
Az egyik funkció, amely nagy hatással volt rám, az „Audience” (Közönség) opció, amely különböző közönségtípusok számára készít összefoglalót. Például egy NFT-vel kapcsolatos cikkből kaptam egy nagyon könnyen érthető összefoglalót.
A Jasper 7 napos ingyenes próbaidőt kínál (hitelkártya szükséges), így a vásárlás előtt kipróbálhatja a funkcióit.
A Jasper legjobb funkciói
- Összefoglalók készítése több mint 25 nyelven
- Használja a Jasper Chrome kiterjesztést az e-mailek és a Google Docs dokumentumok egyszerű összefoglalásához
- Használja az AI Copilotot, hogy összefoglalókat készítsen márkája hangján és stílusában
Jasper korlátai
- Nincs ingyenes csomag
- Nem foglalja össze a PDF-eket
Jasper árak
- Alkotó: 49 USD/hely havonta
- Előny: 69 USD/hely havonta
- Vállalatok: Egyedi árazás
Jasper értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (1200+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (1800+ értékelés)
8. Writesonic: A legjobb AI szövegösszefoglaló a tömör összefoglalókhoz
Bár a Writesonic az OpenAI LLM-jét használja az összefoglaláshoz, kifejezetten marketingtartalmakra lett betanítva. Ez teszi kiváló összefoglaló generátorrá a marketingesek számára. Például megkérheted, hogy generáljon egy szociális média bejegyzéshez való csalogatót egy hosszú cikk alapján. És újragenerálhatod az összefoglalót a változatosság kedvéért.
Különösen jó funkció az Article Writer 6. Csak meg kellett adnom egy témát (interaktív bemutatók) és kiválasztanom néhány hivatkozást. A Writesonic néhány perc alatt elkészítette a vázlatot az összes hivatkozás alapján. Hivatkozásokat is megad, így visszatérhetünk azokhoz a cikkekhez, ha mélyebb kutatást szeretnénk végezni.
Jelentős időmegtakarítás az írók számára a kutatási és vázlatkészítési fázisban!
A Writesonic legjobb funkciói
- Összefoglalja több blogbejegyzést, és írja át őket egy hosszú cikk formájában.
- Készítsen csatornaspecifikus összefoglalókat cikkeiről egyetlen kattintással, és terjessze őket könnyedén
- Összefoglalók készítése több mint 25 nyelven, beleértve a franciát, a spanyolt és a japánt
A Writesonic korlátai
- Az összefoglalás minősége a kreditek számától függ. Ezért a kiváló minőségű összefoglalók elkészítése költséges lehet.
Writesonic árak
- Alapcsomag: 99 dollár havonta (1 csapattagot tartalmaz)
- Professzionális: 199 dollár havonta (3 csapattagot tartalmaz)
- Haladó: 399 USD havonta (5 csapattagot tartalmaz)
Writesonic értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (1900+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (1900+ értékelés)
9. Gimme Summary AI: A legjobb ingyenes webcikk-összefoglaló Chrome böngészőkhöz
Hányszor tettél már könyvjelzőt egy cikkre, hogy később elolvasd, mert időszűkében voltál? A Gimme Summary AI Chrome vagy Brave böngészőbővítményeivel néhány másodperc alatt áttekintést kaphatok bármely webcikk főbb témáiról.
A legjobb része? Nem kell cikkeket másolnom és beillesztenem különböző lapokba, hogy megkapjam az összefoglalót.
Mivel azonban a Gimme Summary AI a ChatGPT-n alapul, amikor összefoglalót kérek, a ChatGPT ablakba kell lépnem az azonosításhoz, ami kényelmetlen lehet.
Gimme Summary AI legjobb funkciói
- Készítsen egy kattintással összefoglalókat webes cikkekről közvetlenül azok weboldaláról
- Szerezzen ingyenes AI-összefoglalókat hirdetések és személyes adatok megadása nélkül
Gimme Summary AI korlátai
- Csak angol nyelvet támogat
- Mivel ez egy nyílt forráskódú projekt, néha hibás lehet.
Gimme Summary AI árak
- Ingyenes
Gimme Summary AI értékelések és vélemények
- G2: Vélemények nem elérhetők
- Capterra: Vélemények nem elérhetők
10. Copy. ai: A legjobb dokumentumok tömeges összefoglalásához
Néha még a tartalom összefoglalása is hatalmas időrablóvá válhat – különösen, ha marketingesként blogokat kell összefoglalnod pontokba szedve a közösségi médiához, vagy kutató hallgatóként száz különböző kutatási cikket kell elolvasnod egy dolgozatodhoz.
Ha igen, akkor a Copy. ai a tökéletes választás. Dokumentum-workflow automatizálási funkciói lehetővé teszik az összefoglalási folyamat racionalizálását.
Egy gondolatvezető blogbejegyzés vázlatának elkészítéséhez használtam. Egyszerűen létrehoztam egy összefoglaló promptot, amelyben felvázoltam a konkrét követelményeimet. A Copy. ai ezután összefoglalta az SME interjúkat, és minden beszélgetés legfontosabb pontjait egyetlen, tömör összefoglalóba gyűjtötte.
Copy. ai legjobb funkciói
- Használja a Copy. ai összefoglaló sablonjait az „összefoglaló promptok” megírásához, és takarítson meg időt!
- Hozzon létre automatizált munkafolyamatokat, hogy egyetlen parancsra több dokumentum összefoglalót vagy akár egy dokumentum különböző verzióinak összefoglalóját is létrehozhassa.
- Készítsen SEO-optimalizált meta címeket és leírásokat blogbejegyzéseihez egyetlen kattintással
Copy. ai korlátai
- Az automatizált munkafolyamatok csak a fizetős csomagokban érhetők el.
- A Copy. ai nem foglalja össze a webes cikkeket URL-ekből
Copy. ai árak
- Ingyenes
- Kezdő csomag: 49 USD/felhasználó/hónap
- Haladó: 249 dollár 5 felhasználó számára havonta
Copy. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (150+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (60 értékelés)
Összefoglalók készítése és a legfontosabb pontok megragadása a ClickUp segítségével
Ha munkához keresel egy AI-alapú összefoglaló generátort – dokumentumok, csevegési szálak, találkozók jegyzőkönyvei és hasonló dokumentumok összefoglalásához –, akkor a legjobb javaslatom a ClickUp. Szükséged van a találkozó legfontosabb pontjainak felsorolására, hogy gyorsan áttekinthesd? Vagy talán ki szeretnéd emelni egy személy üzeneteit egy csevegési szálban? A ClickUp Brain segítségével mindez lehetséges.
Egyetértek azzal, hogy az összefoglalók elkészítése rengeteg időt takaríthat meg. De miért álljunk meg ennél? Miért ne fektetnénk be egy olyan platformba, amely ennél sokkal többet tesz a munkánk egyszerűsítéséért és az időmegtakarításért?
Ezért ajánlom a ClickUp alkalmazást. A szövegek összefoglalása mellett segítséget nyújt a projektek kezelésében, a csapatoddal való együttműködésben és a feladatok szervezésében is.
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és szerezzen gyakorlati tapasztalatot a ClickUp mesterséges intelligenciájának összefoglaló képességeivel kapcsolatban.