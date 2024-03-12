Hogyan rangsoroljuk a feladatokat a munkahelyen (8 lépés a munkafolyamat javításához)

Minden feladat a folyamatban egyformán sürgős?

Egyszerű teendőlistát készít, és minden feladatot elvégzi az elejétől a végéig?

Nos, ha így van, az nagy vészjelzés.

Ha nem rangsorolod a feladatokat, csak idő kérdése, hogy krónikus projektbeli szűk keresztmetszetté válj. Világos feladathierarchia nélkül kockáztatod a határidők elmulasztását, az erőfeszítések pazarlását és a túlterhelt csapattagokat, akik már nem támaszkodnak a támogatásodra.

Tehát talán teljesen elkerüljük ezt a helyzetet, és megtanuljuk a feladatok fontossági sorrendjének megállapításának legjobb módszereit. Ez az útmutató segít abban, hogy a legfontosabb dolgokra koncentrálj , bizalmat kelts a csapatodban, és elkerüld a projekt kaotikus helyzetét.

8 lépés a feladatok prioritásainak meghatározásához a munkahelyen

Az, hogy tudják, mely feladatok elvégezhetők most, és melyek később, befolyásolja a projekt sikerét. A munkavállalók elkötelezettségének csökkenésétől és a hiányzásoktól az alacsony teljesítményig és termelékenységig, a hatékony feladatprioritizálás hatással van a nagy és összetett projektekre.

Végül is a vállalat eredményessége ettől függ. Ezért fontos megértened, hogyan kell rangsorolni a feladatokat, hogy hatékonyan tudd beosztani az idődet és meghatározni a sürgősséget a csapatodban.

Ha a csapatod úgy gondolja, hogy egyszerűen azért fogod elvégezni a feladatokat, mert te vagy a vezetőjük, akkor a csapaton belüli kommunikáció máris megromlott. A feladatok fontossági sorrendbe állítása elengedhetetlen a magas teljesítményű csapatok számára, de mit tehetsz ennek érdekében?

1. Sorolja fel feladatait hierarchia nélkül

Először is írjon le egy listát az összes feladatáról. Vegye fel a listára az összes projektjéhez tartozó folyamatban lévő és jövőbeli feladatokat is. És semmilyen okból ne hagyjon ki egyet sem a listáról.

Gyűjtsd össze feladataidat a ClickUp-ban, hogy könnyen áttekinthetővé tedd a munkát, vagy testreszabhasd a listádat a saját igényeid szerint.

Ez feleslegesnek tűnhet. Azonban a feladatok hatékony prioritásainak meghatározása és kezelése a fejünkben csak illúzió. Persze, ez megvalósítható kis, egyfős projektek esetében, de a legtöbb projektnél ez egy hosszú folyamat lenne.

Az összes folyamatban lévő, ütemezett és még meg nem kezdett feladatot egy helyen, a fején kívül kell átlátnia. Egyesek számára fontos, hogy a feladatok ne legyenek sorrendbe rendezve, így nem csak egy listát kell végigmenniük, és nem kell minden feladatot egyformán kezelniük.

Ehelyett próbálja meg rangsorolni a feladatokat, és közölje a prioritásokat a csapatával. Így tudja megvalósítani a munkaterhelés kezelését, és képet kaphat a prioritási listáról, hogy szükség esetén át tudja osztani a feladatokat.

Használja a ClickUp munkaterhelés-nézetét, hogy lássa, ki halad előre és ki marad le, és egyszerűen áthúzással áthelyezheti a feladatokat az erőforrások újraelosztása érdekében.

MINDIG ELŐSZÖR KÉSZÍTSE EL A LISTÁJÁTNe próbálja meg kihagyni a teendőlista elkészítését, hogy gyorsabban haladjon! Ez csapda. És nem fogja tudni elkerülni a feladatprioritizálás hiányából adódó magas költségeket, amelyekről már beszéltünk. A nagyobb feladatokat bontsa kisebb feladatokra. Ez leegyszerűsíti a következő lépéseket, és olyan feladatkezelő szoftverekben, mint a ClickUp, akár tömegesen is átrendezheti vagy szerkesztheti az alfeladatokat.

Nincs szükség arra, hogy most azonnal sorrendbe állítsd a listán szereplő feladatokat. De ez egy kiváló alkalom arra, hogy nap, hét, hónap és év szerint csoportosítsd őket. Ugyanez vonatkozik az egyes feladatokhoz tartozó időtartam és határidő hozzáadására is.

Ne feledje, hogy a feladatok nem csak a projekt eredményeinek elérését jelentik. Ide tartoznak a megbeszélések, a telefon- és videohívások, a prezentációk, valamint az azonnali üzenetek és e-mailek megválaszolása is. Általában azonban ezek a feladatok részei.

A feladatlistád összeállításához használj tollat és papírt vagy a ClickUp alkalmazást. De hadd mondjunk el neked valamit: egy eszköz használata leegyszerűsíti a lista frissítésének végtelen munkáját, amikor új feladatok merülnek fel. Ez a feladatprioritizálási és időgazdálkodási módszer rengeteg időt takaríthat meg.

Szervezze meg feladatait a Taskade alternatíváival!

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 18%-a szeretné az AI-t használni az életének szervezésére naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével. További 15% szeretné, ha az AI kezelné a rutin feladatokat és az adminisztratív munkát. Ehhez az AI-nak képesnek kell lennie a következőkre: megérteni a munkafolyamatban szereplő egyes feladatok prioritási szintjét, végrehajtani a feladatok létrehozásához vagy módosításához szükséges lépéseket, valamint automatizált munkafolyamatokat beállítani. A legtöbb eszköz egy vagy két ilyen lépést képes végrehajtani. A ClickUp azonban segít a felhasználóknak akár 5 vagy több alkalmazást is összevonni a platformunk segítségével! Próbálja ki az AI-alapú ütemezést, amelynek segítségével a feladatokat és a találkozókat a prioritási szintek alapján könnyedén eloszthatja a naptárában lévő szabad időpontokra. A ClickUp Brain segítségével egyedi automatizálási szabályokat is beállíthat a rutin feladatok kezelésére. Búcsút inthet a túlterheltségnek!

2. Határozza meg, mely feladatokat kell először elvégeznie

Mindannyian úgy érezzük, hogy először a kicsi, könnyű, gyors feladatokat kell elvégezni, függetlenül azok fontosságától. Ez a befejezési torzításunk hatása. Ráadásul tanulmányok kimutatták, hogy agyunk dopamint bocsát ki a véráramba, amikor fontos feladatokat végzünk el, ami miatt folyton ezt akarjuk csinálni.

De ezt meg kell akadályoznod! Ehhez a következőket teheted:

Különbséget kell tenni a fontos és a sürgős feladatok között.

Mi a fontos feladat? És mi a sürgős feladat?

Kétségtelen, hogy egy fontos, de nem sürgős feladatnak is szerepelnie kell a feladatlistán. A feladatot be kell ütemezni, de nem kell azonnal végrehajtani. A feladatot valójában el lehet halasztani.

Másrészt a sürgős és fontos feladatokat ma vagy a következő néhány órában el kell végezni. De ezek nem feltétlenül fontos feladatok, ezért másra is átruházhatja őket.

Ezen felül valószínűleg vannak más, szintén fontos és sürgős feladatok is. Ezeket azonnal el kell végezni, hogy elkerülhetőek legyenek a súlyos negatív következmények, például az ügyfél határidejének elmulasztása, az ügyfélszerződés elvesztése, a termék bevezetésének elmaradása vagy a szolgáltatás kiadásának elhalasztása.

Végül, néhány napi feladatod sem fontos, sem sürgős. Ez azt jelenti, hogy ezeket eltávolíthatod a feladatlistádról anélkül, hogy ez negatív hatással lenne a csapatra, az osztályra vagy az egész vállalatra.

Állítson be prioritásokat a ClickUp-ban, hogy jobban megkülönböztethesse, mi az, amit azonnal meg kell tenni, és mi az, ami várhat.

A ClickUp lehetővé teszi, hogy egyedi címkéket adjon a feladatokhoz, hogy azokat fontosnak, sürgősnek, mindkettőnek vagy semminek jelölje. Ezenkívül minden feladatot beállíthat konkrét prioritásokra, például sürgős, magas, normál és alacsony.

Rendezze a feladatokat értékük szerint

Melyik feladataid hoznak nagy értéket a vállalkozásnak? Ezek a feladatok prioritást élveznek, de nem mindegyikük kritikus fontosságú.

A prioritásuk az értéküktől függ. A kritikus feladatok sürgősek és nagy értékűek. A magas prioritású feladatok nem sürgősek, de nagy értéket képviselnek a vállalkozás számára. A közepes prioritású feladatok sürgősek, de alacsony értékűek. Végül a alacsony prioritású feladatok nem sürgősek és alacsony értékűek.

Íme néhány példa olyan feladatokra, amelyek minden vállalkozás számára nagy értéket képviselnek:

Ügyfélprojektekkel kapcsolatos munkavégzés (belső projektekkel kapcsolatos munkavégzés helyett)

A kizárólag távoli munkavégzéssel foglalkozó vállalat vállalati videokonferencia-platformjához való hozzáférés javítása (mielőtt jobb minőségű alternatívát keresnének)

Válaszoljon az ügyfélszolgálati jegyekre (ahelyett, hogy újratervezné a weboldalát)

Az új termék követelményeinek leírása, amelyet a csapat fog elkészíteni (ellentétben egy olyan feladattal, amelytől a csapat nem függ).

A ClickUp listanézetében egyszerűen megtekintheted a feladatok közötti függőségeket, és gyorsan megtudhatod, mire kell először figyelmet fordítanod.

Hozzon létre kapcsolatokat a feladatok és a csapata között a ClickUp-ban, hogy könnyedén navigálhasson az egyes feladatok között és ellenőrizhesse azok állapotát. Ezenkívül a ClickUp segítségével beállíthatja a feladatok függőségét, és végső soron meghatározhatja azok végrehajtásának sorrendjét.

A fontos feladatokat a ráfordított erőfeszítés szerint rangsorolja

Ha produktív napot szeretne magának, akkor támaszkodjon a feladatokra becsült időigényre. Ez azt jelenti, hogy minden nap először a legnagyobb erőfeszítést igénylő feladatot kell elvégeznie, mielőtt bármi mást csinálna.

A legnagyobb erőfeszítést igénylő feladatok gyakran a nap legbonyolultabb feladatai, vagy azok, amelyek szorosan kapcsolódnak a vállalat OKR-jeihez. Ha ezeket minden nap elsőként végzi el, jelentősen csökken a stressz szintje, miközben lendületet ad és növeli a motivációt.

A ClickUp scrum pont legördülő menüjével a csapatok egyszerűen nyomon követhetik és figyelemmel kísérhetik az elvégzett munka összetettségét.

A ClickUp segítségével könnyen hozzáadhatók egyedi mezők „Szám” értékkel, hogy szám alapon értékeljék és meghatározzák az egyes feladatok becsült munkamennyiségét (azaz 1-5, ahol 5 a legnehezebb). Ezt a folyamatot a scrum projektmenedzsmentben használják, de a csapatodnál is hasonlóan működhet!

Határozza meg a nap prioritásait

Valószínűleg fontos feladatokat tervez hosszú távra, például hetekre vagy akár évekre. Ez a módszer azonban segít abban, hogy a heti feladatokat napról napra közelítsd meg:

Mielőtt befejezné a napot, válassza ki a legfontosabb feladatokat, amelyeket másnap el kell végeznie (legfeljebb hatot). A feladatokat fontosságuk alapján rangsorolják. Másnap összpontosítson a lista első feladatára, és ne lépjen tovább a következő feladatra, amíg az előzőt be nem fejezte, és így tovább. A nap végén helyezze át a befejezetlen munkát a következő napi listára – függetlenül attól, hogy egy vagy több feladatról van szó – és ismételje meg az egész folyamatot.

3. Folyamatosan módosítsd a prioritásaidat

Ha meg akarod tanulni a feladatok prioritásainak meghatározását, akkor el kell sajátítanod az alkalmazkodóképességet. Mert soha nem tudhatod, mikor jön egy változás, vagy mikor merül fel váratlan probléma a csapattal, az üzlettel vagy a termékkel kapcsolatban.

De felkészülhet a feladatok prioritásait megváltoztató, előre nem látható eseményekre. Alakítson ki egy feladatprioritizálási felülvizsgálati szokást, és hozzon létre egy rendszert, hogy ne felejtse el ezt gyakran elvégezni.

A feladatok egyszerű szervezése érdekében húzza át őket a ClickUp táblázatos nézetébe.

A feladatok prioritásait minden nap a nap elején vagy végén ellenőrizzék. Ha azonban úgy tetszik, ezt péntek délután is megtehetik a következő hétre vonatkozóan, és minden nap végén ellenőrizhetik a prioritásokat.

KERÜLJE A FOLYAMATOS IDŐPOCSÉKOLÁSTAz időgazdálkodási készségek kulcsfontosságúak a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában. Hagyjon fel egy olyan feladattal, amely hirtelen már nem prioritás, még akkor is, ha szeretné befejezni, és már sok időt és energiát fektetett bele. Időpocsékolás lenne, és veszélyeztetné a határidőt, ha továbbra is egy olyan feladatot végez, amely már nem prioritás, különösen akkor, ha egy másik feladat vált prioritássá.

4. Reálisan becsülje meg a feladat elvégzéséhez szükséges erőfeszítést

A feladatok elvégzéséhez szükséges idő becsléseit alátámasztják a korábbi feladatok elvégzéséhez szükséges idő adatok? Ha nem, akkor el kell kezdenie ezeket az időket nyomon követni, mert akkor is szüksége lesz rájuk, ha nem rangsorolta a feladatokat az elvégzésükhöz szükséges idő alapján.

Kövesse nyomon a feladatok elvégzéséhez szükséges időt a ClickUp projektidő-nyomkövető szoftverével. Ezután finomítsa a becsült munkaidőt az adatok alapján.

Rögzítsd az időt menet közben, vagy add meg manuálisan a ClickUp időkövető funkciójával.

A forrásokat különböző kritériumok alapján kell elosztani, és nagy valószínűséggel az egyik terület a feladatokra fordított idő lesz.

Az utolsó dolog, amit szeretnél, az az, hogy irreális erőfeszítéseket és időbecsléseket adj a csapatodnak. Végül sietve fogod végrehajtani a projektet, ami hibákhoz vezet.

5. Ismerje fel termelékenységének határait, és tartsa szem előtt a munka és a magánélet egyensúlyát

Egy nap alatt vagy egy bizonyos lelkiállapotban csak annyit lehet elvégezni, amennyit lehet. Egy tipikus munkanap általában nyolc óra hosszú. És mindannyian tapasztalunk időnként kreatív blokkokat. Ráadásul a legtöbbünk nem tud magas szinten teljesíteni, ha stressz alatt áll.

Néha produktívabb egy feladatot elhalasztani a következő napra, vagy egyszerűen elhagyni. De ez természetesen csak akkor lehetséges, ha nem kritikus vagy fontos és sürgős feladatról van szó, amelyet nem lehet delegálni vagy átadni másnak.

Használja a ClickUp kockázati naplóját, hogy megnézze, mely feladatok vagy alfeladatok késhetnek vagy maradhatnak befejezetlenek.

A kockázati napló használata jelentősen segíthet megérteni a csapatok (vagy a saját) feladataik befejezetlenségének hatását és valószínűségét. A potenciális kockázatok megértése segíthet jobban megérteni a csapatok általános termelékenységét.

Interjú kérdésekre vonatkozó tipp: Gyakori interjú kérdés: Hogyan rangsorolja a feladatait? Minden alkalommal nyerjen pontokat ezzel a kérdéssel, ha megmutatja a felvételi vezetőnek, hogy képes kritikus és stratégiai gondolkodásra. Magyarázza el, hogyan értékeli az egyes feladatok fontosságát és sürgősségét, és hogyan rangsorolja a munkaterhelését ezek alapján. Mutassa meg szervezési képességeit és azt, hogy képes egyszerre több prioritást kezelni anélkül, hogy túlterheltté válna.

6. Tervezze meg az összes feladatát és munkaköri feladatát

A feladatütemezésnek szerepelnie kell a projektmenedzsment ellenőrzőlistáján. Első lépésként meg kell határozni az egyes feladatok kezdő és befejező dátumát a prioritások szerint rendezett feladatlistában. Ez több célt is szolgál, a feladatok naptárba való felvételétől a munkaterhelés kezeléséig.

Ha már megadtad az egyes feladatok határidejét, akkor nincs gond! Ezekre ugyanis szükséged lesz a kezdési és befejezési dátumok meghatározásához.

Érdemes lehet egy feladatot a határidő előtt befejezni, hogy figyelembe lehessen venni a váratlan késedelmeket. De vegyük figyelembe, hogy a cél az, hogy a feladatokat legalább a határidőre befejezzük.

Az egyes feladatok határidőre történő elvégzése a kapacitásodtól függ. Az is számít, hogy vannak-e párhuzamos prioritásaid. De csak akkor tudsz biztos következtetéseket levonni a kapacitásodról és a prioritásaidról, ha a feladataidat beütemezted a naptáradba.

A ClickUp portfólió widgetjével átfogó képet kaphat arról, hogy a különböző kezdeményezések hogyan haladnak.

A feladatok napokra való elosztásával nyomon követheted a határidőkhöz viszonyított előrehaladást. Az „előrehaladás” alatt a végső határidőig hátralévő időtartamot (napok számát vagy százalékát) értjük. Ha azonban minden egyes feladatodat naplózod, akkor a munkával (becsült munkaórában kifejezve) viszonyított előrehaladást is nyomon követheted.

A naptár vizualizálása rendkívül hatékony módszer annak megállapítására, hogy vállalhat-e további feladatokat. Ha pedig már elérte a maximális munkaterhelést, akkor további segítségre lesz szüksége (egy napban csak annyi óra van).

A feladatok hatékony kezelése és prioritásainak meghatározása érdekében minden tevékenységet ütemezzen be, beleértve a személyes feladatait, valamint a belső és külső projektfeladatokat is.

Szervezze meg a projekteket, tervezze meg az ütemtervet, és vizualizálja csapata munkáját egy rugalmas naptárban, amely mindenki számára egyforma információkat nyújt.

Ha a ClickUp-ot választja, akkor heti megbeszéléseket (és napi emlékeztetőket) ütemezhet ismétlődő feladatokkal. De még egy lépéssel tovább mehet, ha a ClickUp Naptár nézetét használja a napi (vagy heti, havi) feladatok ütemezéséhez. Ha pedig inkább idővonalat vagy táblázatot (vagy táblázatkezelőt) szeretne használni, akkor a ClickUp ezeket is kínálja.

Végül, a ClickUp tartalmaz egy munkaterhelés-nézetet, amely segítségével könnyedén egyensúlyba hozhatja munkaterhelését. Megtalálhatja azokat a napokat, amikor már túlterhelt, vagy éppen túlterhelés előtt áll, vagy még messze van attól. Ezután megfelelően cselekedjen: az utóbbi esetben tervezzen be több feladatot, az előbbi esetben pedig csoportosítsa át a feladatokat.

7. Szánjon időt arra, hogy több munkát végezzen el

Tervezzen be időtartamokat, amikor zavartalanul elvégezheti feladatait. Ez megakadályozza a többfeladatos munkavégzést, ami a feladatok fontossági sorrendjének megállapításával ellentétes.

Végezz el egy projektfeladatot az egyes időblokkokon belül, vagy akár egy olyan feladatot is, amely nem tartozik egyetlen projekthez sem. Egy időblokk alatt több feladatot is elvégezhetsz, de ezeknek kicsinek és egymástól függetlennek kell lenniük.

Jelöld meg a közös naptárban az időtartamokat „koncentrációs időként”, és kapcsolj ki minden értesítést az adott időtartam alatt. Így a kollégáid és a vezetőid nem zavarnak, amikor a feladatok elvégzésére koncentrálsz, különösen a kiemelt fontosságúakra.

Ha a ClickUp-ot választja feladataik kezelésére, fontolja meg időblokkoló sablonjaink használatát.

8. Szükség szerint kommunikáljon a csapatával

A feladatok fontossági sorrendjének ismerete az egyik alapköve a csapaton belüli hatékony munkavégzésnek. Ellenkező esetben hogyan tudná bevonni a csapatot, ha ők az Ön munkájának megkezdésére vagy befejezésére várnak?

És hogyan éreznék magukat, ha végtelenül várakoztatnád őket a feladataid befejezésével? Ha késés tapasztalható a feladataid előrehaladásában, erről mindenképpen tájékoztatnod kell a csapattársaidat. És közöld velük, hogy mikor tervezed befejezni azokat a feladatokat.

Emellett tájékoztatnia kell vezetőjét minden olyan akadályról, amellyel a feladatok elvégzése során találkozik. Az ő feladata, hogy segítsen leküzdeni ezeket az akadályokat.

A megjegyzéseket alakítsa át ClickUp feladatokká, vagy rendelje hozzá őket, hogy gondolatai azonnal cselekvési tételekké váljanak.

A ClickUp kiválóan alkalmas a frissítések megosztására és a konkrét feladatokhoz fűzött megjegyzésekkel történő nyomon követésre. Ezek a megjegyzések tartalmazhatnak képernyőfelvételeket is, amelyeket az eszközön belül rögzíthet. Vagy megjegyzéseket rendelhet a csapattagokhoz, hogy tudassák velük, hogy várja, hogy befejezzék a feladatot.

A prioritások meghatározásának keretrendszerei röviden

Nem minden prioritás-meghatározási stratégia egyforma. Íme egy rövid áttekintés a népszerű keretrendszerekről, hogy eldönthesse, melyik illik legjobban az Ön igényeihez:

Keret Legalkalmasabb Rövid összefoglalás Eisenhower-mátrix Napi feladatok rendezése A feladatokat sürgősségük és fontosságuk szerint osztályozza, hogy stratégiailag összpontosíthasson. MoSCoW-módszer Termék- és projekttervezés A feladatokat a következő kategóriákba sorolja: Kötelező, Ajánlott, Lehetséges, Nem szükséges. RICE pontozás Útiterv készítése funkciók vagy nagy feladatok számára A prioritások objektív rangsorolásához a hatótávolságot, a hatást, a bizalmat és az erőfeszítést veszi figyelembe. Ivy Lee-módszer Személyes termelékenység Naponta hat feladatra koncentrálj prioritási sorrendben – se több, se kevesebb.

💡 Profi tipp: A ClickUp segítségével mindezt megvalósíthatja a munkafolyamatához illeszkedő egyéni mezők, prioritási címkék, nézetek és sablonok segítségével.

Valós példák: a prioritások meghatározása a gyakorlatban

Vegyük át a gyakorlatban is! Íme, hogyan tudnak különböző szakemberek prioritásokat felállítani a ClickUp segítségével:

Projektmenedzser : Gantt-diagramokat és függőségeket használ, hogy kiemelje az akadályokat és a kritikus útvonalú feladatokat.

Ügyfélsiker-menedzser : Címkék és prioritások segítségével szűri a feladatokat sürgősség és ügyfélre gyakorolt hatás szerint.

UX tervező: A funkciók iránti igényeket MoSCoW táblázatban rendezi, elsősorban a „feltétlenül szükséges” funkciókra koncentrálva.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Workload View funkcióját a csapat kapacitásának kezeléséhez és a feladatok valós idejű rendelkezésre állás alapján történő módosításához.

💼 Hogyan válaszoljon a „Hogyan rangsorolja a feladatait?” kérdésre az interjún? Ez az egyik leggyakoribb interjúkérdés – és egyben az egyik leginkább árulkodó is. Válaszodnak tükröznie kell stratégiai gondolkodásmódodat, szervezőkészségedet és azt, hogy nyomás alatt is képes vagy nyugodt maradni. Így állítsd össze a megfelelő választ: Kezdje egy keretrendszerrel (például Eisenhower-mátrix, 1-3-5 szabály vagy hatás vs. erőfeszítés). Emelje ki az általánosan használt eszközöket a feladatok dinamikus szervezéséhez és módosításához. Zárja egy valós példával, hogyan kezelte sikeresen a változó prioritásokat. 1. példa: „Először a feladatokat sürgősségük és fontosságuk alapján osztályozom, például az Eisenhower-mátrix segítségével. Készítek egy feladatlistát, a tételeket prioritás szerint jelölöm meg, és naponta felülvizsgálom. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, segítenek a változó határidők kezelésében, mivel a feladatokat nézetekbe rendezik, így láthatom, mire kell figyelnem, és mi várhat. ” „Először a feladatokat sürgősségük és fontosságuk alapján osztályozom, például az Eisenhower-mátrix segítségével. Készítek egy feladatlistát, a tételeket prioritás szerint jelölöm meg, és naponta felülvizsgálom. Az olyan eszközök, mint a ClickUp, segítenek a változó határidők kezelésében, mivel a feladatokat nézetekbe rendezik, így láthatom, mire kell figyelnem, és mi várhat. ” 2. példa: „Minden este megtervezem a következő napot úgy, hogy kijelölök 1 nagy, 3 közepes és 5 kis feladatot. A naptáramban kijelölök egy időtartamot, amelyben csak ezekre a feladatokra koncentrálok, és a ClickUp ismétlődő feladatok és emlékeztetők funkcióját használom, hogy ne térjek el a tervtől. Ha a prioritások változnak, a drag-and-drop nézetet használom az újratervezéshez, hogy ne veszítsem el a lendületet.” „Minden este megtervezem a következő napot úgy, hogy kijelölök 1 nagy, 3 közepes és 5 kis feladatot. A naptáramban kijelölök egy időtartamot, amelyben csak erre koncentrálok, és a ClickUp ismétlődő feladatok és emlékeztetők funkcióját használom, hogy ne térjek el a tervtől. Ha a prioritások változnak, a drag-and-drop nézetet használom az újratervezéshez, hogy ne veszítsem el a lendületet.” 🧠 Interjú tipp: Ha már használja a ClickUp alkalmazást, emelje ki olyan funkciókat, mint a Prioritási címkék, a Naptár nézet vagy a Munkaterhelés diagramok, hogy bemutassa, hogyan egyensúlyozza a sürgősséget és a hatást, és hogyan kommunikálja a prioritásokat a csapatával.

3 időtakarékos feladatprioritizálási sablon

A következő ClickUp sablonok a most tanult prioritásmeghatározási módszerek elméleti alapjait használják ki:

1. ClickUp „Getting Things Done” sablon

Töltse le ezt a sablont A David Allen GTD rendszerén alapuló Getting Things Done (GTD) sablon segít a feladatok és projektek szervezésében azáltal, hogy rögzíti és megvalósítható munkatételekre bontja azokat.

A ClickUp Getting Things Done Template egy átfogó sablon, amely egy helyen segít a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában és nyomon követésében. Széles körű testreszabási lehetőségeket kínál egyéni mezőkkel, és lehetővé teszi a dokumentumok más csapattagokkal való közös szerkesztését is.

Nézze meg ezeket a GTD alkalmazásokat és GTD sablonokat!

Ez a feladatprioritizálási sablon a következőkre használható:

Osztja fel a feladatokat kategóriákba – vagy a sablon szerint kontextusokba –, amelyeket egyéni mezőkből állíthat össze.

Legyen fegyelmezett, és rangsorolja a feladatokat a kontextus, a határidő, a becsült időtartam és a szükséges erőfeszítés szerint.

A feladatok ütemezését naptár nézetben végezze el.

Rendezze a feladatokat prioritás szerint egy testreszabható Kanban táblán.

2. ClickUp hatástényező-mátrix sablon

Töltse le ezt a sablont A hatástényező-mátrix segítségével vizuálisan ábrázolhatja az egyes funkciókhoz szükséges erőfeszítéseket, így jobban rangsorolhatja a feladatokat és az erőforrásokat.

Ha nincs elég időd a feladatok prioritásának alapos értékelésére, ez a sablon tökéletes megoldás! A ClickUp Impact Effort Matrix sablon segít a feladatok prioritásainak meghatározásában, attól függően, hogy mennyi erőfeszítést igényelnek azok elvégzése.

Azok számára, akiknek gyorsan kell értékelniük egy projekt hatását vagy költségét, ez a sablon segít meghatározni, mi legyen a prioritás. Ezzel a vizuális sablonnal összehangolhatja csapatát, hogy megértsék, mi a legfontosabb a csapat közös sikeréhez.

3. ClickUp prioritási mátrix sablon

Töltse le ezt a sablont Növelje a csapat hatékonyságát és kezelje erőforrásait, hogy jobban meghatározhassa azokat az ötleteket, koncepciókat és feladatokat, amelyekre a legnagyobb figyelmet kell fordítani.

A ClickUp prioritási mátrix sablonját úgy terveztük, hogy a feladatlistát két tetszőleges kritérium szerint rangsorolhassa. Például kategorizálhatja a feladatokat fontosságuk és megvalósíthatóságuk szerint, alacsonytól magasig. Ezután a magas prioritású feladatok azok lesznek, amelyek nagy jelentőségűek és könnyen megvalósíthatók.

Emellett használjon színeket a feladatok kategorizálásához. Például adjon különböző színt a különböző projektek feladatait. Ezzel egyetlen helyen rangsorolhatja az összes feladatot több projektből.

AI tipp: Okosabb prioritások a ClickUp Brain segítségével Túl sok a választási lehetőség? Hagyja, hogy a ClickUp Brain segítse Önt a fókuszban. A ClickUp Brain a határidők, a munkaterhelés, a függőségek és az akadályok alapján javaslatot tesz arra, hogy mely feladatokkal érdemes foglalkozni. Akár visszajelzéseket szervez, akár egy termék megjelenésére készül, a Brain a káoszt áttekinthetővé teszi. Használati példa:Pontok hozzáadása egy dokumentumhoz → Kérd meg a Brain-t, hogy alakítsa azokat prioritás szerinti feladatokká → Azonnal rendelj hozzájuk feladatokat és ütemezd be őket.

Kezdje el a feladatok fontossági sorrendbe állítását a munkafolyamat optimalizálása érdekében

Tanácsunk: Kövesse az ebben az útmutatóban leírt feladatprioritizálási lépéseket és módszereket. Ezután folytassa a következő lépéssel, és próbálja ki a ClickUp nevű feladat-automatizálási szoftverünket.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra! A feladatok fontossági sorrendjének ismerete elengedhetetlen a stressz csökkentéséhez és a nyomás alatt való munkavégzés megszüntetéséhez. De csak akkor láthatja meg a fontossági sorrendbe rendezett feladatlista és a ClickUp Tasks értékeit, ha automatizálja a feladatokat!

GYIK

Mi a legjobb módszer a feladatok fontossági sorrendjének megállapítására a munkahelyen?Használjon olyan keretrendszereket, mint az Eisenhower, MoSCoW vagy RICE pontszám, hogy felmérje a sürgősséget és a hatást. Ezután valósítsa meg ezeket a ClickUp testreszabható mezőinek és szűrőinek segítségével.

Hogyan kezelhetem a váratlan vagy sürgős feladatokat?Használja a ClickUp drag-and-drop feladatnézetét és munkaterhelés-kiegyenlítő eszközeit, hogy gyorsan átrendezze a prioritásokat anélkül, hogy elveszítené a láthatóságot.

Milyen eszközök segítenek a prioritások meghatározásában? A ClickUp sablonokat, AI-javaslatokat és többféle nézetet kínál a különböző prioritási módszerek támogatásához – mindezt egyetlen platformon.