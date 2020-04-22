15 tipp az otthoni irodához, amelyekkel növelheti a távmunka hatékonyságát (2025)

{"@context":"https://schema. org","@type":"FAQPage","mainEntity":[{"@type":"Question","name":"Hogyan hozhatod létre a tökéletes otthoni irodát?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A tökéletes otthoni irodát úgy hozhatja létre, hogy kiválasztja a megfelelő, természetes fényű szobát és egy álló íróasztalt. "}},{"@type":"Question","name":"Miért fontos a rutin a távmunkában?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A rutin segítségével megőrizheti a munka és a magánélet egyensúlyát, és növelheti termelékenységét. "}},{"@type":"Question","name":"Melyek a legjobb eszközök az otthoni munkavégzéshez?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"A ClickUp, a Zoom és a Slack elengedhetetlen eszközök a munkád kezeléséhez és a csapatoddal való kommunikációhoz. "}},{"@type":"Question","name":"Hogyan lehet megfelelően beállítani a gondolkodásmódodat az otthoni munkavégzéshez?","acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"Rendezze el az íróasztalát, válasszon megfelelő háttérzenét, és adjon hozzá néhány nyugtató illatot, hogy tisztázza a gondolatait a munka előtt. "}}]}

Szüksége van néhány tippre a tökéletes otthoni irodák kialakításához?

A COVID-19 járvány miatt jelenleg több millió ember kénytelen távmunkát végezni.

De ez nem jelenti azt, hogy a termelékenysége is zuhanásba kell, hogy kerüljön, mint a globális tőzsdepiacok!

Könnyedén folytathatja szakmai életét, ha szobáját egy remek távmunka-irodává alakítja át.

Az otthoni irodában való munkavégzés sokban hasonlít a hagyományos irodában való munkavégzéshez, de sokkal kényelmesebb!

Ebben a cikkben néhány alapvető otthoni irodai tippet adunk, és megosztunk néhány eszközt, amelyek segíthetnek növelni a távmunka hatékonyságát. És mivel az otthoni munkának szórakoztatónak kell lennie, a The Beatles segítségét is igénybe vesszük!

Mert mi lehetne jobb, mint hogy a világ leghíresebb zenekara énekel neked ezekben a nehéz időkben, igaz?

Kezdjük is!

1. lépés: A tökéletes otthoni irodai környezet megteremtése

Nincs könnyebb, mint a saját ágyunk kényelméből dolgozni.

Csak fel kell kelni, fogni a laptopot és máris indulhat, igaz?

Ezért nem meglepő, hogy egy piackutatási felmérésből kiderült, hogy a fiatal New York-i szakemberek 80%-a rendszeresen az ágyból dolgozik!

De csak azért, mert mások is így csinálják, még nem biztos, hogy ez jó ötlet.

Az agyad az irodát munkavégzésre alkalmas helyként azonosítja, ami automatikusan növeli a termelékenységedet. Így amint belépsz az irodába, az agyad máris készen áll a munkára!

Tehát amikor az ágyból kezd el dolgozni, az agya elveszíti ezt a kapcsolatot és a vele járó termelékenységet is.

Szerencsére még nincs minden remény elveszve.

A professzionális otthoni légkör megteremtésének legjobb módja egy produktív otthoni iroda kialakítása!

Íme néhány otthoni irodatervezési tipp, amelyek segítenek az indulásban:

1. „Van egy hely”: Válassza ki a megfelelő szobát

Ha egyedül él, gyorsan berendezheti a nappalijában a munkaterületét, és létrehozhat egy kis otthoni irodát, mivel senki sem fogja zavarni.

De azoknak, akiknek szobatársaik vagy családtagjaik vannak, a helyiség kiválasztása kihívást jelenthet.

Ha produktív otthoni irodát keres, tartsa szem előtt az alábbi szempontokat:

Lehetőleg egy csendes, ajtóval ellátott szoba legyen – így biztosan senki sem zavarja meg a munkáját (ha van vendégszobája vagy szabad hálószobája, akkor máris készen áll).

Erős Wi-Fi-kapcsolatra van szükség

Elég helynek kell lennie a bútorok és a berendezések számára.

Legyen ablaka a szellőzés és a természetes fény érdekében.

Ne feledje, a Beatles annyira szerette a stúdióját, hogy egy albumot is elnevezett róla.

Soha ne becsülje alá a megfelelő helyiség fontosságát!

2. „Got To Get You Into My Life”: Határozza meg, mire van szüksége

A napod legalább egyharmadát munkával fogod tölteni.

Tehát az irodáját a lehető legkényelmesebbé kell tennie.

Nem azt mondom, hogy építsen magának egy takaróerődöt!

Kezdje azzal, hogy beszerez egy jó irodai széket.

Mi a jó irodai szék?

Ezek olyan székek, amelyeknek egyenes háttámlája van, hogy megakadályozzák a görnyedést. Ezenkívül állítható magasságú mechanizmussal kell rendelkezniük, hogy megtalálja a legkényelmesebb pozíciót!

A COVID-19 korlátozások miatt nem tud irodai széket vásárolni?

Semmi gond!

Ha nem tud jó irodai széket vásárolni, akkor használja a házban található legjobb széket.

De nem csak székekre van szükséged.

Ha éjszakai bagoly vagy, akkor feltétlenül szerezz be egy asztali lámpát!

Az asztali lámpa fényében való olvasás segíthet csökkenteni a szem fáradását.

Ha a munkádhoz sok papírmunka szükséges, az íróasztalod biztosan tele lesz rendetlenséggel.

Fontolja meg iratszekrények beszerzését, hogy megkönnyítse az életét. Ha nem tud iratszekrényeket beszerezni, akkor ideiglenes megoldásként használja a régi komód polcait!

Bónusz tipp

Ha otthonról dolgozik, akkor nagyon meg fog éhezni... nagyon!

Ahelyett, hogy a konyhába menne, miért nem tart egy snackállomást a közelben?

3. „Here Comes The Sun”: Engedje be a természetes fényt

Nem lehet elégszer hangsúlyozni: a napfényben való tartózkodás elengedhetetlen a mentális egészség és a termelékenység szempontjából.

A napfény hiánya SAD-ot ( szezonális affektív zavart) okozhat.

(Milyen találó ez a név!)

És ahogy a neve is mutatja, a SAD csökkentheti a motivációt, sőt depressziót is okozhat a távmunkát végző csapatoknál.

Szerencsére csak egy kis napfényre van szükséged, hogy elkerüld ezt.

A megfelelő mennyiségű napfény nem csak a D-vitamin szintjét növeli (ami fontos az immunrendszer erősítéséhez), hanem a természetes fény segít jobban aludni is!

Helyezze az otthoni irodáját egy ablak köré, hogy bejöhessen a természetes fény.

Ha tovább szeretné megvilágítani a szobáját, fontolja meg, hogy a napfényt a lehető legjobban kihasználva tükröt helyez el az ablakkal szemben.

Mi van, ha a munkahelye napfényben szegényes?

Szerencsére vannak olyan fényterápiás eszközök, mint a HumanCharger! Fehér fénnyel stimulálja az agyát – hasonlóan a természetes fényhez!

4. „I Saw Her Standing There”: Maradjon aktív egy álló asztallal

A Beatles teljesen megváltoztatta a zenét, ahogyan azt ma ismerjük, igaz?

Hasonlóképpen, az álló asztal is megváltoztatja az életét!

Az Ikea rengeteg megfizethető álló asztallal rendelkezik, amelyek megváltoztatják az életét.

Bízz bennünk!

Az egész napos ülés elkerülésének hatása meg fogja lepni!

Az ülés és állás közötti váltás változatosságot visz a távmunkás napjába – így az agya aktívabb és produktívabb marad. Ha nem tud állófoglalatot használni, akkor legalább gondoskodjon arról, hogy rendszeresen felálljon és sétáljon egyet.

Nem számít, ha Ön egy munkamániás, jó dolog, ha egy pillanatra pihenteti az elméjét és felpezsdíti a vérkeringését. És mindig megelőzheti a szem fáradását, ha szünetet tart a laptop képernyőjének bámulásában!

2. lépés: Teremtsd meg a tökéletes hangulatot

Mi a legjobb az otthoni irodában?

A munkaterületét pontosan úgy alakíthatja ki, ahogyan Önnek tetszik!

És senki nem zavarhatja meg és nem zavarhatja meg a produktív otthoni irodai munkavégzését.

De az irodai dekoráció nem elég.

Meg kell teremtenie a tökéletes légkört, hogy munkára hangolódjon.

Íme néhány ötlet, amelyek segítenek a munkahely megfelelő hangulatának megteremtésében:

5. „Itt, ott és mindenhol”: Rendezze el az íróasztalát

Vessen egy pillantást az asztalára.

Valószínűleg tele van véletlenszerű papírokkal, apróságokkal, vagy egy-két régi kávéscsészével.

Most nézze meg ezt az asztalt:

Furcsa módon megnyugtató, nem igaz?

Amikor rendet rakunk az íróasztalunkon, teljesítményérzetet érezünk. És amikor büszkék vagyunk magunkra, motiváltak vagyunk, hogy elérjük a céljainkat!

A rendezett íróasztal minimalizálja a zavaró tényezőket, így az elméje a feladatra koncentrálhat, és nem veszik el a rendetlenségben.

Szóval, hol kezdje?

Ne legyen túl üres az íróasztala – tartson mindig egy kis irodai kellékeket az asztalán.

Jó ötlet az is, ha a fontos papírokat, például a közüzemi számlákat és az üzleti dokumentumokat rendszerezi, és színes mappákban tárolja őket.

És ha annyi levelet kap, mint a Beatles – akkor mindenképpen hozzon létre egy levelezési állomást!

6. „While My Guitar Gently Weeps”: Válassza ki a megfelelő háttérzenét

Attól függően, kit kérdez, a munka közbeni zenehallgatás zavaró lehet vagy hiperkoncentrált zen módba hozhat!

A háttérzene kiválasztásában ötféle típusú ember létezik:

Kérem, ne zavarjanak! Szükségem van a zenémre. Lofi hip hop rádió maratoni hallgatás a Youtube-on Háttérhangok (hullámok, víz) Csak fehér/barna zaj

Nem tudja, mi tetszik Önnek?

Most van a legjobb alkalom, hogy újra felfedezze önmagát!

Ha hiányzik az irodai csevegés a távmunka során, akkor ajánljuk a Noisli alkalmazást.

Háttérzajt generál, mint például egy kávézóban vagy városi környezetben, amely elnyomja a zavaró tényezőket.

Ha valami teljesen mást keresel, nézd meg a Brain.fm oldalt. Ez a weboldal tudományosan bizonyítottan fokozza a koncentrációt, mivel meghatározott hullámhosszon instrumentális zenét generál.

7. „Strawberry Fields Forever”: Adjon nyugtató illatokat a munkahelyéhez

A rozmaring, a levendula és az eper illata jó közérzetet kelthet – ezek nagyon gyakori illatok. *

De most ezek a home office tippek tudományosan is bizonyítottak!

Tanulmányok kimutatták, hogy a levendula és a rozmaring fokozhatja az éberséget.

És kiderült, hogy „a boldogság nem egy meleg fegyver”… hanem az eper illata!

Tartson egy illóolaj-diffúzort az asztala közelében, és hagyja, hogy a stressz elszálljon munka közben! Ha nincs kéznél illóolaj, illatos gyertyák vagy friss fűszernövények is megteszik.

3. lépés: Hozzon létre egy tökéletes rutinot

„Ébredj fel”,

„Kávé”,

„Zuhanyozzon”,

„Ingázás”,

„Munka”.

Ismerősnek tűnik?

A napi rutinunk segített megőrizni a józanságunkat a hétköznapokon és a munkaidő alatt.

A COVID-19 miatt azonban a megszokott rutin már nem működik.

Valami új dologra van szükség.

A 60-as évek elején a Beatles hagyományos pop-rock zenét játszott, de ez megváltozott, amikor megjelent a „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” című albumuk.

Az album olyan volt, mint semmi más, ami eddig létezett – és óriási sikert aratott!

Így újíthatja meg rutinját és stílusát, akárcsak a Beatles:

8. „Baby’s In Black”: Öltözzön fel

Sokan egyenlővé teszik a „otthoni munkát” a „nadrág nélküli munkával”.

Tudjuk, hogy csábító lehet csak úgy kikászálódni az ágyból és alsógatyában dolgozni, de...

Kényszerítse magát arra, hogy felkeljen és felkészüljön, akárcsak egy átlagos munkanapon.

Ha nem akar, nem kell szűk munkaruhát viselnie – egy fekete póló is megteszi... de ne felejtse el a nadrágot!

A munkára való felkészülés segít abban, hogy professzionálisabbnak és produktívabbnak érezze magát.

Ráadásul nem fogsz meglepődni, ha valaki gyorsan videohívást kezdeményez veled!

9. „Ne zavarj!”: Tartsa a telefonját egy másik szobában

Világunk olyan mértékben függővé vált a kapcsolattartástól, amit a korábbi generációk elképzelni sem tudtak.

Bár ez rendkívül hasznos lehet, ugyanakkor korlátlan lehetőségeket teremtett a halogatásra is.

Legközelebb, amikor otthonról dolgozik, próbálja ki a következőket:

Helyezze telefonját egy másik szobába, és csak előre meghatározott időközönként ellenőrizze.

Ha a távmunkád során néhány percenként telefonálnod kell, szerezz be egy külön telefont a munkához.

Ez a „burner” telefon csak a legszükségesebb funkciókkal rendelkezzen, hogy ne merüljön el a Dalgona kávéval kapcsolatos végtelen videók nézésében!

Bónusz: További tippekért nézd meg a digitális rendrakásról szóló útmutatónkat!

10. „Nyolc nap egy héten”: Tartsa fenn a munka és magánélet egyensúlyát

Korábban, miután kilépett az irodából, folytathatta a mindennapi életét.

De most, hogy nincs irodád, ahonnan elmenekülhetnél, a munkahelyi életed a magánéleted részévé vált.

Lehet, hogy hajnali 4-kor PowerPoint-prezentáción dolgozik!

Vagy…

Ne veszítse el az irányítást az élete felett!

Állítsa be saját távmunka-munkaidejét úgy, hogy naponta körülbelül 6 órát szán a munkára. Ha gyermekei vagy családtagjai vannak otthon, akkor alapvető szabályokat kell felállítania.

Ellenkező esetben a termelékenysége csökkenhet.

Íme néhány szabály, amelyet bevezethet:

Zárja be az otthoni irodája ajtaját, amíg dolgozik

Ossza meg a szabályokat és a felelősségeket párjával

Kerülje a házimunkát munkaidőben

Tervezze meg a gyerekekkel való játékidőt a munkaidő utánra

11. „Jobbá válni”: Maradjon hidratált és egészséges

Az agy alapvetően csak egy ragadós víztömeg.

Víz nélkül nincs agyad.

De a legtöbb ember nem iszik meg a napi szükséges vízmennyiséget.

A dehidratáció közvetlen (és teljesen előre látható) következményeként számos fizikai és mentális problémát okozhat.

Tarts vizet a közelben, és igyál belőle rendszeresen. Természetesen ne vigyük túlzásba!

A víz ébren és egészségesen tart – mindkét tulajdonság előnyös, ha produktív akar lenni.

12. „Annyira fáradt vagyok”: Rendszeresen tartson szüneteket

Ha az agyadnak lenne kedvenc Instagram hashtagje, az a #Wanderlust lenne.

Elméje átlagosan 15-20% -ban vándorol.

Ha tehát hosszú ideig próbál dolgozni – mondjuk 2 órát szünet nélkül –, akkor nagy valószínűséggel félúton elveszíti a gondolatmenetét.

Hogyan tudsz koncentrálni a távmunka során?

Sok szünetet tartva!

Itt jön be a Pomodoro technika.

Az ötlet az, hogy bontsa fel feladatait 25 perces blokkokra, két blokk között 5 perces szünettel. Ha négy ilyen blokkot befejezett, 15 perces szünettel jutalmazhatja magát!

Ez a technika segít abban, hogy a munkát gyorsabban végezd el, mint valaha, és megakadályozza, hogy megőrülj!

A Beatles semmit sem érne hangszerei nélkül.

Hasonlóképpen, szüksége van a megfelelő eszközökre is, amelyek segítenek a távmunkában:

13. „Megoldjuk”: Egyszerűsítse munkafolyamatát a ClickUp segítségével

Mi a legidegesítőbb dolog az otthoni munkavégzésben?

Más munkatársaktól érkező folyamatos e-mailek és szöveges üzenetek áradata.

Kitalálni, hogy mit kell tenned aznap, általában kaotikus feladat.

És a feladatok összehangolása még kaotikusabb, ha mindenki otthonról dolgozik!

De ne aggódjon!

Ha Ön és alkalmazottai hatékonyabb módszert keresnek a távmunkához, akkor használja a ClickUp alkalmazást.

Mi az a ClickUp?

A ClickUp az egyik legjobban értékelt távoli projektmenedzsment eszköz a világon.

Minden funkcióval rendelkezik, amire szükséged van a távoli munkavégzés egyszerűsítéséhez, és még többel!

Így használhatja a ClickUp alkalmazást a távoli csapat irányításához:

1. Osztjon feladatokat a távmunkát végző alkalmazottai között

A ClickUp segítségével hihetetlenül egyszerűvé válik a munkafolyamatok elosztása a virtuális csapaton belül:

A következőket teheti:

Adjon hozzá feladatokat, és rendelje azokat az egyes csapattagokhoz

Ossza fel a feladatokat kisebb alfeladatokra

Határozza meg, mely feladatok elvégzése sürgős

Ne aggódjon a hiányzó feladatok miatt!

Távoli munkatársai azonnal értesítést kapnak, amint munkát kapnak.

2. Könnyen ellenőrizheti a projektek állapotát

Szeretné bármikor tudni egy projekt állását, anélkül, hogy SMS-ekkel bombázná a távoli csapatát?

Próbáld ki a ClickUp-ot!

A ClickUp több projektnézettel rendelkezik, amelyek segítségével ellenőrizheti távoli csapatának feladatait.

Választhat a következők közül:

Táblás nézet : ahol a projekt feladatok kártyákként vannak felsorolva egy Kanban/Scrum táblán.

Lista nézet : ahol a projekt feladatok egy ellenőrzőlistán jelennek meg

Ezek a nézetek a feladatokat azok állapotának megfelelően rendezik, például „Nyitott”, „Folyamatban”, „Befejezett” stb.

Így azonnal nyomon követheti a projekt előrehaladását, miközben otthonról dolgozik.

Ez az egyszerű funkció hetente több órát is megtakarít Önnek! Ez több mint elég ahhoz, hogy elintézze az összes mosatlan edényt!

3. Ellenőrizze, ki mit csinál éppen

Mivel foglalkozik ma a virtuális csapata?

Lépjen be a ClickUp Box nézetbe.

Ez a nézet megmutatja, hogy a csapat tagjai milyen feladatokon dolgoznak egyénileg. Láthatja azt is, hogy ki van túlterhelve munkával, és ki tud még néhány feladatot vállalni.

4. Kommunikáljon csapatával valós időben

Hogyan beszélj a távoli munkatársaiddal a feladatokról anélkül, hogy személyesen találkoznátok?

Arra gondol, hogy ezeket e-mailekkel helyettesíti?

Nem, ez csak a 90-es évek romantikus vígjátékaiban működik! Vagy ha nosztalgikus vagy ÉS szerelmes.

És csak annyi videohívást lehet egy nap alatt lebonyolítani, anélkül, hogy olyasmit látna, amit soha nem tudna „kiverni a fejéből”!

Szerencsére a ClickUp megkímél téged ettől a gondtól!

Hagyja félre az e-mailes beérkező leveleket, és inkább a ClickUp-on belül csevegjen!

A ClickUp-ban minden feladatnak van egy külön kommentárszekciója, így valós időben beszélgethet a feladatról.

Távoli munkatársai akár fájlokat, linkeket és egyéb fontos adatokat is megoszthatnak a megjegyzésekben.

De várjon, még van több is!

Még megjegyzéseket is hozzáadhat virtuális csapattagjaihoz, hogy biztosan végrehajtsák az Ön utasításait!

Bónusz tipp: A ClickUp integrálható a Slackkel!

14. „Nem tart sokáig: Használjon időkövetőt

Amikor irodában dolgozunk, a szemünk folyamatosan az órán van.

Akár 5 perccel az ebédszünet előtt, akár 20 perccel a zárás előtt, mindig tudatában vagyunk az eltelő időnek.

De amikor otthonról dolgozol, az idő minden jelentőségét elveszíti.

Nem tudjuk, hogy milyen idő van, milyen nap vagy hét!

És ha Ön is azok közé a zseniális programozók közé tartozik, akkor ez Önnel is megeshet!

Ennek eredményeként anélkül, hogy észrevenné, akár 12-13 órát is dolgozhat naponta!

Ez azért problémás, mert a rendszeres túlórázás szó szerint összetörheti a szívét!

Az idő nyomon követése nem csak a kiégést fogja megelőzni, hanem a munkaidő betartásában is segít.

Hogyan lehet ezt megvalósítani?

A ClickUp Chrome-bővítményével nyomon követheti a feladatokra fordított időt.

Csak hozzon létre egy feladatot a ClickUp-ban, és kezdje el nyomon követni!

Még egy feladat becsült időtartamát is beállíthatja, hogy ne töltsön túl sok időt a munkával.

Már használ időkövetőt?

A ClickUp számos időkövető eszközzel integrálható, többek között a Toggl, Everhour, Time Doctor, Harvest, Timely és másokkal. Így mindig kézben tarthatja a projektekre fordított időt!

15. „El akarom mondani”: Rendszeresen kommunikálj a csapatoddal

A társadalmi elszigeteltség nem jelenti azt, hogy bezárkózol a sárga tengeralattjáródba!

A munkahelyi magányosság ronthatja a termelékenységét, kreativitását és döntéshozatali képességeit.

Most minden eddiginél fontosabb, hogy fenntartsd a kapcsolatot a többi távmunkás kollégáddal.

Használjon olyan eszközöket, mint a Google Hangouts (ma Google Meet néven) és a Zoom ( integrálható a ClickUp-pal ), hogy megbeszéléseket szervezzen a csapatával.

Próbáljon meg minden nap videohívást kezdeményezni – akár csak 5 percre is, hogy ellenőrizze a csapat előrehaladását és jólétét.

El sem fogja hinni, mekkora különbséget jelenthetnek!

Következtetés

Függetlenül attól, hogy milyen nagy vagy kicsi a vállalkozása – a távmunka mindenki számára aktuális kérdés.

És mivel nem tudjuk megváltoztatni a helyzetet, egyszerűen hagyjuk úgy, ahogy van.

Az, hogy hagyjuk a dolgokat a maguk módján, nem jelenti azt, hogy nem lehetünk produktívak.

„Képzeld el az összes embert

Nyugodtan dolgozzon otthonról!

Ha követi ezeket a home office tippeket és ötleteket, akkor produktívabb lehet, mint valaha.

De ezt nem lehet csak az otthoni irodával elérni... szükséged van néhány ingyenes termelékenységi eszközre is, mint például a ClickUp. Ez minden olyan funkcióval rendelkezik, amire szükséged van a távmunka kezeléséhez, az ötletek tárolásához, az üzleti tevékenység fenntartásához és a távmunkát végző alkalmazottak irányításához!

Miért ne lehetne a ClickUp a Paul McCartney a te John Lennonod mellett, és miért ne emelhetnéd a termelékenységedet az egekbe?

Regisztrálj még ma ingyenesen a ClickUp szolgáltatásra!