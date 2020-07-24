Hogyan automatizálhatod a feladatokat 2025-ben (teljes útmutató)

Szeretnéd megtanulni, hogyan automatizálhatod a feladatokat?

Az elmúlt években egyre nőtt az igény a feladatok automatizálására. Ennek egyik oka, hogy az automatizálás révén a napi feladatok elvégzésére fordított idő 30%-át meg lehet takarítani!

Természetesen sok vállalkozás az automatizálást varázspálcaként tekinti, amely jobbá teheti a cégüket.

Ezért ellátogatunk Harry Potter varázslóvilágába, a Roxfortba, hogy megértsük az automatizálás titkait!

Ebben a cikkben áttekintjük, mi is az a feladatok automatizálása, milyen feladatokat lehet automatizálni, és bemutatjuk a 2021-es év legjobb munkahelyi automatizálási megoldását.

Induljunk a 9¾-es peronra!

Mi az a feladatok automatizálása?

A feladat automatizálás olyan eszközök vagy szoftverek használatát jelenti, amelyekkel a ismétlődő, manuális feladatok automatizálhatók.

Gondolj egy pillanatra az „Accio” varázsigére.

Segítségével tárgyakat idézhetsz meg anélkül, hogy meg kellene mozdítanod az ujjadat!

Ha ez valóban létezne, akkor kulcsainkat, fájljainkat, mobiltelefonjainkat, sőt, gyakorlatilag bármit is elővehetnénk vele!

De mi köze van ennek az automatizáláshoz?

Ahogy a varázslatok segítenek a feladatok kemény munka nélkül elvégzésében, úgy a feladatok automatizálása is segít a munka nagy erőfeszítés nélküli elvégzésében.

A feladatok automatizálásában a varázslat helyett a feladatot eszközök, alkalmazások és mesterséges intelligencia végzi el.

Szóval, milyen eszközökre van szükség az automatizáláshoz?

Rengeteg feladat-automatizálási eszköz áll rendelkezésre, amelyekkel szó szerint bármit automatizálhatsz!

Ha alig várja, hogy olvasson a feladatok automatizálásának eszközeiről, kattintson a portkeyre (képre), hogy egyenesen a munkafolyamat-automatizáló szoftverekről szóló részhez jusson!

Milyen előnyei vannak a feladatok automatizálásának?

A feladatok automatizálásának sokkal több előnye van, mint csak a kézi munka csökkentése! Csökkenti a működési költségeket, növeli a megbízhatóságot és felszabadítja csapata valódi potenciálját.

Íme, hogyan teheti hatékonyabbá a feladat automatizálás a munkafolyamatokat és az üzleti tevékenységeket:

1. Csökkenti a működési költségeket

Szeretnéd csökkenteni a költségeket?

Üdvözöld az automatizálást!

Automatizálhatja az adminisztratív feladatokat, például az adatbevitelt és a személyi asszisztenciát, így nem kell alkalmazottakat felvennie ezekre a pozíciókra.

Ezenkívül azonosíthatja a szervezeten belüli felesleges folyamatokat, és teljesen eltávolíthatja azokat.

2. Növeli a megbízhatóságot

Az automatizálás csökkenti az emberi hibák számát, mivel biztosítja, hogy a feladat kezdettől végig hibátlanul legyen elvégezve.

Hogyan?

Minden feladatnak van egy sor lépése, amelyet végre kell hajtani a feladat elvégzéséhez. Míg mi, „muglik” elfáradhatunk vagy elterelődhet a figyelmünk, és kihagyhatunk egy lépést, a számítógépes rendszer fáradhatatlanul dolgozik, hogy hibátlanul elvégezze a feladatot.

3. Felszabadítja csapata valódi potenciálját

Lehet, hogy a legképzettebb alkalmazottakat vette fel, de ők nem fogják tudni hasznosítani tudásukat, ha minden nap csak unalmas, egyszerű feladatokkal foglalkoznak.

Olyan, mintha Dumbledore-t alkalmaznánk a Roxfort gondnokaként!

Ez egyszerűen nincs értelme!

A munkahelyi automatizálás megszabadítja alkalmazottaitól ezeket a hétköznapi feladatokat, így több időt tudnak fordítani a fejlettebb üzleti feladatokra. Ennek eredményeként alkalmazottai kamatoztathatják képességeiket, és valóban fejlődhetnek a vállalkozásában.

Milyen feladatok automatizálhatók?

Ne feledd, mindenre van varázslat – még arra is, hogy a lépcsőt csúszdává alakítsd! Hasonlóképpen, szinte minden ismétlődő feladat automatizálható a munkahelyen.

Automatizálhatja a potenciális ügyfelek kezelését, a marketinget, a pénzügyeket és a könyvelést, a humánerőforrás-gazdálkodást és az adminisztratív feladatokat.

A McKinsey jelentése szerint a vállalati feladatok csaknem fele (45%) automatizálható a jelenlegi technológiák, például a gépi tanulás és a mesterséges intelligencia segítségével.

Vessünk egy pillantást arra, hogyan alkalmazható az üzleti folyamatok automatizálása a vállalatod összes részlegében:

1. Vezető menedzsment

Emlékszel a horcruxokra?

Ezek olyan tárgyak, amelyek egy varázsló lelkének egy részét tartalmazzák.

Hasonlóképpen, egy kis irodalmi fantáziával és jó öreg brit humorral, a potenciális ügyfelek a értékesítési csapatod számára olyanok, mint a horcruxok, mivel ők a csapat munkájának lelke és szíve!

Így automatizálhatja az értékesítési folyamat legfontosabb részét:

Bejövő leadek kezelése

Psst… gyors módszert keresel, hogy több potenciális ügyfelet szerezz?

Kínálj ingyenes, a vásárlási folyamat végső szakaszában hasznos tartalmakat, például e-könyveket, PDF-fájlokat, videókat vagy bármilyen más értékes forrást a webhelyed látogatóinak. Csak annyit kell tenniük, hogy kitöltenek egy űrlapot az e-mail címükkel és azokkal az adatokkal, amelyeket gyűjteni szeretnél, például a nevükkel és életkorukkal.

Miután kitöltötték az űrlapot, megkapják az ingyenes könyvet, de te még ennél is értékesebb dolgot kapsz: az adataikat!

Ezután az űrlapszerkesztő eszköz automatizálási funkcióit felhasználva automatikusan tárolhatja és rendszerezheti az adatokat egy marketingautomatizálási rendszerben, és közvetlenül továbbíthatja a potenciális ügyfeleket egy CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) rendszerbe. Ez az egyszerű automatizálás megkímélheti Önt az adatok Excel-táblázatba való bevitele fáradságától.

2. Marketing

Mivel a marketing elengedhetetlen az üzleti növekedéshez, gondoskodnia kell arról, hogy minden marketingfolyamata optimalizált legyen.

És hogyan lehet ezt megtenni?

A marketing automatizálás segítségével!

Így javíthatja hatékonyságát ezen a területen:

A. Iparági kutatás

Szeretne egy lépéssel előrébb járni a versenytársaival szemben?

Szorosan figyelnie kell az iparági trendeket, technológiákat és versenytársakat.

De ez nem jelenti azt, hogy órákig kell kutatnod.

Ahogy Voldemort Wormtail-t használta a parancsai végrehajtására, úgy lehetnek a Google Alerts-hez hasonló eszközök a digitális asszisztenseid!

Figyelemmel kíséri az online említéseket bizonyos trendekről, majd automatikusan összeállítja azokat e-mailekbe az Ön számára!

B. Közösségi média

2021-ben még mindig kézzel tölt fel közösségi média bejegyzéseket ?

Ideje kilépni a sötét középkorból, és átállni a marketing automatizálásra!

Rengeteg olyan közösségi média eszköz létezik, mint például a Hootsuite, amelyekkel jóval előre beütemezheted a közösségi médiára szánt bejegyzéseket. Emellett lehetővé teszik, hogy ugyanazt a tartalmat egyszerre több csatornán is közzétegyed, így nem kell órákat töltened azzal, hogy külön-külön feltöltsd a bejegyzéseket a Twitterre, a Facebookra és az Instagramra. Más eszközök, például az AI íróeszközök segíthetnek a képaláírások megírásában, így még több időt takaríthatsz meg.

3. Pénzügy és számvitel

Óvatosnak kell lenned a vállalat pénzügyeivel kapcsolatban.

Még a legkisebb emberi hiba is hatalmas veszteségeket okozhat!

Íme, hogyan teszi biztonságosabbá ezeket a folyamatokat a feladatok és a munkafolyamatok automatizálása a könyvelési szoftverekben:

A. Számlák kezelése

Nincs szükséged Remembrallra, hogy pirosra váljon, és jelezze, hogy valamit elfelejtettél!

A felhőalapú számlázási szoftver automatikus emlékeztetőt küldhet, amikor e-mailben kell számlákat elküldenie.

A számlázási folyamatot is automatizálhatja az alábbiak szerint:

Ismétlődő számlák automatikus ütemezése és elküldése

A számlák kifizetésének nyomon követése

B. Forgalmi adó

Az áfa kiszámítása olyan, mint egy kviddics-meccs.

Gondolj bele!

Mindkét esetben egyetlen hiba is katasztrofális következményekkel járhat!

Az adóbevallás elkészítése során el kell kerülnie az emberi hibákat, mert azok sok pénzt kerülhetnek büntetések formájában.

Hogyan lehet ezt megvalósítani?

Adózási teendőit kiszervezheti egy automatizált eszközre, például az Avalara-ra. A rendszer a tartózkodási helye, a kínált termék vagy szolgáltatás alapján megkeresi az adókulcsokat, és kiszámítja a fizetendő adó összegét.

4. Emberi erőforrások

Az összes részleg közül a HR-csapatnak kell a legtöbb ismétlődő feladattal foglalkoznia.

Miért?

Minden olyan üzleti folyamat, amelyben alkalmazottak vesznek részt, egy sor ismétlődő feladatot követ, mint például interjúk, beilleszkedés, képzés stb.

Képzelje el, hogy vállalkozásának 50 alkalmazottja van.

Ez azt jelenti, hogy ezeket az üzleti feladatokat 50-szer kell megismételni!

HR-csapatainak munkahelyi automatizálásra van szükségük ahhoz, hogy ezeket az egyszerű feladatokat automatizálják, miközben ők a bonyolultabb folyamatokra koncentrálhatnak.

Nézzük meg, mit lehet automatizálni:

Lehet, hogy sok jelentkezést kap egy állásajánlatra.

De honnan tudod, hogy alkalmasak a feladatra?

Ahogy a válogató kalap eldöntötte, hogy a diákok melyik házhoz tartoznak, úgy Ön is rendelkezhet egy automatizált eszközzel, amely segít azonosítani a legmegfelelőbb jelölteket a „házához” vagy vállalatához.

Miután a potenciális jelöltek kitöltötték elérhetőségi adataikat a weboldalán, olyan eszközök, mint a Paperform, elküldhetnek nekik egy űrlapot, amely előzetes kérdéseket tartalmaz erősségeikről és tapasztalataikról.

Miután kitöltötték az űrlapot, gyorsan átnézheted a jelentkezéseket, és dönthetsz a sorsukról: pont úgy, ahogy a válogató kalap teszi!

B. Előnyök kezelése

Egy bizonyos idő elteltével az új alkalmazottak jogosulttá válnak olyan juttatásokra, mint a fizetett szabadság, lakhatási támogatás stb.

Kivéve, ha kisvállalkozást vezet, nehéz nyomon követni, hogy egy alkalmazott mikor jogosult ezekre az előnyökre. Szerencsére automatizálhatja az emlékeztetőket, amelyek értesítik a HR-csapatot, amint az alkalmazott próbaideje lejárt.

5. Adminisztratív feladatok

Az adminisztratív feladatok azok a mindennapi folyamatok, amelyek egyszerűek és nem igényelnek sok gondolkodást, mint például a papírmunka, a találkozók ütemezése.

Valójában annyira egyszerűek, hogy még egy házimanó, mint Dobby is meg tudja csinálni!

Dobbyhoz hasonlóan az automatizálás is személyes virtuális asszisztensként működhet. Segítségével elvégezheti ezeket az egyszerű feladatokat, így Ön a valóban fontos dolgokra koncentrálhat:

A. Találkozók ütemezése

Még az egyszerű időpont-egyeztetés is időigényes lehet. Ön és vendége nehezen találhatnak megfelelő időpontot a találkozóra a zsúfolt naptárukban.

Miért ne használnál egy robotikus virtuális asszisztenst , hogy az összes találkozódat beütemezze?

Az x. aihez hasonló eszközök segítenek automatizálni ezt a folyamatot azáltal, hogy automatikusan felajánlják vendégeinek a lehetőséget, hogy időpontot válasszanak a találkozóikhoz.

B. E-mailek rendezése

Harry megdöbbent volna, ha tudta volna, hogy egy átlagos mugli heti 11 órát tölt e-mailjeinek ellenőrzésével!

A legtöbb időt azzal töltjük, hogy átnézzük a beérkező leveleket, és válaszoljunk a fontos e-mailekre.

Nem lenne jobb, ha a beérkező levelek mappája jól szervezett lenne?

A Gmail segítségével automatikusan rendezheti az e-maileket a beállított szabályok alapján mappákba, így azonnal megtalálhatja a fontos ügyfél-e-maileket.

Bónusz automatizálás: Szeretné meglepni ügyfelét a születésnapján? Használjon automatizált eszközöket, például az Automator programot, hogy személyre szabott születésnapi e-mailt küldjön. Lehet, hogy butaságnak tűnik, de ez egy remek módja annak, hogy javítsa ügyfeleivel való kapcsolatait!

Hogyan döntsd el, mely feladatokat automatizálod?

Most, hogy már tudja, mely feladatok automatizálhatók, ez nem jelenti azt, hogy azonnal mindent automatizálnia kell!

Eldöntheted, mit szeretnél automatizálni, ha azonosítod a megoldandó problémát, nyomon követed, milyen feladatokat végzel el egy nap alatt, és áttekinted a napi feladataidat.

Szánj egy kis időt arra, hogy átgondold, mely automatizált feladatok hozhatnak a legnagyobb hasznot a vállalkozásodnak. Az alábbi lépésenkénti útmutató segít kitalálni, mely konkrét feladatok automatizálása célszerű:

1. Határozza meg a megoldandó problémát

Könnyű azt gondolni, hogy bármilyen automatizálás segít időt és pénzt megtakarítani.

De óvatosnak kell lenned, amikor a vállalkozásodnak megfelelő automatizálási eszközt választasz.

Ugye nem innál meg egy bájitalt anélkül, hogy tudnád, mi a hatása?

Hasonlóképpen, nem szabad automatizálást választani anélkül, hogy megértenéd annak hatásait, mert ellenkező esetben több problémát okozhat, mint amennyit megold!

Kezdje azzal, hogy feltesz magának néhány kérdést, például:

Milyen problémákat szeretnék megoldani a meglévő üzleti folyamatban?

Mit tesz jelenleg a csapatom a probléma megoldása érdekében?

Milyen egyéb módon segítheti a feladatok automatizálása a csapatomat?

Miután eldöntötte, miért szeretne automatizálni, itt az ideje kideríteni, mit lehet automatizálni.

2. Kövesse nyomon, milyen feladatokat végez egy nap alatt

Kezdje azzal, hogy feljegyzi az összes konkrét feladatot, amelyet Ön és csapata naponta elvégz. Hasznos lehet az egyes feladatokra fordított idő nyomon követése is, hogy képet kapjon arról, mennyi időt vesznek igénybe.

Ne túlozd el azonban a valóságot, mint a kétes újságíró, Rita Skeeter!

Tipp: A megfelelő időkövető eszközök használatával ezt könnyedén megteheti.

3. Tekintse át napi feladatait

Miután dokumentálta az összes üzleti folyamatot, itt az ideje megvizsgálni, hogy azok alkalmasak-e automatizálásra.

És hogyan lehet ezt megtenni?

Meg kell vizsgálnia, hogy a feladat legalább két alábbi kritériumnak megfelel-e:

Megköveteli, hogy ugyanazokat a folyamatokat újra és újra elvégezd Sok gondolkodás nélkül elvégezhető Nem teszi próbára a képességeidet Rendszeresen megszakítja a koncentrációját Nem igényel sok személyre szabott figyelmet

Bónusz: Feladatkezelési sablonok

Vessünk egy pillantást egy ilyen gyakori feladat példájára a Roxfort könyvtárában:

Hermione-nak vissza kell vinnie és rendszereznie kell a könyveket a könyvtárban.

Automatizálható ez a feladat?

Tudd meg!

Ez a feladat automatizálható, mert ismétlődő (#1), egyszerűen végrehajtható (#2), nem igényel különleges képességeket (#3) és nem igényel személyre szabott figyelmet (#4).

Valójában ezt a repetitív feladatot már automatizálták a Roxfortban.

A könyvek most már maguktól rendeződnek:

De hogyan lehet ezt automatizálni a valós világban?

Ahelyett, hogy a könyvet a megfelelő polcra kellene visszatenni, egy automatizált rendszer képes lesz:

Azonosítsd a legutóbb kölcsönzött könyvét

Keresse meg a megfelelő polcot az adatbázisban

Pontosan megmutatja, hová kell visszavinnie a könyvet

4. Használjon munkahelyi automatizálási eszközt ezeknek a feladatoknak az automatizálásához

Miután felsorolta az automatizálható egyszerű feladatokat, két dolgot kell kitalálnia:

Az egész feladat automatizálható egyetlen alkalmazással?

Csak a feladat néhány részét kell automatizálni?

Miután ezt megértette, meg kell találnia egy jó automatizálási eszközt, amely segít Önnek a termelékenység növelésében.

Íme néhány tipp, amely segít megalapozott döntést hozni a feladatok automatizálására szolgáló eszköz kiválasztásában:

Hogyan találhat munkahelyi automatizálási megoldást vállalkozásához?

Íme, mire kell figyelni egy munkahelyi automatizálási eszköznél:

Amikor új folyamatot vagy rendszert vezet be a csapatában, előfordulhat, hogy nagy ellenállásba ütközik. Ezért kell biztosítania, hogy az automatizálási eszközt bárki használhassa.

Például, ha nem technikai csapatot vezet, az eszköznek nem szabad megkövetelnie a felhasználóktól, hogy ismerjék Voldermort kedvenc programozási nyelvét, a Pythont!

(Érted?)

Nincs értelme külön eszközt vásárolni a munkafolyamat minden egyes feladatának elvégzéséhez. Ez olyan, mintha minden varázslathoz külön pálcát vásárolnál!

Keress olyan eszközöket, amelyek több automatizált feladatot is képesek kezelni.

Például egy e-mail automatizálási eszköz, amely segít a marketing automatizálásában, jó választás lehet.

Nem mindenki olyan gazdag, mint Draco Malfoy apja, aki egyszer Nimbus 2001-eseket vett az összes fia kviddicscsapatának tagjának!

Készítsen költségvetést az összes feladat-automatizáló eszközére és más kapcsolódó szoftverekre, például az RPA-ra (Robot Process Automation).

Ezután készíts egy listát azokról az eszközökről, amelyek segíthetnek neked, és válaszd ki azt, amelyik a legkedvezőbb áron a legtöbb értéket kínálja.

A legjobb eszköz a feladatok automatizálásához 2021-ben

Most, hogy már tudja, mi teszi egy automatizálási eszközt nagyszerűvé, itt az ideje, hogy mélyebben megismerkedjen egy olyan eszközzel, amely megfelel a fenti jellemzőknek: a ClickUp!

A ClickUp a világ legjobban értékelt távoli projektmenedzsment szoftvere. Akár Agile, Scrum vagy bármely más projektmenedzsment módszert használ, ez a szoftver mindennel rendelkezik, amire szükséged van az adminisztratív feladatok automatizálásához.

Vessünk egy közelebbi pillantást a ClickUp automatizálási funkcióira és arra, hogyan segíthetik ezek az Ön vállalkozását:

ClickUp automatizálások

Szeretne varázsló lenni, mint Harry? Szerencséje van!

Íme néhány példa a ClickUp Workflow Automations segítségével végrehajtható varázslatokra:

Automatikusan rendeljen embereket meghatározott feladatokhoz – Assignio!

Amikor közeledik a határidő, állítsd a feladatot magas prioritású vá, hogy ösztönözd a csapattagokat a gyorsabb munkavégzésre! – Hurrius!

Automatikus kommentelés a feladat állapotának változásakor – Commentato!

Hogyan működik a ClickUp Automations?

Kezdjük azzal, hogy bemutatjuk az automatizálás működésének alapelemeit:

1. Automatizálási elemek

Ezek olyan események vagy dolgok, amelyeknek meg kell történniük ahhoz, hogy az automatizálás elinduljon.

Íme néhány kiváltó tényező, amelyeket a ClickUp-ban választhatsz:

Feladatátadó változás: amikor a feladathoz rendelt személy megváltozik, automatikusan végrehajtásra kerül egy művelet.

A határidő elérkezése: a határidő közeledtével egy művelet automatikusan végrehajtásra kerül

Minden alfeladat megoldva: amikor egy feladathoz tartozó összes alfeladat befejeződött, egy művelet automatikusan végrehajtásra kerül.

Például:

Dumbledore létrehozott egy „Triwizard tournament” nevű feladatot. Amikor a verseny határideje elérkezik, automatizálást hoz létre, hogy a feladatot a résztvevőknek kiosztja.

A feltételek nagyobb ellenőrzést biztosítanak az automatizálás felett. Ezek olyan utasítások, amelyeknek igaznak kell lenniük ahhoz, hogy a feladat- vagy munkafolyamat-automatizálás végrehajtható legyen.

Vessünk egy pillantást néhányra közülük:

Prioritás: szűrje ki a nem prioritást élvező feladatokat

Állapot: válassza ki az adott állapotú feladatokat

Címke: a feladathoz egy bizonyos címkét kell rendelni

Megjegyzés: Egyetlen automatizáláshoz több feltételt is hozzáadhat.

Az előző példához visszatérve: Dumbledore tudja, hogy a verseny veszélyes, ezért megakadályozza, hogy 17 év alatti diákok részt vegyenek benne.

Ezért hozzáadott egy feltételt, amely szerint az automatizálás minden címkét tartalmaz, kivéve a „Kiskorú” címkét.

A műveletek azok a dolgok, amelyek meg fognak történni, amikor az automatizálás elindul, és a feltételek teljesülnek.

Számos automatizált művelet végezhető el, például:

Állapot módosítása: megváltoztatja a feladat állapotát („Teendő”, „Folyamatban”, „Kész”)

Hozzászólás hozzáadása : bármilyen megjegyzést hozzáadhat a feladathoz.

Feladatátadók módosítása: lehetővé teszi a csapattagok hozzáadását, eltávolítását és újbóli kijelölését.

Megjegyzés: Egyetlen automatizáláshoz több műveletet is hozzáadhat.

Így, amikor a Triwizard-bajnokság közeledik, az automatizálás kijelöli a döntőbe jutottakat – „Harry”-t, „Cedric”-et, „Victor”-t és „Fleur”-t a feladatra. Ezenkívül egy új alfeladat is létrejön, amely megmondja a négynek, hogy mit kell tenniük ezután.

2. Hogyan működnek együtt az elemek?

Most állítsuk össze az összes elemet, és megkapjuk ezt a sémát:

„Amikor ez történik (kiváltó ok) , és ez igaz (feltétel) , akkor a rendszer ezt teszi (művelet). ”

Az eddigi példákat összefoglalva:

‘Amikor a verseny dátuma közeledik (kiváltó ok), és nincs „kiskorú” címke (feltétel), akkor Harryt, Cedricet, Viktort és Fleurt hozzáadjuk a feladathoz (1. művelet), és létrehozunk egy „Aranytojás visszaszerzése a sárkányoktól” című alfeladatot (2. művelet).

Így a döntősök tudják, mit kell tenniük, anélkül, hogy Dumbledore felállna a székéből!

3. Automatizálás létrehozása a ClickUp alkalmazásban

Kétféle módon használhatod az automatizálást a ClickUp-ban.

Választhatsz a több mint 50 előre elkészített automatizálásból álló nagy könyvtárból, vagy létrehozhatsz saját, igényeidnek megfelelő egyedi automatizálást.

Így kell csinálni:

Nyisd meg a feladatok listájának nézetét Kattints a cuki robot ikonra! Kattintson a + Automatizálás hozzáadása gombra. Hozd létre saját triggeredet, feltételeid és műveleteidet. Kész is. Létrehozott egy egyéni automatizálást!

Ennyire egyszerű.

És nem kell aggódnia, hogy meg kell tanulnia a Python szkriptet vagy bármilyen más bonyolult automatizálási szkriptet!

A ClickUp segítségével a Webhooks segítségével összekapcsolhatod az automatizálási funkciókat bármelyik eszközzel !

Mi az a webhook?

Ez egy API (alkalmazásprogramozási interfész) koncepció, amely lehetővé teszi két alkalmazás összekapcsolását és az információk egyik alkalmazásból a másikba történő továbbítását.

Hozzon létre egy triggert, és másolja a Webhook linket műveletként.

Így, amikor az automatizálás elindul, az adatok automatikusan elküldésre kerülnek a másik alkalmazásba.

Az automatizálás nem az egyetlen trükk a ClickUp tarsolyában!

A ClickUp rengeteg olyan funkcióval rendelkezik, amelyeket minden csapat használhat:

Pulse : valós időben láthatja, min dolgoznak a csapattagjai valós időben láthatja, min dolgoznak a csapattagjai

Következtetés

A feladatok automatizálása valóban varázslatos.

Helyes használatával rengeteg időt takaríthat meg csapatának.

És az így megspórolt idővel a csapata tagjai fejleszthetik készségeiket, és maguk is igazi varázslókká válhatnak!

Ezért fontos, hogy kitaláld, mit kell automatizálnod most.

De ismétlődő feladatokat nem lehet feladat-automatizáló szoftver nélkül automatizálni, igaz?

De ne aggódj!

A ClickUp minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyre szükséged van a munkafolyamatok és az ismétlődő feladatok automatizálásához, hogy minden zökkenőmentesen haladjon.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra , és szállj szembe a termelékenységet gátló sötét varázslókkal!