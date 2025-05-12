A 10 legjobb emlékeztető alkalmazás, hogy 2025-ben is kézben tartsd a teendőidet (ingyenes és fizetős)

Ah, emlékeztetők. Hol lennénk nélkülük?

A teendőlisták, a többfeladatos munkavégzés és a magadnak szánt értékes pillanatok között az agyad nem tud lépést tartani azokkal az információkkal, amelyeket egy nap alatt feldolgoz. Ezért nélkülözhetetlenek az emlékeztető alkalmazások.

De hogyan találhat olyan emlékeztető alkalmazást, amely segít, és nem hátráltat? Itt jövök én a képbe! Kutattam egy kicsit, és megtaláltam a piacon elérhető 10 legjobb emlékeztető alkalmazást, az árakkal, értékelésekkel, előnyökkel és hátrányokkal együtt.

A 10 legjobb napi emlékeztető alkalmazás (ingyenes és fizetős)

Ideje beszerezni az agyadnak egy virtuális asszisztenst egy fantasztikus emlékeztető alkalmazás formájában. Akár a legjobb emlékeztető alkalmazásokat keresed, akár valami fizetős megoldást, én segítek neked.

1. ClickUp – A legjobb projektmenedzsmenthez

Igen, a ClickUp szerezte meg az első helyet. ✨ Biztosan számítottál rá, de azért tettem ide, mert ez tartja a csapatunkat a feladatoknál! A ClickUp több díjat is nyert és több listán is az első helyen végzett, de nem foglak untatni a részletekkel, miközben te a szervezéssel vagy elfoglalva.

Ehelyett inkább a ClickUp emlékeztetőinek és teendő listájának funkcióiról szeretnék beszélni. Pillanatok alatt létrehozhatsz értesítéseket magadnak és csapattagjaidnak, és fájlokat és mellékleteket is hozzáadhatok emlékeztetőként, hogy megkönnyítsd az életedet. Könnyen módosíthatók, rendszerezhetők, kommentálhatók, frissíthetők és (ami a legjobb) testreszabhatók.

A ClickUp egy fantasztikus, ingyenes emlékeztető alkalmazás, amely rengeteg funkcióval rendelkezik a Free Forever csomagban. Rugalmas célkövetéssel, rugalmas határidőkkel, teendőlista-sablonokkal és időblokkoló sablonokkal ez a tökéletes megoldás bármilyen méretű csapat számára.

Készíts világos, többfunkciós teendőlistákat, hogy bárhonnan könnyedén kezelhesd ötleteidet és munkádat, és soha többé ne felejts el semmit.

A csapatokról szólva: a ClickUp több mint 1000 integrációval rendelkezik, és bármilyen eszközön működik, így kiválóan alkalmas platformok közötti csapatok számára. Tehát a ClickUp minden igényét kielégíti, függetlenül attól, hogy iOS- vagy Android-alkalmazást, böngészőfunkciót vagy asztali letöltést szeretne.

Említettem már, hogy a ClickUp több száz egyéb funkcionális szolgáltatással is rendelkezik, amelyek megkönnyítik az életet? Igen, ez több, mint egy teendőlista-alkalmazás – ez egy személyi asszisztens, amely a munkanapod minden aspektusát racionalizálja. És kiváló alternatívája a projektmenedzsment kiszervezésének.

A ClickUp funkciói

A ClickUp Reminders rengeteg személyre szabható beállítással, színkódolással és egyéb funkciókkal rendelkezik, amelyek segítenek betartani a határidőket és minden nap szervezetten élni.

Az Inbox naptáralkalmazásként és feladatkezelőként is működik, hogy könnyebben nyomon követhesse emlékeztetőit.

A „Következő”, „Kész” és „Nem ütemezett” fülek segítségével nyomon követheted, mi áll előtted, mit végeztél el, és mely emlékeztetőknek nincs határideje.

Állíts be emlékeztetőket mellékletek és fájlok, például fotók, hangjegyzetek vagy térképhelyek segítségével, hogy te és a csapatod mindig naprakészek legyetek.

Szinkronizáld az emlékeztetőket és a határidőket a naptáralkalmazásaiddal, köszönhetően a több mint 1000 integrációnak olyan eszközökkel, mint a Google Naptár, Outlook Naptár, Zoom, Amazon Alexa, Microsoft Teams és Zendesk.

Állíts be emlékeztetőket, értesítéseket és ismétlődő emlékeztetőket a csapatod számára a „delegált emlékeztetők” opcióval, és tartsd rendben az egészet a csapatprofilokkal.

ClickUp előnyei

Számos vélemény említi a ClickUp ingyenes verziójának sikeres idő- és feladatkezelését.

Az időblokkoló és értesítési funkciók segítségével könnyen áttekintheted a munkanapodat és nyomon követheted a feladatokat.

Egyszerűsíti az alkalmazottak felügyeletét delegált emlékeztető és csapatprofilok segítségével.

ClickUp hátrányok

Néhány felhasználói vélemény szerint felesleges funkciók is rendelkezésre állnak.

Lehet, hogy frissítened kell a feladatokat, miközben másokkal együtt szerkeszted az emlékeztetőket.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

2. nTask – A legjobb az együttműködéshez

via nTask

Az nTask egy másik lehetőség azok számára, akik ingyenes emlékeztető alkalmazást keresnek. Segít kitalálni, hogyan rangsorold a munkádat feladatlisták, emlékeztetők, értesítések, határidők és együttműködési funkciók segítségével. Megtekintheted a feladatok állapotát is, hogy nyomon kövesd, hol tart a csapatod egy adott projekttel.

A nTask egy praktikus emlékeztető alkalmazás, amely kiváló platformok közötti funkcionalitással rendelkezik, és szinte bármilyen eszközön emlékezteti a csapatodat a teendőkre. Úgy is tervezték, hogy segítsen a személyes feladatok szervezésében, így akár emlékeztetőket kell létrehoznod, hogy több tejet vegyél, akár egy projektet kell befejezned, ez az alkalmazás segít neked a feladatok elvégzésében.

Az nTask funkciói

Könnyítse meg az együttműködést a webes, iOS és Android eszközökön működő, platformok közötti funkciókkal.

Tekintse meg a feladatlistákat és azok állapotát a tervezett és tényleges határidők alapján.

Használja a feladatkiosztási és projektmenedzsment funkciókat, hogy mindig tisztában legyen csapata előrehaladásával.

Több projekt- és értekezletkezelő eszköz, amelyek segítenek a munkafolyamat más területeinek kezelésében

Integrálható olyan népszerű eszközökkel, mint a Google Naptár, Outlook, Slack, Zoon és Zapier.

nTask előnyei

A vélemények szerint a csapatok létrehozásának lehetőségének köszönhetően jobb a projektmenedzsment.

Könnyen létrehozhatod és rendszerezheted az egyes feladatokat, hogy mindig naprakész legyél.

A hasznos értesítésekkel könnyű a sikeres időkövetés

nTask hátrányok

Egyes felhasználók szerint több funkcióra lenne szükség.

A testreszabási lehetőségek hiánya megnehezítheti a naptár szervezését.

nTask árak

Prémium: 4 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Az árakról érdeklődjön az nTask-nál.

nTask értékelések és vélemények

G2: 4. 4/5 (15+ értékelés)

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

3. Todoist – A legjobb feladatkezeléshez

via Todoist

A Todoist a lista egyik legszélesebb körben használt napi emlékeztető alkalmazása, köszönhetően kiterjedt funkcióinak, gyors hozzáadási lehetőségeinek és elegáns felületének. Ez egy egyszerű teendőlista-szervező, amelynek célja, hogy segítsen elvégezni a munkahelyi és a magánéleti feladatait.

A Todoist egyik legnépszerűbb funkciója a sorozat rendszer, amely játékossá teszi a teendőlistádat és motivál, hogy elvégezd a feladatokat. Mivel pedig a feladatátadásra van optimalizálva, projektmenedzsereknek is hasznos, akik szeretnék, hogy csapataik a feladatokra koncentráljanak.

A Todoist funkciói

Gyorsan hozzáadhat feladatokat, hogy a teendőlistája mindig naprakész legyen, függetlenül attól, hogy mennyire elfoglalt.

Platformok közötti funkcionalitású emlékeztető alkalmazások Android és iOS eszközökhöz

A letisztult felhasználói felületnek köszönhetően a feladatok könnyen áttekinthetők.

Könnyedén rangsorolhatja a feladatokat, megjegyzéseket fűzhet a projektekhez, emlékeztetőket hozhat létre és módosíthatja a határidőket.

Delegálja a feladatokat a csapat tagjainak, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon.

Todoist előnyei

Az év végi jelentés bemutatja a teendőlista feladataid teljesítésének általános előrehaladását.

Könnyen létrehozhatod és rangsorolhatod a feladatokat a határidők és a delegálás segítségével.

Néhány véleményben pozitív visszajelzések szerepelnek a csapat részéről a Kudos funkcióval kapcsolatban.

Todoist hátrányai

A véleményekben említik a nem kívánt napi emlékeztetőket az összes befejezetlen feladatról, függetlenül azok fontosságától.

Ha nem minden tag rendelkezik ugyanazzal a csomaggal, az együttműködés problémái merülhetnek fel.

Az ingyenes verzióban több funkció hiányzik

Todoist árak

Ingyenes verzió

Pro: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

4. Microsoft To Do – A legjobb Microsoft-felhasználók számára

via Microsoft To Do

A Microsoft To Do egy egyszerű teendőlista-alkalmazás, amely egy könnyen kezelhető felületen kezeli a szakmai és személyes feladatokat. Lehetővé teszi, hogy áttekintse az aznap elvégzendő összes feladatot, vagy szükség szerint nagyítson rá bizonyos listákra. És a legjobb az egészben? Teljesen ingyenes!

A Microsoft To Do lehetővé teszi, hogy minden feladathoz határidőt és emlékeztetőt állíts be, valamint a legfontosabb feladatokat csillaggal jelöld meg, hogy azok mindig láthatóak legyenek. Emellett „lépéseket” (más néven alfeladatokat) is használhatsz a nagyobb feladatok felosztásához, és szükség szerint megjegyzéseket is hozzáadhatsz mindegyikhez.

A Microsoft To Do funkciói

A feladat létrehozásával kijelölheted a felelősöket, megadhatod a határidőket, listák között húzhatod az elemeket, és tömeges frissítéseket hajthat végre.

A feladatok fontossági sorrendbe állítása lehetővé teszi, hogy a teendőlistádat a legsürgetőbb feladatok szerint rendezd.

Állíts be emlékeztetőket vagy feladatfüggőségeket, hogy meg tudd határozni, melyik sorrendben kell elvégezni a feladatokat.

Az ismétlődő feladatok megkönnyítik a mindennapjaidat, megszüntetve a felesleges plusz munkát, különösen akkor, ha feladatokat rendel hozzájuk.

A Microsoft To Do előnyei

A Microsoft To Do feladatok automatikusan szinkronizálódnak az Outlook feladatokkal, így mindkét helyen láthatod a listáidat.

Az Outlook és a Microsoft felhasználói értékelései szerint az alkalmazás felülete egyszerű és könnyen használható.

Minden felhasználó számára ingyenes, aki rendelkezik Microsoft-fiókkal.

Microsoft To Do hátrányok

A listán szereplő legjobb emlékeztető alkalmazások közül a To Do nem integrálható más alkalmazásokkal.

A legutóbbi vásárlói vélemények szerint hiányoznak a frissítések és az új funkciók.

A felhasználói felület nem rendelkezik sok testreszabási funkcióval, és egyesek nem találják vonzónak.

A Microsoft To Do árai

Ingyenes

Microsoft To Do értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

5. TickTick – A legjobb emlékeztető alkalmazás riasztással

via TickTick

A TickTick egy másik emlékeztető alkalmazás, amely ingyenes verziót kínál minden felhasználó számára. Mivel a legjobb emlékeztető alkalmazás megtalálása kihívást jelenthet, jó, ha vannak olyan lehetőségek, amelyeket ingyenesen kipróbálhatsz.

Az alkalmazás magánszemélyek és minden méretű vállalkozás számára készült, munkatervezési funkciókkal, amelyek segítségével egyetlen irányítópultról kezelheti a feladatokat, határidőket, fájlokat és levelezést. Mivel automatikus emlékeztetőket hoz létre, segít Önnek és csapattagjainak elkerülni a feledésbe merült feladatokat, így mindenki a terv szerint haladhat.

A TickTick funkciói

A kommunikációs funkciók lehetővé teszik az együttműködést a csapattagokkal és a magánéletedben szereplő emberekkel.

Engedélyezze az „Annoying Alert*” funkciót az emlékeztető riasztások beállításához.

Alakíts ki szokásokat szakmai és személyes használatra, és kövesd nyomon a sorozataidat, hogy növeld a termelékenységedet és a sikereidet.

Rendezze feladatait és folyamatait múltbeli vagy jövőbeli dátumok szerint, és állítson be emlékeztetőket vagy időzítőket, hogy soha ne mulassza el a határidőt.

Az „Annoying Alert” funkció és az egy feladatra vonatkozó több emlékeztető segít elkerülni azt a kísértést, hogy a figyelmeztetéseket meg sem nézed, máris elutasítod őket.

A Pomodoro időzítő egy remek emlékeztető alkalmazás funkció, amely figyelmeztet, ha ideje szünetet tartani.

TickTick előnyei

A felhasználók szerint a smart suggestion funkció, a listák és az ismétlődő emlékeztetők nagyon hatékonyak.

A vélemények szerint a minimális funkcióknak köszönhetően az alkalmazás könnyen megtanulható.

Ismétlődő feladatok vagy ismétlődő feladatok javaslása funkciók

TickTick hátrányai

Néhány véleményben negatív tapasztalatokról számolnak be az ügyfélszolgálattal kapcsolatban.

Szinkronizálási problémák léphetnek fel, ami adatvesztéshez vezethet.

TickTick árak

Ingyenes verzió

Prémium: 2,79 USD/hó felhasználónként

TickTick értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (100+ értékelés)

6. ProofHub – A legjobb vállalati csapatok számára

via ProofHub

A ProofHub egy emlékeztető és projektmenedzsment alkalmazás, amelyet vállalkozások és nagy csapatok számára terveztek, és rengeteg együttműködési funkcióval rendelkezik. Az időkövetéstől a csevegésig és a bejelentésekig minden megtalálható benne, amire egy projektmenedzsernek szüksége van ahhoz, hogy a csapat tagjai haladjanak a feladataikkal.

A ProofHub úgy lett kialakítva, hogy minimális tanulási görbével rendelkezzen, így hatékonyabbá téve a csapat tagjai közötti integrációt. Mivel több nyelven is elérhető, népszerű választás a távoli munkavállalókat irányító multinacionális vállalatok körében. ✨

A ProofHub funkciói

A korlátlan felhasználói szám mindkét csomagban megkönnyíti a nagy csapatok együttműködését.

A kollaborációs funkcióknak köszönhetően könnyedén tervezhet, ütemezhet és hajthat végre projekteket.

Távoli csapat tagok számára optimalizálva

Az online eszköz bármilyen iOS vagy Android eszközön működik.

Az együttműködési funkciók között megtalálhatóak olyanok, mint a csevegés, a beszélgetések, a fájlátvitel és a bejelentések.

10 nyelven elérhető

ProofHub előnyei

A vélemények szerint a csapatspecifikus feladatlapok és munkafolyamatok nagyon hatékonyak.

Zökkenőmentes szinkronizálás a legtöbb eszközön

ProofHub hátrányai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy csapataik néhány hónap után kényelmetlenül érezték magukat az alkalmazás használata közben.

A kisebb csapatok és vállalkozások számára az ár túl magas lehet.

A ProofHub árai

Essential: 50 dollár/hó

Ultimate Control: 99 dollár/hónap

ProofHub értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

7. Twobird – A legjobb ingyenes napi emlékeztető alkalmazás

via Twobird

A Twobird vitathatatlanul az egyik legjobb ingyenes emlékeztető alkalmazás ezen a listán, mert 100%-ban ingyenes. Bár a jövőben prémium csomagokat terveznek bevezetni extra funkciókkal, az alkalmazás összes eszköze jelenleg ingyenesen elérhető.

A Twobird nem különálló eszközként működik, hanem a beérkező levelek mappáját többfunkciós teendőlistává, jegyzetelő helyszíné és kommunikációs platformmá alakítja. A bevásárlólistákat, csapatjegyzeteket és egyebeket a beérkező levelek mappájába küldi, hogy azokhoz gyorsan és könnyen hozzáférhess.

A Twobird funkciói

Integrálható a Gmail és az Outlook programokkal, így a feladatait a beérkező levelek mappájából kezelheti, ahelyett, hogy több eszközt kellene használnia.

Állíts be emlékeztetőket és jegyzeteket a beérkező levelek mappájából, és rendszerezd őket egy egyszerű naptárban.

A meglévő e-mail fiókot használja a teendőlisták, bevásárlólisták, feladatok, házimunkák és emlékeztetők kezelésére.

A Twobird intelligens feladatazonosító funkciójának segítségével azonosíthatja a legfontosabb teendőit.

Twobird előnyei

Az alkalmazás teljes egészében ingyenes, így ideális kisvállalkozások, vállalkozók és magánszemélyek számára.

Ossza meg jegyzeteit olyanokkal, akik nem használják a TwoBird alkalmazást, és engedélyezze nekik, hogy böngészőjükből szerkesszék a jegyzeteket.

Twobird hátrányai

Nincs vásárlói visszajelzés a népszerű értékelő oldalakon

Korlátozott funkciók állnak rendelkezésre, és nincs fizetős csomag, amellyel további eszközöket lehetne feloldani.

Más teendőlista-alkalmazásokkal összehasonlítva csak a Gmail és az Outlook e-mail fiókokat támogatja.

A Twobird árai

Ingyenes

Twobird értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Any. do – A legjobb csoportos emlékeztető alkalmazás

Az Any. do egy webalapú feladatkezelő alkalmazás, amelyet egyszerű funkciókkal terveztek, hogy a csapat tagjai könnyebben megtanulhassák a használatát. Segíthet bármilyen méretű csapat projektmenedzsmentjében, miközben rendben tartja a magánéletét is.

A teendőlistákkal, feladatokkal, napi tervezőkkel és naptárral rendelkező Any. do az emlékeztető alkalmazások legfontosabb funkcióira koncentrál, anélkül, hogy felesleges funkciókkal terhelné a felhasználót. Ingyenes verziója is van, így kipróbálhatod, mielőtt elkötelezed magad, ami mindig előnyös.

Bármelyik. do funkciók

A projektmenedzsment funkciók megkönnyítik a teendőlisták és feladatok létrehozását neked és csapatodnak.

A napi tervező segít megtervezni minden napodat, hogy mindig tisztában legyél azzal, mit kell elvégezned és mikor.

A Naptár alkalmazás áttekintést ad a munkarendjéről és a személyes feladatairól.

Az emlékeztetők és értesítések segítenek a dolgok nyomon követésében

A csevegési és együttműködési funkciók segítik a csapatmunka zökkenőmentes működését.

Bármely iOS vagy Android eszközön működik.

Any. do pros

Szinkronizálható a Google Naptárral a feladatok egyszerű kezelése érdekében.

A napi feladatokat fontossági sorrendbe állítja, hogy könnyebben elvégezhesse őket.

Az egyszerű funkcióknak köszönhetően az alkalmazás könnyen megtanulható.

Any. do cons

Számos, hasonló alkalmazásokban megtalálható funkció hiányzik belőle.

Néhány véleményben említik az ügyfélszolgálat válaszidejével kapcsolatos problémákat.

Egyes felhasználóknak problémát okoz a Any. do alkalmazás naptárukhoz való csatlakoztatása, és szinkronizálási problémákról számolnak be.

Any. do árak

Személyes: Ingyenes

Prémium: 3 USD/hó felhasználónként

Csapat: 5 USD/hó felhasználónként

Any. do értékelések és vélemények

G2: 4. 1/5 (150+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 150 értékelés)

9. Capsicum – A legjobb a napi tervezéshez

via Capsicum

A Capsicum egy teendőlista és napirend-tervező alkalmazás, amelyet kizárólag iOS-felhasználók számára fejlesztettek ki. Személyes használatra optimalizálták, nem pedig szakmai célokra, olyan funkciókkal, amelyekkel megtervezheted a napjaidat, nyomon követheted az egészséges szokásaidat és ösztönözheted a naplóírásra.

A Capsicum segít a szakembereknek ellenőrizni a közelgő feladatok előrejelzését, jegyzeteket készíteni a projektekről és megtervezni a munkanapokat, hogy szervezettek maradjanak. A tervezés fizikai napirend-tervezőktől ihletett, és segíthet azoknak a szakembereknek, akik átállnak a digitális feladatkezelésre.

A Capsicum funkciói

Használja a Siri Shortcuts alkalmazást, hogy útközben is nyomon követhesse és hozzáadhassa szokásait; ezek a helyalapú szokásemlékeztetőket is lehetővé teszik.

Hozzon létre több jegyzetfüzetet, hogy életének különböző területeit kezelhesse.

Havi, heti és napi teendőlistákkal szervezheti meg feladatait.

Szinkronizáld az eseményeket és feladatokat az Apple naptárral

A jegyzetoldalak naplóbejegyzések és alkalmi jegyzetek készítésére ösztönöznek, amelyek nem kapcsolódnak semmilyen feladathoz.

Capsicum előnyei

iOS-felhasználók számára optimalizálva

A 14 napos ingyenes próbaidőszak az alkalmazás használatának minden egyes napját számolja, nem pedig 14 egymást követő napot.

Capsicum cons

Nincs vásárlói visszajelzés a népszerű értékelő oldalakon

Csak iOS felhasználók számára elérhető.

Capsicum árak

Havi díj: 1,99 USD/hó felhasználónként

Capsicum értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Google Keep – A legjobb a Google Workspace felhasználók számára

via Google Keep

A Google Keep egy jegyzetelő és emlékeztető alkalmazás, amely ingyenes mindenki számára, aki rendelkezik Gmail-fiókkal. Segítségével gyorsan és egyszerűen készíthetsz listákat, emlékeztetőket és teendőlistákat. Képeket is menthetsz, és integrálhatod a Keep alkalmazást a Google Naptárral.

A Google Keep hasznos lehet szabadúszók és kisvállalkozások számára, akiknek több projektet kell nyomon követniük, de személyes használatra is alkalmas. Mivel a feladatokat és listákat bármikor szerkesztheti, könnyen létrehozhat egy rövid, útközben írt jegyzetet, amelyet később bővíthet.

A Google Keep funkciói

Rendezze, szűrje és keresse meg jegyzetét szín és kategória alapján

Használj képeket és hangfájlokat feladatokként és emlékeztetőként

Szinte minden telefonon, táblagépen vagy számítógépen működik.

Lehetőség a listák másokkal való megosztására az egyszerű együttműködés és a valós idejű szinkronizálás érdekében

A Google Keep előnyei

Az egyszerű szoftver könnyen használható és intuitív a meglévő Gmail-felhasználók számára.

A felhasználók a személyre szabási funkcióknak köszönhetően nagyobb termelékenységről és élvezetről számolnak be.

Google Keep hátrányai

A vélemények szerint a szövegszerkesztés funkciók korlátozottak.

Néhány iOS-eszközön késleltetés léphet fel.

Google Keep árak

Ingyenes

Business Starter: 6 dollár felhasználónként havonta, 30 GB tárhellyel felhasználónként

Business Standard: 12 dollár felhasználónként havonta, 2 TB tárhellyel felhasználónként

Business Plus: 18 dollár felhasználónként havonta, 5 TB tárhellyel felhasználónként

Google Keep értékelések és vélemények

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (több mint 150 értékelés)

Mit kell keresni egy emlékeztető alkalmazásban?

Egy emlékeztető alkalmazásnak segítenie kell az agyadnak, hogy mindent nyomon kövessen, a munkahelyi fontos feladatoktól a személyes használatra szánt napi teendőlistákig. Az emberi agy sok mindent elfelejt – kutatások szerint az emberek az új információk 50%-át egy órával azok megszerzése után elfelejtik. 24 óra elteltével már 70%-át elfelejted, egy hét után pedig ez az arány 90%-ra ugrik!

Az emlékeztető alkalmazások segíthetnek pótolni ezeket a hiányosságokat. Íme néhány fontos szempont, amelyeket figyelembe kell venni a napi feladatokhoz legalkalmasabb alkalmazás kiválasztásakor:

Platformok közötti kompatibilitás: A legjobb napi emlékeztető alkalmazás Önnek és csapatának támogatnia kell az iOS és Android eszközöket, hogy mindenki számára működjön. Soha nem lehet tudni, hogy a csapattagjai szeretnék-e az iPadjükön, iPhone-jukon, Apple Watch-ukon, Android-jukon, Android Wear-jükön, Outlook-jukon, Gmail-jükön, böngészőjükön, Windows- vagy Mac-asztali számítógépükön vagy más eszközön használni.

Intuitív felhasználói felület : A nehezen használható teendőlista-alkalmazás senkinek sem segít. Keress olyan alkalmazást, amely felhasználóbarát, minimalista felülettel rendelkezik és rengeteg oktatóanyagot kínál.

Hatékony értesítések : Ha nem veszi észre, amikor az alkalmazás értesíti, akkor nem fogja tudni kihasználni az előnyeit. Keressen olyan alkalmazásokat, amelyek helyalapú emlékeztető funkciókkal, szöveges üzenetekkel, felugró feladatokkal, szundi opciókkal és widgetekkel rendelkeznek, hogy biztosan láthatóak legyenek.

Feladatok gyors hozzáadása: Könnyű elfelejteni egy feladat hozzáadását, ha az alkalmazás ezt nehézkessé teszi. A legjobb emlékeztető alkalmazások ezért gyors hozzáadási funkciókkal rendelkeznek, például hangutasításokkal és intelligens javaslatokkal.

Extra funkciók: Minél többet tud a feladat-emlékeztető alkalmazás, annál jobb. Keress olyan kiegészítő funkciókat, mint az alfeladatok, az ismétlődő feladatok és a jegyzetelés.

Itt nyugodtan lehetnek magas elvárásai! Ha megtalálja a tökéletes emlékeztető alkalmazást, nem kell attól tartania, hogy valamit elfelejt, és hatékonyabban végezheti el a teendőit.

Soha ne mulassza el a határidőt az emlékeztető alkalmazásokkal

Ideje kiválasztani egy emlékeztető alkalmazást, és búcsút inteni a lekést határidőknek. Ezek a megbízható segítők segítik Önt a legjobb formában maradni, hogy közelebb kerüljön a tökéletes eredményekhez a magánéletében és a munkájában. Akár még időt is nyerhet a happy hourra – egészségére, hogy mindenben a csúcson marad!

