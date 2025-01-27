2025-ben teszteltük a legjobb Wrike alternatívákat és versenytársakat.

Ha egy olyan széles körben elismert megoldáshoz, mint a Wrike, keres egy robusztus és felhasználóbarát alternatívát, akkor úgy érezheti, hogy be kell érnie kevesebbel. Akár költségvetési korlátok, akár speciális funkciók iránti igény, akár egy másfajta felhasználói élmény iránti preferencia miatt keres alternatívát, a projektmenedzsment minden igényét kielégítő megfelelő eszköz megtalálása egy olyan fontos döntés, amely hatással lehet az egész vállalkozására.
Főszerkesztőként, és ügyfeleimnél számos projektmenedzsment-konfigurációval dolgozva tudom, hogy minden eszköz egyedi megközelítést alkalmaz a hagyományos funkciókhoz, a racionalizált együttműködési lehetőségekhez és a nem hatékony projektmenedzsment hátrányaihoz. Ebben a blogban a 2024-es év 15 legjobb alternatíváját és versenytársát mutatjuk be a Wrike-hoz.
Mindegyik alternatíva egyedi funkciókat és előnyöket kínál, ami fokozza a versenyt a Wrike-kal. Megtudhat mindent róluk, így jól tájékozott döntést hozhat csapatának projektmenedzsment igényeiről. Találjuk meg csapatának a legjobb termelékenységi platformot a munkafolyamatához!
A 15 legjobb Wrike alternatíva
1. ClickUp – A legjobb all-in-one projektmenedzsment szoftver
A ClickUp több mint 15 testreszabható nézetével a feladatok, projektek és munkafolyamatok vizualizálása az Ön számára legmegfelelőbb módon történik.
A ClickUp egy all-in-one termelékenységi platform, amely minden csapat számára lehetővé teszi a projektek kezelését, az intelligens együttműködést és az összes munka egyetlen eszközön való összefogását. Akár új felhasználója vagy a projektmenedzsment alkalmazásoknak, akár tapasztalt felhasználó, a ClickUp testreszabhatósága bármilyen méretű csapatra kiterjeszthető – akár távoli, akár irodai munkáról van szó – az életed legjobb termelékenységének elérése érdekében.
A projektcsapat tagjai nem kényszerülnek egy bizonyos munkamódszerre. Ehelyett természetesen reagálhatnak a feladatra, és hasznos funkciók állnak rendelkezésükre. A projektmenedzserek nem kötődnek egy rögzített rendszerhez. Ehelyett a csapat igényeihez igazíthatják azt. A ClickUp-ot akár Sprint, Scrum és más agilis projektmenedzsment módszerek kezelésére is beállíthatja.
A ClickUp kiterjedt funkciókészletének újdonsága a ClickUp Brain, egy forradalmian új AI eszköz, amely mesterséges intelligenciát használ a projektmenedzsment feladatok javítására. A ClickUp Brain segítségével a csapatok automatizálhatják a rutinfolyamatokat, intelligens javaslatokat kaphatnak a feladatok prioritásainak meghatározásához, és az írási asszisztens segítségével összefoglalhatják a jegyzeteket, ötleteket gyűjthetnek, cselekvési tételeket hozhatnak létre és még sok mást. A ClickUp Brain egyszerűsíti a munkafolyamatokat, minimalizálja az emberi hibákat, és időt szabadít fel a csapatok számára, hogy az emberi leleményességet igénylő kreatív és stratégiai feladatokra koncentrálhassanak.
Az egyszerű vagy összetett projektmenedzsment népszerű nézőpontjai a következők:
- Lista nézet: Rugalmas rendezési, szűrési és csoportosítási lehetőségekkel szervezheti feladatait, így egy pillantással áttekintheti az összes munkáját.
- ClickUp Tábla nézet: Csoportosítsd a táblákat állapot, felelős, prioritás és egyéb szempontok szerint, hogy azonosítsd a szűk keresztmetszeteket és biztosítsd a projektek előrehaladását.
- ClickUp Gantt nézet: Áttekintést kap a prioritásokról, függőségekről és feladatokról, hogy lépést tudjon tartani a projekt változásaival.
- Munkaterhelés-nézet: állítsa be és kövesse nyomon csapata munkaterhelési kapacitását, hogy könnyen láthassa, ki van alul- vagy túlterhelve.
A ClickUp előnyei
- Több mint 15 testreszabható ClickUp nézet, hogy a feladatokat, projekteket és munkafolyamatokat a számodra legmegfelelőbb módon oszthasd el.
- Egyéni mezők, amelyekkel a ClickUp-ot a saját igényeid szerint alakíthatod, és bármit kezelhetsz, amit csak el tudsz képzelni.
- Több megbízott, hogy egy feladatot több személynek is delegálhass
- Hozzárendelt megjegyzések a cselekvést igénylő megjegyzések delegálásához
- Task Tray a feladatok minimalizálásához új böngésző lapok megnyitása helyett
- Sablonok CRM-hez , weboldal-kezeléshez, értékesítéshez és egyebekhez
ClickUp hátrányai
- Egyes felhasználók számára a ClickUp kiterjedt funkciói és testreszabási lehetőségei túlterhelőek lehetnek, ami az új csapattagok számára nehezebb tanulási folyamatot jelent.
- A mobilalkalmazások funkcionalitása néha nem éri el a desktop verzió robusztusságát.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes csomag (legalkalmasabb személyes használatra)
- Korlátlan csomag (legalkalmasabb kis csapatok számára, 7 USD/tag/hónap)
- Üzleti terv (legalkalmasabb közepes méretű csapatok számára (12 USD/tag/hónap)
- A ClickUp AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 5 dollárért munkatér-tagként.
? Ha teljes szoftvercsomagra van szüksége vállalati munkaterhelésének és folyamatainak kezeléséhez, szívesen segítünk Önnek a siker elérésében! Kérjük, vegye fel a kapcsolatot értékesítési osztályunkkal, amikor készen áll.
ClickUp ügyfélértékelések
- G2: 4,7/5 (3880+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (2480+ értékelés)
Készen áll a ClickUp kipróbálására? Importáljon egy CSV fájlt a Wrike-ból , hogy elindulhasson.
2. Asana – A legjobb munkamenedzsmenthez
via Asana
Ez a végső leszámolás: Wrike kontra Asana!
Ha a legjobb Wrike alternatívákat keresed, és el akarsz kerülni a bonyodalmakat, akkor az Asana egy ésszerű projektmenedzsment eszköz. Könnyen kezelhető, csodálatos dizájnnal rendelkezik, és egyszerű, könnyen használható projektmenedzsment funkciókkal van ellátva.
Az Asana azonban a Wrike-hoz képest visszalépés, és nem rendelkezik annyi hasznos funkcióval és fejlett projektmenedzsment funkcióval. Mindkettő rendelkezik egyéni munkafolyamat- és feladatbeállításokkal, ami akkor hasznos, ha egy projektnek egy kis finomításra van szüksége, mert eltér a normától.
A Wrike egyik legfontosabb előnye az Asana-val szemben az aktivitási stream. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az összes projekt frissítéseit és értesítéseit láthassa, így szükség esetén azonnal intézkedhet.
Az Asana és a Wrike egyaránt érdekes irányítópult-jelentéseket kínál, amelyek segítségével gyorsan áttekintheted a projektállapotokat, a frissítéseket és a munkaterhelés-kezelést.
Az Asana használatával azonban hasonló problémákba ütközhet, mint a Wrike esetében. Nevezetesen, nehéz az egész szervezetet rávenni a használatára. Az Asana az egyik jobb Wrike alternatíva, de még mindig nem kínál sokféle nézetet vagy a szükséges testreszabási lehetőségeket, és gyakran nem elérhető.
Bónusz: Asana vs Monday !
Az Asana előnyei
- Feladatkezelés
- Ismétlődő feladatok
- Egyéni mezők
- Kezdési dátumok
- Mobilalkalmazás
- Sablonok
Az Asana hátrányai
- Nem ideális komplex projektekhez, amelyek több munkafolyamatot tartalmaznak.
- Nincs több felhasználó kijelölése funkció
Asana árak
- Személyes (ingyenes): korlátlan üzenetek, projektek és feladatok
- Starter (13,49 USD/felhasználó/hónap): űrlapok, mérföldkövek és ütemterv
- Advanced (30,49 USD/felhasználó/hónap): munkaterhelés, jóváhagyás és portfóliók
Asana ügyfélértékelések
- G2: 4,3/5 (több mint 8000 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 10 000 értékelés)
Nézze meg, hogyan viszonyul a ClickUp az Asanához és még több Asana alternatívához .
Jelenleg az Asana-t használja? Importálja adatait, és váltson még ma a ClickUp-ra !
3. Monday – A legjobb a projekt ütemtervek vizualizálásához
via Monday
A Monday kiváló áttekintést nyújt, ami a Wrike esetében nem igazán jellemző. Rácsos felépítése vonzó projektmenedzsment rendszerré teszi. Emellett használata sem bonyolult. A felhasználóbarát felületen mindenki a saját igényeinek megfelelően rendezheti el a dolgokat.
Vizuális idővonaluk gyors áttekintést nyújt arról, hogy a csapattagok éppen min dolgoznak. A projektmenedzserek ezt felhasználhatják a munkaterhelés, az erőforrások és az idő felmérésére.
A probléma a következő: a Monday.com csak magas szintű áttekintéseket kínál. A népszerű Wrike alternatívák egyikeként a Monday nem tartalmaz feladatokat, sőt, valójában projekteket sem. Ezzel egy újabb projektmenedzsment eszközzé válik, amelyet a valódi teendőlistádra és a meglévő munkafolyamatodra kell ráraknod.
És komolyan, miért nevezted magad Monday-nek? Senki sem szereti a hétfőket.
Meggondolta magát? Olvassa el átfogó Monday review
Monday előnyei
- Egyéni mezők és állapotok
- Színkódolás
- Táblázatos nézet
- Gantt-diagramok
- Mobilalkalmazás
Hétfő hátrányai
- A funkciók nem olyan részletesek, mint a listán szereplő egyéb Asana alternatíváké.
- A műszerfalak fizetős prémium funkciók.
Hétfői árak
- Egyéni (ingyenes): korlátlan számú táblák, több mint 200 sablon és 500 MB tárhely
- Alap (9 USD/felhasználó/hónap): megosztható űrlapok, frissítések szakasz és 5 GB tárhely
- Standard (12 USD/felhasználó/hónap): Zoom integráció, Kanban nézet és 20 GB tárhely
- Pro (19 USD/felhasználó/hónap): privát táblák, diagramnézet és 100 GB tárhely
- Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
Monday ügyfélértékelések
- G2: 4,6/5 (3290+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (2540+ értékelés)
Nézze meg, hogyan viszonyul a ClickUp a Monday-hez , mint az egyik legjobb Wrike alternatíva.
Szereted a ClickUp-ot és szeretnél áttérni a Monday-ről? Importáld még ma az adataidat a Monday-ről .
4. Toggl – A legjobb időkövetéshez
via Toggl
A Toggl egy projektmenedzsment szoftver, és néha az egyik kevésbé ismert Wrike alternatíva. Három különböző megoldásból áll: Toggl Track, Toggl Plan és Toggl Hire. A Toggl Plan vizuális útitervek kiegészítik a változáskezelést, amikor több projekt táblázatokban történő kezelése több munkát jelent, mint támogatást.
A Wrike-hoz képest a Toggl korlátozott rugalmasságot kínál a jelentések terén, nem támogatja a weboldalak blokkolását, és külön csomagokat kell vásárolnia az időkövetéshez, a projektmenedzsmenthez és a toborzáshoz.
A Toggl előnyei
- Egyszerűsítse a kommunikációt megjegyzésekkel és megosztott projektütemtervekkel
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat az ismétlődő feladatokkal
A Toggl hátrányai
- A projektadatok más eszközökkel való felhasználás céljából történő exportálása fizetős prémium funkció (exportálási megoldásokat a Toggl alternatívák között talál).
- A munkaterület vendégfelhasználói (külső érdekelt felek vagy csapattársak) fizetős prémium funkciókat kapnak.
A Toggl árai
- Csapat (8 USD/hó/felhasználó): korlátlan csapat ütemtervek, vizuális munkaterhelés-kezelés és korlátlan tervtáblák
- Business (13,35 USD/hó/felhasználó): munkaterület vendégfelhasználók meghívása, projektadatok exportálása és prioritásos támogatás
Toggl ügyfélértékelések
- G2: 4,3/5 (30+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)
5. Flow – A legjobb feladatkezeléshez
via Flow
A Flow egyszerű feladatkezelő eszközként hirdeti magát, és pontosan ez is. A feladatok könnyen követhető módon vannak elrendezve, így a felhasználók gyorsan frissíthetik az aktuális állapotukat.
A feladatok és projektek előrehaladásáról szóló jelentések szintén előnyt jelentenek. Ezekből megtudhatja, hogy egy feladat milyen szakaszban van, és hogy az egyes csapattagok hogyan járulnak hozzá annak elvégzéséhez.
A probléma az, hogy a projektek nincsenek összekapcsolva nagyobb munkaterületekkel, ami zavart okozhat. Ezért nem célszerű, hogy az egész szervezet csak egy bizonyos részhalmazt használjon.
Ezen felül, ennyi pénzért nem kap túl sok projektmenedzsment funkciót.
Igen, a Wrike alternatíváinak listáján ez a legolcsóbb és legkedvezőbb árú, de mit kapsz valójában?
Egy egyszerű feladatkezelő szoftver nem képes megoldani azokat a problémákat, amelyeket a ClickUp-hoz hasonló projektmenedzsment megoldások ingyen megoldanak!
Flow előnyei
- Erőforrás-kezelés
- Időkövetés
- Mobilalkalmazások
- Táblázatos nézet
- Lista nézet
A Flow hátrányai
- Nincs központi koordinátor, amely segítené a központi telepítést és felügyeletet.
Flow árak
- Alap (6 USD/felhasználó/hónap): 25 felhasználó, korlátlan számú feladat és projekt
- Plus (8 USD/felhasználó/hónap): ismétlődő feladatok, keresés és 250 GB tárhely
- Pro (10 USD/felhasználó/hónap): privát csapatok, részletes megjegyzések és korlátlan tárhely
Flow ügyfélértékelések
- G2: 4,3/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (90+ értékelés)
Nézze meg, hogyan viszonyul a ClickUp a Flow-hoz , mint a Wrike alternatívája. Importálja Flow adatait a ClickUp-ba CSV fájl segítségével !
6. Jira – A legjobb szoftverfejlesztő csapatok számára
via Jira
Ne értsen félre, a Jira egy nagyon hatékony eszköz a projektmenedzsmenthez. Rengeteg funkcióval rendelkezik, beleértve a problémák nyomon követését, a hibák nyomon követését és még sok mást, ami hasznos lehet az agilis projektmenedzsment csapatok számára.
A keresőfunkció fantasztikus, ha tudod, hogyan kell használni. És ez a legfontosabb a Jira esetében, mint az egyik legjobb Wrike alternatíva – sokat kell hivatkozni a súgó dokumentumokra.
A Jira szoftverfejlesztő csapatok számára készült, de a régi iskola tervezési és módszertani elveit követi. Ezért nem alkalmas komplex projektek kezelésére funkciók közötti csapatokban.
Kiválóan alkalmas fejlesztői és IT-csapatok számára, akiknek sok dolgot kell kijavítaniuk, de biztosan nem fog mindenkinek megfelelni. Ha megpróbálja mindenki számára működőképessé tenni, senki sem fogja használni. Biztosan nehéz lesz átállni a Wrike-ról a Jira-ra, ami egy újabb frusztráló élmény lesz.
Alternatívákat keres? Nézze meg a legjobb Jira alternatívákat .
A Jira előnyei
- Egyéni állapotok
- Hozzászólások szerkesztése
- Hibajelentés
- Sablonok
A Jira hátrányai
- A bonyolult felhasználói felület és a migráció megnehezíti a feladatok kezelését.
- Az új felhasználók számára nem intuitív a termékek beállítása
Jira árak
- Ingyenes: 10 felhasználó, agilis jelentések és automatizálás
- Standard (8,15 USD/felhasználó/hónap): fejlett jogosultságok, integrációk és 250 GB tárhely
- Premium (16 USD/felhasználó/hónap): projekt szerepkörök, rendszergazdai betekintés és korlátlan tárhely
- Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
Jira ügyfélértékelések
- G2: 4,2/5 (4440+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (11 180+ értékelés)
Nézze meg, hogyan viszonyul a ClickUp a Jira-hoz , mint a Wrike alternatívája.
Jelenleg Jira-t használ? Inkább importálja a ClickUp-ba !
7. Smartsheet – A legjobb táblázatos projektmenedzsmenthez
via Smartsheet
A Smartsheet egy projektmenedzsment eszköz, amely lehetővé teszi több projekt kezelését, nyomon követését és tervezését. A kártyanézet a négy nézet egyike, amely a kártyák húzásával és elhelyezésével megkönnyíti a feladatok szervezését. Ha engedélyezve van, a lap a legördülő lista, a névjegyzék vagy a szimbólumok oszlopában szereplő értékek alapján Kanban-táblává alakul. További információkért tekintse meg a Smartsheet projektmenedzsment útmutatót!
A Smartsheet előnyei
- A kártyák átszervezhetők a jobb prioritás meghatározása érdekében ugyanazon a Kanban táblán belül.
- Az egyedi márkajelzés az egész fiókra alkalmazható.
A Smartsheet hátrányai
- Nincs ingyenes csomag (nézd meg a Smartsheet alternatíváit ingyenes csomagokkal)
- Kis ügynökségek számára nem alkalmas
Smartsheet árak
- Pro (7 USD/hó/felhasználó): naptárnézet, függőségek és űrlapok
- Business (25 USD/hó felhasználónként): korlátlan automatizálás, dokumentumkészítő és lektorálás
- Enterprise (az árakról érdeklődjön a Smartsheetnél): egyszeri bejelentkezés/SAML, korlátlan melléklet-tárolás és munkával kapcsolatos betekintés
Smartsheet ügyfélértékelések
- G2: 4,4/5 (7220+ értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (2250+ értékelés)
Hasonlítsd össze a Smartsheet és az Asana alkalmazásokat!*
8. Trello – A legjobb Kanban táblákhoz
via Trello
A Trello kiválóan alkalmas személyes projektek indítására és gyors teendőlisták készítésére. De van egy hátránya is a minimalista felépítésének: önmagában nem sokat tud. Integrációja miatt több eszközt kell egymásra rétegezni, hogy bonyolult projekteket lehessen végrehajtani.
És ha nem tortáról van szó, a sok réteg nem feltétlenül jelent szórakozást. ?
Ne értsen félre minket. Mi is támogatjuk a testreszabást és az integrációkat. A Trello azonban szinte lehetetlenné teszi, hogy bármit is elvégezzen anélkül, hogy újabb integrációt adna hozzá.
Ha nagy és/vagy növekvő csapatod van, a Trello funkcióit pillanatok alatt elsajátíthatod.
A Trello nem teljesít jól nagy munkaterhelés mellett, projektről projektre ugrálva, vagy olyan portfólió esetén, amely több projektet igényel. Nehéz megmondani, mi az Ön feladata és mi a csapaté, és kommunikálni a projekt érdekelt feleivel.
Nem biztos a Trello-ban? Nézze meg ezeket a Trello alternatívákat .
A Trello előnyei
- Természetes nyelvfeldolgozás
- Drag-and-drop funkció
- Feladatkezelés
- Együttműködés
- Emlékeztetők
A Trello hátrányai
- A határidők és a határnapok ütemezése szinte lehetetlen
- A projekt ütemterveit nehéz elkészíteni
Trello árak
- Ingyenes: korlátlan számú kártya, tevékenységi napló és tagok
- Standard (5 USD/felhasználó/hónap): korlátlan számú táblák, ügyfélmezők, mentett keresések
- Premium (10 USD/felhasználó/hónap): idővonal, naptár és műszerfal nézet
- Enterprise (17,50 USD/felhasználó/hónap): korlátlan munkaterületek, szervezet-szintű jogosultságok, ingyenes SSO
Trello ügyfélértékelések
- G2: 4,5/5 (20 410+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (12 390+ értékelés)
Tudja meg, hogyan viszonyul a ClickUp a Trello-hoz , mint Wrike alternatíva.
Trellót használ? Importálja most a ClickUpba !
9. GanttPro – A legjobb Gantt-diagramokhoz
via GanttPro
Ha szereted a Gantt-diagramokat a projektmenedzsmenthez, akkor imádni fogod a GanttPro-t. Csak néhány perc alatt elsajátíthatod a használatát, mert olyan egyszerű megérteni.
Te megtervezed a projekteket, a GanttPro pedig automatikusan beilleszti őket az ütemtervedbe. A drag-and-drop ütemterv szintén egy fantasztikus funkció, amellyel gyorsan átütemezheted a munkafolyamatot, ha túl sok feladat ütközik egymással.
Emellett prioritásokat is meghatározhat, behúzhat és kiemelhet, függőségeket és időtartamokat állíthat be, valamint nyomon követheti a projekt előrehaladását a Gantt-diagramon.
A GanttPro az egyik legjobb Wrike alternatíva, különösen azok számára, akik inkább a Gantt-diagram szoftvert használják.
A GanttPro előnyei
- Ütemezés
- Gantt-diagramok
- Naptár nézet
Gantt előnyei és hátrányai
- Nem alkalmas azoknak a csapatoknak, akik nem szeretnének kizárólag Gantt-diagramokkal dolgozni a legtöbb projektben.
- Drága fizetős csomagok
A GanttPro árai
- Alap (9,99 USD/felhasználó/hónap): költségkövetés, munkaterhelés-kezelés és csapatmunka
- Pro (15,99 USD/felhasználó/hónap): feladat-, erőforrás- és időgazdálkodás
- Business (24,99 USD/felhasználó/hónap): időkövetés, munkaterhelés-kezelés, költségvetés-tervezés
- Vállalati: Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési osztállyal
GanttPro ügyfélértékelések
- G2: 4,8/5 (290+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 300 értékelés)
Importálj a GanttPro-ból, és kezdd el használni a ClickUp-ot !
10. Basecamp – A legjobb kis csapatok számára
via Basecamp
Ha el akarja kerülni a Wrike mappákat, akkor a Basecamp jó projektmenedzsment megoldás lehet a projektek kezeléséhez.
Sajnos a Wrike valódi Gantt-diagrammal rendelkezik, míg a Basecamp inkább egy határidőkkel ellátott naptárba integrálja a sajátját. A Wrike rendelkezik egy tevékenységi streammel is, amelyen keresztül értesítéseket és frissítéseket kaphat, míg a Basecamp egy fórum modellt választott.
A Basecamp és a Wrike azonban két kulcsfontosságú területen, a tervezés és a használhatóság terén lemaradnak, mint megbízható projektmenedzsment eszközök.
A Basecamp használata rendkívül egyszerű, ez nem kétséges. De úgy döntöttek, hogy megtartják a puritán felületet, amely nem enged sok kreativitást vagy együttműködést. A Wrike kialakítása hasonlóan elavult, túl sok elem zsúfolja a képernyőt.
A Basecamp nem az Ön számára való? Akkor nézze meg ezeket a Basecamp alternatívákat .
A Basecamp előnyei
- Valós idejű csoportos csevegés
- Egyszerűen használható
- Sablonok
A Basecamp hátrányai
- Nem alkalmas kis ügynökségek számára, ahol több projekt fut egyszerre.
- Korlátozott ingyenes csomag
A Basecamp árai
- Basecamp: (15 USD/felhasználó/hónap) havi előfizetés, fizetés használat alapján
- Basecamp Pro Unlimited (299 USD/hó): korlátlan számú felhasználó, projekt és 500 GB tárhely
Basecamp ügyfélértékelések
- G2: 4,1/5 (4940+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 13 350 értékelés)
Nézze meg, hogyan viszonyul a ClickUp a Basecamphez , mint Wrike alternatíva.
Importálja Basecamp feladatait a ClickUpba CSV fájl segítségével !
11. Scoro – A legjobb közepes méretű csapatok számára
via Scoro
A Scoro egy munkamenedzsment szoftver kis- és középvállalkozások számára, amelyek a bevételt generáló tevékenységeket szeretnék kezelni az ügyfelek számlázásának egyszerűsítése érdekében. Ez a Wrike alternatíva lehetővé teszi a csapatok számára, hogy munkamódszerüket reaktívról proaktívra váltsák.
Tudja meg, miért a ClickUp jobb megoldás, mint a Scoro !
A Scoro előnyei
- Drag-and-drop digitális tervező és Kanban feladatlap
- Árajánlatok és folyamatok nyomon követése
A Scoro hátrányai
- Az egyedi funkciók nem rendelkeznek fejlett képességekkel
- Nem alkalmas agilis csapatok számára
A Scoro árai
- Essential (26 USD/hó felhasználónként): projektek, naptárak és irányítópultok
- Standard (37 USD/hó felhasználónként): időkövető, projektsablonok és ismétlődő feladatok
- Pro (63 USD/hó felhasználónként): számlázható idő, feladatmátrix és munkaidő-nyilvántartás zárolása
- Ultimate (az árakról érdeklődjön a Scoro-nál): egyszeri bejelentkezés, korlátlan számú egyéni mező és ügyfélportál
Scoro ügyfélértékelések
- G2: 4,5/5 (több mint 260 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (170+ értékelés)
12. LiquidPlanner – A legjobb portfóliókezeléshez
via LiquidPlanner
A LiquidPlanner egy projektmenedzsment alkalmazás, amely olyan funkciókat kínál, mint az automatikus feladatütemezés, a feladatok prioritásainak meghatározása, az időkövetés becslései és még sok más. A LiquidPlanner projektmenedzserek számára hasznos funkciója a prediktív ütemezés. Több szimulációt futtatnak az összes projekten, hogy reális és pontos előrejelzéseket készítsenek.
A Wrike-hoz képest a LiquidPlanner nem rendelkezik olyan vizuális együttműködési eszközökkel, mint például a kreatív brainstorming üléseket tartó csapatok számára készült gondolattérképek.
A LiquidPlanner előnyei
- Automatikus erőforrás-kiegyenlítést kínál a túlterhelés kiküszöbölése és az erőforrások kihasználtságának javítása érdekében.
- Intelligens betekintés a program életciklusának legfontosabb döntéseinek támogatásához
- Intelligens becslés a kockázatok teljes mértékű csökkentése érdekében
A LiquidPlanner hátrányai
- Nem alkalmas kis ügynökségek számára, ahol több projekt fut egyszerre.
- Korlátozott ingyenes csomag
A LiquidPlanner árai
- Essentials (15 USD/hó/felhasználó): prediktív ütemezés, tartománybecslés és integrált időkövetés
- Professional (28 USD/hó/felhasználó): feladatimport, munkaidő-nyilvántartás ellenőrzése és exportálása, valamint egyéni munkaterület-dashboardok
- Ultimate (42 USD/hó/felhasználó): tagcsoportok, korlátlan munkaterületek és korlátlan projektek
LiquidPlanner ügyfélértékelések
- G2: 4,2/5 (250+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (több mint 600 értékelés)
13. Podio – A legjobb a testreszabott munkafolyamatokhoz
via Podio
A Podio egyike a sok ingyenes Wrike alternatívának, amely ugyanolyan strukturált formátumban több testreszabási lehetőséget kínál, mint a Wrike.
Ez a projektmenedzsment rendszer nem épp a legmodernebb vagy leginnovatívabb, de megbízható eszköz, amely segít elvégezni a munkát és javítja a csapat együttműködését.
A projektek állapotát, az adminisztrátori hozzáférést és a struktúrát sokkal rugalmasabban testreszabhatja, mint sok más projektmenedzsment szoftver esetében.
A Citrix Systems tulajdonában van a Podio, amely kiválóan alkalmas, ha már számos Citrix programot használ a felhő, a VPN vagy az asztali virtualizáláshoz.
Ennek ellenére a Podio nem annyira intuitív a használata, annak ellenére, hogy a Facebook felületéhez hasonlítják. A projektmenedzsereknek segítségre lehet szükségük a kezdéshez és a megértéshez, nem csak a funkciók használatának megértéséhez.
A Podio előnyei
- Feladatkezelés
- Időkövetés
- Ingyenes verzió
- Táblázatos nézet
- Lista nézet
Podio hátrányai
- Korlátozott ingyenes csomag
- Az értékesítési irányítópultok fizetős prémium funkciók.
Podio árak
- Ingyenes: feladatkezelés és munkaterületek
- Alap (7,20 USD/felhasználó/hónap): korlátlan számú külső felhasználó és elem
- Plus (11,20 USD/felhasználó/hónap): automatizált munkafolyamatok és felhasználókezelés
- Premium (19,20 USD/felhasználó/hónap): névjegyek szinkronizálása és vizuális jelentések
Podio ügyfélértékelések
- G2: 4,1/5 (370+ értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (280+ értékelés)
Nézze meg, hogyan a ClickUp összehasonlítva a Podio-val mint Wrike alternatíva!
Importálja Podio adatait a ClickUpba .
14. Paymo – A legjobb egyéni felhasználók számára
via Paymo
A Paymo egy ingyenes, intuitív projektmenedzsment platform egyéni felhasználók és csapatvezetők számára, akik erőforrás-menedzsmenttel foglalkoznak. Kanban táblákat és időkövetést is kínál, amelyek segítségével a szabadúszók könnyedén nyomon követhetik az egyes ügyfelek számára elköltött időt.
A Wrike-hoz és a listán szereplő többi versenytárshoz képest a Paymo nem alkalmas olyan funkciók közötti agilis csapatok számára, amelyek rendszeresen komplex projekteket kezelnek.
A Paymo előnyei
- Egyedi munkafolyamatok Kanban táblákkal
- Több megbízott ugyanazon feladatra
- Feladat sablonok
Paymo hátrányai
- A Gantt-diagramok fizetős prémium funkciók.
- Korlátozott ingyenes csomag
Paymo árak
- Ingyenes: feladatnézetek, natív időkövetés, projektek
- Starter (9,90 USD/felhasználó/hónap): korlátlan számú ügyfél, korlátlan számú számla és integrációk
- Kis irodák (15,90 USD/felhasználó/hónap): korlátlan számú feladat, korlátlan számú időbejegyzés és ismétlődő feladatok
- Business (23,90 USD/felhasználó/hónap): Gantt-diagramok, prioritásos támogatás és online távoli segítségnyújtás
Paymo ügyfélértékelések
- G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 400 értékelés)
15. Planview Clarizen – A legjobb vállalati szintű projektmenedzsmenthez
Az utolsó helyet a listán a Planview Clarizen foglalja el. Ez egy másik kiváló projektmenedzsment alkalmazás, amely projektportfóliókat, feladatkezelést és együttműködést kínál.
Emellett képes automatizálni a munkafolyamatokat, az üzleti folyamatokat és a riasztásokat, ami jelentős időmegtakarítást jelent.
Az egyetlen probléma, hogy ez egy vállalati szintű eszköz.
Ez remek hír azoknak a nagy csapatoknak, amelyeknek van rá költségvetésük.
A kis csapatok esetében azonban máshol kell keresni a projektmenedzsment megoldást. A Planview Clarizen árazási terve (amelyet nem tesznek közzé a weboldalukon) túl drága lehet az Ön számára.
A Planview Clarizen előnyei
- SAP integráció számlázáshoz
- Erőforrás-kezelés
- Projektköltség-tervezés
- Közösségi együttműködés
- Kanban tábla
- Bot a Slackhez
- Munkaidő-nyilvántartások
Planview Clarizen hátrányai
- Korlátozott mobil funkcionalitás
- Nehéz több eszközön használni
Planview Clarizen árak
- Vállalati csomag (ár kérésre): közösségi együttműködés, testreszabás és elemzés
- Korlátlan csomag (ár kérésre): korlátlan számú projekt, program és tárhely
Planview Clarizen ügyfélértékelések
- G2: 4,2/5 (több mint 500 értékelés)
- Capterra: 4,2/5 (több mint 160 értékelés)
Nézze meg, hogyan viszonyul a ClickUp a Clarizenhez , mint Wrike alternatíva. Importálja Clarizen adatait a ClickUpba még ma !
Mit kell keresni a Wrike-hez hasonló projektmenedzsment eszközökben?
Még mindig nem tudja, melyik Wrike alternatívát válassza?
Íme néhány fontos szempont, amelyre figyelni kell a megfelelő Wrike alternatíva kiválasztásakor:
- Felhasználóbarát: Egy jó Wrike alternatíva a felhasználók igényeit szem előtt tartva kell, hogy legyen kialakítva, és a kezdetektől fogva könnyen használhatónak kell lennie. Keressen olyan platformokat, amelyek lépésről lépésre bemutatják, hogyan lehet gyorsan és egyszerűen elkezdeni a használatukat, és hogyan lehet testreszabni a felhasználói profilokat. Ezenkívül olyan funkciók, mint a drag-and-drop menük, a feladat sablonok és az intuitív projektmenedzsment eszközök segítenek biztosítani a Wrike-tól való zökkenőmentes átállást.
- Együttműködési eszközök: A hatékony együttműködési eszközök elengedhetetlenek minden Wrike alternatíva esetében. Keressen olyan platformokat, amelyek valós idejű üzenetküldést, projektkommenteket, fájlmegosztást és egyéb együttműködési funkciókat kínálnak a csapattagok között, hogy a csapatok együtt tudjanak dolgozni, függetlenül attól, hogy hol tartózkodnak és milyen eszközökhöz férnek hozzá.
- Integrációk: A legtöbb racionalizált munkafolyamatokhoz különféle alkalmazásokra és szolgáltatásokra van szükség, hogy minden időben elkészüljön, ezért fontos megbizonyosodni arról, hogy a potenciális Wrike alternatívák számos integrációt kínálnak-e népszerű harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint például a Slack, a Gmail és a Dropbox. Ez segít a csapatoknak még tovább racionalizálni a projektmenedzsment folyamatokat azáltal, hogy kiküszöböli a kézi adatbevitelt és biztosítja, hogy az összes releváns, külső forrásból származó adat egy helyen, egy pillanat alatt elérhető legyen.
- Jelentéskészítési és elemzési funkciók: Az elemzési és jelentéskészítési funkciók elengedhetetlenek a szervezet munkafolyamatán belüli feladatokkal és projektekkel kapcsolatos tájékozott döntések meghozatalához. Keressen olyan platformokat, amelyek betekintést nyújtanak a csapatok termelékenységi szintjébe, valamint az egyes feladatokhoz vagy projektekhez kapcsolódó teljesítménymutatókba, hogy azonosíthassa a fejlesztésre szoruló területeket, és így növelhesse az általános hatékonyságot a Wrike alternatíváinak használatával.
További információkért tekintse meg átfogó Wrike-áttekintés ünket !
Találd meg a csapatod számára legjobb Wrike-konkurenst!
Ha elkezdte keresni a Wrike alternatíváját, hamar rájön egy dologra:
Annyi. Sok. Lehetőség. Van.
De miközben keresgél, ne feledkezzen meg a célról: hogy produktívabbá tegye a munkát, és hogy az egész csapata szívesen használja az alkalmazást.
Minél egyszerűbb a projektmenedzsment szoftver, annál több idő marad a feladatok elvégzésére. Gondoljon arra, hogyan tudja egyszerűsíteni a munkafolyamatokat és a fájlmegosztást, javítani az együttműködést, és belevetni magát a kreatív projektekbe, mindezt anélkül, hogy hosszú tanulási folyamaton kellene átesnie.
Lényegében gondoljon arra, hogy egy olyan projektmenedzsment és termelékenységi platform, mint a ClickUp, hogyan tudja valóban megváltoztatni a munkavégzés és az együttműködés módját.
Szerezze be még ma ingyen a ClickUp alkalmazást, és köszöntse a végső projektmenedzsment megoldást, búcsút intve a Wrike-nak. ?