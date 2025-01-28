A 15 legjobb TimeCamp alternatíva és versenytárs 2025-ben

Hallott már a Parkinson-törvényről?

Az az elképzelés, hogy a munka kitölti a rá szánt időt. Tehát ha három napot kapott egy olyan feladat elvégzésére, amelynek elvégzése valójában csak 30 percet vesz igénybe, akkor is a kijelölt három napra lesz szüksége a feladat elvégzéséhez.

Mi a tanulság? Ha tudod, hogy van időd, akkor azt ki is fogod használni. De a Parkinson-törvénynek van egy pozitív oldala is: fordítva is működik. Ezért tart egész vasárnapod, hogy elmenj a boltba, pilatesre és vacsorát főzz, de másnap csak nyolc óra alatt átszervezed az egész osztályodat, megírod az üzleti ajánlatot és megoldod a világ éhínségét.

Minden a hatékony időgazdálkodáson múlik! Az olyan időgazdálkodási alkalmazások, mint a TimeCamp, ennek az elvnek a megvalósításával értek el sikert.

A projektidő-nyomon követés, az időfelhasználás felülvizsgálata, az időjelentések összehasonlítása és az időblokkolás a Parkinson-törvény kihívásainak leküzdésére szolgáló legjobb stratégiák közé tartoznak, és egyben a TimeCamp legismertebb funkciói is.

…De vajon a TimeCamp a tökéletes időgazdálkodási eszköz Ön számára? Az árát tekintve biztosan szeretne biztos lenni a válaszában!

Mielőtt elkezdené automatikusan kitölteni számlázási adatait a TimeCamp értékesítési oldalán, olvassa el ezt a cikket, amelyben bemutatjuk a 15 legjobb TimeCamp alternatívát bármilyen méretű és iparágú csapatok számára. ⏱

Mi az a TimeCamp?

A TimeCamp egy időkövető szoftver, amely segít a szabadúszóknak, csapatoknak és ügynökségeknek hatékonyságuk növelésében az idő, a jelenlét és a számlák hatékony kezelése révén.

A TimeCamp minden funkciója az idő nyomon követésén és felülvizsgálatán alapul – függetlenül attól, hogy szabadságot kérsz, meg akarod állapítani, mely feladatok vették igénybe a napodat, vagy összehasonlítani szeretnéd a termelékenységedet az idő függvényében, a TimeCamp megoldást kínál számodra. Kiváló eszköz azoknak a tanácsadóknak is, akik különböző árakkal jelölik meg számlázható idejüket, vagy rendszeresen több ügyfélnek is számlázzák szolgáltatásukat.

Költségvetés-nyomon követés a TimeCamp-ban

Komolyan, ha időkezelő eszközökről van szó, a TimeCamp egy lépéssel előrébb jár. Íme néhány kedvenc TimeCamp funkciónk:

Automatizált időkövetés a mindennapi hatékonyságért.

Költségvetés, idő és alkalmazotti jelentések.

Munkaidő-nyilvántartás és jóváhagyás.

Számlázás és számlázható díjak.

Idő- és jelenléti menedzsment.

Több mint 70 integráció népszerű munkaeszközökkel, például a ClickUp-pal. ?

Ez nagyon jó! Kivéve, ha egy lépéssel tovább szeretné vinni az időgazdálkodását... akkor itt az ideje befektetni egy másik szoftverbe, amely segít megvalósítani ezt.

A ClickUp egyéni mezőiben egyszerű vagy fejlett képletek segítségével azonnal megtalálhatja a pontos számokat.

A TimeCamp kiválóan teljesít az időjelentések és -nyilvántartások terén, de nem kínál lehetőségeket a termelékenység pozitív és hatékony javítására. Ha az alábbi funkciókat keresed, akkor valószínűleg további szoftvereket vagy a TimeCamp alternatíváit fogod keresni:

Készítsen munkafolyamatokat ugyanazon a platformon, ahol az idejét is nyomon követi.

Egyszerűsítse a folyamatokat az elejétől a végéig.

Delegálja és szervezze át a feladatokat a csapatában.

Kövesse nyomon céljai elérésének előrehaladását többféle módon.

Tegye személyre szabottabbá időjelentéseit és elemzéseit.

Kommunikálj az érdekelt felekkel és irányítsd őket.

Ráadásul a TimeCamp elég drága lehet. ?

Bár korlátozott ingyenes lehetőséget is kínál, a TimeCamp alapcsomagja havi 6,30 dollárba kerül személyenként. Ez azt jelenti, hogy a TimeCamp előfizetésért ugyanannyit, ha nem többet fog fizetni, mint a jelenlegi projektmenedzsment szoftveréért.

Aúúú. ?

Szerencsére rengeteg lehetőség közül választhatsz! A TimeCamp egyike azoknak az eszközöknek, amelyek segítenek a csapatoknak és a vállalkozásoknak az időgazdálkodásuk irányításában – és mi összegyűjtöttük neked a 15 legjobb TimeCamp alternatívát, hogy elindíthasd a szoftverkeresést!

A 15 legjobb TimeCamp alternatíva

A TimeCamp papíron tökéletesnek tűnhet, de amikor érdemi lépéseket kell tennie a termelékenység javítása érdekében, egyszerűen nem felel meg az elvárásoknak.

Vessen egy pillantást a TimeCamp 15 legfontosabb versenytársára, és nézze meg, hogyan segíthet egy új időgazdálkodási szoftver a szűk keresztmetszetek áttörésében és a hatékonyság soha nem látott mértékű növelésében!

Kövesse nyomon az időt, állítson be becsléseket, adjon hozzá megjegyzéseket, és tekintse meg az időhasználatról szóló jelentéseket bárhonnan a ClickUp globális időzítőjével.

A ClickUp az egyetlen olyan all-in-one termelékenységi platform, amely elég hatékony ahhoz, hogy összes projektjét, adatait és csapatát egy hatékony és együttműködésen alapuló munkaközpontba egyesítse. Vállalkozásának méretétől és költségvetésétől függetlenül a ClickUp teljes körű megoldásokat kínál az iparágakban működő csapatok számára, több száz gazdag funkcióval az idő nyomon követéséhez, becslések készítéséhez, a munkaterhelés kezeléséhez és a napja egyszerűsítéséhez – mindezt egyetlen képernyőről.

Fedezze fel a legjobb időgazdálkodási gyakorlatokat a tudásbázis segítségével!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az egyes árazási csomagok számos funkciója miatt a tanulási görbe kissé meredek lehet.

Még nem minden nézet elérhető a mobilalkalmazásban!

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Unlimited : 5 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 12 dollár felhasználónként, havonta

Business Plus : 19 dollár felhasználónként, havonta

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot a ClickUp-pal az egyedi árakért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (5510+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3510+ értékelés)

2. nTask

Az nTask egy felhőalapú feladatkezelő és projektmenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi a felhasználók számára feladatok létrehozását és kezelését, valamint a csapat tagokkal való együttműködést. Tartalmaz egy naptár nézetet az ütemezéshez, egy Gantt-diagramot a projekt előrehaladásának vizualizálásához, valamint egy időkövető funkciót a számlázható órák nyomon követéséhez.

Azoknak az ügynökségeknek és szervezeteknek, amelyek nagyobb átláthatóságot és iránymutatásokat szeretnének biztosítani a költségvetésekhez, az nTask különböző lehetőségeket kínál a számlázható és nem számlázható projektekhez.

Példa: A számlázható projektek kategorizálhatók fix díj, feladatankénti fix díj, feladatankénti óradíj és erőforrásankénti óradíj szerint.

Az nTask legjobb funkciói

Drag-and-drop Kanban táblák

Tervezett és tényleges határidők

Dedikált munkaterületek

Erőforrás-elosztás

Az nTask korlátai

A nagy fájlok csatolása megosztáskor a szokásosnál hosszabb időt vesz igénybe.

Csak 50 főnél kevesebb taggal rendelkező csapatok számára alkalmas, összehasonlítva a TimeCamp egyéb alternatíváival.

nTask árak

Premium : 20 dollár/hó 5 felhasználó számára

Üzleti : 60 USD/hó 5 felhasználó számára

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az nTask-kal árajánlatért.

nTask értékelések és vélemények

Capterra: 4,2/5 (100+ értékelés)

G2: 4,4/5 (10+ értékelés)

3. Clockify

A Clockify egy időkövető szoftver, amely lehetővé teszi a vállalkozások, csapatok és egyének számára, hogy nyomon kövessék az idejüket, és megértsék, mire fordítják azt leginkább. Fejlett funkciók, mint például a feladatok automatizálása vagy a Zapierhez hasonló harmadik féltől származó rendszerekkel való integráció állnak rendelkezésre, hogy az időkövetés könnyebbé és hatékonyabbá váljon.

A felhasználók különböző jelentési lehetőségek közül választhatnak, beleértve a heti, a kiadási és a feladatjelentéseket, hogy részletesen megismerjék a rögzített időt. Például a heti jelentés lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy megtekintsék az adott héten a projektekre fordított teljes időt, összehasonlítsák azt a becsült idővel, és áttekintést kapjanak az időbeli teljesítményükről.

A Clockify legjobb funkciói

Gyors időblokkolás a naptárában

Időtevékenységi diagramok a műszerfalon

Időkategorizálás és címkézés

Chrome és Firefox kiterjesztés

A Clockify korlátai

Kevésbé intuitív felület, mint a listán szereplő többi TimeCamp alternatíva

A csapatoknak kiterjedt képzésre lehet szükségük, hogy megismerjék az összes funkcióját.

Clockify árak

Alap : 3,99 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Standard : 5,49 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Pro : 7,99 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Enterprise: 11,99 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Clockify értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 4000 értékelés)

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Nézze meg ezeket a Clockify alternatívákat!

4. Toggl Track

A Toggl Track egy kiváló időkövető szoftver, különösen azoknak a szabadúszóknak és távoli csapatoknak, akik szeretnék kézben tartani a munkájukat. A felhasználók könnyedén mérhetik és elemezhetik a munkafolyamatukat az egyes feladatokra fordított idő nyomon követésével, ami lehetővé teszi számukra, hogy megalapozott döntéseket hozzanak arról, mely feladatokra fordítsanak több vagy kevesebb időt.

A vezetőknek a Schedule Reports to Email (Ütemezési jelentések e-mailben) funkció lesz a leghasznosabb! Beállíthatja, hogy az automatikus munkaidő-jelentések rendszeresen megérkezzenek a beérkező levelek mappájába. Ez lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse a feladatokra és projektekre fordított időt, és hatékonyabban tervezze meg munkarendjét.

Próbáld ki a Toggl időkövető funkciót a ClickUp-ban!

A Toggl Track legjobb funkciói

Bérszámfejtés vállalkozók és alkalmazottak számára

Összefoglaló, részletes és heti jelentések

Az idő kerekítése a legközelebbi intervallumra

Valós idejű vagy offline nyomon követés

Toggl Track korlátai

Az ingyenes csomag tagjai nem tudják a leggyakrabban használt időbejegyzéseket könnyen elérhetővé tenni.

Önmagában nem alkalmas csapatirányítási eszközként

Toggl Track árak

Csapat : 9 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Üzleti: 15 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Toggl Track értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)

5. Harvest

A Harvest időkövető eszköz segít a vállalkozásoknak és a távoli csapatoknak nyomon követni az óráikat, projektjeiket és költségvetésüket. A felhasználók nyomon követhetik az idejüket, valós időben áttekinthetik a munkaidő-nyilvántartásokat, számlákat állíthatnak ki és kezelhetik a kiadásokat.

A Harvest egy kényelmes funkcióval rendelkezik, a Timesheet Reminders-szel, amely automatikusan emlékeztetőket küld a csapat tagjainak. Azonban nem küld emlékeztetőket azoknak, akik már rögzítették vagy beküldték az idejüket. A funkció testreszabható és kiválóan alkalmas számlázáshoz, projektmenedzsmenthez és teljesítményértékeléshez.

Az időkövetési emlékeztetők segíthetnek az alkalmazottaknak a koncentráció fenntartásában és a figyelemelterelés elkerülésében, mivel napközben rendszeres időközönként emlékeztetik őket az idő rögzítésére!

A Harvest legjobb funkciói

Kapacitásjelentések a csapat munkaterhelésének megértéséhez

PayPal és Stripe integrációk a számlák online fizetéséhez

Szűrők a feladatokra és projektekre fordított idő vizualizálásához

Pontos munkaidő-nyilvántartás és költségadatok

A Harvest korlátai

Nincs időtömb-hozzárendelési funkció a több szabadúszóval dolgozó munkáltatók számára

Az ingyenes csomag csak egy felhasználói fiókot és két projektet tartalmaz.

A Harvest árai

Ingyenes : 1 felhasználói hely, 2 projekt

Pro: 10,80 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Harvest értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

G2: 4,3/5 (700+ értékelés)

További Harvest alternatívák!

6. Time Doctor

A Time Doctor egy időkövető szoftver, amely segít a vállalkozásoknak és magánszemélyeknek jobban megérteni, hogy mire fordítják az idejüket. A számítógépeken és mobil eszközökön háttérben fut, nyomon követi a használt alkalmazásokat és webhelyeket, és részletes jelentéseket készít minden tevékenységről.

Kedvenc alkalmazásait, a projektmenedzsmenttől a CRM-ig, zökkenőmentesen integrálhatja a Time Doctorba, így egyetlen helyről kezelheti projektjeit.

Nézze meg a ClickUp és a Time Doctor integrációját!

A Time Doctor legjobb funkciói

Az alkalmazottak jelenlétének és munkaidő-nyilvántartásának automatikus ellenőrzése

Work-life Balance widget az alkalmazottak munkaterhelésének nyomon követéséhez

Képernyőképek, képernyőfelvételek és aktivitási szintek

Műszerfalak és egyedi jelentések

A Time Doctor korlátai

A képernyőfigyelés véletlenszerűen készített képernyőképek során személyes adatokat rögzíthet.

Más TimeCamp alternatívákhoz képest hiányoznak a natív projektmenedzsment eszközök

A Time Doctor árai

Alap : 70 USD/felhasználó/év

Standard : 100 USD/felhasználó/év

Premium: 200 USD/felhasználó/év

Time Doctor értékelések és vélemények

Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

7. Paymo

A Paymo időkövető eszközével a vállalkozások nyomon követhetik, hogy az alkalmazottak mennyi időt töltenek különböző feladatokkal, projektekkel és ügyfelekkel. Ezenkívül a Paymo automatizált jelentésekkel segíti a vezetőket az erőforrások és a költségvetés valós idejű elosztásában az alkalmazottak tevékenységének és a számlázható óráknak az alapján.

Az időnapló adatok segíthetnek az ügyfeleknek pontos számlák kézhezvételében, ami javíthatja az ügyfélkapcsolatokat és növelheti a bevételeket. A vállalkozások a Paymo időkövető eszközével nyomon követhetik a számlázható és a nem számlázható időt is, így jobban megérthetik a költségeket és maximalizálhatják az árakat.

A Paymo legjobb funkciói

Feladatok és projektek tömeges időszerkesztése

Projektbecslések és számlázás

Csapat tagok munkaidő-nyilvántartási kártyái

Webes időzítő böngészőből

A Paymo korlátai

A ingyenes csomagban nincs fejlett feladatkezelés

Az integrációk csak a fizetős csomagokban érhetők el.

Paymo árak

Ingyenes

Starter : 4,95 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Kis iroda : 9,95 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Üzleti: 20,79 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Paymo értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

8. Timely

A Timely alkalmazás segít jobban kezelni az idejét, függetlenül attól, hogy vállalkozás vagy magánszemély. A Timely segítségével néhány kattintással nyomon követheti az egyes projektekhez fordított idejét. Egyszerűsíti a munkavégzés és a menetrendek szervezését, így a felhasználók produktívabbak lehetnek. Emellett emlékeztetőket állíthat be, feladatokat hozhat létre és nyomon követheti céljait, így mindig kézben tarthatja a munkáját.

Az alkalmazás további funkciókkal is rendelkezik, mint például részletes munkaregisztráció, költségvetési eszközök és valós idejű célkövetés. Ennek eredményeként könnyedén nyomon követheti, hogy mennyi időt tölt el az egyes feladatokkal vagy projektekkel, és azonosíthatja a fejlesztésre szoruló területeket.

A Timely legjobb funkciói

Natív integrációk és nyílt API-k az adatok összekapcsolásához a technológiai rendszerében

Címkézzen listákat, hogy egységesítse a rögzített órák jelentésének módját

Alkalmazások Mac, Windows, iOS és Android rendszereken

Automatikus időkövetés

Időbeli korlátozások

Az AI teljesítményével kapcsolatos problémák több munkát jelentenek a felhasználók számára a hibaelhárítás során.

Az időpontok pontossága problémát jelenthet, ha időzónát váltasz.

Időszerű árazás

Starter : 9 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Premium : 16 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Unlimited: 22 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Időszerű értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

G2: 4,8/5 (több mint 200 értékelés)

9. DeskTime

A DeskTime segít a vállalkozásoknak a lehető legtöbbet kihozni csapataikból azáltal, hogy növeli a munkavállalók teljesítményének átláthatóságát és javítja az elkötelezettséget.

A DeskTime-ban a csapat tagjai a magánidő funkció használatával digitális szünetet tarthatnak a számítógépükön. Ha be van kapcsolva, a számítógépes tevékenységek nyomon követése leáll. A DeskTime nem listázza az alkalmazottak által látogatott webhelyeket, ha úgy dönt, hogy nem kérdezi meg őket.

További előny, hogy ha csapata speciális alkalmazásokat és programokat használ, például Microsoft Excel vagy Adobe, a DeskTime nemcsak a teljes időt jeleníti meg, hanem a dokumentumok vagy fájlok címét és az egyes fájlokra fordított időt is.

A DeskTime legjobb funkciói

URL- és alkalmazáskövetés a munkavállalók termelékenységének figyelemmel kíséréséhez

Költségszámítás a bérszámfejtés segítésére

Automatikus időkövetés

Pomodoro időkövető

A DeskTime korlátai

Nem alkalmas olyan csapatok számára, amelyek a képernyőtől távol végzik feladataikat.

Korlátozott alapfunkciók az ingyenes csomagban

A DeskTime árai

Lite : Ingyenes, csak 1 felhasználó számára

Pro : 6,42 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Premium : 9,17 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

Enterprise: 18,33 USD/felhasználó havonta, éves számlázással

DeskTime értékelések és vélemények

Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

10. TMetric

A TMetric egy időkövető és projektmenedzsment eszköz, amelyet csapatok számára terveztek a termelékenység és a hatékonyság javítása érdekében. A felhasználók beállíthatják a számlázható díjakat, részletes jelentéseket és számlákat készíthetnek, valamint nyomon követhetik az egyes projektekben és feladatokban eltöltött idejüket. A beépített naptár és feladatkezelő funkciók mellett az eszköz lehetővé teszi a csapatok számára, hogy megbeszéléseket ütemezzenek, információkat osszanak meg és nyomon kövessék munkájukat.

A Screenshots Capturing funkcióval 10 percenként képernyőképet készítenek az alkalmazottak monitoráról. Egyes alkalmazottaknak ez a szintű megfigyelés kellemetlen lehet. Ha tehát megfigyelésellenes politikát alkalmaz, fontolja meg a listán szereplő egyéb TimeCamp alternatívákat!

A TMetric legjobb funkciói

Számlázható díjak munkaterület, munkaterület tagjai, projekt vagy ügyfél szerint

Több mint 50 integráció a haladás és a tevékenység méréséhez bármelyik eszközön, amit használ

Szabadidő-kezelés és nyomon követés

Rugalmas jelentési rendszer

A TMetric korlátai

Önálló időkövető alkalmazás fejlett projektmenedzsment funkciók nélkül

Az időpontok pontossága a felhasználók rendszeres bejelentkezésétől és karbantartástól függ.

TMetric árak

Ingyenes

Professional : 18,75 USD/hó 5 felhasználó számára

Üzleti: 26,25 dollártól havonta 5 felhasználó számára

TMetric értékelések és vélemények

Capterra: 4,5/5 (több mint 200 értékelés)

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

11. Trackabi

A Trackabi hatékony elemző eszközöket kínál, amelyek segítségével a távoli csapatok hatékonyabban mérhetik teljesítményüket. A beépített elemző műszerfalak segítségével a felhasználók könnyedén részletes jelentéseket készíthetnek, amelyek betekintést nyújtanak a projekt időbeli előrehaladásába. Ez segít a csapatoknak a potenciális problémák korai felismerésében, így szükség esetén korrekciókat hajthatnak végre, anélkül, hogy a projekt végéig kellene várniuk.

A Trackabi Desktop Timer automatizált időkövetési beállításokkal rendelkezik: a felhasználó kiválaszthatja, mely alkalmazásokat használja munkához és szórakozáshoz.

Például a felhasználó beállíthatja, hogy az időzítő akkor kezdjen el mérni, amikor megnyitja a projektmenedzsment szoftvert, és akkor álljon le, amikor megnyitja a Spotify lejátszási listáját. Ezekkel a beállításokkal a rendszer automatikusan elindíthatja vagy leállíthatja az időzítőt, amikor a felhasználó átvált a szabadidős tevékenységekről a munkára, vagy fordítva.

A Trackabi legjobb funkciói

Alkalmazotti szabadságkezelés a jelenlegi és tervezett szabadságok nyomon követéséhez

Felhasználói hozzáférési szerepkörök és jogosultságok a munkaidő-nyilvántartás ellenőrzéséhez

Ügyfélkönyvtár a munkaidő-nyilvántartások jobb strukturálásához

Válassza szét a személyes és a vállalati területeket a projektekben

A Trackabi korlátai

Nincs natív projektmenedzsment funkciója

Elavult felhasználói felület

Trackabi árak

Starter : 5 felhasználó számára ingyenes

Üzleti : 16 USD/hó 5 felhasználó számára, éves számlázással

Business Plus : 20 USD/hó 5 felhasználó számára, éves számlázással

Vállalati: Kérjen árajánlatot a Trackabi-tól

Trackabi értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

G2: 4,9/5 (20+ értékelés)

12. ActivityWatch

Ez az open source eszköz lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse napi tevékenységeit, és figyelemmel kísérje, mennyire produktív a mindennapi tevékenységei és projektjei során.

Az ActivityWatch segítségével jobban megértheti, milyen tevékenységeket végez és mennyi időt fordít rájuk. Az adatok segítségével azonosíthatja viselkedési mintáit és kitalálhatja, hogyan javíthatja termelékenységét az idő múlásával.

Ha még nem ismeri az open source platformokat, az ActivityWatch más alkalmazásokkal is integrálható, így az időkövetés még hatékonyabbá válik!

Bónusz: Nézze meg a 2024 legjobb nyílt forráskódú projektmenedzsment eszközeit

Az ActivityWatch legjobb funkciói

„Nyers adatok” oldal, ahol minden összegyűjtött adatpontot egyetlen fájlként letölthet

Tálcaikon az ActivityWatch szolgáltatások futtatásának kezeléséhez

Kategóriák nézet hozzáadáshoz, szerkesztéshez és szabályok beállításához

Érzékeny adatok szűrése a naplózás szüneteltetéséhez

Az ActivityWatch korlátai

Az időpontok pontosságának hibái, különösen akkor, ha a felhasználó böngészőablakot nyitott, de egy másik ablakot néz.

Nincs projektmenedzsment funkciója üzleti felhasználók számára

ActivityWatch árak

Az ActivityWatch ingyenes

ActivityWatch értékelések és vélemények

Capterra: N/A

G2: N/A

13. Everhour

Az Everhour egy időkövető szoftver, amelynek célja, hogy egyszerűsítse a csapatok projektkezelését. Segít nekik becsülni a feladatokhoz szükséges erőfeszítést, nyomon követni a feladatokra fordított időt, és optimalizálni a munkafolyamatot a jobb együttműködés és a csapat termelékenységének javítása érdekében. Ez az eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyéni emlékeztetőket állítsanak be a határidőkhöz vagy a késedelmes feladatokhoz.

Az Everhour segítségével csapataid a munkafolyamatokat és folyamatokat kiegészítő módon tervezhetik és kezelhetik a projekteket. A program feladatok nyomon követését, ütemterveket, erőforrás-elosztást és költségkezelési funkciókat tartalmaz. Ez lehetővé teszi, hogy a nagy projekteket kisebb feladatokra bontsd.

Szinkronizálja az Everhour és a ClickUp alkalmazásokat!

Az Everhour legjobb funkciói

Rugalmas számlázás

Egyedi feladatárak

Pomodoro időzítő

Lista és tábla nézetek

Az Everhour korlátai

A időösszefoglalók fejlett testreszabási lehetőségeinek hiánya

Nincsenek időkategóriák a feladatok és projektek kategorizálásához

Everhour árak

Ingyenes

Lite : 5 USD/felhasználó havonta, 2 felhasználótól kezdve

Csapat: 8 USD/felhasználó havonta, 5 felhasználótól kezdve

Everhour értékelések és vélemények

Capterra: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

G2: 4,7/5 (100+ értékelés)

14. Hubstaff

A Hubstaff egy időkövető megoldás, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozásokat távoli munkatársaik irányításában és projektjeik előrehaladásának nyomon követésében. A munkáltatók nyomon követhetik a munkavállalók tevékenységét, célokat tűzhetnek ki és ellenőrizhetik a munkaerőköltségeket. A Hubstaff segítségével könnyen nyomon követhető minden csapattag munkanapja, és biztosítható, hogy mindenki rendelkezzen a munkája elvégzéséhez szükséges erőforrásokkal és eszközökkel.

A Hubstaff fejlett jelentéskészítési és elemzési funkciókat is tartalmaz, amelyek értékes betekintést nyújtanak a munkavállalók teljesítményébe és a fejlesztésre szoruló területekbe. Integrálható olyan népszerű projektmenedzsment eszközökkel, mint az Asana, a Slack és a Trello, így a munkáltatók részletesebb képet kaphatnak az egyes csapattagok előrehaladásáról.

A Hubstaff legjobb funkciói

A munkaerő munkaidő-nyilvántartási adatai alapján generált munkaidő-nyilvántartások

17 különböző időjelentés, beleértve az automatizált bérszámfejtést is

Virtuális teljesítményjelvények

Tétlen időkövető

A Hubstaff korlátai

Korlátozott natív integrációk (de mindössze a ClickUp és Hubstaff integrációra van szüksége!)

Chromebook asztali számítógépen nem támogatott

Hubstaff árak

Desk Free : csak 1 felhasználó

Desk Starter : 5,83 USD/felhasználó havonta, 2 felhasználót tartalmaz

Desk Pro : 8,33 USD/felhasználó havonta, 2 felhasználót tartalmaz

Vállalati: A részletekért vegye fel a kapcsolatot a Hubstaff-fal.

Hubstaff értékelések és vélemények

Capterra: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

G2: 4,3/5 (több mint 400 értékelés)

Nézze meg ezeket a Hubstaff alternatívákat!

15. Wrike

A Wrike egy felhőalapú projektmenedzsment és együttműködési platform, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat feladataik, projektjeik és munkafolyamataik kezelésében. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a sürgősség alapján rangsorolják a feladatokat, valós időben kövessék nyomon az előrehaladást, és együttműködjenek külső felekkel.

A Wrike Timelog Categories funkciója segítségével a csapat tagjai és a vezetők nyomon követhetik a projekt különböző feladataival töltött időt. Ez hatékony módszert kínál a termelékenység figyelemmel kísérésére, hogy eldöntsék, hova kell a forrásokat allokálni.

Az időnapló kategóriák három fő típusba sorolhatók: feladat alapú, projekt alapú és erőforrás alapú. Erőforrás alapú példa lehet egy tervező, termékmenedzser vagy szoftvermérnök.

Nézze meg a Wrike további alternatíváit !

A Wrike legjobb funkciói

Projekt irányítópultok

Ismétlődő munkafolyamatok automatizálása

Több fájlformátum ellenőrzése

Projekt erőforrás-tervezés

A Wrike korlátai

Az alkalmazáson belüli időkövető a Business vagy Enterprise csomagokban érhető el.

A Gantt-diagramok fizetős funkciók.

A Wrike árai

Ingyenes

Csapat : 9,80 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 24,80 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Vegye fel a kapcsolatot a Wrike-kal árajánlatért

Pinnacle: Vegye fel a kapcsolatot a Wrike-kal árajánlatért

Wrike értékelések és vélemények

Capterra: 4,3/5 (1900+ értékelés)

G2: 4,2/5 (több mint 3200 értékelés)

Vidd az időgazdálkodást a következő szintre

Számos TimeCamp alternatíva közül választhat, de a legjobb, ha a fent felsorolt 15 lehetőség valamelyikével kezdi!

Minden alternatíva lefedi az alapvető funkciókat, ami a hatékony nyomon követést, megtekintést és az időgazdálkodással kapcsolatos stratégiai döntések meghozatalát illeti – de csak egy eszköz illeszkedik zökkenőmentesen a többi munkádhoz. Ez az eszköz pedig a ClickUp. ?

Több mint 15 nézet segítségével vizualizálhatja feladatait és idejét a ClickUp alkalmazásban, beleértve a listát, a táblát és a naptárat.

Az első helyen – és a szívünkben – a ClickUp áll, amely funkciók, rugalmasság, ár és egyéb szempontok tekintetében ideális alternatívája a TimeCamp-nek.

A ClickUp nemcsak ugyanolyan hatékony az időgazdálkodási funkciók terén, hanem minden olyan projektmenedzsment funkciót is kínál, amelyekért a TimeCamp használata esetén más szoftverekre kellene támaszkodnia.

Regisztrálj még ma a ClickUp-ra, és rengeteg időtakarékos eszköz, több projektnézet, korlátlan számú feladat, tag és még sok más áll rendelkezésedre!