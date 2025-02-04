A legjobb AI virtuális asszisztensek a termelékenység javításához 2025-ben

A virtuális asszisztens technológia segítségével a munka és a magánélet egyensúlya is elérhetővé válik.

A reggeli zene lejátszásától a találkozóra való felkészülés emlékeztetéséig (és még sok minden másig) ezek a praktikus segítőtársak célja, hogy javítsák a munka és a magánélet egyensúlyát azáltal, hogy időt szabadítanak fel a jobb termelékenység és a több személyes idő érdekében.

Készen állsz arra, hogy megismerkedj az év legjobb AI virtuális asszisztenseivel? Készülj fel egy villámgyors túrára a piacon elérhető legjobb AI virtuális asszisztensek között. Kezdődjön a digitális kaland!

Mit kell keresnie az AI virtuális asszisztensekben?

Alapvetően egy virtuális AI asszisztens eszközre van szüksége, amely kezeli az Ön igényeit.

Az irodában ez lehet bármi, az ismétlődő munkafolyamatok automatizálásától kezdve a jobb marketingtartalmak és üzleti kommunikáció megírásában való segítségig. Keressen olyan AI programokat és AI marketingeszközöket, amelyek jól integrálhatók a jelenlegi szoftverével, és jól illeszkednek a csapata méretéhez vagy növekedéséhez.

Otthon a virtuális asszisztens segíthet mindenben, a kávéfőzéstől a világítás szabályozásán át egészen addig, hogy tanácsot adjon, el kell-e vinni a kutyát az állatorvoshoz, miután megevett egy darab csokoládét. Keressen olyan személyes AI-asszisztenst, amely jól integrálható személyes eszközeivel és háztartási készülékeivel.

A termelékenységről szólva, tudta, hogy az AI projektmenedzsment eszközökkel és termelékenységi eszközökkel új szintre emelheti a hatékonyságot?

A projektvégrehajtó szoftverektől a folyamatábrázolásig és a tartalomkészítő eszközökig, még több módot találhat az időmegtakarításra és a termelékenység növelésére a megfelelő szoftverrel.

A 10 legjobb AI virtuális asszisztens

Az AI virtuális asszisztens számos feladatban segíthet, a találkozók ütemezésétől és a munkák fontossági sorrendjének megállapításától az e-mailek írásán át a reggeli kávé elkészítéséig. Megvizsgáljuk funkcióikat, előnyeiket és áraikat, hogy kiválaszthassa az Ön igényeinek leginkább megfelelőt.

1. ClickUp – A legjobb AI projektmenedzsmenthez

Írjon jobban a ClickUp segítségével Használja a ClickUp AI-t, hogy gyorsabban írjon és csiszolja szövegeit, e-mail válaszait és egyebeket.

Helló, hatékonyságrajongók! Képzelje el: minden feladata, projektje és dokumentuma egy intuitív központban van összevonva. És a legújabb asszisztense, a ClickUp Brain, hozzáfér minden információhoz, így onnan folytathatja a munkát.

A ClickUp Brain az Ön igényeire van szabva. Válassza ki a szerepét, adja meg a forgatókönyvet, és nézze meg, ahogy az Ön számára testreszabott megoldásokat hoz létre.

Íme néhány dolog, amit a ClickUp Brain megtehet Önért:

Fejlessze íráskészségét és kreativitását a ClickUp Docs segítségével

Összefoglalja a tartalmat és a szálakat

Bontsa le a komplex feladatokat alfeladatokra

Ossza meg a projekt és a standup összefoglalókat

Fordítson szöveget különböző nyelvek között

Segítség az AI-s szövegírási utasításokkal

A ClickUp Brain az egyetlen virtuális AI asszisztens, amely az Ön szerepéhez igazodik. 30 perc munkát 30 másodpercre csökkenthet, és több időt takaríthat meg, mint valaha is elképzelte.

Ha a legjobb AI írási asszisztenseket keresi, amelyekkel növelheti kreativitását és termelékenységét, miközben jelentős időt takaríthat meg a napi feladatok elvégzésében, próbálja ki a ClickUp AI Writer for Work alkalmazást, amely virtuális asszisztensként szolgálhat az irodában és útközben is.

A ClickUp legjobb funkciói

Az automatizálások beállítása rendkívül egyszerű.

Kiválóan gyűjti az ügyfelek visszajelzéseit

Az AI írási asszisztens írás közben javaslatokat adhat.

A ClickUp korlátai

Gazdag funkciókészlete egyes felhasználók számára tanulási görbét eredményezhet.

A mobilalkalmazásban még nem minden nézet elérhető.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (8566+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3775+ értékelés)

2. Google Assistant – A legjobb AI-alapú ütemezéshez

a Google Assistant segítségével

A Google által fejlesztett Google Assistant több eszközön is működik, az okostelefonoktól az intelligens kijelzőkön át.

Lenyűgöző otthoni asszisztensként működik; aktiválásához csak annyit kell mondania, hogy „Hey Google” vagy „OK Google”.

Az AI hangvezérelt virtuális asszisztens mindenféle feladatot elvégezhet. Megbeszéléseket ütemezhet, találkozókat áthelyezhet és riasztásokat állíthat be anélkül, hogy megnyitná az alkalmazást. Vagy üzleti útjai során csak a kamerájával fordíthat idegen nyelveket. Pihenhet is, és megkérheti az asszisztenst, hogy játssza le kedvenc dalait, vagy hallgassa meg a legújabb podcastjait.

Ez a lista csupán a felszínt kapargatja. A technológia fejlődésével az AI asszisztens repertoárja bővülni fog, és még nélkülözhetetlenebb AI társává válik.

A Google Assistant legjobb funkciói

Szerezze be a napi időjárás-előrejelzést, vagy kövesse a híreket egy olyan parancs segítségével, mint például: „Hey Google, mi a mai időjárás-előrejelzés?”

Könnyedén állítson be feladatokat vagy riasztásokat. Például: „Hey Google, állíts be riasztást 6 órára.”

Hívásokat kezdeményezhet vagy szöveges üzeneteket küldhet azzal, hogy azt mondja: „Hey Google, call Dad” (Hé Google, hívd fel apát).

A Google Assistant korlátai

Egyes értékelők szerint az eszköz hibás lehet.

Az eszköz nem mindig érti meg jól az utasításait.

A Google Assistant árai

Ingyenes a termék megvásárlásával

Google Assistant értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

3. Socratic – A legjobb diákoknak és tanároknak

via Socratic

Az AI-alapú tanulási alkalmazás, a Socratic segít a diákoknak megérteni a középiskolai és egyetemi szintű tananyagot. Szöveg- és beszédfelismerést használ, hogy összekapcsolja a diákokat az online forrásokkal, és segítsen nekik megérteni a problémák mögött rejlő fogalmakat.

A Socratic különböző módszerekkel segíti a diákokat a tanulásban. Képeket biztosít a vizuális típusú tanulóknak, vagy lépésről lépésre haladó utasításokat a tapintásos típusú tanulóknak. A diákok szakértők által készített tanulási útmutatókat és gyakorló kérdéseket is használhatnak az információk elsajátításához és memorizálásához.

Világszerte több millió diák használta már a Socratic alkalmazást. A tanárok és a diákok egyaránt dicsérik, mert hatékonyan segíti a diákok tanulását.

A Socratic legjobb funkciói

Minden tantárgyhoz használható

Hatalmas mennyiségű kutatási anyag

Egyszerűen használható

A szokratikus korlátok

Összességében a vélemények a újabb verziókat kritizálják, és azt mondják, hogy a régi verziót részesítik előnyben.

A fényképezés gombja „hibásnak” bizonyult

Sokratikus árazás

Ingyenesen telepíthető, alkalmazáson belüli díjakkal járhat.

Sokratikus értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

4. Amazon Alexa – A legjobb otthoni feladatokhoz

az Amazon Alexa segítségével

Az Amazon Alexa egy intelligens hangsegéd, amely okosotthon-eszközöket vezérel, információkat szerez, emlékeztetőket állít be és még sok minden mást is tud.

A hangsegédet az „Alexa” vagy „Amazon” szó kimondásával lehet aktiválni. Ettől kezdve reagál a hangos interakciókra.

Az Alexa számos eszközön elérhető, többek között okostelefonokon, intelligens hangszórókon és intelligens kijelzőkön.

Ez a virtuális asszisztens kompatibilis eszközöket, például világítást, termosztátokat és zárakat tud vezérelni. Bármit megtehetsz, a bevásárlólistádra egy üveg mogyoróvaj hozzáadásától és feladat-emlékeztető beállításától kezdve a hírek frissítésének megtekintéséig és a tényeken alapuló kérdések gyors megválaszolásáig.

Az Alexa egy hatékony, AI-alapú virtuális asszisztens, amely megkönnyíti és kényelmesebbé teszi az életét. Ha megoldást keres az intelligens otthon irányítására, információk beszerzésére vagy szórakozásra, az Alexa lehet a megfelelő megoldás.

Az Amazon Alexa legjobb funkciói

Megbízható, zökkenőmentesen működik

Értesít, amikor megérkeznek az Amazon-csomagjai

Adja le Amazon-megrendeléseit egyszerűen azzal, hogy megkéri Alexát, hogy tegye meg helyette.

Szövegek diktálása és szöveges üzenetek küldése

Az Amazon Alexa korlátai

WiFi-n fut, így ha az interneted nem működik, Alexa sem fog.

Legjobban Amazon Prime tagsággal működik; a nem Prime tagok nem élvezhetik ugyanazokat az előnyöket.

Amazon Alexa árak

Kompatibilis eszközökkel ingyenes

Amazon Alexa értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

5. Cortana – A legjobb a természetes nyelv feldolgozásához

via Cortana

A Cortana egy virtuális asszisztens, amelyet a Microsoft fejlesztett ki Windows operációs rendszeréhez. A Cortana segít a felhasználóknak hangparancsok segítségével feladatok elvégzésében, emlékeztetőket kínál, kérdésekre válaszol és ajánlásokat ad.

A Cortana egyik legfőbb erőssége, hogy képes megérteni és természetes nyelvfeldolgozással válaszolni, így a felhasználói élmény beszélgetésszerűbbé válik. A Cortana rendelkezik egy „Notebook” funkcióval, amely tárolja a felhasználói beállításokat és egyéb információkat, hogy személyre szabott segítséget nyújthasson. Ez segít megérteni a felhasználók szokásait és preferenciáit, hogy jobb, személyre szabottabb javaslatokat tudjon kínálni. A Cortana segítségével a felhasználók ellenőrzésük alatt tarthatják adataikat. A Notebook funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megtekintsék és ellenőrizzék azokat az adatokat, amelyekhez a Cortana hozzáfér, így a személyre szabás átláthatóvá válik.

Bár a Cortana kezdetben Windows-központú volt, a Microsoft kiterjesztette elérhetőségét Android és iOS eszközökre is. Ez lehetővé teszi az emlékeztetők, jegyzetek és egyéb feladatok jobb szinkronizálását több platformon.

A Microsoft a Cortana fókuszát az általános célú fogyasztói virtuális asszisztensről (mint az Amazon Alexa vagy az Apple Siri) a Microsoft 365 csomagban található, specializáltabb termelékenységi segítségnyújtásra helyezte át.

A Cortana legjobb funkciói

Természetes nyelvű hangparancsok a kezdéshez

A Cortana megtanulja az Ön preferenciáit, és idővel egyre jobb lesz.

Vezérelje hangjával a világítást, a termosztátokat és más eszközöket!

A Cortana korlátai

Már nem fejlesztik aktívan, hamarosan kivezetik és Windows CoPilot váltja fel.

Nem minden országban és nyelven elérhető.

Néha félreértheti a kéréseit, vagy helytelen információkat adhat.

Cortana árak

A Microsoft eszközök részeként

Cortana értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

6. Alli AI – A legjobb SEO-hoz

via Alli AI

Az Alli AI SEO-automatizálási platform segít ügynökségeknek, tanácsadóknak és házon belüli SEO-szakembereknek perceken belül optimalizálni weboldalaikat.

Pár perc alatt több ezer vagy akár több millió kód- és tartalomváltoztatást is végrehajthat, és bármilyen CMS-sel kompatibilis.

Az Alli AI segítségével egyetlen irányítópultról kezelheti az összes SEO-t, és automatikusan optimalizálva a webhelyeket, irányíthatja a SEO teljesítését.

Az Alli AI legjobb funkciói

Tiszta felület, könnyű használat

Kiválóan követi nyomon a célzott kulcsszavakat és javaslatokat kínál.

Elemezi webhelyét, és egyszerű, személyre szabott útmutatót nyújt a webhely rangsorának javításához.

Az Alli AI korlátai

Hosszú listát kínál az optimalizálásokról, de nincs lehetőség azok törlésére, miközben kijavítja őket.

Hosszú időbe telik a kulcsszavak feltöltése a programba.

Az elemzési folyamat lassú és időigényes lehet.

Más AI-alapú virtuális asszisztensekhez képest nincs ingyenes verziója.

Más eszközökhöz képest meglehetősen drága lehet.

Alli AI árak

Tanácsadó : 249 USD/hó 10 webhely

Ügynökség : 499 USD/hó 25 webhely

Vállalati: 999 USD/hó Korlátlan számú webhely

Alli AI értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (6+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (12+ értékelés)

7. Wally – A legjobb személyes feladatokhoz

via Wally AI

A „level up your life” (emelje magasabb szintre az életét) küldetéssel a Wally AI célja, hogy hatékonysággal és kiválósággal javítsa munkáját és otthoni életét. Ő egy reggeli robot, aki korán kel, hogy megfogalmazza az e-mailjeire adott válaszokat, így Önnek csak át kell nézni és szerkeszteni őket reggel.

A Wally AI eszközök még béta verzióban vannak, de a tervek szerint kiterjesztik őket naptári ajánlásokra, YouTube-összefoglalókra és egyebekre is.

A Wally legjobb funkciói

Kiváló és praktikus összefoglaló eszközök

Intuitív felület és személyre szabott támogatás

Hamarosan elindul egy sor kivételes AI asszisztens funkció

Wally utánzatok

Szinte az összes funkció még béta verzióban van.

Még nincs hitelesített értékelés a G2-n vagy a Capterrán.

Wally árak

Az árakról érdeklődjön Wallynál.

Wally értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

8. Tabnine – A legjobb AI kódoláshoz

via Tabnine

A Tabnine AI Assistant egy AI kódeszköz, amely kódkiegészítési segítségével gyorsabbá és hatékonyabbá teszi a fejlesztők kódírását.

A gépi tanuláson alapul, és a kódstílusából és preferenciáiból tanulva biztosítja a legrelevánsabb kiegészítéseket.

A Tabnine több programozási nyelven is elérhető, többek között Python, Java, JavaScript és C++ nyelven.

A Tabnine legjobb funkciói

Programozási nyelved alapján kódjavaslatokat ad

Nagyon könnyű és egyszerűen használható

A kényelmes automatikus kódolás jól működik az alapvető kódoláshoz.

A Tabnine korlátai

Erős internetkapcsolat nélkül nem működik jól, és nincs offline funkciója.

Jó alapvető kódjavaslatok, de nehezen boldogul az UI keretrendszerekkel

A Python kiegészítések nem versenyképesek

Tabnine árak

Starter : Ingyenes

Pro : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Tabnine értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (33+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (3+ értékelés)

9. Parrot AI – A legjobb AI-találkozókezelő

via Parrot AI

A Parrot AI egy mesterséges intelligencia tudásbázis csapatok számára. Felveszi és leírja a találkozókat, és azokat olyan tudássá alakítja, amelyet az egész vállalkozásában alkalmazhat.

A csapatok a platformot használják a megbeszélések, beszélgetések és dokumentumokból származó ismeretek rögzítésére, rendszerezésére és megosztására.

A Parrot mesterséges intelligenciát használ a találkozók leírásához, a legfontosabb témák azonosításához és a következtetések levonásához. Az eszköz megkönnyíti a találkozók összefoglalásának elkészítését, a jegyzetek megosztását és a projektekben való együttműködést. Ez egy biztonságos és skálázható platform minden méretű csapat számára.

A Parrot AI legjobb funkciói

Valós időben konvertálja az audiót szöveggé

Megtalálja a találkozók legfontosabb részeit

Összefoglalók és kiemelt részek generálása

A Parrot AI korlátai

Néha hibákat követnek el a leírásban vagy a kulcsfontosságú témák azonosításában.

Előfordulhat, hogy néhány fontos információ kimarad a találkozóról.

Az árak kisvállalkozások vagy magánszemélyek számára drágák lehetnek.

Parrot AI árak

Ingyenes

Személyes : 24 USD/hó

Csapat : 16 USD/hó

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Parrot AI értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. Braina Virtual Assistant – A legjobb PC-felhasználók számára

via Braina virtuális asszisztens

A Braina nem olyan széles körben ismert, mint az olyan óriások, mint a Cortana, a Google Assistant vagy a Siri, de olyan eszközöket kínál, amelyek személyre szabott és hatékonyabb hangvezérlésű élményt nyújtanak a PC-felhasználóknak. A Braina a számítógépes feladatokra összpontosít, és testreszabási lehetőségei miatt vonzó azoknak a niche közönségnek, akik specifikus funkciókat keresnek. A Braina felhasználói hangutasításokkal vezérelhetik a számítógép különböző funkcióit, például fájlok megnyitását, ablakok kezelését, internetes keresést és még sok mást. A Braina hangos diktálási funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy gépelés helyett diktálják a szöveget. Ez a funkció hasznos dokumentumok létrehozásához, e-mailek küldéséhez vagy bármely olyan feladathoz, amely szövegbevitelét igényli.

A Braina segítségével a felhasználók könnyedén kereshetnek az interneten, szótárszókat találhatnak meg, vagy matematikai problémákra találhatnak megoldást hangparancsok segítségével. Az Androidra készült Braina alkalmazás lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy távolról vezéreljék a számítógépüket. Ez a funkció olyan feladatokhoz hasznos, mint a prezentációk kezelése vagy a média lejátszásának vezérlése anélkül, hogy a számítógép közelében kellene lenni.

A Braina úgy lett kialakítva, hogy tanuljon a felhasználói interakciókból, ami azt jelenti, hogy idővel hatékonyabbá válhat, mivel megérti a felhasználó szokásait és preferenciáit.

A Braina virtuális asszisztens legjobb funkciói

Intelligens virtuális asszisztens a felhasználó beszédének jobb megértéséhez

Felhasználóbarát felület A+ teljesítménnyel

Rendkívül megbízható és sokoldalú, mind hangutasítások, mind diktálás esetén.

A Braina virtuális asszisztens korlátai

A felhasználók szerint nehéz elérni az ügyfélszolgálatot

Csak Windows-kompatibilis eszköz, Chromebookon nem használható.

Braina virtuális asszisztens árak

Egyszeri vásárlás 199 dollárért

Braina virtuális asszisztens értékelések és vélemények

G2 : N/A

Capterra: 3,8/5 (22+ értékelés)

Növelje termelékenységét az AI virtuális asszisztensekkel

Az AI technológia térnyerése forradalmi változást hozott a személyes és szakmai életünkben a termelékenység növelése terén.

A rutin feladatok kezelésétől az irodai munkafolyamatok optimalizálásáig ezek az AI-csodák személyre szabott megoldásokat kínálnak az egyéni igényeknek megfelelően.

A versenyzők közül a ClickUp az egyik legjobb AI asszisztens, köszönhetően egyedülálló, minden méretű vállalkozás számára testreszabott segítségének. A Google Assistant és az Amazon Alexa továbbra is uralják az otthoni piacot olyan praktikus AI eszközökkel, amelyek megkönnyítik személyes életünket.

A mai rohanó világban is elérhető a munka és a magánélet egyensúlya 2024-ben, köszönhetően a fejlett AI technológiáknak, amelyek az AI asszisztenseket működtetik.

Készen áll a termelékenységének javítására? Fedezze fel a ClickUp AI-t, és tapasztalja meg a feladatkezelés jövőjét!