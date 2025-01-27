2025-ben teszteltük a legjobb Wrike alternatívákat és versenytársakat.

Ha egy olyan széles körben elismert megoldáshoz, mint a Wrike, keres egy robusztus és felhasználóbarát alternatívát, akkor úgy érezheti, hogy be kell érnie kevesebbel. Akár költségvetési korlátok, akár speciális funkciók iránti igény, akár egy másfajta felhasználói élmény iránti preferencia miatt keres alternatívát, a projektmenedzsment minden igényét kielégítő megfelelő eszköz megtalálása egy olyan fontos döntés, amely hatással lehet az egész vállalkozására.

Főszerkesztőként, és ügyfeleimnél számos projektmenedzsment-konfigurációval dolgozva tudom, hogy minden eszköz egyedi megközelítést alkalmaz a hagyományos funkciókhoz, a racionalizált együttműködési lehetőségekhez és a nem hatékony projektmenedzsment hátrányaihoz. Ebben a blogban a 2024-es év 15 legjobb alternatíváját és versenytársát mutatjuk be a Wrike-hoz.

Mindegyik alternatíva egyedi funkciókat és előnyöket kínál, ami fokozza a versenyt a Wrike-kal. Megtudhat mindent róluk, így jól tájékozott döntést hozhat csapatának projektmenedzsment igényeiről. Találjuk meg csapatának a legjobb termelékenységi platformot a munkafolyamatához!

A 15 legjobb Wrike alternatíva

1. ClickUp – A legjobb all-in-one projektmenedzsment szoftver

Dolgozzon együtt csapatával, és érje el céljait gyorsabban a ClickUp all-in-one projektmenedzsment szoftverével!

A ClickUp több mint 15 testreszabható nézetével a feladatok, projektek és munkafolyamatok vizualizálása az Ön számára legmegfelelőbb módon történik.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely minden csapat számára lehetővé teszi a projektek kezelését, az intelligens együttműködést és az összes munka egyetlen eszközön való összefogását. Akár új felhasználója vagy a projektmenedzsment alkalmazásoknak, akár tapasztalt felhasználó, a ClickUp testreszabhatósága bármilyen méretű csapatra kiterjeszthető – akár távoli, akár irodai munkáról van szó – az életed legjobb termelékenységének elérése érdekében.

A projektcsapat tagjai nem kényszerülnek egy bizonyos munkamódszerre. Ehelyett természetesen reagálhatnak a feladatra, és hasznos funkciók állnak rendelkezésükre. A projektmenedzserek nem kötődnek egy rögzített rendszerhez. Ehelyett a csapat igényeihez igazíthatják azt. A ClickUp-ot akár Sprint, Scrum és más agilis projektmenedzsment módszerek kezelésére is beállíthatja.

A ClickUp kiterjedt funkciókészletének újdonsága a ClickUp Brain, egy forradalmian új AI eszköz, amely mesterséges intelligenciát használ a projektmenedzsment feladatok javítására. A ClickUp Brain segítségével a csapatok automatizálhatják a rutinfolyamatokat, intelligens javaslatokat kaphatnak a feladatok prioritásainak meghatározásához, és az írási asszisztens segítségével összefoglalhatják a jegyzeteket, ötleteket gyűjthetnek, cselekvési tételeket hozhatnak létre és még sok mást. A ClickUp Brain egyszerűsíti a munkafolyamatokat, minimalizálja az emberi hibákat, és időt szabadít fel a csapatok számára, hogy az emberi leleményességet igénylő kreatív és stratégiai feladatokra koncentrálhassanak.

Automatizálja a munkafolyamatokat és bővítse SaaS-üzletágát a ClickUp AI segítségével

Az egyszerű vagy összetett projektmenedzsment népszerű nézőpontjai a következők:

A ClickUp előnyei

ClickUp hátrányai

Egyes felhasználók számára a ClickUp kiterjedt funkciói és testreszabási lehetőségei túlterhelőek lehetnek, ami az új csapattagok számára nehezebb tanulási folyamatot jelent.

A mobilalkalmazások funkcionalitása néha nem éri el a desktop verzió robusztusságát.

Örökre ingyenes csomag (legalkalmasabb személyes használatra)

Korlátlan csomag (legalkalmasabb kis csapatok számára, 7 USD/tag/hónap)

Üzleti terv (legalkalmasabb közepes méretű csapatok számára (12 USD/tag/hónap)

A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.

? Ha teljes szoftvercsomagra van szüksége vállalati munkaterhelésének és folyamatainak kezeléséhez, szívesen segítünk Önnek a siker elérésében! Kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési osztályunkkal, amikor készen áll.

G2: 4,7/5 (3880+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2480+ értékelés)

2. Asana – A legjobb munkamenedzsmenthez

via Asana

Ez a végső leszámolás: Wrike kontra Asana!

Ha a legjobb Wrike alternatívákat keresed, és el akarsz kerülni a bonyodalmakat, akkor az Asana egy ésszerű projektmenedzsment eszköz. Könnyen kezelhető, csodálatos dizájnnal rendelkezik, és egyszerű, könnyen használható projektmenedzsment funkciókkal van ellátva.

Az Asana azonban a Wrike-hoz képest visszalépés, és nem rendelkezik annyi hasznos funkcióval és fejlett projektmenedzsment funkcióval. Mindkettő rendelkezik egyéni munkafolyamat- és feladatbeállításokkal, ami akkor hasznos, ha egy projektnek egy kis finomításra van szüksége, mert eltér a normától.

A Wrike egyik legfontosabb előnye az Asana-val szemben az aktivitási stream. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az összes projekt frissítéseit és értesítéseit láthassa, így szükség esetén azonnal intézkedhet.

Az Asana és a Wrike egyaránt érdekes irányítópult-jelentéseket kínál, amelyek segítségével gyorsan áttekintheted a projektállapotokat, a frissítéseket és a munkaterhelés-kezelést.

Az Asana használatával azonban hasonló problémákba ütközhet, mint a Wrike esetében. Nevezetesen, nehéz az egész szervezetet rávenni a használatára. Az Asana az egyik jobb Wrike alternatíva, de még mindig nem kínál sokféle nézetet vagy a szükséges testreszabási lehetőségeket, és gyakran nem elérhető.

Az Asana előnyei

Feladatkezelés

Ismétlődő feladatok

Egyéni mezők

Kezdési dátumok

Mobilalkalmazás

Sablonok

Az Asana hátrányai

Nem ideális komplex projektekhez, amelyek több munkafolyamatot tartalmaznak.

Nincs több felhasználó kijelölése funkció

Asana árak

Személyes (ingyenes): korlátlan üzenetek, projektek és feladatok

Starter (13,49 USD/felhasználó/hónap): űrlapok, mérföldkövek és ütemterv

Advanced (30,49 USD/felhasználó/hónap): munkaterhelés, jóváhagyás és portfóliók

Asana ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (több mint 8000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)

3. Monday – A legjobb a projekt ütemtervek vizualizálásához

via Monday

A Monday kiváló áttekintést nyújt, ami a Wrike esetében nem igazán jellemző. Rácsos felépítése vonzó projektmenedzsment rendszerré teszi. Emellett használata sem bonyolult. A felhasználóbarát felületen mindenki a saját igényeinek megfelelően rendezheti el a dolgokat.

Vizuális idővonaluk gyors áttekintést nyújt arról, hogy a csapattagok éppen min dolgoznak. A projektmenedzserek ezt felhasználhatják a munkaterhelés, az erőforrások és az idő felmérésére.

A probléma a következő: a Monday.com csak magas szintű áttekintéseket kínál. A népszerű Wrike alternatívák egyikeként a Monday nem tartalmaz feladatokat, sőt, valójában projekteket sem. Ezzel egy újabb projektmenedzsment eszközzé válik, amelyet a valódi teendőlistádra és a meglévő munkafolyamatodra kell ráraknod.

És komolyan, miért nevezted magad Monday-nek? Senki sem szereti a hétfőket.

Monday előnyei

Egyéni mezők és állapotok

Színkódolás

Táblázatos nézet

Gantt-diagramok

Mobilalkalmazás

Hétfő hátrányai

A funkciók nem olyan részletesek, mint a listán szereplő egyéb Asana alternatíváké.

A műszerfalak fizetős prémium funkciók.

Hétfői árak

Egyéni (ingyenes): korlátlan számú táblák, több mint 200 sablon és 500 MB tárhely

Alap (9 USD/felhasználó/hónap): megosztható űrlapok, frissítések szakasz és 5 GB tárhely

Standard (12 USD/felhasználó/hónap): Zoom integráció, Kanban nézet és 20 GB tárhely

Pro (19 USD/felhasználó/hónap): privát táblák, diagramnézet és 100 GB tárhely

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Monday ügyfélértékelések

G2: 4,6/5 (3290+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (2540+ értékelés)

4. Toggl – A legjobb időkövetéshez

via Toggl

A Toggl egy projektmenedzsment szoftver, és néha az egyik kevésbé ismert Wrike alternatíva. Három különböző megoldásból áll: Toggl Track, Toggl Plan és Toggl Hire. A Toggl Plan vizuális útitervek kiegészítik a változáskezelést, amikor több projekt táblázatokban történő kezelése több munkát jelent, mint támogatást.

A Wrike-hoz képest a Toggl korlátozott rugalmasságot kínál a jelentések terén, nem támogatja a weboldalak blokkolását, és külön csomagokat kell vásárolnia az időkövetéshez, a projektmenedzsmenthez és a toborzáshoz.

A Toggl előnyei

Egyszerűsítse a kommunikációt megjegyzésekkel és megosztott projektütemtervekkel

Automatizálja az ismétlődő feladatokat az ismétlődő feladatokkal

A Toggl hátrányai

A projektadatok más eszközökkel való felhasználás céljából történő exportálása fizetős prémium funkció (exportálási megoldásokat a Toggl alternatívák között talál).

A munkaterület vendégfelhasználói (külső érdekelt felek vagy csapattársak) fizetős prémium funkciókat kapnak.

A Toggl árai

Csapat (8 USD/hó/felhasználó): korlátlan csapat ütemtervek, vizuális munkaterhelés-kezelés és korlátlan tervtáblák

Business (13,35 USD/hó/felhasználó): munkaterület vendégfelhasználók meghívása, projektadatok exportálása és prioritásos támogatás

Toggl ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

5. Flow – A legjobb feladatkezeléshez

via Flow

A Flow egyszerű feladatkezelő eszközként hirdeti magát, és pontosan ez is. A feladatok könnyen követhető módon vannak elrendezve, így a felhasználók gyorsan frissíthetik az aktuális állapotukat.

A feladatok és projektek előrehaladásáról szóló jelentések szintén előnyt jelentenek. Ezekből megtudhatja, hogy egy feladat milyen szakaszban van, és hogy az egyes csapattagok hogyan járulnak hozzá annak elvégzéséhez.

A probléma az, hogy a projektek nincsenek összekapcsolva nagyobb munkaterületekkel, ami zavart okozhat. Ezért nem célszerű, hogy az egész szervezet csak egy bizonyos részhalmazt használjon.

Ezen felül, ennyi pénzért nem kap túl sok projektmenedzsment funkciót.

Igen, a Wrike alternatíváinak listáján ez a legolcsóbb és legkedvezőbb árú, de mit kapsz valójában?

Egy egyszerű feladatkezelő szoftver nem képes megoldani azokat a problémákat, amelyeket a ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment megoldások ingyen megoldanak!

Flow előnyei

Erőforrás-kezelés

Időkövetés

Mobilalkalmazások

Táblázatos nézet

Lista nézet

A Flow hátrányai

Nincs központi koordinátor, amely segítené a központi telepítést és felügyeletet.

Flow árak

Alap (6 USD/felhasználó/hónap): 25 felhasználó, korlátlan számú feladat és projekt

Plus (8 USD/felhasználó/hónap): ismétlődő feladatok, keresés és 250 GB tárhely

Pro (10 USD/felhasználó/hónap): privát csapatok, részletes megjegyzések és korlátlan tárhely

Flow ügyfélértékelések

G2: 4,3/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (90+ értékelés)

6. Jira – A legjobb szoftverfejlesztő csapatok számára

via Jira

Ne értsen félre, a Jira egy nagyon hatékony eszköz a projektmenedzsmenthez. Rengeteg funkcióval rendelkezik, beleértve a problémák nyomon követését, a hibák nyomon követését és még sok mást, ami hasznos lehet az agilis projektmenedzsment csapatok számára.

A keresőfunkció fantasztikus, ha tudod, hogyan kell használni. És ez a legfontosabb a Jira esetében, mint az egyik legjobb Wrike alternatíva – sokat kell hivatkozni a súgó dokumentumokra.

A Jira szoftverfejlesztő csapatok számára készült, de a régi iskola tervezési és módszertani elveit követi. Ezért nem alkalmas komplex projektek kezelésére funkciók közötti csapatokban.

Kiválóan alkalmas fejlesztői és IT-csapatok számára, akiknek sok dolgot kell kijavítaniuk, de biztosan nem fog mindenkinek megfelelni. Ha megpróbálja mindenki számára működőképessé tenni, senki sem fogja használni. Biztosan nehéz lesz átállni a Wrike-ról a Jira-ra, ami egy újabb frusztráló élmény lesz.

Alternatívákat keres? Nézze meg a legjobb Jira alternatívákat .

A Jira előnyei

Egyéni állapotok

Hozzászólások szerkesztése

Hibajelentés

Sablonok

A Jira hátrányai

A bonyolult felhasználói felület és a migráció megnehezíti a feladatok kezelését.

Az új felhasználók számára nem intuitív a termékek beállítása

Jira árak

Ingyenes: 10 felhasználó, agilis jelentések és automatizálás

Standard (8,15 USD/felhasználó/hónap): fejlett jogosultságok, integrációk és 250 GB tárhely

Premium (16 USD/felhasználó/hónap): projekt szerepkörök, rendszergazdai betekintés és korlátlan tárhely

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

Jira ügyfélértékelések

G2: 4,2/5 (4440+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (11 180+ értékelés)

7. Smartsheet – A legjobb táblázatos projektmenedzsmenthez

via Smartsheet

A Smartsheet egy projektmenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi több projekt kezelését, nyomon követését és tervezését. A kártyanézet a négy nézet egyike, amely a kártyák húzásával és elhelyezésével megkönnyíti a feladatok szervezését. Ha engedélyezve van, a lap a legördülő lista, a névjegyzék vagy a szimbólumok oszlopában szereplő értékek alapján Kanban-táblává alakul. További információkért tekintse meg a Smartsheet projektmenedzsment útmutatót!

A Smartsheet előnyei

A kártyák átszervezhetők a jobb prioritás meghatározása érdekében ugyanazon a Kanban táblán belül.

Az egyedi márkajelzés az egész fiókra alkalmazható.

A Smartsheet hátrányai

Nincs ingyenes csomag (nézd meg a Smartsheet alternatíváit ingyenes csomagokkal)

Kis ügynökségek számára nem alkalmas

Smartsheet árak

Pro (7 USD/hó/felhasználó): naptárnézet, függőségek és űrlapok

Business (25 USD/hó felhasználónként): korlátlan automatizálás, dokumentumkészítő és lektorálás

Enterprise (az árakról érdeklődjön a Smartsheetnél): egyszeri bejelentkezés/SAML, korlátlan melléklet-tárolás és munkával kapcsolatos betekintés

Smartsheet ügyfélértékelések

G2: 4,4/5 (7220+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (2250+ értékelés)

8. Trello – A legjobb Kanban táblákhoz

via Trello

A Trello kiválóan alkalmas személyes projektek indítására és gyors teendőlisták készítésére. De van egy hátránya is a minimalista felépítésének: önmagában nem sokat tud. Integrációja miatt több eszközt kell egymásra rétegezni, hogy bonyolult projekteket lehessen végrehajtani.

És ha nem tortáról van szó, a sok réteg nem feltétlenül jelent szórakozást. ?

Ne értsen félre minket. Mi is támogatjuk a testreszabást és az integrációkat. A Trello azonban szinte lehetetlenné teszi, hogy bármit is elvégezzen anélkül, hogy újabb integrációt adna hozzá.

Ha nagy és/vagy növekvő csapatod van, a Trello funkcióit pillanatok alatt elsajátíthatod.

A Trello nem teljesít jól nagy munkaterhelés mellett, projektről projektre ugrálva, vagy olyan portfólió esetén, amely több projektet igényel. Nehéz megmondani, mi az Ön feladata és mi a csapaté, és kommunikálni a projekt érdekelt feleivel.

A Trello előnyei

Természetes nyelvfeldolgozás

Drag-and-drop funkció

Feladatkezelés

Együttműködés

Emlékeztetők

A Trello hátrányai

A határidők és a határnapok ütemezése szinte lehetetlen

A projekt ütemterveit nehéz elkészíteni

Trello árak

Ingyenes: korlátlan számú kártya, tevékenységi napló és tagok

Standard (5 USD/felhasználó/hónap): korlátlan számú táblák, ügyfélmezők, mentett keresések

Premium (10 USD/felhasználó/hónap): idővonal, naptár és műszerfal nézet

Enterprise (17,50 USD/felhasználó/hónap): korlátlan munkaterületek, szervezet-szintű jogosultságok, ingyenes SSO

Trello ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (20 410+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (12 390+ értékelés)

9. GanttPro – A legjobb Gantt-diagramokhoz

via GanttPro

Ha szereted a Gantt-diagramokat a projektmenedzsmenthez, akkor imádni fogod a GanttPro-t. Csak néhány perc alatt elsajátíthatod a használatát, mert olyan egyszerű megérteni.

Te megtervezed a projekteket, a GanttPro pedig automatikusan beilleszti őket az ütemtervedbe. A drag-and-drop ütemterv szintén egy fantasztikus funkció, amellyel gyorsan átütemezheted a munkafolyamatot, ha túl sok feladat ütközik egymással.

Emellett prioritásokat is meghatározhat, behúzhat és kiemelhet, függőségeket és időtartamokat állíthat be, valamint nyomon követheti a projekt előrehaladását a Gantt-diagramon.

A GanttPro az egyik legjobb Wrike alternatíva, különösen azok számára, akik inkább a Gantt-diagram szoftvert használják.

A GanttPro előnyei

Ütemezés

Gantt-diagramok

Naptár nézet

Gantt előnyei és hátrányai

Nem alkalmas azoknak a csapatoknak, akik nem szeretnének kizárólag Gantt-diagramokkal dolgozni a legtöbb projektben.

Drága fizetős csomagok

A GanttPro árai

Alap (9,99 USD/felhasználó/hónap): költségkövetés, munkaterhelés-kezelés és csapatmunka

Pro (15,99 USD/felhasználó/hónap): feladat-, erőforrás- és időgazdálkodás

Business (24,99 USD/felhasználó/hónap): időkövetés, munkaterhelés-kezelés, költségvetés-tervezés

Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal

GanttPro ügyfélértékelések

G2: 4,8/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)

10. Basecamp – A legjobb kis csapatok számára

via Basecamp

Ha el akarja kerülni a Wrike mappákat, akkor a Basecamp jó projektmenedzsment megoldás lehet a projektek kezeléséhez.

Sajnos a Wrike valódi Gantt-diagrammal rendelkezik, míg a Basecamp inkább egy határidőkkel ellátott naptárba integrálja a sajátját. A Wrike rendelkezik egy tevékenységi streammel is, amelyen keresztül értesítéseket és frissítéseket kaphat, míg a Basecamp egy fórum modellt választott.

A Basecamp és a Wrike azonban két kulcsfontosságú területen, a tervezés és a használhatóság terén lemaradnak, mint megbízható projektmenedzsment eszközök.

A Basecamp használata rendkívül egyszerű, ez nem kétséges. De úgy döntöttek, hogy megtartják a puritán felületet, amely nem enged sok kreativitást vagy együttműködést. A Wrike kialakítása hasonlóan elavult, túl sok elem zsúfolja a képernyőt.

A Basecamp előnyei

Valós idejű csoportos csevegés

Egyszerűen használható

Sablonok

A Basecamp hátrányai

Nem alkalmas kis ügynökségek számára, ahol több projekt fut egyszerre.

Korlátozott ingyenes csomag

A Basecamp árai

Basecamp: (15 USD/felhasználó/hónap) havi előfizetés, fizetés használat alapján

Basecamp Pro Unlimited (299 USD/hó): korlátlan számú felhasználó, projekt és 500 GB tárhely

Basecamp ügyfélértékelések

G2: 4,1/5 (4940+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 13 350 értékelés)

11. Scoro – A legjobb közepes méretű csapatok számára

via Scoro

A Scoro egy munkamenedzsment szoftver kis- és középvállalkozások számára, amelyek a bevételt generáló tevékenységeket szeretnék kezelni az ügyfelek számlázásának egyszerűsítése érdekében. Ez a Wrike alternatíva lehetővé teszi a csapatok számára, hogy munkamódszerüket reaktívról proaktívra váltsák.

A Scoro előnyei

Drag-and-drop digitális tervező és Kanban feladatlap

Árajánlatok és folyamatok nyomon követése

A Scoro hátrányai

Az egyedi funkciók nem rendelkeznek fejlett képességekkel

Nem alkalmas agilis csapatok számára

A Scoro árai

Essential (26 USD/hó felhasználónként): projektek, naptárak és irányítópultok

Standard (37 USD/hó felhasználónként): időkövető, projektsablonok és ismétlődő feladatok

Pro (63 USD/hó felhasználónként): számlázható idő, feladatmátrix és munkaidő-nyilvántartás zárolása

Ultimate (az árakról érdeklődjön a Scoro-nál): egyszeri bejelentkezés, korlátlan számú egyéni mező és ügyfélportál

Scoro ügyfélértékelések

G2: 4,5/5 (több mint 260 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (170+ értékelés)

12. LiquidPlanner – A legjobb portfóliókezeléshez

via LiquidPlanner

A LiquidPlanner egy projektmenedzsment alkalmazás, amely olyan funkciókat kínál, mint az automatikus feladatütemezés, a feladatok prioritásainak meghatározása, az időkövetés becslései és még sok más. A LiquidPlanner projektmenedzserek számára hasznos funkciója a prediktív ütemezés. Több szimulációt futtatnak az összes projekten, hogy reális és pontos előrejelzéseket készítsenek.

A Wrike-hoz képest a LiquidPlanner nem rendelkezik olyan vizuális együttműködési eszközökkel, mint például a kreatív brainstorming üléseket tartó csapatok számára készült gondolattérképek.

A LiquidPlanner előnyei

Automatikus erőforrás-kiegyenlítést kínál a túlterhelés kiküszöbölése és az erőforrások kihasználtságának javítása érdekében.

Intelligens betekintés a program életciklusának legfontosabb döntéseinek támogatásához

Intelligens becslés a kockázatok teljes mértékű csökkentése érdekében

A LiquidPlanner hátrányai

Nem alkalmas kis ügynökségek számára, ahol több projekt fut egyszerre.

Korlátozott ingyenes csomag

A LiquidPlanner árai

Essentials (15 USD/hó/felhasználó): prediktív ütemezés, tartománybecslés és integrált időkövetés

Professional (28 USD/hó/felhasználó): feladatimport, munkaidő-nyilvántartás ellenőrzése és exportálása, valamint egyéni munkaterület-dashboardok

Ultimate (42 USD/hó/felhasználó): tagcsoportok, korlátlan munkaterületek és korlátlan projektek

LiquidPlanner ügyfélértékelések

G2: 4,2/5 (250+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 600 értékelés)

13. Podio – A legjobb a testreszabott munkafolyamatokhoz

via Podio

A Podio egyike a sok ingyenes Wrike alternatívának, amely ugyanolyan strukturált formátumban több testreszabási lehetőséget kínál, mint a Wrike.

Ez a projektmenedzsment rendszer nem épp a legmodernebb vagy leginnovatívabb, de megbízható eszköz, amely segít elvégezni a munkát és javítja a csapat együttműködését.

A projektek állapotát, az adminisztrátori hozzáférést és a struktúrát sokkal rugalmasabban testreszabhatja, mint sok más projektmenedzsment szoftver esetében.

A Citrix Systems tulajdonában van a Podio, amely kiválóan alkalmas, ha már számos Citrix programot használ a felhő, a VPN vagy az asztali virtualizáláshoz.

Ennek ellenére a Podio nem annyira intuitív a használata, annak ellenére, hogy a Facebook felületéhez hasonlítják. A projektmenedzsereknek segítségre lehet szükségük a kezdéshez és a megértéshez, nem csak a funkciók használatának megértéséhez.

A Podio előnyei

Feladatkezelés

Időkövetés

Ingyenes verzió

Táblázatos nézet

Lista nézet

Podio hátrányai

Korlátozott ingyenes csomag

Az értékesítési irányítópultok fizetős prémium funkciók.

Podio árak

Ingyenes: feladatkezelés és munkaterületek

Alap (7,20 USD/felhasználó/hónap): korlátlan számú külső felhasználó és elem

Plus (11,20 USD/felhasználó/hónap): automatizált munkafolyamatok és felhasználókezelés

Premium (19,20 USD/felhasználó/hónap): névjegyek szinkronizálása és vizuális jelentések

Podio ügyfélértékelések

G2: 4,1/5 (370+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (280+ értékelés)

14. Paymo – A legjobb egyéni felhasználók számára

via Paymo

A Paymo egy ingyenes, intuitív projektmenedzsment platform egyéni felhasználók és csapatvezetők számára, akik erőforrás-menedzsmenttel foglalkoznak. Kanban táblákat és időkövetést is kínál, amelyek segítségével a szabadúszók könnyedén nyomon követhetik az egyes ügyfelek számára elköltött időt.

A Wrike-hoz és a listán szereplő többi versenytárshoz képest a Paymo nem alkalmas olyan funkciók közötti agilis csapatok számára, amelyek rendszeresen komplex projekteket kezelnek.

A Paymo előnyei

Egyedi munkafolyamatok Kanban táblákkal

Több megbízott ugyanazon feladatra

Feladat sablonok

Paymo hátrányai

A Gantt-diagramok fizetős prémium funkciók.

Korlátozott ingyenes csomag

Paymo árak

Ingyenes: feladatnézetek, natív időkövetés, projektek

Starter (9,90 USD/felhasználó/hónap): korlátlan számú ügyfél, korlátlan számú számla és integrációk

Kis irodák (15,90 USD/felhasználó/hónap): korlátlan számú feladat, korlátlan számú időbejegyzés és ismétlődő feladatok

Business (23,90 USD/felhasználó/hónap): Gantt-diagramok, prioritásos támogatás és online távoli segítségnyújtás

Paymo ügyfélértékelések

G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)

15. Planview Clarizen – A legjobb vállalati szintű projektmenedzsmenthez

via Planview Clarizen

Az utolsó helyet a listán a Planview Clarizen foglalja el. Ez egy másik kiváló projektmenedzsment alkalmazás, amely projektportfóliókat, feladatkezelést és együttműködést kínál.

Emellett képes automatizálni a munkafolyamatokat, az üzleti folyamatokat és a riasztásokat, ami jelentős időmegtakarítást jelent.

Az egyetlen probléma, hogy ez egy vállalati szintű eszköz.

Ez remek hír azoknak a nagy csapatoknak, amelyeknek van rá költségvetésük.

A kis csapatok esetében azonban máshol kell keresni a projektmenedzsment megoldást. A Planview Clarizen árazási terve (amelyet nem tesznek közzé a weboldalukon) túl drága lehet az Ön számára.

A Planview Clarizen előnyei

SAP integráció számlázáshoz

Erőforrás-kezelés

Projektköltség-tervezés

Közösségi együttműködés

Kanban tábla

Bot a Slackhez

Munkaidő-nyilvántartások

Planview Clarizen hátrányai

Korlátozott mobil funkcionalitás

Nehéz több eszközön használni

Planview Clarizen árak

Vállalati csomag (ár kérésre): közösségi együttműködés, testreszabás és elemzés

Korlátlan csomag (ár kérésre): korlátlan számú projekt, program és tárhely

Planview Clarizen ügyfélértékelések

G2: 4,2/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,2/5 (több mint 160 értékelés)

Még mindig nem tudja, melyik Wrike alternatívát válassza?

Íme néhány fontos szempont, amelyre figyelni kell a megfelelő Wrike alternatíva kiválasztásakor:

Felhasználóbarát: Egy jó Wrike alternatíva a felhasználók igényeit szem előtt tartva kell, hogy legyen kialakítva, és a kezdetektől fogva könnyen használhatónak kell lennie. Keressen olyan platformokat, amelyek lépésről lépésre bemutatják, hogyan lehet gyorsan és egyszerűen elkezdeni a használatukat, és hogyan lehet testreszabni a felhasználói profilokat. Ezenkívül olyan funkciók, mint a drag-and-drop menük, a feladat sablonok és az intuitív projektmenedzsment eszközök segítenek biztosítani a Wrike-tól való zökkenőmentes átállást. Együttműködési eszközök: A hatékony együttműködési eszközök elengedhetetlenek minden Wrike alternatíva esetében. Keressen olyan platformokat, amelyek valós idejű üzenetküldést, projektkommenteket, fájlmegosztást és egyéb együttműködési funkciókat kínálnak a csapattagok között, hogy a csapatok együtt tudjanak dolgozni, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak és milyen eszközökhöz férnek hozzá. Integrációk: A legtöbb racionalizált munkafolyamatokhoz különféle alkalmazásokra és szolgáltatásokra van szükség, hogy minden időben elkészüljön, ezért fontos megbizonyosodni arról, hogy a potenciális Wrike alternatívák számos integrációt kínálnak-e népszerű harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint például a Slack, a Gmail és a Dropbox. Ez segít a csapatoknak még tovább racionalizálni a projektmenedzsment folyamatokat azáltal, hogy kiküszöböli A legtöbb racionalizált munkafolyamatokhoz különféle alkalmazásokra és szolgáltatásokra van szükség, hogy minden időben elkészüljön, ezért fontos megbizonyosodni arról, hogy a potenciális Wrike alternatívák számos integrációt kínálnak-e népszerű harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint például a Slack, a Gmail és a Dropbox. Ez segít a csapatoknak még tovább racionalizálni a projektmenedzsment folyamatokat azáltal, hogy kiküszöböli a kézi adatbevitelt és biztosítja, hogy az összes releváns, külső forrásból származó adat egy helyen, egy pillanat alatt elérhető legyen. Jelentéskészítési és elemzési funkciók: Az elemzési és jelentéskészítési funkciók elengedhetetlenek a szervezet munkafolyamatán belüli feladatokkal és projektekkel kapcsolatos tájékozott döntések meghozatalához. Keressen olyan platformokat, amelyek betekintést nyújtanak a csapatok termelékenységi szintjébe, valamint az egyes feladatokhoz vagy projektekhez kapcsolódó teljesítménymutatókba, hogy azonosíthassa a fejlesztésre szoruló területeket, és így növelhesse az általános hatékonyságot a Wrike alternatíváinak használatával.

Találd meg a csapatod számára legjobb Wrike-konkurenst!

Ha elkezdte keresni a Wrike alternatíváját, hamar rájön egy dologra:

Annyi. Sok. Lehetőség. Van.

De miközben keresgél, ne feledkezzen meg a célról: hogy produktívabbá tegye a munkát, és hogy az egész csapata szívesen használja az alkalmazást.

Minél egyszerűbb a projektmenedzsment szoftver, annál több idő marad a feladatok elvégzésére. Gondoljon arra, hogyan tudja egyszerűsíteni a munkafolyamatokat és a fájlmegosztást, javítani az együttműködést, és belevetni magát a kreatív projektekbe, mindezt anélkül, hogy hosszú tanulási folyamaton kellene átesnie.

Lényegében gondoljon arra, hogy egy olyan projektmenedzsment és termelékenységi platform, mint a ClickUp, hogyan tudja valóban megváltoztatni a munkavégzés és az együttműködés módját.

Szerezze be még ma ingyen a ClickUp alkalmazást, és köszöntse a végső projektmenedzsment megoldást, búcsút intve a Wrike-nak. ?