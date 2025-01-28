a 2025-ben elérhető 15 legjobb időgazdálkodási szoftver és eszköz

Idő. A legértékesebb erőforrás, és mégis az, amelyet nem tudunk hatékonyan kezelni. Ne értsenek félre minket. Tudjuk, milyen csábító elhalasztani a unalmas és igényes feladatokat. És azt is tudjuk, hogy sokan közülünk inkább könnyebb vagy kevésbé stresszes tevékenységekkel kezdik a napot. Ezért kell elmondanunk, hogy bármilyen időgazdálkodási technikát is alkalmaznak – legyen az a feladatok kezelése vagy a legfontosabb tevékenységek elsőbbségi elvégzése –, szükségük van a megfelelő időgazdálkodási eszközre.

Végül is a feladatkezelés egyenlő az időgazdálkodással. A legjobb projektmenedzsment eszközök pedig olyan funkciók révén segítik az időmegtakarítást, mint az ütemezés, az időblokkolás, az erőforrás-elosztás és az időbecslés.

A időgazdálkodási szoftverek segítségével maximálisan kihasználhatja az időbeosztását, mivel maximalizálja a csapata projektjeire fordított időt. A időgazdálkodási szoftverek azonban nem csak a határidők betartására, a stressz csökkentésére és a termelékenység növelésére szolgálnak.

Az időgazdálkodási szoftverek lehetővé teszik a feladatok és projektek időbeli nyomon követését, így a végzett munkában nagyobb a felelősségvállalás, ami egy igazságosabb munkahelyet eredményez. Ha ez pontosan az, amire szüksége van, akkor olvassa tovább, hogy megtudja, kik szerepelnek a legjobb időgazdálkodási szoftverek listáján.

Mit kell keresni egy időgazdálkodási szoftverben?

Hatály és sokoldalúság

Egyes időgazdálkodási eszközök csak egy funkciót kínálnak, például a projektek időkövetését. Ha azonban a feladatok kezelése során többet szeretne, mint csak az időkövetést, akkor érdemes olyan időgazdálkodási platformot használni, amely szélesebb körű funkciókkal rendelkezik, és képes:

Erőforrások kezelése – beleértve a munkaerőt és az anyagokat, például a szoftvereket vagy a kellékeket

Hasonlítsa össze az összes projekt időtartamát a teljes csapattal

Offline időfigyelési funkciók

Tekintse meg csapata teljesítményét és kapacitását a táblázat vagy lista nézetben található egyéni mezőkben.

Frissítések a nem tervezett és késedelmes feladatokról

Agilis munkaterhelés-nézetek a befejezett feladatok számának, a becsült időnek és a scrum pontoknak a megtekintéséhez

A ClickUp Workload View betekintést nyújt a projektmutatókba, hogy egy lépéssel előrébb lehessen

Integrációk és bővíthetőség

Ha az időgazdálkodási szoftvert integrálni kell más, már használt projektmenedzsment eszközökkel, akkor ez szűkíti a lehetőségeket. Az alternatívák közül olyan eszközt kell keresni, amely minden időgazdálkodási követelménynek megfelel, vagy olyan eszközt, amely könnyen integrálható más időgazdálkodási eszközökkel.

Végül válasszon egy olyan időgazdálkodási alkalmazást, amely részletes sablonokkal rendelkezik, amelyek előnyt biztosítanak Önnek. Az új időkövető szoftver bevezetése megterhelő lehet, de az időgazdálkodási és időblokkoló sablonok segítségével már a kezdetektől fogva a hatékonyságra és a teljesítményre koncentrálhat.

Vizuális és interaktív tervezés

Természetesen a vizuálisan vonzó időkövető szoftverek vonzóak a felhasználók számára. De ez nem az egyetlen darab a felhasználói élmény kirakós játékában.

Az időgazdálkodási eszközökkel való interakció módja meghatározza azok hasznosságát és hozzáadott értékét. Ennek egyértelműnek, egyszerűnek és végső soron intuitívnak kell lennie. A vizuális jelzések egyszerűen lehetővé teszik, hogy gyorsabban dolgozzunk.

A könnyen érthető színkódolású időgazdálkodás és pontos időkövetés segítségével minden a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzéshez szükséges.

Használja a ClickUp Workload View funkcióját, hogy lássa, ki áll előrébb vagy lemaradva, és egyszerűen drag-and-drop módszerrel áthelyezze a feladatokat az erőforrások újraelosztása érdekében.

Tekintse meg az időgazdálkodási sablonok teljes listáját

A 15 legjobb időgazdálkodási szoftver

1. ActiveCollab – A legjobb feladatkezeléshez

Az ActiveCollab segítségével

Az ActiveCollab egy időgazdálkodási funkciókkal rendelkező csapatkezelő szoftver. Ez az időgazdálkodási alkalmazás lehetővé teszi a csapatok számára, hogy projektek, ügyfelek, munkatípusok vagy megbízottak szerint kövessék nyomon az ügyfelek óráit. Az ActiveCollab emellett olyan funkciókat is kínál, amelyekkel megtekinthető a becsült és a nyomon követett idő a projektekben, ami nagy előny egy projektmenedzser számára, aki a projektek hatókörét próbálja meghatározni.

Könnyedén kezelheti a projekteket, pontos időkövetési jelentéseket kaphat, valamint a feladatkezelési funkciók és nézetek segítségével láthatja a befejezett és a folyamatban lévő munkákat.

Az ActiveCollab legjobb funkciói

Project Stopwatch : Az ActiveCollab integrált stopperrel rendelkezik, amelyet a felhasználók kikapcsolhatnak, szüneteltethetnek és újraindíthatnak, hogy nyomon kövessék az egész projekt vagy bizonyos feladatok időtartamát. Ezután a felhasználók a feljegyzett időadatok alapján számlázhatnak az ügyfeleknek.

Automatikus váltás : kövesse nyomon az ugyanazon a napon több projektben végzett feladatokra fordított időt, és váltson zökkenőmentesen közöttük.

Heti áttekintés : Az ActiveCollab áttekintést nyújt azokról a : Az ActiveCollab áttekintést nyújt azokról a projektekről és feladatokról , amelyekkel a csapatok minden héten foglalkoznak.

Munkaidő-nyilvántartás szűrése : Szűrje a munkaidő-nyilvántartásokat különböző kritériumok, például projekt, ügyfél vagy megbízott szerint.

Becsült idő vs. nyomon követett idő : Hasonlítsa össze a becsült időt a csapat tagjai által a feladatokhoz rögzített idővel.

Óradíjak: Határozza meg az óradíjakat csapattagok vagy szerepkörök szerint. Ez a csapattagok óradíja, amely eltér az ügyfeleknek számlázott óradíjtól.

Az ActiveCollab korlátai

Az ActiveCollab integrációs lehetőségei korlátozottak.

Nem elég rugalmas az interfész testreszabása

A jelentések részletesebbek és testreszabhatóbbak lehetnének.

ActiveCollab árak

Plus : 9,5 dollár három felhasználó számára havonta

Pro : 8 dollár felhasználónként havonta

Pro+Get Paid: 11,75 USD felhasználónként havonta

ActiveCollab értékelések és vélemények

G2 : 4. 3/5 (86 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (392 értékelés)

2. Harvest – A legjobb egyszerűsített időkövetéshez

Via Harvest

A Harvest egy időgazdálkodási eszköz, amely szorosan kapcsolódik a számlázáshoz és a fizetésekhez. Mindazonáltal integrálható más célú eszközökkel is, hogy a projektek időben elkészüljenek és megfelelően legyenek számlázva.

Ez az időkövető eszköz minden olyan funkcióval rendelkezik, amelyre szükséged van a kiadások nyomon követéséhez, a projektköltségvetések kezeléséhez és ahhoz, hogy csapatod egy jól működő gépezetként működjön, ügyes munkaidő-nyilvántartásokkal. A Harvest egyszerűsíti a számlázást és a projektmenedzsmentet a szabadúszók és a kisvállalkozások számára, így a csapatok hatékonyabban tudnak dolgozni.

A Harvest legjobb funkciói

Többféle környezet : A Harvest lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy böngészőből, asztali számítógépről és mobil eszközökről is rögzítsék az időt.

Emlékeztetők : Automatizálja az emlékeztetőket , hogy a csapatok rendszeresen és következetesen nyomon kövessék az időt.

Vizuális jelentések : A Harvest különböző jelentéseket kínál, amelyek lehetővé teszik a nyomon követett projektek és feladatok időtartamának vizuális elemzését.

Költségvetés-frissítések : Az eszköz frissíti a projekt költségvetését, amint a csapatok rögzítik az eltöltött időt.

Kapacitásjelentés : A csapat kapacitását bemutató jelentések segítségével a vezetők ellenőrizhetik, hogy melyik csapattagok túlterheltek vagy alulhasznosítottak.

Export : Támogatja az adatok exportálását külső jelentéskészítő szoftverekbe.

Számlázás : Számlák létrehozása és elküldése az ügyfeleknek a csapat tagjai által rögzített idő alapján

Integrált online fizetések : Mivel integrálódik az online fizetési platformokkal, például a PayPal és a Stripe szolgáltatással, a Harvest egyszerűsíti a fizetések beszedését.

Egyszerűsített könyvelés: A szoftver átmásolja a számlákat és a kifizetéseket a Harvestből olyan könyvelési platformokra, mint például a QuickBooks.

A Harvest korlátai

Az eszköz olyan vállalatokra összpontosít, amelyek több ügyfélnek számlázzák a projektekre fordított munkaórákat. Ez azt jelenti, hogy más típusú vállalkozások csapataitnak néhány megoldást kell találniuk, hogy a Harvest-et igényeikhez igazítsák.

A testreszabás, a jelentések és az integrációk a felhasználói igényekhez képest korlátozottak.

Nincs különbség a munkavállalók és a vállalkozók által nyomon követett idő között.

Harvest árak

Örökre ingyenes : 0 dollár egy felhasználó és legfeljebb két projekt esetén

Pro: 10,80 USD/felhasználó/hónap

Harvest értékelések és vélemények

G2 : 4. 3/5 (776 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (541 értékelés)

3. ClickUp – A legjobb projektidő-nyomon követéshez

Időgazdálkodás a ClickUp segítségével Tekintse meg a feladatok és helyszínek szerint nyomon követett időt, hogy egyszerűbben áttekintse a csapat általános előrehaladását.

A ClickUp sokkal több, mint egy projektmenedzsment szoftver. A ClickUp projektidő-nyomonkövetési funkciói lehetővé teszik, hogy a munkádra koncentrálj, ahelyett, hogy az idődet nyomon követnéd. Könnyedén beállíthatod az időbecsléseket a ClickUp-ban, és megértheted, hogyan használod az idődet – ez egy igazán fejlett munkamenedzsment megoldás!

De van még valami, amiben a ClickUp időgazdálkodási funkciója segítséget nyújt: az időblokkolás. A ClickUp platformján belül a felhasználók feladatok csoportjaiban tervezhetik meg a munkanapjaikat, és elősegíthetik a mély munkavégzést, hogy elvégezzék a feladatokat.

A ClickUp központi hubként működik a dokumentáció, az erőforrások elosztása, valamint az alkalmazottak vagy ügynökségek időkövetése szempontjából bizonyos feladatok esetében. Ez megakadályozza, hogy a csapat tagjai időgazdálkodási alkalmazások között ugráljanak, hogy kommunikáljanak a csapattársaikkal, kezeljék a feladatokat és nyomon kövessék az elvégzett munkával töltött időt.

Hamar rájön, miért olyan sokoldalú a ClickUp azoknak a csapatoknak, akik jobb időgazdálkodást keresnek. A ClickUp máris az első számú projektmenedzsment-megoldás és az első számú együttműködési és termelékenységi termék a G2 2024-es legjobb szoftverek listáján.

Kövesse nyomon a feladatokra fordított időt a ClickUp projektidő-követési funkcióival.

A ClickUp legjobb funkciói

Időkövetés több környezetből : Jegyezze fel az időt, ahol csak szeretné – akár asztali alkalmazásban, mobilalkalmazásban vagy Chrome-ban –, és kapcsolja össze a ClickUp feladatokkal.

Globális időzítő : Ne aggódjon az időmérés elindítása és leállítása miatt ugyanabban a környezetben. A ClickUp globális időzítőjével a felvétel megszakítása nélkül válthat környezeteket.

Kézi nyomon követés és szerkesztés : Készítsen kézzel múltbeli időbejegyzéseket az időtartomány megadásával, valamint az idő hozzáadásával vagy levonásával a meglévő időbejegyzésekhez.

Megjegyzések: Jegyzeteket fűzhet az időbejegyzéseihez, hogy részletesen leírja az elvégzett munkát.

Címkék. Címkézze meg az időbejegyzéseket, hogy később könnyen szűrni tudja őket.

Számlázható idő : Különböztesse meg a számlázható és a nem számlázható időt, hogy pontosan tudja, mennyi időt számolhat fel ügyfeleinek.

Feladatok rendezése a nyomon követett idő szerint : A feladatokra fordított idő nyomon követésével rendezheti azokat a nyomon követett idő szerint, így könnyebben felismerheti a szűk keresztmetszeteket és segítséget kérhet.

Integrációk: Más időgazdálkodási alkalmazásokkal zökkenőmentesen importálhatja a nyomon követett időt.

Egyedi időjelentések: A ClickUp időjelentései a nyomon követett időt dátumtartomány, konkrét dátumok, feladatok vagy csapattagok szerint mutatják, valamint összehasonlítják az időbejegyzéseket az időbecslésekkel, jelezve a feladatonkénti maradék időt.

Ha zökkenőmentesen szeretné megszervezni a napját, ne keressen tovább, mint a ClickUp Schedule Blocking Template. Könnyedén hozzáadhat fontos feladatokat és emlékeztetőket, és megszabadulhat az összes bosszantó helyőrzőtől.

Ráadásul, ha szinkronizálja Google Naptárát a ClickUp-pal, mindkét platformon valós időben láthatja a frissítéseket. Maximalizálja termelékenységét és minimalizálja stresszét a ClickUp napi naptár nézetével.

Töltse le ezt a sablont A ClickUp Schedule Blocking Template segítségével könnyedén nyomon követheti az idejét és a menetrendjét.

A ClickUp korlátai

A ClickUp testreszabási lehetőségei eleinte túlnyomóaknak tűnhetnek.

A mobilalkalmazásban (még) nem találhatók meg az összes ClickUp nézetek.

ClickUp árak

Örökre ingyenes : 0 USD

Korlátlan : 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

4. ProofHub – A legjobb a munkafolyamat-kezeléshez

A ProofHub nem kizárólag időgazdálkodásra szolgáló eszköz. Inkább egy projektmenedzsment szoftver, amely időjelentési és becslési funkciókkal rendelkezik.

A ProofHub intuitív projektmenedzsment eszközével egyszerűsíti a komplex munkafolyamatokat és javítja az együttműködést bármilyen méretű csapatok számára. A feladatkezelés, az időgazdálkodás és a felhasználóbarát felület segítségével a ProofHub lehetővé teszi a csapatok számára, hogy optimalizálják termelékenységüket, szervezettek maradjanak és hatékonyan teljesítsék a határidőket.

A ProofHub legjobb funkciói

Számlázható és nem számlázható órák nyomon követése : Regisztrálja a számlázható és nem számlázható időt manuálisan vagy időzítők segítségével, és mentse el az időnyilvántartásokba is.

Időbecslések: A ProofHub lehetővé teszi a feladatok prioritásainak meghatározását a becsült idő alapján.

Munkaidő-nyilvántartás : Egyszerre rögzítheti a heti tevékenységekre fordított időt. Ezenkívül exportálhatja, archiválhatja és fejlett kereséseket végezhet a munkaidő-nyilvántartásokon, valamint korlátozhatja azok láthatóságát bizonyos felhasználókra.

Madártávlatból: Az összes projektben részt vevő összes csapattag összes időbejegyzésének megtekintése

A ProofHub korlátai

A rögzített idő alapján nem állít ki számlákat, kivéve, ha integrálva van a FreshBooks vagy a QuickBooks programmal.

A ProofHub nem rendelkezik fejlett értesítések feletti ellenőrzéssel, ami azt jelenti, hogy egyes felhasználók túlterhelteknek érzik magukat a folyamatos értesítések miatt.

A mobilalkalmazás teljesítménye javítható

ProofHub árak

Alapvető : 45 dollár havonta

Ultimate Control: 89 dollár havonta

ProofHub értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (77 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (79 értékelés)

5. Clockify – A legjobb alkalmazott időfigyeléshez

Via Clockif y

A Clockify egy időkövető és munkaidő-nyilvántartó alkalmazás, amely korlátlan számú felhasználó és projekt munkaidejét követi nyomon, örökre ingyenesen. Időkövető szoftvere maximalizálja a termelékenységet, nyomon követi a számlázható órákat, és betekintést nyújt a munkaszokásokba, felhasználóbarát nyomon követéssel egyének, csapatok és vállalkozások számára.

Stopperórájával, időellenőrzéseivel és részletes jelentéseivel a Clockify javítja az időgazdálkodást és elemzi a csapat teljesítményét.

A Clockify legjobb funkciói

Folytatás : Az időmérő egy kattintással újraindítható.

Munkaidő-nyilvántartás: Töltsd be a múlt heti munkaidő-nyilvántartásokat, tekintsd meg a naponta nyomon követett teljes munkaidőt, küldd el és hagyd jóvá a munkaidő-nyilvántartásokat (havi vagy heti), és állíts be emlékeztetőket a határidőre eső munkaidő-nyilvántartásokra és jóváhagyásokra.

Kioszk: Jelentkezzen be és ki egy megosztott eszközön a személyes PIN-kódjával, regisztrálja a szüneteket, és ellenőrizze a mai napon és a hét eleje óta ledolgozott összes órákat.

Naptár: A Clockify naptárnézete megmutatja a nap folyamán rendelkezésre álló időt, és lehetővé teszi bizonyos tevékenységekhez órákat lefoglalni. Lehetővé teszi továbbá a tervezett és a nyomon követett idő összehasonlítását, az utóbbi szerkesztését, valamint események hozzáadását a Google Naptárból vagy az Outlookból.

Jelentések : Ellenőrizze, melyik csapattagok nem rögzítettek elegendő óraszámot, voltak szabadságon vagy túlórát dolgoztak.

Becslések: Határozza meg az időbecsléseket, kövesse nyomon a projektek és feladatok előrehaladását, és becslések és rögzített idő alapján jelezze előre a projekt túllépését.

Ütemezés : Tekintse meg a csapatok kapacitását, és derítse ki, kik vannak teljesen lefoglalva, kik vannak túlfoglalva, és kik állnak rendelkezésre (mikor és mennyi ideig). Ezenkívül hasonlítsa össze a tervezett időt a nyomon követett idővel.

Szabadidő : Ellenőrizze a csapattagok rendelkezésre álló napjait és óráit az ünnepnapok vagy a szabadidő miatt. Hozzon létre szabadidőre vonatkozó szabályzatot, valamint kérjen és hagyjon jóvá szabadságokat.

Számlázás. Állítsa be az óradíjakat felhasználónként, jelölje meg a számlázható időbejegyzéseket, majd állítsa ki, küldje el és kezelje a számlákat a nyomon követett idő és az óradíjak alapján.

A Clockify korlátai

Egyes felhasználók pontatlansági problémákat jelentettek, amikor az eszközt harmadik féltől származó szoftverekkel integrálták.

A Clockify néhány funkciója nem elég intuitív ahhoz, hogy a még nem létező dokumentáció elolvasása nélkül használni lehessen.

A szoftver testreszabási lehetőségei korlátozottak a versenytársak megoldásaihoz képest.

Clockify árak

Ingyenes : 0 USD

Alapszintű : 3,99 USD/felhasználó/hónap

Standard : 5,49 USD/felhasználó/hónap

Pro : 7,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 11,99 USD/felhasználó/hónap

Clockify értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (140 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

6. Toggl Track – Legalkalmasabb egyéni használatra

Kövesse nyomon az időt és szerezzen betekintést a munkaszokásokba a Toggl segítségével

A Toggl Track egy időgazdálkodási szoftver szabadúszók, egyéni vállalkozók, kis és nagy csapatok számára. Végül is mindannyian szükségük van a projektek nyomon követésére, a jövedelmezőség mérésére, a munkaterhelés kezelésére és az ügyfelek pontos számlázására.

A Toggl Track legjobb funkciói

Naptár nézet : A Toggl naptár nézete integrálódik a Google Naptárral és az Outlookkal.

Offline nyomon követés : Rögzítse az időt offline módban, és szinkronizálja később

Automatikus nyomon követés : Nyomon követheti az alkalmazások és a böngésző tevékenységét magánjelleggel, és eldöntheti, hogy ezeket a naplókat felhasználja-e a munkaidő-nyilvántartásban.

API és webhookok : A Toggl Track API-ja és webhookjai segítségével egyedi jelentéseket vagy irányítópultokat tervezhet.

Mentett jelentések : Ossza meg az ügyfelekkel a dinamikus állandó linkeket, hogy azok élőben ellenőrizhessék a konkrét jelentéseket, ha szeretnék.

Ütemezett jelentések : Határozza meg, mely jelentéseket szeretne rendszeresen megkapni a beérkező levelek mappájában.

Projektbecslések és költségvetések : Határozza meg a becslést (órában) és a költségvetést projektenként. Ezután ellenőrizze, hogy a tényleges munka mennyire felel meg a becslésnek, figyelje a költségvetés állapotát, és kapjon értesítést, amikor a projekt a becsült végéhez közeledik.

Csapat emlékeztetők: Automatizálja az e-mailes emlékeztetőket, hogy figyelmeztesse a csapat tagjait, ha kevesebb órát regisztráltak, mint a napi vagy heti céljaik.

A Toggl Track korlátai

A tanulási görbe kissé meredek.

Az időgazdálkodási eszközökkel nem ismerős felhasználók azt állítják, hogy a Toggl Track jelentése túlterheli őket.

A bejelentkezési folyamat nem olyan egyszerű, mint vártuk, ezért a felhasználóknak minden alkalommal ki kell választaniuk a Toggl kínálatából az időkövető terméket.

A Toggl Track árai

Ingyenes : 0 dollár legfeljebb öt felhasználó számára

Starter : 9 USD/felhasználó/hónap

Prémium : 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Toggl Track értékelések és vélemények

G2 : 4. 6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

7. Scoro – A legjobb üzleti menedzsmenthez

Via Scoro

A Scoro ötvözi az idő, a projektek, az értékesítés, az ügyfélkapcsolatok és a pénzügyek kezelését. Ez egy olyan termék, amely a ledolgozott órák értékének hangsúlyozására összpontosít.

Ez az eszköz úgy működik, mint egy egységes üzleti menedzsment szoftver, fejlett időgazdálkodási, feladatütemező és egyedi jelentéskészítő funkciókkal. Akár projektmenedzserek, akár értékesítési, operatív vagy pénzügyi csapatvezetők számára, a Scoro mindenki számára felhasználóbarát platformként működik.

A Scoro legjobb funkciói

Egyszerű megosztási lehetőségek : A Scoro : A Scoro megosztott naptárakat , munkaidő-nyilvántartásokat és beépített időkövetőt kínál.

Számlázható és nem számlázható órák : Külső források, például ügynökségek vagy ügyfelek segítségével különböztesse meg a számlázható és nem számlázható órákat.

Csapatkapacitás: Ismerje meg, hogy a csapatában kiknek van túl kevés vagy túl sok munkájuk, hogy nagyobb felelősségvállalást teremtsen a csapatok között.

A Scoro korlátai

Egyes felhasználók panaszkodnak, hogy a Scoro időgazdálkodási alkalmazásának betöltése túl sokáig tart.

Mások azt említik, hogy a felhasználói felület elemei ideiglenesen eltűnnek.

Gyakran előfordul, hogy a naptár frissítésre szorul, hogy pontos adatokat jelenítsen meg.

Scoro árak

Alapvető : 26 dollár felhasználónként havonta

Standard : 37 USD/felhasználó/hónap

Pro : 63 dollár felhasználónként havonta

Ultimate: vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Scoro értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (375 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (216 értékelés)

8. AdaptiveWork by Planview – A legjobb vállalati munkamenedzsmenthez

AdaptiveWork by Planview

A korábban Clarizen néven ismert Planview AdaptiveWork egy projektmenedzsment szoftver, amely szorosan kapcsolódik a pénzügyi menedzsmenthez. Éppen ezért az eszköz a munka költségeire és a projekt pénzügyeinek a projekt teljesítményéhez való kapcsolására összpontosít.

Az AdaptiveWork legjobb funkciói

Valós idejű költségvetés-nyomon követés : Állítson össze költségvetéseket, határozza meg az óradíjakat szerepkör, felhasználó vagy projekt szerint, kövesse nyomon az időt és figyelje a költségvetés változásait valós időben.

Integrációk : Számlázható és nem számlázható idő rögzítése, valamint idő benyújtása a Microsoft Teams vagy a Slack alkalmazásból

Használati trendek elemzése: A számlázható és nem számlázható órák összehasonlításával a Planview AdaptiveWork lehetővé teszi a csapat tagjainak kihasználtságának azonosítását.

Az AdaptiveWork korlátai

Az eszköz konfigurálása kihívást jelenthet.

Úgy tűnik, hogy az AdaptiveWork használatának elsajátításához korlátozott források állnak rendelkezésre.

AdaptiveWork árak

Az árakról érdeklődjön az értékesítési osztálynál.

Planview AdaptiveWork értékelések és vélemények

G2 : 4. 2/5 (529 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (172 értékelés)

9. TimeCamp – A legjobb automatikus időkövetéshez

Via TimeCamp

A TimeCamp egy időgazdálkodási szoftver, amelynek funkciói a termelékenység nyomon követésétől, a jelenléti jelentések és a munkaidő-nyilvántartások jóváhagyásától a projektköltségvetés, a számlázás és a számlázásig terjednek. Ez az eszköz automatikus nyomon követéssel, egyedi jelentésekkel és projektmenedzsment funkciókkal növeli a termelékenységet.

Egyszerűsíti a számlázást és integrálható népszerű alkalmazásokkal, optimalizálva a vállalatok és magánszemélyek munkaterhelését.

A TimeCamp legjobb funkciói

Csapat teljesítmény : Készítsen jelentést az egyes csapattagok által az alkalmazásokon és webhelyeken töltött idő százalékos arányáról.

Projekt jövedelmezőség : A TimeCamp jelentést készít, amelyben ellenőrizhetőek a projektköltségek és az, hogy a projektek közel állnak-e a költségvetés túllépéséhez.

Termelékenység : Egy másik TimeCamp-jelentés a teljes munkaidőt és a teljes projektidőt mutatja be csapattagok szerint.

Automatikus időkövetés: A TimeCamp automatikusan felismeri a felhasználói tevékenységet, és nyomon követi az alkalmazásokban és webhelyeken eltöltött időt azáltal, hogy beolvassa azok URL-jeit, és összehasonlítja azokat az előre meghatározott feladatokkal és projektspecifikus kulcsszavakkal. Ezután a nyomon követett időt a megfelelő feladatokhoz vagy projektekhez rendeli hozzá.

Tétlenségkövetés: Az időkövető automatikusan tétlenségre vált, és nyomon követi a tétlenség idejét, amikor a felhasználó nem dolgozik.

Intelligens munkaidő-nyilvántartás : A TimeCamp automatizálja a munkaidő-nyilvántartás jóváhagyási folyamatát, vagy értesíti a jóváhagyókat, ha intézkedniük kell. Az eszköz támogatja a csapat tagjainak válaszadását a munkaidő-nyilvántartásukra, ha azoknak javítaniuk kell az időbejegyzéseket.

Jelenléti nyilvántartás: Be- és kijelentkezés, szabadság és távollét igénylése, túlórák nyilvántartása

A TimeCamp korlátai

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy túl sok időbe telt megtanulni az eszköz használatát.

Mások szerint a TimeCamp nem elég rugalmas az interfész testreszabásában.

Az adatok CSV formátumon kívül más formátumban nem exportálhatók.

TimeCamp árak

Ingyenes : 0 USD

Alap : 7,99 USD/felhasználó/hónap

Pro : 10,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

TimeCamp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (191 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (582 értékelés)

10. DeskTime – A legjobb termelékenységi elemzéshez

via DeskTime

A DeskTime egy all-in-one időkövető alkalmazás, amely további munkaerő-menedzsment funkciókkal is rendelkezik. Az eszköz úgy működik, mint egy automatikus időkövető központ a termelékenység optimalizálása érdekében.

Ezenkívül a DeskTime olyan hasznos funkciókat kínál, mint asztali képernyőképek, feladatkezelő szoftver, webhelyhasználat-figyelés és részletes időjelentések. A felhasználók általában a DeskTime-ot választják, hogy segítsék vállalkozásukat és csapataikat a teljesítmény maximalizálásában, mélyebb betekintést nyerve abba, hogyan töltik munkaidejüket.

A DeskTime legjobb funkciói

Automatikus nyomon követés : A DeskTime időkövetője akkor kezdi el rögzíteni az időt, amikor a felhasználó bekapcsolja a számítógépet, és akkor áll le, amikor a felhasználó kikapcsolja a számítógépet.

URL- és alkalmazáskövetés : Figyelje a webhelyek és alkalmazások használatát a csapat tagjai által

Dokumentumkövetés : Kövesse nyomon az olyan alkalmazásokban , mint a Word, Excel vagy Photoshop, valamint az ezeken belül található konkrét dokumentumokban vagy fájlokban eltöltött időt.

Költségszámítás : Határozza meg az egyes csapattagok óradíját, és a DeskTime automatikusan kiszámítja a projekt költségeit a rögzített projektidő alapján.

Pomodoro időzítő : A DeskTime beépített Pomodoro időzítővel rendelkezik, amely 52, 60 vagy 90 percenként emlékezteti a munkavállalókat a szünetekre. : A DeskTime beépített Pomodoro időzítővel rendelkezik, amely 52, 60 vagy 90 percenként emlékezteti a munkavállalókat a szünetekre.

Munkavállalói távolléti naptár : Tervezze meg a szabadságokat a DeskTime naptárában

Munkavállalói műszakbeosztás : Tervezze meg a csapat műszakbeosztását, és kapjon áttekintést a napi, heti és havi műszakokról az optimális személyzet-beosztás érdekében.

Egyedi jelentések: Készítsen jelentéseket a termelékenységre vonatkozó információkkal vagy a csapat tagjai által használt webhelyek listájával. Ezután ossza meg ezeket a jelentéseket, vagy exportálja őket CSV formátumba.

A DeskTime korlátai

Jó lenne, ha több szöveges értesítést kapnának az alkalmazottak.

A felhasználók a nyomon követett idő pontatlanságát és az URL-ek és alkalmazások nyomon követésének nehézségeit említették.

Előfordul, hogy a szoftver leáll, amikor a felhasználók bizonyos webhelyeken vagy alkalmazásokban tartózkodnak.

DeskTime árak

Ingyenes : 0 dollár, csak egy felhasználó számára

Pro : 6,42 USD/felhasználó/hónap

Prémium : 9,17 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: 18,33 USD/felhasználó/hónap

DeskTime értékelések és vélemények

G2 : 4. 6/5 (175 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (484 értékelés)

11. Asana – A legjobb csapatmunka és projektmenedzsmenthez

Via Asana

Az Asana az egyik legnépszerűbb projektmenedzsment alkalmazás, amely integrálható az időgazdálkodási eszközökkel. Az eszköz harmadik féltől származó alkalmazásokkal, például a Harvesttel is együttműködik az időkövetés támogatásában.

Az Asana időgazdálkodási eszközei áttekintést nyújtanak a csapat teljesítményéről, és megkönnyítik a projekt ütemtervének becslését. Ez az eszköz olyan funkciókat is kínál, mint a feladatkezelés, a webhelyhasználat figyelése és a részletes jelentések. A felhasználók kedvelik az Asanát, mert lehetővé teszi a csapatok számára, hogy jobban együttműködjenek és maximalizálják a termelékenységet.

Az Asana legjobb funkciói

Beágyazott időzítő : Az Asana beágyazott időzítője a Harvest, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy : Az Asana beágyazott időzítője a Harvest, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy automatikusan vagy manuálisan rögzítsék az időt bármely feladatra anélkül, hogy elhagynák az Asanát.

A megbízott vagy csoport által becsült idő : Könnyen megtekintheti a projekt vagy feladat becsült idejét csoportok vagy egyének szerint.

Egyéni mezők az időgazdálkodáshoz: Adjon hozzá egyéni mezőket az időkövető irányítópultjához, hogy személyre szabhassa jelentéseit.

Az Asana korlátai

A kezdőknek egy kis időbe telik, mire megértik a felületet és megszokják az eszköz használatát.

A keresési funkció hatékonyabb lehetne.

A feladatok előrehaladásának jelzője még hasznosabbá tenné az Asana időgazdálkodási eszközeit.

Asana árak

Alap : 0 USD

Prémium : 10,99 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 24,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Asana értékelések és vélemények

G2 : 4. 3/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 11 000 értékelés)

12. Sunsama – A legjobb a napi feladatok kezeléséhez

Forrás: Sunsama

A Sunsama egy digitális napi tervező, amely könnyen integrálható kedvenc projektmenedzsment szoftvereibe, mint például a ClickUp, Asana, Notion és Jira. Ez az eszköz egy átfogó platform, amelynek célja a csapatok munkamenedzsmentjének racionalizálása és egyszerűsítése.

Emellett a Susama lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy feladatokat osszanak ki, nyomon kövessék az előrehaladást, projekt ütemterveket állítsanak fel, és könnyedén együttműködjenek más felhasználókkal. A legtöbb felhasználó azért választja a Susamát, mert könnyen összekapcsolható népszerű alkalmazásokkal, így biztosítva a folyamatos hozzáférést.

A Sunsama legjobb funkciói

Egységes napi nézet : Adjon hozzá feladatokat projekt- és időgazdálkodási eszközökből, például a ClickUp és az Asana alkalmazásokból, e-maileket a Gmailből és az Outlookból, valamint találkozókat egy külső naptárból egyetlen napi ütemtervbe.

Napi célok és időkeretek: Határozza meg, hogy naponta mennyi időt szán az egyes feladatokra, és jegyezze be ezt az időt a naptárába.

Natív integrációk : A Sunsama automatikusan frissíti a harmadik féltől származó eszközökből importált feladatokat, amikor a felhasználók azokat befejezik. Emellett kétirányú szinkronizálást végez a Google és az Outlook naptárakkal, valamint a Slack üzeneteket és a Gmail és Outlook e-maileket feladatokká alakítja.

Billentyűparancsok: A Sunsama programmal a billentyűzet segítségével is kommunikálhat.

A Sunsama korlátai

A Sunsama díjat számol fel az inaktív felhasználóknak és azoknak a felhasználóknak, akiknek fiókja még nem aktiválva.

A beállítás során az eszköz néha kissé véletlenszerűnek tűnő felugró ablakokat jelenít meg.

Egyes felhasználók úgy vélik, hogy ez nem ideális nagy projektekben való csapatmunkához.

Sunsama árak

A Sunsama ára felhasználónként havi 16 dollár.

Sunsama értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (14 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (17 értékelés)

13. Calendar.com – A legjobb ütemezéshez

A Calendar.com pontosan az, amit a neve sugall: egy online naptár. Ez az online naptárplatform lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megszervezzék és megtervezzék tevékenységeiket. Ezenkívül a Calendar.com egyéb funkciókkal is rendelkezik, mint például megosztott naptárak, termelékenység-nyomon követés, eseményemlékeztetők, online találkozók és egyéb hasznos időgazdálkodási eszközök. Ha olyan időgazdálkodási eszközt keresel, amely a személyes életedre és a munkádra összpontosít, akkor ez az alkalmazás neked való lehet!

Használja a Calendar.com szolgáltatást a Google Naptár, az Outlook és más harmadik féltől származó alkalmazásokkal való jobb szinkronizáláshoz, hogy elkerülje a naptáralkalmazások közötti ugrálást.

Calendar.com legjobb funkciói

Ütemezés : Testreszabhatja az események és online találkozók ütemezésének oldalait az elérhető időintervallumok meghatározásával. Ossza meg az oldalakra mutató egyéni ütemezési linkeket, és a lefoglalt időpontok megjelennek az alkalmazás naptárában.

Elemzés : Készítsen vizuális jelentést az irodai megbeszélések, az ebédszüneti megbeszélések és más típusú események eloszlásáról.

Időpont keresése: Ellenőrizze, mikor vannak elfoglalva a csapat többi tagjai, és akkor szervezzen megbeszélést, amikor mindenki rendelkezésre áll.

Calendar.com korlátai

A nyomon követés kissé zavaros lehet, ha a felhasználónak több fiókja van.

Az integrációk korlátozottak

Egyes funkciók miatt a felhasználók fejlettebb funkciókat szeretnének

Calendar.com árak

Alap : 0 USD

Standard : 20 USD/felhasználó/hónap

Pro: 24 dollár felhasználónként havonta

Calendar.com értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (60 értékelés)

Capterra: 5/5 (1 értékelés)

14. Teamwork – A legjobb több projekt kezeléséhez

Via Teamwork

A Teamwork egy projektmenedzsment szoftver, amely fejlett időkövetési funkciókkal rendelkezik, és alkalmas ügyfeleket vagy külső közreműködőket és vállalkozókat kezelő ügynökségek számára. A Teamwork időkövetési funkcióinak kihasználásával a vállalkozások azonosíthatják, mely fiókok, feladatok és szolgáltatások a legelőnyösebbek az eredményük szempontjából.

Ez pontosabb költségvetés-tervezést és nagyobb költségmegtakarítást tesz lehetővé. Ezenkívül ezek a funkciók betekintést nyújtanak a csapat termelékenységébe és hatékonyságába, ami segíthet a fejlesztésre szoruló területek azonosításában.

A Teamwork legjobb funkciói

Időjelentés : Ellenőrizze a csapat időfelhasználását számlázható, nem számlázható és számlázott órákra bontva.

Gazdag tartalmú munkaidő-nyilvántartások : A Teamwork lehetővé teszi leírások és címkék hozzáadását a munkaidő-nyilvántartásokhoz, valamint jelzi, hogy a rögzített idő számlázható-e vagy sem.

Történeti adatreportok: A történeti adatok segítségével könnyedén és hatékonyabban tervezheti meg idejét, hogy pontosabb időbecsléseket készíthessen a közelgő projektjeihez.

A csapatmunka korlátai

A mobilalkalmazás korlátozott, ha összehasonlítjuk asztali megfelelőjével.

A nyomonkövetési funkció lehetne felhasználóbarátabb és egyszerűbb.

A jelentéskészítési funkció nem olyan robusztus, mint másoké.

Csapatmunka árak

Örökre ingyenes : 0 dollár legfeljebb öt felhasználó számára

Starter : 5,99 USD/felhasználó/hónap

Szállítás : 9,99 USD/felhasználó/hónap

Grow : 19,99 USD/felhasználó/hónap

Skálázás: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Csapatmunka értékelések és vélemények

G2 : 4. 4/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (798 értékelés)

15. Replicon – A legjobb munkaerő-menedzsmenthez

Via Replicon

A Replicon két időgazdálkodással kapcsolatos termékcsomagot fejlesztett ki: Project Time Tracking és Time & Attendance.

A Replicon legjobb funkciói

Intelligens időjelentés : A Replicon mesterséges intelligenciát használ a jóváhagyásra kész munkaidő-nyilvántartások létrehozásához. A technológia automatikusan rögzíti az alkalmazásokban eltöltött időt, amelyeket a csapat tagjai használnak, például a Slack, a Teams és a Zoom alkalmazásokat.

Valós idejű figyelemmel kísérés : Valós időben tekintheti meg a projekt előrehaladását, a befejezett feladatokat, a fennmaradó munka befejezéséhez szükséges becsült időt, valamint : Valós időben tekintheti meg a projekt előrehaladását, a befejezett feladatokat, a fennmaradó munka befejezéséhez szükséges becsült időt, valamint az erőforrások kihasználtságát és kapacitás szintjét.

Egyedi szabadságolási szabályzatok : Hozzon létre regionális szabadságolási szabályzatokat globális munkaerő számára azáltal, hogy meghatározza a szabadságok felhalmozódásának, visszaállításának és hatálybalépésének szabályait.

Megosztott naptárnézetek: A csapatok együtt tervezik a szabadságukat, és a megosztott naptár segítségével áttekinthetik mindenki szabadságát.

Többszintű jóváhagyások : Többszintű jóváhagyási munkafolyamatok és érvényesítési szabályok tervezése a munkaidő-nyilvántartások felülvizsgálatához

AI-alapú be- és kijelentkezés : Jelentkezzen be és ki az irodából önkiszolgáló kioszkok segítségével, arcfelismeréssel és hangvezérelt parancsokkal iOS táblagépeken.

Globális munkaerő-megfelelés: A Replicon időgazdálkodási csomagja beépített munkaügyi megfelelési könyvtárat tartalmaz a törvényes bérekkel és munkaügyi előírásokkal kapcsolatban. Ez lehetővé teszi a szoftver számára, hogy a rögzített időt automatikusan bruttó bér adataivá alakítsa, miközben betartja a bérszabályokat és -politikákat, a műszakok részleteit és az alkalmazottak profiljait.

A Replicon korlátai

Egyes jelentéskészítő funkciók használata egyszerűbb lehetne.

Az integrációk javításra szorulnak, illetve további képzési forrásokra van szükség.

A mobilalkalmazás funkciói korlátozottak.

Replicon árak

Projektidő-nyomon követés : 12 dollár havonta

Idő és jelenlét: 6 dollár havonta

Replicon értékelések és vélemények

G2 : 4. 3/5 (658 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (444 értékelés)

A ClickUp időgazdálkodási eszköze minden csapat igényeit kielégíti. Ha hihetetlenül hatékony időkövető eszközt szeretne, keressen olyat, amely teljes áttekintést nyújt a vállalkozásoknak a projektek, feladatok és számlák felől.

A ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy azonosítsák a munkafolyamatok konkrét területeit, így a csapatvezetők jobban tudják kezelni és optimalizálni a csapat termelékenységét. A ClickUp időkövetéséből nyert betekintés segítségével a vállalkozások pontosan meghatározhatják, mely fiókok, feladatok és szolgáltatások a legjövedelmezőbbek a növekedés fokozása szempontjából – így szó szerint segítve Önt abban, hogy az időt pénzre váltsa.

Próbálja ki a ClickUp-ot – teljesen ingyen –, hogy megértse, miért támaszkodnak oly sok vállalkozás a ClickUp-ra minden munkamenedzsment igényük kielégítéséhez.