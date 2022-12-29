Erőforrás-kiegyenlítés: hogyan lehet a projekteket határidőre és költségkereten belül megvalósítani

{ "@context": "http://schema. org", "@type": "FAQPage", "mainEntity": [ { "@type": "Question", "name": "Mi az erőforrás-kiegyenlítés?", "acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "Az erőforrás-kiegyenlítés egy projektmenedzsment technika, amelyet a belső alkalmazottak, külső közreműködők, például ügynökségek és szabadúszók, vagy szoftverek időbeosztásának és rendelkezésre állásának kezelésére használnak, hogy egy projektet a megegyezett időkereten és költségvetésen belül befejezzenek. " } } ] }

Korlátozott erőforrásai miatt több munkát vállal?

Vagy azt tapasztalja, hogy a csapatának túl sok feladatot oszt ki, és emiatt folyamatosan erőforrás-konfliktusokba ütközik?

A rendelkezésre álló erőforrások kezelése nemcsak kihívást jelent, hanem minden csapatvezető munkájának fontos része is. Ha helyesen alkalmazzák, az erőforrás-kiegyenlítés projektmenedzsment technikája segít a csapatoknak hatékonyabban dolgozni azáltal, hogy stratégiailag és méltányosan osztja el a munkát a csapat tagjai között.

A legtöbb esetben nem feltétlenül van szükség további erőforrásokra, például személyzetre és szoftverekre. Ehelyett a tervezési fázisban kell megoldania az erőforrás-konfliktusokat, hogy elkerülje a problémákat a kezdetektől fogva.

Ha kíváncsi az erőforrás-kiegyenlítésre és szeretné tudni, hogyan kell csinálni, mi segítünk. Áttekintjük, mi is pontosan az erőforrás-kiegyenlítés, hogyan működik, és tippeket adunk, hogyan lehet elsajátítani.

Vessünk egy pillantást rá!

Mi az erőforrás-kiegyenlítés?

Az erőforrás-kiegyenlítés egy projektmenedzsment technika, amelyet a belső alkalmazottak, külső közreműködők (például ügynökségek és szabadúszók) vagy szoftverek időbeosztásának és rendelkezésre állásának kezelésére használnak, hogy a projektet a megegyezett időkereten és költségvetésen belül befejezzék.

Az erőforrás-kiegyenlítés célja, hogy kevesebből többet hozzunk ki. Általában az erőforrás-kiegyenlítést azok a projektmenedzserek vagy csapatvezetők irányítják, akiknek csökkenteniük kell az egymással ütköző prioritások vagy ugyanazon erőforrások egyidejű igénybevétele miatt keletkező késedelmeket.

Lehet, hogy már hallott az erőforrás-kiegyenlítésről különböző neveken, például erőforrás-elosztás, munkaterhelés-kezelés vagy erőforrás-függőségek kezelése. Ezek a kifejezések többnyire ugyanazt jelentik, és hasonló célokat szolgálnak: a rendelkezésre álló erőforrások kezelése, az erőforrás-ütközések megelőzése, valamint annak biztosítása, hogy a csapat tagjai ne legyenek alul- vagy túlterheltek.

Hogyan definiálják az erőforrásokat?

A projektmenedzsmentben az erőforrások általában két kategóriába sorolhatók:

Immateriális erőforrások : szellemi tulajdon, folyamatok, készségek, ötletek és idő

Anyagi erőforrások: humán és pénzügyi erőforrások, szoftverek, : humán és pénzügyi erőforrások, szoftverek, anyagok, ingatlanok

Nem minden csapat kezeli pontosan ugyanazt a típusú erőforrást, de a legtöbb esetben vannak olyan közös vonások, amelyek minden területen érvényesek. Például a projektmenedzserek többsége valójában olyan rendelkezésre álló erőforrásokat kezel, mint:

Munkaórák : A feladat és a teljes projekt elvégzéséhez rendelkezésre álló vagy felhasznált órák száma.

Készségek és készségkészletek : Ismert csapat- vagy egyéni készségek felhasználása a projektek gyorsabb befejezése érdekében

Munkaerő : A projekt megvalósításához rendelkezésre álló csapattagok száma és munkaidejük.

Költségvetés : A projekt befejezéséhez rendelkezésre álló vagy elköltött pénzeszközök

Anyagok: A projektben rendelkezésre álló vagy felhasznált anyagok száma (gyakran : A projektben rendelkezésre álló vagy felhasznált anyagok száma (gyakran a kivitelezés menedzsmentjének kulcsfontosságú eleme).

Egyszerűen nyomon követheti a tárgyi és immateriális erőforrások értékét az összes feladat egyéni mezőiben.

Az erőforrás-kiegyenlítés előnyei

Az erőforrás-kiegyenlítés előnyei az erőforrások típusától és a teljes projekt korlátaitól függenek. Hatékony erőforrás-kezelés nélkül kétféle helyzet állhat elő:

Túlzott allokáció : több erőforrás hozzárendelése egy projekthez, mint amennyi a csapatában rendelkezésre áll.

Alulallokálás: Nem terveznek elegendő erőforrást a projekt befejezéséhez.

Ha az erőforrások elosztása alul- vagy túlzott, akkor nem használja ki az erőforrások optimális potenciálját. Ez természetesen csökkenti az erőforrások hatékonyságát, és ezáltal növeli a projekt költségeit.

A megfelelő erőforrás-kiegyenlítéssel a projektek nemcsak gyorsabban, hanem hatékonyabban is megvalósulnak. És ezeknek a hatékonyságoknak megvannak a maguk előnyei:

Csökkentett csapatstressz: Az erőforrások kiegyenlítése elkerüli a csapat túlterhelését vagy alulhasznosítását, így megelőzhető a kiégés, és megőrizhető az egyensúly és a méltányosság érzése. Ez segít azonosítani, hol van szükség további erőforrásokra, miközben megérti Az erőforrások kiegyenlítése elkerüli a csapat túlterhelését vagy alulhasznosítását, így megelőzhető a kiégés, és megőrizhető az egyensúly és a méltányosság érzése. Ez segít azonosítani, hol van szükség további erőforrásokra, miközben megérti a csapatának a feladatok megfelelő delegálására vonatkozó képességét

Megnövekedett befektetési megtérülés: A hatékony erőforrás-elosztás a rendelkezésre álló erőforrások utolsó cseppjét is kiaknázza, így elkerülhető a felesleges idő- és pénzráfordítás további erőforrásokra a projekt befejezési határidejének betartása érdekében.

Korlátozott kockázatok és figyelmetlenségek : A túlterhelt csapat tagjai sokkal nagyobb valószínűséggel végeznek hibás munkát, ami a projekt késedelméhez, szűk keresztmetszetekhez, sőt a projekt teljes kudarcához vezethet.

Jobb kommunikáció: A megfelelő eszközökkel az erőforrás-kiegyenlítés átláthatóságot biztosít a munkaterhelés terén, ami javítja a transzparenciát, a csapaton belüli kommunikációt és a vezetés iránti bizalmat.

A ClickUp Workload View betekintést nyújt a projekt mutatóiba, hogy egy lépéssel előrébb járhasson.

A leggyakoribb erőforrás-kiegyenlítési technikák és példák

Tehát tudja, mi az erőforrás-kiegyenlítés és miért fontos. De hogyan történik ez a gyakorlatban?

Először is, érdemes megismerni az egyes erőforrás-kiegyenlítési technikákat, hogy tudd, melyik a legmegfelelőbb a munkafolyamatodhoz! 💡

Gyorsított eljárás

A projektmenedzsmentben a gyorsított ütemezés azt jelenti, hogy a feladatokat a tervezettnél korábban végzik el. Ez lehetővé teszi, hogy kihasználja a projekt ütemtervében felmerülő szabad időt, miközben előre megelőzheti az esetleges erőforrás-korlátokat.

Crashing

A crash akkor következik be, amikor több erőforrást allokál vagy növeled a csapat munkaidejét, így lerövidítve a feladat időtartamát. Ez egy remek módszer arra, hogy időt spórolj egy projekten, ha szigorú határidők vannak.

Ismerje meg projektje függőségeit a ClickUp kritikus út funkciójának segítségével.

A kritikus út módszer (CPM) egy projektmenedzsmentben alkalmazott technika, amely segítségével megtudhatja, mely feladatokat kell először elvégezni. A kritikus út ismeretében azonosíthatja, mely feladatok halaszthatók, így más feladatokra szabadíthat fel erőforrásokat.

Ezenkívül a kritikus út lényegében a projekt befejezéséhez elvégzendő feladatok minimális száma.

Erőforrás-kiegyenlítés

Vigye időgazdálkodását egy lépéssel tovább a ClickUp munkaterhelés-nézetével, és nézze meg, hogy az egyes feladatokra becsült idő mennyire felel meg a heti teljes időnek.

Az erőforrás-kiegyenlítés a meglévő erőforrásokat használja a feladatok elvégzéséhez, ahelyett, hogy további segítséget kérne. Ez az erőforrás-kiegyenlítési technika kiváló módszer a csapat tagjainak túlterhelésének elkerülésére és annak biztosítására, hogy minden feladat hatékonyan legyen elvégezve.

Az erőforrás-kiegyenlítés akkor is ideális megoldás, ha az összes csapattag túlterhelt.

5 fontos tipp a hatékony erőforrás-kiegyenlítéshez

Mostanra már profi vagy az erőforrás-kiegyenlítésben! De a csapatvezetőknek még mindig rendkívül hasznos tudni, hogyan lehet a legjobban kezelni az erőforrásigényeket. Vessünk egy pillantást az erőforrás-elosztás öt legjobb gyakorlatára!

1. Készítsen reális becsléseket a projekt erőforrásigényéről

Mielőtt elkezdené a projektet, készítsen reális becslést arról, hogy a projektje valószínűleg mennyi erőforrásra lesz szüksége. Bár később is alkalmazhat erőforrás-kiegyenlítési technikákat, mindig jobb, ha túlzottan felkészül a projektjére.

Könnyedén megtekintheti és nyomon követheti a ClickUp feladatokra becsült időt, így hatékonyabban kezelheti az erőforrásokat.

Ne találgasson az erőforrások rendelkezésre állásáról és a csapat kapacitásáról. Fel kell készülnie minden hirtelen felmerülő szűk keresztmetszetre vagy utolsó pillanatban felmerülő feladatra, amely megzavarhatja a projekt ütemtervét. Minél reálisabb elképzelése van az erőforrások rendelkezésre állásáról, annál nagyobb eséllyel tudja időben befejezni a projektet.

Bónusz: Marketing erőforrás-kezelő szoftver

2. Azonosítsa az összes potenciális projekt erőforráshiányt

Erőforráshiány akkor keletkezik, ha a projekt elindítása után váratlan problémák merülnek fel, amelyek akadályozhatják a projekt ütemtervét. Például, ha egy írócsapatot irányít egy forgalmas ünnepi hónapban, akkor korlátozott erőforrásokkal kell számolnia, ha több csapattag is hasonló időpontban veszi ki szabadságát.

Bontsa le a projekt hatókörét kisebb részekre, és könnyedén kövesse nyomon az egyes szakaszok és a ClickUp Whiteboards-ban részt vevő csapatok teljesítményét.

A projektmenedzser vagy a csapatvezető feladata, hogy előre tervezzen a potenciális projekt erőforráshiányokkal kapcsolatban. Az erőforrások kiegyenlítése nem csak a munkaterhelés kiegyenlítéséről szól – attól függ, hogy figyelembe vette-e az erőforráshiányokat a projekt kezdeti tervezése során.

És hogy ezeket a hiányosságokat a legjobban elkerülje, gondoskodjon arról, hogy pontosan meghatározza a projekt hatókörét, hogy ne maradjon két csapattaggal, amikor hatot tervezett a projekt befejezéséhez. Szinte lehetetlen minden erőforrás-hiányosságot megelőzni, de egy kis előkészítés és áttekintés sokat segíthet.

Bónusz: Gap-elemzés sablonok!

3. Készítsen prioritási feladatlistát

Projektek kezelésekor mindig készítsen prioritási listát a feladatokról és erőforrásokról. Ez egy egyszerű, de hatékony módszer arra, hogy világosan tudjuk, mi az, amit prioritásként kell kezelni konfliktusok vagy korlátozások esetén. 📄

Tegyük fel például, hogy két folyamatban lévő fejlesztési projektje van, amelyekhez további csapattagokra van szükség – az elsőnek rugalmas ütemterve van, a másiknak pedig szigorú határideje. A probléma az, hogy csak egy fejlesztő áll rendelkezésre.

Melyik projekthez rendelné hozzá azt a fejlesztőt?

Csoportosítsa a Kanban táblán lévő feladatokat állapot, egyéni mezők, prioritás és egyéb szempontok szerint a ClickUp táblázati nézetében.

Ezeket a második projektbe szeretné beosztani, amelynek szigorú határideje van. Bár ez egy egyszerű erőforrás-kiegyenlítési példa, a feladatok fontossági sorrendbe állítása biztosítja, hogy tudja, mire kell a legnagyobb figyelmet fordítani a projekt ütemtervének érdekében!

Tanulja meg az erőforrások kezelését az erőforrás-naptár segítségével!

4. Vezessen be egy dedikált erőforrás-kezelőt

Ha még nem jött rá, az erőforrások kezelése nem könnyű feladat. Rendkívül időigényes és rengeteg változót kell figyelembe venni.

Ezért mindig érdemes egy dedikált erőforrás-menedzsert alkalmazni, aki minden erőforrás-kiegyenlítési igényt ellát. Ez a személy az idejét a kritikus út elsajátítására és több projekt erőforrás-korlátainak kezelésére fordítja.

Ha egy személy felel ezért a folyamatért, akkor a felelősséget központosítja, így az erőforrások kiegyenlítése sokkal könnyebben kezelhetővé válik. Ezenkívül nem terheli a csapatot az erőforrás-kezelés felelősségével, így ők szabadon összpontosíthatnak a tényleges projektmunkaterhelésre.

5. Kövesse nyomon az összes újraelosztást

Egyszerűnek tűnhet néhány feladat áthelyezése, az erőforrások kiegyenlítése vagy a projektek áthelyezése további erőforrásokra. Azonban mindent nyomon kell követni. Tudnia kell, hogy a feladatok eredetileg hova lettek hozzárendelve, különben komoly problémák merülhetnek fel az erőforrás-elosztási folyamatban.

Miért?

Nyomon követés nélkül fennáll a veszélye, hogy párhuzamos feladatokat oszt ki, kihagy lépéseket a projekt ütemtervéből, vagy elmulaszt kritikus információkat arról, hogy mi a következő teendő. Ha nem követi nyomon alaposan az összes erőforrását és azok újbóli kiosztását, akkor a projektje biztosan költséges problémákba ütközik. 📈

Használja a ClickUp burndown chart widgetjét a projekt idővonalán végzett termelés méréséhez, hogy felismerje az esetleges erőforrás-problémákat.

Az erőforrás-elosztási eszközökkel nyomon követheti az összes feladatot, és az agilis csapatok esetében burndown diagramokat futtathat, hogy összehasonlítsa a termelést az eredetileg kiosztott feladatokkal. Mindez azt jelenti, hogy szüksége van egy testreszabható projektmenedzsment szoftverre, amely központosítja csapata munkáját.

Erőforrás-kiegyenlítési sablonok a végpontok közötti projektmenedzsment sikeréhez

Szeretnéd sokkal gyorsabban elosztani az erőforrásaidat? Kezdd egy sablonnal!

Öt legjobb ClickUp sablont kínálunk, amelyeket teljesen ingyenesen használhat, hogy hatékonyabban kezdhesse el kezelni csapata munkaterhelését.

1. ClickUp erőforrás-elosztási sablon

Ismerje meg költségvetéseit, a megbízottakat, a teljesítési típusokat, az érdekelt feleket és a felelős csapatokat egy egyszerű áttekintésben.

Projektmenedzserként tudnia kell, hogy az erőforrásait hova fekteti be.

A ClickUp erőforrás-elosztási sablonja kiváló eszköz az erőforrások kiegyenlítéséhez. Ez azért van, mert világos képet ad arról, hogy az erőforrások hova kerülnek, és mi az, amit esetleg át kell csoportosítani.

Ez a sablon kiválóan alkalmas az összes anyag, munkaerő, költségvetés és óra nyomon követésére egy helyen. A lista nézet segítségével áttekintheti, hogy mi van kiosztva a csapatának, és hogyan illeszkedik ez a projekt ütemtervébe.

2. ClickUp erőforrás-tervezési sablon

A ClickUp erőforrás-tervezési sablonjával könnyedén oszthatja el az erőforrásokat.

A ClickUp erőforrás-tervezési sablonja kiváló eszköz az erőforrások kiegyenlítéséhez és simításához, mivel Kanban nézetet és drag-and-drop funkciókat használ az újraelosztáshoz.

Ez a sablon segít azonosítani, hogy milyen erőforrások állnak rendelkezésre, ki rendelkezik velük, és mikor érhetők el. Gondoskodjon az erőforrások hatékony elosztásáról, és tegye lehetővé a vezetők számára, hogy azonosítsák és kezeljék a potenciális erőforrás-korlátokat, mielőtt azok felmerülnének.

Emellett prioritásokat is meghatározhat a feladatokhoz, és gondoskodhat arról, hogy a megfelelő erőforrások rendelkezésre álljanak, amikor szükség van rájuk.

3. ClickUp egyszerű Gantt-diagram sablon

Használja a ClickUp egyszerű Gantt-diagram sablonjának drag-and-drop funkcióit a feladatok újraelosztásához és a függőségek megértéséhez.

A Gantt-diagramok a projekt feladatait, erőforrásait és ütemtervét ábrázolják vizuálisan. A Gantt-diagram sablonok segítenek a projektmenedzsereknek azonosítani, hogy hol kell elosztani az erőforrásokat, nyomon követni az előrehaladást és azonosítani a potenciális szűk keresztmetszeteket.

A ClickUp egyszerű Gantt-diagram sablonjával optimalizálhatja az erőforrások felhasználását, és vizuális ütemterv segítségével biztosíthatja, hogy a feladatok időben és a költségkereten belül legyenek elvégezve. Ezzel a sablonnal a következőket teheti:

A ClickUp Gantt nézetében láthatja csapata feladatainak előrehaladását, és egy pillantással megismerheti, ki min dolgozik.

Bontsa le és tanulja meg, hogyan kapcsolódnak a feladatok az általános célokhoz és a projekt befejezéséhez szükséges függőségekhez.

4. ClickUp projekt erőforrás-mátrix sablon

Tekintse meg erőforrásainak állapotát, hogy megismerje a szakaszt, az osztályt, a típust, a költségvetést, a határidőt és egyebeket.

Mennyire becsüli az erőforrások teljes költségét? A ClickUp projekt erőforrás mátrix sablonja kiváló eszköz ennek kiszámításához.

Emellett segít biztosítani az erőforrások hatékony elosztását, lehetővé téve a projektcsapatok számára, hogy azokra a feladatokra koncentráljanak, amelyeket időben és a javasolt költségvetésen belül kell elvégezni . A sablon öt állapotot, hat egyéni mezőt és hét nézet típust tartalmaz .

5. ClickUp alkalmazott munkaterhelés sablon

A ClickUp munkaterhelés-nézetével láthatóvá teheti, hogy mennyi munka van kiosztva az egyes munkatársakra és a csapatokra.

A csapat tagjainak munkaterhelésének részletesebb és vizuálisabb lebontásához elengedhetetlen a ClickUp alkalmazott munkaterhelés sablon. Ez a sablon a csapat teljes munkaterhelését is megmutatja, ami ideális a podokat vagy több csapatot irányító vezetők számára.

Használja ezt a sablont, hogy megtudja, ki tud több munkát vagy új projekteket vállalni. Vizuálisan láthatja, hogy jelenleg mennyi munka van kiosztva az egyes személyeknek vagy a csapatnak egészének. Akár időbecsléseket, feladatmennyiséget, sprintpontokat vagy egyéni mezőket kell használnia a munkaterhelés nyomon követéséhez, ez a sablon mindennel megbirkózik.

Kezdje meg erőforrás-kiegyenlítési folyamatát a ClickUp segítségével!

Az erőforrások kiegyenlítése önmagában nem feltétlenül egy rettenetes feladat. Csak a megfelelő eszközre van szüksége, amellyel nyomon követheti, mérheti, összehasonlíthatja és szervezheti munkáját egy vizuális irányítópulton.

Szerencsére a ClickUp testreszabható projektmenedzsment eszközeivel megszervezheti a teljes erőforrás-kiegyenlítési folyamatot. A ClickUp a világ vezető projektmenedzsment szoftvere.

Akár erőforrás-kiosztással, projektütemezéssel, automatikus kiegyenlítéssel vagy erőforrás-korlátozott ütemezéssel kapcsolatos segítségre van szüksége, a ClickUp mindenre megoldást kínál! Más projektmenedzsment eszközöktől eltérően a ClickUp alkalmazkodik a csapata erőforrás-kiegyenlítési igényeihez, és nem fordítva.

Rendkívül rugalmas, így nem korlátozzák előre meghatározott mezők és korlátozott irányítópultok. Használja a ClickUp ingyenes sablonjait, hogy megvalósítsa saját erőforrás-kiegyenlítési stratégiáját!