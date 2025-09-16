A 10 legjobb Google Keep alternatíva és versenytárs 2025-ben

Mindannyian szeretjük a jó, sok funkcióval rendelkező jegyzetelő alkalmazásokat, de néha még a legnépszerűbb eszközök, mint például a Google Keep is korlátozónak tűnhetnek.

Először is, a szervezés terén a Google Keep nagymértékben támaszkodik a színkódolt címkékre és a rögzített jegyzetekre, amelyek ugyan funkcionálisak, de nem nyújtanak olyan mélységet és rugalmasságot, amire egyes felhasználóknak szükségük van. Ha Ön olyan ember, aki szereti a jegyzeteket strukturáltabb, részletesebb módon szervezni (például projekt, kategória vagy prioritás szerint), akkor szüksége van egy Google Keep alternatívára.

Ha valaha is vágyott egy robusztusabb és rugalmasabb jegyzetelési élményre, mint amit a Google Keep kínál, akkor jó helyen jár. Számos alternatíva létezik, amelyek mindegyike valami újat hoz a tálalóra, ami átalakíthatja a jegyzetek kezelésének módját.

Ebben a listában megértjük, miért lehetnek ezek az alkalmazások okosabb választás az Ön munkamódszere szempontjából.

Miért érdemes a Google Keep alternatíváit választani?

Bár a Google Keep gyors jegyzetek készítésére alkalmas, számos ok miatt érdemes lehet alternatívákat keresni. Ezek közül néhányat az alábbiakban sorolunk fel 👇

Korlátozott szervezési funkciók : A Google Keep korlátozott címkézési és jelölési rendszere megnehezítheti a nagy mennyiségű jegyzet kezelését. Az alternatívák fejlettebb kategorizálási lehetőségeket kínálnak, például jegyzetfüzeteket, mappákat vagy beágyazott címkéket.

A feladatkezelés integrációjának hiánya : Ha több kell, mint csak egy hely, ahol leírhatod az ötleteidet, akkor érdemes olyan jegyzetelő eszközöket használnod, amelyek integrálhatók a feladatkezelő rendszerekkel. A Google Keep alternatívái gyakran rendelkeznek beépített teendőlistákkal, emlékeztetőkkal és projektkövetési funkciókkal, amelyek segítenek a céljaid elérésében.

Korlátozott testreszabási lehetőségek : Ha szeretné személyre szabni a jegyzetelési élményt, a Google Keep nem felel meg az elvárásoknak. A fejlett jegyzetelési eszközök gyakran jobb lehetőségeket kínálnak a elrendezés, a témák és akár a jegyzetek megjelenésének testreszabásához.

Alapvető keresési funkciók: Míg a Google Keep alapvető keresési funkcióval rendelkezik, egyes alternatívák erőteljesebb keresési lehetőségeket kínálnak, például keresést meghatározott címkék között, szűrést tartalomtípus (képek, hangok, linkek) szerint, vagy akár komplex boole-i keresést is lehetővé tesznek.

A 10 legjobb Google Keep alternatíva egy pillantásra

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp Jegyzettömb, közös dokumentumok, rich text formázás, média beágyazás, verziótörténet, biztonságos megosztás, AI asszisztens Egyének, kis csapatok és vállalkozások, akiknek rugalmas, integrált jegyzetelési és projektmenedzsment megoldásra van szükségük. Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára Evernote OCR keresés, jegyzetfüzetek és címkék, dokumentumszkenner, AI szerkesztő eszközök Multimédiás, kutatás-intenzív jegyzeteket kezelő csapatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 14,99 dollár/hó-tól kezdődik. Microsoft OneNote Szabad formájú jegyzetlap, összekapcsolt jegyzetek, magával ragadó olvasó, AI Copilot, keresés audio/videó fájlokban A Microsoft szoftverek felhasználói, akik zökkenőmentes jegyzetmegosztást keresnek Ingyenes a Microsoft 365 csomaggal Apple Notes Felvételek átírással, összekapcsolt jegyzetek AES-GCM titkosítás Face ID/jelszóval, címkék, intelligens mappák, intelligens szkript Azok, akik az Apple-eszközökön történő biztonságos jegyzetelést részesítik előnyben Ingyenes Standard Notes Nyílt forráskódú, végpontok közötti titkosítású jegyzetelés, rich text, Markdown, dinamikus ellenőrzőlisták, titkosított biztonsági mentések, intelligens nézetek Távoli és elosztott csapatok, akiknek elsődleges fontosságú a magánélet védelme és a titkosított jegyzetelés Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 63 dollár/évtől kezdődik. Joplin Nyílt forráskódú, offline jegyzetelés, Web Clipper, teljes Markdown, LaTeX matematika, diagramtámogatás, egyéni CSS stílus, aljegyzetfüzetek, jegyzeteken belüli rajzok/vázlatok Kis- és közepes méretű csapatok, akik nyílt forráskódú jegyzetelési megoldást keresnek offline támogatással Ingyenes (nyílt forráskódú); fizetős csomagok 3,5 dollártól/hó Bear Markdown, beágyazott stílusok, teendőlista jelölőnégyzetek, beágyazott címkék, több mint 150 nyelv szintaxiskiemeléssel ellátott kódblokkok, fókusz mód, fejlett keresés Kreatív személyek és írók, akiknek stílusos jegyzetelésre van szükségük kreatív érzékkel Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 2,99 dollár/hó-tól kezdődik. Nimbus Note (Fuse Base) Többformátumú „szuper dokumentumok”, OCR-keresés képekben/szkennelt dokumentumokban, e-mail-jegyzet, biztonságos nyilvános márkás portálok, IFTTT-integráció, beágyazott adatbázisok Márkás ügyfélportálokat és tudásközpontokat kezelő marketingcsapatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 39 dollár/hó-tól kezdődik. Zoho Notebook Platformok közötti jegyzetek, intelligens kártyák, borítóval, címkékkel és halmazokkal ellátott jegyzetfüzetek, jegyzetfalak, hangfelvételek átírása, AI vázlatfelismerés Zoho felhasználók, akik jegyzeteket integrálnak üzleti eszközökkel Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 1,99 dollár/hó-tól kezdődik. Simplenote Minimalista egyszerű szöveg/Markdown jegyzetelés, beágyazott címkék, ellenőrzőlisták, valós idejű együttműködés, közzététel, mobil widgetek, tömeges importálás Minimalista, zavaró tényezőktől mentes jegyzetelési lehetőséget keresőknek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 dollár/évtől kezdődik.

A legjobb Google Keep alternatívák

Vessünk egy pillantást ezekre az eszközökre részletesen 👇

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így bízhat abban, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb all-in-one eszköz, amely jegyzetelést és projektmenedzsmentet kombinál)

Jegyzetelje le gondolatait, és rendezze őket azonnal a ClickUp Notepad segítségével.

Egy olyan korban, amikor az ötletek bármikor felmerülhetnek, és a projektek folyamatos kontextust igényelnek, a jegyzetelés már messze túllépett a gyors firkálásokon. Ma már ez a gerince annak, ahogyan megragadjuk a gondolatokat, finomítjuk őket és cselekvéssé alakítjuk. Ezért a ClickUp a jegyzetelést a munkád élő részének tekinti.

Személyes jegyzetek, gyors listák vagy még nem véglegesített ötletek esetén a ClickUp Notepad privát teret kínál a munkaterületen belül. Gondolatait leírhatja, ellenőrzőlistákat készíthet és fájlokat csatolhat anélkül, hogy megszakítaná a munkamenetét.

Gyorsan rögzítheti ötleteit és formázhatja azokat útközben a ClickUp Notepad segítségével.

A rugalmasság szempontjából is jól átgondolt. A szövegszerkesztő eszköztár és a tartalomblokkok segítségével a jegyzeteket szalagcímekkel, címsorokkal, kiemelésekkel, kódrészletekkel, idézetekkel és elválasztókkal láthatja el.

Egyszerű perjelparancsokkal képeket, videókat vagy fájlokat is csatolhat, beágyazhat ellenőrzőlistákat a személyes teendők nyomon követéséhez, és átrendezheti a blokkokat, hogy finomítsa gondolatait.

Adja hozzá kedvenc tartalmi blokkját a ClickUp Notepad-hez

A jegyzetek kezelése is természetesnek tűnik. Nevezd át őket a céljuknak megfelelően, alakítsd át őket feladatokká, vagy rendezd őket a legújabbak szerint a gyors hozzáférés érdekében.

Ha a Notepad az ötletek születési helye, akkor a ClickUp Docs az a hely, ahol azok teljes értékű projektekre nőnek. Ha egy gondolat már túlnő a gyors rögzítésen, egyetlen kattintással átalakíthatja jegyzetből dokumentummá.

Írjon és kezeljen részletes munkafolyamatokat és jegyzeteket a ClickUp Docs segítségével

Ezenkívül a Docs teljes tudásbázisú wikiket támogat, hierarchikus oldalakkal és aloldalakkal, amelyeket húzhat, beágyazhat és átrendezhet, hogy világos navigációt hozzon létre.

A borítóképek, az oldalikonok és az egyedi formázás vizuális jelleget kölcsönöznek az egyes szakaszoknak, míg a központi Docs Hub gyors keresést tesz lehetővé a kis és nagy munkaterületeken egyaránt.

A ClickUp Docs támogatja más platformokról való importálást, PDF, HTML vagy Markdown formátumba való exportálást, valamint a változtatások visszavonását lehetővé tevő verziótörténetet is.

Ha olyan AI partnert keresel, amely összefoglalja a megbeszéléseket és azonosítja a teendőket a jegyzeteidből, akkor a ClickUp Brain a beépített intelligencia, amely csendben működik a háttérben, és készen áll, hogy segítsen, amikor szükséged van rá.

Kérje meg, hogy keresse meg, mikor írt utoljára egy adott projektről, és azonnal megjeleníti a megfelelő részt. Adjon át neki egy hosszú, rendezetlen találkozó vázlatot, és azt egy tiszta cselekvési lista formájában fogja összefoglalni.

A ClickUp Brain segítségével azonnal megtalálhatja a korábbi projektiratok és munkafolyamatok

💡 Profi tipp: A ClickUp Docs alkalmazásban jelölje ki a finomítani kívánt szöveget, majd a szöveg eszköztár segítségével azonnal hívja meg a ClickUp Brain alkalmazást. Ez kijavítja a nyelvtani hibákat, rövidíti vagy bővíti a szöveget, és egyszerűség kedvéért át is fogalmazza. A ClickUp Docs és a ClickUp Brain segítségével könnyedén finomíthatja és szerkesztheti a szöveget.

A ClickUp legjobb funkciói

Központosított tudás tárolása: Hozzon létre egy kereshető dokumentum- és wiki-információs központot Hozzon létre egy kereshető dokumentum- és wiki-információs központot a ClickUp Knowledge Management segítségével, címkékkel, linkelt oldalakkal és beágyazott tartalommal.

Automatizált munkafolyamat-végrehajtás: Szüntesse meg az ismétlődő műveleteket Szüntesse meg az ismétlődő műveleteket a ClickUp Autopilot Agents segítségével, amely feladatok kiosztását, elemek áthelyezését, frissítések küldését és összefoglalók létrehozását végzi el trigger vagy mérföldkövek alapján.

Vizuális együttműködési terek: Térképezze fel a folyamatokat és ötleteket a ClickUp Whiteboards alkalmazásban, használva a jegyzeteket, folyamatábrákat és élő feladatbeágyazásokat.

Jegyzetek ott, ahol szükséged van rájuk: Jegyzeteket és dokumentumokat adhatsz hozzá feladatokhoz, csevegésekhez vagy akár naptári eseményekhez is, és a ClickUp mobilalkalmazás segítségével bárhol hozzáférhetsz hozzájuk.

Cselekvésre ösztönző megbeszélések: Az AI Notetaker segítségével automatikusan rögzítheti a megbeszélések jegyzetét, majd utána megoszthatja az összefoglalót és a legfontosabb tanulságokat.

Jegyzetelési sablonok: Takarítson meg időt és energiát a testreszabható jegyzet sablonokkal, mint például Takarítson meg időt és energiát a testreszabható jegyzet sablonokkal, mint például a ClickUp Meeting Note Template (Találkozó jegyzet sablon).

Fejlett feladatkezelés: Ossza fel a munkát végrehajtható lépésekre Ossza fel a munkát végrehajtható lépésekre a ClickUp Tasks segítségével, alfeladatokkal, függőségekkel, ismétlődő ütemezéssel és egyéni mezőkkel, miközben válthat a List, Board vagy Timeline nézetek között.

A ClickUp korlátai

Az első alkalommal használók néha túlterhelteknek érzik magukat a ClickUp funkcióinak sokaságától.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő szerint:

Nagyon tetszik, hogy ez egyszerre jegyzetelő alkalmazás és projektmenedzsment alkalmazás is. A funkciók és a konfiguráció megkönnyítik több projekt nyomon követését, valamint az összes feladat irányítópultjának megtekintését.

Nagyon tetszik, hogy ez egyszerre jegyzetelő alkalmazás és projektmenedzsment alkalmazás is. A funkciók és a konfiguráció megkönnyítik több projekt nyomon követését, valamint az összes feladat irányítópultjának megtekintését.

💡 Profi tipp: Nincs idő jegyzeteket készíteni? Csak beszéljen! Diktálja a jegyzeteket a ClickUp Brain MAX-nak az egygombos Talk to Text funkcióval, és a szöveges jegyzetek ott lesznek elmentve, ahol szüksége van rájuk! A ClickUp Talk to Text funkciójával szavai bárhol használható jegyzetekké válnak. A Talk to Text szolgáltatást használó csapatok 400%-kal többet tudnak írni gépelés nélkül, és ezzel naponta közel egy órát spórolnak.

2. Evernote (a legjobb multimédiás, kutatásigényes jegyzetek kezelésére)

via Evernote

Az Evernote, egy jegyzetelő és termelékenységi alkalmazás, egy helyen gyűjti össze a jegyzeteket, fájlokat és ötleteket, hogy később könnyen megtalálhatóak legyenek. Tárolhat gépelt szöveget, képeket, PDF-eket, beolvasott dokumentumokat, hangfájlokat és kézzel írt oldalakat, amelyek mind kereshetőek és jegyzetfüzetek és címkék segítségével rendszerezhetők.

Ugyanilyen jól alkalmas az ötletek strukturálására. Hozzáadhat ellenőrzőlistákat, beágyazhat fájlokat, beilleszthet fényképeket, vagy összekapcsolhat jegyzeteket, hogy összekapcsolt információs hálót hozzon létre.

Ráadásul a beépített dokumentszkennerek segítségével telefonja hordozható eszközzé válik, amellyel nyugtákat, szerződéseket és táblákat is beolvashat, míg az optikai karakterfelismerés (OCR) segítségével a képeken szereplő szövegek teljes mértékben kereshetővé válnak.

Az Evernote legjobb funkciói

Összefoglalhatja, átírhatja vagy más formátumba konvertálhatja jegyzeteit az Evernote AI Edit eszközeivel.

Weboldalak, cikkek és képernyőképek mentése a Web Clipper segítségével

Keresés beolvasott táblákban, PDF-fájlokban és Office-fájlokban mély OCR és melléklet-indexelés segítségével

Összekapcsolhatja a jegyzeteket, hogy összekapcsolt tudáshálózatokat építsen, és automatikusan kattintható tartalomjegyzékeket generáljon.

Csatlakoztassa a naptárához, hogy szinkronizálja a jegyzeteket a naptári eseményekkel.

Az Evernote korlátai

Egyes felhasználók nehézségeket tapasztalnak a fájlcsatolásokkal, az exportálással és a rosszul működő keresővel kapcsolatban, amely elmosja a jegyzetekhez kapcsolódó és az összes jegyzetet tartalmazó eredményeket.

Evernote árak

Örökre ingyenes

Személyes: 14,99 USD/hó

Professzionális: 17,99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Evernote értékelések és vélemények

G2: 4. 4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4. 4/5 (8000+ értékelés)

Mit mondanak az Evernote-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Az Evernote Teams kiváló eszköz jegyzetek gyűjtésére, valamint munkára és projektekre való együttműködésre. Különösen tetszik, hogy jegyzetfüzeteket, jegyzeteket és feladatokat írhatok, amelyeket címkékkel rendezhetek, és jegyzetfüzettel jelölhetek meg. A jegyzetelési lehetőségek tehát elég jók, ingyenesen szövegformázást és képeket, de hangklipeket is kapok.

Az Evernote Teams kiváló eszköz jegyzetek gyűjtésére, valamint munkára és projektekre való együttműködésre. Különösen tetszik, hogy jegyzetfüzeteket, jegyzeteket és feladatokat írhatok, amelyeket címkékkel rendezhetek, és jegyzetfüzettel jelölhetek meg. A jegyzetelési lehetőségek tehát elég jók, ingyenesen szövegformázást és képeket, de hangklipeket is kapok.

👀 Tudtad? Leonardo da Vinci sok jegyzetét fordítva írta ( tükörírás ), valószínűleg azért, hogy megakadályozza a maszatolódást, mivel balkezes volt, vagy hogy ötleteit titokban tartsa.

3. Microsoft OneNote (a legjobb a Microsoft ökoszisztémákon belüli zökkenőmentes jegyzetmegosztáshoz)

via Microsoft OneNote

A OneNote a Microsoft élő jegyzetfüzete, amely alkalmazkodik a projektjeihez, tanfolyamaihoz vagy személyes tudásbázisához. Szabad formájú vászonán szöveget, vázlatokat, hangokat és képeket helyezhet el a lap bármely pontján, így a jegyzetek követhetik gondolatait.

Ha több forrásból kutat vagy tervez, a Linked Notes funkcióval írásodat pontosan ahhoz a diához, weboldalhoz vagy dokumentumhoz kötheted, amelyhez kapcsolódik. Azok számára, akik stylusszal dolgoznak, a Pen-Focused View funkció gyors hozzáférést biztosít az egyéni tintás eszközökhöz, így ugyanolyan kényelmesen lehet vele ötleteket vázlatolni, mint előadási diákhoz jegyzeteket fűzni.

Ezen túlmenően az anyagok áttekintése és újbóli átnézése könnyebbé válik az Immersive Reader segítségével, amely hangosan felolvassa a jegyzeteket, lefordítja őket, kiemeli a nyelvtani szerkezeteket, és sorról sorra összpontosítja a nézetet.

Azonban a fejlett valós idejű együttműködési funkciókkal rendelkező OneNote alternatívákhoz képest a OneNote közös szerzői élménye kissé korlátozottnak tűnhet.

A Microsoft OneNote legjobb funkciói

A Web Clipper segítségével bárhonnan rögzítheti, megjegyzéseket fűzhet és megoszthat webes tartalmakat.

Keresés hang- és videofelvételekben a kimondott szavak alapján, majd gyors lejátszási parancsokkal navigálás, ha pontosan az adott pillanatra van szükséged.

Ismételje meg a tollvonásokat, hogy megnézze a diagram vagy a brainstorming alakulását, ami tökéletes arra, hogy újra áttekintse, hogyan jött létre a megoldás.

Kérje meg a Copilot -ot, hogy összefoglalja az oldalakat, kivonja a teendőket, leírja a hangjegyzeteket, vagy vázlatot készítsen a jegyzetekből, ha kevés az ideje.

Ossza meg jegyzeteket és dolgozzon rajtuk együtt a csapattagokkal

A Microsoft OneNote korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy eszközváltáskor szinkronizálási késések lépnek fel, és nem egyértelmű, hogy melyik jegyzetverzió a legfrissebb.

A Microsoft OneNote árai

Ingyenes a Microsoft 365 csomaggal

Microsoft OneNote értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 1900 értékelés)

Mit mondanak a Microsoft OneNote-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő szerint:

A OneNote-ot széles körben használjuk szervezetünkben a feladatok és információk nyomon követésére. Lehetővé teszi, hogy több jegyzetfüzetet nyissunk meg a jegyzetek készítéséhez és csoportosításához. Lehetővé teszi a megbeszélések során készített jegyzetek szinkronizálását a naptárral és a teendőkkel az Outlook segítségével. Lehetővé teszi az adott jegyzetfüzet másokkal való megosztását.

A OneNote-ot széles körben használjuk szervezetünkben a feladatok és információk nyomon követésére. Lehetővé teszi, hogy több jegyzetfüzetet nyissunk meg a jegyzetek készítéséhez és csoportosításához. Lehetővé teszi a megbeszélések során készített jegyzetek szinkronizálását a naptárral és a teendőkkel az Outlook segítségével. Lehetővé teszi az adott jegyzetfüzet másokkal való megosztását.

👀 Tudtad? 1968-ban Spencer Silver, a 3M tudósa véletlenül olyan ragasztót fejlesztett ki, amely szinte semmihez sem tapadt – teljes kudarc volt... egészen addig, amíg évekkel később a világot megváltoztató Post-it jegyzetlapok alapjává nem vált.

4. Apple Notes (a legjobb biztonságos jegyzeteléshez Apple eszközökön)

via Apple Notes

Az Apple Notes az Apple beépített jegyzetelő alkalmazása, amely iPhone, iPad és Mac eszközökön érhető el, és gyors rögzítésre és szervezett tudás tárolására lett tervezve.

A Notes alkalmazásban a hagyományos jegyzetelésen túl felvételeket is hozzáadhat, azok átírásával együtt. Ha pedig matematikát tanuló diák vagy, akkor a képletek megoldása is hihetetlenül egyszerű. Csak írd be az egyik sorba, hogy „x = 10”, a következőbe pedig, hogy „4 * x = ”, és a Notes kiszámolja neked.

A „>>” jel segítségével összekapcsolhatja a jegyzeteket, hogy létrehozza saját, kapcsolódó gondolatokból álló hálózatát. Minden jegyzet AES-256 titkosítással van védve, és további biztonsági réteget is hozzáadhat Face ID, Touch ID vagy egyéni jegyzetjelszó segítségével.

Az Apple Notes legjobb funkciói

Jegyzetek rendezése címkékkel, intelligens mappákkal és gyors belső jegyzetek összekapcsolásával

Táblázatok, ellenőrzőlisták, képek, linkek és egyéb elemek hozzáadása a jegyzetekhez

Diktálja meg jegyzeteit a Siri AI asszisztensnek, és azok azonnal megjelennek a Notes alkalmazásban.

Használja az iPad Smart Script funkcióját a kézzel írt jegyzetek valós idejű finomításához és tisztításához.

Olvassa fel vagy fordítsa le a jegyzeteket, és emelje ki a nyelvtani elemeket az Immersive Reader segítségével.

Hozzáférhet jegyzetéhez bármely Apple eszközén

Az Apple Notes korlátai

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy az általuk mentett jegyzetek az iCloud szinkronizálás ellenére is helyrehozhatatlanul eltűnnek.

Apple Notes árak

Apple eszközökkel örökre ingyenes

Apple Notes értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Apple Notes-ról a valódi felhasználók?

Egy Quora-felhasználó szerint

Nem gondoltam sokat a Notes-ra, amíg el nem kezdtem használni érdekes cikkek tárolására, egy futó idővonalra, amikor nemrég vettünk házat, és még egy különleges jegyzetre is a feleségemnek, amelyben felsoroltam mindent, amit tudnia kell, ha én meghalnék. A Notes elengedhetetlen lett, és megosztható stb. Még videókat, fényképeket és hangfájlokat is tárol.

Nem gondoltam sokat a Notes-ra, amíg el nem kezdtem használni érdekes cikkek tárolására, egy futó idővonalra, amikor nemrég vettünk házat, és még egy különleges jegyzetre is a feleségemnek, amelyben felsoroltam mindent, amit tudnia kell, ha én meghalnék. A Notes elengedhetetlen lett, és megosztható stb. Még videókat, fényképeket és hangfájlokat is tárol.

📮 ClickUp Insight: Az emberek körülbelül 90%-a egészségügyi vagy karrierrel kapcsolatos célokat tűz ki maga elé, de a szenvedélyes projektek és hobbi gyakran háttérbe szorulnak. De a szórakoztató ötletek is megérdemlik a figyelmet. Jegyezze fel őket a ClickUp Notepad-be, vagy vázolja fel őket a ClickUp Whiteboards segítségével, és végre fejezze be azokat a kreatív projekteket, amelyekkel már hónapok óta „foglalkozik”. Csak egy tervre van szüksége. 🤓 💫 Valós eredmények: A ClickUp felhasználói azt állítják, hogy az eszközre való áttérés óta ~10%-kal több munkát tudnak elvégezni – beleértve a szórakoztató feladatokat is.

5. Standard Notes (a legjobb adatvédelemre és titkosított jegyzetelésre)

via Standard Notes

A Standard Notes egy széfhez hasonló jegyzetelő alkalmazás, amely a magánélet védelmét és a hatékony modularitást helyezi előtérbe. Ez az nyílt forráskódú platform lehetővé teszi egyszerű szöveg, formázott szöveg, Markdown, táblázatok és egyebek írását.

Az egyik legfontosabb előnye, hogy a jegyzetek ellenőrzött, nulla tudású végpontok közötti titkosítással vannak védve, ami azt jelenti, hogy csak Ön rendelkezik a kulcsokkal.

Azok számára, akik többet akarnak, mint szavakat, a „Super Notes” fejlett blokkokat nyit meg, mint például formázott rich text, beágyazott fájlok, dinamikus ellenőrzőlisták és akár beágyazott képek is.

A napi titkosított biztonsági másolatok a beérkező levelek mappájába kerülnek, a hosszú távú revíziós előzmények pedig végtelen visszavonásként működnek. A Moments funkció egy újabb dimenziót ad hozzá, amely lehetővé teszi, hogy titkosított fotókat rögzítsen, amelyeket konkrét jegyzetekhez kapcsolhat vizuális naplózás vagy kontextus céljából.

A Standard Notes legjobb funkciói

Vezessen naplókat automatikusan generált jegyzetekkel és opcionális titkosított fotókkal. Pillanatok naplója

Rendezze el könnyedén az összes adatát és jegyzetét a Smart Views segítségével, amely dinamikus szűrőket kínál címkék, tartalom vagy dátumtartományok alapján.

Testreszabhatja a felületet témákkal vagy egyéni CSS-sel, hogy személyre szabott munkaterületet hozzon létre.

Védje jegyzetét jelszóval és biometrikus adatokkal a mobil eszközön

A Standard Notes korlátai

Az ingyenes verzió korlátozza a szöveget, nem támogatja az együttműködést, és Linuxon hibákat mutat az elavult felhasználói felület miatt.

Standard Notes árak

Alapszintű: Ingyenes

Termelékenység: 63 USD/év

Profi: 84 USD/év

Standard Notes értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Standard Notes-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő szerint:

Tetszik, hogy a magánélet védelmét minden másnál előbbre valónak tartják, és rendkívül biztonságos, titkosított csatornával szinkronizálják az adatokat és jegyzeteket az eszközök között. És imádom, hogy fejlesztői eszközökkel is rendelkeznek.

Tetszik, hogy a magánélet védelmét minden másnál előbbre valónak tartják, és rendkívül biztonságos, titkosított csatornával szinkronizálják az adatokat és jegyzeteket az eszközök között. És imádom, hogy fejlesztői eszközökkel is rendelkeznek.

💡 Profi tipp: Minden megbeszélésen kezdje a jegyzetelést azzal, hogy a lap tetejére írja a dátumot és a megbeszélés három legfontosabb eredményét. Így a jegyzetek az adott célok eléréséhez szükséges információkra koncentrálnak, ahelyett, hogy mindent leírnának.

6. Joplin (a legjobb nyílt forráskódú jegyzetelő offline támogatással)

via Joplin

A Joplin egy nyílt forráskódú jegyzetelési és feladatkezelő alkalmazás, amelyet azok számára terveztek, akik fontosnak tartják az információk tárolásának, szervezésének és elérhetőségének ellenőrzését és rugalmasságát.

Zökkenőmentesen működik asztali számítógépen, mobilon és akár a parancssorban is, és lehetőség van szinkronizálásra olyan szolgáltatások segítségével, mint a Dropbox, az OneDrive vagy a saját szerver.

A Joplin kiemelkedő tulajdonsága, hogy sokféle munkafolyamathoz alkalmazkodik. A Web Clipper segítségével teljes weboldalakat menthet, cikkekből kivonatokat másolhat, vagy közvetlenül strukturált jegyzetfüzetekbe készíthet képernyőképeket.

Azok számára, akik szeretik finomhangolni a munkaterületüket, a Joplin több testreszabási réteget kínál. Megváltoztathatja a Markdown megjelenését úgy, hogy hozzáad egy userstyle.css fájlt a profilkönyvtárához, és saját CSS-t alkalmazva szabályozhatja a jegyzetek képernyőn és nyomtatott formában való megjelenését. A teljes felületet is át lehet alakítani a userchrome.css segítségével.

A Joplin legjobb funkciói

Dolgozzon Markdownban WYSIWYG szerkesztéssel, diagramtámogatással, LaTeX matematikával és egyedi stílusbeállításokkal

Rendezze a jegyzetfüzeteket aljegyzetfüzetekbe, hogy egy világos, fa-szerű hierarchiát építsen ki a projektek, a munka vagy a személyes kategóriák számára.

Rajzokat közvetlenül a jegyzetekbe illeszthet és szerkeszthet – rajzoljon stylussal vagy érintőképernyővel, nagyítson a részletek megtekintéséhez, és több vázlatot is beágyazhat.

Rögzítsen és csatoljon hangfájlokat és fényképeket közvetlenül a jegyzetekhez

Ossza meg és hozzon létre közös jegyzeteket másokkal

A Joplin korlátai

A felhasználók rámutatnak, hogy az eszköz nem rendelkezik PDF OCR funkcióval, ezért a beolvasott keresésekhez külső eszközökre kell támaszkodni.

Néhány értékelő arról számolt be, hogy nehézséget okoz a jegyzetek szerkesztése a mobilalkalmazásban.

Joplin árak

Nyílt forráskódú: Ingyenes

Joplin Cloud Basic: 3,5 USD/hó

Joplin Cloud Pro: 7 USD/hó

Joplin Cloud Teams: 9,5 USD/hó

Euró árakból átszámítva*

Joplin értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Joplinról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő szerint:

Imádom a jegyzetek szervezeti felépítését, ahol jegyzetfüzeteket és azokba különböző jegyzeteket lehet létrehozni. Az is tetszik, hogy a jegyzetek Markdown formátumban vannak tárolva, ami a preview panelnek köszönhetően könnyű olvashatóságot biztosít, és a jegyzetek méretét is nagyon kicsinek tartja, mert nem tárol hatalmas mennyiségű felesleges adatot.

Imádom a jegyzetek szervezeti felépítését, ahol jegyzetfüzeteket és azokba különböző jegyzeteket lehet létrehozni. Az is tetszik, hogy a jegyzetek Markdown formátumban vannak tárolva, ami a preview panelnek köszönhetően könnyű olvashatóságot biztosít, és a jegyzetek méretét is nagyon kicsinek tartja, mert nem tárol hatalmas mennyiségű felesleges adatot.

🌟 Bónusz: Fokozza a jegyzetelést egy AI-alapú termelékenységi eszközzel, amely integrálható az összes fájljával és alkalmazásával, mind a helyi, mind a felhőalapúakkal. A ClickUp Brain MAX megérti a feladatait, dokumentumait, megbeszéléseit és a csapat dinamikáját, intelligens betekintést és kontextusban releváns automatizálásokat biztosítva. Ez garantálja, hogy a jegyzetei ne csak szöveges bejegyzések legyenek, hanem kapcsolódjanak a folyamatban lévő munkához és célokhoz. Válassza a ClickUp Brain MAX-ot egy rendkívül kontextusfüggő munkaterületért!

7. Bear (a legjobb stílusos jegyzeteléshez kreatív hangulattal)

via Bear

Az iPhone, iPad és Mac eszközökön elérhető Bear egy tiszta írófelületet kombinál egy robusztus címkézési rendszerrel, amely lehetővé teszi beágyazott, hashtag-alapú hierarchiák létrehozását. Ez azt jelenti, hogy a jegyzeteket többszintű kategóriákba csoportosíthatja anélkül, hogy merev mappákra kellene támaszkodnia.

A Markdown-first megközelítés gyors és könnyű formázást biztosít, míg a beágyazott stílusok, a teendők jelölőnégyzetei, valamint a képek, vázlatok és mellékletek támogatása rugalmasságot biztosít az ötletek rögzítésében. A szerkesztő több mint 150 programozási nyelv szintaxiskiemeléssel ellátott kódblokkjait is támogatja.

Ezen a platformon booles operátorokat, címke szűrőket használhat, és akár konkrét mellékletekben is kereshet. A „Fókusz mód” elrejti az írásán kívül mindent, míg az egyéni témák és tipográfiai beállítások lehetővé teszik, hogy a munkaterületet saját igényeihez igazítsa.

A Bear legjobb funkciói

Használjon olyan címkéket, mint #project/2025/phase1, hogy intuitív hierarchiákat építsen, és adjon hozzá TagCons-okat (egyedi ikonokat) a gyors vizuális navigációhoz.

Linkelje a jegyzeteket vagy a konkrét címsorokat a [[note title]] vagy [[/Heading]] használatával, majd használjon álneveket, hogy a link szövege világos és értelmes maradjon.

Készítsen egy „Dashboard” jegyzetet, amely dinamikusan összekapcsolja az összes jegyzetet egy bizonyos címke alatt a Shortcuts segítségével.

Ossza meg és exportálja jegyzetét több formátumban, sőt jelszóval is védheti őket.

Bear korlátozás

A Windows vagy Android alkalmazások támogatásának hiánya korlátozza a platformok közötti használatát.

Bear árak

Ingyenes

Előny: 2,99 USD/hó

Bear értékelések és vélemények

G2: 4. 6/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Bear-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

A Bear szövegszerkesztő kiváló eszköz azok számára, akik értékelik az írási szoftverek gyorsaságát és esztétikáját. Gyors és gyönyörű felülettel rendelkezik, letisztult és minimalista dizájnnal. A Bear egyik kiemelkedő tulajdonsága a keresési és visszakeresési képessége. A régi jegyzetek vagy bizonyos szövegrészek gyors megtalálása még egy nagy könyvtárban is lehetséges. A Markdown támogatás pedig kiváló.

A Bear szövegszerkesztő kiváló eszköz azok számára, akik értékelik az írási szoftverek gyorsaságát és esztétikáját. Gyors és gyönyörű felülettel rendelkezik, letisztult és minimalista dizájnnal. A Bear egyik kiemelkedő tulajdonsága a keresési és visszakeresési képessége. A régi jegyzetek vagy bizonyos szövegrészek gyors megtalálása még egy nagy könyvtárban is lehetséges. A Markdown támogatás pedig kiváló.

📑 Nézd meg ezt: A legjobb Bear App alternatívák jegyzeteléshez

8. Nimbus Note (a legjobb márkás ügyfélportálokhoz és tudásközpontokhoz)

via Nimbus Note

A Fuse Base részét képező Nimbus Note egy többformátumú munkaterület, amely a jegyzeteket kis tudásbázissá alakítja.

Készíthet „szuper dokumentumokat”, amelyek egy helyen egyesítik a szöveget, táblázatokat, PDF-eket, képeket, videókat és webes rögzítéseket, majd az OCR segítségével, amely a képeken és szkenneléseken belül keres, bármit újra megtalálhat. Csapatok és ügyfelek számára készült, olyan munkaterületekkel, amelyek a projekteket elkülönítik és rendszerezik.

E-maileket is továbbíthat egy privát Nimbus-címre, hogy a beszélgetéseket és a mellékleteket jegyzetekké alakítsa.

Ezen a platformon könnyedén megoszthatja tartalmait csapataival és kollégáival. Közzéteheti jegyzeteket vagy egész mappákat nyilvános oldalakként a márkájával és egy egyéni aldomainnel, szükség esetén jelszót adhat hozzá, és akár egyéni HTML- vagy JS-widgeteket is beágyazhat interaktív dokumentumokhoz vagy ügyfélportálokhoz.

A Nimbus Note legjobb funkciói

Rögzítse a kontextust az emlékeztetőket, idő- vagy helyalapú riasztásokat állítva be bármely jegyzetben, és válassza ki, hogy azok pingeljenek-e az eszközén, vagy e-mailben érkezzenek-e.

Használja az IFTTT-t, hogy több mint 900 szolgáltatásból tartalmakat vagy jegyzeteket importáljon.

Dinamikus irányítópultok összeállítása beágyazott táblázatok és adatbázisok („TablesDBs”) segítségével, amelyek a jegyzetekben találhatók

Központosított szervezeti konzol segítségével kezelheti szervezetének több felhasználóját és munkaterületét.

Nimbus Note korlátozás

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a JSON-exportok elvesztése korlátozza az adatmigrációs lehetőségeiket.

Nimbus Note árak

Solo : 39 USD/hó

Essentials : 99 USD/hó

Haladó : 332 USD/hó (éves számlázás)

Korlátlan: Egyedi árazás

Nimbus Note értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (170+ értékelés)

Mit mondanak a Nimbus Note-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő szerint:

A FuseBase egy hatékony dokumentumszerkesztővel és weboldal-szerű portálokkal rendelkezik. Kiváló lehetőség az ügyfelek bevezetési idejének csökkentésére, mivel központosítottuk a képzéseket és az útmutatókat. Eddig minden rendben – az automatikus feladat-emlékeztetők és a lépésenkénti munkafolyamat-szerkesztő a kedvenceim.

A FuseBase egy hatékony dokumentumszerkesztővel és weboldal-szerű portálokkal rendelkezik. Kiváló lehetőség az ügyfelek bevezetési idejének csökkentésére, mivel központosítottuk a képzéseket és az útmutatókat. Eddig minden rendben – az automatikus feladat-emlékeztetők és a lépésenkénti munkafolyamat-szerkesztő a kedvenceim.

🎯 Találkozó-tipp: Ha találkozón vagy, próbáld ki a kulcsszó-triggerek használatát, hogy a beszélgetés témáit automatikusan kategorizáld, miközben leírod őket. Például állítsd be a találkozó jegyzőkönyv-szoftveredet úgy, hogy megjelölje a „költségvetés”, „határidő” vagy „teendő” említéseket, így később, amikor átnézed a jegyzeteket, azonnal ugorhatsz az adott témákra.

via Zoho Notebook

A Zoho Notebook a Zoho Corporation platformok közötti jegyzetelő alkalmazása, amely iOS, Android, Mac, Windows, Linux és a weben is elérhető. Az alkalmazás szöveg, kép, hang, ellenőrzőlista, vázlat és fájlok formájában rögzíti az ötleteket.

A Notebookon belül minden „jegyzetkártya” alkalmazkodik az Ön által létrehozott tartalomhoz. Például a szövegkártya zavartalan íróteret biztosít, míg a ellenőrzőlista-kártyák segítenek a teendőlisták létrehozásában vagy az elemek rendezett listába szervezésében.

A szervezés érdekében húzza a jegyzeteket a testreszabható borítóval rendelkező jegyzetfüzetekbe, csoportosítsa őket címkékkel, vagy helyezze egymás mellé a kapcsolódó jegyzeteket a gyors navigáció érdekében.

Ha pedig vizuálisan dolgozik, a Noteboards (Kanban-stílusú táblák) segítségével a tartalmakat szabadon mozgatható kártyákként rendezheti el.

A Zoho Notebook legjobb funkciói

Hangjegyzeteket rögzítsen Audio Cards formátumban, amelyek automatikusan kereshető szöveggé alakulnak, és a lejátszás a felvételhez szinkronban van.

A dokumentumokat a telefon kamerájával beolvashatja, majd PDF fájlként elmentheti és exportálhatja.

Készítsen videokártyákat , amelyekkel egyszerre rögzítheti a képernyőt és magát, beleértve a fejezetjelölőket és az egyszerű nyilvános linkmegosztást.

Használja a AI Sketch Recognition funkciót a Sketch Cards alkalmazásban, hogy a durva köröket, téglalapokat és nyilakat tökéletes formákká alakítsa, és így tiszta diagramokat és gondolattérképeket készíthessen.

Szerezd be a Notebook AI alkalmazást, amely gyors írási és nyelvtani javaslatokkal segít!

Zoho Notebook korlátozás

A felhasználók olyan problémákat emelnek ki, mint a furcsa másolás-beillesztés formázás, elveszett bekezdések és a markdown támogatás hiánya.

Zoho Notebook árak

Notebook Essential: Ingyenes

Notebook Pro: 1,99 USD/hó

Notebook for Business: 4,99 USD/felhasználó/hónap

Zoho Notebook értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (70+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a Zoho Notebookról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Ez a szoftver könnyen használható, és kiválóan alkalmas jegyzetek készítésére és egyéb funkciók elvégzésére. Néhány funkció, például az emlékeztetők, nagyon hasznosak a mindennapi feladatok elvégzéséhez.

Ez a szoftver könnyen használható, és kiválóan alkalmas jegyzetek készítésére és egyéb funkciók elvégzésére. Néhány funkció, például az emlékeztetők, nagyon hasznosak a mindennapi feladatok elvégzéséhez.

👀 Tudtad? A Zettelkasten („céduladoboz”) egy évszázadok óta létező német módszer, amelynek segítségével apró jegyzeteket kapcsolnak össze egymással – Niklas Luhmann több mint 70 könyvet írt ezzel a módszerrel. 😱

10. Simplenote (a legjobb minimalista, zavaró tényezőktől mentes jegyzeteléshez)

via Simplenote

A Simplenote egy minimalista, zavaró tényezőktől mentes jegyzetelési megoldás, amely egyszerű szövegek és Markdown alapú. Ez is az egyik oka annak, hogy könnyen használható, ugyanakkor alkalmazkodik mindenhez, a gyors listáktól a személyes tudásmenedzsmentig.

Címkézési rendszere túllép az alapvető címkéken, mivel beágyazott címkeszerkezeteket tesz lehetővé, így rugalmasan kategorizálhatja a jegyzeteket anélkül, hogy merev mappákba zárná őket. A közös munkához másokat is meghívhat a jegyzetek valós idejű szerkesztésére, vagy egyetlen kattintással olvasható weboldalként teheti közzé azokat.

Mobil eszközön a widget segítségével az alkalmazás megnyitása nélkül azonnal új jegyzetet lehet létrehozni. Asztali felhasználók az Evernote, Markdown vagy sima szövegfájlokból tömegesen importálhatnak, hogy összes jegyzetüket egy helyen egyesítsék.

A Simplenote legjobb funkciói

Használjon belső linkeket , hogy könnyedén összekapcsolja a jegyzeteket a [[note title]] hivatkozásokkal.

Hozzon létre beágyazott ellenőrzőlistákat GitHub-stílusú Markdown szintaxissal

Kapcsolja be a Fókusz módot , hogy zavartalanul írjon, csak egy üres vászon és egy kurzor segítségével.

A jegyzetek rendezése létrehozás dátuma, módosítás dátuma és ábécé sorrend szerint

Jegyzetek létrehozása közvetlenül az iOS-eszközök Siri asszisztensén keresztül

Simplenote korlátozás

A felhasználók hiányolják a szervezettséget, a formázást, a címkéket és a fejlett funkciókat.

A jegyzethez szövegen kívül semmit sem lehet hozzáadni.

Simplenote árak

Ingyenes

Prémium: 10 dollár/év

Simplenote értékelések és vélemények

G2: 4. 2/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Simplenote-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmaz:

Van néhány dolog, amit nagyon szeretek a Simplenote-ban. Először is, ez egy nagyon egyszerű és könnyen használható jegyzetelő alkalmazás. Nincs tele felesleges funkciókkal, amit nagyon értékelek. Másodszor, szinkronizálja az összes eszközömet, így bárhol is vagyok, mindig hozzáférhetek a jegyzeteimhez. Végül pedig remek keresőfunkcióval rendelkezik, amivel könnyen megtalálom, amit keresek.

Van néhány dolog, amit nagyon szeretek a Simplenote-ban. Először is, ez egy nagyon egyszerű és könnyen használható jegyzetelő alkalmazás. Nincs tele felesleges funkciókkal, amit nagyon értékelek. Másodszor, szinkronizálja az összes eszközömet, így bárhol is vagyok, mindig hozzáférhetek a jegyzeteimhez. Végül pedig remek keresőfunkcióval rendelkezik, amivel könnyen megtalálom, amit keresek.

📑 Nézd meg ezt: A legjobb AI jegyzetelő alkalmazások és eszközök

Vidd tovább a jegyzeteidet és projektjeidet a ClickUp segítségével

A Google Keep kiválóan alkalmas gyors gondolatok lejegyzésére, de amikor az ötleteid elkezdenek szaporodni, szükséged lesz egy olyan helyre, amely velük együtt tud növekedni.

A ClickUp mindezt (és még többet) megadja Önnek. Ez egy élő munkaterület, ahol minden jegyzet feladat, projekt vagy egy nagyobb terv részévé válhat.

A kapcsolódó dokumentumok, a valós idejű együttműködés és az AI eszközök révén az információk nem vesznek el a szétszórt fájlok tengerében. Ehelyett rendezettek, kereshetők és bármikor készen állnak a felhasználásra, amikor csak szükség van rájuk.

A ClickUp áthidalja a különbséget az ötletek rögzítése és azok megvalósítása között. Ez az a platform, amely lépést tart a gyors munkavégzéssel, alkalmazkodik az Ön stílusához, amikor a prioritások változnak, és segít átlátni a nagy képet anélkül, hogy elveszítené a részleteket.

👉 Próbáld ki még ma a ClickUp-ot, és hozd el a tisztaságot, a rendszert és a lendületet mindenbe, amit csinálsz!

Regisztrálj a ClickUp-ra, hogy minden napodat a legjobban kihasználhasd. ☀️